Este es el Bolet铆n Informativo de las Asambleas Contra las Rutas del Saqueo, espacio construido por diferentes asambleas territoriales y medios libres en pie de lucha en contra del avance del capitalismo extractivo en Am茅rica Latina. Nuestra articulaci贸n surgi贸 de la percepci贸n de que se ha instalado en la regi贸n una nueva etapa del extractivismo, en la que la resistencia a la instalaci贸n de megaproyectos mineros, pesqueros, forestales, acu铆feros y energ茅ticos dej贸 de ser la 煤nica tarea de los pueblos.

Desde hace por lo menos 20 a帽os, se ha llevado a cabo a lo largo de toda la regi贸n la construcci贸n de un gran conjunto de obras de conectividad (carreteras, hidrov铆as, sistemas portuarios) que reorganizan los territorios en aras de facilitar el saqueo de nuestros bienes comunes para la empresa exportadora. Con el visto bueno de los gobiernos de turno y el financiamiento de la banca internacional, estas obras buscan disminuir los costos de operaci贸n de las transnacionales que operan en Am茅rica Latina, aumentando sus lucros y garantizando que nuestro continente siga cumpliendo el mismo rol que viene ejerciendo desde la invasi贸n colonial.

Las obras de infraestructura son un frente poco difundido y criticado de la l贸gica desarrollista, pero sin el cual la misma no se sostiene. Es en la circulaci贸n de flujos que el capital se realiza, y sin esta etapa, la extracci贸n no cobrar铆a ning煤n sentido.

A estas venas abiertas, les hemos llamado 芦Rutas del Saqueo篓.

Cada 15 d铆as, traemos noticias de las comunidades organizadas en contra del sangrado de nuestros territorios. 隆Buena lectura!

ARGENTINA

Vivir la monta帽a

Vecinos Autoconvocados de Alta Monta帽a-VAAM, Puente de Inca- Mendoza

Desde 茅pocas remotas las comunidades andinas habitaron la monta帽a. Su forma de vida regida por los vientos y temporales de nieve no nos es ajena a los actuales pobladores, que nos hemos adaptado por ser una elecci贸n de vida.

Hoy un Proyecto extractivista atenta contra esa continuidad.

El gobierno provincial intenta llevar a cabo un Ordenamiento Territorial, armado y pensado desde el escritorio, para decirnos a los pobladores de la monta帽a como debemos habitar nuestro suelo.

El Proyecto Desarrollo Inmobiliario de las Villas de Alta Monta帽a (DIVAM). Pretende buscar grandes inversores para la zona,despojando a las comunidades de sus viviendas hist贸ricas y desarrollar con 鈥漬uevos actores econ贸micos鈥 un polo gastron贸mico, hoteler铆a, actividades de monta帽a y un shoping de altura.

El dinero, ya est谩, otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En este plan pensado para la alta monta帽a no incluye a las poblaciones que la habitamos. No se contemplan necesidades b谩sicas para la calidad de vida de la comunidad. Un claro ejemplo es que no contempla un centro de salud, y hace 8 a帽os que no hay m茅dico en toda la zona, m谩s de 90 km sin atenci贸n de la salud

Quieren despojar a los pobladores de las viviendas que cuidaron por m谩s de 40 a帽os y licitar las para restaurantes o conocidas cadenas de comida r谩pida.

No piensan en mejorar el servicio de agua, cloacas o alumbrado, para las villas existentes. S贸lo se realizar铆a si los pobladores son 芦relocalizados禄. El mismo gobierno que cerr贸 el centro de esqu铆 Penitentes. Dejando a m谩s de 50 familias sin trabajo y quit谩ndonos un emblema a todos los mendocinos.

Es la prepotencia que nos dice que la tierra que habitamos y amamos no es nuestra, que los negocios que levantamos con nuestras manos y con ausencia total del Estado no nos pertenecen, que nuestros hijos nacidos al pie del Aconcagua son ciudadanos con menos derechos.

Cerraron los CENS (Centro de Educaci贸n Nivel Secundario para adultos) y el aula sat茅lite de la escuela secundaria. En invierno no hay educaci贸n f铆sica porque no hay patio techado, ni calefaccionado. Son ELLOS quienes dicen qu茅 vecino puede o no hablar, que nos quieren separar en 芦unidades poblacionales de an谩lisis禄 (Barrios) sin entender que hemos elegido la monta帽a por su silencio pacificador, vivir apartados, en un paraje de monta帽a es una elecci贸n de vida; que somos un mismo corredor, una misma comunidad con similares vivencias y sentido de pertenencia.

Las ausencias y despojos son innumerables. Pero junto a todo lo que falta tambi茅n se instala lo que s铆 tenemos. Tenemos ideas de c贸mo ofrecer servicios de calidad, atenci贸n personalizada al turista, contagiar nuestro amor por la monta帽a. Queremos mejorar nuestra existencia en el lugar que hemos elegido. Tenemos arraigo y un claro sentido de pertenencia. Y sobre todo intacto nuestro sentido de LUCHA, pasamos temporales, aludes, avalanchas y no nos fuimos. Parimos hijos, los vimos crecer, refaccionamos nuestras casas, hicimos plazas, reuniones, festivales, rituales.

