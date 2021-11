–

De parte de Indymedia Argentina November 16, 2021 23 puntos de vista

La cooperativa sostiene diez puestos de trabajo en las emblem谩ticas tierras del carnaval donde el taller de costura es una herramienta fundamental de inclusi贸n y formaci贸n.

Por Luciana Rosende.

Aunque a los cinco a帽os ya sab铆a que la imagen que le devolv铆a el espejo no la representaba, la transici贸n de Gabriela G贸mez Girones fue lenta y paulatina. Hija de un prefecto y alumna rebelde, dej贸 la vivienda de su mam谩 y su pap谩 a los 13 para mudarse al primer lugar que sinti贸 como propio: la casa de su abuela. All铆 tambi茅n viv铆a su t铆o, artista y dise帽ador. De su mano conoci贸 el carnaval de Gualeguaych煤, y esa impronta forma parte de Boca Rosa, la cooperativa textil conformada en su mayor铆a por mujeres trans que naci贸 en plena pandemia y busca generar vocaci贸n costurera como herramienta de inserci贸n laboral.

Gabriela tiene 40 a帽os, vive hace 20 en Gualeguaych煤 鈥損rovincia de Entre R铆os- y trabaj贸 durante 15 en el carnaval. Ese universo de trajes con plumas y lentejuelas fue su escuela en el rubro textil. Y al mismo tiempo fue 鈥揺s- un rasgo propio de una ciudad que se convirti贸 en destino elegido por gran cantidad de personas trans y travestis de localidades y provincias vecinas.

鈥淢i ra铆z fue el carnaval. Mi t铆o era un gran artista de mi ciudad de Victoria, Entre R铆os. Me vine a Gualeguaych煤 por una decisi贸n de mis segundos pap谩s: mi abuela y mi t铆o. Fueron un poco los que me encaminaron en todo esto鈥, cuenta Gabriela. Dice que tuvo suerte: que trabaj贸 cuatro a帽os en blanco y que siempre encontr贸 oportunidades laborales. Pero se quiebra 鈥減ensando en las compa帽eras que quedaron en el camino鈥, y quiere fomentar capacitaciones e inserci贸n laboral como v铆as de inclusi贸n.

De eso hablaba con su amiga Manuela Gonz谩lez en charlas que fueron g茅nesis de Boca Rosa. 脷nica maestra trans y primera funcionaria trans de Entre R铆os, ella es responsable del 脕rea de G茅nero y Diversidad del Municipio de Gualeguaych煤. 鈥淐uando asumimos nos metimos de lleno en pensar c贸mo hacer para que las pibas tuvieran un trabajo, independencia econ贸mica. Empezamos a tejer desde el Estado el proyecto de una cooperativa textil. Porque el carnaval fue semillero de compa帽eras como Gabriela, que han podido llevar adelante una vida econ贸mica activa con eso. Pero s贸lo conoc铆amos dos o tres compa帽eras que sab铆an coser鈥. Convencer a otras para que se sumaran a aprender fue el primer desaf铆o. La pandemia s贸lo complic贸 un poco las cosas, en un 谩mbito habituado a los obst谩culos. 鈥淣o me atribuyo nada, pero c贸mo se transforman las realidades cuando estamos nosotras鈥, sonr铆e Manuela.

Corte y confecci贸n

A Valentina Barbosa le avis贸 una amiga. 鈥淓st谩n por juntarse para hacer una cooperativa鈥, le dijo. Cuando se sum贸 a la primera reuni贸n, ni siquiera sab铆a de qu茅 se trataba. Apenas se enter贸 que era un emprendimiento textil, le gust贸. Llevaba tiempo buscando trabajo, mientras se dedicaba a 鈥渉acer la calle. No ten铆a otra cosa鈥. As铆, durante diez a帽os.

Ahora es una de las que sabe manejar las cuatro m谩quinas industriales que la cooperativa pudo adquirir gracias a un programa provincial. Mientras espera que se logre la matriculaci贸n para avanzar con la producci贸n y vender al p煤blico, se capacita en corte y confecci贸n, hilvanado y costura. Tambi茅n, en computaci贸n. Y tiene una m谩quina de coser en su casa, para un emprendimiento propio. Hace lo que le encarguen, pero ella apunta especialmente a la ropa para mascotas.

鈥淏oca Rosa es lo m谩s. Tiene las mejores m谩quinas. Estamos chochas鈥, se alegra. Y cuenta que las primeras piezas que produjeron fueron toallitas para vender en centros de est茅ticas. Tambi茅n, banderines multicolores para la municipalidad. Como ella, una decena de personas integra la cooperativa, que debe su nombre a Peque帽a Pe, artista referenta del colectivo travesti trans de Entre R铆os, fallecida en circunstancias poco claras. Uno de sus temas se llamaba Boca Rosa.

Valentina tiene 31 a帽os y naci贸 en Z谩rate, pero eligi贸 Gualeguaych煤. 鈥淢i recorrido fue de muy chica. Sent铆a esto y me decid铆 a los 12. Les cont茅 a mis viejos. Me lo respetaron. Lo 煤nico que me pidieron es que me cuide. Me acercaba a las chicas m谩s grandes de Z谩rate y ellas me tiraban data de c贸mo ir arm谩ndome. Me fui haciendo de a poco鈥, relata su transici贸n.

Vivi贸 tres a帽os en Calafate, hasta que se instal贸 en tierra carnavalesca. 鈥淪iempre buscaba trabajo en otros lugares, no ac谩, porque no se abr铆a nada. Es la primera vez que me pasa algo as铆鈥, dice sobre la experiencia en la cooperativa. 鈥淗ace rato que tendr铆a que haberse dado el cambio. Antes no nos inclu铆an en nada. Si quer铆as un trabajo, no te ve铆an con esos ojos. Como si perteneci茅ramos a otro ambiente. S贸lo para lo que ellos quer铆an. Ahora se puede tirar un curr铆culum y no te rechazan ni te miran con mala cara鈥.

