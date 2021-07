–

De parte de Terraindomite July 4, 2021 23 puntos de vista

Una empresa de inversi贸n ejerce hoy m谩s influencia pol铆tica y financiera que la Reserva Federal y la mayor铆a de los gobiernos de este planeta. La empresa, BlackRock Inc., la mayor gestora de activos del mundo, invierte la asombrosa cifra de 9 billones de d贸lares en fondos de clientes en todo el mundo, una suma que supera el doble del PIB anual de la Rep煤blica Federal de Alemania. Este coloso se sit煤a en la cima de la pir谩mide de la propiedad empresarial mundial, incluso en China recientemente. Desde 1988, la empresa se ha colocado en una posici贸n que le permite controlar de facto la Reserva Federal, la mayor铆a de los megabancos de Wall Street, incluido Goldman Sachs, el Gran Reinicio del Foro Econ贸mico Mundial de Davos, la Administraci贸n Biden y controlar谩 el futuro econ贸mico de nuestro mundo. BlackRock es el ep铆tome de lo que Mussolini llam贸 corporativismo, donde una 茅lite corporativa dicta de arriba abajo a la poblaci贸n.

C贸mo el mayor 鈥渂anco en la sombra鈥 del mundo ejerce este enorme poder sobre el mundo es un hecho que deber铆a preocuparnos. BlackRock, desde que Larry Fink lo fund贸 en 1988, ha conseguido reunir un software financiero y unos activos 煤nicos que ninguna otra entidad tiene. El sistema de gesti贸n de riesgos Aladdin de BlackRock, una herramienta de software que puede rastrear y analizar las operaciones, supervisa m谩s de 18 billones de d贸lares en activos para 200 empresas financieras, incluyendo la Reserva Federal y los bancos centrales europeos. El que 鈥渧igila鈥 tambi茅n sabe. BlackRock ha sido calificado como una 鈥渘avaja suiza鈥 financiera: inversor institucional, gestor de dinero, empresa de capital privado y socio gubernamental global, todo en uno鈥. Sin embargo, los principales medios de comunicaci贸n tratan a la empresa como una firma financiera m谩s de Wall Street.

Existe una interfaz perfecta que vincula la Agenda 2030 de la ONU con el Gran Reinicio del Foro Econ贸mico Mundial de Davos y las incipientes pol铆ticas econ贸micas de la Administraci贸n Biden. Esa interfaz es BlackRock.

Al igual que Goldman Sachs dirigi贸 la pol铆tica econ贸mica bajo el mandato de Obama y tambi茅n de Trump, hoy BlackRock dirige la de Biden. El acuerdo aparentemente se sell贸 en enero de 2019 cuando Joe Biden, entonces candidato y con muchas posibilidades de derrotar a Trump, fue a reunirse con Larry Fink en Nueva York, quien supuestamente le dijo al 鈥淛oe de la clase trabajadora鈥, que, 鈥渆stoy aqu铆 para ayudar.鈥

Ahora como Presidente en uno de sus primeros nombramientos, Biden nombr贸 a Brian Deese para ser el Director del Consejo Econ贸mico Nacional, el principal asesor del Presidente para la pol铆tica econ贸mica. Una de las primeras 贸rdenes ejecutivas presidenciales se refer铆a a la econom铆a y la pol铆tica clim谩tica. No es de extra帽ar, ya que Deese proced铆a de BlackRock, de Fink, donde era Jefe Global de Inversi贸n Sostenible. Antes de incorporarse a BlackRock, Deese ocup贸 altos cargos econ贸micos bajo el mandato de Obama, incluyendo la sustituci贸n de John Podesta como Asesor Principal del Presidente, donde trabaj贸 junto a Valerie Jarrett. Bajo el mandato de Obama, Deese desempe帽贸 un papel clave en la negociaci贸n de los Acuerdos de Par铆s sobre el calentamiento global.

En el puesto clave de la pol铆tica como subsecretario del Tesoro bajo la secretaria Janet Yellen, encontramos a Adewale 鈥淲ally鈥 Adeyemo, nacido en Nigeria. Adeyemo tambi茅n procede de BlackRock, donde entre 2017 y 2019 fue asesor principal y jefe de gabinete del consejero delegado de BlackRock, Larry Fink, tras dejar la Administraci贸n Obama. Sus v铆nculos personales con Obama son fuertes, ya que 茅ste le nombr贸 primer presidente de la Fundaci贸n Obama en 2019.

Y una tercera persona de alto nivel de BlackRock que dirige la pol铆tica econ贸mica en la Administraci贸n ahora tambi茅n es inusual en varios aspectos. Michael Pyle es el asesor econ贸mico principal de la vicepresidenta Kamala Harris. Lleg贸 a Washington desde el puesto de estratega jefe global de inversiones en BlackRock, donde supervisaba la estrategia de inversi贸n de unos 9 billones de d贸lares de fondos. Antes de incorporarse a BlackRock al m谩s alto nivel, tambi茅n hab铆a estado en la Administraci贸n Obama como asesor principal del Subsecretario del Tesoro para Asuntos Internacionales, y en 2015 se convirti贸 en asesor de la candidatura presidencial de Hillary Clinton.

