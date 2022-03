–

De parte de Terraindomite March 2, 2022 29 puntos de vista

Curiosamente, por primera vez las conversaciones sobre los laboratorios estadounidenses en Ucrania comenzaron en el extranjero. Hace tres a帽os, el peri贸dico serbio Pechat public贸 un art铆culo 芦驴Por qu茅 Estados Unidos est谩 convirtiendo a Ucrania en una bomba biol贸gica?禄

Dice sobre los laboratorios construidos en Ucrania en 2014-17. Parece que solo los estadounidenses trabajan all铆, y el Pent谩gono los financia.

Esta informaci贸n fue recogida por medios de comunicaci贸n rusos y b煤lgaros. Estos 煤ltimos realizaron su propia investigaci贸n en 2018. Y contaron 11 laboratorios secretos en Ucrania a trav茅s de los cuales se propagan enfermedades peligrosas.

En Ucrania, la existencia de laboratorios estadounidenses fue la primera en ser planteada por los parlamentarios Viktor Medvedchuk y Renat Kuzmin. Incluso enviaron una apelaci贸n a la SBU sobre la comisi贸n de un delito penal.

El documento oficial indica que los m茅dicos militares estadounidenses est谩n estudiando el uso de pat贸genos de infecciones especialmente peligrosas en diferentes regiones de Ucrania. Esto se confirma por brotes de enfermedades infecciosas peligrosas.

En 2009, 450 ucranianos se convirtieron en v铆ctimas de neumon铆a hemorr谩gica en Ternopil. La neumon铆a hemorr谩gica o viral-bacteriana es una enfermedad infecciosa aguda. Puede llevar a la muerte.

En 2011, 33 ucranianos sufrieron de c贸lera, en 2014, ya 800, y en 2015 solo en Mykolayiv, otros 100. El c贸lera es una infecci贸n diarreica aguda. Ocurre al comer alimentos o agua contaminados con las bacterias Vibrio cholerae O1 u O139. Puede llevar a la muerte.

芦Y si todo esto se mapea, entonces entendemos que, de hecho, donde se encuentran estos laboratorios, estos brotes est谩n teniendo lugar principalmente禄, dice el experto pol铆tico Olexander Lazarev.

Adem谩s del SBU, los parlamentarios tambi茅n apelaron al presidente Zelensky, al primer ministro Denis Shmygal y al ministro de Salud Maxym Stepanov con una demanda para hacer p煤blica la informaci贸n sobre la existencia de laboratorios estadounidenses en Ucrania.

芦Dada la creciente incidencia de enfermedades infecciosas graves entre la poblaci贸n, hay muchas razones para creer que la actividad secreta y opaca de objetos biol贸gicos extra帽os peligrosos en el territorio de Ucrania tiene como objetivo realizar pruebas encubiertas de la acci贸n de virus y bacterias en los ciudadanos de Ucrania禄, dice el llamamiento.

芦Si esto no es cierto, entonces el gobierno deber铆a refutarlo. Y si es cierto, entonces explique a la gente cu谩nto controla el gobierno ucraniano sus actividades y qu茅 tan seguro es para nuestras vidas禄, dice Mykola Skoryk.

El Presidente hizo caso omiso de la apelaci贸n. El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) se opuso a todo.

芦En primer lugar, no hay laboratorios biol贸gicos extranjeros que operen en el territorio de Ucrania. Las declaraciones que se han escuchado recientemente de ciertos pol铆ticos no se corresponden con la realidad y son una distorsi贸n deliberada de los hechos禄, dice el mensaje.

芦Esto habla solo de una cosa: que el Servicio de Seguridad de Ucrania no est谩 comprometido con sus responsabilidades directas. Es decir, en realidad se dedica a la 芦protecci贸n禄, la presi贸n sobre la oposici贸n, buscando los brazos y las piernas del Kremlin, pero no ve estos ejemplos francamente ilustrativos de violaciones de seguridad. 鈥 esta es su especificidad禄, comenta Oleksander Lazarev.

Pero mientras que el SBU neg贸 la existencia de laboratorios estadounidenses en Ucrania, la embajada estadounidense jug贸 por delante de la curva. La presencia de laboratorios ha sido confirmada oficialmente, as铆 como que est谩n financiados por el Pent谩gono.

