En la mañana del pasado viernes 23 de diciembre, un grupo de compañeros de la CNT acudió al Bar Churrería de Mogán a repartir octavillas, por el conflicto iniciado en este establecimiento.

El objetivo era informar a los clientes y vecinos de que el Bar Churrería de Mogán (empresa de José Daniel Pérez Monzón), incumple el Convenio Colectivo, explotándo y maltratando a sus trabajadores y trabajadoras: pasan años sin disfrutar del total de sus vacaciones, se obliga a trabajar más de ocho horas durante seis días a la semana, y no se pagan las horas extra. No se reconoce la categoría desarrollada por lo que los trabajadores pierden en remuneración y cotización y se cobra con retraso de forma habitual. Además, una parte imporante de la plantilla no tiene contrato, y se le paga en negro, situación que la inspección de trabajo pudo comprobar recientemente.