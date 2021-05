–

El pasado viernes (7) se realiz贸 una manifestaci贸n pac铆fica en la ciudad de Oaxaca para exigir justicia por el asesinato del defensor ambiental, estudiante de biolog铆a y herpet贸logo, Eugui Roy Martinez P茅rez, a un a帽o de su homicidio. Dicha protesta form贸 parte de las actividades conmemorativas Un a帽o sin Eugui, las cuales iniciaron el pasado mi茅rcoles (5) con un conversatorio transmitido en vivo a trav茅s de la p谩gina Justicia para Eugui Roy.

Cartel que invit贸 a la Manifestaci贸n Justicia para Eugui Roy

En la movilizaci贸n participaron 55 personas, entre amigxs, compa帽erxs, profesoras y estudiantes de la Universidad Tecnol贸gica de los Valles Centrales de Oaxaca, instituci贸n donde Roy cursaba sus estudios. Unidxs en una media luna alrededor de una de las fuentes del z贸calo, las y los presentes convocadxs (en su mayor铆a estudiantes de biolog铆a), iniciaron un mitin para conmemorar el primer aniversario luctuoso de su cobarde asesinato.

Eugui Roy era originario de San Agust铆n Loxicha, Oaxaca. Este municipio, perteneciente al distrito de Miahuatl谩n en la regi贸n Sierra Sur del estado, es reconocido por la presencia de tala clandestina, caza furtiva y conflictos territoriales. Roy era un joven de 21 a帽os quien, aunque no defend铆a una causa ambiental espec铆fica, realizaba actividades de cuidado, preservaci贸n y defensa del medio ambiente, adem谩s de promover la educaci贸n ambiental entre ni帽as, ni帽os y adolescentes.

Comunicado a un a帽o del asesinato de Eugui

El d铆a jueves 7 de mayo del 2020 por la ma帽ana asesinaron a Eugui en un ataque armado. Roy recibi贸 cinco detonaciones de arma de fuego en el rancho Magnolia, propiedad de su familia en la zona cafetalera 鈥淭ierra Blanca鈥 de San Agust铆n Loxicha, donde el joven hab铆a decidido pasar la cuarentena para bichear, es decir, recolectar insectos y estudiar/cuidar a un par de venados. Al d铆a de hoy se desconoce a los responsables de su asesinato y si su labor como bi贸logo detono el atentado en su contra.

Durante el mitin hablaron diez personas: seis mujeres y cuatro hombres. Su amiga Sandra, integrante de Biologgers Divulgacion de las Ciencias, record贸 la primera vez que habl贸 con 茅l y como la inspir贸 a dedicarse a estudiar una de las l铆neas similares a las que se dedicaba Eugui. Tambi茅n record贸 que 茅l estaba siempre abierto al di谩logo y a explicar cualquier tema porque era un estudiante destacado pues desde peque帽o se sorprend铆a con cualquier animal que ve铆a y c贸mo a trav茅s de su experiencia en el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) se interes贸 por la educaci贸n ambiental.







Amigxs y colegas de Eugui exigen justicia

Erika coment贸 que, aunque no lo conoci贸 en persona, s铆 lo conoci贸 a trav茅s del trabajo que realizaba y su legado. Yahir le dedico unas palabras y tambi茅n hablo del programa de la 4T Sembrando Vida. Josu茅 narr贸 c贸mo la ma帽ana del 7 de mayo del a帽o pasado, se inund贸 de mensajes el grupo de whatsapp de su sal贸n de clase con comentarios alusivos a la muerte de Eugui y c贸mo era un chico tan risue帽o. Adem谩s, enalteci贸 su memoria record谩ndolo como amigo, hijo, comunero, hermano, sobrino y t铆o, por lo cual pidi贸 a los presentes que alzaran sus pancartas y gritaran 隆Justicia para Eugui!







