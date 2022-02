La CIA y el MI6 est谩n reorganizando las redes traseras de la OTAN en el este 鈥巇e Europa. Siguen apoyando grupos 鈥巒eonazis para lanzarlos contra Rusia

La entrevista telef贸nica entre el presidente Biden y el presidente ucraniano Zelensky 芦no fue buena禄, seg煤n reporta CNN.

Mientras que 芦Biden avis贸 que la invasi贸n rusa es pr谩cticamente segura para febrero, cuando el terreno congelado hace posible el paso de los tanques禄, Zelensky 芦pidi贸 a Biden que baje el tono, sosteniendo que la amenaza rusa es todav铆a ambigua禄.

Mientras el propio presidente ucraniano adopta una actitud prudente, las fuerzas armadas de Ucrania siguen concentrando tropas en la regi贸n de Donbass, al borde del 谩rea de Donetsk y Lugansk, donde viven poblaciones rusas. Seg煤n informaciones provenientes de la misi贸n de vigilancia especial de la OSCE en Ucrania, informaciones que nuestros medios de difusi贸n ‘mainstream’ prefieren no mencionar -est谩n demasiado ocupados hablando s贸lo del despliegue ruso-, all铆 hay unidades del ej茅rcito y de la Guardia Nacional ucranianas, unos 150 000 soldados, armados, entrenados y de hecho dirigidos por consejeros militares e instructores de EEUU y la OTAN.

Entre 1991 y 2014, seg煤n el Servicio de Investigaci贸n del Congreso estadounidense, EEUU aport贸 a Ucrania una asistencia militar ascendente a 4 000 millones de d贸lares, suma a la que tenemos que agregar m谩s de 2 000 millones a partir de 2014 y m谩s de 1 000 millones provenientes del Fondo Fiduciario de la OTAN, en el que tambi茅n participan Espa帽a e Italia. Pero eso es s贸lo una parte de los gastos militares que las principales potencias de la OTAN han hecho en Ucrania.

El Reino Unido, por ejemplo, concluy贸 con Kiev una serie de acuerdos militares, dedicando 1 700 millones de libras esterlinas a reforzar las capacidades navales de Ucrania. Ese programa incluye armar la marina de guerra ucraniana con misiles brit谩nicos, la construcci贸n conjunta de 8 unidades r谩pidas lanzamisiles y la instalaci贸n de bases navales en el Mar Negro y en el Mar de Azov, entre Ucrania y Rusia. El gasto militar de Ucrania, que en 2014 equival铆a al 3% de su PIB, se eleva as铆 al 6% en 2022, lo cual representa m谩s de 11 000 millones de d贸lares.

A las inversiones militares del bloque EEUU-OTAN en Ucrania hay que sumar tambi茅n 10 000 millones de d贸lares previstos para el plan que est谩 realizando Erik Prince, el fundador de la compa帽铆a militar privada Blackwater -hoy rebautizada como Academi- que proporciona mercenarios a la CIA, el Pent谩gono y el Departamento de Estado para su uso en operaciones secretas -que incluyen torturas y asesinatos-, con ganancias ascendentes a miles de millones de d贸lares.

El plan de Erick Prince, revelado en julio pasado por la revista Time [1], consiste en crear un ej茅rcito privado en Ucrania mediante una asociaci贸n entre la compa帽铆a brit谩nica Lancaster 6 -a trav茅s de la cual Prince ya ha enviado mercenarios a 脕frica y al Medio Oriente- y el principal bur贸 ucraniano de inteligencia, controlado por la CIA. En todo caso es previsible que, desde la base as铆 creada en Ucrania, Prince dirigir铆a operaciones secretas en Europa, en Rusia y en otras regiones.

En ese contexto, el ministro ruso de Defensa, Serguei Choigu, denunci贸 que en la regi贸n de Donetsk hay 芦compa帽铆as militares privadas estadounidenses que preparan una provocaci贸n con uso de sustancias qu铆micas desconocidas禄. Esa podr铆a ser la chispa que haga estallar una guerra en medio de Europa: un ataque qu铆mico contra civiles ucranianos en la regi贸n de Donbass, ataque que ser铆a r谩pidamente atribuido a los pobladores rusos de Donetsk y de Lugansk, quienes a su vez ser铆an atacados entonces por el gran volumen de fuerzas ucranianas ya desplegadas en esa regi贸n, maniobra que obligar铆a a Rusia a intervenir militarmente en defensa de las poblaciones rusas.

En primera l铆nea, listo para comenzar a masacrar rusos en Donbass, est谩 el batall贸n Azov, ahora convertido en regimiento de fuerzas especiales, entrenado y armado por EEUU y la OTAN. Hay que recordar que el batall贸n Azov ya se distingui贸 por su ferocidad en los ataques contra las poblaciones rusas de Ucrania.

El batall贸n ucraniano Azov, que recluta neonazis de toda Europa bajo una bandera inspirada en la insignia de la divisi贸n SS Das Reich est谩 bajo las 贸rdenes de su fundador Andrey Biletsky [2], ahora convertido en coronel.

El batall贸n Azov no es una unidad militar sino un movimiento ideol贸gico y pol铆tico con Biletsky en el papel de jefe carism谩tico, sobre todo a los ojos de una organizaci贸n juvenil cuyos miembros han sido educados en el odio a los rusos mediante la lectura del libro del propio Biletsky, cuyo t铆tulo es muy revelador: ‘Las palabras del Fuhrer blanco’.

—-

Notas

[1] 鈥Exclusive: Documents 鈥嶳eveal Erik Prince鈥檚 $10 Billion Plan to Make Weapons and Create a Private Army in Ukraine鈥, Simon Shuster, Time, 7 de julio 鈥巇e 2021.

[2] 芦Ucrania, vivero de neonazis de la OTAN禄, por Manlio Dinucci, 鈥庘Il Manifesto (Italia), https://lahaine.org/cH7x, 27 de julio de 2019.

il Manifesto