芦El Programa de Amenazas Biol贸gicas del Departamento de Defensa de los Estados Unidos est谩 trabajando en Ucrania con el gobierno ucraniano para garantizar el almacenamiento consolidado y seguro de pat贸genos y toxinas amenazantes禄, dijo la embajada.

芦La respuesta de la Embajada de los Estados Unidos fue bastante inadecuada, pero publicaron esta respuesta, luego la corrigieron varias veces, en particular la p谩gina en la que se discutieron los experimentos, informaci贸n sobre la reacci贸n de las personas con estas enfermedades. Primero, este p谩rrafo fue corregido en el sitio web de la embajada, adem谩s de que esta p谩gina desapareci贸 y hubo una gran diferencia entre la p谩gina en ingl茅s y ruso禄, dice el experto pol铆tico Mykhailo Chaplyga.

Entonces, 驴a qui茅n creer mientras el presidente est谩 en silencio: la embajada de Estados Unidos o el SBU?

Operan de acuerdo con el acuerdo de 2005 entre el Ministerio de Salud y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos sobre la reducci贸n de las amenazas biol贸gicas. Los senadores estadounidenses Barack Obama y Richard Lugar acudieron a la firma. Incluso fuimos de excursi贸n a la Estaci贸n Sanitaria y Epidemiol贸gica de Kiev.

Seg煤n la cl谩usula 5 del acuerdo, el Ministerio de Salud de Ucrania recoge y almacena cepas peligrosas en laboratorios financiados por los Estados Unidos. Informa directamente al Departamento de Defensa de los Estados Unidos y transfiere copias de cepas peligrosas all铆 para futuras investigaciones.

M谩s sobre el secreto. Seg煤n el art. 7. p谩g. 2. del acuerdo en Ucrania est谩 prohibido divulgar informaci贸n que el Pent谩gono ha identificado como 芦sensible禄鈥

A cambio, el Pent谩gono obtiene acceso a informaci贸n que es un secreto de Estado de Ucrania (cl谩usula 4 del art铆culo 7. de este acuerdo).

Este acuerdo no surgi贸 de cero, sino sobre la base de un acuerdo marco entre Ucrania y los Estados Unidos en 1993, cuando Estados Unidos ayud贸 a Ucrania a eliminar las armas nucleares estrat茅gicas y proliferar las armas de destrucci贸n masiva. Su mandato expira solo en diciembre de 2020.

Hasta entonces, los representantes del Pent谩gono tienen derecho a verificar el trabajo de los laboratorios, as铆 como a participar en actividades en instalaciones en Ucrania.

C贸mo los estadounidenses cooperan con los cient铆ficos ucranianos es una pregunta. Otra es 驴por qu茅 invertir铆an m谩s de $ 2 mil millones en laboratorios biol贸gicos?

Logramos concertar una entrevista con un ex agente especial del FBI. Y aqu铆 est谩 el punto de vista estadounidense.

芦Entiendo por qu茅 los ucranianos tienen miedo cuando se trata de biolaboratorio. Creo que el programa tiene dos objetivos: ayudar a mejorar la seguridad de los laboratorios y, posiblemente, recopilar informaci贸n de inteligencia sobre lo que est谩 sucediendo en esos laboratorios para que estemos al tanto de .. 芦Estas nuevas tecnolog铆as est谩n creando oportunidades que antes no estaban disponibles en el desarrollo de armas biol贸gicas禄, dice la ex agente especial del FBI Tracy Walder.

芦La historia se origina en la Uni贸n Sovi茅tica, pero entendemos que los antiguos laboratorios sovi茅ticos estaban dispersos por todo el territorio de la Federaci贸n Rusa. Todo el mundo sabe acerca de las armas nucleares que entregamos, pero las armas reales en el mundo moderno siguen siendo biol贸gicas禄, dice Chaplyga.

Y 6 a帽os despu茅s de la firma, ocurri贸 una tragedia en uno de los laboratorios biol贸gicos en la ciudad de Sverdlovsk en Siberia.

