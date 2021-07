Una cártel de inversión prácticamente no regulado ejerce hoy más influencia política y financiera que Biden y que la mayoría de los gobiernos de este planeta

La firma BlackRock Inc., la administradora de activos más grande del mundo, invierte la asombrosa cantidad de $ 9 billones en fondos de clientes en todo el mundo, una suma más del doble del PIB anual de la República Federal de Alemania. Este coloso se encuentra en la cima de la pirámide de propiedad corporativa mundial, incluso en China más recientemente. Desde 1988, la compañía se ha posicionado para controlar de facto la Reserva Federal, la mayoría de los megabancos de Wall Street, incluidos Goldman Sachs, el Gran Restablecimiento del Foro Económico Mundial de Davos, la Administración Biden y, si no se controla, el futuro económico de nuestro mundo. BlackRock es el epítome de lo que Mussolini llamó corporativismo, donde una élite corporativa no elegida dicta de arriba hacia abajo a la población. “

La forma en que el “banco en la sombra” más grande del mundo ejerce este enorme poder sobre el mundo debería preocuparnos. BlackRock, desde que Larry Fink la fundó en 1988, ha logrado ensamblar software y activos financieros únicos que ninguna otra entidad tiene. El sistema de gestión de riesgos Aladdin de BlackRock, una herramienta de software que puede rastrear y analizar el comercio, monitorea más de $ 18 billones en activos para 200 firmas financieras, incluida la Reserva Federal y los bancos centrales europeos. El que “monitoriza” también lo sabe, nos imaginamos. BlackRock ha sido llamado una “navaja suiza” financiera: inversionista institucional, administrador de dinero, firma de capital privado y socio del gobierno global en uno. Sin embargo, los principales medios de comunicación tratan a la empresa como una firma financiera más de Wall Street.

Existe una interfaz perfecta que vincula la Agenda 2030 de la ONU con el Gran Restablecimiento del Foro Económico Mundial de Davos y las políticas económicas nacientes de la Administración Biden. Esa interfaz es BlackRock.

Equipo Biden y BlackRock

A estas alturas debería estar claro para cualquiera que se moleste en mirar, que la persona que dice ser el presidente de los EEUU, Joe Biden, de 78 años, no está tomando ninguna decisión. Incluso tiene dificultades para leer un teleprompter o responder preguntas preparadas de medios amigos sin confundir a Siria y Libia o incluso si es presidente. Está siendo micro gestionado por un grupo de manipuladores para mantener una “imagen” escrita de un presidente mientras otros hacen la política entre bastidores. Recuerda inquietantemente al personaje de la película de Peter Sellers de 1979, Chauncey Gardiner, en Being There.

Lo que es menos público son las personas clave que dirigen la política económica de Biden Inc. Se dicen simplemente, BlackRock. Por mucho que Goldman Sachs dirigiera la política económica bajo Obama y también Trump, hoy BlackRock está cumpliendo ese papel clave. El acuerdo aparentemente fue sellado en enero de 2019 cuando Joe Biden, el entonces candidato y la posibilidad de derrotar a Trump a largo tiro, fue a su encuentro con Larry Fink en Nueva York, quien le habría dicho “clase trabajadora Joe”, que, “estoy aquí para ayudar.”

Ahora como presidente en uno de sus primeros nombramientos, Biden nombró a Brian Deese director del Consejo Económico Nacional, el principal asesor de política económica del presidente. Una de las primeras Órdenes Ejecutivas Presidenciales se ocupó de la política económica y climática. Eso no es sorprendente, ya que Deese provenía de BlackRock de Fink, donde era Director Global de Inversión Sostenible.

Antes de unirse a BlackRock, Deese ocupó altos cargos económicos bajo Obama, incluido el reemplazo de John Podesta como asesor principal del presidente, donde trabajó junto a Valerie Jarrett. Bajo Obama, Deese jugó un papel clave en la negociación de los Acuerdos de París sobre el Calentamiento Global.

En el puesto clave de política como Subsecretaria del Tesoro, subsecretaria de Janet Yellen, encontramos a Adewale “Wally” Adeyemo, nacido en Nigeria. Adeyemo también proviene de BlackRock, donde de 2017 a 2019 fue asesor principal y jefe de personal del director ejecutivo de BlackRock, Larry Fink, después de dejar la administración de Obama. Sus lazos personales con Obama son fuertes, ya que Obama lo nombró el primer presidente de la Fundación Obama en 2019.

