Boletín de empresas recuperadas y movimientos sociales actualizado al 10.3.2023

Bolet铆n de empresas recuperadas y movimientos sociales actualizado al 10.3.2023

Plenario Piquetero ratific贸 la continuidad del plan de lucha

Mario Hernandez

El viernes 3 se desarroll贸 el Plenario Piquetero Nacional convocado por las organizaciones de la Unidad Piquetera. All铆, trabajadores desocupados y organizaciones deliberaron sobre c贸mo enfrentar el ajuste en marcha, un programa de reivindicaciones inmediatas y las pr贸ximas medidas a tomar.

Despu茅s de un acto de apertura donde hablaron representantes de las provincias, se pas贸 a deliberar en comisiones, para finalmente dar a conocer, en un acto final, las conclusiones. Se vot贸 un plan de lucha que en los pr贸ximos meses incluir谩 acciones en m谩s de 135 ciudades de toda la Argentina. Del 13 al 15 de marzo desarrollar谩n acciones de lucha en todo el pa铆s, el 5 de abril cortar谩n rutas nacionales y provinciales, puentes carreteros, accesos y egresos a Capital Federal para el d铆a 5 de abril, y si no hay respuestas satisfactorias un nuevo acampe del 18 al 20 de abril. Tambi茅n resolvieron impulsar una campa帽a de asambleas y plenarios para organizar una gran marcha federal convocando a todos los sectores en lucha en una gran movilizaci贸n popular que parta 鈥渄esde los cuatro puntos cardinales desde el lunes 15 de mayo, confluyendo en la Plaza de Mayo el 17鈥.

Adem谩s, se vot贸 acompa帽ar la movilizaci贸n independiente del 8 de marzo, en el D铆a internacional de las mujeres trabajadoras, denunciando el ajuste y los femicidios, y marchar con el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia el 24 de marzo contra la represi贸n y la criminalizaci贸n de las luchas.

芦Parece que est谩n de moda los discursos de derecha禄

Gabriela de la Rosa, integrante de la Mesa Nacional del Polo Obrero, cuestion贸 a la ministra de Desarrollo Social y reclam贸 por la falta de env铆o de alimentos a los comedores sociales.

En pleno acampe sobre la Avenida 9 de Julio en reclamo por la baja de planes Potenciar Trabajo y la falta de env铆o de alimentos a los comedores sociales, la dirigente de la Mesa Nacional del Polo Obrero, Gabriela de la Rosa, cruz贸 con fuerza a la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, quien el mi茅rcoles 15 de febrero ratific贸 la baja de 100.000 beneficiarios de planes sociales por no completar los formularios de inscripci贸n virtuales.

Las cr铆ticas adem谩s llegan luego de que la funcionaria asegurara que su cartera 鈥渘o es el ministerio de los piqueteros鈥. De la Rosa apunt贸 contra la ministra y advirti贸 que 鈥parece que sus declaraciones le vienen bien, porque est谩n de moda los discursos derechistas鈥.

鈥Adem谩s, no est谩 de moda atender el reclamo de miles de personas. Nos estamos movilizando en todo el pa铆s reclamando contra las bajas arbitrarias de planes sociales鈥, denunci贸.

Y agreg贸: 鈥淭ambi茅n por el alimento a los comedores populares que no llegaron en febrero y parece que tampoco van a llegar. Porque los avisos son de que reci茅n en mayo se van a estar entregando los alimentos correspondientes鈥.

Cr铆ticas a la validaci贸n de los planes

Desarrollo Social hizo este a帽o un proceso de validaci贸n online para determinar la compatibilidad de los planes sociales entregados. Por este proceso decidi贸 dar de baja m谩s de 100.000 beneficiarios de este programa que entrega una suma de dinero equivalente a la mitad del Salario M铆nimo.

Esta din谩mica tambi茅n fue muy cuestionada por los movimientos sociales: 鈥Hay mucha gente de carne y hueso que no pudo validar su identidad, que trabaj贸 todo el mes, que viene desarrollando tareas y que por alguna confusi贸n no pudo validar su identidad鈥.

鈥淣osotros ayudamos a much铆simos compa帽eros. Otros tantos se quedaron a afuera. Mucha gente qued贸 afuera de la posibilidad de hacer esta encuesta que nunca hab铆a sido 100 % virtual鈥, finaliz贸.

Los bajos salarios conspiran contra el objetivo del Gobierno de transformar planes sociales en empleo formal

Por Emiliano Russo

La administraci贸n nacional est谩 en una disyuntiva: impulsa la obra p煤blica y celebra la continua baja de la desocupaci贸n, pero le cuesta transformar los planes sociales en trabajo social por los bajos sueldos.

Tras una nueva jornada en la que se hizo sentir la protesta piquetera sobre los accesos a la Ciudad de Buenos Aires, en reclamo de m谩s de 140.000 planes Potenciar Trabajo ca铆dos a causa de una auditor铆a oficial, el Gobierno se encuentra en una suerte de encerrona: por un lado empuja la obra p煤blica y festeja los bajos n煤meros de desocupaci贸n, pero tambi茅n encuentra dificultades para avanzar en la formalizaci贸n de los beneficiarios y trabajadores precarios por los bajos salarios existentes en el mercado laboral.

Falta de mano de obra

Un funcionario de estrecho v铆nculo con Alberto Fern谩ndez graficaba en las 煤ltimas horas este panorama: por un lado, celebr贸 los bajos n煤meros de desempleo y la febril actividad econ贸mica que se registra en varios distritos del interior. Citando una conversaci贸n con el intendente de Coronel Pringles (Lisandro Matzkin), asegur贸 que en esa ciudad del centro-oeste bonaerense no se consigue mano de obra para acompa帽ar el ritmo de la obra p煤blica.

El problema, aunque no se mencion贸 en esa charla, hay que buscarlo en los bajos salarios. Desde hace 7 a帽os, con la excepci贸n de 2017, el salario real viene cayendo, pero la inflaci贸n del 95% registrada en 2023 no hizo m谩s que agudizar el fen贸meno.

En el ministerio de Trabajo, por un lado, han celebrado que se superaran los 13 millones de trabajadores registrados. Pero un informe interno subraya que s贸lo la mitad de ese universo logr贸 el a帽o pasado empatar o superar a la inflaci贸n: el resto cay贸 frente a la avanzada de los precios. El panorama entre los informales es sensiblemente peor.

Los sueldos cada vez alcanzan menos

Seg煤n inform贸 Luis Campos, del Observatorio de la Deuda Social de la CTA Aut贸noma, del 煤ltimo muestreo del SIPA (el sistema integrado de trabajadores en blanco) se desprende que los ingresos de la mitad de los asalariados registrados del sector privado fueron inferiores a $129.288 de bolsillo por mes. En el mismo mes la canasta b谩sica total para un hogar de 4 personas fue de $145.948.

Ah铆 radica la dificultad del Gobierno en formalizar a este universo de trabajadores precarios: los bajos salarios no son incentivo y por eso muchos contin煤an en la denominada econom铆a popular.

En este contexto, el diputado Juan Carlos Alderete, advirti贸 que hubo una 芦redistribuci贸n de la pobreza禄 por lo que no se ha logrado cumplir con el mandato de la campa帽a electoral 2019. En este sentido, denunci贸 que 芦hubo una brutal transferencia de ingresos hacia los que m谩s tienen. Hoy no alcanza con tener trabajo para dejar de ser pobre. Se puede tener un trabajo formal y ser pobre. De los informales ni hablemos禄.

La guerra de los decretos: P茅rsico vs. Massa y una disputa por la caja que deja el ajuste

La 煤ltima contienda tuvo lugar en Desarrollo Social a partir de la decisi贸n de la ministra Victoria Tolosa Paz de recortar de unos 100.000 programas Potenciar Trabajo, que le representan al gobierno un 鈥渁horro鈥 de m谩s de $3.000 millones. Hasta ah铆 la medida no gener贸 grandes revuelos dentro del Frente de Todos, m谩s all谩 de algunos enojos y quejas.

El conflicto explot贸 alrededor de esos m谩s de $3.000 millones mensuales que el gobierno obtuvo directamente del bolsillo a las familias m谩s pobres que habitan estas tierras. Hasta hace unas semanas, el debate dentro de la cartera social parec铆a claro y definido. Con esas partidas, y amparados en el decreto 728/2022, se avanzar铆a para reforzar varias secretar铆as encargadas de dotar de maquinaria e insumos a las cooperativas y emprendimientos productivos constituidos a partir de los Potenciar Trabajo. La norma en cuesti贸n hab铆a sido una de las primeras medidas de la ministra, aunque el texto parec铆a redactado a la medida del Movimiento Evita, organizaci贸n comandada por Emilio P茅rsico, uno de los funcionarios centrales de la estructura ministerial y con mayor peso dentro de los movimientos sociales peronistas.

