Este es el Bolet铆n Informativo de las Asambleas Contra las Rutas del Saqueo, espacio construido por diferentes asambleas territoriales y medios libres en pie de lucha en contra del avance del capitalismo extractivo en Am茅rica Latina. Nuestra articulaci贸n surgi贸 de la percepci贸n de que se ha instalado en la regi贸n una nueva etapa del extractivismo, en la que la resistencia a la instalaci贸n de megaproyectos mineros, pesqueros, forestales, acu铆feros y energ茅ticos dej贸 de ser la 煤nica tarea de los pueblos.

Desde hace por lo menos 20 a帽os, se ha llevado a cabo a lo largo de toda la regi贸n la construcci贸n de un gran conjunto de obras de conectividad (carreteras, hidrov铆as, sistemas portuarios) que reorganizan los territorios en aras de facilitar el saqueo de nuestros bienes comunes para la empresa exportadora. Con el visto bueno de los gobiernos de turno y el financiamiento de la banca internacional, estas obras buscan disminuir los costos de operaci贸n de las transnacionales que operan en Am茅rica Latina, aumentando sus lucros y garantizando que nuestro continente siga cumpliendo el mismo rol que viene ejerciendo desde la invasi贸n colonial.

Las obras de infraestructura son un frente poco difundido y criticado de la l贸gica desarrollista, pero sin el cual la misma no se sostiene. Es en la circulaci贸n de flujos que el capital se realiza, y sin esta etapa, la extracci贸n no cobrar铆a ning煤n sentido.

A estas venas abiertas, les hemos llamado 芦Rutas del Saqueo篓.

Cada 15 d铆as, traemos noticias de las comunidades organizadas en contra del sangrado de nuestros territorios. 隆Buena lectura!

ARGENTINA

驴Qui茅n responde a tanto odio y ensa帽amiento? Los que m谩s nos conocen, nuestros Territorios y todas sus fuerzas naturales, Amulen Tai帽 Mapudumgum

En medio del conflicto por el reconocimiento del territorio mapuche, la Asamblea Legislativa de la provincia de Mendoza, de Argentina, aprob贸 en marzo una resoluci贸n seg煤n la cual los Mapuche 鈥渘o deben ser considerados pueblos originarios argentinos鈥, contrariando al Instituto Nacional de Asuntos Ind铆genas, que, bas谩ndose en la ley 26.160, reconoce 26 mil hect谩reas de tres comunidades mapuche abarcando 谩reas de los municipios de Malarg眉e y San Rafael. Desde las Asambleas contra las Rutas del Sakeo, publicamos la declaraci贸n de Gabriel Jofr茅, werken de la organizaci贸n Identidad Territorial Malalweche:

鈥淗ay un cerro que se llama el Cerro Negro, en este mismo departamento de Malarg眉e, que es muy alto y arriba termina muy agudo. Y siempre ese cerro tiene esa idea. Al subir arriba, si uno grita principalmente, en seguida llega un viento terrible y no lo deja andar m谩s ah铆, tiene que bajar. Tiene que bajar, porque se puede perder, tiene partes muy peligrosas, que no se ve para dar un paso.

Todos dicen que el Cerro Negro se enoja porque no quiere que cierta gente pise sus dominios. Algunos dicen que debe tener un tesoro y as铆 lo defiende.鈥 Pag. 96

鈥淓l cerro se enoj贸 porque todos estos hombres desconocidos, con tantos aparatos, trepaban por sus pe帽ascos. Cuando yo sub铆a solo, nunca pas贸 esto porque a m铆 me conoce el Cerro y la Cordillera鈥 pag. 94

Manuel Antonio Jofr茅, 55 a帽os. Malarg眉e. Mendoza. 1974 鈥 Campesino muy conocedor de su regi贸n y de sus tradiciones. En: 鈥淐uentos y leyendas populares de la Argentina鈥: Berta Vidal de Battini, Tomo VII, Ediciones Culturales Argentinas; 1984.

Esta memoria tan custodiada, tan resguardada, tan resistida; vuelve a cada paso de este presente en que nos vamos encontrando. Y comenzar con una cita de mi padre, mi querido chachay, es m谩s que una responsabilidad, una decisi贸n pol铆tica para que contin煤en las palabras de esta lengua de Castilla crujiendo y desbordando por sus intersticios, tanta Memoria violentada y manoseada.