Y una tercera persona senior de BlackRock que dirige la política económica en la Administración ahora también es inusual en varios aspectos. Michael Pyle es el asesor económico principal de la vicepresidenta Kamala Harris. Llegó a Washington desde el puesto de estratega jefe global de inversiones en BlackRock, donde supervisó la estrategia para invertir unos 9 billones de dólares en fondos. Antes de unirse a BlackRock al más alto nivel, también había estado en la administración Obama como asesor principal del Subsecretario del Tesoro para Asuntos Internacionales, y en 2015 se convirtió en asesor de la candidatura presidencial de Hillary Clinton.

El hecho de que tres de los nombrados económicos más influyentes de la Administración Biden provengan de BlackRock, y antes de eso, todos de la Administración Obama, es digno de mención. Hay un patrón definido y sugiere que el papel de BlackRock en Washington es mucho mayor de lo que se nos dice.

¿Qué es BlackRock?

Nunca antes una empresa financiera con tanta influencia en los mercados mundiales había estado tan oculta al escrutinio público. Eso no es casualidad. Como técnicamente no es un banco que concede préstamos bancarios o recibe depósitos, evade la supervisión regulatoria de la Reserva Federal a pesar de que hace lo que hacen la mayoría de los megabancos como HSBC o JP MorganChase: comprar, vender valores con fines de lucro.

Cuando hubo un impulso del Congreso para incluir administradores de activos como BlackRock y Vanguard Funds bajo la ley Dodd-Frank posterior a 2008 como “instituciones financieras de importancia sistémica” o SIFI, un enorme impulso de presión de BlackRock puso fin a la amenaza. BlackRock es esencialmente una ley sobre sí misma. Y, de hecho, es “sistémicamente importante” como ningún otro, con la posible excepción de Vanguard, que se dice que también es un importante accionista de BlackRock.

El fundador y director ejecutivo de BlackRock, Larry Fink, está claramente interesado en comprar influencia a nivel mundial. Lo hizo con el ex diputado alemán de la CDU Friederich Merz jefe de BlackRock Alemania cuando parecía que podría suceder a la canciller Merkel y al ex canciller de Hacienda británico George Osborne como “consultor político”. Fink nombró a la ex jefa de personal de Hillary Clinton, Cheryl Mills, para integrar la junta de BlackRock cuando parecía seguro que Hillary pronto estaría en la Casa Blanca.

Ha nombrado a ex banqueros centrales para su junta y ha conseguido contratos lucrativos con sus antiguas instituciones. Stanley Fisher, ex director del Banco de Israel y luego vicepresidente de la Reserva Federal, es ahora asesor principal de BlackRock. Philipp Hildebrand, ex presidente del Banco Nacional Suizo, es vicepresidente de BlackRock, donde supervisa el BlackRock Investment Institute. Jean Boivin, ex vicegobernador del Banco de Canadá, es el director global de investigación del instituto de inversiones de BlackRock.

BlackRock y la FED

Fue este ex equipo del banco central en BlackRock el que desarrolló un plan de rescate de “emergencia” para el presidente de la FED, (banco de la Reserva Federal, es el banco central supuestamente responsable de la estabilidad financiera y monetaria de los EEUU) Powell, en marzo de 2019, cuando los mercados financieros parecían al borde de otra crisis de 2008, la “crisis de Lehman”. Como ” un gracias”, el presidente de la FED, Jerome Powell, nombró a BlackRock en un rol sin licitación para administrar todos los programas de compra de bonos corporativos de la FED, incluidos los bonos en los que BlackRock invierte. ¿Conflicto de intereses?

Un grupo de unas 30 ONG le escribió al presidente de la FED, Powell: “Al darle a BlackRock el control total de este programa de compra de deuda, la FED… hace que BlackRock sea aún más importante sistémicamente para el sistema financiero. Sin embargo, BlackRock no está sujeto al escrutinio regulatorio de instituciones financieras de importancia sistémica incluso más pequeñas “

En un informe detallado en 2019, un grupo de investigación sin fines de lucro de Washington, Campaign for Accountability, señaló que, “BlackRock, el administrador de activos más grande del mundo, implementó una estrategia de cabildeo, contribuciones de campaña y contrataciones de puertas giratorias para luchar contra las regulaciones gubernamentales y establecerse como una de las empresas financieras más poderosas del mundo “

La FED de Nueva York contrató a BlackRock en marzo de 2019 para administrar su programa de valores respaldados por hipotecas comerciales y sus compras primarias y secundarias de bonos corporativos y ETF por 750.000 millones de dólares en contratos sin licitación(Un ETF es un fondo índice cotizado. Esto le convierte en un híbrido entre un fondo de inversión y una acción) Los periodistas financieros estadounidenses Pam y Russ Martens, al criticar el turbio rescate de Wall Street en 2019, remarcaron que “por primera vez en la historia, la FED ha contratado a BlackRock para” ir directo “y comprar $ 750 mil millones en bonos corporativos primarios y secundarios y bonos ETF (Exchange Traded Funds, fondo de inversión cuya principal característica es que se negocia en mercados de valores secundarios), un producto del cual BlackRock es uno de los mayores proveedores del mundo “.

