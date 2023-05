–

De parte de Terraindomite May 12, 2023 187 puntos de vista

Robert F. Kennedy, Jr.

鈥Gates tiene un autoconcepto Napole贸nico y un apetito que

deriva del poder y el 茅xito puro, sin que nada lo detenga.鈥 鈥

Juez Thomas Penfield Jackson, juez presidente del caso de

infracciones a la ley antimonopolio de Gates/Microsoft.

Los confinamientos globales que Bill Gates ayud贸 a

orquestar e impuls贸 han dejado en la quiebra a m谩s de

100,000 negocios s贸lo en los Estados Unidos, y

hundi贸 a mil millones de personas en la pobreza e inseguridad

alimentaria extrema que, entre otros da帽os devastadores,

matan a 10.000 ni帽os africanos al mes 鈥 al mismo tiempo que la

riqueza de Gates aumenta

unos 20 mil millones de d贸lares.

Su fortuna de 133 mil millones de d贸lares lo hace el

cuarto hombre m谩s rico del mundo.

Gates ha estado usando ese nuevo dinero para expandir su poder

sobre la poblaci贸n global. Ha comprado activos devaluados a precios

de liquidaci贸n y ha maniobrado para conseguir el control monop贸lico

de la

salud p煤blica,

privatizaci贸n de prisiones,

educaci贸n en l铆nea y

comunicaciones globales en tanto promueve

las monedas digitales,

vigilancia de alta tecnolog铆a,

sistemas de recolecci贸n de informaci贸n e

inteligencia artificial.

Para un hombre obsesionado con control monop贸lico, la oportunidad

para tambi茅n dominar la producci贸n de alimentos debe ser

irresistible.

De acuerdo a la 煤ltima edici贸n de

The Land Report, Gates se ha convertido sigilosamente en el mayor

due帽o de tierra agr铆cola en los Estados Unidos. El porfolio de

Gates ahora incluye alrededor de

98.000 hect谩reas de tierra agr铆cola estadounidense y casi

11.000 hect谩reas de otras tierras de Louisiana, Arkansas,

Nebraska, Arizona, Florida, Washington

y otros 18 estados.

Thomas Jefferson cre铆a que el 茅xito de la lucha ejemplar de

Estados Unidos para suplantar el yugo del feudalismo europeo con un

experimento honrado de autogobierno depend铆a del control perpetuo de

la tierra agr铆cola de la naci贸n por decenas de miles de

agricultores independientes, cada uno haciendo una inversi贸n en

nuestra democracia.

As铆 que en el mejor de los casos, la campa帽a de Gates para

engullir las propiedades agr铆colas estadounidenses es una se帽al de

que el feudalismo podr铆a estar de moda nuevamente. En el peor caso,

sus compras compulsivas son un presagio de algo mucho m谩s alarmante:

el control de los suministros de alimentos globales por parte de un

megal贸mano con hambre de poder y un complejo de Napole贸n.

Exploremos el contexto de las compras sigilosas de Gates como

parte de su estrategia a largo plazo para dominar la agricultura y la

producci贸n de alimentos global.

Al principio de 1994, Gates lanz贸 una

campa帽a internacional de biopirater铆a para conseguir dominio de

integraci贸n vertical sobre la producci贸n agr铆cola mundial. Su

imperio ahora incluye vastas tierras agr铆colas e inversiones

sustanciosas en

cultivos OGM,

patentes de semillas,

alimentos sint茅ticos, inteligencia artificial, incluyendo

trabajadores agr铆colas rob贸ticos, y posiciones de mando en gigantes

alimentarios incluyendo a

Coca-Cola, Unilever, Philip Morris (Kraft,

General Foods),

Kellogg麓s,

Procter & Gamble y

Amazon (Whole Foods), y en multinacionales como

Monsanto y Bayer que promocionan

pesticidas qu铆micos y fertilizantes petroqu铆micos.

Como siempre, Gates coordina estas inversiones personales con

subvenciones a los contribuyentes por parte de la Fundaci贸n Bill &

Melinda Gates, la organizaci贸n

m谩s rica y poderosa de ayuda internacional, sus sociedades

financieras con la

industria agr铆cola,

qu铆mica y

alimentaria, y su control de agencias internacionales, incluyendo

algunas de su propia creaci贸n, con un maravilloso poder para crear

mercados cautivos para sus productos.

El antiguo Secretario de Estado Henry Kissinger, protegido y socio

de David Rockefeller, observ贸 que, 鈥quien

controla el suministro de alimentos controla la gente.鈥 En

2006, las Fundaciones Bill & Melinda Gates y Rockefeller lanzaron

la

Alianza por una Revoluci贸n Verde en 脕frica (AGRA) de 424 millones

de d贸lares con la cual promet铆an duplicar la productividad de

cultivos e impulsar los ingresos de

30 millones de peque帽os agricultores para 2020 mientras reduc铆an

la inseguridad alimentaria a la mitad.

El enfoque caracter铆stico de Gates a los problemas globales es

poner a la tecnolog铆a y a sus socios de la industria qu铆mica,

farmac茅utica y petrolera como 煤nica soluci贸n. Pero result贸 que la

鈥渆strategia innovadora鈥 de Gates para la producci贸n de alimentos

fue imponer el sistema fallido de

agricultura OGM, qu铆mica y de combustibles f贸siles de Estados

Unidos a los

agricultores africanos pobres.

Las pr谩cticas agr铆colas en 脕frica han evolucionado imitando a

la naturaleza durante 10.000 a帽os y promueven la diversidad de

cultivos, la descentralizaci贸n, la sostenibilidad, la propiedad

privada y la auto-organizaci贸n y control local de las semillas. La

libertad personal inherente a estos sistemas locales permite a las

familias agr铆colas tomar sus propias decisiones y ser los due帽os de

sus tierras, los soberanos de sus destinos. La innovaci贸n continua

de millones de peque帽os agricultores maximiz贸 los rendimientos

sostenibles y la biodiversidad.

En su despiadada reinvenci贸n del colonialismo, Gates gast贸

4,9 mil millones de d贸lares para desmantelar este antiguo

sistema y reemplazarlo con agricultura de alta tecnolog铆a

corporativa e industrializada, monocultivos dependientes de qu铆micos,

centralizaci贸n extrema y control vertical. Forz贸 a las peque帽as

granjas africanas a adoptar las

semillas comerciales importadas, los

fertilizantes de petr贸leo y los

pesticidas.

Gates construy贸 la infraestructura de la cadena de suministro

para qu铆micos y semillas y

presion贸 a los gobiernos africanos a gastar cantidades enormes

en subsidios y aplicar sanciones draconianas y control autoritario

para forzar a los agricultores a comprar sus insumos caros y cumplir

sus dictados. Gates hizo que los agricultores reemplazaran cultivos

nutritivos tradicionales como el sorgo, mijo, camote y tapioca por

cultivos industriales,

como la soya y el ma铆z, los cuales benefician a los grandes

comerciantes de productos pero dejan a los africanos pobres con muy

poco para comer. Tanto la nutrici贸n como la productividad se

desplomaron.

Los suelos se volvieron m谩s 谩cidos con cada aplicaci贸n de

fertilizantes petroqu铆micos.

As铆 como con la iniciativa de vacunaci贸n en 脕frica de Gates, no

hubo ni una evaluaci贸n interna ni responsabilidad p煤blica. El

estudio de 2020 鈥Promesas

falsas: la alianza para una revoluci贸n verde en 脕frica (AGRA)鈥

es el informe del esfuerzo de 14 a帽os del cartel de Gates. La

investigaci贸n concluye que el n煤mero de africanos que sufren de

hambruna extrema ha aumentando un 30% en los 18 pa铆ses a los que

Gates apunt贸. La pobreza rural se ha propagado dram谩ticamente, y el

n煤mero de personas hambrientas en estas naciones se ha elevado a

131 millones.

Bajo el sistema de plantaci贸n de Gates, las poblaciones rurales

de 脕frica se han convertido en

esclavas en su propia tierra de un r茅gimen tir谩nico de insumos

de alta tecnolog铆a, mecanizaci贸n, horarios r铆gidos, condiciones

arduas, cr茅ditos y subsidios que son las caracter铆sticas que

definen la 鈥淩evoluci贸n Verde鈥 de Bill Gates.

Las 煤nicas entidades que se benefician del programa de Gates son

sus socios corporativos internacionales, y particularmente Monsanto,

de la cual la Fundaci贸n Gates compr贸

500,000 acciones que val铆an 23 millones de d贸lares en 2010

(pero despu茅s cedi贸 esas acciones por la presi贸n de grupos de la

sociedad civil). El mismo Gates hasta

film贸 comerciales para los OGMs de Monsanto, vendiendolos como

la 鈥渟oluci贸n鈥 al hambre mundial.

Como ejemplo de la extra帽a generosidad de Gates, su fundaci贸n

aparentemente convirti贸 sus subvenciones de contribuyentes en ayudas

鈥渃aritativas鈥 con valor de

10 millones de d贸lares al gigante de industria agr铆cola Cargil,

para as铆 construir sus cadenas de suministros para la soya OGM en

Sud谩frica. Los africanos llaman al programa de Gates

鈥淣eocolonialismo鈥 o 鈥淐olonialismo Corporativo.鈥

La Iniciativa AGRA Watch (Alianza para la Revoluci贸n Verde en

脕frica) de la Alianza Comunitaria para la Justicia Global con sede

en Seattle monitorea las pol铆ticas agr铆colas y alimentarias de

Gates. De acuerdo a Heather Day, una representante de AGRA Watch,

AGRA es un caballo de troya para la cleptocracia corporativa.

鈥淟a Fundaci贸n Gates y AGRA aseguran estar a favor de los

agricultores, los pobres y el medio ambiente鈥, me dijo Day. 鈥淧ero

su enfoque est谩 muy alineado con el de las corporaciones

trasnacionales, como Monsanto, y actores de pol铆tica exterior como

USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo

Internacional). Sacaron ventaja de las crisis alimentaria y clim谩tica

para promover la agricultura de alta tecnolog铆a, centralizada,

industrial que

genera ganancias para los socios corporativos de Gates pero que

degradan el medio ambiente y desempoderan a los agricultores. Sus

programas son una forma oscura de

filantrocapitalismo basados en la biopirater铆a y la biopirater铆a

corporativa.鈥

El activismo clim谩tico de Gates (un recordatorio para mis

colegas ambientales)

Para cubrir sus planes dist贸picos para la humanidad con buenas

intenciones, Gates ha expropiado la ret贸rica de 鈥渟ustentabilidad鈥,

鈥渂iodiversidad鈥, 鈥渂uena administraci贸n鈥 y 鈥渃lima鈥. Estas

causas son todas realidades sombr铆as que plantean amenazas

existenciales para nuestros ni帽os y requieren atenci贸n urgente. Sin

embargo, el historial de Gates expone que sus buenas intenciones son

una fachada para sus objetivos de maximizar su ganancia personal y el

control.

