De parte de ANRed June 28, 2021 100 puntos de vista

Tras el incendio ocurrido en mayo en la planta de congelados ubicada en San Fernando, provincia de Buenos Aires, Bimbo tom贸 la decisi贸n de no reconstruir la f谩brica y dejar a 300 familias en la calle. Entrevistamos a Walter Quaranta sobre la situaci贸n actual de los trabajadores de la empresa. Por Mario Hernandez



Mario Hernandez: 驴Cu谩l es la situaci贸n de Bimbo?

Walter Quaranta: El 10 de mayo lamentablemente hubo un incendio, el 80% de la empresa se prendi贸 fuego; fue una p茅rdida muy importante. Luego la empresa el 1掳 de este mes dijo que los sueldos iban a ser abonados, as铆 fue, el 15 de este mes estuvieron los sueldos. El martes pasado la empresa pone un comunicado que nos presentemos como delegados, sindicato y trabajadores todos juntos a las 12:00 en un estacionamiento de la empresa donde nos comunica que estamos las 300 familias en la calle sin trabajo.

De esas 300 familias tenemos alrededor de 180 trabajadores pasteleros, 80/90 de alimentaci贸n y entre 20 y 30 trabajadores panaderos. Esa es la situaci贸n en la actualidad de los trabajadores de Bimbo.

M.H.: Tengo entendido que ma帽ana a las 14:00 har谩n un acto en el port贸n de la planta ubicado en la calle Uruguay 3675 de San Fernando 驴Cu谩l es el objetivo de esa convocatoria?

W.Q.: Bimbo no se va del pa铆s, tiene cuatro plantas m谩s, estamos pidiendo que no nos despida a los 300 trabajadores y nos reubique en esas otras plantas hasta que cobre el seguro y que reactive la planta. Que no se lleven la plata a M茅xico, como ya hizo una compa帽铆a, que la vuelvan a invertir ac谩 en el pa铆s.

M.H.: 驴Cu谩l es la actitud que han tomado los sindicatos que los representan?

W.Q.: El sindicato que nos representa es el de pasteleros. Hoy tuvimos una audiencia en el ministerio de Trabajo, estamos pidiendo las dos partes iguales, los 300 puestos de trabajo, que en plena pandemia no nos quedemos en la calle. La empresa se present贸 y ahora tenemos otra audiencia para el jueves de la semana que viene a las 14:00.

M.H.: Ustedes han estado trabajando como esenciales desde el comienzo de la pandemia 驴verdad?

W.Q.: S铆. Nosotros sosten铆amos que lo que producimos no es esencial, tuvimos un paro de 4 d铆as y el mismo gobierno y el gremio avalaron que somos esenciales y seguimos trabajando en plena pandemia.

M.H.: El 10 de mayo se incendi贸 la planta de congelados en San Fernando. 驴Qu茅 hizo desde ese momento la empresa?

W.Q.: Llamaron a la dotaci贸n de bomberos, fue un domingo a las 20:30. Primero solo se ve铆a humo, no hubo ning煤n accidente de los trabajadores porque no hab铆a casi nadie. Los bomberos llegan, abren un pedazo de techo y ah铆 es donde se vio el fuego.

M.H.: 驴Quer茅s agregar algo m谩s?

W.Q.: Que ma帽ana ser铆a importante que nos den su apoyo todos los gremios para que estas 300 familias no quedemos en la calle.

Una cosa que me olvid茅 de comentar es que la empresa en la charla que nos dieron y en los telegramas nos dicen que ellos van a cumplir con la Ley de trabajo 245 y que van a pagar el 100% de la indemnizaci贸n porque son buenos. Encima nos toca escuchar esto.