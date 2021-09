–

El 18 de septiembre de 1945, tras d铆as durmiendo a la intemperie entre los escombros de su casa incendiada, falleci贸 el m煤sico 芦Blind禄 Willie Johnson, a los 48 a帽os. Su estilo musical combin贸 tanto el blues como el g贸spel, siendo considerado uno de los grandes int茅rpretes de la slide guitar. Un recorrido por la tr谩gica vida del creador de In My Time Of Dying y Nobody鈥檚 Fault But Mine, popularizadas d茅cadas despu茅s por Led Zeppelin, y su legado musical que lleg贸 incluso a superar las fronteras del planeta y viajar por el espacio. Por Ramiro Giganti (ANRed).

芦Blind禄 Willie Johnson naci贸 en 1897 cerca de Brenham, Texas. Su madre falleci贸 poco tiempo despu茅s de su nacimiento. Su padre, luego, volver铆a a casarse con quien fuera su madrastra. Johnson no naci贸 ciego, y si bien no se sabe realmente c贸mo perdi贸 la vista, Angeline Johnson, quien fue su pareja y, seg煤n posteriores investigaciones, quien cant贸 junto a 茅l en sus grabaciones, relat贸 al historiador del blues Samuel Charters que 芦cuando Willie ten铆a siete a帽os, su padre peg贸 a su madrastra al encontrarla con otro hombre; ella tom贸 leg铆a (lavandina) y se la tir贸 a la cara del joven鈥, siendo el ni帽o v铆ctima de una ri帽a entre adultos.

Johnson aprendi贸 r谩pidamente a tocar la guitarra desde muy joven. Su padre lo dejaba en las esquinas de las calles para que cantara y consiguiera dinero. Su m煤sica se caracteriza por el sonido profundo, grave, a veces 谩spero, dolorido y doloroso, que viene de su voz junto al acompa帽amiento de su guitarra. Se dice que Blind sol铆a utilizar un tubo de lat贸n contra las cuerdas de la guitarra pero que lo cambi贸 por una cuchilla cuando se lo recomendaron. Lo que si es cierto es su gran habilidad con esta t茅cnica que hasta el d铆a de hoy sigue despertando admiraci贸n entre los m煤sicos. En muchos temas acompa帽a al un铆sono la melod铆a de la voz con el slide, golpeando a su vez las cuerdas m谩s graves como acompa帽amiento.

Existe una historia sobre una detenci贸n de Johnson por estar a punto de iniciar una revuelta en los juzgados de Nueva Orleans, al interpretar la canci贸n If I Had My Way I鈥檇 Tear the Building Down; seg煤n Samuel Charters, el arresto se debi贸 a que cant贸 delante de los juzgados y fue escuchado por un polic铆a, quien interpret贸 que la letra de la canci贸n creyendo que incitaba a una revuelta.

Entre el 茅xito y la pobreza

Johnson realiz贸 30 grabaciones musicales en cinco sesiones de grabaci贸n separadas, de 1927 a 1930, para la compa帽铆a discogr谩fica Columbia R茅cords; en algunas de estas grabaciones, Johnson utiliza un estilo r谩pido con p煤a, mientras que en otras toca la slide guitar. Tambi茅n, sorpresivamente, hay registros audiovisuales donde se lo ve tocando e interpretando algunas de sus canciones. Sus discos se vendieron bien, incluso super贸 en ventas a Bessie Smith y es factible pensar que pod铆a haber grabado m谩s material para Columbia o cualquier otro sello. Es un misterio porque no grab贸 m谩s despu茅s de 1930.

A pesar del 茅xito en las ventas de sus discos Willie permaneci贸 en la pobreza toda su vida hasta su muerte, predicando y cantando en las calles de Beaumont, Texas, a cualquiera que quisiera escucharlo, y se puede colaborar con unas monedas, mejor. Vivi贸 una 茅poca muy complicada, la de entre guerras, con mucha violencia, desigualdad social y racial y la gran crisis econ贸mica de los a帽os 30. Sin embargo, como sucede siempre, la crisis la pag贸 la clase trabajadora: hoy en d铆a Columbia R茅cords persiste siendo, actualmente, una empresa acaudalada y detenta los derechos de varias de sus composiciones, mientras los 15 a帽os siguientes a haber realizado las grabaciones, Johnson viv贸 en la pobreza.

La m煤sica de Johnson fue re versionada por varios artistas, desde referentes del delta blues, como Son House y Fred McDowe a m谩s diversos como Bob Dylan, o Nina Simone y Led Zeppelin, que ofrecen dos versiones muy distintas entre s铆 y a la original de Nobody鈥檚 Fault But Mine.

Su estilo de slide y su canto denso fue una clara influencia para el rock pesado surgido d茅cadas despu茅s de su muerte. Otra de sus canciones que tal vez sea mas asociada a Led Zeppelin que a su creador es In My Time Of Dying tambi茅n conocida como Jesus Make Up My Dying Bed.

En 1945, la casa de Johnson se quem贸, por lo que el m煤sico termin贸 viviendo en las ruinas de la misma y durmiendo en una cama mojada, hasta que falleci贸 debido a una neumon铆a. Si bien su certificado de defunci贸n indica que la causa de la muerte fue debida a malaria junto a s铆filis, en una entrevista posterior, su pareja relat贸 que intent贸 llevarlo a un hospital pero que le fue denegada la entrada al mismo debido a la ceguera de su marido.

Coda鈥 un blues al espacio

En septiembre del a帽o 1977, la sonda espacial, Voyager 1 fue lanzada al espacio. A帽os despu茅s se convirti贸 en el primer objeto creado por el hombre en alcanzar el espacio interestelar. Esta lleva consigo un disco de oro con una selecci贸n de hora y media de duraci贸n de m煤sica proveniente de varias partes y culturas del mundo, saludos en 55 idiomas humanos, un saludo del entonces Secretario General de las Naciones Unidas y el ensayo Sonidos de la Tierra, que es una mezcla de sonidos caracter铆sticos del planeta. El disco de oro representa una carta de presentaci贸n e la humanidad ante otras posibles formas de vida que puedan existir en el espacio exterior. All铆, un selecto grupo de m煤sicos form贸 parte de esa representaci贸n de la humanidad.

En ese disco que viajan por el espacio, piezas musicales como el primer movimiento de la 5ta Simfon铆a de L.W. Beethoven, el Concierto de Brademburgo Nro2 de J. S. Bach; el Aria de la reina de la noche de la 贸pera La Flauta M谩gica, de W.A. Mozart; La Consagraci贸n de la Primavera de Igor Stravinsky y Johnny B Good de Chuck Berry, entre otras. All铆 tambi茅n se encuentra Dark Was the Night, Cold Was the Ground, de Blind Willie Johnson, recorriendo el espacio y siendo parte del selecto grupo de artistas que llev贸 su obra al espacio interestelar.

De la mano de la ciencia, Willie Johnson lleg贸 al cielo desde su m煤sico y se convirti贸 en uno de los embajadores de la humanidad. El humilde m煤sico, que en vida apenas hab铆a podido llegar a unos pocos kil贸metros fuera del racista estado de Texas, hoy viaja por el espacio en el objeto construido por la humanidad m谩s alejado del planeta. Su m煤sica forma parte de la 芦carta de presentaci贸n禄 de la especie humana鈥 su tr谩gica historia de vida tambi茅n.