–

De parte de Kurdistan America Latina June 22, 2021 97 puntos de vista

Despu茅s de varios a帽os de fr铆a relaci贸n a distancia, el presidente de Turqu铆a, Recep Tayyip Erdogan, est谩 volviendo a recibir gestos de acercamiento por parte de los l铆deres occidentales. La semana pasada se reuni贸 con el presidente estadounidense, Joe Biden, as铆 como a varios l铆deres de la OTAN y la Uni贸n Europea (UE). Y esta semana, el Consejo Europeo decidir谩 si se cumple la promesa comunitaria de una 鈥渁genda positiva鈥 con Turqu铆a -y, tal vez, incluso si se produce una mejora en las relaciones comerciales-.

A principios de 2020, Erdogan alent贸 abiertamente a cientos de miles de migrantes a cruzar la frontera hacia Grecia, donde se quedaron atrapados en tierra de nadie. El verano pasado, la posibilidad de una confrontaci贸n militar entre Turqu铆a y los estados miembros de la UE lleg贸 al reino de lo imaginable debido a las perforaciones turcas en aguas reclamadas por Grecia y Chipre. Mientras tanto, el proceso de adhesi贸n supuestamente en marcha de Turqu铆a a la UE no ha cambiado las crecientes violaciones a la democracia y a los derechos fundamentales en el pa铆s.

Desde el 鈥渁cuerdo de los refugiados鈥 de 2016, la UE se ha aferrado a una pol铆tica transaccional con Turqu铆a, temiendo el impacto de las renovadas llegadas de migrantes y, en t茅rminos m谩s generales, sin saber c贸mo frenar el retroceso democr谩tico del pa铆s vecino. No exist铆a voluntad pol铆tica en Europa para utilizar los instrumentos a su disposici贸n para tratar de detener la tendencia autocr谩tica de Erdogan.

Las crisis del a帽o pasado hicieron que Bruselas reconsiderara su pol铆tica. Pero, en lugar de centrarse en el deterioro democr谩tico de Turqu铆a, la UE est谩 jugando la carta econ贸mica para apaciguar a Erdogan: a finales de este mes, los l铆deres europeos se reunir谩n en una cumbre con Turqu铆a, trayendo consigo propuestas para modernizar y mejorar la uni贸n aduanera entre ambas partes.

Este ser铆a un acuerdo importante para Ankara, ya que la UE es el socio comercial clave de Turqu铆a y el pa铆s est谩 lidiando actualmente con una recesi贸n econ贸mica. A cambio, Bruselas busca un nuevo acuerdo sobre migraci贸n y asegurar la calma en el Mediterr谩neo oriental. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha reiterado el deseo de establecer una 鈥渁genda positiva鈥. Lo que el bloque comunitario desea es una pol铆tica exterior turca que no sea diametralmente opuesta a los intereses europeos.

La inconsistencia de Bruselas es evidente. La UE est谩 buscando forjar este nuevo acuerdo mientras Erdogan contin煤a encarcelando a sus oponentes pol铆ticos, amenaza con cerrar el partido pro kurdo HDP, arresta a estudiantes, se retira del Convenio de Estambul e ignora los veredictos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre casos tan destacados como el encarcelamiento del l铆der de la sociedad civil Osman Kavala y el del pol铆tico kurdo Selahattin Demirtas. 隆Qu茅 momento para una agenda 鈥減ositiva鈥!

Los tiempos est谩n cambiando

Los l铆deres de la UE est谩n asumiendo que no hay alternativa a Erdogan. Pero est谩n ignorando la realidad pol铆tica turca actual. El presidente ya no cuenta con el apoyo de la mayor铆a de la poblaci贸n, la 鈥渙tra Turqu铆a鈥, formada por ciudadanos que defienden lo que la UE proclama como sus valores b谩sicos.