Si hay, si hubo y vamos a seguir habiendo mapuche, desde los tiempos inmemoriales que MALALHUE 鈥 MALALWE, viene siendo en nosotros, nosotras y nosotres; tanto ser comunitario y ancestral que, desde lejos apacible y desde adentro tan activo y transhumante, sigue recorriendo sus quebradas y valles; no ser谩 negado, tanto como tanto r铆o susurrando, tanto viento enfurecido, tanto cerro embravecido; as铆 fue y as铆 seguir谩 siendo porque la ambici贸n de ciertos seres humanos, no alcanzar谩 nunca contra tanta Vida, fentren Monguen, Kume Rakizuam.

All铆 entre portales de internet y altos estrados de funcionarios estatales, corren tintas

virtuales y campa帽as medi谩ticas electorales que derraman mezquindad, mientras distraen a 鈥渓a gente鈥 que se predispone a ser distra铆da, para promover y difundir falsedades o quiz谩 verdades de ocasi贸n, coyunturales, hasta comercialmente disponibles para cualquier medio de comunicaci贸n que tenga que devolver favores de la Pauta, o sinsabores por compromisos empresariales maniqueos.

S铆, estamos en un momento tr谩gico, estamos en un instante del desarrollo de los tiempos, en una crisis clim谩tica y por lo tanto de sentidos y saberes hay cosas importantes por resolver, y no son solo los Rollover de la Deuda, o los compromisos pol铆ticos con los sectores concentrados de la econom铆a mundial, que no es la Econonuestra, ni la econotuya; y entonces salen de la Grieta y se funden en un solo levantar de brazos una cantidad de funcionarios legislativos, a responder a los ejecutivos, disponiendo tambi茅n sendos proyectos de declaraci贸n contra quienes se opongan, siempre con el l谩piz afilado de algunos funcionarios judiciales que se tientan con actos regresivos o Derecho Creativo, para infundamentar sentencias. Un buen combo de privatizaci贸n de las aguas, aprobaci贸n ilegal de DIA Cerro Amarillo, reorganizaci贸n del fracaso en la administraci贸n de la obra social de OSEP y nuevas paritarias Docentes.

P谩rrafo especial ser谩 para quienes vienen acompa帽ando desde la academia o las ciencias sociales, que traen desde la epistemolog铆a y la 茅tica reflexiva bocanadas de compromisos, aires de verdades complejas y colectivas, cr铆ticas visiones del rol de las clases pol铆ticas dirigentes. Mientras tanto y de lugares oscuros de la institucionalidad aparecen sectores corporativos reanimados en sus esquemas de populismo de Derecha, con 铆nfulas de herederos de los genocidas de la Campa帽a del Desierto y del proceso de Organizaci贸n del Estado Naci贸n, que desempolvan nuevos formatos de viejos discursos negacionistas, colonialistas, racistas; tratando de imponer desde algunes referentes acad茅micos de poca monta y superhispanizados, fundamentos escasos para tratar de incidir en sendos debates elaborados y profundos que ya han superado estas peque帽as r茅moras feudales y mon谩rquicas. UN DERECHO A R脡PLICA, o quiz谩 varias, frente a tantos flancos de ataque; y aqu铆 estamos, resistiendo, pero tambi茅n avanzando, desde los encuentros, las conversas, el Gulamtuwun, recreando di谩logos de tiempos sin tiempos, donde se puede profundizar, compartir, y hasta emocionar hasta el abrazo y el llanto.

Aqu铆 vamos, porque no se est谩n dando cuenta de su encerrona, de su realidad fragmentada de las encuestas dibujadas, de su indecorosa embestida sin sentido, de su incapacidad para el di谩logo y el encuentro; es triste pero no al punto de considerarlos v铆ctimas, sino RESPONSABLES de delitos y violaciones, que deber谩n pagar como todo aquel que es VICTIMARIO.

Y si falta algo, tenemos mucho para dar, somos muchos, muchas y muches m谩s los que s铆 buscamos el encuentro, los que s铆 creemos que la democracia es m谩s que lo que hoy se define administrativamente; y todes los que entendemos y nos entendemos vamos a seguir el Trekan, en el Kume Rup眉, en el ancho camino de la diversidad, la pluralidad y la defensa del Agua, los Territorios y los Bienes comunes.