Todo parec铆a encaminado en el sentido buscado por los 鈥減iqueteros oficialistas鈥 hasta que apareci贸 lo que hoy pareciera ser el ordenador mayor de la pol铆tica argentina: el Fondo Monetario Internacional (FMI). Mientras algunos proyectaban reforzar sus estructuras de cooperativas y productivos, el ministro de Econom铆a, Sergio Massa, avanzaba en sentido contrario y se dispon铆a a cumplir con uno de los requerimientos que el organismo internacional le exigi贸 a principios de a帽o y que apuntaba a una reducci贸n importante del padr贸n de planes sociales[1]. El 煤ltimo 6 de febrero, public贸 a trav茅s del bolet铆n oficial la resoluci贸n 63/2023 que obliga a cada ministerio a pedir permiso a Econom铆a para reasignar aquellas partidas que no se ejecuten o provengan de los ajustes en curso[2].

[1] 鈥Potenciar Trabajo, con bajas: los pr贸ximos recortes de planes sociales previstos con el FMI鈥, el Cronista Comercial, edici贸n del 16 de enero de 2023.

[2] 鈥Los ministros tendr谩n que pedirle permiso a Massa para hacer cambios en sus presupuestos鈥, La Naci贸n del 6 de febrero de 2023.

La UTEP contra Tolosa Paz por el plan 芦Volv茅 a estudiar禄

Por Laura Vales

Los movimientos de la Uni贸n de Trabajadores de la Econom铆a Popular (UTEP) cargaron contra la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, y le pidieron que 鈥渄eje de hacer anuncios vac铆os de contenido para lanzarse como candidata鈥. La cr铆tica tiene que ver con el lanzamiento del plan 鈥淰olv茅 a estudiar鈥, que present贸 la funcionaria. Con este plan, los titulares del Potenciar podr谩n elegir como 煤nica contraprestaci贸n la terminalidad de la escuela primaria o secundaria. Para la UTEP, se trata de una 芦respuesta marketinera que nada tiene que ver con las necesidades禄 del sector. 鈥淣ecesitamos que se vuelva a la esencia del programa, fortalecer a la econom铆a popular y sus unidades productivas, garantizar compras estatales como es el caso de los guardapolvos a los polos textiles鈥, remarc贸 la organizaci贸n, donde interpretan que, disfraz谩ndolo de inter茅s por la educaci贸n, el gobierno apunta a invertir menos en herramientas, insumos y acompa帽amiento para los trabajadores de la econom铆a popular.

La discusi贸n es sobre la pol铆tica social, pero en 2023 ninguna medida referida a los planes puede escapar a la campa帽a. Menos que menos si tiene como protagonista a Tolosa Paz: de alta exposici贸n medi谩tica y siempre cercana al Presidente, en estos d铆as circularon versiones sobre que la ministra se presentar铆a como precandidata a gobernadora. Esta versi贸n tuvo el vuelo necesario para que un medio se la planteara al gobernador Axel Kicillof. 芦No lo hab铆a visto禄, contest贸 茅l sobre la publicaci贸n que habl贸 de la candidatura de Tolosa Paz, 芦pero aprovech贸 para decir que obviamente el que quiera tener una PASO, que quiera competir, que lo haga禄. Se dijo tambi茅n que Kicillof, que se descuenta se presentar谩 por la reelecci贸n, no ve mal la posibilidad de salir fortalecido en una eventual interna bonaerense en el Frente de Todos. Pero en el equipo de Tolosa Paz desmintieron su candidatura. 芦Est谩 enfocada en el plano de la gesti贸n禄, aclararon.

Las cr铆ticas

Aunque el anuncio del plan 芦Volv茅 a estudiar禄 cay贸 mal en toda la Utep, la m谩s frontal en expresar los cuestionamientos fue Dina S谩nchez, referenta del Frente Popular Dar铆o Santill谩n y parte del espacio pol铆tico de Juan Grabois.

鈥淧ara empezar, la propuesta educativa en el Potenciar ya la impuls贸 la ministra macrista Carolina Stanley鈥, public贸 la referenta en las redes sociales. Aludi贸 as铆 a un hecho que tal vez no todos tengan presente: tras asumir, el gobierno de Mauricio Macri desarm贸 todas las cooperativas y emprendimientos productivos que hab铆an sido creados durante el kirchnerismo con el apoyo del ministerio de Desarrollo Social. Eran cooperativas que tuvieron una escala mucho menor que la del Potenciar -ya que hab铆a menos planes que hoy-, pero en las que se busc贸, desde el Estado, apoyar la creaci贸n de trabajo de tipo autogestivo, en los sectores m谩s empobrecidos. Fue la 茅poca en la que el Estado comenz贸, por ejemplo, a comprarle guardapolvos a los polos textiles.

El criterio del macrismo, en cambio, fue que todos los titulares de planes sociales deb铆an ir a estudiar, sostenido en el incuestionable argumento de que el estudio ampl铆a las posibilidades de acceder a un empleo.

Pero, 驴es tan simple? Aquella medida fue impuesta sin ning煤n tipo de planificaci贸n y en los barrios populares todav铆a cuentan c贸mo faltaban vacantes (de hecho, muchos movimientos terminaron resolviendo el problema con la creaci贸n de bachilleratos populares). Por supuesto, se desintegraron la mayor铆a de los emprendimientos que la ven铆an peleando, porque el Estado se desentendi贸 de acompa帽ar y sostener a las cooperativas. El eje de la pol铆tica social se redujo a pedir el certificado de escolaridad y depositar mensualmente el plan.

Es en base a esos hechos de la historia reciente que S谩nchez plante贸 a la ministra Tolosa Paz 鈥渜ue no venda humo鈥 y 鈥渞econozca el trabajo de la econom铆a popular鈥.

La UTEP public贸 a su vez un comunicado. Subray贸 el concepto de que el Potenciar es un salario social complementario creado para mejorar los ingresos de personas que est谩n trabajando en la econom铆a popular: cartoneros, costureros de los polos textiles, trabajadores de obras de mejoramiento barrial, feriantes, vendedores ambulantes, comunicadores de medios populares tienen con el Potenciar un ingreso que complementa lo obtenido en sus actividades. Est谩n, adem谩s, las trabajadoras sociocomunitarias -cocineras y trabajadoras de espacios de cuidados- que son mayor铆a dentro del programa, porque la demanda en los comedores populares contin煤a siendo muy alta.

Se pregunte a la organizaci贸n que se pregunte, el reclamo es que el ministerio adeuda las herramientas e insumos prometidos para sostener las actividades productivas, o que entrega con demora y dificultades los alimentos para comedores y merenderos. Es decir, en los movimientos esperaban medidas dirigidas al fortalecimiento de estos aspectos del programa. Seg煤n se帽al贸 recientemente el secretario de Econom铆a Social, Emilio P茅rsico, hoy s贸lo el 5 % de los fondos del Potenciar son destinados a herramientas e insumos.

La UTEP denunci贸 por otra parte que el gobierno nacional est谩 ajustando el programa Potenciar, 鈥渟iguiendo los lineamientos del FMI鈥. Los movimientos inscriben en ese recorrido tanto a la decisi贸n de no otorgar nuevos planes, tomada por el antecesor de Tolosa Paz, Juan Zabaleta, como a la baja de 100.000 titulares durante la gesti贸n de la actual ministra.

En que consiste el plan Volv茅 a estudiar

El plan est谩 dirigido a m谩s de 700.000 titulares del Potenciar Trabajo -un n煤mero alto, m谩s de la mitad de los beneficiarios del padr贸n- que al validar sus datos manifestaron que no terminaron la educaci贸n obligatoria, pero tienen inter茅s en hacerlo.

Son 132.043 personas que no completaron el nivel primario y 645.477 que no terminaron la secundaria. El 60% de esa poblaci贸n son mujeres. M谩s de la mitad tienen entre 18 y 39 a帽os, con hijos a cargo.

El ministerio de Desarrollo Social va a convocar a cada una de estas personas mediante un whatsapp en el que podr谩n ver la oferta educativa disponible en todo el pa铆s e inscribirse en la escuela que m谩s les convenga. Si eligen estudiar, su 煤nica contraprestaci贸n ser谩 esa. Cada mes deber谩n notificar en su unidad de gesti贸n que contin煤an sus estudios, y trimestralmente deber谩n enviar el certificado de alumno regular que les da su escuela. Si en alg煤n momento interrumpen su trayectoria educativa, podr谩n reincorporarse a la tarea socioproductiva o sociocomunitaria que realizaban anteriormente.

Cocineras de comedores sociales exigen al Estado derechos laborales

Las cocineras que manejan los comedores sociales y otros 谩mbitos de ayuda en los barrios populares de Argentina, donde la pobreza infantil es m谩s aguda, exigen al Estado que les reconozca sus derechos laborales y que visibilice la existencia de m谩s comedores sociales de los que tienen contabilizados.

