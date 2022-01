–

De parte de Acracia January 26, 2022

Hace unos d铆as, el gobierno m谩s progresista de la historia conocida envi贸, en nombre de este inefable pa铆s conocido como Espa帽a, una fragata para defender Ucrania de la amenaza rusa. Como miembro de la OTAN, no creo que pueda sorprender a nadie que Pedro S谩nchez se subordine a la capital del imperio, aunque la manera arrastrada de hacerlo s铆 llama algo atenci贸n. Es posible que cuanto m谩s mediocre sea la persona, como le pas贸 a aquel engendro llamado Jos茅 Mar铆a Aznar con su participaci贸n criminal en la guerra de Irak, el componente megal贸mano se acent煤e con mayor fuerza al abrazar el poder; no obstante, creo que forma parte de todos los gobernantes, en mayor o en menor medida, tengan el pelaje ideol贸gico que tengan. Esperemos que no se confirme el conflicto b茅lico; como dijo el cl谩sico, y viene muy al caso para el texto que nos ocupa hoy, 隆malditas sean las guerras y los que la promueven! Y es significativo, en este indescriptible pa铆s, el nombre de la susodicha fragata de la gloriosa Armada espa帽ola: la Blas de Lezo. Y es que, para los que no conozcan a este tipo, hablamos de un almirante del siglo XVIII, una emblem谩tica figura naval que se pas贸 la vida guerreando y, por lo tanto, es s铆mbolo de lo m谩s rechazable a nivel hist贸rico y moral; como no pod铆a ser de otra manera, en este indecible pa铆s, esta figura hist贸rica se la pone dura a derechistas y ultraderechistas (valga la redundancia).

Esto es as铆 hasta el punto de que, en los 煤ltimos a帽os, ha habido toda una ofensiva ultrareaccionaria y, entre otros monumentos abiertamente militaristas, se han erigido estatuas a la figura de Blas de Lezo en diversas ciudades. La que puede verse en la capital del Reino fue inaugurada hace unos a帽os por ese otro representante de la infamia, protagonista de la historia reciente de este inenarrable pa铆s, que es Juan Carlos de Borb贸n. Por cierto, el art铆fice de dicha escultura pone su indudable talento con asiduidad al servicio del esp铆ritu m谩s ultra y reaccionario glorificando la historia militar de esta naci贸n, que a帽ora haber sido un imperio; se trata del mismo responsable de ese homenaje a los H茅roes de Baler, que tambi茅n puede verse en una c茅ntrica plaza madrile帽a, que a pesar del subterfugio de la heroicidad y de la defensa de no s茅 muy bien qu茅, es una loa abierta a una de las mayores lacras que sigue enfrentando a la humanidad. Otra obra de esta joya de escultor, pendiente de ubicaci贸n, est谩 dedicada al centenario de ese otro cuerpo militar, con una reiterada historia sangrienta, que es la Legi贸n espa帽ola. Ya habl茅 de ese monumento militarista en cierta ocasi贸n, ya que estaba prevista en 2021 su inauguraci贸n en la Plaza de Oriente de Madrid, perfecta ubicaci贸n para lo m谩s reaccionario de la historia.

Tengo la impresi贸n que la Administraci贸n de Madrid, que ya ha hecho demasiados gui帽os a la la ultraderecha, se lo ha pensado finalmente dos veces para dar su aprobaci贸n a la instalaci贸n de la inicua efigie; la indignaci贸n medi谩tica fue tal, que en otros pa铆ses se preguntan c贸mo es posible que en Espa帽a no tengan claro lo que es el fascismo. Que el responsable de la estatua asegure que en su obra no hay ideolog铆a es sencillamente un insulto a la inteligencia. La imagen que el artista escogi贸, seguramente por mera casualidad, es la de un legionario de 1921 como s铆mbolo de uno de los episodios m谩s repulsivos de la historia militar espa帽ola: la Guerra Colonial del Rif entre los a帽os 1909 y 1927. Las acciones de este cuerpo, incluida su repulsivo papel en la guerra civil, han sido tan cruentas, que el homenaje es toda una afrenta moral para cualquiera con una m铆nima sensibilidad; su fundador, el confeso admirador del fascismo Mill谩n Astray, guarda ciertas semejanzas con Blas de Lezo, al que tambi茅n le faltaba alg煤n que otro miembro del cuerpo. Y es que la diestra de este indescriptible pa铆s solo pod铆a abrazar la concepci贸n m谩s casposa del patriotismo m谩s carca, pero lo verdaderamente preocupante es que su esp铆ritu militarista envenene el conjunto de la sociedad. De momento, los odiosos tambores de guerra contin煤an sonando y una fragata espa帽ola llamada Blas de Lezo, enviada por un gobierno presuntamente progresista, se encuentra en plena l铆nea de fuego.

Juan C谩spar