El viernes 26 de noviembre, los trabajadores de Amazon de 20 pa铆ses organizaron paros o manifestaciones en reclamo de mejores condiciones de trabajo

El eslogan de la movilizaci贸n era 芦Make Amazon Pay禄 [Que pague Amazon]. Unas 70 organizaciones -entre ellas Greenpeace, Oxfam y Amazon Workers International- apoyaron la campa帽a, que llega en un momento de crecientes protestas de los trabajadores de Amazon por sus condiciones laborales y la ofensiva de la direcci贸n contra los sindicatos all铆 donde existen o contra la formaci贸n de nuevos sindicatos.

En 2020, cuando la campa帽a 芦Make Amazon Pay禄 fue lanzada, 茅sta afirmaba: 芦La pandemia ha revelado c贸mo para Amazon los beneficios son prioritarios y no los trabajadores, la sociedad y nuestro planeta禄. En cuanto a las condiciones de trabajo, las reivindicaciones se centraron en las largas jornadas, los bajos salarios, los sistemas de evaluaci贸n del rendimiento y la precariedad laboral. 芦Make Amazon Pay禄 exig铆a 芦la suspensi贸n del r茅gimen de productividad y la vigilancia que Amazon utiliza para presionar a los trabajadores禄.

La p谩gina web de 芦Make Amazon Pay禄 se帽ala que durante la pandemia de Covid-19, Amazon se convirti贸 en una empresa con una capitalizaci贸n burs谩til de unos 1,8 billones de d贸lares. Mientras que, por su parte, Jeff Bezos acumul贸 una fortuna estimada en unos 202.000 millones. Sin embargo, seg煤n un informe de ProPublica publicado en junio de 2021, Jeff Bezos no pag贸 ning煤n impuesto sobre la renta entre 2006 y 2018.

El estudio que publicamos a continuaci贸n -realizado por el grupo de investigaci贸n Work Futures (Nottingham Trent University)- hace un balance de las condiciones de trabajo desde un punto de vista sociol贸gico.

Ahora que se acercan las fiestas, muchas personas aprovechar谩n los bajos precios y la rapidez de entrega que promete Amazon. El gigante de la venta en l铆nea es m谩s popular que nunca y ha contratado a miles de personas m谩s para satisfacer la demanda.

Pero las pruebas disponibles indican que los procesos que permiten que Amazon cumpla con nuestros pedidos pueden ser perjudiciales para sus trabajadores. Tambi茅n parece que este problema se est谩 agravando con la introducci贸n de la automatizaci贸n y los robots en el proceso de preparaci贸n de pedidos.

Nuestro equipo del grupo de investigaciones Work Futures (Nottingham Trent University) analiz贸 m谩s de 500 fuentes de informaci贸n sobre Amazon. Consultamos informes de los medios de comunicaci贸n, de publicaciones acad茅micas, documentos publicados por Amazon y entradas de blog de empleados de Amazon. Tambi茅n hablamos con los sindicatos que nuclean a los trabajadores de Amazon en el Reino Unido.

Tratamos de hablar con Amazon para que respondiera a nuestras conclusiones, pero no obtuvimos respuesta alguna.

Nuestras conclusiones revelan un probable escenario de pr谩cticas laborales perjudiciales en los centros de procesamiento o en los dep贸sitos de Amazon. Durante los periodos de alta demanda -Black Friday, Cyber Monday, Prime Day y Navidad- Amazon utiliza miles de personas extra. Este a帽o, la empresa propone primas en el momento de firmar el contrato de hasta 3.000 libras esterlinas para atraer a los trabajadores temporales.

Durante estos periodos pico, la duraci贸n de la semana laboral puede llegar hasta 60 horas, y la tasa media de llamadas a una ambulancia habr铆a aumentado, seg煤n lo indicado por Business Insider en 2019 (19-2-2019). Sin embargo, una portavoz de Amazon dijo a Business Insider que sab铆an 芦de buena fuente que los incidentes registrables no aumentan durante los periodos de m谩xima actividad禄, aunque no facilit贸 ning煤n registro que respaldara su afirmaci贸n. La empresa tambi茅n dijo que la utilizaci贸n de los 铆ndices de llamadas a ambulancias para evaluar la seguridad en el lugar de trabajo es 芦sencillamente err贸nea porque no tiene en cuenta las horas trabajadas, la cantidad de personas trabajando y si las llamadas est谩n relacionadas o no con el trabajo禄.

Las pruebas de da帽os f铆sicos a los trabajadores de los dep贸sitos de Amazon son alarmantes. El Comit茅 de Nueva York para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (NYCOSH), una organizaci贸n de trabajadores, sindicatos, militantes y profesionales de la salud y de la seguridad laboral, encuest贸 a 142 de los 2.500 trabajadores del dep贸sito de Amazon en Staten Island.