鈥淢谩s all谩 de lo textil, esto sirvi贸 mucho para unirlas, que se conocieran, que compartan un espacio鈥, resalta Manuela, funcionaria en una ciudad donde estima que hay medio centenar de mujeres trans mayores de 18 a帽os. 鈥淓sta es una ciudad diversa por sus or铆genes: Gualeguaych煤 creci贸 a la par de la diversidad. En el desfile de carrozas las creativas siempre fuimos las travestis. Tiene esa cultura LGTB y es un plus que hace que sea un lugar al que las compa帽eras migran. Ac谩 se sienten contenidas, eso ha permitido profundizar un mont贸n de cosas, laburar con los privados. Tiene ese plus: que es un lugar que las compa帽eras elijen鈥.

Pero, aclara, 鈥渘o deja de haber mentalidad conservadora de pueblo. Por eso est谩 bueno pensar en dispositivos territoriales que acompa帽en a travestis y sus familias. Porque cuando una sale del cl贸set tambi茅n sale la familia: empiezan a ser el hermano, la mam谩 de la travesti鈥, dice, y apuesta por el rol que cumplir谩 en ese sentido la Casa de la Diversidad, un proyecto pionero que ya est谩 en marcha, tras la firma de un convenio de adhesi贸n al Programa de infraestructura del cuidado con la Secretar铆a de Obras P煤blicas de la Naci贸n, por $63 millones. 鈥淵 buscamos tambi茅n apuntar al privado 鈥搑emarca Manuela鈥 Que no est茅 todo en manos del Estado. Que la sociedad se abra a este derecho negado por tantos a帽os鈥.

Pandemia y pizzetas

鈥淐uando surge la primera reuni贸n por la cooperativa, el problema era que casi ninguna sab铆a sobre el rubro. Hab铆a que entusiasmarlas, conducirlas, ense帽arles. Llegamos a un pre acuerdo con el municipio para empezar y nos anotamos en varios programas para tener financiamiento. Pudimos comprar la maquinaria. Est谩bamos felices. Pero nos agarr贸 la pandemia. Justo cuando est谩bamos todas entusiasmadas. Dijimos 驴c贸mo seguimos? Y ah铆 surge la idea de capacitarnos鈥, cuenta Gabriela G贸mez Girones, al frente de Boca Rosa. Talleres, cursos y hasta completar el secundario de forma virtual, mientras se pensaba y organizaba lo que vendr铆a post cuarentena.

鈥淢i idea era guiarlas, pero no pod铆amos juntarnos. Empezamos un curso virtual de corte y confecci贸n y fue muy productivo, as铆 que este a帽o lo estamos siguiendo. Las chicas cuando tuvimos las primeras reuniones virtuales no entend铆an mucho. Despu茅s cuando nos reencontramos en el aula fueron con miedo, pero empezaron a coser, se sentaron ante las m谩quinas y ya est谩n m谩s enganchadas鈥. Comenzaron por la blanquer铆a 鈥搕oallas y manteles鈥 para hacer todo m谩s r谩pido y recto. Piensan ofrecer el servicio a hospitales y asilos, y empiezan a imaginar proyectos m谩s grandes, como confeccionar equipos de protecci贸n personal para 谩mbitos sanitarios.

Por lo pronto, realizan pr谩cticas en la Escuela Secundaria 鈥淢ar铆a Am茅rica Barbosa鈥 para aprender m谩s sobre el manejo de las m谩quinas de coser. Y el municipio les cedi贸 un ala del 鈥淓spacio de las Juventudes鈥, llamado Casa Redes 2, que a煤n est谩 siendo acondicionado. Todo el proceso cuenta con el apoyo de la seccional de Entre R铆os de la Federaci贸n de Cooperativas de Trabajo de la Rep煤blica Argentina (FECOOTRA) y de la Confederaci贸n Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados Ltda. (CONARCOOP).

鈥淗emos arrancado despacito. As铆 va a salir mejor. El a帽o pasado ten铆amos que pagar matr铆culas y otras cosas y se nos ocurri贸 vender pizzetas. No s贸lo para recaudar plata sino tambi茅n para hacernos presentes y que nos fueran conociendo. Creo que fue la mejor manera de entrar a los hogares de nuestra comuna: la gente nos vio, nos conoci贸, se cop贸 mucho con la compra. Las compa帽eras estaban contentas. Fue como volver a vivir, despu茅s de mucho tiempo encerradas y con miedo. Ese miedo se les fue cuando empezaron a tener este contacto鈥.

Gabriela tambi茅n est谩 contenta. Pide disculpas una y otra vez por irse por las ramas, mientras habla a borbotones sobre los planes para Boca Rosa. 鈥淓l Estado se ha hecho presente. Para nosotras fue algo que nunca pens谩bamos que iba a pasar 鈥揷elebra- La gente se est谩 parando un poquito m谩s en los zapatos del otro y ya no te miran con esos ojos que te miraban antes. Lo importante es no guardarse. Salir, mostrarse y contar lo que hacemos. Lo 煤nico que nos falt贸 fueron oportunidades. Hoy lo estamos disfrutando y vamos a dejar algo muy lindo para que las que siguen lo aprovechen mejor y no pasen por los que hemos pasado nosotras, y ni hablar las anteriores鈥.

Fuente: https://agenciapresentes.org/2021/11/15/boca-rosa-una-cooperativa-textil-que-transforma-la-realidad-de-mujeres-trans-en-gualeguaychu/