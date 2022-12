–

De parte de Traficantes December 27, 2022 219 puntos de vista

Encuentro y sesión de firmas con Fermín Muguruza

Black Is Beltza: Ainhoa. Ainhoa nace de milagro en La Paz, en Bolivia, tras morir su madre, Amanda, en un supuesto atentado parapolicial. Crece en Cuba y en 1988, a los 21 años, comienza un viaje iniciático con el País Vasco como primer destino para conocer la tierra de Manex, su padre. En pleno conflicto represivo, conoce a Josune, una periodista comprometida, y a su cuadrilla de amigas y amigos. Cuando el novio de Josune muere por sobredosis de heroína, ésta decide acompañar a Ainhoa en su viaje, que las llevará hasta Beirut, luego Kabul y finalmente Marsella. Son los últimos años de la Guerra Fría y ambas se adentrarán en el oscuro mundo de las redes del narcotráfico y sus estrechos vínculos con las tramas políticas.

Fermín Muguruza. Conocido sobre todo por su extensa carrera musical; Kortatu en los 80, Negu Gorriak en los 90, su recorrido en solitario posterior, las renombradas giras internacionales, y los múltiples trabajos de producción artística para otros grupos, desde 2006 ha realizado también un intenso trabajo en el campo audiovisual. Además de los largometrajes Bass-que Culture, Checkpoint Rock.

Canciones desde Palestina, Zuloak y No More Tour, ha dirigido la serie de 11 documentales sobre la música árabe Next Music Station para la cadena Al Jazeera. Actualmente es también el programador de las secciones de documental musical de los festivales DOCSDF de México y Cine Migrante de Argentina.