Queremos que crezca la alta monta帽a, que se desarrolle pero somos parte de esta tierra y ac谩 vamos a seguir. La monta帽a resiste! VAAM. PUENTE DEL INCA.

PUELMAPU

Se consolidan tiempos de lucha y resistencia!

Ayer jueves 12 de enero nuestra comitiva de autoridades Mapuche y Mapuche Tehuelche tuvieron la mesa de di谩logo con pu winka del gobierno nacional y provincial.

La charla fue larga, y no porque haya durado casi 4 horas, sino porque este di谩logo con el Estado empez贸 en 2017, cuando asesinaron al weichafe Rafael Nahuel iem en una cacer铆a que llev贸 adelante el grupo albatros de la prefectura naval Argentina comandado por Bullrich, en territorio de la Lof Lafken Winkul Mapu.

Asesinato a煤n impune que parece haber sido olvidado por ellos pero en nuestra memoria a煤n sigue latente y fresca su sangre derramada y la de todos nuestros kuifikeche que dieron su vida por el territorio.

Di谩logo que, en aquel momento, fue interrumpido porque siempre es bajo sus condiciones. Nunca estuvimos, ni vamos a estar, en paridad ya que, gobierne quien gobierne, siempre fuimos nosotros los que pusimos los asesinados, los encarcelados, los perseguidos y despojados, y eso contin煤a hasta la actualidad.

Nos dicen que hay que esperar? Nos dicen que no estamos en condiciones de exigir?

Nos hablan de que no quieren violencia cuando nosotros somos el resultado de un genocidio perpetrado por el winka hac铆a nuestro pueblo.

Hoy en d铆a hay infancias Mapuche encarceladas y fuera de su territorio, una Machi separada de su rewe, familias desmembradas, un territorio mapuche militarizado, si esto no es violencia 驴Que es? Parece que se considera as铆 solo cuando la padece el blanco.

Desde nuestra cosmovisi贸n Mapuche, todo esto genera un malestar que, por m谩s paciencia que tengamos, ellos nunca van a entender.

A pesar de todo, con tranquilidad y feientun fuimos a esa mesa de di谩logo.

Expusimos todas nuestras exigencias, porque estamos en todas las condiciones de exigir: somos un pueblo pre existente al Estado y este nos quiso hacer desaparecer.

Glosario (las palabras en mapuzungun fueron escritas utilizando el grafemario unificado):

Winka: (de la voz 芦we inka禄 que significa 芦el nuevo Inca禄) invasor, opresor

Weichafe: guerrero, guerrera, guerrere

Lof: comunidad

Kuifikeche: gente mayor, ancestras, ancestros, ancestres

Machi: m谩xima autoridad espiritual, filos贸fica, pol铆tica, medicinal y ceremonial del Pueblo Naci贸n Mapuche.

Rewe: lugar sagrado en el cual un/una/une Machi lleva adelante sus ceremonias

Feientun: espiritualidad

ARGENTINA

Alerta! Mar del Plata Fumigada

Enero 2023

Somos conscientes. Este sistema productivo a base de venenos ha generado el desplazamiento de las comunidades, su criminalizaci贸n,ha querido acallar las cosmovisiones sobre nuestra real soberan铆a, el cuidado de las semillas, nuestros territorios y nuestra Agua.

P茅rdida de la biodiversidad, muerte de abejas e insectos polinizadores. Da帽os y muerte en animales. Desmontes, sequ铆as, desertifican los suelos y a cambio entregan alimentos sin nutrientes, contaminan el aire y el Agua. Generan y favorecen la proliferaci贸n de cianobacterias (pandemia invisibilizada). Generan da帽os en el sistema endocrino, inmunol贸gico, linf谩tico, sexual, reproductivo, cognitivo y de desarrollo. Problemas respiratorios y en la piel. Tumores, c谩ncer entre tantas otras enfermedades.

En la Zona Sur de Mar del Plata se encontr贸 en el agua del barrio Playa Serena 2-4 D (m谩s conocido como agente naranja) quintuplicando los niveles permitidos para uso de riego y Ampa compuesto que se produce por la degradaci贸n del glifosato. En la zona Oeste rural en cuatro escuelas y un jard铆n se detect贸 la presencia de nitratos y glifosato. En el a帽o 2013 en la escuela N掳51 del paraje San Francisco an谩lisis del agua dieron 17 veces m谩s de nitratos y 40 veces m谩s de fenoles que los niveles permitidos. En la zona Norte en el barrio de F茅lix u. camet se encontr贸 en suelo: Glifosato, Ampa, Clorpirifos y Epoxiconazol. En el aire: Glifosato, Ampa, Atrazina, Epoxiconazol, Metacloro, Clorpirifos, Sulfentrazona. En Agua de lluvia: 2-4 D, Atrazina, Glifosato, Ampa, Clorpirifos, Metacloro.