Es desconcertante para m铆 c贸mo tantos de mis amigos dentro del

movimiento ambiental se han cre铆do las artima帽as de Gates. En mis

40 a帽os como activista clim谩tico, no vi ninguna evidencia que Gates

haya financiado de forma genuina la defensa clim谩tica; la Fundaci贸n

Gates brilla por su ausencia en las guerras clim谩ticas.

Los principales grupos ecologistas, el Consejo Nacional de Defensa

de Recursos, el Fondo de Defensa Ambiental, Sierra Club, Greenpeace,

Waterkeepers, etc., no reciben absolutamente nada de la fundaci贸n

filantr贸pica m谩s grande del mundo. Su historial de inversi贸n

sugiere que la crisis clim谩tica, para Gates y sus secuaces, no es

m谩s que una coartada para implementar un control social intrusivo,

vigilancia integral para 鈥淓l Gran Reinicio鈥, y un enorme

despilfarro de

geoingenier铆a de ciencia ficci贸n, incluyendo sus planes

dementes y terror铆ficos de

roc铆ar la estrat贸sfera con cloruro de calcio o agua de mar para

alentar el calentamiento global, de

desplegar globos gigantescos para saturar nuestra atm贸sfera con

part铆culas reflectivas para

tapar el Sol, o su peligrosa estrategia de liberar

millones de mosquitos gen茅ticamente modificados al sur de

Florida.

Cuando nos situamos y vemos estas espeluznantes maquinaciones

junto con la sarta de vacunas experimentales que impuso a

161 millones de ni帽os africanos anualmente, queda bastante claro

que Gates nos considera sus ratas de laboratorio.

Gates tambi茅n ha escuchado el consejo de Kissinger, 鈥controla

el petr贸leo y controlar谩s a las naciones;鈥 sus activos

energ茅ticos en ning煤n caso reflejan su antipat铆a expresada por los

gases de efecto invernadero. Las inversiones personales de Gates

en hidrocarburos incluyen inversiones masivas en todas las grandes

petroleras:

Exxon, Chevron, ConocoPhillips y Shell. Es due帽o de la

compa帽铆a de jets m谩s grande del mundo. Su devoci贸n

desmesurada por el carb贸n incluye inversiones gigantescas en las

flotas generadoras de carbono m谩s sucias incluyendo

Canadian National Railway y

CSX Richmond quien es el

transportador m谩s grande de carbon al este del R铆o Mississippi.

Gates est谩 creciendo en el futuro del carbono.

Los

centros de recolecci贸n de informaci贸n, procesamiento y anal铆ticos

de Gates son consumidores voraces de energ铆a y ya son unas de las

fuentes m谩s demandantes de energ铆a del mundo. Y, por supuesto, los

negocios de Gates con la agricultura qu铆mica/industrial son todo lo

contrario de ser amigable con el medioambiente. Su ma铆z OGM requiere

grandes aplicaciones de

fertilizantes, pesticidas, agroqu铆micos hechos de gas natural y

otros insumos derivados de los combustibles f贸siles. 脡l oblig贸

a los africanos, en las palabras de Michael Pollan, a 鈥comer

petr贸leo.鈥 Los agricultores africanos llaman al programa de

Gates 鈥agricultura

clim谩ticamente est煤pida鈥.

Gates ha aprendido a nutrirse de las crisis globales, ya sean

pandemias, crisis clim谩ticas, hambrunas o extinci贸n masiva. El

cambio clim谩tico le ha dado a Gates la excusa para crear monopolios

de semillas, alimentos y agricultura.

En 2008, la Fundaci贸n Bill & Melinda Gates anunci贸

306 millones de d贸lares en subvenciones para promover la

agricultura sustentable de alto rendimiento entre los peque帽os

agricultores en

脕frica subsahariana y el Sur de Asia. Los planes de la fundaci贸n

implicaban la creaci贸n, a trav茅s de manipulaci贸n gen茅tica, de

vacas lecheras de alta producci贸n resistentes a sequ铆as, y el

desarrollo y proliferaci贸n de super cultivos resistentes al cambio

clim谩tico.

En otras palabras, el cambio clim谩tico era solo el disfraz para

tapar m谩s geoingenier铆a maliciosa. Mientras tanto, las pol铆ticas

agr铆colas de Gates est谩n

destruyendo los sistemas clim谩ticos del planeta, empujando a

millones de especies a la extinci贸n, desertificando el suelo,

destruyendo los sistemas de agua y

enriqueciendo al Cartel del Veneno.

As铆 que, un recordatorio para mis compa帽eros l铆deres

ambientales: 隆Bill Gates no es nuestro amigo! A煤n m谩s, Gates ha

hecho que millones de estadounidenses desconf铆en de la reforma

clim谩tica, quienes ven sus excusas clim谩ticas en contexto con sus

ambiciones para controlar la humanidad y terminar con la actividad

econ贸mica y libertad personal.

En su mayor parte Gates est谩 haciendo que la mitad de Estados

Unidos vea el cambio clim谩tico como un espect谩culo del 鈥淕ran

Reinicio鈥 para incrementar la riqueza de los ricos o derrochar la

geoingenier铆a. Es su culpa que no reconozcan el verdadero peligro

del cambio clim谩tico. Parecemos estar deliberadamente cegados al

peligro de Bill Gates, y es nuestra culpa.

Gates genera ganancias de toda esta confusi贸n; la polarizaci贸n

del debate clim谩tico paraliza los esfuerzos de reformar de manera

que preserva el valor de sus inversiones en carbono. 隆Todos nosotros

necesitamos reconocer qui茅n est谩 detr谩s de esa m谩scara verde!

Biopirater铆a

鈥Una naci贸n que destruye sus suelos se destruye a s铆

misma.鈥 Carta del Presidente Franklin D. Roosevelt a los

gobernadores estatales, febrero 1937

Mucha experiencia e investigaci贸n han demostrado que la

agroecolog铆a basada en la biodiversidad, la libertad de semillas y

de alimentos es esencial no s贸lo para las libertades civiles y la

democracia, sino para el futuro de los alimentos y agricultura.

Por miles de a帽os, la innovaci贸n de los agricultores y la

biodiversidad evolucionaron juntas para crear pr谩cticas m谩s

eficientes de producci贸n sostenible de alimentos y biodiversidad. El

importante

estudio de las Naciones Unidas de 2009 realizado por la

Evaluaci贸n Internacional de Conocimiento, Ciencia y Tecnolog铆a

Agr铆cola para el Desarrollo (IAASTD,

por sus siglas en ingl茅s) documenta la evidencia irrefutable que

demuestra el abyecto fracaso de la 鈥淩evoluci贸n Verde鈥 de

Gates/Rockefeller para mejorar la agricultura tradicional.

IAASTD despleg贸 un equipo de

900 de los principales cient铆ficos, agr贸nomos e investigadores

para estudiar el problema del hambre mundial.

Su reporte integral y definitivo mostr贸 que los cultivos OGM no

son la respuesta para los d茅ficits de alimentos o la pobreza rural.

Ese reporte concluye de forma definitiva que ni la Revoluci贸n Verde

de Gates ni sus OGMs pueden alimentar al mundo y al mismo tiempo

proteger al planeta.

El

an谩lisis completo de IAASTD demuestra que la Revoluci贸n Verde

que lanz贸 la Fundaci贸n Rockefeller en la India y en M茅xico en los

a帽os de 1960 fue una cat谩strofe; el impacto qu铆mico de los

monocultivos ha socavado la capacidad de la Tierra para sostener la

vida y producir alimentos al

destruir la biodiversidad, el suelo y el agua, y contribuir al cambio

clim谩tico.

Las pol铆ticas de la Revoluci贸n Verde socavan la seguridad

alimentaria y nutricional, y empuja a los peque帽os agricultores a

endeudarse para comprar insumos externos. IAASTD y

muchos otros estudios muestran que la

Soberan铆a de Semillas,

Soberan铆a Alimentaria y

Soberan铆a de Conocimiento son el 煤nico futuro viable para los

alimentos y la agricultura. Las Naciones Unidas y los principales

cient铆ficos agr铆colas han admitido que los

OGMs no pueden luchar contra el hambre de forma tan efectiva como

la agricultura tradicional.

Bill Gates ha optado por ignorar esta realidad, desestimando la

evidencia cient铆fica a favor de su fe mesi谩nica en que 茅l ha sido

elegido por Dios para salvar al mundo con tecnolog铆a. De acuerdo al

Dr. Gates, la salud 贸ptima s贸lo se alcanza con una jeringa (es

el mayor productor de vacunas del mundo).

Asimismo, el Granjero Bill predica que los buenos alimentos s贸lo

se obtienen con monocultivos, pesticidas qu铆micos y fertilizantes,

cultivos OGM y

semillas patentadas de las cuales 茅l es el due帽o. Al construir

su imperio agr铆cola, Gates ha mostrado repetidamente que est谩

dispuesto a ignorar las voces de cient铆ficos y agricultores, y a

pisotear leyes, tratados, tradiciones, derechos civiles, ciencia y

sensibilidades.

Robo de semillas

Desde el comienzo de la

Revoluci贸n Neol铆tica hace unos 10.000 a帽os, agricultores y

comunidades que hab铆an trabajado juntas para mejorar los

rendimientos, caracter铆sticas de sabor, nutrici贸n, cualidades en

las semillas que mejoran un tipo de crecimiento, valor medicinal y

nutricional particular, y la resistencia gen茅tica que permite a

ciertas semillas florecer en condiciones particulares de suelo y agua

o ser resistentes a depredadores.

Esta gen茅tica vigorosa e ingeniosa es producto de una

colaboraci贸n milagrosa entre humanos, naturaleza y su Creador

durante las 1.000 generaciones humanas de innovaci贸n agr铆cola

intensa. El intercambio libre de conocimiento y semillas entre los

agricultores ha sido la base para mantener la biodiversidad y

seguridad alimentaria.