鈥淰amos a ir por un proyecto de ley para el reconocimiento de las cocineras. Ya lo escribimos. Lo vamos a ingresar en marzo en el Congreso鈥, ha declarado Mar铆a Claudia Albornoz, una de las referentes de la organizaci贸n social La Poderosa, en una presentaci贸n conjunta con Unicef.

鈥淓l reconocimiento salarial y el reconocimiento como trabajadoras es fundamental por parte del Estado鈥, ha afirmado Albornoz, quien tambi茅n ha reclamado que a las cocineras de los comedores sociales se les reconozca la jubilaci贸n, vacaciones y un seguro por accidente de trabajo.

En Argentina, un 66 % de las ni帽as y los ni帽os sufre de carencias monetarias o de derechos, seg煤n el informe de pobreza multidimensional que ha presentado Unicef, con datos del primer semestre de 2022.

El informe tambi茅n se帽ala que la aceleraci贸n de la inflaci贸n a casi el 99 % no ha favorecido reducir esta pobreza 鈥減ersistentemente鈥 alta.

Trabajo comunitario no remunerado

Unicef ha llegado a esta conclusi贸n al determinar que el 51,5 % de los menores en Argentina vive en la pobreza monetaria. Y que el 42,5 % de las ni帽as y los ni帽os sufre la pobreza no monetaria, es decir, la privaci贸n de al menos uno de los derechos b谩sicos.

Entre estos derechos se encuentran la educaci贸n, la protecci贸n social, la vivienda adecuada, el saneamiento b谩sico, el acceso al agua segura o tener un h谩bitat seguro. Unicef tambi茅n ha compartido que m谩s de 1 mill贸n de ni帽os se salta una comida diaria.

Es por todo ello que trav茅s de comedores sociales, lugares de apoyo escolar y de cuidado, el trabajo comunitario busca dar respuesta y una mejor vida al barrio -brindando un plato de comida, un espacio seguro donde aprender o jugar-. Pero este trabajo comunitario no es reconocido ni remunerado.

Reclamo de derechos laborales

La Poderosa estima que hay cerca de 10 millones de personas comiendo en los comedores populares en Argentina.

Y si bien los comedores sociales reciben alimentos y las mujeres que los atienden cobran los llamados planes sociales (ayuda estatal), el Gobierno de Alberto Fern谩ndez los est谩 recortando.

Cobrar un plan social equivale a recibir un ingreso mensual, que representa la mitad de un salario m铆nimo en Argentina, en un contexto de 98,8 % de inflaci贸n a enero pasado.

En este contexto, 鈥渓as redes se sostienen sobre los hombros de las mujeres鈥, ha aseverado la oficial de Pol铆ticas P煤blicas de Unicef, Carolina Aulicino.

La Poderosa -que re煤ne a 1.700 trabajadores, 80 % de ellos mujeres- exige as铆 derechos laborales y que el Estado visibilice que existen m谩s comedores sociales que los 5.687 que tiene contabilizados, y que permita registrar m谩s trabajadores que los cinco por comedor que admite actualmente.

Aulicino ha resaltado que cuando la pobreza se remonta a generaciones, las carencias no solo tienen efectos materiales sino tambi茅n emocionales.

Exigen indulto para Milagro Sala

Organizaciones que forman parte del Bloque Social por el Trabajo de Argentina se congregaron el jueves 4 de marzo en Buenos Aires, para exigir el indulto para la lideresa social Milagro Sala, quien cumple una condena de 13 a帽os de c谩rcel por supuesta asociaci贸n il铆cita y defraudaci贸n al Estado.

La protesta empez贸 frente a la Casa Rosada, sede del poder Ejecutivo, y se traslad贸 hacia la Plaza de Mayo.

Alejandro Garfagnini, referente de la organizaci贸n Tupac Amaru afirm贸 que, a pesar de estar todos los documentos presentados por la defensa para que Sala sea indultada (incluyendo lo referente a su mal estado de salud), esto no ha ocurrido, lo que pone en evidencia que existen otros intereses comerciales y econ贸micos que entorpecen su liberaci贸n.

Paco Olveira, del Grupo de Curas en la Opci贸n por los Pobres, expres贸 por su parte que es hora de que el presidente Alberto Fern谩ndez firme el indulto, pues existen todos los argumentos jur铆dicos de que es constitucional hacerlo.

El pasado mes de diciembre, la Corte Suprema de Justicia ratific贸 la condena de 13 a帽os de c谩rcel para Milagro Sala por supuesta asociaci贸n il铆cita y defraudaci贸n al Estado en lo referente a la causa Pibes Villeros.

El juicio original llevado a cabo en tribunales de Jujuy estuvo plagado de irregularidades como que solo seis de los m谩s de 80 testigos pudieron dar su versi贸n y Sala fue excluida de la audiencia oral por m谩s de 60 d铆as.

La lideresa fue detenida en 2016 cuando las autoridades alegaron que hab铆a incitado a la violencia, pues encabez贸 una protesta en Jujuy contra los cambios impuestos en el programa de cooperativas realizado por el gobernador Gerardo Morales.

El Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas relanza proyecto de ley

Hacia fines de los 90, tras una d茅cada de pol铆ticas neoliberales que intentaron desguazar al Estado y dinamitaron el ya endeble aparato productivo industrial nacional, frente a los sucesivos quiebres de empresas y la retirada de los patrones, trabajadores y trabajadoras encontraron y construyeron una respuesta que hoy es patrimonio de la clase obrera en nuestro pa铆s: ocupar, resistir y producir. As铆 la autogesti贸n obrera, con much铆simas dificultades, comenz贸 a reemplazar a la tan mentada iniciativa empresaria.

Uno de los actores principales de esta historia es el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER) que est谩 cumpliendo 25 a帽os de organizaci贸n, resistencia y propuesta, y que ha llegado a ocupar un lugar en el Ministerio de Desarrollo de la Naci贸n con la creaci贸n de la Direcci贸n de Empresas Recuperadas a cargo de Eduardo 鈥渆l Vasco鈥 Mur煤a. El movimiento ha vuelto a presentar en 2022 un proyecto de Ley de Recuperaci贸n de Unidades Productivas que propone dar un marco jur铆dico y ofrecer soluciones a miles de trabajadores que se ven en la situaci贸n, no buscada, de ponerse al frente de una empresa para preservar su fuente de trabajo.

Bruno Di Mauro es referente del MNER y trabajador y presidente del laboratorio recuperado Farmacoop, cooperativa que reemplaz贸 a la fallida y varias veces vaciada Roux Ocefa.

Bruno, para arrancar y ejemplificar 驴pod茅s contarnos la experiencia de Farmacoop, desde la retirada patronal y el vaciamiento de la empresa a hoy?

-La recuperaci贸n de Farmacop arranca con un conflicto en 2016. Hay un paulatino cierre de las l铆neas de producci贸n. Eran dos plantas productivas, terrenos, diferentes locales en el interior. Hacia 2017 hay un lockout patronal, y ese lockout nosotros lo convertimos en una ocupaci贸n, la primera que hacemos en la planta productiva de Villa Luro (en Medina 138, Ciudad de Buenos Aires). Ya entonces hacemos la propuesta al juzgado comercial donde se tramitaba el concurso de acreedores de darle continuidad a la empresa como cooperativa, en todo caso, en una gesti贸n mixta con un interventor judicial.

A partir de ah铆, el paquete accionario del laboratorio se vende dos veces antes de llegar a la quiebra. En ese inter铆n es cuando comienzan los despidos masivos de quienes trabaj谩bamos all铆, llegando a septiembre del 2018 ya sin trabajadores en las plantas y con gran parte de la maquinaria robada por la propia patronal. A fines de 2018 se concreta la quiebra del laboratorio.

Mientras tanto los trabajadores y trabajadoras desde fines del 2016 nos pusimos en contacto con el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas porque por las se帽ales que ve铆amos de parte de la empresa era cantado que la situaci贸n iba a derivar en una quiebra. Los compa帽eros y compa帽eras del MNER con lo que nos asesoramos nos ratifican esa presunci贸n.

Cuando te acercas a otras experiencias te das cuenta de que el modus operandi en general es similar. En todos los casos hay dos o tres formas de vaciar una empresa y llevarlas a su extinci贸n. Muchas veces es una quiebra que est谩 preparada y es fraudulenta. El m茅todo de lucha en realidad es bastante sencillo y es algo que se mantiene a pesar de los cambios de 茅poca, que es ocupar, resistir y producir.

驴Cu谩les son los s铆ntomas a los que un trabajador tiene que estar atento para detectar cuando una patronal est谩 vaciando la empresa?

-En general, arrancan con desdoblamientos de los pagos de salarios o atraso en los pagos del aguinaldo. Muchas veces hay merma de la producci贸n, pero en otros casos lo que hacen es apurar la producci贸n para llevarse lo m谩s posible antes de retirarse.

