Mientras que por un lado el gobierno de coalici贸n 芦progresista禄 contin煤a el Lawfare contra el independentismo catal谩n, y por el otro, junto a sus socios de derechas garantizan protecci贸n a la opacidad patrimonial de la Casa Real e impidien todo intento de clarificar la fortuna de los Borbones, una nueva 芦bomba禄 ha estallado en la base de fltotaci贸n institucional que activ贸 todos los mecanismos del Estado espa帽ol para soslayarla y protejer la corrupci贸n de la Casa Real. Esta vez, destapan que Juan Carlos de Borb贸n se llev贸 52 millones en comisiones por la venta del Banco Zaragozano, y queda al desnudo c贸mo impuls贸 las 芦fundaciones禄 Zagatka y Lucum.

El dinero atesorado por Juan Carlos de Borb贸n en paraisos fiscales, proviene mayoritariamente de comisiones recibidas a lo largo de su carrera delictiva al frente de la Casa Real espa帽ola. A las comisiones por la venta de armas a pa铆ses 谩rabes en el per铆oo 1978-1990, P煤blicido ha consiguido directamente de las monarqu铆as saud铆 y kuwait铆, o las del sult谩n de Bahrein (1,7 millones de d贸lares que llev贸 personalmente a Ginebra en una maleta), hay que sumarle ahora la develada por el medio digital espa帽ol P煤blico por su gran labor de intermediario.

Seg煤n el medio espa帽ol, el 2003 ha sido el a帽o que le ha permitido al Borb贸n fugado embolsarse 芦una de las cantidades netas m谩s importantes de su larga carrera como comisionista禄: 52 millones de euros. Tama帽a comisi贸n ha sido percivida por conseguir llevar a buen puerto 芦la ruinosa compra del Banco Zaragozano, propiedad de Los Albertos, por parte del brit谩nico Barclays Bank. Este es el momento donde arranca una 芦nueva 茅poca de blanqueo de esos fondos a trav茅s de las mal llamadas fundaciones y sociedades opacas, siempre creadas y gestionadas por Fasana y su socio principal, el abogado Dante Canonica.

De hecho, se帽ala P煤blico, esto se da al desvelarse una operaci贸n en la exclusiva publicada por The Sunday Telegraph el 15 de febrero de 2020, la que quedar谩 enseguida eclipsada por el estallido de la pandemia de covid. En aqu茅l momento se hab铆a empezado a tirar de la manta de las fundaciones-pantalla que Fasana crea para el rey, y 芦Felipe VI se ver谩 obligado a admitir que conoc铆a la existencia de una en Panam谩 (Lucum, de la que 茅l era segundo beneficiario) y anunciar谩 la ruptura de relaciones con su padre禄, enmascar谩ndola en una imposible renuncia a la herencia de alguien que sigue con vida. En realidad, 芦el desheredado es el padre, que deja de percibir la asignaci贸n como rey y es expulsado de la Familia Real禄.

El blindaje 芦opaco禄 al Borb贸n

No importa que una nueva bomba les haya vuelto a estallar en el rostro con la coima de 52 millones de euros, por la venta del Banco Zaragozano, que se ha embolsado el Borb贸n, y quedara adem谩s al desnudo la manera en que impuls贸 las 芦fundaciones禄 Zagatka y Lucum. El cerco medi谩tico hegem贸nico e institucional se ha vuelto a activar en torno a los jirones de una monarqu铆a corrupta, destemplada y anacr贸nica.

El 芦progresismo mon谩rquico禄 cierra filas una vez m谩s como escudo protector de la Real corrupci贸n, blindando as铆 la opacidad de la fortuna de Juan Carlos de Borb贸n.

Y es que, una vez m谩s el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos junto a sus socios de derechas, para estos menesteres, impiden esclarecer p煤blicamente el patrimonio real que, ya en 2012, el New York Times cifraba en torno a los 1.800 millones de euros. El Sindicato de T茅cnicos de Hacienda tambi茅n ha denunciado esta falta de transparencia de la Monarqu铆a. Pero, en la Espa帽a de Pedro S谩nchez queda en eso, en una simple denuncia. Gracias a la cooptaci贸n del poder judicial por el poder real espa帽ol.