Desde 1979, bajo los auspicios del Banco Mundial, un consorcio de

centros de investigaci贸n agr铆cola conocidos como el

Grupo de Consulta de Investigaci贸n Agr铆cola Internacional

(CGIAR, por sus siglas en ingl茅s) ha estado recolectando estas

semillas de primera de peque帽os agricultores alrededor del mundo y

preserv谩ndolas en 15 Bancos de Semillas P煤blicos Independientes

situados en varios pa铆ses. Este proyecto busc贸 archivar un

inventario completo de reservas de semillas campesinas para el

beneficio de toda la humanidad para preservar la diversidad de

cultivos por milenios.

En los 煤ltimos 17 a帽os, Gates ha maniobrado con 茅xito para

hacerse con el control de estas colecciones 鈥

abarcan 768.578 semillas 鈥 y para afirmar su posesi贸n

monop贸lica de los inventarios de semillas de primera.

A inicios de 2003, trabajando junto con la Fundaci贸n Rockefeller,

la Fundaci贸n Bill & Melinda Gates inyect贸

720 millones de d贸lares al proyecto de Banco de Semillas de CGIAR.

Como el mayor fondeador de CGIAR, Gates us贸 su palanca financiera

para forzar la fusi贸n de los 15 centros legalmente independientes

del CGIAR en una entidad legal, una iniciativa siniestra que 茅l

llama 鈥Gates

Ag One.鈥 Despu茅s orquestr贸 la transferencia de investigaci贸n

y semillas de instituciones de investigaci贸n cient铆fica a

corporaciones de productos b谩sicos como

Bayer y Cargill con los cuales 茅l se asoci贸. De esta manera

est谩 saqueando, despojando y privatizando la colecci贸n de semillas

m谩s prometedoras provenientes de agricultores ind铆genas alrededor

del mundo.

El director de Ag One de Gates,

Joe Cornelius, es un antiguo ejecutivo en

Bayer Crop Science. Antes de eso, 茅l era el

Director de Desarrollo Internacional de Monsanto. Trabajando con

Cornelius, Gates ha perfeccionado las t茅cnicas que Monsanto inici贸

en 1980 cuando lider贸 la iniciativa para propagar los OGMs, y para

patentar semillas. Gates se ha hecho el Comandante General en la

guerra pirata de la industria de la informaci贸n para saquear y

monopolizar la informaci贸n gen茅tica com煤n de millones de plantas

cultivadas por campesinos durante siglos.

Gates financia

Diversity Seek (DivSeek), un Proyecto global que lanz贸 en el

2015 para mapear los genomas y secuencias de genomas de las reservas

de semillas de campesinos guardadas en bancos de semillas. DivSeek y

Gates Ag One son las puntas de lanza, que 鈥渆xtraen鈥

informaci贸n de semillas para 鈥渃ensurar鈥 bienes comunes. En otras

palabras: para finalizar con las demandas de propiedad p煤blica.

Usando inteligencia artificial (AI) y tecnolog铆as digitales, los

secuaces de Gates en DivSeek y Gates AG One escanean estas semillas y

categorizan su informaci贸n gen茅tica para mapear, patentar y robar

el patrimonio de semillas global de la humanidad. Gates impulsa su

proyecto de patentes al usar la

tecnolog铆a CRISPR para editar selectivamente los genomas de las

semillas nativas, haciendo cambios suficientes para resistir a retos

de patentes.

El principal objetivo de Gates es generar variedades de Revoluci贸n

Verde dise帽adas para responder a insumos qu铆micos producidos por

los socios del 鈥淐artel del Veneno鈥 de Gates: Monsanto, Bayer,

Dow/DuPont, CropLife, BASF, Syngenta, Corteva, etc. En resumen, Gates

deliberadamente despoja a la semilla de su integridad y diversidad,

borrando la historia evolutiva y sus v铆nculos con el suelo, y lo

reduce todo a un simple 鈥渃贸digo.鈥 De esta manera, Gates captura

nuestra diversidad gen茅tica del planeta, la reescribe, patenta su

c贸digo, roba las semillas de la humanidad y las casa con

conglomerados qu铆micos.

Al centralizar los Bancos de Semillas y manipular las leyes de

propiedad intelectual, Gates ha lanzado una campa帽a de 鈥渃olonialismo

gen茅tico鈥 para

robar a los campesinos y agricultores ind铆genas del mundo sus

semillas conseguidas con esfuerzo y conocimiento.

鈥淟a meta de Gates Ag One es tomar el control de la diversidad

gen茅tica de este planeta,鈥 me dijo la Dra.

Vandana Shiva, activista por la libertad agr铆cola.De acuerdo a

Shiva, Gates contin煤a subvertiendo y saboteando tanto la soberan铆a

de semillas de los campesinos como la soberan铆a de semillas de los

pa铆ses. 鈥楪ates Ag One鈥 es una declaraci贸n clara de su intenci贸n

de crear un imperio sobre la vida y la biodiversidad, sobre los

alimentos y agricultura, y sobre nuestro sustento.鈥 En el proceso,

dice Shiva, 鈥淕ates est谩 financiando los experimentos infernales de

Frankenstein que profanan la creaci贸n de Dios.鈥

Los ciudadanos, gobiernos y organizaciones agr铆colas han escrito

muchas leyes y los gobiernos han adoptado tratados internacionales de

protecci贸n de la biodiversidad, entre ellos la

Convenci贸n de Diversidad Biol贸gica (CBD) y el

Protocolo de Bioseguridad de Cartagena de la CBD. Al engatusar

funcionarios de gobierno, manipular leyes de propiedad intelectual y

reescribir regulaciones de semillas, Gates ha sido capaz de

sortear o pisotear estos estatutos y tratados, y de evadir las

estructuras de gobernanza multilateral que los gobiernos establecen

para prevenir que corporaciones globales secuestren la biodiversidad

del planeta y las semillas como bien com煤n de campesinos y

agricultores.

Organismos Gen茅ticamente Modificado (OGMs)

La fe misionera en la tecnolog铆a como soluci贸n para cualquier

mal humano, desde la inseguridad alimentaria y enfermedades hasta la

salud clim谩tica, explica su promoci贸n obsesiva de los OGMs. La

ferviente idolatr铆a a los OGMs y

a las tecnolog铆as de edici贸n gen茅tica le impide ver las

monta帽as de evidencia cient铆fica evaluada por pares y advertencias

de agr贸nomos, nutri贸logos, toxic贸logos y otros cient铆ficos que

cuestionan su seguridad.

Las vacunas y medicinas OGM son pilares de su proyecto de salud

p煤blica, y Gates financia la investigaci贸n, el desarrollo y la

proliferaci贸n de OGMs como la cura para cualquier problema agr铆cola.

Por ejemplo, 茅l financi贸 a

Emmanuelle Charpentier y Jennifer Doudna, las dos qu铆micas

CRISPR que ganaron los premios Nobel del 2020 por edici贸n gen茅tica.

Gates tambi茅n fue

uno de los mayores accionistas de Monsanto, el impulsor m谩s

agresivo de OGMs y pesticidas del mundo. La misi贸n central de Gates

Ag One es oponerse a cada evaluaci贸n independiente cient铆fica o de

seguridad en un intento precipitado para imponer sus OGMs, semillas

patentadas, alimentos sint茅ticos y medicinas experimentales.

Uno podr铆a esperar que su apuesta por Monsanto y sus asociaciones

con

compa帽铆as de alimentos procesados, qu铆micos y de petr贸leo

desacreditar铆an las pretensiones de Gates de convertirse en un

defensor de la salud p煤blica. Pero las inversiones masivas de Gates

en medios de comunicaci贸n (una

exclusiva de la revista Nation del 2020 revela que la Fundaci贸n

Gates se ha asegurado que Gates tenga una imagen favorable pagando

250 millones de d贸lares en subvenciones a medios de comunicaci贸n

incluyendo

NBC/Universal, BBC, NPR, The Guardian, Le Mond, Al Jazeera, y

otros 鈥減ara influenciar a los medios鈥) le han aislado del

escrutinio y el escepticismo habitual de los medios a los planes

diab贸licos de especulaci贸n y a la absoluta hipocres铆a de los

multimillonarios locos por el poder.

El dinero manda, y los mil millones que Gates y sus aliados

farmace煤ticos vierten anualmente en el periodismo p煤blico y

comercial han convertido a Gates en el favorito de los medios. Usa la

cobertura bisemanal que le dan programas de not铆cias l铆deres de las

diferentes cadenas para mostrar su poder hipn贸tico y dominar la

escena caracterizada por las preguntas f谩ciles y la deferencia

aduladora de los sumisos presentadores (con la excepci贸n de Norah

O鈥橠onnell), incluyendo a Anderson Cooper (CNN), David Muir (ABC),

Ari Melber (MSNBC), y Chuck Todd (NBC), quienes con mucho gusto se

tragan sus pron贸sticos ostentosos en temas que van desde la salud

p煤blica a pol铆ticas econ贸micas y agr铆colas.

Evasi贸n de la regulaci贸n gubernamental

La riqueza y poder de Gates tambi茅n le permiten evadir las

iniciativas gubernamentales para regular la proliferaci贸n de los

OGMs. En 2011, cuando India introdujo una moratoria en los cultivos

gen茅ticamente modificados de

Algod贸n Bt y

Roundup Ready de Gates, Gates traslad贸 sus operaciones a

Bangladesh. Cuando la

Corte de Justicia Europea determin贸 que los organismos editados

gen茅ticamente y los OGMs deben ser fuertemente regulados para

proteger la salud p煤blica, Gates lanz贸 una

campa帽a de cabildeo para la desregulaci贸n por toda la comunidad

europea.

Gates actualmente est谩 desplegando sus miles de millones para

organizar ataques contra las leyes de OGMs y edici贸n de genes en

muchos pa铆ses que han impuesto est谩ndares de seguridad. Cuando los

cient铆ficos y reguladores alegan que ese tiempo es esencial para

evaluar con exactitud la seguridad de la edici贸n gen茅tica y los

OGMs,

Gates declara que 鈥溌l Tiempo es el enemigo!鈥

En 2017, un grupo de derechos humanos alem谩n,

Heinrich B枚ll Stiftung (HBS), public贸 evidencia de una campa帽a

secreta de Gates para evadir restricciones impuestas democr谩ticamente

a sus experimentos de manipulaci贸n gen茅tica de alto riesgo. HBS

liber贸 m谩s de

1.200 correos electr贸nicos que el grupo obtuvo bajo las leyes de

Libertad de Informaci贸n de E.U. Esos documentos mostraban que la

Fundaci贸n Bill & Melinda Gates

contrat贸 un esp铆a turbio de la industria agr铆cola/biotecnol贸gica

para montar un

ataque de espionaje encubierto para corromper funcionarios de las

Naciones Unidas y sabotear los esfuerzos internacionales de prohibir

una nueva tecnolog铆a diab贸lica llamada 鈥済en茅tica dirigida.鈥

La

gen茅tica dirigida est谩 en la vanguardia de la modificaci贸n

gen茅tica, biolog铆a sint茅tica y edici贸n gen茅tica. Son

herramientas que eligen los eugenistas y aquellos que buscan

construir el 鈥渇uturo transhumano鈥 tecnocr谩tico

que Gates y sus secuaces de Silicon Valley promueven.

