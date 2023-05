–

El

17 de mayo, BOICOT ELECCIONES SINDICALES. ACOSTUMBRADOS A DELEGAR,

CONDENADOS A PERDER

Peri贸dicamente se pide a los trabajador@s que elijan a representantes sindicales, reproduciendo as铆 el 鈥渄elegacionismo鈥 vigente de la democracia representativa burguesa en el 谩mbito laboral.

Las elecciones sindicales son herederas de las realizadas durante la dictadura fascista donde exist铆a un sindicato obligatorio, el Sindicato Vertical. Los trabajador@s eran llamados a elegir a sus Enlaces Sindicales. Con los Pactos de la Moncloa, se crearon una multitud de sindicatos que funcionan sobre la base organizativa y electoral heredadas del franquismo como organizaciones de desmovilizaci贸n de la clase obrera al servicio del poder.

Estos sindicatos surgidos responden al modelo sindical que se debe y supedita a las subvenciones, a sus liberad@s sindicales, la burocracia jerarquizada y al clientelismo. Con tu silencio quieren tu voto y tu dinero de la cuota. Como raz贸n de ser y como resultado se encuentra desempoderar a los trabajadores y trabajadoras perpetuando el status quo, la sumisi贸n y la explotaci贸n laboral en su llamado 鈥渃onsenso y paz social鈥.

Los comit茅s y juntas de personal tan solo ratifican la concesi贸n que la patronal estaba dispuesta a conceder, desmovilizando, dejando nuestra fuerza disminuida y gastando millones de euros y horas sindicales, en beneficio de estas empresas sindicales que no luchan por nuestros derechos.

A la hora de aumentar sus listas electorales no les importa tu ideolog铆a, lo importante es que est茅s a su servicio y sus listas est茅n repletas de nombres. Las migajas por vender a tus compa帽eros est谩n en forma de ventajas personales y mejoras laborales, horas sindicales, cr茅dito horario y codearte con los comit茅s, juntas y reuniones con la direcci贸n. Si no quieres ir en sus listas, no pasa nada, se conforman con que les votes.

La respuesta activa es la organizaci贸n en asambleas obreras horizontales sin subvenciones ni liberados en las cuales se luche por las mejoras laborales de forma directa conociendo los problemas de primera mano y sin intermediarios.

Las asambleas obreras otorgan la libertad y autonom铆a de no deberse a intereses partidistas y econ贸micos, y por lo tanto a no hacer ning煤n tipo de concesiones en perjuicio de nuestros derechos.

El sistema sindical 鈥渄elegacionista鈥 y subvencionado responde a los intereses de la administraci贸n del estado y a la patronal.

Por estas razones, es fundamental la organizaci贸n en asambleas y secciones sindicales horizontales y aut贸nomas, que involucren a los trabajador@s en la toma de decisiones y participaci贸n en la lucha por sus derechos.

La Secci贸n Sindical de la CNT-AIT en el Ayuntamiento de Madrid pide la abstenci贸n activa, el apoyo mutuo entre trabajador@s y la acci贸n directa como formas de involucraci贸n en la consecuci贸n de nuestros derechos.

ORGAN脥ZATE, NO VOTES,

SI NADIE TRABAJA POR TI, QUE NADIE DECIDA POR TI