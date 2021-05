–

De parte de Nodo50 May 13, 2021 25 puntos de vista

El pasado domingo nueve de mayo La Sexta emiti贸 la entrevista que el se帽or Gonzo hizo a la se帽ora Ayuso en su programa Salvados. La emisi贸n fue ampliamente publicitada y seguramente tuvo gran audiencia. Mi opini贸n es que el objeto de la entrevista era blanquear a la se帽ora Ayuso, no s茅 si intencionadamente o no, no s茅 si con el conocimiento o no de la interesada. Enumerar茅 los motivos que me han conducido a esta opini贸n.

1. La se帽ora Ayuso invit贸, o autoriz贸, al se帽or Gonzo a acompa帽arle durante su campa帽a electoral. Como es natural, lo llev贸 a los lugares en los que pod铆a ser m谩s jaleada, s贸lo recuerdo un matrimonio de trabajadores y una mujer que mostraron ante las c谩maras su discrepancia con la se帽ora Ayuso. Tambi茅n una joven, cuya familia se dedicaba a la hosteler铆a, mostr贸 su contrariedad por el hospital Zendal (no por el trato dado a la hosteler铆a). Pero pudimos saber que la candidata era una gran trabajadora, cu谩ndo se levantaba y cu谩les eran los colores preferidos de los rotuladores que utilizaba. El marco de la entrevista estaba servido, como suele decirse.

2. Desde el primer momento de su campa帽a la se帽ora Ayuso puso muy alto el list贸n, 鈥淪ocialismo o Libertad鈥. Despu茅s, lo subi贸 a煤n m谩s, 鈥淐omunismo o Libertad鈥, como si se tratara de la Comuna de Par铆s o de la toma del Palacio de Invierno. Pero Madrid no es ni lo uno ni lo otro, es una comunidad que tiene problemas en 谩mbitos muy concretos: la estructura hospitalaria y de ense帽anza, el cuidado de los dependientes, la contaminaci贸n, el crecimiento urbano, las infraestructuras urbanas e interurbanas, etc. Nada de esto ten铆a mucho que ver con el eslogan de la se帽ora Ayuso. La pregunta es obvia: 驴gozaron las personas mayores fallecidas en las residencias de la libertad de la que hablaba?, 驴dispon铆an de personal sanitario, m茅dicos, enfermeras, que pudiesen atenderlos?, 驴conoc铆a la presidenta de la Comunidad los documentos en los que se imped铆a el traslado de personas mayores a hospitales? El se帽or Gonzo no formul贸 ninguna de estas preguntas. Por mi parte, adem谩s, a帽ado otra: 驴puede la presidenta dormir con todos los fallecidos en las residencias encima?

3. Durante la pandemia, la se帽ora Ayuso habl贸 de contratar a m谩s personal sanitario, pero nada sabemos de m茅dicos, enfermeras, rastreadores鈥 驴Cu谩l es su n煤mero? 驴Cu谩ntos eran necesarios? Lo que s铆 sabemos, a juzgar por las declaraciones aparecidas en los medios, es que el personal sanitario est谩 agotado y que urgen constantemente a que se resuelvan sus necesidades. Esta pregunta tampoco fue formulada.

4. 驴Qu茅 se ha hecho con el dinero que el gobierno central entreg贸 a la Comunidad? 驴En qu茅 se ha empleado? Tampoco se formul贸 esta pregunta.

5. Pregunta d茅bilmente formulada: el se帽or Gonzo le indic贸 a la se帽ora Ayuso que la Comunidad de Madrid hab铆a hecho todo lo contrario de otras regiones. Esta respondi贸 algo as铆 como que cada presidente de comunidad hac铆a lo que le parec铆a bien (隆!). Pero la pregunta no se帽al贸 que la de Madrid ten铆a los datos m谩s altos en fallecimientos, ocupaci贸n de UCIs y contagios. Tampoco que no solo en las comunidades espa帽olas, sino en la mayor铆a de los pa铆ses europeos se hab铆an tomado medidas opuestas a las de Madrid.

6. Las preguntas fueron casi en su totalidad sobre el pasado, pocas, no recuerdo ninguna, sobre el futuro. Se me ocurren algunas: 驴qu茅 piensa hacer la presidenta con la sanidad madrile帽a, y con la educaci贸n?, 驴cu谩l es su plan para la reforma, si es que se va a hacer, de las residencias de mayores?, 驴cu谩l es el plan para la dependencia?, 驴a quien bajar谩 los impuestos? Hay m谩s preguntas, son muchas, algunas menores. Por ejemplo, 驴por qu茅 una persona mayor tiene que hacer decenas de kil贸metros para vacunarse? (Quiz谩 soy malicioso si pienso que es para rentabilizar el Zendal)

No soy un seguidor de Unidas Podemos, tampoco del PSOE, no milito en ning煤n partido. Soy una persona mayor, ya me han vacunado hace tiempo, y lamento mucho que el se帽or Gonzo no haya hecho preguntas, que no solo se me ocurren a m铆, sino que est谩n en el seno de la opini贸n p煤blica. Sobre todo porque yo pensaba que el se帽or Gonzo era un buen periodista.

————————–

Valeriano Bozal es fil贸sofo e historiador del arte.