芦Una especie de Chern贸bil microbiol贸gico a una zona residencial ordinaria donde se produc铆a 谩ntrax. Y para que lo sepan, la peste siberiana se produjo a gran escala: hab铆a tanques como en los ascensores, todos estos eran esporas de 谩ntrax. Era solo una escala industrial. Cuando una de las tuber铆as extendi贸 estas disputas, porque se olvidaron de cambiar el filtro, murieron alrededor de un centenar de personas. De hecho, el trabajo continu贸 hasta 1992, hasta el colapso de la Uni贸n Sovi茅tica. Bajo Yeltsin, estaba cerrado禄, dice Yevgen Dikiy.

芦De hecho, ahora estamos hablando de armas biol贸gicas, que se est谩n desarrollando en el territorio de Ucrania, que no conocemos y que no est谩n bajo el control de Ucrania禄, agreg贸 Chaplyga.

Entonces, 驴qu茅 tenemos? Hay 14 laboratorios en el mapa. Escribimos solicitudes a la Oficina del Presidente, al Servicio de Seguridad de Ucrania, al Ministerio de Salud, al Centro de Salud P煤blica de Ucrania 鈥 Incluso a Barack Obama. Las preguntas son simples. 驴Cu谩ntos laboratorios? 驴Con qu茅 virus trabajan? 驴Y qu茅 tan seguro es para los ucranianos?

芦Esto no es tan malo como crees. Estados Unidos quiere que sus laboratorios est茅n protegidos de lo que ahora estamos viendo en China con el ejemplo de una fuga de virus de un laboratorio en Wuhan. Personalmente, no creo que est茅s haciendo experimentos con humanos. Pero aquellos en animales es una pr谩ctica com煤n禄, explica Walder.

驴Qu茅 experimentos se est谩n llevando a cabo y qu茅 virus mortales se est谩n probando en Ucrania?

Para averiguarlo, fuimos a buscar los datos de laboratorio.

Capital. Todo es simple aqu铆. La existencia del laboratorio estadounidense es confirmada por la propia Am茅rica.

芦Se han construido dos laboratorios para el Servicio Estatal de Ucrania para la Seguridad Alimentaria y la Protecci贸n del Consumidor: uno en Kiev, uno en Odesa禄, dijeron las autoridades estadounidenses.

La construcci贸n de laboratorios biol贸gicos secretos estadounidenses en Ucrania se lleva a cabo a trav茅s de un contratista: Black & Individ.

芦De hecho, esta es una empresa que implementa las tareas establecidas en el marco de proyectos de asistencia t茅cnica internacional, y son financiadas por el gobierno de los Estados Unidos禄, explica Olga Shevchenko, jefa interina del Servicio Estatal de Alimentos y Consumo.

Black & Individ, a su vez, firm贸 un acuerdo de 970 millones de d贸lares con la Agencia de Reducci贸n de Amenazas de Defensa de los Estados Unidos del Departamento de Defensa de los Estados Unidos.

Este laboratorio est谩 ubicado en una zona residencial de la capital. Justo en medio de edificios residenciales.

Aparentemente, se supone alg煤n tipo de protecci贸n seria y niveles de acceso 鈥 驴los lugare帽os saben que tienen una instalaci贸n financiada por el Pent谩gono debajo de sus narices?

Los periodistas descubrieron que el Instituto de Microbiolog铆a y Cepas se encuentra en la capital. Y en qu茅 est谩 involucrado, el director no puede explicar: 芦Este es un instituto veterinario. Bueno, veterinaria y bacteriol贸gica禄.

芦Solo los empleados de nuestro instituto de investigaci贸n trabajar谩n en este edificio; de hecho, su perfil no cambia禄, explica Andriy Mezhensky, director del Instituto Estatal de Investigaci贸n para Diagn贸sticos de Laboratorio y Experiencia Veterinaria y Sanitaria.

Pero sin c谩mara agreg贸: 芦Los estadounidenses no quieren que nos involucremos de forma aislada y trabajemos con el pat贸geno en general, quieren que trabajemos tanto como sea posible en los m茅todos de detecci贸n. No conf铆an en estos pa铆ses postsovi茅ticos禄.

Es decir, el trabajo principal ser谩 realizado por los ucranianos, y los resultados ser谩n analizados por los propios estadounidenses.

A 30 km de J谩rkov. Hace 7 a帽os en el pueblo iban a construir un laboratorio bacteriol贸gico con dinero americano. Asignaron 30 millones de d贸lares. 驴Se construy贸 o no?

