Tant 茅s que tingui la seu central a Nova York. BlackRock 茅s la gestora d鈥檃ctius m茅s gran del planeta i les seves inversions s贸n a tot arreu, tamb茅 als Pa茂sos Catalans. Banc de Sabadell, CaixaBank, BBVA, Banco Santander, ACS, Ferrovial, Telef贸nica, Repsol, Iberdrola, Orange, Danone, Veolia, Suez, Safran, Sanofi, Soci茅t茅 g茅n茅rale, Total, Renault鈥 la llarga llista dibuixa un recorregut per la majoria de les grans empreses que formen part de l鈥櫭璶dex borsari espanyol i franc猫s, l鈥橧bex 35 i el CAC 40, respectivament. Presidida per Larry Fink, BlackRock 茅s l鈥檈picentre dels mercats financers i gestiona actius per valor de m茅s de nou milions de milions de d貌lars: 7,5 bilions d鈥檈uros, sis vegades el PIB espanyol, 2,5 el franc猫s. El seu creixement ha estat r脿pid, en menys de sis anys s鈥檋a duplicat.

La sucursal espanyola, encap莽alada per Aitor Jauregui, opera des de 1994 i actualment gestiona uns 33.000 milions d鈥檈uros; la francesa, que es va crear l鈥檃ny 2006, en concentra vora 27.500, una xifra aproximada, segons el periodista Maxime Combes, perqu猫 鈥渟ovint BlackRock inverteix amb noms i societats diferents amb percentatges molt baixos que dificulten la tra莽abilitat鈥. En tot cas, L鈥橭bservatoire des multinationales, en el seu informe 鈥El veritable balan莽 anual del CAC40鈥, explica que BlackRock 茅s el segon beneficiari dels dividends de l鈥檃ny 2020 amb uns 1.155 mil milions, tot i haver perdut un 40% del previst abans de la crisi de la COVID-19.

Nascuda sota el paraigua del fons voltor Blackstone, el cofundador i president Larry Fink l鈥檋a convertit en un gegant amb setanta oficines arreu del m贸n i clientela en m茅s d鈥檜n centenar de pa茂sos, entre la qual hi ha bancs, fons de pensions p煤blics i privats, fons sobirans, professionals financers i gent rica. La clau de l鈥櫭▁it resideix en 鈥渓鈥櫭簊 d鈥檈strat猫gies passives d鈥檌nversi贸鈥, puntualitza l鈥檈conomista Daniel Munevar, membre de la xarxa d鈥檕rganitzacions europees Eurodad. L鈥檈strat猫gia implica crear fons indexats, 茅s a dir, configurar fons amb el mateix percentatge d鈥檌nversi贸 en cada companyia de l鈥櫭璶dex escollit. Aix铆 doncs, en comptes d鈥檌ntentar batre el comportament de l鈥櫭璶dex en q眉esti贸, com pot ser l鈥橧bex 35 o el CAC 40, aquests tipus de fons tracten de replicar-lo per obtenir una rendibilitat igual o semblant a la de l鈥櫭璶dex. Entre els avantatges, Munevar subratlla que les despeses de transacci贸 s贸n molt menors, perqu猫 qui inverteix no necessita un administrador que constantment prengui decisions, i alhora proporciona estabilitat al client, perqu猫 el seu patrimoni no dep猫n directament de la decisi贸 d鈥檜n gestor sin贸 del comportament global del mercat.

Precisament per preveure el comportament, Blackrock tamb茅 ha dissenyat una eina. Aladdin 茅s una plataforma integral de gesti贸 d鈥檌nversions i operacions que funciona amb un algoritme secret des del centre de dades d鈥橢ast Wenatchee a Washington. Analitza el comportament hist貌ric dels productes financers per calcular incid猫ncies o fluctuacions i, precisament, el Banco Santander ha sigut la primera gestora a utilitzar la plataforma Aladdin de l鈥橢stat espanyol, el Brasil, Portugal i l鈥橝rgentina.