Futuros Bi贸logxs reclaman que se investigue el asesinato de Eugui

Nadia enarbol贸 un discurso relacionado con la explotaci贸n de la naturaleza, justificada con el ecoturismo e hizo hincapi茅 en que Roy solo ten铆a 21 a帽os para colectivizar la indignaci贸n. Eduardo lo record贸 como un gran amigo y c贸mo est谩 lleno de rabia e impotencia contra las o los culpables y contra la Fiscal铆a del estado de Oaxaca. Mayra, quien se sinti贸 convocada por la manifestaci贸n a煤n sin conocerlo en persona, pero si a trav茅s de su historia, se sinti贸 identificada con su lucha y con las resistencias contra megaproyectos en el pa铆s. Sa煤l no solo habl贸 del cobarde asesinato de Eugui sino tambi茅n de otrxs ambientalistas asesinadxs en M茅xico, tales como: Homero G贸mez, Samir Flores, el T铆o Bad, Nora L贸pez, Jos茅 Luis 脕lvarez Flores y un largo y lamentable etc茅tera. Tambi茅n record贸 a lxs presentes que, aunque en Oaxaca se alcen banderas de lucha de todo tipo, si se pierde la lucha ambiental se pierden todas las dem谩s. Compartieron la misma idea Ver贸nica y Carolina, quienes adem谩s invitaron a lxs transe煤ntes a voltear al mitin e indignarse por la muerte de su amigo. El micr贸fono abierto concluy贸 a las 11:30 de la ma帽ana.

En entrevista para Avispa Midia, presentamos la actualizaci贸n de la carpeta de investigaci贸n de Eugui Roy (a un a帽o de su asesinato) y en palabras de su amiga Sandra*

Eugui estudiaba reptiles end茅micos del estado de Oaxaca y divulgaba informaci贸n sobre la conservaci贸n de los bosques. Trabaj贸 en el Centro Interdisciplinario de Investigaci贸n para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca (CiiDiR) del Instituto Polit茅cnico Nacional (sede Oaxaca), donde particip贸 en el taller de bioconstrucci贸n y colabor贸 voluntariamente en el laboratorio de Ecolog铆a de anfibios brindando apoyo a herpet贸logos en el trabajo de campo Comunidad mexicana de fot贸grafos de naturaleza.







366 d铆as, 366 d铆as sin resultados, sin avances y solo queda seguir exigiendo #JusticiaParaEugui

Por cuestiones de seguridad, lxs manifestantes acordaron no trasladarse a la Casa Oficial del Gobierno como hab铆an planeado inicialmente. En su lugar, para continuar con la manifestaci贸n se dirigieron hacia la plazuela del Templo de Santo Domingo de Guzm谩n, subiendo por el andador tur铆stico. Con la canci贸n de fondo de Mercedes Sosa: Me gustan los estudiantes, avanzaron una cuadra bajo la mirada de lxs paseantes y polic铆as. Alzaban sus pancartas y gritaban consignas tales como: 鈥淪e帽or, Se帽ora, no sea indiferente se matan defensores en la cara de la gente鈥 y 鈥淎hora, ahora, se hace indispensable鈥resentaci贸n con vida y castigo a los culpables鈥.

Lxs manifestantes se organizaron tambi茅n para pegar carteles con la foto de su amigo y se detuvieron cerca de la esquina de Av. Independencia con la calle de Alcal谩, justo frente al edificio de la Facultad de Derecho de la Universidad Aut贸noma Benito Ju谩rez de Oaxaca, para pegar una foto gigante de Eugui. En aquel momento, una motocicleta con dos elementos policiales intimid贸 a lxs participantes, pero por lo visible que era la manifestaci贸n y el paso obligado de mucha gente, la motocicleta se sigui贸 de largo. En la esquina de la calle Morelos tambi茅n los observaban tres elementos, estos vestidos de civil. Mientras una comisi贸n pegaba la foto, el resto de manifestantes gritaba:

驴Qu茅 somos? Bi贸logos 驴y qu茅 estudiamos? La vida Entonces, 驴Por qu茅 nos asesinan? mientras la gente miraba at贸nita y algunos se deten铆an para preguntar de qu茅 trataba esa manifestaci贸n.







Memorial: Justicia para Eugui Roy Martinez P茅rez, defensor ambiental

Al terminar de pegar la megafoto como memorial, lxs manifestantes siguieron su camino alzando la voz con los gritos: 鈥溌ugui vive, la lucha sigue!鈥 mientras recorr铆an las dos cuadras y media que les faltaban para llegar a su destino y as铆 dirigirse a la explanada del Templo de Santo Domingo de Guzm谩n. Aunque el contingente era peque帽o, lxs futurxs bi贸logxs nunca se cansaron de exigir que se investigue con toda diligencia, legalidad e imparcialidad, el asesinato de Eugui. Finalmente, a la 1:04 p. m. terminaron la manifestaci贸n acuerp谩ndose, d谩ndose aplausos y pegando sus pancartas en las paredes aleda帽as a los framboyanes de Santo Domingo.

Manifestantes reunidxs para continuar con las actividades conmemorativas Un a帽o sin Eugui

*Se cambiaron los nombres de las y los manifestantes para proteger su identidad