Continuaron: “Para agregar más indignación, el programa administrado por BlackRock obtendrá $ 75 mil millones de los $ 454 mil millones en dinero de los contribuyentes para absorber las pérdidas en sus compras de bonos corporativos, que incluirán sus propios ETF, que la FED le permite comprar…”

El jefe de la FED, Jerome Powell, y Larry Fink se conocen bien, aparentemente. Incluso después de que Powell le dio a BlackRock el enormemente lucrativo acuerdo “ir directo” sin licitación, Powell continuó haciendo que el mismo BlackRock administrara un estimado de $ 25 millones de inversiones en valores privados de Powell. Los registros públicos muestran que en este tiempo Powell mantuvo llamadas telefónicas confidenciales directas con el CEO de BlackRock, Fink. De acuerdo con la divulgación financiera requerida, BlackRock logró duplicar el valor de las inversiones de Powell del año anterior. ¿No hay conflicto de intereses o me parece?

Un Gran BlackRock en México

La turbia historia de BlackRock en México muestra que los conflictos de intereses y la creación de influencia con las principales agencias gubernamentales no se limitan solo a los EE. UU. El candidato presidencial del PRI, Peña Nieto, fue a Wall Street durante su campaña en noviembre de 2011. Allí conoció a Larry Fink. Lo que siguió a la victoria de Nieto en 2012 fue una relación estrecha entre Fink y Nieto que estuvo plagada de conflictos de intereses, amiguismo y corrupción.

Para estar seguro de que BlackRock estaba en el bando ganador en el nuevo régimen corrupto de Nieto, Fink nombró a Marcos Antonio Slim Domit, de 52 años, hijo multimillonario del hombre más rico y posiblemente más corrupto de México, Carlos Slim, en la junta de BlackRock. Marcos Antonio, junto con su hermano Carlos Slim Domit, dirigen hoy el enorme imperio empresarial del padre. Carlos Slim Domit, el hijo mayor, fue Copresidente del Foro Económico Mundial de América Latina en 2015 y actualmente se desempeña como presidente del directorio de América Móvil, donde BlackRock es un importante inversor. Pequeño mundo acogedor verdad?

El padre, Carlos Slim, en ese momento nombrado por Forbes como la persona más rica del mundo, construyó un imperio basado en la adquisición de su novia de Telmex (más tarde América Móvil, Telmex, Telcel y Claro Video,). El entonces presidente, Carlos Salinas de Gortari, en efecto le regaló el imperio de las telecomunicaciones a Slim en 1989. Posteriormente, Salinas huyó de México acusado de robar más de $ 10 mil millones de las arcas del estado.

Como ocurre con muchas otras cosas en México desde la década de 1980, el dinero de las drogas aparentemente jugó un papel muy importante con el anciano Carlos Slim, padre del director de BlackRock, Marcos Slim. En 2015, WikiLeaks publicó correos electrónicos internos de la empresa de la corporación de inteligencia privada, Stratfor. Stratfor escribe en un correo electrónico de abril de 2011, el momento en que BlackRock está estableciendo sus planes para México, que un agente especial de la DEA de EE. UU., William F. Dionne, confirmó los vínculos de Carlos Slim con los carteles de la droga mexicanos. Stratfor le pregunta a Dionne: “Billy, ¿el multimillonario mexicano Carlos Slim está vinculado a los narcos?” Dionne responde: “Con respecto a su pregunta, el multimillonario de las telecomunicaciones de MX lo es”.

En un país donde el 44% de la población vive en la pobreza, no te conviertes en el hombre más rico del mundo en solo dos décadas vendiendo galletas Girl Scout(galletas vendidas por Girl Scouts en los EEUU para recaudar fondos para apoyar las niñas scouts)

Fink y PPP mexicano

Con Marcos Slim en su directorio de BlackRock y el nuevo presidente Enrique Peña Nieto, el socio mexicano de Larry Fink en la alianza PublicPrivatePartnership (PPP) de Nieto Peña de $ 590 mil millones, BlackRock, estaba listo para cosechar la cosecha. Para afinar sus nuevas operaciones en México, Fink nombró al ex Subsecretario de Finanzas de México Gerardo Rodríguez Regordosa para dirigir la Estrategia de Mercados Emergentes de BlackRock en 2013. Luego, en 2016, Peña Nieto nombró a Isaac Volin, entonces director de BlackRock México, para ocupar el segundo lugar en PEMEX, donde presidió corrupción, escándalos y la mayor pérdida en la historia de PEMEX, $ 38 mil millones.