Algunos dicen que aqu铆 se construy贸 un laboratorio estadounidense. Hay enormes invernaderos, pero qui茅n sabe lo que est谩n haciendo all铆, tal vez sea un inconveniente. Es secreto, nadie de los lugare帽os trabaja all铆, y se desconoce lo que se est谩 haciendo all铆.

En realidad, estas son estas misteriosas estructuras en el borde del pueblo, similares a los invernaderos. Valla alta. Las c谩maras de vigilancia se encuentran a lo largo del per铆metro.

芦Hubo un acuerdo correspondiente firmado entre los gobiernos de Ucrania y los Estados Unidos. Aparentemente, expertos t茅cnicos, dise帽adores vinieron a nosotros 15 veces, y el proyecto de construcci贸n ya estaba listo禄, dice Borys Stegny, director del Instituto de Medicina Veterinaria Experimental y Cl铆nica.

Pero los lugare帽os comenzaron a protestar. 驴A qu茅 le tienen miedo?

芦Se trataba del hecho de que si construyen en condiciones de agua subterr谩nea, entonces no ser谩 posible beber agua. Que esta es una construcci贸n muy seria del siglo, como dec铆an, y que todas las toxinas ir谩n al suelo. La gente estaba en huelga porque es peligroso. El biolaboratorio cultivar谩 algunos microbios. No se sabe a d贸nde los llevar谩n禄, dice un residente de Merefa, regi贸n de J谩rkov, Lyudmila.

Los lugare帽os fueron persuadidos y tranquilizados. Se les dijo que los cient铆ficos trabajar谩n solo con enfermedades animales especialmente peligrosas. Y la entonces dirigencia del Ministerio de Pol铆tica Agraria, al final, por alguna raz贸n, dio por terminado el acuerdo con Estados Unidos.

芦En Ucrania, rechazamos esta asistencia, y en Ucrania hay suficientes requisitos de seguridad y bioseguridad禄, agrega Stegny.

Pero todo esto no significa que Estados Unidos abandonara el laboratorio en J谩rkov.

Distrito de Pomerki. Aqu铆, sobre la base del antiguo SES regional, hay un laboratorio financiado por los estadounidenses. Invirtieron casi 1,7 millones de d贸lares en ella.

Trabajan con pat贸genos especialmente peligrosos. Fue este permiso el que se detall贸 inmediatamente en el acuerdo. 驴Encaja todo?

Medvedchuk promete investigar laboratorios bacteriol贸gicos militares estadounidenses en Ucrania

芦Nuestro laboratorio trabaja con pat贸genos que se identifican como especialmente peligrosos禄, explica la jefa del departamento del Centro Regional de Laboratorios de J谩rkov, Anna Sukhorukova.

Y si los cient铆ficos est谩n contentos con ello鈥

芦Tenemos una colecci贸n nacional de cepas y pat贸genos, que tiene alrededor de 500 nombres diferentes禄, dice Stegny.

Entonces algunos expertos no est谩n contentos en absoluto.

芦Lo que est谩 sucediendo all铆, bueno, es un gran secreto y son enormes riesgos para el pa铆s禄, dice Chaplyga.

驴Hasta qu茅 punto estos objetos est谩n protegidos de la fuga de virus peligrosos?

La informaci贸n sobre la existencia de un laboratorio estadounidense en el Odesa Anti-Plague Institute se destaca en todos los medios de comunicaci贸n. 驴Por qu茅 no mostrar lo que est谩 sucediendo all铆? Pero no hubo respuesta del instituto.

Aqu铆 est谩 鈥 Odesa Research Anti-Plague Institute. Durante 80 a帽os, su tarea principal fue luchar contra la peste. Cient铆ficos del Instituto de Estudios Internacionales de Monterey argumentaron que durante la era sovi茅tica, este instituto era parte de una red de casi cien centros epidemiol贸gicos de este tipo que hab铆an estado desarrollando programas biol贸gicos militares durante d茅cadas.

Hasta que, en septiembre de 2009, el Pent谩gono destin贸 3 millones de d贸lares para crear un laboratorio biol贸gico bacteriol贸gico sobre la base del instituto.

