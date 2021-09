–

Conversa Virtual V铆a XMPP

Sala : debatemaso@salas.suchat.org

Empieza ahora y acaba entre 1 a 2 semanas seg煤n las intervenciones.

Del bitcoin la mayor铆a de la poblaci贸n conoce poco o nada, ya es un problema el uso de dinero en virtual por un bajo porcentaje de gente menor a 50 a帽os, y en mayor procentaje para personas mayores de 50 a帽os como para ahora imponer al Bitcoin como moneda oficial. S铆, s铆, es solo moneda oficial en la regi贸n de El Salvador, 驴pero acaso creen que eso no se va a expandir r谩pidamente a todo el mundo?, m谩s a煤n si ya otras regiones previamente han sufrido cambios dr谩sticos y bruscos con el dinero virtual que no es bitcoin o alguna otra criptomoneda.

El bitcoin es otra cosa, que requiere un amplio an谩lisis y echarle 鈥渦n rezo鈥 al jesusito para que no se deval煤e de un momento a otro tal como se di贸 cuando Elon Musk hizo un tweet hace un mes o par de meses y baj贸 el valor del Bitcoin considerablemente. No s茅 si se ha vuelto a estabilizar, pero eso es un ejemplo de solo una de las formas de volatibilidad del bitcoin como de cualquier otra criptomoneda que para asegurar su estabilidad depender谩 seg煤n dicen lxs economistas 鈥渂uena onda鈥 en hacerle el cambio al d贸lar. Es decir seguir谩 esa econom铆a atada al d贸lar y al petr贸leo.

Pero en fin, el bitcoin aunque dicen fu茅 creado para combatir al dolar y el petr贸leo que lo estabiliza, el bitcoin est谩 atado al oro: s铆, extractivismo for ever and ever (para siempre), y extractivismo virtual adem谩s (minado le llaman), que ya est谩 buscando otras formas de energ铆as para no acelerar el calentamiento global -j谩- como efecto del uso de grandes y numerosos servidores especializados en criptominer铆a.

Ah, tambi茅n se dice que el bitcoin fu茅 creado para tumbarse a los bancos, por un tal Satoshi o Satochi que cre贸 el c贸digo 鈥減erfecto鈥 y luego desapareci贸 por arte de magia de todo contacto virtual siendo que nadie nunca supo quien era Satoshi, pero tambi茅n se dice que tambi茅n es probable que Satoshi halla sido un personaje creado por alguna de esas agencias que gustan jugar a ser amos del mundo. Claro, cambiar el tipo de transacci贸n tal como se conoc铆a antes, ayudar铆a a dar una gran escalada a lxs m谩s ricos porque el dinero a las finales nace y funciona de manera piramidal, si no me crees, preg煤ntale a tu banco favorito c贸mo es que cada a帽o se enriquece m谩s y m谩s. Pero es ah铆 que entra la pregunta 驴Si fu茅 creado para tumbarse a los bancos, por qu茅 los gobiernos los est谩n adoptando? porque pueda que El Salvador no sea precisamente la primer regi贸n en hacer uso de una criptomoneda (m谩s creo s铆 hacerla su moneda oficial), ya que aunque no bajo esa denominaci贸n Rusia, China, Venezuela, Argentina, 鈥 ya usa las criptomonedas de la forma que mejor le traiga mayores ganancias y para evitar bloqueos econ贸micos como el astuto de Maduro. Y a eso los bancos tambi茅n est谩n empezando o ya empezaron hace rato a usar criptomonedas o cambiarlas para el p煤blico alegremente consumidor.

Mientras exista moneda f铆sica o virtual o cripto, seguir谩 existiendo la econom铆a, y mientras siga existiendo la econom铆a seguir谩 existiendo la l贸gica de las mercanc铆as, y mientras siga existiendo esa l贸gica seguira existiendo riqueza, y mientras siga existiendo riqueza seguir谩 existiendo pobreza. Y viceversa.

