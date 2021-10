–

Por: Jos茅 R. Rivera Rivera el 17 de octubre de 2021, Pe帽uelas, Puerto Rico como parte del acto en contra del bloqueo que se realiz贸 por el Comit茅 de Solidaridad con Cuba

鈥淏loqueo鈥: En t茅rminos generales la palabra bloqueo significa: la acci贸n y efecto de bloquear, esto es obstruir, impedir el funcionamiento normal de algo, evitar la realizaci贸n de un proceso, cerrar el paso. El concepto tiene diversos usos seg煤n el contexto.

En el caso que nos concierne, el bloqueo a Cuba, impuesto por el imperialismo norteamericano y sus lacayos, es una estrategia pol铆tica y militar dirigida a desabastecer al pueblo cubano y generarle problemas internos a su gobierno, para debilitarlo y obligarlo a hacer concesiones o ceder en sus posturas.

Sobre esta estrategia pol铆tica y militar se expres贸 Lester Mallory, el 6 de abril de 1960, entonces Vicesecretario Asistente para Asuntos Internacionales del Departamento de Estado estadounidense. En un memorando secreto, revela la crudeza de la mentalidad genocida de los gobernantes norteamericanos y lo que ha sido su fracasado intento de doblegar por hambre al heroico pueblo cubano.

Dijo Mallory y cito: 鈥淟a mayor铆a de los Cubanos apoyan a Castro鈥 el 煤nico modo previsible de restarle apoyo es mediante el desencanto que surjan del malestar econ贸mico y las dificultades materiales鈥 hay que emplear r谩pidamente todos los medios posibles para debilitar la vida econ贸mica de Cuba鈥 una l铆nea de acci贸n que, siendo la m谩s habilidosa y discreta posible, logre los mayores avances en la privaci贸n a Cuba de dinero y suministros para reducirle sus recursos financieros y los salarios reales, provocar hambre, desesperaci贸n y el derrocamiento del gobierno.鈥

Tras el triunfo de la Revoluci贸n Cubana el 1ero de enero de 1959, a pesar de los esfuerzos norteamericanos para evitarla, el imperialismo inicio la guerra para destruirla. Comenzaron atacando la principal fuente de divisas de la econom铆a cubana: la exportaci贸n de az煤car. El vecino del norte era el principal cliente. En 1960, como medida de presi贸n para disuadir al gobierno cubano de sus relaciones con la entonces Uni贸n de Rep煤blicas Sovi茅ticas (URSS) eliminaron por completo las importaciones de az煤car desde Cuba, en junio de 1959. A esta acci贸n le siguieron un sinn煤mero de actos desestabilizadores como el fomento de grupos armados contrarrevolucionarios en las monta帽as de Cuba, actos de sabotaje de diversos tipos, principalmente en las 谩reas agr铆colas y sus barcos de pesca. Formalmente, el bloqueo, llamado eufem铆sticamente 鈥渆mbargo鈥 a Cuba, fue impuesto por el presidente John F. Kennedy en febrero de 1962, utilizando como excusa las relaciones de Cuba con la URSS. Kennedy aplic贸 la secci贸n 620a de la Ley de Ayuda Extranjera, prohibiendo totalmente la importaci贸n de productos cubanos. A lo largo de los a帽os transcurridos desde entonces y hasta el presente, el bloqueo se ha convertido en un conjunto completo de sanciones econ贸micas, financieras y comerciales, basadas principalmente de las siguientes leyes:

Ley de Comercio con el Enemigo de 1917 Ley de Cooperaci贸n Internacional de 1961 Regulaciones al Control de los Activos Cubanos de 1963 Ley para la Democracia en Cuba de 1992, conocida tambi茅n como la Ley Torricelli Ley para la Libertad y la Solidaridad Democr谩ticas Cubanas de 1996, conocida como Ley Helms Burton Ley de Sanciones Comerciales e Incremento de Comercio del a帽o 2000

Es importante destacar que, en abierta violaci贸n al derecho internacional, estas leyes funcionan con alcance extraterritorial en violaci贸n a la soberan铆a de terceros pa铆ses.