Los cient铆ficos usan

tecnolog铆a CRISPR para editar genes dentro de los cromosomas de

un organismo para reprogramar ADN, apagar las reglas normales de la

herencia gen茅tica y 鈥渓levar鈥 la caracter铆stica inducida

artificialmente a una poblaci贸n entera y expandirla a generaciones

futuras. Su capacidad de alterar permanentemente el genoma de una

especie entera hace de la gen茅tica dirigida el instrumento biol贸gico

de m谩s poder.

La tecnolog铆a de edici贸n de genes podr铆a facilitar los planes

de Gates para crear y patentar especies de plantas y animales nuevas

y mejoradas, o para

exterminar especies que desaprueba. Una de sus metas es usar la

gen茅tica dirigida para insertar 鈥genes

suicidas鈥 para erradicar la especie de mosquito que contagia el

Zika o la malaria entera, un objetivo del

Proyecto Target Malaria, en el cual la Fundaci贸n Gates ha

invertido

40 millones de d贸lares. El

Dr. Anthony Fauci, protegido y socio de Gates por mucho tiempo y

un entusiasta de la gen茅tica dirigida, dijo a

StatNews, 鈥渄eshacerse de ellos ser铆a una bendici贸n.鈥

Los cr铆ticos discuten que la gen茅tica dirigida representa un

riesgo de bioseguridad existencial para la humanidad debido a su

capacidad de cambiar o eliminar especies enteras y de alterar

catastr贸ficamente los ecosistemas. Tambi茅n son el

arma biol贸gica suprema; las mentes m谩s sat谩nicas en muchas

agencias militares y de inteligencia codician a la gen茅tica dirigida

para crear

s煤persoldados o para obtener 鈥済enes apocal铆pticos.鈥 Los

cr铆ticos temen que alg煤n d铆a las naciones usar谩n los 鈥済enes

genocidas鈥

para erradicar ciertas razas o caracter铆sticas indeseables.

Los Archivos de gen茅tica dirigida de HBS revelan el liderazgo del

ej茅rcito de E.U. en el desarrollo de la tecnolog铆a de gen茅tica

dirigida. La Agencia de Investigaci贸n de Proyectos de Defensa

Avanzada de los E.U. (DARPA) ha gastado

aproximadamente 100 millones de d贸lares para investigar la

gen茅tica dirigida. Los otros inversores principales de gen茅tica

dirigida son los

Institutos de Salud Nacional del Dr. Fauci (NIH), y la Fundaci贸n

de Bill & Melinda Gates, la cual ha invertido

75 millones de d贸lares en investigar los genes suicidas y de

anti-fertilidad.

En la Convenci贸n

de las Naciones Unidas de Biodiversidad Biol贸gica 2016 (COP 13)

en Canc煤n, 179 organizaciones internacionales, incluyendo la

Fundaci贸n Heinrich B枚ll, vot贸 porque la ONU impusiera una

moratoria global sobre la gen茅tica dirigida. Los oponentes de esta

tecnolog铆a tambi茅n

hicieron circular una carta con el t铆tulo 鈥淯n llamado para la

conservaci贸n con consciencia: no hay lugar para la gen茅tica

dirigida en la conservaci贸n.鈥 A los ambientalistas les preocupan

las consecuencias no deseadas si los genes suicidas o de extinci贸n

saltan a otras especies.

Los correos electr贸nicos de gen茅tica dirigida revelan que en

reacci贸n a la resoluci贸n de la COP13, la Fundaci贸n Gates

contrat贸 a 鈥淓merging Ag,鈥 una empresa privada de relaciones

p煤blicas sospechosa de espionaje y con enredos siniestros con la

industria farmac茅utica y agr铆cola, para sabotear y cerrar la

coalici贸n diversa y unificada que se opon铆a a la gen茅tica

dirigida.

La Fundaci贸n Gates le dio a Emerging Ag 1,6

millones de d贸lares para 鈥渞eclutar una coalici贸n secreta de

acad茅micos para manipular el proceso de toma de decisiones de la ONU

sobre la gen茅tica dirigida.鈥 Los correos electr贸nicos revelan que

la campa帽a de Gates fue parte del plan del billonario para 鈥combatir

a los proponentes de la moratoria sobre la gen茅tica dirigida.鈥

Emerging Ag moviliz贸 en secreto a 65

supuestos 鈥渃ient铆ficos independientes鈥 que se dejan

alquilar, 鈥淏iostitutos鈥 en la jerga del sector, y funcionarios

p煤blicos en un grupo de expertos en l铆nea, el

Foro en L铆nea de la CBD de la ONU sobre Biolog铆a Sint茅tica. Un

alto ejecutivo de la Fundaci贸n Gates dio instrucciones

diarias a estos operativos corruptos sobre c贸mo sabotear las

regulaciones, socavar la ciencia, desacreditar a los defensores,

corromper el proceso y subvertir la democracia.

En apoyo a su campa帽a, Gates financi贸 de forma simult谩nea un

informe elaborado por la Academia de Ciencias Nacional de los E.U. en

2016 que respaldaba la gen茅tica dirigida. La DARPA co-financi贸 el

informe de encubrimiento con la Fundaci贸n Gates.

Como lo not贸 The Guardian despu茅s de la liberaci贸n del informe

de la Academia Nacional de Ciencias de los E.U.:

鈥淟a misma agencia de investigaci贸n de defensa de los E.U.

(DARPA) que pagaron por el estudio de la NAS han dado a conocer que

est谩n centrando todos sus esfuerzos en la investigaci贸n de gen茅tica

dirigida y desarrollo de organismos sint茅ticos 鈥榬obustos鈥. No

hay ninguna raz贸n para estar preocupados.鈥

Como

observ贸 Jim Thomas del Grupo ETC: 鈥渆l hecho de que el

desarrollo de la gen茅tica dirigida est茅 siendo principalmente

financiado y estructurado por el ej茅rcito de los E.U. genera

preguntas alarmantes sobre este campo en su totalidad.鈥

En apoyo de esta campa帽a coordinada con Emerging Ag, la Fundaci贸n

Gates manipul贸 a tres miembros, que estaban bajo el control de

Gates, del comit茅 de expertos de la ONU conocido como

AHTEG (Grupo de Expertos T茅cnicos Ad Hoc) sobre Biolog铆a

Sint茅tica. Gates y Emerging Ag lo consiguieron y la ONU rechaz贸 la

moratoria.

El papel de la Fundaci贸n Gates, como demuestran los archivos de

Gen茅tica Dirigida,

en el saboteo de la campa帽a de movimientos ambientales contra esta

peligrosa tecnolog铆a confirma que Gates y su fundaci贸n son un

cartel ilegal y deshonesto con desprecio por los procedimientos, la

democracia, la ciencia, la ley, la opini贸n p煤blica, la salud

p煤blica y la seguridad de la humanidad.

Guerra qu铆mica contra la salud humana

La creciente evidencia se帽ala el tipo de alimentos cultivados

industrialmente y

procesados que Gates apunta como los principales responsables de

las epidemias de enfermedades cr贸nicas que est谩n devastando la

salud humana y debilitando a infantes alrededor del mundo.

Los OGMs m谩s populares del mundo est谩n dise帽ados para facilitar

el rociado a茅reo de

pesticidas. La t茅cnica de Monsanto de insertar genes para hacer

a los cultivos agr铆colas resistentes a los venenos herbicidas

permite a la Industria Agr铆cola

despedir a trabajadores agr铆colas de campo y reemplazarlos con

aviones (o drones) que saturan paisajes (y alimentos) con toxinas en

aerosol como el

glifosato y

neonicotinoides.

Desde la proliferaci贸n de los pesticidas qu铆micos en los 1940,

m谩s de la mitad de aves cantoras de Estados Unidos han

desaparecido, la mayor铆a de las

poblaciones de abejas e insectos del mundo se han derrumbado y

los niveles de enfermedades cr贸nicas en los Estados Unidos se han

elevado un

54% a la par con el incremento del uso de pesticidas.

Como se帽al贸 Vandana Shiva, 鈥淕ates ha declarado la guerra

qu铆mica no s贸lo contra la naturaleza sino contra nuestros sistemas

metab贸licos del cuerpo y la simbiosis en el

microbioma intestinal con su obsesi贸n con los pesticidas y

herbicidas, y su campa帽a para intercambiar la humanidad por OGMs.鈥

Alimentos sint茅ticos: el thriller dist贸pico de 鈥楪ates鈥

La agenda de poder, ganancias y control de Gates parece liderar su

compromiso para producir los llamados alimentos 鈥渢ranshumanos鈥 de

laboratorios y sus inversiones masivas en la manufactura de comida

procesada.

Gates

llama a la carne sint茅tica 鈥渆l futuro de los alimentos.鈥

Mantiene inversiones en compa帽铆as que hacen pollo y huevos

vegetales y otros que hacen comida con insectos. Gates es due帽o de

patentes o de patentes pendientes por m谩s de 100 sustitutos

animales, del pollo al pescado. Est谩

involucrado fuertemente en Motif FoodWorks, una compa帽铆a que

hace una variedad de alimentos e ingredientes sintetizados en

laboratorios. En 2015 co-fund贸

Breakthrough Energy con sus amigos billonarios

Jeff Bezos, Michael Bloomberg y Mark Zuckerberg 鈥 el llamado

鈥淐lub de los que se aprovechan de la Pandemia.鈥 (Los

multimillonarios estadounidenses han

aumentado su riqueza 1,1 trillones de d贸lares desde que inici贸

el confinamiento, mientras que el n煤mero de estadounidenses pobres

creci贸 8 millones.)

Esa colaboraci贸n tiene grandes apuestas en Beyond Meat, de la

cual son

co-propietarios con Tyson Foods y Cargill.

