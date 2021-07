–

Luego de un incendio parcial en la planta, la patronal intenta dejar a todos en la calle.

El 9 de mayo, se incendi贸 el sector de congelados de la Planta de Bimbo en San Fernando, La planta emplea a 300 trabajadores, 60 de ellos bajo contratos precarizados. La patronal procedi贸 echando a toda la planta precarizada, y afirm贸 que la planta estaba totalmente inutilizable. Los trabajadores empezaron a circular un video donde se pod铆a observar toda una l铆nea de producci贸n intacta en la que podr铆an trabajar 200 trabajadores.

Los trabajadores, con la Comisi贸n Interna a la cabeza, decidieron darle pelea al plan de la patronal. Luego de distintas asambleas y actividades en otras plantas de Bimbo, como volanteos para difundir lo ocurrido, el viernes 18 de Junio se realiz贸 un importante acto al que concurrieron alrededor de 400 personas.

Al cierre del acto Javier Roces, delegado de la planta dijo: 鈥淓stamos empezando una lucha muy dura. La empresa quiere hacerle creer a la sociedad, que tiene una planta completamente quemada, y no tiene la posibilidad de reabrir, y no le queda otra que dejar a 300 familias en la calle. Por eso quer铆amos hacer este acto en la puerta de la f谩brica, para que se vea claramente que ac谩 hay una planta, que est谩 en perfectas condiciones para empezar a producir鈥.

鈥淓l grupo Bimbo est谩 cobrando un seguro, y se ha levantado con el trabajo de los obreros, que han pasado durante d茅cadas. 驴Ahora resulta que esa plata la van a poner en la bicicleta financiera? 驴O que van a hacer con eso? Nosotros decimos claramente que esa plata se debe poner en la inversi贸n para ponerla funcionar y reconstruir lo da帽ado.禄

芦Es mentira que no hay una planta donde Bimbo pueda funcionar. El a帽o pasado, nos dijeron que somos esenciales, y que ten铆amos que exponernos al virus, a nuestras familias y a nuestro barrio. Y ahora resulta que no somos esenciales y lo que producimos tampoco. 驴C贸mo explican esa contradicci贸n? Nosotros debemos exigirle, no solo a la patronal, sino tambi茅n al gobierno, que tambi茅n nos dijo que 茅ramos esenciales. Tanto nosotros como nuestra producci贸n禄.

芦Estando en pandemia, nuestra producci贸n sigue siendo esencial. En un momento donde cada vez hay m谩s hambre, y donde los compa帽eros de los comedores populares est谩n diciendo que est谩n abarrotados de gente y no tienen la suficiente comida para cubrir. 驴La plata de la indemnizaci贸n, cu谩nto va a durar? Vamos a pasar a hacer pobres en poco tiempo. Si Bimbo no quiere poner a funcionar la planta, que el gobierno la estatice, que nos devuelvan los puestos de trabajo, y la ponemos a producir alimento para las millones de familias que necesitan el alimento. Tenemos que poner los intereses de los trabajadores por encima de las patronales. Y el gobierno se tiene que hacer cargo鈥.

El viernes 25 en la audiencia en trabajo hubo una propuesta de doble indemnizaci贸n de parte de la patronal , el gobierno sugiri贸 que se reubique a quienes no quieran ese arreglo, pero la empresa se niega, ante esto los compa帽eros realizaron una nueva asamblea a su regreso a fabrica donde, a pesar de que una mayor铆a estaba por aceptar la indemnizaci贸n, se vot贸 por unanimidad movilizar al ministerio de trabajo de callao este viernes 2 de julio para defender los puestos de trabajo.

Por Pablo Rojas.