Peña Nieto había abierto el enorme monopolio estatal petrolero, PEMEX, a inversionistas privados por primera vez desde la nacionalización en la década de 1930. El primero en beneficiarse fue BlackRock de Fink. En siete meses, BlackRock había asegurado $ 1 mil millones en proyectos de energía de PEMEX, muchos como el único postor. Durante el mandato de Peña Nieto, uno de los presidentes más controvertidos y menos populares, BlackRock prosperó gracias a los cordiales lazos. Pronto se involucró en proyectos de infraestructura altamente rentables (y corruptos) bajo Peña Nieto, incluidos no solo oleoductos y gasoductos y pozos, sino también carreteras de peaje, hospitales, gasoductos e incluso prisiones.

En particular, el “amigo” mexicano de BlackRock, Peña Nieto, también era “amigo” no solo de Carlos Slim, sino también del líder del célebre Cartel de Sinaloa, “El Chapo” Guzmán. En un testimonio judicial en 2019 en Nueva York, Alex Cifuentes, un narcotraficante colombiano que se describió a sí mismo como la “mano derecha” de El Chapo, testificó que poco después de su elección en 2012, Peña Nieto había solicitado 250 millones de dólares al Cartel de Sinaloa antes de llegar a un acuerdo en $ 100 millones. Solo podemos adivinar para qué.

Larry Fink el WEF (Foro Económico Mundial) y el Gran Reinicio

En 2019, Larry Fink se unió a la Junta del Foro Económico Mundial de Davos, la organización con sede en Suiza que durante unos 40 años ha avanzado la globalización económica. Fink, que está cerca del jefe tecnócrata del WEF, Klaus Schwab, de notoriedad Great Reset, (El Gran Reinicio es una propuesta del Foro Económico Mundial para reconstruir la economía de manera sostenible tras la pandemia de COVID-19. Fue presentado en mayo de 2020 por Carlos, príncipe de Gales y Klaus Schwab, el director del WEF) ahora está posicionado para usar el enorme peso de BlackRock para crear lo que es potencialmente, si no colapsa antes, la estafa Ponzi más grande del mundo, ESG (Environmental, Social and Governance: ‘factores medioambientales, sociales y de gobierno corporativo’) se los llama fondos responsables. inversión corporativa. Fink con $ 9 billones para apalancar está impulsando el mayor cambio de capital de la historia hacia una estafa conocida como ESG Investing.

Los mismos bancos globales que crearon la crisis financiera en 2008 están llevando a cabo silenciosamente la agenda de la ONU sobre “economía sostenible”. Esta vez están preparando el Gran Reinicio de Klaus Schwab WEF dirigiendo cientos de miles de millones y pronto billones en inversiones a su alcance. -empresas seleccionadas para “despertar”, y lejos de los “no despertados” como las empresas de petróleo y gas o el carbón. BlackRock desde 2018 ha estado a la vanguardia para crear una nueva infraestructura de inversión que elige a los “ganadores” o “perdedores” para la inversión de acuerdo con la seriedad de la empresa con respecto a los ESG: medio ambiente, valores sociales y gobernanza.

Por ejemplo, una empresa obtiene calificaciones positivas por la seriedad de su contratación de gerentes y empleados con diversidad de género, o toma medidas para eliminar su “huella” de carbono al hacer que sus fuentes de energía sean ecológicas o sostenibles para usar el término de la ONU. La forma en que las corporaciones contribuyen a una gobernanza global sostenible es la más vaga de los ESG y podría incluir cualquier cosa, desde donaciones corporativas a Black Lives Matter hasta el apoyo a agencias de la ONU como la OMS. Las compañías petroleras como ExxonMobil o las compañías de carbón, sin importar cuán claras sean, están condenadas, ya que Fink y sus amigos ahora promueven su Great Reset financiero o Green New Deal, UN NUEVO TRATO VERDE (“ecológico”) Es por eso que hizo un trato con la presidencia de Biden en 2019.

Sigue el dinero. Y podemos esperar que el New York Times anime a BlackRock mientras destruye las estructuras financieras mundiales. Desde 2017, BlackRock ha sido el mayor accionista del periódico. Carlos Slim fue el segundo más grande. Incluso Carl Icahn, un despiadado stripper de activos de Wall Street, una vez llamado BlackRock, “una empresa extremadamente peligrosa… Solía decir, ya saben, la mafia tiene un código de ética mejor que ustedes”.

williamengdahl.com