El hecho de que tres de los nombramientos econ贸micos m谩s influyentes de la Administraci贸n Biden procedan de BlackRock, y antes todos de la Administraci贸n Obama, es digno de menci贸n. Hay un patr贸n definido y sugiere que el papel de BlackRock en Washington es mucho mayor de lo que se nos dice.

驴Qu茅 es BlackRock?

Nunca antes una empresa financiera con tanta influencia en los mercados mundiales hab铆a estado tan oculta al escrutinio p煤blico. No es casualidad. Como t茅cnicamente no es un banco que conceda pr茅stamos bancarios o acepte dep贸sitos, elude la supervisi贸n reglamentaria de la Reserva Federal a pesar de que hace lo mismo que la mayor铆a de los megabancos como HSBC o JP MorganChase: comprar y vender valores para obtener beneficios. Cuando hubo un impulso del Congreso para incluir a los gestores de activos como BlackRock y Vanguard Funds en la ley Dodd-Frank posterior a 2008 como 鈥渋nstituciones financieras de importancia sist茅mica鈥 o SIFI, un enorme impulso de lobby de BlackRock acab贸 con la amenaza. BlackRock es esencialmente una ley en s铆 misma. Y, de hecho, es 鈥渟ist茅micamente importante鈥 como ninguna otra, con la posible excepci贸n de Vanguard, que se dice que tambi茅n es un importante accionista de BlackRock.

El fundador y consejero delegado de BlackRock, Larry Fink, est谩 claramente interesado en comprar influencia a nivel mundial. Nombr贸 al ex diputado alem谩n de la CDU Friederich Merz jefe de BlackRock Alemania cuando parec铆a que podr铆a suceder a la canciller Merkel, y al ex canciller brit谩nico George Osborne como 鈥渁sesor pol铆tico鈥. Fink nombr贸 a la ex jefa de gabinete de Hillary Clinton, Cheryl Mills, para el consejo de BlackRock cuando parec铆a seguro que Hillary llegar铆a pronto a la Casa Blanca.

Ha nombrado a antiguos banqueros centrales para su consejo y ha conseguido lucrativos contratos con sus antiguas instituciones. Stanley Fisher, ex jefe del Banco de Israel y tambi茅n m谩s tarde vicepresidente de la Reserva Federal, es ahora asesor principal de BlackRock. Philipp Hildebrand, ex presidente del Banco Nacional Suizo, es vicepresidente de BlackRock, donde supervisa el Instituto de Inversi贸n de BlackRock. Jean Boivin, ex vicegobernador del Banco de Canad谩, es el jefe global de investigaci贸n del instituto de inversi贸n de BlackRock.

BlackRock y la Fed

Fue este equipo del ex banco central de BlackRock el que desarroll贸 un plan de rescate 鈥渄e emergencia鈥 para el presidente de la Fed, Powell, en marzo de 2019, cuando los mercados financieros parec铆an estar al borde de otro colapso de la 鈥渃risis de Lehman鈥 de 2008. Como 鈥渁gradecimiento鈥, el presidente de la Fed, Jerome Powell, nombr贸 a BlackRock en un papel sin licitaci贸n para gestionar todos los programas de compra de bonos corporativos de la Fed, incluidos los bonos en los que invierte la propia BlackRock. 驴Conflicto de intereses? Un grupo de unas 30 ONG escribi贸 al presidente de la Fed, Powell: 鈥淎l dar a BlackRock el control total de este programa de compra de deuda, la Fed鈥 hace que BlackRock sea a煤n m谩s sist茅micamente importante para el sistema financiero. Sin embargo, BlackRock no est谩 sujeto al escrutinio regulatorio de las instituciones financieras sist茅micamente importantes incluso m谩s peque帽as.鈥

En un informe detallado en 2019, un grupo de investigaci贸n sin fines de lucro de Washington, Campaign for Accountability, se帽al贸 que 鈥淏lackRock, el mayor gestor de activos del mundo, implement贸 una estrategia de cabildeo, contribuciones de campa帽a y contrataciones de puertas giratorias para luchar contra la regulaci贸n gubernamental y establecerse como una de las compa帽铆as financieras m谩s poderosas del mundo.鈥