De los encuestados, el 66% declar贸 禄 sentir dolores f铆sicos mientras realizaba sus tareas laborales habituales禄, y el 42% 芦segu铆a sintiendo dolores incluso cuando no estaba trabajando禄. Los investigadores concluyeron que estos informes eran pruebas de 芦trastornos musculoesquel茅ticos relacionados con el trabajo禄.

Una encuesta similar realizada por el sindicato brit谩nico GMB [que organiza a m谩s de 600.000 personas] revel贸 que el 87% de los encuestados declaraba tener dolores constantes y ocasionales. El 10% experiment贸 s贸lo dolores ocasionales y s贸lo el 3% no sinti贸 nunca ning煤n dolor.

El GMB tambi茅n obtuvo informaci贸n de las autoridades locales del Reino Unido sobre los accidentes que los dep贸sitos de Amazon hab铆an transmitido a las autoridades de salud y seguridad. El total anual pas贸 de 152 en 2016-17 a 240 en 2018-19.

Automatizaci贸n y accidentes

Amazon afirma que la introducci贸n de la digitalizaci贸n y de la automatizaci贸n en el proceso de trabajo est谩 mejorando la seguridad de los trabajadores. Pero hay pruebas que apuntan a que estas innovaciones pueden contribuir, en realidad, a favorecer los accidentes y lesiones en los dep贸sitos.

A nivel mundial, Amazon ha desplegado cientos de miles de unidades rob贸ticas en sus almacenes en los 煤ltimos a帽os. Esto le permite aumentar la velocidad para responder a los pedidos, pero tambi茅n significa que los trabajadores humanos tienen que seguir el ritmo de las m谩quinas. Amazon tambi茅n utiliza programas inform谩ticos para seguir los movimientos de los trabajadores, con el objetivo de sincronizar los elementos humanos y rob贸ticos y maximizar as铆 la productividad y la eficiencia.

Un antiguo director de operaciones de Amazon dijo a Reveal, una asociaci贸n de periodismo de investigaci贸n, que cuando se introdujeron los robots, 芦las expectativas de productividad de los trabajadores se duplicaron con creces禄. Los preparadores, los trabajadores encargados de recoger y escanear los art铆culos, vieron aumentar su objetivo de unos 100 art铆culos a 400 art铆culos por hora. En una investigaci贸n que incluy贸 documentos internos de Amazon, Reveal descubri贸 que:

鈥 鈥楲a tasa de lesiones graves aument贸 un 33% entre 2016 y 2019;

鈥 En cada uno de estos a帽os, los mayores 铆ndices de accidentes graves se produjeron durante las semanas del Prime Day [dos d铆as reservados a los miembros de Amazon Prime, con excepcionales 芦ventas flash禄] y del Cyber Monday [el lunes siguiente al Black Friday];

鈥 En 2019, la tasa de lesiones graves fue de 7,7 por cada 100 empleados, casi el doble de la tasa media de almacenamiento y dep贸sito en Estados Unidos;

鈥 La tasa de lesiones graves en los almacenes que operan con rob贸tica entre 2016 y 2019 fue m谩s de un 50% mayor que en los almacenes m谩s antiguos que operan sin rob贸tica.

En 2019, un portavoz de Amazon dijo a Reveal que durante el Prime Day y la temporada de vacaciones, el aumento de los accidentes se debe al aumento del n煤mero de empleados, pero que la tasa media de lesiones 芦ha disminuido hist贸ricamente o se ha mantenido estable禄 durante estos per铆odos. Un a帽o despu茅s, un portavoz de la compa帽铆a dijo a Reveal que, en 2020, Amazon gast贸 m谩s de mil millones de d贸lares en medidas de seguridad relacionadas con la tecnolog铆a y la seguridad ante el Covid-19. Seg煤n 茅l, 芦las inversiones [de Amazon] en programas de formaci贸n y educaci贸n a la seguridad, en tecnolog铆a y en nuevas infraestructuras de seguridad est谩n funcionando.禄

Se ha constatado que un ritmo de trabajo m谩s r谩pido conlleva un mayor riesgo de trastornos musculoesquel茅ticos y estr茅s, sobre todo cuando los trabajadores tienen un control limitado sobre su propio ritmo de trabajo. As铆, este hallazgo pone en duda la idea de que la rob贸tica y la automatizaci贸n est谩n reduciendo las exigencias f铆sicas de los trabajadores.

En mayo de 2021, Amazon introdujo un programa de 芦bienestar禄 centrado en mejorar la resiliencia individual de los trabajadores a trav茅s de medidas como la alimentaci贸n saludable y la 芦mec谩nica corporal禄. No hemos visto ninguna prueba de que los directivos de Amazon hayan considerado la reducci贸n del ritmo de trabajo como medio para mejorar el bienestar de los trabajadores.

Hay menos pruebas del impacto del trabajo en Amazon sobre la salud mental. Los informes period铆sticos han encontrado ejemplos de ansiedad, trastornos del estado de 谩nimo y estr茅s.

