Presentaci贸n del libro Bolchevique Negro (Bellaterra, 2023). Con Pablo nchez Le贸n, Ainhoa Douhaibi y Ram贸n Grosfoguel (conexi贸n online).

Harry Haywood fue una de las figuras m谩s influyentes entre los pensadores, escritores, organizadores y activistas que ayudaron a hacer que el mundo fuera consciente del racismo virulento que mancha nuestras sociedades.

Bolchevique Negro es la autobiograf铆a de Harry Haywood (Omaha del Sur, Nebraska, 1898-1985), uno de los comunistas afroamericanos m谩s destacados del siglo xx. Hijo de una familia humilde de exesclavos del sur de Estados Unidos, narra su temprana politizaci贸n en movimientos secretos y radicales como la Hermandad de la Sangre Africana, haciendo frente a pol铆ticas segregacionistas, persecuciones y linchamientos sistem谩ticos contra la poblaci贸n negra. Militante del Partido Comunista desde 1925, comparte aspectos de su formaci贸n pol铆tica en la URSS, donde fue pionero de la teor铆a del 芦colonialismo interno禄, proponiendo una lucha por la liberaci贸n y autodeterminaci贸n de la poblaci贸n negra en el sur de Estados Unidos. Tambi茅n desarrolla pasajes de su participaci贸n en acontecimientos clave del siglo, como la Primera y Segunda Guerra Mundial o la guerra civil espa帽ola, as铆 como sus actividades de organizaci贸n en el movimiento obrero afroamericano y sus debates con el movimiento Black Power en la d茅cada de los a帽os sesenta.

Este volumen incluye una selecci贸n de otros art铆culos donde Haywood desarrolla la teor铆a del colonialismo interno desde la d茅cada de los a帽os veinte, enfatizando la importancia de atender el fen贸meno de la sobreexpotaci贸n y la divisi贸n racial del trabajo para una comprensi贸n m谩s integral del capitalismo. Sus reflexiones forman parte importante de la amplia tradici贸n de los marxismos negros y los marxismos del Sur, desarrollando an谩lisis no-euroc茅ntricos y descolonizadores de la cr铆tica marxista a la econom铆a pol铆tica.

Gwendolyn Midlo Hall (Nueva Orleans, 27 de junio de 1929 – Guanajuato, 29 de agosto de 2022) fue una militante y historiadora centrada en la esclavitud en el Caribe, Am茅rica Latina, Luisiana, 脕frica y la di谩spora africana en las Am茅ricas. Al descubrir extensos documentos coloniales franceses y espa帽oles relacionados con el comercio de esclavos en Luisiana, escribi贸 Africans in Colonial Louisiana: The Development of Afro-Creole Culture in the Eighteenth Century (1992), estudi贸 los or铆genes 茅tnicos de los africanos esclavizados tra铆dos a Luisiana, as铆 como como el proceso de criollizaci贸n que cre贸 nuevas culturas. Cambi贸 la forma en que se investigan y ense帽an varias disciplinas relacionadas, contribuyendo a la comprensi贸n de los diversos or铆genes de las culturas en todo el continente americano. Hall tambi茅n fue profesora em茅rita de Historia de Am茅rica Latina y el Caribe en la Universidad Rutgers en Nueva Jersey, donde ense帽贸 durante 25 a帽os.