La Ley Torricelli de 1992 codifico por primera vez las prohibiciones, haci茅ndolo extraterritorial, lo cual significa imponer sanciones a terceras naciones donde radiquen subsidiarias de empresas norteamericanas y a los barcos que comerciaran con Cuba. Posteriormente, otras legislaciones del Congreso estadounidense como las leyes de presupuesto federal y la Ley de Reforma de las Sanciones Comerciales y Exportaciones del a帽o 2000, incorporan otras prohibiciones, como la denegaci贸n de financiamiento a las ventas de productos agr铆colas a Cuba y la prohibici贸n de viajes a sus ciudadanos como turistas a Cuba.

Durante el gobierno de Donald Trump se adoptaron otras 243 medidas contra Cuba. Entre ellas, la eliminaci贸n de los viajes de cruceros y de l铆neas a茅reas estadounidenses a toda la isla, excepto a la Habana, cancelaci贸n de los servicios consulares a Cuba, ubic谩ndolos en terceros pa铆ses, impedimentos de transacciones bancarias, limitaci贸n primero y luego cese de transacciones bancarias de ciudadanos y el cierre de la empresa Western Union, sanciones a empresas cubanas, persecuci贸n a petroleras, aseguradoras y navieras e incluso a las tripulaciones que transportaran petr贸leo y gas licuado a Cuba. Trump coron贸 sus actos arbitrarios e ilegales incluyendo a Cuba en la lista de estados que, seg煤n Washington, patrocinan el terrorismo internacional.

Todas estas medidas son aplicadas rigurosamente. De esta manera, Cuba se ve precisada a recurrir a intermediarios para acceder a determinados productos, pagar m谩s por los fletes y los seguros, comisiones elevadas que aplican las entidades bancarias y financieras aumentando de manera sustancial y antinatural los gastos en que deben incurrir las empresas cubanas y, por ende, afectando adversamente su productividad y el acceso del heroico pueblo cubano a productos necesarios para su alimentaci贸n, salud, transporte, etc茅tera.

Solo entre abril de 2019 y diciembre de 2020 el bloqueo contra Cuba causo perdidas en el orden de $9,157 millones. El 18 de noviembre de 2020 el Departamento de Transporte de EU deneg贸 la solicitud de varias aerol铆neas para llevar ayuda humanitaria a Cuba. Tambi茅n impidi贸 enviar la donaci贸n de la empresa Alibaba y la Fundaci贸n Jack Ma de mascarillas, kits de diagn贸stico r谩pido y ventiladores, que hab铆a logrado llegar a medio centenar de pa铆ses en todo el mundo, porque la empresa de EU contratada para hacerlo declin贸 a 煤ltima hora debido a las regulaciones del bloqueo comercial y financiero contra Cuba, se lo imped铆an. De igual manera ha sucedido con el transporte mar铆timo de los productos y materias primas para producir medicamentos.

Toda esta pol铆tica de guerra irracional va precedida de una campa帽a medi谩tica de falsas acusaciones, mentiras y tergiversaciones dirigidas a hacer ver que las vicisitudes impuestas sobre el pueblo Cubano son el producto del fracaso del socialismo y la ineficiencia del gobierno comunista de Cuba y no de las sanciones de Washington. Quienes no reconozcan esta realidad, ya sea deliberadamente o por ignorancia, restan importancia al bloqueo contra le hermano pueblo cubano y se convierten en c贸mplices de esta pol铆tica genocida del imperialismo. En estos tiempos en que Cuba y su gobierno luchan contra la pandemia del Covid-19 para proteger la vida de su pueblo y comparte sus recursos para enfrentar la pandemia en otros pa铆ses, el bloqueo se muestra en toda su crueldad y car谩cter genocida. 隆El bloqueo mata! Pero Cuba no est谩 sola, desde todos los rincones del mudo se escuchan las voces de los agradecidos, en apoyo a Cuba y reclamando el fin del bloqueo.