Es en Odesa donde existe el laboratorio m谩s genial de Ucrania. Tres niveles de bioseguridad. Es cierto que los funcionarios est谩n confundidos si existe o no. Y los habitantes de Odesa saben de su existencia. Y lo que no saben, piensan.

Seg煤n los residentes locales, ni un solo especialista de la Uni贸n Sovi茅tica trabajaba en este laboratorio, solo los estadounidenses.

Dicen que las personas que trabajaron all铆 todav铆a tienen miedo de tomar algunos tubos de ensayo: no saben lo que hay.

El hecho obvio es que existe un laboratorio tan 煤nico. La declaraci贸n de su preparaci贸n antes de la operaci贸n fue firmada hace 11 a帽os por el entonces director del instituto, el Doctor en Ciencias M茅dicas Pozdnyakov. Uno de los que negociaron con los estadounidenses.

芦Cuando llegaron, discutimos c贸mo queremos cooperar. Sugirieron esto: financian todo: calefacci贸n, agua, gas, iluminaci贸n. As铆 lo hicieron. Trabajaron all铆 con diferentes cepas. Pero esta es informaci贸n clasificada禄, dice Pozdnyakov.

脡l dice, lo primero que debe cuidar, es que todas estas cepas, de las que no puede hablar, 隆se almacenan de manera segura! Y en esto est谩 totalmente apoyado por el ex empleado del FBI.

芦Para Estados Unidos, en mi opini贸n, es menos importante c贸mo, por ejemplo, en su biolaboratorio de Odesa experimentan y qu茅 biomateriales se producen, sino m谩s bien la seguridad de dicho laboratorio禄, dice Tracy Walder.

El director del Instituto Anti-Peste, Dmytro Bondarenko, pudo hablar por tel茅fono. Dijo que esta es una instalaci贸n segura, y la pregunta debe hacerse al SBU. Sin embargo, la solicitud de los investigadores ha sido ignorada all铆 durante un mes.

El antiguo edificio sovi茅tico es un instituto contra la peste. El territorio est谩 vallado con alambre de p煤as alrededor del per铆metro. La sala de laboratorio es inmediatamente visible. Ventanas de doble acristalamiento, c谩maras de vigilancia. Y tambi茅n 鈥 un perro en una cadena. Probablemente para m谩s seguridad. Este es un laboratorio que puede trabajar con cepas de 谩ntrax o c贸lera.

Para empezar, Odesa es una ciudad con un mill贸n de habitantes. M谩s de 3 millones de turistas vienen aqu铆 al mar cada a帽o

芦No es por nada que tal laboratorio apareci贸 hace cien a帽os en Odesa. Porque aqu铆 hay un sitio donde los pat贸genos pueden propagarse muy convenientemente y muy r谩pidamente si no se controla. Si no hay control y la colecci贸n desaparece, puede esperar cualquier cosa aqu铆. Ser谩 una zona que ser谩 m谩s peligrosa que alg煤n tipo de desierto禄, dice el periodista de Odesa Serhiy Dibrov.

芦驴Por qu茅 Estados Unidos est谩 involucrado en la seguridad de los laboratorios biol贸gicos en Ucrania? 隆Porque todo ha cambiado! Ahora las bacterias tambi茅n se convierten en armas en los laboratorios biol贸gicos. Es por el hecho de que tales experimentos est谩n sucediendo, y debido a la gran cantidad de incidentes con errores humanos 鈥 La gente se equivoca en Ucrania, en Inglaterra y en M茅xico禄, explica Tracy Walder.

Cuando estalla el peligro

A帽o 2012, Reino Unido. Factor humano. En el laboratorio de la agencia de salud y los laboratorios veterinarios, los investigadores se confundieron con los tubos y enviaron 谩ntrax vivo al laboratorio sin la protecci贸n adecuada. Milagrosamente, nadie result贸 herido.

A帽o 2007. Seg煤n el Daily Mail, el virus de la fiebre aftosa ha escapado del laboratorio brit谩nico.

Hay muchas historias de este tipo en los Estados Unidos.