Beyond Meat hace tacos de pollo vegetales OGM y llenos de

pesticidas. Gates y su Club de Chicos Billonarios tambi茅n tiene

posiciones importantes en

Impossible Foods, la cual usa calor y presi贸n para producir

hamburguesas sint茅ticas y salchichas Bratwurst de soya OGM. Los

resultados de laboratorio

muestran que la carne de imitaci贸n de la compa帽铆a conten铆a

niveles de glifosato 11 veces m谩s altos que su competidor m谩s

cercano. Seth Itzkan de

Soil4Climate escribi贸:

鈥淚mpossible Foods deber铆a ser llamado 鈥楶atentes Imposibles.鈥

No es comida, es software, propiedad intelectual. Hay 14 patentes, de

hecho, en cada mordida de Impossible Burguer. Es IFood, la siguiente

aplicaci贸n asesina. Desc谩rgatela con un sabor extra. Esto

probablemente atrae a Bill Gates, su s煤per inversor.鈥

Otro de los proyectos de Breakthrough es

Memphis Meats, el cual formula un tejido parecido a la carne

dise帽ado en un sustrato de sangre de vaca. Un

optimista Bloomberg predice que los ingresos de carne sint茅tica

alcanzar谩n 3.5 mil millones de d贸lares para el 2026.

En junio de 2020, los 鈥渉ermanos Breaktrhough鈥 invirtieron 3.5

millones de d贸lares en

Biomilq, una compa帽铆a que produce leche materna sint茅tica de

鈥済l谩ndulas mamarias humanas cultivadas y c茅lulas epiteliares.鈥

Gates no ha explicado si la leche tendr谩 los anticuerpos maternos 鈥

presentes en la leche materna aut茅ntica 鈥 que act煤an para

proteger a los beb茅s de enfermedades infecciosas, o si las

siguientes generaciones de ni帽os Biomilq necesitar谩n bater铆as

adicionales provenientes de las vacunas OGM de Gates.

Esc茅ptica, Vandana Shiva observa que Bill Gates 鈥渜uiere

despojarnos de prote铆nas y grasas buenas y sanas y hacernos adictos

a su basura cultivada en laboratorios sint茅tica.鈥

Gates es el

creador y mayor donador de la filial de las Naciones Unidas,

GAVI, una falsa agencia gubernamental que 茅l cre贸 para impulsar sus

creaciones diab贸licas qu铆micas, m茅dicas y alimenticias, y realizar

experimentos infames de vacunas en africanos e indios. Desde

2014, la

Organizaci贸n de Alimentos y Agricultura de las Naciones Unidas,

financiada por la Fundaci贸n Gates por la cantidad de

casi 850 mil d贸lares ha impulsado agresivamente el uso de

prote铆na de insectos 鈥 particularmente para los pobres. GAVI

califica a avispas, escarabajos, grillos y otros insectos como

fuentes de alimento 鈥減oco utilizadas鈥.

Siguiendo la iniciativa de Gates, GAVI tiene confianza en que los

insectos pronto ser谩n un suplemento alimenticio importante para

ni帽os pobres y malnutridos.

Tal vez en previsi贸n de ese feliz d铆a, la Fundaci贸n Gates ha

invertido en una

compa帽铆a de Sud谩frica que hace prote铆na comestible de gusanos

cultivados. La f谩brica de la compa帽铆a da hogar a billones de

moscas y produce 22 toneladas diarias de gusanos que se alimentan de

desechos de mataderos, municipales y dom茅sticos. Ya que los mercados

siguen siendo inmaduros para los gusanos como alimento humano,

Gates vende su alimento hecho de gusanos a operaciones

industriales de carne como las del socio de Gates, Tyson Foods, para

alimentar

pollos enjaulados, y a granjas de pescado a gran escala como las

de

Unilever, una multinacional de 58 mil millones de d贸lares, que

tanto es socio de negocios de Gates como beneficiario de las

inversiones de su peculiar caridad p煤blica.

Como es normal, Gates tambi茅n moviliz贸 a las agencias

internacionales que controla y las corporaciones grandes con las

cuales se asocia para liderar su agenda de comida falsa incluidos,

m谩s notablemente, el Foro

Econ贸mico Mundial (FEM) financiado por Gates, el cual re煤ne a

los billonarios del mundo en Davos cada a帽o para planear y tramar el

futuro pol铆tico y econ贸mico de la humanidad.

El presidente del FEM, Klaus Schwab, es el autor del

influyente libro, 鈥淐OVID-19: El Gran Reinicio鈥, el cual el

FEM aparentemente ha enviado por correo a la mayor铆a de los

funcionarios electos del mundo, hasta a ejecutivos provinciales.

Schwab alega que la gente poderosa deber铆a de usar la crisis del

COVID para imponer controles autoritarios, vigilancia dominante,

nuevos modelos econ贸micos opresivos y un 煤nico gobierno mundial a

una humanidad atribulada, aterrorizada y obediente. El Gran Reinicio

es el plan del FEM para reconstruir una nueva econom铆a controlada

sistem谩ticamente despu茅s de la pandemia de COVID-19.

Schwab y el Pr铆ncipe Carlos

revelaron 鈥淓l Gran Reinicio鈥 en una reuni贸n del FEM en mayo

del 2020. Es una visi贸n para implementar en todo el mundo un estado

totalitario y autoritario de vigilancia manipulado por tecn贸cratas

para manejar a poblaciones traumatizadas, mover la riqueza hacia

arriba, y servir a los intereses de oligarcas multimillonarios de

茅lite. Para 鈥渞einiciar鈥 las pol铆ticas alimentarias globales, el

WEF ha promovido y se ha asociado con una organizaci贸n llamada

Foro EAT, el cual se describe a s铆 misma como 鈥淒avos por los

alimentos.鈥

El co-fundador de

EAT es Wellcome Trust, una organizaci贸n fundada, financiada y

relacionada con el creador de vacunas GlaxoSmithKline, con el cual

Gates est谩 muy involucrado. La mayor iniciativa de EAT se llama

FreSH, la cual la organizaci贸n describe como un esfuerzo para

liderar la transformaci贸n del sistema alimentario. Los

socios del proyecto incluyen a Bayer, Cargill, Syngenta, Unilever

y al gigante corporativo Google.

El

Foro EAT trabaja con estas compa帽铆as para 鈥渁帽adir valor al

negocio e industria鈥 y 鈥渆stablecer la agenda pol铆tica.鈥 Para

extender este proyecto para hacer ganancias, ETA colabora con casi 40

gobiernos municipales en Europa, 脕frica, Asia, Norteam茅rica,

Sudam茅rica y Australia. La organizaci贸n tambi茅n asiste al

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF),

financiado por Gates, en la 鈥渃reaci贸n de nuevas directrices

diet茅ticas鈥 e iniciativas de desarrollo sustentable.

De acuerdo con

Frederic Leroy, un profesor de ciencia alimentaria y

biotecnolog铆a en la Universidad de Bruselas, la red EAT est谩

trabajando estrechamente con algunas de las mayores compa帽铆as de

carne de imitaci贸n, como Impossible Foods y otras compa帽铆as de

biotecnolog铆a, para reemplazar alimentos nutritivos y sanos con los

brebajes modificados gen茅ticamente en laboratorios de Gates.

鈥淟o formulan como sano y sustentable, lo cual por supuesto es

mentira,鈥

Leroy le dijo a The Defender.

La Dra. Shiva tambi茅n se mofa de las afirmaciones

propagand铆sticas de Gates que sus carnes OGM son para alimentar a

ni帽os y para acabar con el cambio clim谩tico:

鈥淟o que realmente buscan al fabricar comida falsa procesada en

laboratorios es patentar nuestra comida, no alimentar gente o salvar

el clima, como Gates y sus amigos biotecnol贸gicos simulan. La dieta

propuesta por EAT no se trata de nutrici贸n, se trata de grandes

empresas y de una adquisici贸n corporativa del sistema alimentario.鈥

Leroy

a帽adi贸: 鈥渃ompa帽铆as como Unilever y Bayer y otras compa帽铆as

farmac茅uticas ya son procesadoras qu铆micas, muchas de estas

compa帽铆as est谩n bien posicionadas para generar ganancias de este

nuevo negocio alimenticio que gira alrededor de procesar qu铆micos y

extractos necesitados para producir estos alimentos hechos en

laboratorios a escala mundial.鈥

Alimentos fortificados

Alimentos sint茅ticos y OGM tienden a ser bajos en

micronutrientes vitales que apoyan la salud humana. El glifosato, por

ejemplo, funciona como quelante. Mata hierbas al filtrar los

minerales que forman los bloques de la vida. Los cultivos de granjas

expuestos al glifosato tienen

mucho menos valor nutricional que los alimentos naturales.

La gente que come alimentos procesados, sint茅ticos y OGM de Gates

tienen el est贸mago lleno y al mismo tiempo est谩n malnutridos a

nivel cl铆nico. Gates se est谩 apresurando para resolver este

problema comprando tecnolog铆as y asoci谩ndose con compa帽铆as como

Roche y Kraft que fortifican alimentos artificialmente con

minerales y vitaminas. Simult谩neamente est谩

promoviendo leyes en pa铆ses en v铆as de desarrollo para hacer

mandatos de fortificaci贸n de alimentos. Estas leyes benefician a

compa帽铆as de pesticidas y alimentos procesados en detrimento de

agricultores tradicionales y org谩nicos. Dado que compa帽铆as

estadounidenses como Roche, Kraft, General Foods y Philip Morris ya

fortifican su queso procesado y cereales, son los entusiastas

socios de Gates en esta estafa.

A principios de mi carrera, vi este timo perpetrado por otro

estafador de la industria alimenticia. En 2003, estaba representando

a miles de peque帽os agricultores polacos en

la batalla para mantener a las f谩bricas de puerco industrial

Smithfield Foods fuera de Polonia. El vice primer ministro,

Andrzej Lepper, me dijo que los funcionarios de Smithfield le

ofrecieron un soborno de 1 mill贸n de d贸lares para apoyar una ley

que requiere que los mataderos instalen tecnolog铆a de higiene de

primera incluyendo grifos de sanitarios operados con l谩ser.

Smithfield sab铆a que la ley tendr铆a el efecto de sentenciar a 2.600

mataderos operados por familias que hac铆an la salchica kielbasa

caracter铆stica de Polonia. Siendo la 煤nica entidad que podr铆a

costear los l谩seres, Smithfield obtendr铆a por tanto el control

monop贸lico de la capacidad de los mataderos de Polonia y el 100% de

sus exportaciones lucrativas de kielbasa.

