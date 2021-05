–

De parte de Amor Y Rabia May 16, 2021 8 puntos de vista



por Chimeno

correo electr贸nico recibido el 12 de mayo de 2021

Se que se suena inaudito, contra toda la l贸gica que se ha extendido por el planeta desde que empez贸 la pandemia, pero por favor, dejen explicarme.

Soy una mujer de 47 a帽os, sana y que tiene acceso a la vacunaci贸n gracias a que vivo en Alemania, donde trabajo en un poderoso grupo empresarial alem谩n que me ofrece esta posibilidad. Por ahora he decidido no pon茅rmela.

Soy una firme partidaria de la ciencia, se que es lo primero que se pondr谩 en duda, pero tambi茅n me mantengo cr铆tica sobre los efectos de los medicamentos en general, por lo que, desde que empez贸 la vacunaci贸n me ha preocupado varias cosas. Primero, los efectos en la poblaci贸n de un medicamento experimental (se puede denominar como tal teniendo en cuenta que, por cuestiones de fuerza mayor, hab铆a que saltarse los protocolos est谩ndar, pero esta situaci贸n no cambia la naturaleza del estado de las mismas). Por otro lado detecto que las personas que se vacunan no est谩n recibiendo apenas informaci贸n de los potenciales efectos bas谩ndose en su historial y desde los medios se extiende la idea de que m谩s que una elecci贸n sobre tu cuerpo es un deber moral. Esta falta de informaci贸n ha hecho que la gran mayor铆a de las personas piensen que la vacuna les librar谩 de contagiarse, pero si leen sobre los procesos de medici贸n de la efectividad de las vacunas ver谩n que los n煤meros posiblemente sean menores de los anunciados (1). De hecho las vacunas sirven para reducir los n煤meros de hospitalizaciones y de muertes, al permitir que el organismo est茅 m谩s preparado para la infecci贸n, pero las infecciones seguir谩n existiendo. Otro dato significativo es la falta de informaci贸n p煤blica sobre los porcentajes de personas asintom谩ticas que ya han superado la infecci贸n y por lo tanto no necesitan vacunaci贸n alguna.

Pero no es esto de los que les quiero hablar, aunque m谩s adelante entender谩n porque quiero puntualizar estos detalles. El caso es que, cuando pienso en recibir una vacuna solo veo un privilegio. Un privilegio que me pone a mi por delante por delante de cualquier persona de un grupo vulnerable de un pa铆s pobre, y esto s贸lo por el hecho de vivir en un pa铆s rico que puede enfrentarse a los requerimientos de un mercado de vacunaci贸n mercantilizado.

Muchas iniciativas pol铆ticas y sociales se han creado para pedir la eliminaci贸n de las patentes de las vacunas del COVID 19, intentando poner por delante la necesidad de solucionar la pandemia a nivel mundial frente a los beneficios de unas cuantas corporaciones. Incluso el presidente de los EEUU se ha mostrado a favor de esta idea. Sin embargo, desde la Uni贸n Europea se niegan a tal medida, demostrando de nuevo que esta uni贸n no es precisamente la culminaci贸n de esa Europa 鈥渃ivilizada y civilizadora鈥, sino una capa m谩s para engrasar la econom铆a capitalista de la zona.

Las econom铆as capitalistas ven en la vacuna la salida a un bloqueo de la actividad comercial que afecta a sus intereses econ贸micos. Muchas personas de los pa铆ses ricos ven en la vacuna su vuelta al ocio, a sus conciertos, a sus vacaciones alrededor del mundo. Pero, 驴qu茅 pasa con los pa铆ses que no est谩n accediendo a estas vacunas?鈥 aqu铆 es donde llega el tema del boicot.

Tiempo ha pasado desde que conceptos como internacionalismo eran de uso com煤n. La idea de que todos pertenecemos a la misma especie ha sido reemplazada por las identidades nacionales. Y el 鈥渟谩lvese quien pueda o s谩lvense los mios鈥 parece la moneda com煤n. As铆 que este llamamiento va a aquellos que consideran que las vacunas son un derecho fundamental de todos los seres humanos.

Quiz谩s ya nos olvidamos de esto, pero si los de abajo nos juntamos podemos tener el poder. Que podemos usar nuestro potencial como grupo para forzar el conflicto entre aquellos cuyos intereses siempre se ponen de acuerdo y por delante. Si de verdad tienes estos valores, si de verdad crees que la patente de estas vacunas debe desaparecer, 驴por qu茅 no juntarnos aquellos que no estamos en los grupos de riesgo neg谩ndonos a vacunarnos hasta que todos los grupos de riesgo de este planeta lo est茅n?.

Imaginemos este escenario, es decir, imaginemos como aquellos que manejan los intereses econ贸micos, en vez de estar alineados como siempre, por esta vez tuvieran que elegir. Decidir si esta vez las farmac茅uticas tienen que perder frente al resto de las actividades econ贸micas. Por una vez les habremos hecho un 贸rdago a favor de la humanidad, donde aquellos que tenemos los privilegios renegamos de ellos para el bien com煤n. Los privilegios siempre han sido la mejor herramienta para separarnos, para destruir la lucha com煤n. Ya es hora de que miremos de frente a la trampa m谩s vieja del mundo y no la pisemos de nuevo.

Tampoco olvidemos que el tema de la eliminaci贸n de las patentes tambi茅n nos beneficia a todos. Que las vacunas est茅n a nuestra disposici贸n se debe a que las pagamos. Las arcas de los distintos estados, es decir, todo el dinero que se nos extrae, est谩n tocadas seriamente por la crisis actual. Sin embargo siguen transvasando millones al negocio farmac茅utico ante nuestras narices y con nuestro benepl谩cito.

En cualquier caso, se que no es una decisi贸n sencilla y m谩s teniendo en cuenta la desinformaci贸n que tenemos sobre quienes est谩n en los grupos de riesgo. Pero todos aquellos que consideramos que estamos lo suficientemente sanos como para no sufrir gravemente este virus creo nos podemos permitir esta decisi贸n y convertir esta elecci贸n en una herramienta pol铆tica de desobediencia frente a la injusticia sanitaria que estamos presenciando. E incluso, en caso de duda, podemos alargar nuestros confinamientos hasta que este problema se solucione a nivel mundial. La gran diferencia es que esta vez lo estar铆amos haciendo voluntariamente, por una causa humanitaria.

No dejemos que el 鈥渟谩lvese quien pueda鈥 no nos deje ver a los que no importa que se salven. Juntos podemos mantener un pulso por la justicia mundial.

NOTAS

(1) 鈥淲hy you can’t compare covid 19 vaccines鈥 de la OMS.



La direcci贸n del correo del lector de Amor y Rabia es: colectivo.editorial.ayr@gmail.com. El env铆o de textos implica permitir que sean publicados por nosotros, de manera digital o impresa, sin posibilidad de negarlo a posteriori. Nos reservamos el derecho de publicar tan s贸lo aquellos que consideremos adecuados o interesantes, sin que tengan que coincidir necesariamente con nuestra linea editorial, as铆 como de publicar s贸lo extractos o resumirlos si son demasiado largos, y de publicarlos en una de nuestras publicaciones digitales o impresas si lo consideramos adecuado.