Fachantu, WallMapu 鈥 PikunMapu 鈥 PuelMapu 鈥 Futa Eln Mapu Malawe

CHILE

Comisi贸n Nacional de Energ铆a y Bienes Nacionales concesionan territorio ind铆gena Lickanantay para el negocio de energ铆as renovables

Comunidad Atacame帽a de Peine

El pasado jueves 30 de marzo de 2023, la comunidad ind铆gena atacame帽a de Peine ha designado a su Directiva manifestar p煤blicamente su rechazo con lo establecido por la Comisi贸n Nacional de Energ铆a, a trav茅s del Plan de Expansi贸n del Sistema de Transmisi贸n Nacional, en que se designa a nuestro territorio ancestral Lickanantay de Peine como zona de expansi贸n para el negocio de energ铆as renovables no convencionales (ERNC). En este momento, nuestra subcuenca Salar de Puntas Negras y Salar de Imilac, este 煤ltimo, acu铆fero protegido, se encuentra siendo invadida por una colonizaci贸n energ茅tica que pretende establecer un polo de expansi贸n de energ铆a sin contemplar estudios de impacto ambiental y sin procesos de consulta ind铆gena como lo establece el Convenio N掳169 OIT y a su vez, contradiciendo el lineamiento N掳1 del Cap铆tulo Ind铆gena de la Pol铆tica Energ茅tica 2050 denominado 鈥渄esarrollo energ茅tico garantizando el respeto de los derechos de los pueblos ind铆genas鈥.

Siguiendo la orientaci贸n t茅cnica de la Comisi贸n Nacional de Energ铆a, el Ministerio de Bienes Nacionales ha expoliado nuestro territorio ind铆gena y establecido una cartera de Concesiones Onerosas de Inmuebles Fiscales para Desarrollo de 鈥淧royectos de Energ铆a Renovables No Convencionales (ERNC), en las Regiones de Antofagasta y Atacama鈥; es as铆 como actualmente se han concesionado 5 pa帽os en nuestro Salar de Imilac, m谩s una subestaci贸n y l铆nea de transmisi贸n el茅ctrica (Monte Mina-Parinas), esperando una capacidad instalada de generaci贸n de ERNC de 1200 mega watts (MW) al a帽o 2025, la que aumentar谩 a 4.480 MW el a帽o 2030 y finalmente superar谩 los 6.000 MW el a帽o 2035.Teniendo clara la magnitud de dicho escenario y una intervenci贸n de cerca de 3.000 hect谩reas, sin duda se generar谩n impactos ecosist茅micos y socioambientales no solo en el sector mismo sino que en las pr谩cticas de ocupaci贸n efectiva del territorio Lickanantay de Peine. este aspecto, hacemos notar que la construcci贸n de estos parques fotovoltaicos y e贸licos presentan caracter铆sticas industriales, pues como cualquier actividad de explotaci贸n de la naturaleza interviene en la composici贸n f铆sica, qu铆mica y biol贸gica del suelo, adem谩s de requerir grandes vol煤menes de agua -por ejemplo, humectar caminos-, adem谩s se debe tener en cuenta que se trata de extensiones enormes de territorio, considerando las plantas y/o parques, la infraestructura de conectividad, transporte y distribuci贸n de energ铆a. Estas obras se inscriben en el proceso de transici贸n energ茅tica global, el cual se sustenta en la explotaci贸n insustentable de minerales como cobre y litio, intensificando la explotaci贸n de nuestros acu铆feros y profundizando el da帽o ecol贸gico en nuestros salares altoandinos.

Ante lo cual debemos sumar los impactos en los ciclos migratorios de las aves y, en consecuencia, en la cadena bi贸tica y en los procesos de polinizaci贸n, impactando los equilibrios ecol贸gicos a escala local y en t茅rminos sist茅micos en la cuenca del Salar de Atacama. Tambi茅n nos preguntamos cu谩l es la vida 煤til de la tecnolog铆a que se utiliza en estos procesos, por ejemplo, de paneles, bater铆as, etc., y a d贸nde van esos residuos industriales; s贸lo esperamos que nuestro desierto no se transforme en el basurero de las energ铆as renovables.

Asimismo, nos preocupa la salud de nuestro pueblo, ya que el transporte de dicha energ铆a a trav茅s de l铆neas de alta tensi贸n produce la ionizaci贸n del aire situado alrededor del cable de la l铆nea, causando la emisi贸n de ruido, interferencias de radiofrecuencia o la generaci贸n de ozono troposf茅rico; un gas t贸xico con repercusiones importantes en la salud humana. Todos estos impactos no son externalidades negativas aisladas, sino afectaciones directas.