Per a realitzar les inversions des d鈥橢uropa, la gran gestora de fons s鈥檋a dotat d鈥檜na estructura corporativa que penja de BlackRock (Netherlands) B.V. i tant les sucursals a l鈥橢stat espanyol com al franc猫s tenen la seva seu a Amsterdam, als Pa茂sos Baixos. Aquest pa铆s compta amb unes condicions fiscals favorables per a grans multinacionals nord-americanes i, com a conseq眉猫ncia, genera unes p猫rdues fiscals de 10.000 milions de d貌lars anuals als diferents estats de la Uni贸 Europea, segons un estudi sobre el parad铆s fiscal holand猫s de la Xarxa per una Fiscalitat Justa.

Davant les preguntes sobre volum d鈥檌nversi贸, plans de pensions privats i conflictes d鈥檌nteressos, la consultora de comunicaci贸 de BlackRock a l鈥橢stat espanyol, Grupo Albi贸n, ha derivat la Directa la Comissi贸 Nacional del Mercat de Valors i al seu web.



鈥楢ssessorant鈥 des de 23 lobbies

De fons on invertir BlackRock n鈥檕fereix de tots colors: mat猫ries primeres, sector immobiliari, renda fixa o variable; a l鈥橝m猫rica Llatina, a Europa, a l鈥櫭sia-Pac铆fic; en mercat desenvolupat, emergent o frontera. I un dels seus principals negocis s贸n els plans de pensions privats. Larry Fink 鈥搎ue va guanyar un salari base d鈥1,5 milions de d貌lars i m茅s 15 milions en incentius el 2020, segons Bloomberg鈥 recordava, fa mig any, en unes jornades organitzades pel Santander, que molta gent no arribar脿 a la jubilaci贸 amb prou diners i que cal que inverteixin. A m茅s dels plans de pensions, Blackrock tamb茅 t茅 interessos econ貌mics en el deute, tant corporatiu com p煤blic. Segons la base de dades Refinitive, desgrana Munevar, Blackstone t茅 inversions per 5.900 milions de d貌lars en bons corporatius i p煤blics, i d鈥檃quests, 2.500 milions s贸n deute p煤blic espanyol.

Per sectors econ貌mics, destaca en energia i banca. L鈥檈mpresa figura entre els tres principals accionistes de la llista de les 25 empreses m茅s grans del m贸n amb risc de contribuir a la deforestaci贸, segons l鈥檌nforme sobre inversions f貌ssils de Friends of earth i Amazon Watch. Kenneth Haar, investigador de la gestora de fons a Corporate Europe Observatory, ho quantifica: 鈥淢ant茅 uns 87 mil milions de d貌lars en la cartera de combustibles f貌ssils i fins i tot 茅s un gran accionista de la majoria de les principals f脿briques de carb贸鈥. T茅 accions en multinacionals com la francesa Total o l鈥檈spanyola Repsol, per exemple. Per貌 tamb茅 ha estat clau per a empreses d鈥檈nergia renovable, com l鈥檃ragonesa Forestalia, a l鈥檃ccionariat de la qual va entrar el 2017 i va possibilitar que es convert铆s en la major adjudicat脿ria a les subhastes de renovables del Ministeri d鈥橧nd煤stria espanyol. D鈥檃ltra banda, 茅s un accionista important en la majoria de grans bancs europeus, a l鈥橢stat espanyol almenys en cinc, amb m茅s pres猫ncia a BBVA i Banco Santander, i a l鈥橢stat franc猫s almenys en tres entitats, entre les quals destaca Soci茅t茅 g茅n茅rale.

