La posibilidad de saltos cualitativos en el hallazgo de nuevas terapias que permitan sobrevivir a los procesos de caducidad de las entidades biol贸gicas simples y prolongar considerablemente la vida de los organismos de que forman parte ha generado diversos debates sobre c贸mo resolver problem谩ticas sociales que dichas aplicaciones plantean. Uno de ellos, car铆simo para las sensibilidades igualitarias en conflicto con las actuales tendencias privatizadoras de bienes relevantes como la salud p煤blica o el bienestar colectivo incompatible con la indignidad de la pobreza, reside en la accesibilidad selectiva o m谩s progresivamente universal de las nuevas terapias. As铆, se pone sobre la mesa una nueva estratificaci贸n y polarizaci贸n social de ciencia ficci贸n, la m谩s poderosa que jam谩s haya existido.

Las nuevas tecnolog铆as de trasplante y clonaci贸n de 贸rganos, la edici贸n gen茅tica humana, la investigaci贸n con c茅lulas madre, los mecanismos de fecundaci贸n extra sexuales y otras v铆as de investigaci贸n biol贸gica poseen la caracter铆stica inicial de su exorbitante coste, lo que descarta, a medio plazo, su aplicaci贸n universal. Este efecto estratificador en el acceso a vidas m谩s provectas se extremar铆a ante la posibilidad de su extensi贸n ilimitada. S贸lo los m谩s id贸neos, cierta categor铆a de individuos, podr铆an conservarse, abrogando la tradicional colectivizaci贸n de la supervivencia de la especie, y ahondando la desigualdad en el acceso a la vida mejor, actualmente y en la pr谩ctica, atributo de ciertas individualidades por m茅ritos o herencia altamente valorados econ贸micamente. Los ricos no solo existen y viven mejor, sino que podr铆an perpetuarse negando de facto las anteriores posibilidades al resto de sus cong茅neres. La autoafirmaci贸n individual que supondr铆a la inmortalidad prestada por la Ciencia opondr铆a dram谩ticamente a poderosos y desvalidos de todas las categor铆as de desigualdad vigentes aboliendo la calidad igualadora de la propia naturaleza y desarrollo vital constituidos por la reproducci贸n, maduraci贸n y muerte del ciclo humano. La biodesigualdad en que las luchas de clases hallar铆an su 煤ltima justificaci贸n constituir铆an la culminaci贸n del sistema de dominaci贸n que se ha ido perfeccionando a trav茅s de la Historia y la Historia ense帽a la cualidad de todos los criterios temporales de desigualdad como arbitrarios y al servicio de sucesivos individuos carentes de sensibilidad social y dominados por una voluntad autoafirmadora antisocialmente narcisista.

Frente a la inmortalidad como privilegio de los poderosos m谩s narcisistas aparece la pobreza como sin贸nimo de muerte. La conciencia de que la desigualdad es criminal se manifiesta actualmente de forma estad铆stica y no como el argumento de ciencia ficci贸n anterior en un futuro a煤n incierto. Conceptos vigentes hoy en d铆a como la esperanza de vida o la calidad de vida, en general, son 铆ndices mejorables para la mayor铆a de la Humanidad con la 煤nica condici贸n de recortar privilegios exc茅ntricos insultantes a la conciencia fraternal humana y un cambio de pol铆tica cient铆fica y t茅cnica. Se baraja una pol铆tica de la igualdad que propondr铆a la asignaci贸n de recursos no a la industria de dominaci贸n sino a la de salud y desarrollo pues tan importante como el avance de la Ciencia es la democratizaci贸n de sus aplicaciones. Frente a la biopol铆tica de dominaci贸n que perpet煤a la coexistencia del privilegio y la barbarie como dos caras de la misma moneda, un mundo dividido entre poderosos y desvalidos, es posible la ecolog铆a humana que fomenta la solidaridad y la fraterna convivencia con la exigencia del desarrollo humano que hace real y posible una Ciencia no encaminada a la dominaci贸n. De momento la Ciencia sirve m谩s a designios autodestructivos de dominaci贸n y biodesigualdad que a los referidos de fraternidad universal y desarrollo humano de las mayor铆as embrutecidas y alienadas, pero nuevas posibilidades de emancipaci贸n empiezan a ser.