A pesar de esta afectaci贸n directa, el sistema de evaluaci贸n ambiental s贸lo ha solicitado a dichas inversiones declaraciones de impacto ambiental (DIA), lo cual, reiteramos, no contempla estudios ni procesos de consulta ind铆gena. En este aspecto, cuestionamos la narrativa de colonialismo energ茅tico que las presenta como limpias e inocuas. Ya que, s贸lo la construcci贸n de los proyectos, como mencionamos anteriormente, se extiende en cerca de 3 mil hect谩reas, efectuando una intervenci贸n monumental en los ecosistemas y la p茅rdida de usos territoriales de parte de la Comunidad, ya que se construyen cercos por donde se detiene el tr谩nsito de la vida humana y no humana.

La Comunidad Ind铆gena Atacame帽a de Peine, en estos meses se encuentra absolutamente presionada por las gerencias de relacionamiento comunitario de las empresas y consorcios nacionales y transnacionales que se pretenden instalar en el territorio, teniendo incluso que efectuar desalojos de campa帽as de levantamiento de informaci贸n biof铆sica y arqueol贸gica que se hab铆an instalado en el Salar de Imilac sin autorizaci贸n de la Comunidad. Ante dicha situaci贸n interpelamos al Estado de Chile por concesionar un territorio ind铆gena y proyectar una generaci贸n energ茅tica planificada desde las oficinas tecnocr谩ticas de Santiago sin considerar las condiciones y usos territoriales de la comunidad Lickanantay de Peine. En esta l贸gica no s贸lo evidencia un desconocimiento de las din谩micas culturales de nuestro pueblo, sino que constatamos que se privilegia la raz贸n tecnocr谩tica de organismos como la Comisi贸n Nacional de Energ铆a, y a nosotros como pueblo ind铆gena se nos delega la responsabilidad de establecer relaciones de acuerdos con estas empresas, donde el Estado se desliga y no asume la responsabilidad que le compete a sus organismos p煤blicos, en este caso, el Ministerio de Energ铆a, el Ministerio de Bienes Nacionales, el Ministerio de Medio Ambiente y la Corporaci贸n Nacional de Desarrollo Ind铆gena (CONADI).

Finalmente, para la opini贸n p煤blica en general, les manifestamos que la actual colonizaci贸n energ茅tica en nuestro territorio no va a solucionar la pobreza energ茅tica en que viven los pueblos Lickanantay como Peine y otros que no tienen acceso a energ铆a el茅ctrica para uso domiciliario o residencial, sino que responde a las necesidades de los sectores industriales que representan el 73% de la demanda a nivel nacional, principalmente industria y miner铆a (40%) transporte (33%) y para exportaci贸n. En efecto, quisi茅ramos manifestar que el discurso de la transici贸n energ茅tica est谩 plagado de mitos ecoeficientes. Desde nuestra experiencia territorial podemos afirmar que las infraestructuras energ茅ticas y las de conectividad asociadas, no son ni limpias ni inocuas. En este contexto, invitamos a otros pueblos a problematizar estas nuevas estrategias de colonizaci贸n territorial, cuestionando el para qu茅 de esta generaci贸n de energ铆a e identificando a los grupos y sectores sociales que se beneficiar谩n con ella y aquellos que ya comenzamos a padecerla.

Agradeciendo la difusi贸n del presente comunicado, se despide atentamente.

Bernardino Barrera, presidente del Directorio Comunidad Ind铆gena Atacame帽a de Peine, Latorre S/N, Peine, ADI Atacama La Grande, San Pedro de Atacama.

CHILE

Declaraci贸n p煤blica 鈥淕rito del Agua鈥

Gotitas en Resistencia de la cuenca del Elki

En un 22 de marzo 2023/D铆a de AGUA

鈥 Porque basta de hablar del recurso del agua! En este momento le quitaron su vida, cuando la mercantilizaron. Somos vida. Somos agua. Elemento m谩gico vital y esencial. As铆 como Madre Tierra, Madre Agua, esp铆ritu presente Agua.

Hoy aguas gritan porque est谩n siendo vulneradas. As铆 como venden la tierra, venden las aguas. Metro cuadrado de tierra como acci贸n de agua. 脷NICO PA脥S EN EL MUNDO EN EL QUE AGUA ES PRIVADA, solo tiene acceso quien puede pagar por ella. El c贸digo de aguas junto al Estado de $hile, han permitido que hoy estemos en la situaci贸n de sequ铆a y saqueo.