Una de las cosas que hay que estar atentos cuando se detecta alguna de estas se帽ales, ni hablar si la empresa ya est谩 en concurso de acreedores, es ver los aportes a la seguridad social, ir a ver a la ANSES si la patronal est谩 realizando los aportes de Obra Social y de jubilaciones, porque ah铆 es donde se produce una de las grandes estafas, no solamente a los trabajadores y trabajadoras, sino al Estado. El Estado Nacional a partir de diferentes organismos, suele ser un gran acreedor en todas las quiebras.

Despu茅s hay que tratar de no negar la realidad, los trabajadores nos damos cuenta cuando la empresa est谩 cambiando, cuando algo est谩 pasando y tendemos a creerle a la patronal o al gerente que tengamos enfrente cuando nos dice que es un problema temporal, que ya va a pasar, que no pasa nada. Eso hace que se estiren los tiempos en los que reaccionemos y ese tiempo perdido en general es clave. Si no, despu茅s llegamos un d铆a y la persiana est谩 cerrada o se robaron maquinaria indispensable para seguir funcionando. Hay que despertarse y tratar de reaccionar r谩pido.

驴C贸mo asesorar铆as a un grupo de compa帽eras y compa帽eros que quieren avanzar hacia la recuperaci贸n de su empresa y la formaci贸n de una cooperativa?

-Primero, le dir铆a que se acerque al MNER o a conocer otras experiencias y que no le tenga miedo a organizarse para hacerlo. Es mucho m谩s sencillo cuando el proceso de recuperaci贸n lo hac茅s a trav茅s de una organizaci贸n y con un respaldo. Muchas veces no es suficiente con los trabajadores y trabajadores organizados de la planta o la empresa porque vas a necesitar asesoramiento jur铆dico, vas a necesitar respaldo para presentarte en el juzgado. Aparte, vas a necesitar leer el conflicto y hay cosas que uno en el d铆a a d铆a no las pod茅s ver.

Despu茅s les dir铆a que la parte m谩s importante y m谩s dif铆cil no es la ocupaci贸n de la f谩brica, que a veces es el primer paso y el que m谩s miedo nos da; decir nos quedamos a dormir, nos quedamos tomando la f谩brica y pensamos que va a venir la polic铆a a matarnos de un d铆a para el otro. Lo m谩s dif铆cil es el 鈥渞esistir鈥. Y resistir no es solamente resistir los palos de la polic铆a o resistir un desalojo. Resistir es saber que la reactivaci贸n puede tardar d铆as o semanas, como en algunos casos, o meses y a帽os como nos pasa en otros. Resistir es eso, resistir en casa y que la familia nos acompa帽e; resistir los d铆as y meses de angustia dentro de la f谩brica sin saber lo que va a pasar. Hay que prepararse para eso y por eso es importante estar acompa帽ados para resistir econ贸micamente y moralmente.

El movimiento cumple 25 a帽os y est谩n presentando nuevamente en el Congreso una ley de Recuperaci贸n de Unidades Productivas, 驴quer茅s contarnos un poco el n煤cleo de esta ley?

-Esta es una ley que se viene presentando hace casi 20 a帽os, con variaciones, desde que empieza el proceso de recuperaci贸n. El movimiento plantea que hace falta una normativa para dar un marco legal a uno de los problemas m谩s transversales a todos los procesos de recuperaci贸n que es la seguridad jur铆dica.

La ley lo que plantea es muy sencillo: que ante los casos de quiebra de una empresa o de abandono de la patronal 鈥搇as diferentes formas que adquiere el vaciamiento de una empresa鈥 si los trabajadores y trabajadoras pretenden darle continuidad a la explotaci贸n de la empresa, el Congreso debe expropiarla. Esa empresa debe quedar en manos del Estado, nunca en manos de la cooperativa. Para que el costo de reactivar la empresa no caiga en el pueblo lo que se plantea es la compensaci贸n de los cr茅ditos. En general, el Estado Nacional, a partir de los organismos de seguridad social y de la banca p煤blica, es el acreedor principal en las quiebras y, por otro lado, los trabajadores. Entonces entre los cr茅ditos de los trabajadores y los cr茅ditos que tenga el Estado nacional, en general se puede compensar y el Estado puede hacerse del bien directamente y d谩rselo en comodato a la cooperativa de trabajadores y trabajadoras por tiempo indeterminado, o mientras perdure el objeto social de la Cooperativa que es b谩sicamente el trabajo.

En el proyecto planteamos un mecanismo para que no haya un costo adicional de parte del Estado para hacerse del bien y buscamos esta figura de propiedad, que no es la propiedad social porque la Constituci贸n no lo contempla como s铆 lo hac铆a la de 1949, pero esta cuesti贸n mixta, que la propiedad quede en el Estado pero que sea una cooperativa de trabajadores y trabajadoras los que se hagan cargo del espacio.

Hay cuellos de botella para todas las recuperadas, el capital, los insumos鈥 驴Esto tambi茅n est谩 previsto en la ley?

-La ley plantea tambi茅n un fondo de capitalizaci贸n que es necesario, sobre todo, en los primeros meses de vida de las cooperativas para poder tener una inyecci贸n de capital inicial, en el caso de que no contar con la posibilidad de que alg煤n cliente nos adelante materia prima. Tambi茅n para la renovaci贸n tecnol贸gica; muchas veces nos hacemos cargo de f谩bricas que tienen un atraso tecnol贸gico de decenas de a帽os y es importante que las empresas que recuperemos puedan ser competitivas para poder perdurar en el tiempo.

Me imagino que el cr茅dito es uno de los puntos fundamentales que a las recuperadas les cuesta much铆simo.

-Tenemos un problema financiero en las empresas que es la inviabilidad de acceder a cr茅dito por la imposibilidad de presentar garant铆as; al no ser due帽os de la propiedad es muy dif铆cil acceder al cr茅dito del tama帽o que necesitamos. Muchas veces somos empresas grandes, con una magnitud que sin tener la propiedad como garant铆a es muy dif铆cil obtener un cr茅dito. Incluso los bancos cooperativos tienen el limitante porque es una normativa del Banco Central, entonces tenemos una imposibilidad de acceso al cr茅dito por la banca privada y p煤blica. A la vez, los cr茅ditos que ofrece el Estado a partir del sistema no bancario son min煤sculos. Nosotros planteamos que no queremos solamente subsidios, somos un sector de la econom铆a popular que estamos en condiciones de devolver lo que se nos presta, pero no tenemos acceso al cr茅dito. Sobre eso estamos trabajando.

驴C贸mo est谩 el tr谩mite parlamentario de la ley? 驴Qu茅 apoyos tienen?

鈥Tenemos alrededor de 30 firmas de diputados y diputadas, sobre todo del Frente de Todos, pero tambi茅n hablamos con otros bloques que acompa帽ar铆an la ley si llegara al recinto. Hoy el proyecto est谩 en cuatro comisiones, venimos hablando con los representantes de cada una de las comisiones para que se haga una intercomisi贸n y que se pueda sacar dictamen en conjunto para que llegue al recinto. El proyecto lo present贸 Leo Grosso acompa帽ado de Mar铆a Rosa Mart铆nez y Daniel Arroyo. Tambi茅n tuvimos el acompa帽amiento de Germ谩n Mart铆nez, el presidente del bloque. Somos optimistas, no nos queda otra y creemos que es un proyecto que, si nos dan la oportunidad de explicarlo, no hace agua por ning煤n lado y va a ser acompa帽ado por la gran mayor铆a de la C谩mara de Diputados y eventualmente de la de Senadores. En estos d铆as, estamos lanzando una campa帽a p煤blica desde el movimiento para visibilizar el proyecto y para juntar adhesiones.

Entrevista: Nahuel Croza

Feriado de Carnaval r茅cord: mutuales y cooperativas de turismo tuvieron ocupaci贸n del 100%

El primer fin de semana largo del a帽o bati贸 todos los r茅cords. Es que durante el feriado de Carnaval viajaron casi tres millones de turistas por la Argentina, lo que significa un 6,4 % m谩s que el a帽o pasado, quienes gastaron un total de $106.704 millones en alimentos, bebidas, alojamiento, transporte, recreaci贸n y compras diversas.

Las cifras, difundidas por la Confederaci贸n Argentina de la Mediana Empresa (CAME), coinciden con lo que vivieron las mutuales y cooperativas de turismo, un rubro que crece en participaci贸n en el pa铆s. 芦Lo nuestro es at铆pico, continuamos llenos, m谩s de 1.100 personas禄, afirm贸 el presidente de Residencias Cooperativas de Turismo (RCT), Juan Torres. Se trata del titular de una de las asociaciones tur铆sticas m谩s importantes de la costa atl谩ntica, ubicada en Chapadmalal.

芦Si bien nosotros tenemos m谩s de 6.000 socios en el pa铆s, han venido no socios. Tuvimos comparsas, murgas, fiestas de disfraces, actividades que la gente disfrut贸 mucho禄, explic贸 el presidente de RCT, que tambi茅n indic贸 que la reactivaci贸n tur铆stica se debe tambi茅n a que 芦los d铆as fueron ayudando, m谩s all谩 de unos d铆as fr铆os禄.