芦Esto sucede a menudo. Hace un a帽o y medio, Canad谩 envi贸 por alguna raz贸n pat贸genos peligrosos del virus del 脡bola y el genipavirus a los chinos. Un investigador muri贸 en el a帽o 2014, despu茅s de haberse infectado durante experimentos en uno de los laboratorios. Tuvimos un caso: directamente debajo del biolaboratorio encontraron guaridas de ratas, justo donde se almacenaban los desechos de biomateriales. Y este es un laboratorio de tercer nivel, donde trabajan con los virus m谩s peligrosos. Y creo que esto es exactamente lo que sucedi贸 en China, en Wuhan. No creo que China haya liberado el virus covid intencionalmente, pero el hecho de que el virus haya sido manipulado y experimentado es seguro. Y probablemente uno de los trabajadores se infect贸 y comenz贸 a propagarse. Y no sab铆an c贸mo lidiar con eso. No pod铆an decir qu茅 probaron, qu茅 biomateriales, habr铆a que confesar entonces禄, dice Tracy Walder.

Seg煤n un ex empleado del FBI, 隆el 80% de las fugas del virus son factores humanos!

Es decir, es probable que el Covid-19 sea la mayor fuga de un virus artificial de un laboratorio.

芦Hoy, en mi p谩gina, recib铆 informaci贸n de que un laboratorio secreto de infecciones especialmente peligrosas en el centro de la ciudad del Departamento de Defensa de los Estados Unidos est谩 operando en Kherson. Si es as铆, entonces esto es un desastre. Fui a este laboratorio. Despu茅s de los documentos que me mostraron, me horroric茅. Existe un acuerdo entre el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y el Ministerio de Salud de Ucrania. Esto es lo que vi: riesgo biol贸gico. Tengo una pregunta: 驴por qu茅 la gente no sabe de esto? Esta es una cat谩strofe infecciosa que existe en Kherson, debe resolverse禄, dice Tetyana, una mujer de 49 a帽os que de pronto un d铆a enferm贸 (fiebre y v贸mitos) sin saber por qu茅 y empez贸 a hacer averiguaciones despu茅s de relacionar su enfermedad con un laboratorio que hay en su ciudad.

Las actividades de los laboratorios bacteriol贸gicos extranjeros en Ucrania deben ser transparentes, 鈥 Medvedchuk

La mujer estaba tratando de averiguar qu茅 estaba haciendo exactamente el laboratorio estadounidense en su ciudad y por qu茅 se manten铆a en secreto. Pero no funcion贸 de la manera que ella esperaba. Simplemente hicieron un 芦loco de la ciudad禄 de ella en un d铆a, y al d铆a siguiente a ella y a los periodistas no se les permiti贸 estar all铆.

Luego termin贸 su carrera pol铆tica. Y el SBU confisc贸 documentos y fotos, que confirmaron la existencia del laboratorio. Ahora no quiere ser una hero铆na. Se niega a ser entrevistada.

A los periodistas no se les permiti贸 entrar en el laboratorio y los trabajadores se negaron a contar algo.

Laboratorios americanos en el mundo

Estados Unidos tiene 1495 laboratorios de este tipo en todo el mundo. Esta cifra fue nombrada por el secretario de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Hua Chunying. Y, seg煤n EAdaily, la mayor铆a de ellos est谩n fuera de los Estados Unidos. Los hay en 脕frica, Am茅rica del Sur, Asia, Kazajst谩n, Azerbaiy谩n, Georgia, Ucrania. En total en 25 pa铆ses del mundo. 驴Por qu茅 una geograf铆a tan amplia?

En los Estados Unidos, desde octubre de 2014, ha estado en vigor una moratoria sobre la financiaci贸n presupuestaria para la investigaci贸n relacionada con la modificaci贸n de virus que los hacen m谩s peligrosos para los humanos. Fue a trav茅s de esta prohibici贸n en 2015 en Carolina del Norte que la investigaci贸n en la Universidad de Chapel Hill se detuvo con urgencia. Los cient铆ficos han modificado el coronavirus de murci茅lago SHC014 para que se vuelva peligroso para los humanos.

En los 煤ltimos cinco a帽os, la Agencia de Reducci贸n de Amenazas a la Seguridad Nacional de los Estados Unidos ha invertido $ 400 millones en la construcci贸n y desarrollo de laboratorios biol贸gicos en Kazajst谩n. Y otros 20 millones en la parte superior para realizar pruebas con pat贸genos y virus.