Pero volviendo al bitcoin, no solo nos oponemos porque sea inalcanzable o poco o nada entendible para algunos o muchxs, sino porque estas criptomonedas prolonagar谩n la l贸gica de las mercanc铆as y toda esa cadena esclavista.

Y si hablamos de Segregaci贸n 4.0 ,no solo es por la segregaci贸n econ贸mica a la que van a quedar pocxs o muchxs, sino porque haciendo una analog铆a a lo que dijo Descartes 鈥淧ienso, luego existo鈥 para segregar as铆 a lxs dem谩s animales porque en su momento desde sus antropoc茅ntricos entendimientos se dijo que no pensaban y hasta ahora creo, para esta 茅poca ser谩 鈥淪i no tengo dinero (f铆sico o virtual), no existo鈥 y claro con esto de la virtualizaci贸n del dinero que se est谩 plasmando a nivel mundial, pronto el clich茅 ser谩 鈥淭engo criptomoneda, luego existo鈥. Porque ya de hecho ambulantes, migrantes, sin techo, recicladorxs,鈥 somos invisibles para la sociedad. Imag铆nennos sin criptomoneda, pues ya el hecho de no contar con facebook y no vivir cerca a compas, es una manera de desaparecer para ellxs.

Es curioso que se desee implantar una criptomoneda como moneda oficial en una de las regiones donde se desarrollan estos 茅xodos masivos de migrantes de manera forzosa. Es conocido que donde hay lujos hay miseria, pasa en El Salvador como lugar tur铆sitico y pasa en Katar donde han asesinado a cientxs de obrerxs para la realizaci贸n del mundial de f煤tbol en era Covid consecuencia de las grandes jornadas laborales precarizadas en una regi贸n hiper lujosa que se da el gusto de tener coches patrulleros de oro. S铆, pues, esa narrativa de peligrosidad del covid desaparece cuando se trata de Torneos Internacionales. Lugares lujosos donde no solo abundando personajes famosxs sino tambi茅n la droga para su consumo de la mano de la trata sexual por parte de c谩rteles en contubernio con los Estados. S铆, es un hecho tambi茅n que el turismo genera desplazamiento poblacional, es la gentrificaci贸n a escala estatal.

Me虂xico impide el paso de una caravana de migrantes

https://yewtu.be/watch?v=PMdZK32dgEY

En fin, tanto del que conversar, les invitamos a unirse en estas redes 鈥渓ibres鈥 que por el momento ocupamos para evitar el espionaje de las GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) y empresas similares y sus amigos clientes y complices Los Estados.

#Pegasus, #Gobiernos #Ciberesp铆as #softwares esp铆as

https://yewtu.be/watch?v=zsJvPvJAhfA

鈥斺斺斺-

Dejo algunos enlaces a modo de introducci贸n a lo que est谩 sucediendo en El Salvador.

El Salvador ya paga con bitc贸ins. DW AN脕LISIS

https://yewtu.be/watch?v=LAtK62OHBCk

El Salvador aprueba la Ley Bitcoin #cryptocositas

https://yewtu.be/watch?v=k6wUo16cqlQ

驴Cu谩l ser谩 el futuro de El Salvador despu茅s de convertir el bitc贸in como su moneda oficial?

https://yewtu.be/watch?v=mAiwmb0fnow

Convertir Bitcoins a D贸lares o Comprar Bitcoins es Super Sencillo, Explica Presidente Nayib Bukele

https://yewtu.be/watch?v=Zk_Kvbtp_UM

Durante el tercer d铆a de la implementaci贸n del #Bitcoin, personas interesadas en el funcionamiento del criptoactivo en Santa Tecla, muchos adultos mayores, se desilusionaron al darse cuenta que su celular no es apto para la aplicaci贸n Chivo.

https://nitter.eu/elsalvadorcom/status/1436298410341117967#m

Inicia la era del bitcoin en El Salvador y colapsa la Chivo wallet

https://www.dallasnews.com/espanol/al-dia/noticias/2021/09/07/chivo-wallet-bitcoin-el-salvador-bukele-compra/

Recibido el 12 de septiembre del 2021

