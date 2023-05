–

Fernando 鈥淨uena鈥 Taborda presenta su nuevo 谩lbum, Bit谩cora, el pr贸ximo s谩bado en el Club Atl茅tico Fern谩ndez Fierro 鈥 CAFF. Al frente de una agrupaci贸n integrada por cuatro bandoneones, viol铆n el茅ctrico, guitarra el茅ctrica, contrabajo y bater铆a, logra un sonido que abreva en varios g茅neros y se anima a despegarse de ellos sin complejos: lo que se presenta como tango se vuelve jazz, el jazz, a su vez, candombe; un s贸lo introspectivo se hace rock鈥 Esa es la naturaleza de su m煤sica. Junto al artista, te contamos algo de lo que es su nuevo trabajo y su pr贸xima fecha que 茅l mismo caracteriza como 鈥渆l fin y el comienzo de un viaje que va a ser una fiesta musical鈥. Por Ramiro Giganti (ANRed).

Entre viajeros, el diario de bit谩cora es un registro de los acontecimientos destacados en el transcurso de un viaje. 芦Quena禄 emprendi贸 el suyo con una consigna muy clara y noble: ser 茅l mismo en su m煤sica.

El viaje comienza: sopla el viento, el ritmo se siente inmediatamente fuerte, como un fuerte impulso que rompe la inercia: as铆 comienza Corriendo la coneja, que da inicio al disco. El sonido de los bandoneones, por su propia historia, nos remite a la fren茅tica urbe porte帽a. Pero tambi茅n el bandone贸n es melod铆a y melancol铆a. La intensidad de a ratos se clama para presentar una melod铆a y luego retomar vuelo: se siente un horizonte de viaje a la aventura. Un viaje con matices, donde distintas texturas se van dando lugar desde la presencia de distintos instrumentos, como la guitarra el茅ctrica, o el viol铆n.

La Taborband est谩 formada por cuatro bandoneones, un bajo (en ocasiones contrabajo, en otras bajo el茅ctrico), bater铆a, guitarra el茅ctrica y viol铆n el茅ctrico. 驴Qu茅 fue lo que lo llev贸 a esa elecci贸n de instrumentos (e instrumentistas)?

芦En realidad llegu茅 a esta formaci贸n por varias razones y en busca de un sonido. En principio nace del primer tr铆o de tango en versi贸n multiplicada y con sonoridad actual. Ese tr铆o estaba compuesto por guitarra viol铆n y bandone贸n. A la guitarra se le sum贸 el bajo y la bater铆a y se form贸 el tr铆o t铆pico de jazz o rock. Un solo bandone贸n quedaba desequilibrado y extraje la fila de bandoneones de una t铆pica y as铆 qued贸 el sonido equilibrado en volumen y con esta familia r铆tmica y arm贸nica pod铆a descartar el piano. El viol铆n pas贸 a ser solista siendo de cinco cuerdas y el茅ctrico usando octavador y efectos con registro de viola y cello. De esta manera, la escritura est谩 pensada para ese tr铆o primitivo multiplicado tray茅ndolo a hoy versi贸n 2023. Y hubo tambi茅n una experiencia casi similar de Rodolfo Mederos en Generaci贸n cero禄, explica cerrando su respuesta con la referencia a aquel gran aporte de Mederos en los a帽os 70 que uni贸n al entonces Tango nuevo con el rock progresivo llevando su bandone贸n a otros timones contempor谩neos como fueron los de Invisible o Alas.

Aquella Generaci贸n cero fue el inicio de un viaje que hoy contin煤a con el tango en el siglo XXI y su encuentro con el jazz, el rock y otros g茅neros rioplatenses como el candombe que propone Bit谩cora, pero tambi茅n, desde el tim贸n de Quena se puede hacer el recorrido inverso en el tiempo hacia aquellas experiencias.

Desde la propuesta r铆tmica del bajo y la bater铆a, el viaje recorre tambi茅n distintas texturas que remiten a otros g茅neros, sobre todo desde la guitarra y el viol铆n el茅ctrico.

芦La elecci贸n del viol铆n el茅ctrico y de cinco cuerdas fue para poder equilibrar con la sonoridad de la banda y no tener una fila de cuerdas y en un rol de solista, acorde al concepto de la m煤sica. Quien est谩 a cargo de este rol es Christine Brebes gran amiga y violinista, m煤sica de gran creatividad y personalidad que le suma tambi茅n su impronta al concepto de la m煤sica. Tambi茅n pasa lo mismo con Sebasti谩n Zambrana gran amigo y guitarrista que busc贸 un sonido particular para este grupo, saliendo del sonido t铆pico de la guitarra el茅ctrica del tango que es de un sonido claro medioso y limpio y sin ir a la estridencia del rock. Sebasti谩n busc贸 un sonido propio donde se trabaj贸 con un microfoneo y pedalera particular para poder lograrlo.禄

El viaje recorre im谩genes que pueden ser amenas tanto para 芦viejos viajeros禄 que reconocen otros territorios como quienes simplemente se dejan llevar por las melod铆as y su belleza. As铆, observadores podr谩n identificar un fragmento de Cuadros de una exposici贸n, aquella obra de Mussorgsky tambi茅n orquestada por Maurice Ravel, en el final Los faros del olvido, como si una luz reviva alg煤n recuerdo. Sobre 芦cuadros y exposiciones禄 resulta pertinente mencionar el arte de tapa.