Exigimos el cese inmediato de las fumigaciones ilegales que est谩n ocurriendo en toda la zona periurbana de nuestra ciudad donde se viola una Medida Cautelar dictada por la corte suprema de justicia que proh铆be aplicar cualquier producto qu铆mico a menos de mil metros de viviendas, escuelas y cursos de Agua.

Hacemos responsable al Municipio de General Pueyrred贸n y a los gobernantes en general por la falta de control y desidia ante esta situaci贸n de peligrosidad que ha generado el sistema productivo que est谩 exponiendo a la poblaci贸n ya sea por consumo a trav茅s de los alimentos, por deriva y/o exposici贸n.

C脫RDOBA 鈥 ARGENTINA

Los territorios de los Valles Serranos se movilizan en defensa de los bienes comunes

Los Valles de Punilla y Paravachasca (C贸rdoba 鈥 Argentina), territorios donde las obras de las rutas del sakeo est谩n destruyendo la vida de las comunidades locales, est谩n organizando e impulsando acciones fundamentales para la defensa de las fuentes de agua de la regi贸n, de la tierra, de la vida y adem谩s para denunciar el avasallamiento y sakeo que est谩n produciendo las autov铆as de las ruta 38 y de la ruta 5 respectivamente, eslabones fundamentales de la conectividad transoce谩nica.

Valle de Punilla 鈥 15掳 Caminata Plurinacional por el AGUA, la TIERRA y la VIDA.

Las Organizaciones socioambientales, comunidades ind铆genas, brigadas, artistas y vecinxs independientes convocan a una nueva e hist贸rica Caminata en la localidad de Cosqu铆n en defensa del agua, la tierra y la vida. Bajo la consigna 鈥溌L AGUA DE TU CANILLA NACE DEL MONTE! 隆NO ES SEQU脥A, ES SAQUEO! 隆EL EXTRACTIVISMO MATA!鈥, y con la claridad de que todos los territorios de Latinoam茅rica est谩n siendo amenazados y devastados por la profundizaci贸n del extractivismo, hoy m谩s que nunca es tiempo de uni贸n y organizaci贸n para ponerle un freno a tanta destrucci贸n. La lucha por el agua y el buen vivir nos une. Que la caminata sea un momento de encuentro para reconocernos, abrazarnos, fortalecernos y organizarnos en nuevas acciones.

La 15掳 Caminata Plurinacional ser谩 el s谩bado 28 de enero, a las 18:30 hs., partiendo desde Ob. Bustos y San Mart铆n. Cosqu铆n, C贸rdoba 鈥 Argentina

Valle de Paravachasca 鈥 Territorialidades: III Encuentro Pol铆tico de Problem谩ticas Territoriales

La Asamblea Paravachasca impulsa un a帽o m谩s, el Encuentro Pol铆tico de Problem谩ticas Territoriales, con la intenci贸n de construir estrategias colectivas que nos organicen, nos permitan accionar y articular nuestras fuerzas para el cuidado, defensa y transformaci贸n de la vida en los territorios. Territorialidades invita a las vecinas, vecinos, trabajadores, campesinos, asambleas de comunidades, colectivas organizadas, comunidades y habitantes de todos las regiones a acercarse a Paravachasca en febrero.

Territorialidades pretende ser un espacio estrat茅gico de intervenci贸n pol铆tica, colectiva y aut贸noma. En tanto intervenci贸n, tiene un campo de acci贸n territorial -las luchas y resistencias contrahegem贸nicas en y desde cada territorio- y una orientaci贸n 茅tico-pol铆tica -la voluntad de aportar a la construcci贸n del movimiento en rechazo a la l贸gica social de producci贸n extractivista, colonialista, patriarcal y capitalista.

Territorialidades en tanto Encuentro Pol铆tico naci贸 en 2020, como generaci贸n de un espacio colectivo que aspira a sentar bases emancipatorias y que crece en red, coordinando acciones de manera descentralizada, aut贸noma y autogestiva, intercambiando experiencias a nivel local y regional. Y para la construcci贸n cotidiana -como utop铆as reales- de un mundo donde quepan muchos mundos.

Para este tercer Encuentro, que tendr谩 lugar el jueves 02/febrero del 2023 en la comuna de Villa La Bolsa en el Valle de Paravachasca, se proponen seis l铆neas de intervenciones estrat茅gicas para ser (re)pensadas/reflexionadas y abordadas colectivamente en el encuentro:

Agroecolog铆a y econom铆a popular / Agua y Rutas del saqueo / Comunicaci贸n desde y para los territorios / El arte desde lo pol铆tico / Feminismos y disidencias / Educaci贸n popular y redes aut贸nomas.

A su vez y tambi茅n como intervenciones estrat茅gicas urgentes, proponemos talleres exclusivamente para las infancias y las adolescencias.

Formulario de inscripci贸n al Encuentro: https://forms.gle/mqgrXEcnPUSrbnt68