Gates tom贸 sus leyes de fortificaci贸n de alimentos del manual de

jugadas de Smithfield. Al hacer mandatos para que todos los alimentos

sean fortificados, los productos Kraft como

Cheez Whiz y American Singles, y su Kool-Aid y Tang fortificados con

vitaminas, est谩n posicionados para desplazar al queso y leche de

cabra producido localmente en mercados de pueblos y han dejado en la

quiebra a los peque帽os agricultores africanos.

Para promover su agenda de alimentos fortificados obligatorios,

Gates cre贸 otra de sus convenientes organizaciones

casi-gubernamentales, la

Alianza Global para la Nutrici贸n Mejorada (GAIN) para asistir a

compa帽铆as multinacionales de alimentos (socios de negocios de

Gates) en cabildear por tarifas favorables y tasas fiscales para los

alimentos procesados y fortificados, y la revisi贸n regulatoria m谩s

r谩pida de productos nuevos en pa铆ses seleccionados. El consorcio de

Gates GAIN tambi茅n le da a gobiernos locales dinero para estimular

la demanda de alimentos fortificados a trav茅s de

campa帽as de relaciones p煤blicas a gran escala o al ofrecer

鈥渟ellos de aprobaci贸n鈥 gubernamentales para productos

alimentarios corporativos.

Gates, GAVI y GAIN

Gates model贸 su proyecto GAIN despu茅s de su programa de

vacunas global de billones de d贸lares (GAVI).

Al enmascararlo como una agencia de salud p煤blica, GAVI ha

movilizado con 茅xito a agencias p煤blicas y la industria privada

para usar de manera rentable vacunas sin probar, experimentales o

desacreditadas, y generalmente mortales, para

inocular a ni帽os pobres en pa铆ses en v铆as de desarrollo.

Siguiendo el modelo GAVI, Gates lanz贸 su

programa GAIN de 70 millones de d贸lares en la Sesi贸n Especial

sobre Ni帽os de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Su

colaboraci贸n incluye las agencias de la ONU que Gates controla, como

el Banco

Mundial, la

Organizaci贸n Mundial de la Salud y UNICEF, y las compa帽铆as

grandes de alimentos procesados como

Philip Morris y Kraft, en las cuales tiene inversiones.

De acuerdo a Vandana Shiva, el objetivo de GAIN es 鈥渃oordinar

campa帽as que presionan a pa铆ses africanos y asi谩ticos para dar

subsidios obscenos, exenciones fiscales y otras preferencias a los

alimentos procesados.鈥

Algunos expertos est谩n preocupados por la idea que Bill Gates y

compa帽铆as alimentarias multinacionales est茅n haciendo equipo para

colonizar sistemas alimentarios en pa铆ses sin desarrollar, y vender

alimentos procesados bajo el estandarte de salud p煤blica.

El Dr. Mark Hyman, autor bestseller del New York Times y Director

de Estrategia e Innovaci贸n en el Centro Cl铆nico de Cleveland de

Medicina Funcional, me dijo:

鈥溾 a pesar de ocasionalmente ser fortificados con vitaminas y

minerales, los alimentos procesados est谩n llenos de az煤car,

almid贸n, aceites procesados, colores artificiales, preservativos,

pesticidas y sodio que contribuyen a la doble carga de obesidad y

desnutrici贸n y la epidemia de enfermedades cr贸nicas. En todo el

mundo, 11 millones de personas mueren cada a帽o por exceso de

alimentos ultra-procesados y falta de alimentos sanos protectores,

haciendo de los alimentos procesados el asesino n煤mero uno del

mundo.鈥

El Dr. Hyman llama a esos alimentos 鈥el

opuesto鈥 de la nutrici贸n. Shiva est谩 de acuerdo. 鈥 El

programa GRAIN,鈥 dice Shiva, 鈥渘o busca realmente resolver la

desnutrici贸n sino obligar a las naciones para que les abran las

puertas de acceso a sus mercados y as铆 eliminar a los productores

locales.鈥

Los alimentos fortificados son soluciones t茅cnicas ilusorias para

problemas socioecon贸micos complejos. Las soluciones sociales y

econ贸micas funcionar铆an mejor a largo plazo,鈥 argumenta el

Profesor Marion Nestle. Nestle es la reverenciada 铆cono

alimenticio y de nutrici贸n que ocupa la

Presidencia de Nutrici贸n y Estudios Alimenticios Paulette Goddard en

la Universidad de Nueva York. Nestle, autora de

Pol铆ticas de Alimentos: C贸mo la Industria Alimenticia Influencia la

Nutrici贸n y Salud, declara:

鈥淐on excepci贸n de la sal yodada, los alimentos fortificados

cuestan demasiado, no pueden alcanzar sus objetivos, o su alcance es

demasiado limitado para hacer lo que deben de hacer. Veo estas leyes

como resolver un problema para las compa帽铆as que hacen estos

productos, sin abordar las deficiencias de nutrientes y calor铆as. No

soy fan de los alimentos fortificados. Quiero una amplia variedad de

alimentos reales que sean m谩s disponibles y menos caros, y

producidos localmente. As铆 que estar铆a de acuerdo con los cr铆ticos.

Deseo que la Fundaci贸n Gates invierta en proyectos para promover

producci贸n peque帽a, de alimentos locales.鈥

Inteligencia artificial: eliminando a los agricultores del

mundo

Gates dice que quiere revivir las econom铆as de granjas al

transformar la agricultura con Inteligencia Artificial s煤per

eficiente y de alta tecnolog铆a para crear 鈥済ranjas del futuro.鈥

De acuerdo a Gates:

鈥淎ntes todos ten铆amos que salir y sembrar. Apenas obten铆amos

suficiente comida, cuando el clima era malo la gente mor铆a de

hambre. Ahora a trav茅s de mejores semillas, fertilizantes, muchas

cosas, la mayor铆a de personas no son agricultoras. IA nos traer谩

una nueva productividad enorme.鈥

Sobre todo,

quiere que se implemente r谩pido. 鈥淟a aceleraci贸n

computacional鈥 de Gates acelerar谩 la adopci贸n de estas

innovaciones ben茅ficas para lograr sus ambiciosos planes para

entregar innovaciones cient铆ficas a los peque帽os agricultores antes

de que el cambio clim谩tico destruya sus rendimientos.

Pero Shiva advierte a los agricultores estadounidenses, que ya se

est谩n ahogando en deudas, que sean cuidadosos con las promesas de

Gates de ayudarles:

鈥淐uando Bill Gates oblig贸 a los agricultores de la India a usar

sus tecnolog铆as diab贸licas de 鈥榬escate鈥 por la fuerza, el

煤nico que se benefici贸 fue Gates y sus socios multinacionales. Le

dio dinero al gobierno y a una compa帽铆a llamada Digital Green e

hizo promesas extravagantes para transformar digitalmente la

agricultura de la India y comprando funcionarios gubernamentales .

鈥淏ill Gates puso c谩maras y sensores electr贸nicos en los

hogares y campos de los agricultores de la India. Us贸 sus celulares,

los cuales les regal贸, y sus instalaciones de fibra 贸ptica y 5g

(persuadi贸 a la Compa帽铆a Indian Telecom para que la financiara)

para catalogar, estudiar, robar la informaci贸n sobre cultivos de los

agricultores, pr谩cticas ind铆genas y conocimiento agr铆cola gratis.

Despu茅s se la volvi贸 a vender como informaci贸n nueva. En lugar de

transformar las granjas digitalmente como prometi贸, transform贸 a

los agricultores de la India en informaci贸n digital. Privatiz贸 sus

semillas y sac贸 provecho del trabajo del sistema p煤blico. Arranc贸

sus activos de conocimiento y gen茅tica de semillas nativas, e

instal贸 semillas OGM y otras pr谩cticas rid铆culas.鈥 Shiva a帽ade,

鈥渟u plan fue sacar a los peque帽os agricultores de la tierra y

eventualmente mecanizar y privatizar la producci贸n de alimentos.鈥

Christian Westbrook, investigador agr铆cola y fundador del podcast

en l铆nea, 鈥Ice

Age Farmer,鈥 se consuela con que los agricultores

estadounidenses conocen la historia de Gates en la India y 脕frica:

鈥渟abemos qui茅n es Bill Gates, y sabemos los da帽os que les hizo a

los peque帽os agricultores en M茅xico, 脕frica e India. Sabemos que

estas compras de tierra recientes aqu铆 son s贸lo el inicio de la

Revoluci贸n Verde 3.0. Quiere chupar la esencia democr谩tica de los

parajes agr铆colas estadounidenses y nuestras familias agr铆colas,

para robar nuestro modo de vida, nuestro conocimiento, nuestras

semillas y nuestra tierra.鈥

Westbrook se帽ala el hecho que, como todos los tramposos, Gates

siempre est谩 apresurado:

鈥淪u estrategia es mantener a todo el mundo movi茅ndose tan

r谩pido que no pueden ver la estafa. Siempre nos est谩 diciendo que

el cambio clim谩tico no puede esperar, que necesitamos acelerar el

acceso a estos productos y la adopci贸n de sus tecnolog铆as, que la

investigaci贸n no est谩 sucediendo lo suficientemente r谩pido.鈥

Westbrook me dijo que la pl谩tica interminable de Gates sobre

鈥渁celerar el proceso鈥 y sus extravagantes promesas de nuevas

tecnolog铆as milagrosas, de 鈥渋nversi贸n,鈥 y de sociedades

鈥減煤blicas-privadas鈥, todas son parte de esta estafa. 鈥淪igue

dici茅ndole a todo el mundo que necesitamos 鈥榓celerar, acelerar,

acelerar.鈥

Muchos agricultores dicen que no les importa ser rescatados por

Gates. Westbrook dice que piensa que Gates pretende que su expansi贸n

varonil por los E.U. le sirva como insignia, como escaparate para su

cat谩logo de tecnolog铆as digitales para agricultores

estadounidenses. 鈥淟o est谩 haciendo por las mismas razones que

trajo esta tecnolog铆a a las granjas de la India: para robar su

conocimiento, y sacarlos de su tierra.鈥

Tren Loos, un ganadero y activista agr铆cola del medio oeste de

sexta generaci贸n, me dijo que los agricultores tienen una reacci贸n

instintiva contra los billonarios 鈥渏ugando Monopoly鈥 con la

tierra agr铆cola estadounidense:

鈥淐ompetir con unos bolsillos tan profundos dificulta mucho las

cosas para j贸venes agricultores o hasta para aquellos que han

cultivado por generaciones. Ciertamente crea una barrera para ellos.