Se toma toda el agua que hay en la cuenca de Elki: se est谩 permitiendo que se priorice dar agua a las industrias que venden sus productos al extranjero, mientras se secan las vidas de los ecosistemas y pueblos que lo habitan. Se prioriza construir edificios en humedales, entubar canales para alimentar r谩pidamente fundos, destruir cerros para construir carreteras y mineras, contaminar el aire y por ende la lluvia.

Declarada ya una crisis clim谩tica y escasez de agua dulce a nivel mundial, se prioriza dar esa agua a la industria en territorios que habitan pueblos que se est谩n secando!!! ya hay mucha vegetaci贸n que ha muerto, animales con sed por canales entubados y animales sin casa por humedales devastados.

隆隆En la cuenca del Elki industrias que toman m铆nimo 463 litros POR SEGUNDO!! Agr铆colas, mineras y frut铆colas exportadoras, chupan entre 400- 1300 litros por segundo, mientras el consumo de Agua promedio a nivel nacional por persona es de 125-200 litros diarios.

22 DE MARZO d铆a mundial de agua: Recordar que somos agua

Al nacer somos 70% agua

Cada gota importa, cada gota cuenta.

GOTA A GOTA SOMOS AGUA QUE BROTA

Agua lib茅rate de las manos de privadas

y vuelve a tu cauce libre, para dar vida en armon铆a con la tierra.

Las aguas, la mar, nubes, humedales, canales, r铆os y glaciares, en todos sus estados.

Volver谩n a ser libres, protegidas y apreciadas.

Agua vale mucho m谩s que oro, la lucha por agua es la lucha por la vida!!

Agua para los pueblos y ecosistemas, no para la mega industria.

CHILE

Los Bronces integrado de Anglo American. Condena a muerte para los glaciares

Coordinaci贸n de los Territorios por la defensa de los Glaciares

19 abril 2023. Declaraci贸n frente a la aprobaci贸n al proyecto de expansi贸n de Los Bronces Integrado por el Comit茅 de Ministros del Gobierno de Boric.

Como organizaciones defensoras de los glaciares, sus entornos y de los derechos humanos y ambientales, sostenemos lo siguiente:

鈥 Repudiamos la aprobaci贸n hecha por el comit茅 de ministros al proyecto de expansi贸n de Los Bronces Integrado de Anglo American. Esta acci贸n constituye un respaldo irresponsable a una empresa ecocida que ya ha da帽ado de manera irreparable ecosistemas de monta帽a y que en diversos territorios ha contaminado cursos de agua con desechos t贸xicos por relaves y que no cumple sus promesas con las comunidades. Este proyecto no es inversi贸n para Chile, s贸lo da帽a la salud de las personas y el patrimonio ambiental del pa铆s.

鈥 Como comunidades defensoras de la naturaleza, exigimos la renuncia de la ministra Maisa Rojas qui茅n lejos de trazar un camino contrapuesto a lo que se ha hecho hasta ahora, da luz verde a este nefasto proyecto, en un contexto de crisis clim谩tica de consecuencias insospechadas. Exigimos su salida por perjudicar los compromisos ambientales internacionales que ha adquirido y desatender las demandas socioambientales que hist贸ricamente han levantado las comunidades en los territorios. La ministra manifest贸 que 鈥渘o habr谩 un impacto signi铿乧ativo para las personas鈥, declaraciones impresentables puesto que ella no puede garantizar eso, menos considerando que la gran mayor铆a de la informaci贸n del proyecto proviene de la misma empresa. El discurso de que no habr谩 impacto en la salud no es nuevo, y las comunidades sabemos que no es cierto.

鈥 Existe evidencia cient铆铿乧a que comprueba que Los Bronces es parte de las fuentes contaminantes que han afectado glaciares. El 2022 se public贸 en la revista Science un estudio que revela que el polvo que recubre los glaciares y que acelera su derretimiento proviene de las faenas de la miner铆a. Los glaciares Olivares, Paloma entre muchos otros han sido da帽ados de manera irreparable.

鈥 Con esta decisi贸n, el Estado a trav茅s del gobierno, abandon贸 su rol de proteger el bien com煤n, poniendo por delante los intereses de una empresa transnacional conocida internacionalmente por ser una de las principales responsables de la emisi贸n de gases de efecto invernadero, causante del calentamiento global.