Organice una red dirigida por trabajadores con sede en Estados Unidos y con m谩s de un mill贸n de miembros, encuest贸 a los empleados de los centros de preparaci贸n de pedidos del Reino Unido e informa que 57% de los encuestados dijeron que se hab铆an vuelto 芦mucho m谩s ansiosos禄 desde que empezaron a trabajar en Amazon. Numerosos informes citan los relatos de los trabajadores sobre el estr茅s que supone cumplir los objetivos fijados.

Alcanzar los objetivos

Esta presi贸n se ve sistem谩ticamente reforzada por un sistema automatizado que, seg煤n se dice, amenaza con tomar medidas disciplinarias contra el 10% de los trabajadores menos productivos, clasificados en funci贸n de su productividad ante los objetivos impuestos. Esta informaci贸n fue corroborada por responsables sindicales que entrevistamos del sindicato Bakers, Food and Allied Workers Union [BFAWU], que representa a los trabajadores de muchos dep贸sitos de Amazon en el Reino Unido.

Otras publicaciones y testimonios directos de los trabajadores hac铆an ya denuncias similares en 2016, a veces referidas al 5% m谩s bajo, a veces al 10% m谩s bajo. Los trabajadores pueden ser sancionados si se toman demasiado 芦tiempo libre禄 o no trabajan a la 芦velocidad asignada禄.

The Verge [una publicaci贸n que cubre, entre otras cosas, los v铆nculos entre la tecnolog铆a y la ciencia] informa de que los documentos legales que ha podido obtener muestran que Amazon, en Estados Unidos, despidi贸 a cientos de trabajadores en un a帽o en un solo almac茅n por razones relacionadas con la productividad. Un portavoz de Amazon dijo a The Verge: 芦En general, el n煤mero de despidos de empleados ha disminuido en los 煤ltimos dos a帽os en este centro, as铆 como en toda Am茅rica del Norte.禄

The Verge tambi茅n cita a Amazon diciendo que cuando m谩s del 75% de los trabajadores cumplen sus objetivos, 茅stos 煤ltimos se incrementan. De esta manera, si los trabajadores trabajan demasiado despacio, corren el riesgo de perder su empleo, pero si trabajan lo suficientemente r谩pido, se les puede exigir que trabajen a煤n m谩s r谩pido.

Uno de los documentos obtenidos por The Verge era una carta firmada por un abogado de la empresa, en la que se confirmaba que un sistema automatizado rastrea los 铆ndices de productividad individuales y genera advertencias o despidos autom谩ticamente, 芦sin intervenci贸n de los supervisores禄.

En junio de 2021, Amazon en Estados Unidos anunci贸 que estaba perfeccionando su pol铆tica de tiempo de descanso, que seg煤n la empresa puede ser 芦f谩cilmente malinterpretada禄. La empresa dijo que el sistema est谩 destinado principalmente a comprender los problemas del sistema operativo, y 芦reci茅n en segundo lugar a identificar a los empleados de bajo rendimiento禄.

Amazon dijo que iba a calcular el tiempo promedio de inactividad durante un per铆odo m谩s largo, un cambio que le ayudar铆a a lograr su objetivo de ser 芦el lugar m谩s seguro del planeta para trabajar禄.

Participaci贸n local

En el Reino Unido, muchos de los centros de Amazon est谩n situados en peque帽as comunidades, como en el distrito de Cannock Chase [zona rural], donde se encuentra el centro de procesamiento de Amazon en Rugeley [en la ciudad de Staffordshire]. Algunos consideran que los 芦acuerdos de colaboraci贸n禄 implican que las autoridades locales est谩n, de hecho, actuando como agentes de Amazon, frente a terceros que soliciten informaciones en virtud de la Ley de Libertad de Informaci贸n 1. Dado que Amazon es uno de los principales proveedores de empleo en el 谩rea de la autoridad local, y tambi茅n puede pagar honorarios a las autoridades por el suministro de asesoramiento, hay riesgos de que el papel de las autoridades en la regulaci贸n se vea debilitado.

El Consejo de Distrito de Cannock Chase declar贸 que el acuerdo de asociaci贸n no compromete en absoluto su capacidad de controlar a Amazon. Por lo tanto, Cannock Chase District Council no act煤a como agente de Amazon. Dijo que, si se le presentan solicitudes derivadas de la Ley de Libertad de Informaci贸n, est谩 legalmente obligado a responder, y esto no forma parte del acuerdo con Amazon.

El creciente riesgo para el bienestar de los trabajadores de los centros de distribuci贸n de Amazon exige que se tomen medidas, pero resolver este problema no es nada sencillo. Las iniciativas de los trabajadores, los sindicatos y los activistas de Amazon para exigir responsabilidades a la empresa deben formar parte de la soluci贸n. (Publicado en The Conversation, 26-11-2021)

* Tom Vickers es profesor titular de sociolog铆a y director del grupo de investigaci贸n sobre el Futuro del Trabajo [Work Futures] en la Universidad de Nottingham Trent.