Por otra parte, y desde Cuyo, Alfredo Cruz, de la cooperativa Laguna Brava de La Rioja, evalu贸: 芦Fue positivo el fin de semana largo, hubo un gran movimiento donde todas las cooperativas y agencias de viajes trabajaron bien. Nosotros ocupamos el 60 % de los traslados a Laguna Brava o Volcancito. Y la ocupaci贸n hotelera estuvo en un 90 %. A nivel provincial el destino tur铆stico m谩s elegido fue el Parque Nacional Talampaya禄.

En otro punto del pa铆s, m谩s precisamente en los Esteros del Iber谩 en San Miguel (Corrientes), desde la cooperativa Yasi Bera informaron que durante el fin de semana largo 芦con los carnavales y comparsas, hubo un 100% de ocupaci贸n hotelera禄. As铆 lo afirm贸 Wilda Ram铆rez, miembro de la asociaci贸n de trabajadores que se dedican al turismo rural y comunitario.

El fin de semana de carnaval r茅cord se da en la previa de lo que va a ser la nueva reuni贸n de la Mesa de Turismo Cooperativo, Mutual y Comunitario, que va a sesionar el 28 de febrero en Buenos Aires. La misma cuenta con el apoyo del Ministerio de Turismo y contar谩 con la presencia de la Confederaci贸n Argentina de Mutualidades (CAM), la Federaci贸n de Cooperativas 鈥淓ntidades Solidarias para la Ayuda Mutua鈥 (FEDESAM), y las Federaciones de Tucum谩n, Salta, Mendoza (FEMUM), Santa Fe y San Juan.

Por primera vez, una cooperativa de cuidados se suma al sistema p煤blico de salud

Tras un convenio con la Secretar铆a de Salud P煤blica de Rosario, la Cooperativa de cuidados 鈥淟a Fuerza del Oeste鈥 se convirti贸 en la primera cooperativa de este tipo en sumarse al sistema p煤blico de salud. Las tareas se desarrollan en el Hospital V铆ctor J. Vilela, de la citada ciudad santafesina.

La secretaria de la cooperativa, Mar铆a de los 脕ngeles Carranza, detall贸: 鈥淪i bien nosotros en la cooperativa brindamos servicios de cuidado a ni帽os, adolescentes y adultos mayores, tratando de abarcar todas las etapas de la vida, en este caso puntual la Secretar铆a de Salud de Rosario nos convoca para realizar tareas de cuidado en ni帽os y adolescentes con padecimientos de salud mental鈥.

鈥淓stas tareas est谩n sujetas al tratamiento delineado por el equipo de salud que trata los diferentes pacientes. Actualmente, somos siete trabajadores y todos llevamos a cabo de diferentes tareas tanto de cuidado como administrativa, tratamos de ir rotando鈥, explic贸 la secretaria de la Fuerza del Oeste, y agreg贸: 鈥Estamos con muchas ganas de sumar nuevos asociados para poder crecer como cooperativa鈥.

En la sala donde trabajan hay ni帽os, ni帽as y adolescentes que atraviesan situaciones cr铆ticas. Frente a esta oportunidad laboral in茅dita para una cooperativa del sector, Mar铆a de los 脕ngeles Carranza asegur贸: 鈥Para nosotros la celebraci贸n del convenio sienta precedente para que el Estado construya pol铆ticas p煤blicas junto a los trabajadores de la Econom铆a popular. La participaci贸n de las cooperativas es importante en las tareas de cuidado, ya que pone en valor la tarea del cuidador y la cuidadora como una alternativa al trabajo informal鈥.

鈥淐reo que tambi茅n resignifica el conocimiento popular de los barrios, de las mujeres que cuidan familiares; estas tareas de cuidado generalmente est谩n asignadas a la mujer exclusivamente y no se obtiene una remuneraci贸n鈥, agreg贸 la secretaria de la cooperativa.

En este mismo sentido, expres贸: 鈥La cooperativa viene a poner un marco de formalidad y darle esa visibilidad a este trabajo que muchas veces no est谩 ni bien remunerado, ni est谩 arreglado. A muchas mujeres las convocan para hacer una tarea de cuidado y terminan haciendo tareas de limpieza, que no forman parte de la tarea propia del cuidador. Entonces, creo que por eso tambi茅n es importante la participaci贸n de las cooperativas鈥.

Wos se calz贸 la gorra de los obreros de Zan贸n

El viernes 17 de febrero el reconocido artista Wos se pronunci贸 en favor de las gestiones obreras. Fue al encontrarse con Ra煤l Godoy, uno de los referentes de la cooperativa Fasinpat , ex Zan贸n, y no dud贸 en fotografiarse con la visera que es un s铆mbolo de una de las experiencias m谩s importantes de trabajo sin patrones en la Argentina desde hace m谩s de dos d茅cadas.

La vida despu茅s del Bauen

芦Con compa帽eros que ya nos conocemos hace a帽os estamos interviniendo en distintos proyectos禄, comienza diciendo el vicepresidente de la cooperativa Bauen y presidente de la Federaci贸n Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados (FACTA), Federico Tonarelli. Habla de la vida de los trabajadores despu茅s del cierre del Hotel Bauen: 芦Algunos compa帽eros se salieron del movimiento cooperativo y est谩n trabajando de seguridad, en hoteler铆a o est谩n jubilados, otros iniciaron proyectos personales. La dispersi贸n del grupo fue medio inevitable; sobre todo, por no haber podido resolver r谩pidamente lo del nuevo edificio禄.

Sin embargo, hubo un grupo que sigui贸 con el horizonte puesto en el asociativismo y la econom铆a solidaria. 芦En ese marco, surgieron las tres nuevas cooperativas禄, adelanta Tonarelli. Todas tienen a ex trabajadores y trabajadoras del Bauen, que junto con compa帽eros de otras experiencias idearon nuevos proyectos y hoy se esfuerzan por consolidarlos.

Dos son cooperativas gastron贸micas, en sinton铆a con el boom de la 茅poca: Los Carpinchos, que va a administrar el bar del Centro Cultural Haroldo Conti (en la ex ESMA, Av. del Libertador 8151); y Sweet Canela, que trabaja en el Centro Cultural de la Cooperaci贸n (CCC, en Av. Corrientes 1543). La tercera experiencia es una agencia de turismo llamada Cooperativa Rutas Argentinas y que funcionar谩 en Av. Cabildo al 1700.

芦Sweet es el proyecto que m谩s recorrido tuvo en este tiempo y la m谩s pura de los ex Bauen, aunque son poquitos por ahora, son cinco compa帽eros, porque el bar de la CCC da para pocos todav铆a禄, explic贸 el presidente de FACTA y adelant贸: 芦Cooperativa Los Carpinchos somos compa帽eros de la cooperativa Bar La Cacerola y yo que vengo del Hotel. Su apertura ser铆a despu茅s del Carnaval, y es una loter铆a a煤n saber c贸mo nos ir谩禄.

Por 煤ltimo, la cooperativa Rutas Argentinas est谩 integrada por siete trabajadores ex Bauen junto con compa帽eros de la Cooperativa Escuela Mundo Nuevo y la de l谩cteos La Ciudad (S茅ptimo Var贸n). 芦Si bien a煤n el proyecto est谩 en sus inicios, ya tiene matr铆cula y CUIT y est谩 tramitando el legajo de agencia de turismo en el Ministerio禄, explic贸 Tonarelli. De concluir con esos tr谩mites, podr谩n incursionar en el mundo de los pasajes y paquetes de viajes.

La reapertura del Hotel Bauen, ese sue帽o que no se apaga

Para el Mundial de 1978, la firma Bauen S.A. consigui贸 un cr茅dito blando por parte del gobierno de facto para construir el hotel y albergar a turistas. El titular de la compa帽铆a era Marcelo Iurcovich, quien ten铆a fluidos contactos con la Armada Argentina.

En los 90, Iurcovich le vendi贸 el hotel a una empresa chilena, pero ellos solo pagaron una parte y despu茅s fueron a la quiebra. Corr铆a el a帽o 2001 cuando los trabajadores del Hotel Bauen vieron c贸mo la crisis econ贸mica, pol铆tica y social desatada por el neoliberalismo de los presidentes Carlos Menem y Fernando de la R煤a terminaba con sus puestos de trabajo. En esos d铆as de tensi贸n y angustia, naci贸 la cooperativa, que gestion贸 el edificio por m谩s de 17 a帽os y ten铆a cerca de 1.000 personas por d铆a, entre hu茅spedes, comensales y asistentes de actividades culturales y sociales.

Tras el cierre en octubre del 2020, el sue帽o sigue siendo volver a abrir el hotel y recuperar los puestos de trabajo. Para ello hicieron presentaciones ante la Agencia de Administraci贸n de Bienes del Estado (AABE) y solicitaron un edificio ubicado en Rivadavia 4615. Pero este 10 de febrero se conoci贸 que el mismo fue cedido al Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos 芦Madres de Plaza de Mayo禄.