鈥 La aprobaci贸n de Los Bronces Integrado, refuerza que el llamado 鈥減rimer gobierno ecol贸gico de la historia de Chile鈥 no tiene compromiso real por tomar acciones que frenen el extractivismo y la crisis clim谩tica que nos golpea fuertemente como pa铆s con alta vulnerabilidad.

鈥 No hay mitigaci贸n ni compensaci贸n ante la destrucci贸n de los glaciares y su entorno, no son elementos reemplazables. Por lo dem谩s, las medidas de mitigaci贸n que se presentan resultan rid铆culas y absurdas ante da帽os que son irreparables y en un contexto de una ciudades degradadas ambientalmente y altamente contaminadas. Estas condiciones, celebradas por los ministros, no se hacen cargo del problema de fondo que es que este es un mal proyecto. Adem谩s varias de estas medidas fueron propuestas por la empresa de manera voluntaria, es decir, no tuvieron ning煤n tipo de estudio por parte de los servicios del estado. Estas son un insulto a la inteligencia y nuevamente el gobierno nos deja desprotegidos frente a una empresa depredadora.

鈥 Pese a que tenemos una institucionalidad ambiental pro empresarial, el Servicio de Evaluaci贸n Ambiental que es el organismo t茅cnico responsable, ya hab铆a rechazado este proyecto. El hecho que el Comit茅 de Ministros desconociera este rechazo es una acci贸n grave porque debilita a las instituciones imprescindibles para sostener a la d茅bil democracia.

鈥 Lamentamos que desde el presidente, hasta ex diputados y diputadas que hoy son parte del gabinete, hayan abandonado la convicci贸n de proteger los glaciares que desde el parlamento vitoreaban cuando eran oposici贸n.

鈥 Denunciamos desde ya que todos los impactos en la seguridad h铆drica afectar谩n de manera m谩s aguda a la poblaci贸n en vulnerabilidad, y como se sabe, dentro de esta poblaci贸n las ni帽eces, mujeres y personas mayores est谩n m谩s expuestos.

鈥 Recordamos que durante el 2015, el INDH manifest贸 que existe una relaci贸n directa entre la protecci贸n de los glaciares, otras formas de hielo y los derechos humanos. Hoy en un contexto de deserti铿乧aci贸n de la zona central y ante la ausencia de precipitaciones, los glaciares son la principal fuente h铆drica de los r铆os, llegando a sostener los sistemas en hasta un 60-70%. Es por eso que la protecci贸n de los glaciares se transforma en una garant铆a del derecho a la vida, derecho al agua, derecho a la alimentaci贸n adecuada, a la salud, al trabajo y a la vida cultural.

鈥 As铆 tambi茅n el 2016, la Corte Suprema emiti贸 un pronunciamiento en el marco de la tramitaci贸n del proyecto de ley de desprotecci贸n glaciar de Bachelet, se帽alando claramente que 鈥淓n la actualidad no existe duda que los glaciares son bienes nacionales, que forman parte del patrimonio ambiental de Chile y no pueden ser objeto de proyectos de inversi贸n con 铿乶es econ贸micos.鈥 Por lo tanto, la votaci贸n un谩nime del Comit茅 de Ministros contradice rotundamente lo manifestado por la Corte.

鈥 Denunciamos el doble est谩ndar que tiene este gobierno y su respectivo Ministerio de Medio Ambiente, donde por un lado en el marco de la COP27 Chile anuncia liderar junto a Islandia y otros 16 pa铆ses 鈥渁migos de la cri贸sfera鈥, iniciativas para enfrentar los deshielos, denominado 鈥淎mbition on Melting Ice鈥, pero por otro lado, se entrega aprobaci贸n un谩nime desde el Comit茅 de Ministros a un proyecto que hist贸ricamente ha destruido glaciares milenarios y que con este proyecto continuar谩 haci茅ndolo.

鈥 Por 煤ltimo, entregamos nuestro total apoyo y respaldo a las organizaciones que se han levantado contra Anglo American en Chile y el mundo, en cuanto al anuncio de que interpondr谩n recursos de reclamaci贸n contra la aprobaci贸n del Comit茅. Esperamos que el Tribunal Ambiental entregue garant铆as a favor de la biodiversidad, del equilibrio de los ecosistemas de monta帽a, de la protecci贸n de los glaciares y sus entornos y del derecho humano al agua. La Regi贸n Metropolitana y la Regi贸n de Valpara铆so no merecen ser condenadas a zonas de sacri铿乧io por el Comit茅 de Ministros.

