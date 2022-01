–

Bilboko Oroimena ha recordado hoy al mediodía frente al Ayuntamiento de Bilbo el 85 aniversario de los bombardeos fascistas en la capital vizcaina. Bajo el lema “Bilboko Bonbardaketan. Aniversario 85 Urteurrena. Bakarrik dago gauza txarragoa bat…ahanztura” un grupo personas se ha concentrado durante mefia hora y después en un sencillo homenaje ha arrojado claveles rojos a la Ría en señal de recuerdo de quienes perdieron la vida por las bombas fascistas y de los luchadores antifascistas.

Un portavoz de Bilboko Oroimena ha señalado al término de este acto que, “ante la desaparición de las instituciones desde desde el 18 de julio hasta hoy, hemos visto la necesidad de reivindicar el tema de la Memoria Histórica por incomparecencia de las instituciones y la clase política”.

“Con este pequeño acto -ha manifestado- lo que se ha pretendido es recordar los 54 bombardeos fascistas sobre Bilbao y sus víctimas, unas víctimas que nuevamente vuelven a ser de tercera o de cuarta categoría, que sólo aparecen cuando políticos e instituciones se quieren sacar una foto, porque no les da para más, y seguimos con nuestra lucha de reivindicar Memoria, Justicia y Reparación para las víctimas del fascismo”.

Además ha recordado lo que está ocurriendo en los tribunales, “las ultimas semanas hemos tenido el varapalo del tema de Martin Villa y, por eso, nos reafirmamos en que la Justicia en España ni está ni se le espera. Salir a las calles con el tema del 85 aniversario es necesario. La Memoria, por desgracia la gente que vivió la Guerra y la postguerra está desapareciendo por evolución biológica y quieren deberían actuar quieren que la memoria se convierta simplemente en historia, que no haya testigos, que no haya gente que lo pueda contar”.

Por eso, el portavoz de Bilboko Oroimena ha recordado que llevan 17 años recordando los bombardeos nazis sobre Bilbao,”si los aitites ya no están y los aitas empiezan a desaparecer los nietos tenemos ese deber de que esa Memoria no se pierda y no acabe simplemente siendo historia a manos de políticos e instituciones que no respetan ni un relato veraz, ni respetan absolutamente nada metiéndose en políticas negacionistas y revisionistas”.

Los actos no terminaron en el Puente del Ayuntamiento de Bilbao, porque a la tarde en Malatesta Kultur Lubakia se proyectaron los documentales: “Legión Cóndor, pasado y presente de un crimen de guerra” y “Sirena hotsak”. Y hubo una charla para intercambiar impresiones.