芦A estas tres cooperativas que hablamos, se le sumar铆a la cuarta, que es la cooperativa del hotel Bauen. Dependemos para poder avanzar de las negociaciones que, con la AABE, estamos motorizando para conseguir un edificio estatal en comodato (cesi贸n gratuita del espacio). Pero hasta ahora no pasa nada. Si conseguimos un edificio habr铆a un r谩pido reagrupamiento de los compa帽eros, de eso no tenemos dudas禄, cerr贸 Tonarelli.

Primer Congreso Nacional por la Tierra, la producci贸n y nuestra casa com煤n

Organizado por la Federaci贸n Nacional Campesina, se llevar谩 adelante el viernes 10, s谩bado 11 y domingo 12 de marzo, frente al Congreso de la Naci贸n y en el Centro Recreativo de Ezeiza. 鈥淓l congreso estar谩 te帽ido por la dif铆cil situaci贸n de crisis que estamos pasando, agudizada por las sequ铆as, incendios, granizos y heladas que ponen al borde de la desaparici贸n a miles de campesinos y campesinas鈥, expresaron desde la Federaci贸n.

El viernes 10, de 9:00 a 14:00, se desarrollar谩 la Feria Federal de la Agricultura Familiar, la Pesca Artesanal y de las Econom铆as Regionales. En ese marco, a las 12:00 habr谩 conferencia de prensa y acto de apertura.

En tanto, el fin de semana las actividades se trasladar谩n al Centro Recreativo Nacional (CERENA) de Ezeiza, donde se realizar谩n talleres y debates. El domingo, a las 12:00, ser谩 el momento de la lectura de conclusiones y el acto de cierre.

鈥淓n la actualidad, s贸lo el 1% de los terratenientes poseen m谩s del 40% de la tierra. A su vez, 4.500 pools de siembra concentran m谩s del 75% de la producci贸n y 5 empresas extranjeras aglutinan casi la totalidad de las exportaciones provenientes del sector rural. Son los sectores que han ganado y lo siguen haciendo. La siguen levantando en pala. Esta situaci贸n tiene consecuencias en materia econ贸mica, pol铆tica, social y de car谩cter ambiental, no solamente para los campesinos, sino que golpea a todos los trabajadores/as, la industria nacional y dem谩s sectores populares. Con este Congreso, buscamos generar un espacio de discusi贸n e intercambio, que potencie la unidad y la lucha por las emergencias campesinas y populares y la pelea por pol铆ticas y medidas que garanticen el acceso a la tierra para quien quiera trabajarla鈥, afirman desde la Federaci贸n en la convocatoria a este primer congreso.

鈥淒e ning煤n partido pol铆tico tuvimos una respuesta concreta para el acceso a la tierra鈥

Zulma Molloja es integrante de la Uni贸n de Trabajadores/as de la Tierra y produce en el cord贸n hort铆cola de La Plata. Reivindica el rol de las mujeres del campo, valora la convocatoria al di谩logo de Sergio Massa, pero tambi茅n exige medidas concretas para el sector. 鈥淎l Frente de Todos se lo acompa帽贸 pero deber铆a trabajar m谩s en lo que exigimos鈥, afirma.

Zulma Molloja productora agroecol贸gica de la Uni贸n de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT). Es migrante y trabaja en el cord贸n hort铆cola de La Plata. Es promotora de g茅nero y celebra con entusiasmo que hoy 芦las mujeres ya no nos callamos m谩s禄. A partir de su propia experiencia explica c贸mo la falta de compromiso pol铆tico con la Ley de Acceso a la Tierra afecta la vida cotidiana de miles de trabajadoras y trabajadores rurales. 芦En mi caso me tuve que ir de tres quintas y tuve que dejar todo, hasta los 谩rboles de durazno que plant茅, sacar a mis hijos de la escuela y empezar de cero en otro lado禄, relata.

La UTT nuclea a 22.000 familias productoras de alimentos, organizadas por grupos de base en 20 provincias. Se dedican a la producci贸n de frutas y verduras, a la crianza de animales y a la producci贸n de granos y l谩cteos. Su proyecto pol铆tico apunta a la soberan铆a alimentaria, a la tenencia de la tierra para peque帽as y peque帽os productores y al comercio justo. Desde ese marco propositivo integran la Mesa Agroalimentaria Argentina y, a lo largo de los a帽os, a trav茅s de acciones en el espacio p煤blico contribuyeron a visibilizar la agenda del campo que, afirman, produce el 60 % de lo que consumimos en el mercado interno.

En un a帽o electoral, Molloja analiza el reciente encuentro con Sergio Massa 鈥攃uyos anuncios posteriores respondieron principalmente a demandas de la Mesa de Enlace鈥, eval煤a los tres a帽os de gobierno de Alberto Fern谩ndez y enfatiza la necesidad de que se apruebe el proyecto de Ley de Acceso a la Tierra, que impulsan desde 2016.

鈥斅縌u茅 evaluaci贸n hace del gobierno del Frente de Todos en materia de pol铆ticas agropecuarias?

鈥擡n estos tres a帽os lo que conseguimos como peque帽os productores fueron las colonias. Hicimos acuerdos con intendentes: por ejemplo en Castelli pudimos establecer una colonia agroecol贸gica para nueve familias. Tambi茅n en Gualeguaych煤 y en Ca帽uelas. Se hicieron acuerdos sobre terrenos abandonados para construir viviendas para las familias productoras y que puedan trabajar all铆. No son muchos municipios hasta el momento, pero de a poco van saliendo. M谩s all谩 de esto, no hubo respuestas en relaci贸n a la Ley de Acceso a la Tierra. No es algo que decimos solo ahora sino que lo venimos peleando desde 2016. Lo que queremos son cr茅ditos blandos para tener un pedazo de tierra e implementar la agroecolog铆a.

鈥斅緾u谩l es el balance de la reciente reuni贸n con Sergio Massa?

鈥擡stuvo bien que el ministro de Econom铆a se quiera reunir con el campo, con el peque帽o productor. Pens茅 que no iba a suceder porque no nos hab铆an tomado en cuenta. Esperemos que esta vez nos den respuestas y que no sean dichos nada m谩s, porque siempre nos prometen cosas, pero nunca suceden. Massa nos convoc贸 para ser parte de una mesa de trabajo y avanzar con pol铆ticas p煤blicas. En el camino se ir谩 viendo, le damos tiempo al tiempo pero seguiremos en la lucha mostrando que somos el verdadero campo que alimenta.

鈥斅緾u谩l es su opini贸n sobre las medidas que anunci贸 el ministro de Econom铆a tras el encuentro?

鈥擬e parece bien el apoyo al peque帽o productor. Ojal谩 que se nos visibilice, como dice Massa. Creo que se va a poder trabajar, es necesario que se avance y que el pueblo pueda contar con una alimentaci贸n sana, segura y soberana a precios accesibles. En cuanto a nosotros como productores, muchas veces sufrimos temporales o situaciones de ese tipo y no tenemos respuestas. Es lamentable que reci茅n ahora se den cuenta y decidan recibirnos. Me sorprende que Massa est茅 de acuerdo con nosotros. Si quiere trabajar en conjunto con los peque帽os productores, debe priorizar el alimento y el campo. Esperemos que ocurra eso.

鈥擴sted mencionaba la Ley de Acceso a la Tierra. 驴Por qu茅 considera que no avanza este proyecto de ley?

鈥擲inceramente no lo entendemos. Es un proyecto de ley que, de sancionarse, establece cr茅ditos blandos para comprar un pedazo de tierra para trabajar, porque nosotros alquilamos con un contrato de arrendamiento de dos a tres a帽os que a veces se cumple y otras no. Los productores vivimos en lugares donde no hay caminos, donde no hay transporte y donde muchas veces nuestros hijos no pueden ir a la escuela. Nuestras casas son casillas de madera con cuatro palos, que se llevan los temporales o se queman en incendios y te qued谩s solo con lo que ten茅s puesto. Es triste para nosotros vivir en esas condiciones siendo que somos el campo que cultiva la lechuga, el tomate, el morr贸n que se sirven en las mesas de los argentinos. Pero la gente no ve eso, ve 鈥渆l gran campo鈥 y a ese campo s铆 se ayuda, pero no al peque帽o productor. Esperemos que el proyecto salga porque los due帽os de las tierras y las inmobiliarias hacen lo que quieren. Los campos que antes se dedicaban a la producci贸n hoy se est谩n vendiendo para loteos. Nos capacitamos en agroecolog铆a, a veces nos visitan los t茅cnicos del INTA para ver si realmente estamos produciendo de forma agroecol贸gica. Nosotros siempre estamos haciendo cursos y ense帽ando a otros compa帽eros, pero necesitamos la tierra para trabajar.

鈥斅縌u茅 otras situaciones les genera, como productores, la falta de tenencia de la tierra?