Este siglo XXI, hay desatada una brutal guerra de clases en que los ricos est谩n ganando por goleada pues la tendencia de las clases populares es a perder poder y seguridad. Dec铆a la frase del Western crepuscular que cuando te matan te quitan todo lo que tienes y todo lo que puedes tener. Pero, cuando te aniquilan, destruyen todo lo que eres y todo lo que puedes ser. Eliminado el sexo natural y la capacidad generadora de humanos aut贸noma de la Ciencia, y 茅sta en manos econ贸micas, e individualizada la supervivencia de la especie, los ricos eliminar谩n, profundizando la necro pol铆tica actual, a los menos afortunados. Ahora se elimina a los in煤tiles para el Sistema (ancianos, enfermos, discapacitados). La eugenesia darwinista social de los ricos conscientes afirma que hay que eliminar piadosamente a los d茅biles sociales que por vejez, enfermedad o inmoralidad son par谩sitos de la sociedad. As铆, los remanentes ser谩n m谩s vitales, sanos y dignos a la vez que funcionales al sistema. Las mayor铆as sociales enga帽adas, entretenidas y hechas adictas al sistema ver谩n reducido su pan y circo hasta un n煤mero sostenible con la necesidad de los ricos. Los ricos son el resultado de la violencia eficaz(dominaci贸n) que conlleva un aprovechamiento de los dominados (explotaci贸n del trabajo o riqueza econ贸mica) y, a ciertos niveles, compra la inmunidad legal y, ahora, la inmortalidad del ser (la posthistoria). El coste de la vida de un rico que se alarga por la edad sumada de la existencia de varios pobres y por su trabajo de varios multiplicantes m谩s implica este antagonismo ontol贸gico entre los ricos y los pobres. Por eso los ricos saben que han de reprimir violentamente a los pobres que intuitiva o conscientemente est茅n al d铆a de los exactos t茅rminos del estado y guerra de la cuesti贸n social. Y el arma de los pobres resistentes ser谩, a su vez, la violencia. Un mundo sin muertos naturales no es un mundo sin asesinos que mueran matando antes que morirse enga帽ados.

Por eso, el Cambio Clim谩tico, es una excusa tomada al vuelo de las viejas teor铆as eugen茅sicas de los sumamente acaudalados que odian naturalmente a la chusma que consideran un gasto in煤til salvo si les enriquece. Los magnates preguntan a sus gur煤s conferenciantes qui茅n les proteger谩 con lealtad a toda prueba cuando llegue el 鈥渆vento鈥. Cuando caiga el sistema capitalista mundial qui茅n proteger谩 sus vidas. Pues el Sistema econ贸mico mundial va a caer, ya est谩 previsto. Pues entre ricos y pobres, hay una extensa zona gris de mercenarios que ejercen la violencia que no est谩n dispuestos a ejercer los ricos en su propia defensa por implicar arriesgar su preciada vida. Los pretorianos ver谩n llegado su momento. La 煤nica posibilidad de los ricos es constituirse en l铆deres de sectas que con un reclamo excelso y humanista totalmente falso, religioso, pol铆tico, de salud, etc consiga adeptos mercenarios fan谩ticos que den la vida por ellos. Desde nacional-socialistas, tele-evangelistas, m茅dicos milagrosos, feministas, etc. Porque los que van a morir lo har谩n matando cada vez m谩s y derrumbado el orden pol铆tico, econ贸mico y social los ricos temen encontrarse a merced de las turbas violentas.

En mi opini贸n y salvo la posibilidad de alg煤n enclave de conscientes que resuelva el problema de la supervivencia la cuesti贸n social tiene un marcado car谩cter delincuencial. La 煤nica alternativa viable al Sistema pol铆tico y econ贸mico son las organizaciones criminales. La guerra de guerrillas por sobrevivir de los delincuentes pobres con su sociedad paralela. Por supuesto, no es mi opci贸n. Pero la disidencia legitimadora del Sistema ya no va a ser necesaria y una alternativa real sist茅mica muy dif铆cil. Roma no paga a traidores, pero la Cueva de Al铆 Baba tampoco. Espero equivocarme felizmente.