De hecho, la posici贸n pol铆tica de Erdogan es m谩s d茅bil de lo que parece. Las principales ciudades turcas est谩n ahora gobernadas por partidos de oposici贸n. Esta ca铆da del apoyo interno queda reflejada en el hecho de que, por primera vez desde que asumi贸 el poder, su partido, el AKP, ya no tiene una mayor铆a en el parlamento turco.

Econ贸micamente, Turqu铆a depende enormemente del mercado europeo y los inversores extranjeros. Y en la arena internacional, las relaciones de Erdogan con Vladimir Putin est谩n muy deterioradas y contin煤an empeorando debido al conflicto en Siria. Tambi茅n hay un l铆mite de cu谩nto puede estirar la cuerda con sus provocaciones a sus socios de la OTAN en el Mediterr谩neo oriental. Y por 煤ltimo, pero no por ello menos importante, el l铆der turco se enfrenta a la realidad de que hay un nuevo presidente en la Casa Blanca, uno que ha demostrado preocupaci贸n por proteger las normas democr谩ticas.

La pr贸xima cumbre, no obstante, corre el riesgo de reforzar la posici贸n del presidente turco. Bruselas se ha mostrado reacia a utilizar su poder econ贸mico para conseguir que Erdogan cambie su comportamiento. De hecho, el mandatario puede llegar a la conclusi贸n de que su intensificada represi贸n contra la oposici贸n no supone ning煤n obst谩culo para mejorar las relaciones con Bruselas. Esto supone una bofetada para los periodistas encarcelados y los pol铆ticos detenidos. La apertura que busca la UE no puede justificarse con ning煤n gesto positivo de Erdogan dentro de sus fronteras, porque no hay ninguno.

Las comparaciones son odiosas. La UE no dud贸 en sancionar a Rusia y Bielorrusia por motivos humanitarios -el envenenamiento y posterior encarcelamiento de Aleks茅i Navalni y la represi贸n de las protestas en busca de la democracia, respectivamente-. Pero no existe la unidad necesaria entre los veintisiete para sancionar a Turqu铆a, ya que el guardi谩n de los migrantes tiene algunos amigos en las capitales de la UE y, despu茅s de todo, es un miembro importante de la OTAN.

Como ponente del Parlamento Europeo sobre Turqu铆a, propuse detener oficialmente las negociaciones de adhesi贸n con Ankara debido a su pobre historial de derechos humanos, pero nunca ped铆 su completo aislamiento. Necesitamos continuar la cooperaci贸n en materia de migraci贸n, ya que Turqu铆a todav铆a alberga a unos cuatro millones de refugiados sirios. La UE debe ofrecer extender un apoyo financiero sustancial a los refugiados, hacer m谩s para reasentar a la poblaci贸n vulnerable y convencer a Grecia de que detenga los rechazos ilegales en la frontera.

Pero ofrecer mejores oportunidades comerciales sin ligarlas a reformas democr谩ticas ser铆a un verdadero desperdicio de la carta m谩s fuerte que tiene la UE. Mientras Turqu铆a se niegue a implementar los veredictos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ser铆a una mala se帽al dar luz verde al inicio de las negociaciones para mejorar la uni贸n aduanera entre Bruselas y Ankara.

A largo plazo, en lugar de invertir en un futuro con Erdogan, la UE deber铆a invertir en una cooperaci贸n m谩s estrecha con las fuerzas democr谩ticas en Turqu铆a. Son los que creen en los valores comunes y son capaces de ganarse los corazones y las mentes de Turqu铆a, lo que los votantes confirman en las encuestas. Dado que el cambio tendr谩 que venir desde adentro, la contribuci贸n m谩s importante que podr铆an hacer la UE y Estados Unidos ser铆a defender el estado de derecho, las elecciones justas y los medios de comunicaci贸n libres.

FUENTE: Kati Piri / El Confidencial / Art铆culo publicado originalmente en el European Council on Foreign Relations

<!–

–>