Des de l鈥橭bservatori de Multinacionals a l鈥橝m茅rica Llatina (OMAL), Erika Gonz谩lez alerta dels impactes pel fet que BlackRock controli 鈥渕茅s o menys el 4% de la capitalitzaci贸 bors脿ria de l鈥櫭峛ex鈥: 鈥淪鈥檈xigeix que les empreses incrementin els beneficis per reflectir-los en dividends per als accionistes i per incrementar-los, s鈥檃profundeix en les din脿miques que generen conflictes socioambientals i es pressiona per la mercantilitzaci贸 de b茅ns i serveis鈥. Moltes empreses espanyoles 鈥搃 tamb茅 franceses鈥 tenen pres猫ncia al sud global, recorda Gonz谩lez, i les seves pr脿ctiques i vulneracions de drets humans afecten les poblacions que hi viuen.

Malgrat aix貌, la Comissi贸 Europea (CE), el 8 d鈥檃bril de 2020, va adjudicar un contracte a BlackRock de 280.000 euros per assessorar la integraci贸 dels criteris ambientals, socials i de governabilitat en les normes de supervisi贸 banc脿ria de la UE. Vora un centenar d鈥檕rganitzacions d鈥橢uropa van posar el crit al cel i van reclamar la cancel路laci贸 del contracte, alertant que 鈥渜ualsevol estrat猫gia per evitar un canvi clim脿tic catastr貌fic鈥 estaria 鈥渆n greu perill鈥 pels interessos de Blackrock tant en companyies contaminants com en banca. La defensora del poble europeu, Emily O鈥橰eilly, considera que l鈥檈xecutiu comunitari 鈥渉auria d鈥檋aver estat m茅s vigilant a l鈥檋ora de verificar鈥 que la gestora de fons no estava subjecta a un conflicte d鈥檌nteressos, per貌 afegia: 鈥淣o arriba al llindar de mala administraci贸, donades les limitacions de les normes de la UE sobre l鈥檃djudicaci贸 de contractes en tals situacions鈥. Tampoc se sorpr猫n Haar, que lamenta que la Comissi贸 hist貌ricament ha parat molt poca atenci贸 als conflictes d鈥檌nteressos quan es tracta de pagar assessors: 鈥溍塻 un altre exemple d鈥檜na trista llarga tradici贸 que esperem que canvi茂 aviat鈥.

En paral路lel, la ret貌rica de Blackrock cada vegada 茅s m茅s 鈥渧erda i sostenible鈥, per貌 els fets la contradiuen. Una investigaci贸 recent de Reclaim Finance denuncia que malgrat el comprom铆s d鈥檃bandonar les inversions en carb贸, encara hi mant茅 milions de d貌lars en empreses com Adani o en els majors productors de CO鈧 d鈥橢uropa, RWE i AES. Les inversions en empreses que tenen plans d鈥檈xpansi贸 en carb贸, com Sumitomo o KEPCO superen els 24.000 milions de d貌lars. A m茅s, l鈥檕rganitzaci贸 denuncia que la pol铆tica anunciada no s鈥檃plica als fons indexats i ETF, que representen la majoria.

En l鈥櫭爉bit bancari, tamb茅 ha assessorat l鈥橢stat espanyol. El 2012, el Banc d鈥橢spanya va contractar BlackRock i la consultora Olivier Wymans per dissenyar la Sareb, l鈥檃nomenat 鈥渂anc dolent鈥, encarregat de comprar els actius t貌xics als bancs i vendre鈥檒s, que s鈥檋a convertit en una de les grans immobili脿ries de l鈥橢stat espanyol. BlackRock s鈥檈ncarregava d鈥檌dentificar els actius m茅s t貌xics del mercat immobiliari espanyol que passarien a mans de la Sareb quan ja invertia en aquest sector i, per tant, ja hi tenia interessos econ貌mics.

Mentre ha estat l鈥檈ncarregat d鈥檃ssessorar a governs i institucions europees, opera com a lobby al cor de la UE. El 13 de mar莽 de 2020, segons la plataforma LobbyFacts, BlackRock es va reunir a Brussel路les amb el director general de Finances de la UE, John Berrigan, una de les 35 trobades registrades amb comissaris que ha realitzat des del 2014. Per influir en el marc de la UE, a banda d鈥檜n contracte amb la Comissi贸 Europea, la gestora de fons dedica pr脿cticament tres persones a jornada completa a tasques de lobby, segons el Registre de Transpar猫ncia de la UE, i assegura haver gastat entre 1,25 i 1,5 milions d鈥檈uros el 2019.