芦Entiendo y estoy de acuerdo en que dicha investigaci贸n debe ser transparente, pero sigo siendo un pragm谩tico y tengo experiencia de participar en una operaci贸n en la CIA y el FBI 鈥 La situaci贸n es tal que no podemos confiar en otros pa铆ses. Las guerras ahora se libran de manera diferente. Y estoy segura de que la pr贸xima forma de guerra son los ciberataques y los ataques con armas biol贸gicas禄, dice Tracy Walder.

Las autoridades de Kazajst谩n, as铆 como las autoridades de Ucrania, solo pueden refutar regularmente esto 鈥

Sin embargo, logramos encontrar algunos de los informes de que en 2017, un grupo de investigadores de ese mismo laboratorio central de referencia, dirigido por el profesor estadounidense Gavin James Smith, examin贸 murci茅lagos infectados con coronavirus en las cuevas kazajas de Altintau, Karaungir y Kapterkhan.

隆El laboratorio Lugar en Georgia, en el que los estadounidenses han invertido $ 350 millones, tiene el tercer nivel de seguridad! As铆 como en Odesa. Y tambi茅n est谩 cubierto de historias aterradoras.

Al principio, las autoridades georgianas lo negaron todo. 隆Pero el ex Ministro de Seguridad Nacional de Georgia Igor Georgadze de repente declara exactamente lo contrario! Tambi茅n publica art铆culos que, seg煤n 茅l, indican que el laboratorio est谩 trabajando en armas biol贸gicas. Adem谩s, Igor Georgadze describi贸 las estad铆sticas de muertes sospechosas, que tambi茅n asocia con las actividades del laboratorio.

芦30 muertes y 24 de ellas, en un d铆a. Y la mayor sorpresa es que en la columna 鈥榗ausa de la enfermedad鈥 vemos la palabra 鈥榙esconocido鈥, dijo.

Los residentes locales de la aldea de Alekseevka, donde se encuentra el laboratorio, se quejan de su salud.

芦Hay m谩s de 1000 infecciones especialmente peligrosas. Agentes que causan peste, tularemia, brucelosis, 谩ntrax禄, dijo Natia Chubinidze, jefa del almacenamiento de bacterias y virus en Georgia.

Adem谩s del hecho, hay laboratorios en Ucrania, para los cuales Estados Unidos ha asignado m谩s de $ 2 mil millones.

芦驴C贸mo opera el departamento militar de un estado extranjero en el territorio de Ucrania, en contra de su legislaci贸n, la Constituci贸n, y controla sus laboratorios biol贸gicos?禄, pregunta Mykhailo Chaplyga.

Se est谩n llevando a cabo experimentos con cepas peligrosas de virus en el territorio de Ucrania, y por alguna raz贸n la informaci贸n se silencia a nivel del gobierno, el SBU y, como hemos visto, los propios laboratorios.

驴Qu茅 esconden? 驴Expansiones prohibidas, biodesarrollo militar? Incluso han aparecido peticiones para que los laboratorios estadounidenses sean revisados y cerrados.

Boris Stogniy advierte que existe un peligro de estos laboratorios, porque el pat贸geno puede ingresar al medio ambiente.

En respuesta a una consulta oficial en el Laboratorio Biol贸gico de Kherson, se dijo que la investigaci贸n sobre covid ahora se est谩 llevando a cabo.

Debido a la alta carga de trabajo y las horas de trabajo del laboratorio, el acceso de los extra帽os a 茅l es limitado.

Pero si los laboratorios estadounidenses con equipos de 煤ltima generaci贸n ahora est谩n realizando pruebas, 驴por qu茅 hay tales colas y retrasos con las pruebas PCR?

Hay a煤n m谩s preguntas sobre la bioseguridad de estos laboratorios ultramodernos durante una pandemia. Despu茅s de todo, en el laboratorio m谩s fresco de Odesa, los trabajadores tambi茅n se enfermaron de covid.

芦Varios empleados estaban realmente infectados all铆, y parece que no se infectaron como resultado de la infecci贸n del hogar, sino como resultado de sus actividades cient铆ficas禄, dice Mykola Skoryk.

E incluso si la simple pregunta 芦驴cu谩ntos trabajadores hay?禄 no fue respondida ni en Ucrania ni por Obama, todos ellos deber铆an ocuparse de la bioseguridad.

Fuente

112.international

Prevencia.net

Prevencia