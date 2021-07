–

De parte de Indymedia Argentina July 19, 2021

En una nueva audiencia con idas y vueltas, el Tribunal posterg贸 la resoluci贸n de la sentencia para el 10 de agosto. S贸lo declar贸 la gendarme Carrizo y quedaron para una pr贸xima jornada las 煤ltimas palabras de Cristian L贸pez.

El jueves 15 de julio era el d铆a esperado por Jorge. Despu茅s de a帽os de espera, podr铆a escuchar la sentencia contra quienes fueron responsables del asesinato de su hijo Christofer 鈥淏ocha鈥 Rego, baleado en 2018 por una patrulla de gendarmes en el barrio porte帽o de Parque de los Patricios.

El Tribunal Oral Correccional N潞 3 de Capital Federal hab铆a anunciado que se escuchar铆an las 煤ltimas palabras de la integrante de la Prefectura Lucila Tamara Carrizo y del tambi茅n prefecto Cristian Alberto L贸pez y que, posteriormente, dar铆an el veredicto de esta causa. Sus colegas Pablo Britez; Mariano Paredez; Axel Gregorio Diaz Guevara; Rub茅n Dar铆o Viana y Javier Eduardo Fern谩ndez ya hab铆an declarado en audiencias anteriores.

Todo comenz贸 a las 14 horas cuando Jorge, el pap谩 del Bocha, su mam谩, su compa帽era Luana, amigas y amigos y familiares de v铆ctimas del gatillo f谩cil, se encontraron en la vereda de enfrente del palacio de los Tribunales y un oficial, que es la custodia del TOC N潞 3, le comunic贸 a Jorge que la audiencia no se iba a realizar. La explicaci贸n fue que L贸pez no pod铆a asistir porque en la c谩rcel de Caseros no estaban las condiciones t茅cnicas para hacer la comunicaci贸n v铆a zoom. Adem谩s, inform贸 que Britez, quien tambi茅n est谩 detenido en la misma c谩rcel, hab铆a contra铆do COVID y estaba aislado.

La notificaci贸n a las abogadas y abogados de la Gremial, que representan a la familia Rego, tambi茅n lleg贸 a 煤ltimo momento cuando el presidente del Tribunal, Julio C茅sar B谩ez, les inform贸 a Rosario Fern谩ndez y Eduardo 鈥淣egro鈥 Soares acerca de la suspensi贸n. La bronca y la desilusi贸n se percib铆a en los rostros de todas y todos.

El Tribunal siempre da sorpresas

Media hora despu茅s, cuando todo hac铆a suponer que habr铆a que volver en una fecha pr贸xima, baj贸 del edificio de Tribunales un empleado del juzgado preguntando por el abogado querellante, quien ya se hab铆a retirado. El empleado le indic贸 al pap谩 del Bocha que el Tribunal hab铆a decidido escuchar a la gendarme Carrizo. Finalmente, Soares se conect贸 de manera remota, al igual que trabajadores/as de prensa que debieron presenciar la audiencia por Zoom. La 煤nica autorizada a estar presente en la sala fue la familia.

Antes de darle la palabra a la gendarme Carrizo, los abogados de Pablo Britez y Cristian L贸pez le solicitaron al Tribunal que dejaran sin efecto la prisi贸n preventiva de sus defendidos y pasaran a detenci贸n domiciliaria, ya que aducen, el pr贸ximo 25 de este mes se vence el plazo. El fiscal Andr茅s Esteban Madrea rechaz贸 esta petici贸n, por considerar que al estar ya en las instancias finales el juicio, no ameritaba tal solicitud. El tribunal les indic贸 que tomar铆a su decisi贸n antes de esa fecha y los notificar铆a.

Un tel茅fono descompuesto

Finalmente, Britez no ten铆a Covid-19. Al menos eso inform贸 su abogado, quien transmiti贸 que 鈥渆staba con un estado febril, pero que estaba esperando que lo bajaran para conectarse鈥. El pabell贸n donde est谩 alojado est谩 aislado, pero el hisopado de Britez dio negativo. 鈥淒icha esta situaci贸n, que va a ser dif铆cil de resolver, habida cuenta de este aislamiento f谩ctico que ha dispuesto el Servicio Penitenciario Federal, vamos a escuchar solamente las palabras finales de la se帽orita Carrizo鈥, inform贸 el presidente del tribunal.

En su declaraci贸n, Carrizo relat贸 su ingreso a la Prefectura. Dijo que cuando ten铆a 10 a帽os le dijo a su mam谩 que quer铆a ser polic铆a pero que ella le advirti贸 de los riesgos, por lo que acept贸 la sugerencia de sumarse a la fuerza de seguridad de la que es parte su pap谩. As铆 fue que a los 19 a帽os ingres贸 a la Prefectura. 鈥淓l d铆a que me recib铆 sent铆 un orgullo muy grande de llevar el mismo uniforme que mi padre鈥.

En cuanto al hecho que se le imputa, Carrizo dijo que hab铆a sufrido acoso y maltratos e insultos de parte del oficial Vel谩zquez en la comisar铆a. Que ella hab铆a dicho todo lo que sab铆a. 鈥淓se mismo d铆a me hab铆a enterado lo que realmente hab铆a pasado. El trato que 茅l tuvo conmigo no era necesario. Cuando llegu茅 al Servicio Penitenciario segu铆 sufriendo acoso, falta de respeto鈥.

Sigui贸 su relato contando que inici贸 un tratamiento psiqui谩trico porque 鈥渢en铆a miedo de las cadenas, ten铆a miedo de la gente porque es un mundo aparte con gente que yo sent铆a que no era parte de ese mundo鈥. 鈥淵o era una chica simp谩tica, alegre, divertida, era demostrativa y hoy me cuesta much铆simo confiar en la gente鈥︹. Indic贸 que, si bien ahora se encuentra en su casa y que no es lo mismo que estar encerrada en un penal, no le resulta lo mismo ya que igual no puede moverse con libertad. Carrizo se encuentra con prisi贸n domiciliaria.

鈥淪e dijo que yo romp铆 un pacto de silencio, cosa que no es as铆. Yo dije todo lo que sab铆a. Se dijo que yo era una persona fr铆a, que no ten铆a sentimientos, y no soy para nada as铆鈥, continu贸.

Luego hizo menci贸n a la familia del Bocha diciendo que 鈥渕e parte el alma el dolor de la familia. Yo s茅 que no puedo sentir el dolor que ellos est谩n sintiendo, pero si a m铆 me hubiera pasado algo esa noche o cualquiera otra noche, yo s茅 que mi familia estar铆a destruida y que quisiera justicia tanto como la familia Rego quiere justicia鈥. Concluyeron sus 煤ltimas palabras diciendo que 鈥測o tambi茅n quiero justicia鈥.

Al finalizar la audiencia, el juez B谩ez inform贸 que el pr贸ximo 10 de agosto a partir de las 14 hs. continuar谩 la audiencia con las 煤ltimas palabras de Cristian L贸pez, y posteriormente el tribunal pasar谩 a deliberar para finalmente leer el veredicto de esta causa.

Esta nota es el producto del trabajo colectivo de los medios populares FM Riachuelo, Revista Resistencias, La Retaguardia, Revoluciones.net, Sur Capitalino y Radio Gr谩fica.

Fuente: http://www.laretaguardia.com.ar/2021/07/bocha-rego.html