鈥擭os aumentan cada seis meses el alquiler. Sobre eso no hay control, como tampoco lo hay sobre los agroqu铆micos que envenenan la tierra. Desde la UTT peleamos por la agroecolog铆a: hay compa帽eros que quieren transicionar a la agroecolog铆a pero no pueden porque tienen que pagar el alquiler del 1 al 10 de cada mes. Entonces echan un qu铆mico para que el cultivo crezca r谩pido y con eso pueden pagar. Porque si no, te dicen 鈥渟ac谩 tus cuatro palos y te vas鈥. Es muy dif铆cil hacer agroecolog铆a en tierras que no son propias y a algunos compa帽eros no les queda otra que seguir envenenando la tierra porque hay que pagar el alquiler para que no te echen con tus hijos. En mi caso me tuve que ir de tres quintas y tuve que dejar todo, hasta los 谩rboles de durazno que plant茅, sacar a mis hijos de la escuela y empezar de cero en otro lado. Mis hijos me dec铆an 鈥渕am谩, 驴otra vez nos tenemos que ir?鈥. Esa es nuestra realidad: no respetan los contratos, nos echan, nos desarman las casas y los invernaderos. Ah铆 no hay nadie que nos acompa帽e. Y como productores somos muy importantes.

鈥斅縀n qu茅 sentido?

鈥擬e di cuenta en la pandemia, donde como peque帽os productores seguimos trabajando para llevar el alimento a la mesa de todos. Nos solidarizamos con los comedores barriales, donde se estaba comiendo fideos con pur茅 de tomates y nada m谩s. Empezamos a llevar camiones de verduras y a donarlas. Hubo un desabastecimiento total y la gente ven铆a a comprarnos. La vacuna para nosotros no estaba e incluso murieron muchos compa帽eros por el Covid, porque no 茅ramos considerados esenciales. Pero si no hubi茅ramos producido en ese tiempo, hubiera faltado la cebolla, la zanahoria, la papa. Somos m谩s de 16.000 compa帽eros en 20 provincias y no solamente producimos hortalizas, sino tambi茅n frutas, carne, miel y leche. El campo que alimenta no fue visibilizado en todos estos a帽os, no hubiera sido visibilizado si nosotros no sal铆amos a la calle con los verdurazos, con los tractorazos. Fue una lucha de muchos a帽os.

鈥斅緾ree que, en este a帽o electoral, queda margen pol铆tico para impulsar medidas para la agenda campesino-ind铆gena?

鈥擧ay que ver. Nosotros ya no sabemos si creer o no. Mauricio Macri nunca hizo nada por el peque帽o productor pero con este Gobierno tampoco hay avances en relaci贸n a la tierra. De ning煤n partido pol铆tico tuvimos una respuesta concreta para el acceso a la tierra. Al Frente de Todos se lo acompa帽贸 pero deber铆a trabajar m谩s en cuanto a lo que exigimos, porque los compa帽eros se cansan. Dicen que todos los pol铆ticos son iguales. Y como organizaci贸n tenemos que golpear las puertas para que nos vean, porque la UTT no se hizo de un d铆a para el otro, fueron a帽os de verdurazos, acampes, tractorazos. De esa forma nos visibilizamos y en ese camino hay que seguir. As铆 como Massa nos tom贸 en cuenta, tambi茅n lo tiene que hacer el presidente Alberto Fern谩ndez, que se sac贸 una foto con nosotros que dec铆a 鈥淵o apoyo la Ley de Acceso a la Tierra鈥 y luego no pas贸 nada. No queremos que nos regalen nada, trabajamos de sol a sol, bajo la lluvia, con nuestras familias y queremos pagar, pero en lugar de un alquiler, queremos pagar un cr茅dito por la tierra.

鈥擬e dec铆a que hubo un apoyo de la UTT al Frente de Todos pero que no tuvieron las respuestas esperadas. 驴Hay alguna autocr铆tica en ese sentido?

鈥擲铆, porque si no golpeamos la mesa no nos escuchan. Quiz谩s est茅n pensando ahora en empezar a trabajar estos temas.

鈥擴na de las 煤ltimas medidas del Gobierno fue la creaci贸n del Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Ind铆gena, 驴Cu谩l es la agenda urgente de trabajo para este organismo?

鈥擫o principal es la Ley de Acceso a la Tierra, el impulso de la agroecolog铆a y de la soberan铆a alimentaria.

鈥斅縌u茅 le dir铆as a la ciudadan铆a que a煤n no cree necesarias las pol铆ticas de acceso a la tierra y de soberan铆a alimentaria?

鈥擰ue tienen que ver lo que comen: la leche, la carne, los huevos, ese tomate, ese morr贸n, esa lechuga, esa acelga. A eso lo producimos nosotros, el verdadero campo que alimenta. Y es triste que no lo valoren, porque nosotros no somos los grandes terratenientes que plantan soja y ma铆z transg茅nico, que envenenan las tierras, que no aportan nada, que lo que producen lo exportan. Con ellos el Gobierno se sienta y con el campo que alimenta no. De eso la gente se tiene que dar cuenta, de que el verdadero campo somos nosotros. Tambi茅n hay que saber m谩s sobre lo que estamos comiendo: de d贸nde viene esa verdura, c贸mo fue producida. Ah铆 la alternativa es la agroecolog铆a.

鈥斅緾贸mo lo hacen?

鈥擯roducimos de forma agroecol贸gica. Nosotros curamos las plantas de forma natural, recuperando los saberes ancestrales de nuestros abuelos porque, aclaramos, la agroecolog铆a no es nueva. Y tambi茅n siempre recordamos que fueron las grandes empresas multinacionales las que vinieron a imponerse, envenenando la tierra y sac谩ndonos la poca plata que ten铆amos. Y eso pasa tambi茅n en nuestros cuerpos con las empresas farmac茅uticas que producen medicamentos, cuando nuestros abuelos se curaban con yuyos naturales. Ahora cada vez vemos m谩s Coca Cola y m谩s Mc Donalds y no s茅 ad贸nde llegaremos. Por m谩s que no se tenga una gran extensi贸n de tierra, en un patio o en un balc贸n se puede empezar a pensar otro modelo de producci贸n de alimentos.

鈥擠e los candidatos que asoman para Presidente, 驴a qui茅n apoyar铆a?

鈥擡n la UTT cada compa帽ero toma su decisi贸n. Si vuelve Cristina, estar铆amos todos contentos. Muchos compa帽eros migramos desde Bolivia y nos identificamos con Evo Morales porque es importante que un ind铆gena-campesino haya llegado a la Presidencia. Para m铆, Cristina es una luchadora como Evo.

FUENTE: Agencia Tierra Viva

驴C贸mo gestionar nuestra salud mental de forma colectiva?

Por Prensa FOL

Frente al agravamiento de las condiciones de vida y el aumento de los casos de depresi贸n y ansiedad el FOL busca fortalecer la construcci贸n colectiva de la salud mental.

Contrario a lo que se cree, los padecimientos mentales no son un problema poco frecuente. Estudios de la OMS/OPS dan cuenta de que los trastornos mentales est谩n dentro de las cinco primeras causas de enfermedad en Am茅rica. Las problem谩ticas m谩s frecuentes son los trastornos de ansiedad, del estado de 谩nimo y los problemas por consumo de sustancias. Adem谩s, en Argentina, 1 de cada 3 personas presenta un problema de salud mental a partir de los 20 a帽os.

La pandemia de coronavirus aument贸 los casos de depresi贸n y ansiedad. La p茅rdida de seres queridxs, la preocupaci贸n por el bienestar de familiares y amigxs, el aumento de tareas de cuidado y la incertidumbre por el futuro son temas que comenzaron a instalarse en la poblaci贸n y por lo general las personas tienden a aislarse cada vez m谩s.

Por su parte, mientras las organizaciones sociales buscan transformar las condiciones de vida hacia una vida digna, tambi茅n se enfrentan a esta problem谩tica. Adem谩s, se suman las consecuencias de las desigualdades hist贸ricas de arrastre. 鈥淒urante la pandemia no tuvimos descanso y vivimos situaciones muy duras en los barrios cotidianamente: aumentan los afanos, el consumo problem谩tico, la violencia, la mal nutrici贸n, la imposibilidad de acceder a derechos b谩sicos como vivienda y salud. Problemas que acompa帽amos a diario y nos angustian, porque cada vez es m谩s dif铆cil el acceso a los mecanismos p煤blicos y redes de ayuda ante estas situaciones. Todo esto hace que nuestra mochila de tensiones sea progresivamente m谩s grande y enfrentemos conflictos cada vez m谩s recurrentes en las asambleas y espacios comunitarios鈥, eval煤an desde las comisiones de Salud del FOL.