La Fed de Nueva York contrat贸 a BlackRock en marzo de 2019 para gestionar su programa de valores respaldados por hipotecas comerciales y sus compras primarias y secundarias de bonos corporativos y ETFs por valor de 750.000 millones de d贸lares en contratos sin licitaci贸n. Los periodistas financieros estadounidenses Pam y Russ Martens, al criticar ese turbio rescate de la Fed de 2019 a Wall Street, se帽alaron que 鈥減or primera vez en la historia, la Fed ha contratado a BlackRock para 鈥榠r directamente鈥 y comprar 750.000 millones de d贸lares en bonos corporativos primarios y secundarios y ETFs (Exchange Traded Funds) de bonos, un producto del que BlackRock es uno de los mayores proveedores del mundo.鈥 Continuaron: 鈥淎帽adiendo m谩s indignaci贸n, el programa dirigido por BlackRock obtendr谩 75.000 millones de d贸lares de los 454.000 millones de dinero de los contribuyentes para comerse las p茅rdidas de sus compras de bonos corporativos, que incluir谩n sus propios ETFs, que la Fed le est谩 permitiendo comprar鈥︹

Al parecer, el jefe de la Fed, Jerome Powell, y Larry Fink se conocen bien. Incluso despu茅s de que Powell diera a BlackRock el enormemente lucrativo acuerdo de 鈥渋r directo鈥, Powell continu贸 teniendo el mismo BlackRock gestionando un estimado de 25 millones de d贸lares de las inversiones de valores privados de Powell. Los registros p煤blicos muestran que en este tiempo Powell mantuvo llamadas telef贸nicas confidenciales directas con Fink, el director general de BlackRock. Seg煤n la informaci贸n financiera requerida, BlackRock consigui贸 duplicar el valor de las inversiones de Powell desde el a帽o anterior. Pero no hay conflicto de intereses, 驴o s铆?

El poder de BlackRock tambi茅n extiende sus tent谩culos en los gobiernos de numerosos pa铆ses, como por ejemplo M茅xico, donde la compa帽铆a ha nombrado asesor a Marcos Slim, hijo del magnate mexicano Carlos Slim, con grandes vinculaciones con los 煤ltimos gobiernos mexicanos (en particular el de Pe帽a Nieto), con las telecomunicaciones, el petr贸leo y con el narcotr谩fico.

Larry Fink y el Gran Reseteo del Foro Econ贸mico Mundial

En 2019, Larry Fink se uni贸 a la Junta del Foro Econ贸mico Mundial de Davos, la organizaci贸n con sede en Suiza que ha impulsado la globalizaci贸n econ贸mica durante unos 40 a帽os. Fink, que es cercano al jefe tecn贸crata del Foro Econ贸mico Mundial e ide贸logo del Gran Reinicio, Klaus Schwab, ahora est谩 posicionado para utilizar el enorme peso de BlackRock para crear lo que ser铆a, si no se derrumba antes, la mayor estafa Ponzi de la historia, la inversi贸n corporativa ESG. Fink, con 9 billones de d贸lares de apalancamiento, est谩 impulsando el mayor desplazamiento de capital de la historia hacia una estafa conocida como ESG Investing. La agenda de la 鈥渆conom铆a sostenible鈥 de la ONU est谩 siendo realizada en silencio por los mismos bancos globales que han creado las crisis financieras en 2008. Esta vez est谩n preparando el Gran Reinicio del Foro Econ贸mico Mundial de Klaus Schwab dirigiendo cientos de miles de millones y pronto billones de inversi贸n a sus empresas 鈥渋nteligentes鈥 elegidas a dedo, y alej谩ndose de las 鈥渘o inteligentes鈥 como las empresas de petr贸leo y gas o el carb贸n. BlackRock desde 2018 ha estado a la vanguardia para crear una nueva infraestructura de inversi贸n que elige 鈥済anadores鈥 o 鈥減erdedores鈥 para la inversi贸n de acuerdo con la seriedad de esa empresa sobre ESG-Medio Ambiente, Valores Sociales y Gobernanza.

Por ejemplo, una empresa recibe calificaciones positivas por la seriedad con la que contrata a directivos y empleados con diversidad de g茅nero, o toma medidas para eliminar su 鈥渉uella鈥 de carbono haciendo que sus fuentes de energ铆a sean verdes o sostenibles, por utilizar el t茅rmino de la ONU. La forma en que las empresas contribuyen a una gobernanza global sostenible es la m谩s vaga de las ESG, y podr铆a incluir cualquier cosa, desde donaciones corporativas a Black Lives Matter hasta el apoyo a organismos de la ONU como la OMS. Las compa帽铆as petroleras como ExxonMobil o las compa帽铆as de carb贸n, por muy claro que sea, est谩n condenadas, ya que Fink y sus amigos promueven ahora su Gran Restablecimiento financiero o Green New Deal. Por eso hizo un trato con la presidencia de Biden en 2019.

Y podemos esperar que el New York Times aplauda a BlackRock mientras destruye las estructuras financieras mundiales. Desde 2017 BlackRock ha sido el mayor accionista del peri贸dico. Carlos Slim era el segundo m谩s importante. Incluso Carl Icahn, un despiadado despojador de activos de Wall Street, llam贸 una vez a BlackRock, 鈥渦na compa帽铆a extremadamente peligrosa鈥 Sol铆a decir, ya sabes, la mafia tiene un mejor c贸digo de 茅tica que ustedes鈥.

F. William Engdahl