Per貌 aquestes dades no ofereixen una dimensi贸 real de la influ猫ncia de BlackRock a la UE, perqu猫, alhora, est脿 afiliada a 23 associacions, grups i instituts que representen la ind煤stria financera a Brussel路les que destinen molts m茅s recursos econ貌mics i concerten m茅s reunions. Segons l鈥檌nforme de 鈥The BlackRock model鈥, de Corporate Europe Observatory i Change Finance, suposen 261 persones afavorint els interessos de BlackRock i m茅s de 26 milions d鈥檈uros destinats a fer-ho. 鈥淏lackRock treballa en diversos dels lobbies m茅s poderosos a Brussel路les i des de la crisi financera del 2008, aquests grups han imposat la seva fortalesa amb 猫xit, una vegada i una altra. Han estat determinants per donar a la UE normes molt d猫bils sobre fons d鈥檌nversi贸 i en mat猫ria banc脿ria鈥, adverteix Kenneth Haar.



Negoci amb el deute

El 2012, Larry Fink va saber veure oportunitats en el rescat bancari i ara tamb茅 n鈥檃lbira. A parer seu, 鈥減er a tots aquells inversors que no tenen els ulls posats en el s貌l tremol贸s dels nostres peus, sin贸 en l鈥檋oritz贸 que tenim davant, hi ha tremendes oportunitats en el mercat actual鈥. Ho apuntava en la carta anual destinada als seus accionistes en plena pand猫mia el mar莽 de 2020. De fet, juntament amb The Vanguard Group, State Street Global Advisors, Fidelity Investments, ha invertit en les vacunes, concretament, en AstraZeneca, Pfizer i Moderna.

Actualment, les vacunes s贸n una oportunitat de negoci per a una gestora com BlakcRock, per貌 tamb茅 ho 茅s el deute. Els estats, cada vegada m茅s, es financen per mitj脿 d鈥檈missions de deute als mercats financers i fons d鈥檌nversi贸 com BlackRock 鈥渃ompren i ho posen en les seves carteres per servir els seus clients鈥, explica Iolanda Fresnillo, investigadora i consultora sobre deute. A l鈥橢stat, Munevar quantifica que t茅 2.500 milions de d貌lars en deute p煤blic.

Especialment BlackRock 茅s omnipresent en els mercats de deute dels pa茂sos del sud global i aix貌, per Fresnillo, suposa acumulaci贸 de poder: 鈥淪i es nega a cancel路lar o negociar el deute, aquest pa铆s no t茅 res a fer. Pot exercir una posici贸 de bloqueig鈥. Alhora, 鈥渃ada vegada tenen m茅s poder sobre les pol铆tiques p煤bliques: si no els hi agraden, no negociaran el teu deute, no t鈥檕feriran cancel路lacions ni refinan莽ament ni bones condicions. El poder 茅s molt m茅s gran del que ens imaginem, va m茅s enll脿 de fer diners鈥, conclou Fresnillo.

A l鈥橝rgentina, BlackRock va jugar un rol central en les negociacions per reestructurar el deute amb els creditors. Munevar, que coneix el cas argent铆, recalca que s鈥檋a fet molt poca pressi贸 cap als creditors privats i que mentre no s鈥檌mpliquin, 鈥渓a comunitat internacional est脿 esborrant amb el colze el que fa amb la m脿鈥. Els estalvis que es generen amb suspensi贸 de deute, explica, s鈥檜tilitzen per pagar a un altre grup de creditors. L鈥檈conomista ho aterra amb dades: 鈥淟鈥FMI ha prestat 45.000 milions de d貌lars i al voltant del 43% ha anat a pagar creditors privats鈥.

La conniv猫ncia en la reforma francesa de les pensions