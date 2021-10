–

Luis Rodríguez y Maialen Hidalgo, de los Txiapas Egin y Lumaltik Herria acudieron a finales de septiembre a la Tercera Feria del Libro, Fanzine y Cómic, celebrada en Merkatu de Portugalete. Allí nos explicaron los entresijos que se conocen de la Bira Zapatista/Gira Zapatista que se está desarrollando ya por Europa y que en noviembre recalará en Euskal Herria para “relanzar la solidaridad con el zapatismo, que fruto del silencio en los medios de comunicación, ha quedado invisibilizada y por parte también de la acción de la contrainsurgencia”.

En suelo vasco, aunque el programa no está cerrado definitivamente, hay previstas 80 propuestas de encuentro con las personas del EZLN y diferentes actividades comunes. Primero tendrán un ongietorri, “que probablemente será en Bilbao con un desembarco en la ría” y tras “compartir lo cotidiano”, al final, habrá actos de cierre grandes “con una despedida con un encuentro antipatriarcal, antirracista, anticapitalista”.

¿Qué es la Bira Zapatista?, ¿qué objetivos pretende?

La Bira Zapatista es una propuesta que lanzaron como hace 11 meses las compas de EZLN y del CNI, Congreso Nacional Indígena, y Frente de Morelos y Puebla. La idea es venir a Europa, recorrer Europa y encontrarse con los movimientos sociales de aquí, que están situados abajo, a la izquierda y están luchando contra un sistema que, lo que ellos dicen, al final nos une la lucha contra ese sistema y cada quien construye su rebeldía, sus resistencia y su lucha.

¿Os referís al sistema capitalista?

Sí, claro. Sistema capitalista, racista, machista, heteropatriarcal.

¿En qué situación se encuentra la zona de Chiapas?

Justo estos días -final de setiembre- está produciéndose movilizaciones porque justo en esta semana ha habido un secuestro de dos personas miembros de una de las Juntas de Buen Gobierno y es un reflejo de lo que se llama una guerra de baja intensidad, que lleva existiendo desde que paró así la guerra armada. Al final, es un contexto en el que ellos están resistiendo ante unas agresiones constantes por parte del Ejército, el Gobierno y los paramilitares.

Hay una convivencia entre dos sistemas, un sistema autónomo, que es el sistema zapatista, y el sistema oficial. En eso surgen muchos conflictos de poder, del territorio…es muy largo de explicar.

¿Hace poco se ha podido leer que esa zona está al borde de la guerra civil, no sé si por eso, tenéis noticias?

No tengo una opinión a nivel personal si va a haber una guerra civil o no. Esa guerra, en realidad, existe. Ya asesinaron hace unos años al compa Galeano, el secuestro de estas compañeras de la Junta del Buen Gobierno y todo el resto de secuestros y desapariciones que existen, desde las personas que están migrando desde Centroamérica, a las personas que están organizadas en otras organizaciones que no es el EZLN, pues la situación de Las Abejas, han asesinado a personas desplazas, o la situación en Aldama. Hay comunidades enteras que están desplazadas, viviendo fuera de su territorio. ¿En qué momento se le llama una guerra civil o no? No lo sé, pero hay una situación de hostigamiento constante, sí.

¿Las revolución está difícil en esa zona?

Sí, sí.

¿Qué objetivos queréis recoger en Euskal Herria con la Bira Zapatista?

Por un lado, relanzar la solidaridad con el zapatismo, fruto del silencio en los medios de comunicación y que ha quedado invisibilizada, por parte también de la acción de la contrainsurgencia. Y, por otra parte, las compas vienen a compartir palabra y a escuchar. Encuentros de lucha y de palabra. No quieren grandes eventos mediáticos, no quieren grandes manifestaciones, sino pequeños encuentros como ellas entienden la autonomía, pequeñas resistencias en cada barrio, en cada pueblo, en donde tu vives de forma organizada. Vienen a compartir y a escuchar como hacemos, y, sobretodo, a tejer esas redes de solidaridad.

¿Va a ser entre noviembre y diciembre?

Está siendo ya esa gira #LaGiraPorlaVidaVa. Están por la primera zona que han distribuido Europa, que es Austria, Alemania…toda esa zona norte y Este de Europa, luego van a estar por Francia, Italia, que sería la segunda zona, y luego la tercera zona nos toca a nosotras la Bira Zapatista. Van a llegar el 4 de noviembre y van a estar un mes, hasta diciembre.

No sabemos la fecha exacta en Euskal Herria, pero en ese plazo serán tres semanas.

Habrá charlas, actos…

Sí, lo que hemos venido haciendo es recoger propuestas de colectivos, organizaciones, barrios, que han propuesto iniciativas. Tenemos recogidas 80 propuestas de encuentro con las compas y se van a organizar por zonas. Cuando vengan, sí que va a haber actividades comunes. Primero un ongietorri, que probablemente será en Bilbao con un desembarco en la ría y luego se dividirán en grupos pequeños, esa es la propuesta que queremos para que vayan teniendo esos encuentros, dormir en casas de la gente, compartir lo cotidiano. Y al final, sí hacer unos actos de cierre grandes con una despedida con un encuentro antipatriarcal, antirracista, anticapitalista, que se va a hacer para hablar como construimos autonomía aquí también. Es un poco lo que podemos adelantar de la gira.