De esta forma, la opacidad patrimonial de la Casa Real sigue garantizada por el Gobierno de coalici贸n a trav茅s de la Secretar铆a General de Presidencia del Gobierno, desde donde vienen impidiendo todo intento de clarificar la fortuna de los Borbones. Carlos Cruzado, presidente del Sindicato de T茅cnicos de Hacienda (GESTHA) denunciaba en marzo para P煤blico, que 芦a trav茅s del portal de Transparencia no se puede obtener禄 una informaci贸n que ya deber铆a ser p煤blica para todas las instituciones del Estado.

Desde el 5 de agosto de 2020 se ha presentado ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno una solicitud para conocer 鈥渢odas y cada una de las propiedades鈥 que pertenecen a 鈥渢odos y cada uno de los miembros de la Casa Real, tanto los exmonarcas Sof铆a y Juan Carlos como Felipe de Borb贸n y esposa Leticia y sus hijahijaEsto ha ocurrido a los dos d铆as de que Juan Carlos de Borb贸n se fugara entre gallos y media noche del Estado espa帽ol en una huida nocuna y judicial.

Tras meses de retraso, all谩 por diciembre de 2020, el Gobierno 鈥渕谩s progresista de la historia鈥 finalmente se pronunci贸 para 鈥inadmitir a tr谩mite la solicitud de acceso presentada鈥, a trav茅s de la Secretar铆a General de Presidencia del Gobierno. Bajo el argumento de que 芦dicha cuesti贸n no se encuentra comprendida dentro del 谩mbito subjetivo ni objetivo de aplicaci贸n de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Informaci贸n P煤blica y Buen Gobierno (LTAIBG)禄.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno es justamente la instituci贸n encargada de velar por el cumplimiento de esa ley de 2013, que tiene por objetivo conseguir una mayor transparencia de las instituciones del Estado. Sin embargo, la Monarqu铆a contin煤a hoy impune ante esta ley, a pesar de los manifiestos esc谩ndalos de corrupci贸n.

馃搼 Registrem amb @ehbildu @JuntsXCat @cupnacional @Pdemocratacat @compromis @eajpnv i @MasPais_Es una nova comissi贸 d鈥檌nvestigaci贸 sobre les pressumptes il路legalitats de la 馃憫 Casa Reial i les influ猫ncies pol铆tiques i comercials 馃挵 amb l鈥橝r脿bia Saudita. Prou impunitat 鈥硷笍 pic.twitter.com/HnM65FnBIY 鈥 Esquerra Republicana (@Esquerra_ERC) March 2, 2021

El PSOE, ha sido uno de los principales sostenedores de la Monarqu铆a y de los consensos del R茅gimen del 78 que han garantizado las continuidades e impunidades que se arrastran desde la dictadura franquista, empezando por la escandalosa inviolabilidad real. Junto a PP, Cs y Vox hacen constantemente denodados esfuerzos para enfrentar cualquier intento institucional por cuestionar esa impunidad, como el registro de una nueva comisi贸n de investigaci贸n en el Congreso sobre las corruptelas borb贸nicas.

Mientras tanto, Unidas Podemos trata de desmarcarse de estas cuestiones, como si no fuera responsabilidad suya, mientras sigue participando con ministrxs y secretarixs en el Gobierno. UP infla el pecho y eleva su voz, cuando sabe fehacientemente que tiene la batalla perdida. Sino, se mantiene genuflexa, en silencio, y econdida para no hacer demaciadas olas y pasar desapercibida.

La crisis de la covid, ahora en su quinta ola, seguir谩 desviando la atenci贸n de la opini贸n p煤blica sobre las maniobra de defraudaci贸n fiscal masiva y de blanqueo de capitales irregulares del Borb贸n.

Con informaci贸n de: P煤blico/La Izquierda Diario/