La salud mental en muchas ocasiones es un tema tab煤. La persona que sufre padecimientos mentales encuentra dificultades para 鈥渆ncajar鈥 en la sociedad donde hay que cumplir con los mandatos sociales y ser productivo en t茅rminos del capitalismo. Trabajar, criar y descansar para volver a trabajar se vuelve un ciclo enfermante en medio de la poli-crisis medioambiental, econ贸mica, pol铆tica y social que estamos atravesando. Argentina viene hace varios a帽os en ca铆da salarial y crecimiento disparado de la inflaci贸n que vuelve cada vez m谩s dif铆cil poder llegar a cubrir las necesidades b谩sicas y precariza la vida en varios aspectos.

En ese sentido, Poli, compa帽era de la regional del FOL Mendoza afirma que 鈥淟a forma en que nos organizamos en el FOL posibilita gestionar cuestiones de nuestra salud mental de manera colectiva鈥. Explica que, aunque les une la desventaja del hecho de tener un trabajo en condiciones precarias, la organizaci贸n permite poner los problemas individuales en palabras y trabajarlos en colectivo.

鈥淟as personas dicen expl铆citamente estoy remal, pero quiero venir porque ac谩 me r铆o, me desconecto de los problemas de mi casa, o dicen a mis compa帽eras le pasan las mismas cosas que a m铆, entonces se trata de construir lazos de compa帽erismo, encontrar en las otras personas alguien en quien se puede confiar y llorar鈥, cuenta Poli sobre c贸mo funcionan los espacios org谩nicos del Frente de Organizaciones en Lucha.

La preocupaci贸n sobre c贸mo trabajar la salud mental como un eje en la organizaci贸n surgi贸 a partir de la participaci贸n y formaci贸n en un taller sobre salud integral. A partir de ese proceso de formaci贸n lxs compa帽erxs de Mendoza identificaron a la salud mental entendiendo que no est谩 aislada de la salud en general del cuerpo. Pero hay algo espec铆fico de la salud mental para atender que es 鈥渁prender de qu茅 manera acompa帽arnos como parte del FOL, dar en nuestras asambleas el debate para priorizar la salud mental, y reconocer que la forma en que nos organizamos, militamos y somos parte de nuestras asambleas y de todos los espacios org谩nicos tambi茅n son formas de favorecer nuestra salud mental鈥, dice Poli.

Sobre las dificultades que tienen a la hora de construir salud mental en el colectivo, observa: 鈥淨ue los trabajos sean precarios resulta, en alguna manera, una dificultad a la hora de pensar en la posibilidad de tomar un tiempo necesario para encargarse de la salud y eso tiene aparejadas un mont贸n consecuencias en la salud integral鈥

Por eso reflexiona: 鈥淓n el fondo creo que con las crisis estamos en una disputa del tiempo, el trabajo reproductivo, el trabajo militante, y estamos siendo tironeados y tironeadas de modo tal que pararse para encargarse de la salud es casi un privilegio y algo que queda reservado a las personas que tienen un trabajo formal y pueden acceder a una licencia con goce de sueldo鈥

En este punto, Poli explica que, si bien en su asamblea han contemplado la licencia por salud mental, el estigma y prejuicio que pesa sobre este tema llega hasta el punto de que se traduzca en no animarse a plantear que la persona est谩 angustiada y en un tratamiento psicol贸gico o psiqui谩trico. Adem谩s, agrega que entre las compa帽eras 鈥渓a mayor铆a de las conversaciones es lo mucho que preocupa la crisis de los cuidados, sentir que detenerse para ocuparse de la salud propia implica no poder cuidar a los dem谩s, que es sobre todo lo que la mayor铆a de las compa帽eras hacen en su vida cotidiana鈥.

En este contexto, la Ley nacional de salud mental a煤n no se est谩 pudiendo aplicar; hay dificultades para acceder a la atenci贸n en salud p煤blica. 鈥淭odo el tiempo hay compa帽eras preguntando qui茅n me puede recomendar una terapeuta a sabiendas que es pr谩cticamente imposible conseguir un turno en el p煤blico鈥. La Ley establec铆a que para el 2020 los neuropsiqui谩tricos deb铆an cerrarse y abrirse otros espacios de salud o reconvertirse en hospitales generales, pero no sucede porque la inversi贸n presupuestaria no se realiza.

Poli destaca las formaciones y capacitaciones que realizan en consumos problem谩ticos con las profesionales del Sedronar. 鈥淪i bien hay d茅ficit presupuestario, cabe destacar que quienes ponen el cuerpo en las instituciones vienen de formaciones piolas, pero se encuentran con la barrera de no tener los recursos鈥.

Por eso, desde el FOL destacan que frente a la emergencia en salud mental es necesario: 鈥淐onstruir colectivamente que el FOL es ese espacio que nos agrada habitar y compartir dentro de un mundo que se vuelve cada d铆a m谩s hostil y que ser parte del movimiento nos carga de fuerzas para dar batalla para vencer las injusticias de este sistema. Como nos ense帽贸 la pandemia, la organizaci贸n, la solidaridad y el apoyo mutuo es la salida, porque nos hace m谩s fuertes鈥.

Organizaciones exigen la derogaci贸n inmediata del decreto antiprotestas 91-23

Este lunes 13 de febrero, en la plazoleta IV Siglos, m谩s de 30 organizaciones sociales, pol铆ticas, gremiales y de derechos humanos de Salta realizaron una conferencia de prensa contra el decreto N掳91/23 del gobierno de Gustavo S谩enz, que dispone un 芦Protocolo de Actuaci贸n de las Fuerzas de Seguridad del Estado Provincial en Manifestaciones P煤blicas禄 ante 芦los reiterados y continuos cortes de rutas ocasionados por manifestaciones p煤blicas禄, y lanzaron un plan de lucha hasta que la medida sea derogada, que comenz贸 el martes 14 de febrero, con una movilizaci贸n al Grand Bourg, y en el interior, las fuerzas se movilizaron a las Gobernaciones de sus departamentos. 芦El objetivo del decreto claramente consiste en derrotar toda resistencia de la poblaci贸n para hacer pasar el ajuste fondomonetarista禄, remarcan.

El decreto N掳91/23 del gobierno de Gustavo S谩enz, publicado el jueves 2 de febrero en el Bolet铆n Oficial de la provincia, dispone un 芦Protocolo de Actuaci贸n de las Fuerzas de Seguridad del Estado Provincial en Manifestaciones P煤blicas禄 ante 芦los reiterados y continuos cortes de rutas ocasionados por manifestaciones p煤blicas禄.

A partir de la medida, las fuerzas de seguridad provinciales pueden actuar ante una protesta que bloquee rutas nacionales sin la autorizaci贸n de un juzgado nacional ni la intervenci贸n de fuerzas federales.

En este marco, m谩s de 30 organizaciones sociales, pol铆ticas, gremiales y de derechos humanos salte帽as convocaron a una conferencia de prensa el 13 de febrero en la plazoleta IV Siglos en la que anunciar谩n un plan de lucha que comenz贸 el martes 14 de febrero, con una movilizaci贸n al Grand Bourg, y en el interior, las fuerzas se movilizaron a las Gobernaciones de sus departamentos.

La medida de lucha se mantendr谩 hasta que sea derogada la medida, la cual consideran que 芦habilita la represi贸n de las manifestaciones y luchas de la poblaci贸n en el marco de un plan de ajuste que viene llevando adelante el gobierno禄.

En la misma l铆nea, las organizaciones remarcan: 芦el objetivo claramente consiste en derrotar toda resistencia de la poblaci贸n para hacer pasar el ajuste fondomonetarista禄, afirm贸 un representante de las organizaciones. En tanto, uno de los convocantes de la conferencia de prensa concluy贸: 芦exigimos la derogaci贸n inmediata del Decreto 91-23 y votamos un plan de lucha hasta que caiga禄.

El decreto se da en el marco de un aumento de la conflictividad social, principalmente en el norte de la provincia, donde la poblaci贸n reclama ante la falta de agua y las abultadas facturas de energ铆a el茅ctrica que deben pagar mientras soportan altas temperaturas. En ese sentido, las organizaciones se帽alan que el decreto se da para frenar 芦la resistencia de parte del pueblo trabajador, de ocupados y desocupados, como la lucha salarial de los autoconvocados de la salud, municipales, vendedores ambulantes, organizaciones piqueteras, activistas que defienden el medio ambiente contra el extractivismo sojero y minero, vecinos que reclaman por la falta de agua y en contra de los tarifazos (como el acampe de Or谩n frente a las oficinas de Edesa)禄.

En tanto, d铆as antes, el Sindicato de Prensa de Salta (SiPrenSal) alert贸 que el decreto determina que 芦los periodistas no deber谩n obstaculizar los operativos de la fuerza de seguridad, ni podr谩n interferir en el desarrollo de los hechos禄, dado que, adem谩s de 芦dar legalidad a las acciones que criminalizan las protestas, puede causar una censura al trabajo de comunicaci贸n禄.

Fuentes: Telesur, Resumen Latinoamericano, Canal Abierto, Ansol, Prensa FOL, La Izquierda Diario, Anred, Red Eco Alternativo