Cuando la gente con este tipo de riqueza empieza a comprar granjas,

hace que nos preguntemos qu茅 es lo que realmente traman. Nadie

quiere rentar tierra de Bill Gates, o trabajar como su aparcero.鈥

Westbrook dice que cree que Gates est谩 persiguiendo unos

objetivos m谩s oscuros. Como Shiva, Westbrookk cree que Gates y otros

est谩n usando los pretextos de las amenazas clim谩tica, de

biodiversidad y la pandemia zoon贸tica para sacar a las personas del

negocio agr铆cola y de sus granjas. Y hay evidencia para respaldarlo.

La Fundaci贸n Gates tiene un gran inter茅s en

Alphabet, la compa帽铆a padre de Google. Alphabet invent贸 robots

de 鈥inhalado

de cultivos鈥, dise帽ados para reemplazar agricultores y

ganaderos, como parte de su proyecto 鈥Mineral鈥.

Su

proyecto 鈥淢oonshot鈥 est谩 鈥渄esarrollando y probando una

variedad de prototipos de software y hardware con base a los avances

en inteligencia artificial, simulaci贸n, sensores, rob贸tica y m谩s.鈥

Un

a帽o despu茅s de comprar Whole Foods, Jeff Bezos (Gates tiene una

inversi贸n considerable en

Amazon) tambi茅n invent贸

granjas verticales controladas por robots que tambi茅n minimizan

el involucramiento humano con la agricultura.

Westbrook dice, 鈥渜uiere sacar a la gente de las granjas, sacar a

los animales, y tenernos a todos comiendo carnes vegetales y prote铆na

de insectos.鈥

鈥淕ates habla sobre la agricultura como una reliquia arcaica,

pintoresca, sucia, peligrosa, ineficiente y b谩rbara del pasado que

nos amenaza porque incrementa el peligro del cambio clim谩tico y los

riesgos de pandemias globales al poner a los humanos en contacto

peligroso con microbios,鈥 dice Howard Vlieger, un agricultor de

Iowa que ha trabajado como

asesor de cultivos y ganado en los E.U. y Canad谩 desde 1992.

Vlieger es un experto en los impactos de pesticidas y OGMs en los

productos alimentarios y suelos. 鈥淓l objetivo de Gates es alejar el

mundo 鈥渄e la agricultura animal sustentable y humana que celebra

nuestro contacto con el suelo y encuentra la buena salud en nuestras

interacciones respetuosas con la naturaleza y acercarlo a las vacas

artificiales y a un paradigma qu铆mico sombr铆o. Ambas cosas son

caracter铆sticas de una distopia vertical. Su visi贸n se centra en

los alimentos contaminados y sin sabor y la separaci贸n del hombre de

la naturaleza.鈥

鈥淧arece que Gates no entiende la alegr铆a que la gente

ordinaria, gente como nuestra familia, obtiene de la agricultura,鈥

me dijo

Nicolette Niman. Niman es una ganadera y agricultora de

California, y la autora de los libros 鈥淩ighteous Porkchop鈥

(Chuleta Justa) y 鈥淒efending Beef鈥 (Defendiendo la Res). Su

esposo Bill es el fundador del Rancho Niman, una cooperativa de

cientos de criadores de ganado y de cerdos sustentables de los E.U.

que venden carne de res y puerco de alta calidad org谩nica producida

en operaciones sustentables y alimentadas con pasto.

鈥淟a ganader铆a y

agricultura regenerativa enriquece las vidas humanas

inmensurablemente. Es un trabajo retador, basado en nuestro contacto

铆ntimo con la tierra. A lo sumo, la buena agricultura busca entender

y seguir los modelos de la naturaleza,鈥 dice Niman. Niman afirma

que parece que Gates tiene muy poco inter茅s en la sabidur铆a de la

naturaleza:

鈥淣o parece entender que nuestro compromiso con el suelo, y la

alegr铆a que obtenemos de nuestro contacto con la tierra, nuestra

compleja relaci贸n con nuestros animales, hasta con las penurias y

dificultades, son las fuentes de nuestra libertad y nuestro orgullo,

y nuestra felicidad al ser due帽os de nuestros destinos.鈥

鈥淣ecesitamos construir un mundo que respete la

auto-determinaci贸n individual, el trato humano de los animales, y la

buena administraci贸n de nuestros suelos. Necesitamos entender que

una relaci贸n sana con la naturaleza no s贸lo es vital para nuestra

salud y clima, sino que es fuente de dignidad, libertad y

enriquecimiento en nuestra era post-industrial.鈥

Al usar tecnolog铆as de amplio espectro, todos estos activistas de

varios continentes expresaron su incomodidad con la tendencia de

Gates de mirar a la poblaci贸n, en lugar de a personas, y ver el

manejo de la poblaci贸n como un problema con necesidad urgente de sus

soluciones tecnol贸gicas.

鈥淕ates ve al bosque, no a los 谩rboles,鈥 observa Vllieger. 鈥淵

hasta cuando mira hacia el bosque, parece que s贸lo ve pies tablares

o le帽a, y c贸mo puede nivelar los paisajes por dinero y masificar a

la gente.鈥 Vlieger contin煤a:

鈥淓l h谩bito de Gates de ver cada dificultad humana a trav茅s del

lente de alguna soluci贸n tecnol贸gica desde la cual puede generar

ganancias va m谩s all谩 de la miop铆a, m谩s bien se trata de

sociopatolog铆a, realmente. Gates es un soci贸pata peligrosamente

poderoso con 137 mil millones de d贸lares y una visi贸n de una

tecnocracia vertical. 驴Eso preocupa a alguien?

Westbrook dice que Gates, Cargill y Tyson son un poderoso cartel

en una misi贸n para acabar con la agricultura animal y alejar a los

humanos de las granjas. 鈥淓s una 鈥榓gricultura de reemplazo鈥欌,

dice Westbrook. 鈥淗asta usan esa palabra, 鈥榓gricultura

alternativa.鈥欌

La visi贸n de Westbrook sobre el futuro dist贸pico del

totalitarismo tecnocr谩tico imaginada por Bill Gates suena como una

teor铆a de conspiraci贸n sin fundamentos si uno ignora toda la

evidencia que le apoya. Predice que muy pronto, en meses, no a帽os,

veremos escasez de alimentos modificados y presiones para vaciar y

鈥渕ejorar鈥 los paisajes rurales con tierras agr铆colas vac铆as y

reemplazar los trabajos agr铆colas con robots e inteligencia

artificial.

Westbrook predice los esfuerzos gubernamentales para impulsar

poblaciones hacia las mega ciudades y ciudades inteligentes donde los

negocios est谩n cerrados, los trabajos son escasos y la mayor铆a de

nosotros depender谩 de un ingreso b谩sico universal pagado en monedas

digitales, revocable, por supuesto, en casos de incumplimiento o

desobediencia. Westbrook predice un escenario 鈥渄onde el ganado

humano sea completamente dependiente del gobierno por dinero y

alimentos, y todas las personas est茅n en un mismo lugar en las

ciudades inteligentes y sean monitoreadas f谩cilmente por los

tecn贸cratas del Gran Reinicio de Gates.鈥 Continu贸 Westbrook:

鈥淓st谩n cerrando la producci贸n de alimentos y de hecho, m谩s y

m谩s ampliamente, est谩n cerrando toda la actividad econ贸mica, toda

la actividad humana, acorral谩ndonos en sus ciudades inteligentes. Es

bastante desagradable. Y ahora que tenemos estas pandemias, tuvimos

que implementar ley marcial m茅dica, y dado que todo es una crisis de

salud, tambi茅n vamos a tener que tomar el control de todas sus

producciones de alimentos y sus semillas nutritivas. Unieron esas dos

cosas.鈥

El tiempo nos dir谩 si la pesadilla de Westbrook es s贸lo una

teor铆a conspirativa paranoica; eso espero.

Cumbre de Sistemas Alimentarios

En 2009, Bill Gates, un billonario sin cargo p煤blico ni

gubernamental o portafolio diplom谩tico, lanz贸 su proyecto de

vacunas global con un discurso a las

Naciones Unidas. Anunci贸 la

donaci贸n de 10 mil millones de d贸lares y declar贸 el

lanzamiento de su 鈥淒茅cada de Vacunas.鈥 Su estrategia se despleg贸

como m谩quina aceitada. Las contribuciones de Gates le aseguraron

control acorazado sobre la ONU.

Como Foreign Affairs report贸, 鈥減ocas iniciativas de pol铆ticas

o est谩ndares normativos establecidos por la Organizaci贸n Mundial de

la Salud son anunciadas antes de haber sido vetadas de forma casual

por el equipo de la Fundaci贸n Gates.鈥

Gates cre贸 y financi贸 poderosas imitaciones de agencias

gubernamentales como PATH, GAVE, CEPI y la Colaboraci贸n Brighton,

para impulsar vacunas en pa铆ses en desarrollo, consolidar su control

sobre la salud p煤blica, y para preparar el terreno para el golpe de

Estado de la vacuna global que hab铆a pre-agendado para el 2020.

En enero de 2019, la

OMS declar贸 diligentemente, citando evidencia no espec铆fica,

que la 鈥渋ndecisi贸n por la vacuna鈥 fue una de las amenazas

principales para la salud mundial. Siguiendo el camino marcado por

esta afirmaci贸n, el c谩rtel m茅dico de Gates puso en marcha campa帽as

en cada estado de E.U. y en pa铆ses alrededor del mundo orquestadas

por pol铆ticos financiados por farmac茅uticas para introducir leyes

de obligatoriedad de vacunas y de eliminaci贸n de las exenciones.

Dos meses despu茅s, el presidente del poderoso Comit茅 de

Inteligencia de la C谩mara de Representantes, Adam Schiff, otro de

los beneficiarios financieros de Gates,

exigi贸 que los medios sociales y las compa帽铆as medi谩ticas

comiencen a censurar 鈥渄esinformaci贸n sobre las vacunas鈥, un

eufemismo para cualquier afirmaci贸n que se aleja de los

pronunciamientos de la industria farmac茅utica y gubernamentales.

Gates tiene inversiones enormes en

Google, Apple, Amazon y

Facebook. Todas estas compa帽铆as comenzaron a censurar las

cr铆ticas de sus vacunas fervientemente.