芦La portada y el titulo fueron propuesta de la artista Maia Lubrano partiendo del conocimiento de los conceptos que estuvieron presentes durante la creaci贸n de la m煤sica. Entendiendo el diario de bit谩cora como un registro de los acontecimientos mas salientes en un viaje -en este caso musical-. El pulpo, el beb茅, el espacio que habitan y la interdependencia con la tipograf铆a acompa帽an una mitolog铆a personal que est谩 latente en la m煤sica.禄

Los viajes tambi茅n suponen encuentros, algo que en la reciente pandemia se encontr贸 suspendido. En Bit谩cora hay muchos encuentros y tambi茅n 芦gui帽os禄 como el mencionado anteriormente, pero ac谩 Quena debela algunos de ellos.

芦El tema Cuarentena en su melod铆a es un ostinato de la palabra cuarentena que suena casi tantas veces como los d铆as que pasamos y los diferentes estados emocionales que vivimos y la esperanza a la salida de esa situaci贸n traum谩tica particular y novedosa. Cuarentena es un registro en sonido de ese tiempo. Ciudad desierta es como lo dice la palabra la ciudad en esos d铆as. Nace de un encuentro fant谩stico de Miles Davis y Joaqu铆n Mora que se encuentran en una esquina cualquiera y se ponen a charlar de la vida y caminan perdi茅ndose en la ciudad desierta. La composici贸n tiene un gui帽o en la 1era parte a Miles Davis y en la 2da Joaqu铆n Mora.禄

Ese encuentro entre Davis y Mora, se da en una suerte de 芦terreno neutral禄, que es el ritmo de Candombe atraviesa ambas versiones de Ciudad Desierta. El Candombe Beat, que en los tiempos de Generaci贸n cero tambi茅n sonaba, viniendo de la 芦otra orilla禄 ofrece un lugar para ese encuentro.

El viaje que propone Taborda, no es solo un viaje de territorios o ceneros musicales, tambi茅n es un viaje por distintos tiempos. Es una invitaci贸n a visitar, tambi茅n, lo que 芦ya no es禄. El disco cierra con una segunda versi贸n de Ciudad Desierta 2053. Ah铆 se escucha un sonido que recuerda, a quienes tenemos mas de dos o tres d茅cadas de vida, los tiempos de radio: la b煤squeda de la sinton铆a correcta.

芦Ciudad desierta 2053 es una suerte de un sonido futurista de una ciudad desierta con escasa energ铆a donde la comunicaci贸n es por transistores. Para ello se busco un sonido particular imaginando el futuro donde ah铆 esta la nostalgia del pasado y Miles Davis y An铆bal Troilo hablan de lo que ya no es. Este registro es una b煤squeda que compartimos el con productor Martin Jerez.禄

El punto de partida (o regreso) de este viaje tiene una convocatoria concreta: Bit谩cora se presenta en vivo el pr贸ximo s谩bado 27 a la 21:00hs en el CAFF- Club Atl茅tico Fern谩ndez Fierro, S谩nchez de Bustamante 772.

芦La fecha del CAFF es el fin y el comienzo de un viaje donde va a ser una fiesta musical y de agradecimiento a todos lo que me ayudaron a la realizaci贸n de este proyecto que se hizo como mucho deseo energ铆a y alegr铆a.禄

Ficha t茅cnica:

01.- Corriendo la coneja : 03:31

02.- Los sue帽os del pulpo 03:28

03.- Besos lindos 04:07

04.- Cuarentena 03:29

05.- Ciudad desierta 05:02

06.- Amor sin piel 03:20

07.- Los faros del olvido 04:38

08.- Ciudad desierta 2053 04:50

Grabado y filmado en simult谩neo en octubre de 2022 en los estudios Fort de la Ciudad de Buenos Aires.

Ingeniero de grabaci贸n: Norberto Villagra

Asistente de grabaci贸n: Martin Jerez

M煤sicos: Fernando Taborda: bandone贸n, Rodolfo Roballos: bandone贸n, Federico Murrone: bandone贸n, Federico Quevedo,: bandone贸n, Facundo Curcio: contrabajo y bajo el茅ctrico, Sebasti谩n Zambrana: guitarra el茅ctrica, Christine Breves: viol铆n