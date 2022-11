–

De parte de Nodo50 November 26, 2022 168 puntos de vista

Hoy el Parlamento Europeo ha adoptado una resoluci贸n en la que pide a la Uni贸n Europea (UE) y a todos los Estados miembros que inicien la salida en bloque de la UE del Tratado de la Carta de la Energ铆a (TCE).

La resoluci贸n ha sido aprobada una semana despu茅s de que Espa帽a, Alemania, Pa铆ses Bajos y Francia bloquearan la propuesta de modernizaci贸n del TCE en el seno de la UE, despu茅s de que un total de siete pa铆ses hayan anunciado su decisi贸n de salirse.

Las organizaciones de la campa帽a estatal No a los Tratados de Comercio e Inversi贸n (No a los TCI), entre las que se encuentra Ecologistas en Acci贸n, celebran esta nueva victoria e instan a la Comisi贸n Europea a que acepte la derrota y respete los procedimientos y plazos establecidos.

En la misma semana, Berkeley ha amenazado con demandar a Espa帽a y reclamar hasta 500 millones de euros tras la inminente salida del Tratado anunciada por Teresa Ribera hace unas semanas.

El 24 de noviembre de 2022, los distintos grupos pol铆ticos del Parlamento Europeo (PE) han votado una resoluci贸n que insta a la UE y sus Estados miembros a iniciar la salida coordinada del del TCE. Una vez m谩s, la demanda que la sociedad civil lleva a帽os reclamando se ha escuchado. La victoria ha sido clara, con 303 votos a favor, 209 en contra y 63 abstenciones.

Dicha resoluci贸n tambi茅n incide en que ni la UE ni sus Estados miembros pueden permanecer en el Tratado no modernizado, y asegura que el PE dar谩 su consentimiento a la retirada en bloque de la UE cuando se le solicite su consentimiento. Cl脿udia Custodio, miembro de Ecologistas en Acci贸n y de la campa帽a No a los TCI, se帽ala que 鈥渉oy el Parlamento Europeo ha dejado claro que la modernizaci贸n del TCE ha fracasado. La Comisi贸n Europea no puede seguir eludiendo esta realidad ni un minuto m谩s鈥.

Desde principios de octubre hasta la fecha, siete pa铆ses de la UE 鈥揚olonia, Espa帽a, Pa铆ses Bajos, Francia, Eslovenia, Alemania y Luxemburgo- han anunciado que abandonar谩n el TCE tras la falta de resultados logrados a la hora de alinear el Tratado con los objetivos clim谩ticos del Acuerdo de Par铆s. De hecho, el viernes pasado el acuerdo preliminar para modernizar el TCE fue bloqueado por cuatro pa铆ses en la votaci贸n del Comit茅 de Representantes Permanentes de los Gobiernos de los Estados Miembros (COREPER): Francia, Espa帽a, Alemania y Pa铆ses Bajos se abstuvieron. Un resultado que ha hecho imposible obtener la mayor铆a necesaria para aprobar la propuesta en el Consejo de la UE y para conseguir una posici贸n com煤n dentro de la UE.

Ante la falta de acuerdo, la reacci贸n de la Comisi贸n fue pedir la retirada de este punto del orden del d铆a de la Conferencia anual del TCE, celebrada el 22 de noviembre. Finalmente se ha decidido aplazar el debate sobre la adopci贸n del texto modernizado a abril de 2023. Marta Garc铆a Pallar茅s, miembro de Ecologistas en Acci贸n y de la campa帽a No a los TCI, advierte que 鈥渆ste cambio continuo en los procedimientos y plazos pautados muestran los intentos de la Comisi贸n para eludir una realidad que se abre camino a pasos de gigante: el fin del Tratado. Ahora el mensaje del Parlamento no puede ser ignorado鈥.

A prop贸sito de la celebraci贸n, entre los d铆as 6 y 19 de noviembre de la Cumbre del Clima en Sharm el-Sheij, la activista a帽ade: 鈥淒urante la COP27 la Comisi贸n se jact贸 de preservar el 1,5 潞C y de apostar por la mitigaci贸n en las negociaciones. Una careta que no se sostiene cuando al mismo tiempo promueve la pervivencia de un tratado que protege las inversiones f贸siles.鈥

Cl脿udia Custodio insiste en que 鈥渓a Comisi贸n se est谩 quedando sola en su empe帽o en preservar un tratado que va en contra de sus propios objetivos clim谩ticos. Para eliminar la cl谩usula de supervivencia y poner fin a este Tratado que nos ata de pies y manos, la UE tiene que abandonarlo en bloque鈥.

La resoluci贸n aprobada tambi茅n insta a todos los Estados miembro de la UE a apoyar y ratificar el acuerdo inter-se que neutralizar铆a dicha cl谩usula, evitando que los pa铆ses puedan seguir siendo demandados 20 a帽os despu茅s de la fecha de salida.

Al tiempo que el Tratado colapsa, las compa帽铆as e inversores extranjeros podr铆an estar viendo el fin de los enormes privilegios que les otorga este Tratado. Sin embargo, hasta que la salida de los pa铆ses no se haga efectiva, pueden seguir demandando. Hace una semana se hizo p煤blica la intenci贸n de Berkeley, una empresa australiana con planes de construir la mayor mina de uranio a cielo abierto en la localidad de Retortillo (Salamanca), de demandar a Espa帽a bajo el TCE.

La empresa ha declarado que podr铆a llegar a reclamar 500 millones de euros por la denegaci贸n 鈥損or parte del Miteco y del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)鈥 de un permiso para la instalaci贸n de una planta de concentrados de uranio. La demanda desaf铆a la Ley de Cambio Clim谩tico y Transici贸n Energ茅tica aprobada en mayo de 2021, que proh铆be claramente este tipo de pr谩cticas por su elevado coste medioambiental y social.