Un a帽o despu茅s, el brote de COVID-19 di贸 a Gates y a su cartel

de vacunas una oportunidad muy conveniente para consolidar su control

sobre la humanidad. Un art铆culo de

mayo de 2020 escrito por Derrick Broze en The Last American

Vagabond observ贸 que, 鈥渁l rastrear las inversiones de la Fundaci贸n

y las relaciones de Gates podemos ver que casi cada persona

involucrada en la lucha contra el COVID-19 tienen relaci贸n con Gates

o con su Fundaci贸n por dos grados o menos.鈥 Esas relaciones le

dieron a Bill Gates y a su Fundaci贸n una influencia indiscutible

sobre la respuesta a la pandemia.

Gates declar贸 repetidamente, en apariciones en pr谩cticamente

cada programa de televisi贸n y en cada plataforma de medios, que toda

la actividad econ贸mica deber铆a cesar hasta que todos los 7 mil

millones de humanos estuvieran

vacunados y tuvieran pasaportes de inmunizaci贸n. Su

D茅cada de Vacunas que inici贸 con su aparici贸n en la ONU ha ido

sobre ruedas. Bajo el liderazgo del fiel y antiguo protegido de

Gates, Fauci, el Departamento de Salud y Servicios Humanos

estadounidenseaprobaron

la exenci贸n de responsabilidad por las vacunas COVID y

prometieron 48 mil millones de d贸lares de dinero de contribuyentes

para comprar y distribuir una comitiva de vacunas experimentales

nuevas, muchas de las cuales son propiedad de Gates.

El control de Gates sobre el proceso ha sido total. La ejecuci贸n

que ha hecho de su predicci贸n sobre la vacuna fue elegante y sin

fallas. Y ahora los sustitutos de Gates est谩n usando el mismo libro

de jugadas para impulsar su agenda alimentaria totalitaria.

Durante la plenaria del 14 鈥 18 de octubre de la

Sesi贸n No. 46 del Comit茅 de Seguridad Alimentaria Mundial de la

ONU, el Secretario General de la ONU, Ant贸nio Guterres, anunci贸

la convocatoria para una Cumbre de Sistemas Alimentarios de la ONU en

2021. Guterres reconoci贸 que la Cumbre ha sido solicitada por la

Organizaci贸n de Alimentos y Agricultura de la ONU (FAO), el Fondo

Internacional para el Desarrollo Agr铆cola (FIDA), el Programa

Mundial de Alimentos (PMA) y el Foro Econ贸mico Mundial (FEM). Bill

Gates y su fundaci贸n

financiaron generosamente y controlan las cuatro organizaciones.

Se pone peor: Guterres design贸 a la Dra. Agnes Kalibata como

Comisionada Especial de la Cumbre de Sistemas Alimentarios de la ONU.

Kalibata

es la Presidenta del programa AGRA de Gates/Rockefeller que orquest贸

la notoria Revoluci贸n Verde fallida de Gates en 脕frica.

Kalibata es la l铆der perfecta para presentar AGRA al mundo. La

Cumbre, ella predice, reunir谩 a todos los principales interesados en

una asociaci贸n p煤blico-privada 鈥hacer

de los sistemas alimentarios inclusivos, adaptados clim谩ticamente y

resilientes y apoyar la paz sustentable.鈥

La Cumbre de Sistemas Alimentarios de la ONU anunci贸 una agenda

paralela a la presentada por el FEM cuando celebr贸 su

Conferencia del Gran Reinicio en junio de 2020. En su

investigaci贸n sobre la Cumbre de Sistemas Alimentarios de la ONU,

AGRA Watch (el grupo de defensa de base que monitorea a Gates y su

fallida Revoluci贸n Verde en 脕frica) descubri贸 que de las 12

personas involucradas en la Cumbre,

11 tienen conexiones fuertes con la Fundaci贸n Gates. En algunos

casos, estas organizaciones fueron financiadas directamente por la

Fundaci贸n Gates y en otras, Gates financi贸 programas espec铆ficos

que ten铆an funciones importantes.

Kalibata le record贸 a los participantes de la Cumbre de Sistemas

Alimentarios sobre la urgencia. Dijo que les quedaban

s贸lo 10 a帽os para acelerar la transformaci贸n de nuestros

sistemas alimentarios para cumplir las Metas de Desarrollo Sostenible

con respecto al clima, la nutrici贸n y la respuesta pand茅mica.

La Cumbre de Sistemas Alimentarios de la ONU presentar谩 el plan

de la 鈥淒茅cada de la Alimentaci贸n鈥 de Gates como parte de la

agenda alimentaria mundial que se completar谩 en 2030. Solo podemos

rezar para que el pr贸ximo nuevo plan de salud de Gates para la

humanidad no implique el mismo nivel de violencia traum谩tica a

nuestros derechos civiles, a nuestra econom铆a global, a las

tradiciones de nuestra civilizaci贸n, al idealismo de las democracias

y a nuestra autodeterminaci贸n que acompa帽贸 su 鈥淒茅cada de las

vacunas鈥 de 2020.

Conclusiones

La Fundaci贸n Gates no es una filantrop铆a convencional. Brinda un

apoyo min煤sculo, si es que lo hay, a causas populares como la

Wounded Warrior Foundation, ASPCA o grupos ambientales, de derechos

de voto o de derechos civiles.

Es una filantrop铆a armada que Gates lanz贸 en 1994 para resucitar

su reputaci贸n despu茅s de que el caso

antimonopolio de Microsoft lo expuso como un manipulador

mentiroso, estafador, ladr贸n y con la intenci贸n de controlar el

monopolio criminal de los canales de informaci贸n global.

Desde entonces, Gates ha invertido 36

mil millones de d贸lares en la Fundaci贸n Gates, que tiene un

valor

de 46,9 mil millones de d贸lares, sobre el cual 茅l y su esposa

ejercen un control total. La fundaci贸n ha donado solo 23,6 mil

millones de d贸lares en subvenciones caritativas, y estos 鈥渙bsequios鈥

incluyen miles de millones en donaciones deducibles de impuestos a

empresas en las que Gates

est谩 involucrado, como Merck, GlaxoSmithKline, Novartis, Sanofi.

La brillante mente de Gates ide贸 este esquema para formar una

fundaci贸n que proteja sus ingresos y le permita aprovechar el dinero

de los contribuyentes invirtiendo las ganancias de la fundaci贸n en

proyectos que multipliquen su riqueza y ampl铆en su poder y prestigio

p煤blico, y evadir impuestos.

Usando esta estructura, puede hacer donaciones deducibles de

impuestos a empresas que posee en parte y obtener ganancias

personales y para la fundaci贸n, al mismo tiempo que evade impuestos,

y a煤n m谩s, eso le permite ocultar su dinero de muchas maneras. 隆Es

beneficioso para todos! Gates ha desplegado su fundaci贸n como la

encarnaci贸n de sus instintos b谩sicos de monopolio y control, un

veh铆culo para el filantrocapitalismo despiadado que secuestra el

acceso p煤blico y desdibuja las l铆neas entre los intereses p煤blicos

y corporativos, oculta las agendas de lucro privado con una ret贸rica

elevada de esp铆ritu p煤blico y le otorga el control

monop贸lico sobre la salud p煤blica, los sistemas de soporte

vital de nuestro planeta, nuestra econom铆a y nuestra gente.

Gates ha hecho de su fundaci贸n una herramienta para consolidar

los esfuerzos de sus compa帽eros multimillonarios, los cargos que

茅l controla y sus socios comerciales de Big Pharma, Dirty Energy,

alimentos transg茅nicos, Telecom y Big Data, y los periodistas

comprados y sin criterio que se benefician colectivamente de las

crecientes miserias del mundo dist贸pico que han creado para el resto

de nosotros. Gates y sus compinches, aduladores y secuaces infunden

miedo a las pandemias, al cambio clim谩tico, a la extinci贸n masiva,

y ofrecen su soluci贸n de nuevas tecnolog铆as como la salvaci贸n, la

cual s贸lo 茅l tiene la capacidad de implementar.

Incluso mientras consolida el control sobre nuestros sistemas de

salud y alimentos, Gates est谩 promoviendo las monedas digitales, y

llama a estos sistemas una 鈥prioridad

humanitaria global鈥. (La conclusi贸n final de Kissinger es:

鈥qui茅n

controla el dinero puede controlar el mundo鈥), y en la

financiaci贸n de infraestructuras

terrestres y espaciales y 5G, de centros de an谩lisis del tama帽o de

una ciudad y de chips

biom茅tricos para extraer y recolectar nuestros datos y biodatos

usados como mecanismos de vigilancia, lucro y control.

Gates est谩 planeando una flota de sat茅lites que podr谩

inspeccionar

cada cent铆metro cuadrado del planeta las 24 horas del d铆a.

Estos sistemas sin duda ser谩n 煤tiles si las poblaciones se

inquietan por las estructuras pol铆ticas y econ贸micas que despojan a

los ciudadanos del poder, hacen los ricos m谩s ricos y condenan a la

mayor parte de la humanidad a una supervivencia sin sentido y sin

esperanza.

La Dra. Vandana Shiva, defensora de la democracia y la libertad

agr铆cola, dice que el filantrocapitalismo de Gates es una 鈥fuerza

destructiva con el potencial de empujar el futuro de nuestro

planeta hacia la extinci贸n y el colapso ecol贸gico鈥. Shiva acusa a

Gates de utilizar el capitalismo

filantr贸pico para acelerar la adquisici贸n corporativa de

nuestros sistemas de semillas, agricultura, alimentos, conocimiento y

salud global. 鈥淔inancia la manipulaci贸n de la informaci贸n y

promueve la erosi贸n de la democracia, todo en la b煤squeda del poder

personal y las ganancias鈥.

Shiva dice que la Fundaci贸n Gates ha impulsado una 鈥alianza

profana鈥 entre el gran capital, las instituciones de ciencia y

tecnolog铆a y los gobiernos para establecer un imperio global sobre

la vida, a trav茅s de monocultivos, patentes y monopolios dise帽ados

para destruir el mundo natural basado en la diversidad, la

autoorganizaci贸n y la libertad.

鈥淗as visto la maldad que pueden hacer con las vacunas en nombre

de la salud p煤blica鈥, me dijo Shiva. 鈥淏ueno, ahora 茅l controla

la tierra. Controla la semilla. Controla la comida. 脡l tiene el

poder supremo para hacernos morir de hambre a todos鈥.