–

De parte de Acracia April 2, 2022 92 puntos de vista

Temo que me acusen de vulgar, y poco original, por dedicar una entrada de este l煤cido y riguroso blog a lo acaecido durante la reciente ceremonia de los Oscar, lo cual ha estado ya a estas alturas en boca de todos. De hecho, el que suscribe, que se la refanfinflan los mencionados galardones, jam谩s se hubiera enterado del hecho en cuesti贸n si nuestros queridos medios de masas no le hubieran dedicado mayor espacio, casi, que a las pel铆culas premiadas. No obstante, he de reconocer que el asunto suscita no pocas reflexiones de inter茅s y cabe hacerlo desde diversos puntos de vista. Como es sabido, durante el evento, un c贸mico hizo una broma (m谩s mediocre que de mal gusto) sobre una mujer que sufre alopecia y el marido de la misma, un conocido actor, sali贸 escopeteado hac铆a 茅l para propinarle una sonora bofetada. Podr铆a parecer un gag de nivel preescolar, previamente preparado o incluso improvisado, pero al parecer el enfado fue real y la hostia debi贸 doler lo suyo. Por supuesto, se ha condenado la agresi贸n de manera generalizada y, digo yo, no es para menos; hablamos de un fulano que, en un acto p煤blico, se levanta de entre los asistentes, recorre varios metros, sube al escenario y hace lo que hace. Un poco de miedito da alguien con estas actitudes. Incluso yo, gran detractor de la violencia como soluci贸n a los conflictos, he sentido en ocasiones la imperiosa necesidad de abofetear a alguien, pero por lo general me freno con la suficiente rapidez para no quedar en evidencia ni causar un trastorno f铆sico irreversible.

La aclaraci贸n de lo mal que estuvo el guantazo, por supuesto, lo pernicioso de la violencia, y bla, bla, bla, ha sido previa a (casi) cualquier clase de argumentaci贸n posterior. No obstante, ojo, hay quien ha querido ver cierta justificaci贸n a la agresi贸n en lo insultante del comentario jocoso, m谩xime, al referirse a una mujer con una enfermedad. La dama en cuesti贸n, al parecer, hab铆a manifestado previamente su malestar psicol贸gico por las consecuencias de dicha patolog铆a, que ya hemos dicho que se trata de la p茅rdida del cabello. Dir茅 que yo tambi茅n sufro de calvicie, pero solo con cierto sufrimiento residual no demasiado alarmante, ya que apenas me resta una pizca de magnetismo f铆sico. Otras personas, que tambi茅n comprenden la reacci贸n violenta, han recordado que se trataba de la mujer del agresor, por lo que al parecer la defensa de la familia puede disculpar seg煤n qu茅 cosas (eso tambi茅n da miedo). Continuando en esa l铆nea justificatoria, y por supuesto condenatoria de la ofensa hasta niveles algo inquisitoriales, los hay tambi茅n que han se帽alado, como agravante de lo insultante del chiste, que la ofendida, adem谩s de mujer, es negra. Entramos de esta manera en un terreno racial algo difuso, ya que adem谩s de la ofendida, tambi茅n el ofensor es negro (y, ya puestos a aclarar, diremos que tambi茅n lo es el agresor).

Cambiemos el foco ahora y centr茅monos en el art铆fice del bofet贸n, al que se ha se帽alado por doquier de machista, por no dejar que fuera la propia ofendida la que actuara como creyera conveniente, que creo que es esto que ahora se denomina empoderamiento femenino. No ser茅 yo el que niegue la influencia de las estructurales patriarcales, pero creo que llevamos demasiado lejos una situaci贸n en la que un tipo pierde los estribos, eso s铆, de modo algo alarmante. Tengo que reconocer que el hecho de que el muy popular agresor sea un fervoroso creyente en el sue帽o americano, amante de la filosof铆a positiva, fan declarado de los necedades de Paulo Coelho y, al menos hasta ahora, propagador del buen rollo en general, provoca que se dibuje una sonrisa socarrona en mi rostro. Particularmente, lo que m谩s me interesa del debate es lo que ata帽e a los l铆mites del humor y el hecho de ya plantearlo de esa manera siempre me ha parecido una actitud inquisitorial; es decir, rompo una lanza por todo tipo de expresiones c贸micas, a las que tampoco hay que otorgar un mayor poder del que tienen y, adem谩s, desconozco si hay alguna que no puede ofender a alguien en cierta medida. Si algo es de mal gusto o una simple estupidez sin gracia, pienso que deber铆amos ser un grupito humano lo suficientemente racional y reflexivo como para dirimirlo y superarlo por otros cauces; lejos de la prohibici贸n y de la correcci贸n pol铆tica, que tantas veces sirven de pantalla para tantos problemas del fondo. En cualquier caso, todo lo que ha desencadenado la violenta an茅cdota debe ser eso que llaman la sociedad del postureo, llevada hoy en d铆a a su m谩xima expresi贸n, a la que afortunadamente no tardan en v茅rsele las costuras. Uno m谩s de los s铆ntomas del mundo en el que vivimos, con hechos tan dr谩maticos que est谩n costando la vida a diario a infinidad de personas, es el que dediquemos tanto espacio a algo que no deber铆a tener excesiva importancia. Claro que yo, ahora que caigo, tambi茅n lo estoy haciendo.

Juan C谩spar