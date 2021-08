Organizaciones sociales contra el ajuste

Mario Hernandez

Organizaciones sociales se movilizaron el mi茅rcoles 18 de agosto, desde el Puente Pueyrred贸n hacia el Obelisco, para exigirle al gobierno respuestas ante la ca铆da del poder adquisitivo de los salarios de los y las trabajadoras. Hubo manifestaciones en distintas plazas y rutas del pa铆s. Fue bajo las consignas: 鈥溌asta de salarios de indigencia! Por un salario m铆nimo igual a la Canasta B谩sica鈥.

Compartimos comunicado:

Paritarias a la baja y una inflaci贸n sin control, vienen pulverizando nuestros sueldos. Como sector cooperativista debemos contentarnos con un ingreso mensual de $12.000, que nos hunde en la indigencia y la pobreza. Este, a su vez, es un problema del conjunto de la clase trabajadora que ha venido sufriendo la p茅rdida de sus ingresos, cuesti贸n profundizada durante la pandemia.

Pese a los pron贸sticos del gobierno, la suba de precios no merma y en julio lleg贸 a un 3% redondeando un incremento de los valores del 29,1% en lo que va del a帽o, n煤mero que da por tierra las previsiones del gobierno nacional. Una familia tipo necesit贸 al menos percibir $66.488 para no caer en la pobreza, llegando a casi el 50% de la poblaci贸n la condici贸n de pobres o indigentes. En ese sentido, 6 de cada 10 ni帽es son pobres.

En ese marco, la desocupaci贸n y precarizaci贸n del empleo ha sido una de las caracter铆sticas de estos 煤ltimos meses, teniendo los grupos empresariales locales la total libertad para despedir o incrementar los niveles de explotaci贸n sobre la clase trabajadora.

Desde los movimientos sociales hemos estado en la primera l铆nea de la pandemia, garantizando la alimentaci贸n y luchando contra la propagaci贸n del virus, mientras la clase dirigente desarrollaba 鈥淰acunatorios Vip鈥 o infring铆a las mismas restricciones que dispon铆an para el grueso de la sociedad.

As铆 y todo, hemos mantenido los comedores barriales abiertos, atendiendo a las familias damnificadas por el Covid y volviendo a poner de pie nuestras cooperativas tras el parate inicial generado por la pandemia. Con un salario de indigencia, somos quienes hacemos el mantenimiento de nuestros barrios, montamos proyectos productivos, y desarrollamos un sinn煤mero de actividades pese a la precarizaci贸n y desvalorizaci贸n de nuestros salarios.

Hoy miles de personas no solo pierden m谩s derechos en sus trabajos sino que pierden los trabajos mismos, por lo que vemos indispensable que se garantice un ingreso para cada familia desocupada que ve peligrar la posibilidad de llevar un plato de comida a su mesa. No somos los sectores populares los que tenemos que seguir esperando una soluci贸n que nunca llega o llega en forma de represi贸n como ocurri贸 en la lucha por la vivienda que se dio en Guernica. Es momento que quienes se han beneficiado con o sin pandemia sean los que asuman los costos de una crisis que ellos, junto a los gobiernos de turno, generaron. Es necesario que se avance en un esquema impositivo que grave a las riquezas y ganancias de manera constante y no por 煤nica vez.

Por otro lado, en las 煤ltimas semanas nuestras organizaciones se han venido movilizando en la exigencia de presupuesto para que se implementen pol铆ticas p煤blicas integrales con perspectiva de g茅neros, al tiempo que reclamamos el reconocimiento a las promotoras territoriales de g茅neros y una efectiva implementaci贸n del cupo laboral travesti y trans, entre otras medidas.

La situaci贸n pareciera empeorar con el paso de las semanas. Mientras el gobierno consolida un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y vuelve a ceder derechos ante los organismos internacionales, los sectores populares debemos tolerar una vez m谩s que la frazada corta cubra los intereses de los buitres financieros, corresponsable de la situaci贸n que atraviesa el pa铆s.

En defensa de nuestro trabajo y nuestros derechos, contra el crecimiento de la pobreza, la indigencia y la desocupaci贸n, las organizaciones sociales salimos a la calle en busca de respuestas que modifiquen el escenario actual, donde los ricos son cada vez m谩s ricos y los pobres cada vez m谩s pobres.

Convocan: Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) 鈥 Movimiento de los Pueblos (Frente Popular Dar铆o Santill谩n Corriente Plurinacional, Mulcs-Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social, Izquierda Latinoamericana Socialista, Movimiento 8 de Abril, Igualdad Social)- Federaci贸n de Organizaciones de Base Aut贸noma (FOB-Aut贸noma) 鈥 FAR-Copa en Marabunta 鈥 OLP 鈥淩esistir y Luchar鈥.

Tras la movilizaci贸n de miles de j贸venes precarios, de trabajadores y trabajadoras sin empleo, que tuvo lugar el mi茅rcoles 18 al ministerio de Desarrollo Social, el fiscal Federal Guillermo Mariju谩n denunci贸 a dos organizaciones sociales por 鈥減osible extorsi贸n鈥 a las personas asistentes.

Se trata del Polo Obrero y la Organizaci贸n Clasista Revolucionaria, que llevaron adelante la marcha en la que se pudo observar c贸mo militantes de estas agrupaciones llevaban un registro de los presentes. Para Mariju谩n esto 鈥渃onstituye un delito鈥. En la presentaci贸n, el fiscal menciona las im谩genes que emiti贸 TN con una cobertura desde el lugar donde se desarrollaba la protesta.

Para Mariju谩n, 鈥渆l prop贸sito de estas marchas en las que se exig铆a la concurrencia de los beneficiarios, consist铆a en obtener alg煤n beneficio por parte del ministerio de Desarrollo Social鈥.

Adem谩s, pidi贸 que se libre oficio al ministerio de Desarrollo Social para que deje sin efecto 鈥渃ualquier asistencia financiera y/o de cualquier tipo鈥 a las organizaciones denunciadas, con la salvedad que esto no implique dejar sin planes sociales a las personas que integran esos movimientos sociales, 鈥渢oda vez que no tienen que cargar con las responsabilidades de sus dirigentes鈥. Tambi茅n le solicit贸 al ministro Zabaleta que contin煤e con la ayuda, pero que lo haga 鈥減ersonalmente, sin intermediaci贸n de organizaciones o terceros鈥.

La discusi贸n sobre c贸mo se administra la asistencia social es un debate abierto, que tiene que desarrollarse entre quienes forman parte de las mismas organizaciones, de manera democr谩tica y sin la injerencia del Estado o el reaccionario Poder Judicial, del que forma parte Mariju谩n.

La de este mi茅rcoles fue una jornada de lucha nacional, por parte de trabajadoras y trabajadores sin empleo y cooperativistas en 20 provincias y 100 ciudades del pa铆s.

La movilizaci贸n principal parti贸 desde la Estaci贸n Kosteki y Santill谩n (Avellaneda) y se dirigi贸 al ministerio de Desarrollo Social de la Naci贸n. Las importantes columnas marcharon hacia el centro porte帽o. Esto fue lo que decidi贸 cubrir en vivo TN.

鈥淯na y otra vez los ministros de Desarrollo Social dicen que vienen a transformar los planes sociales en trabajo. Qu茅 quiere decir esto en la voz de un ministerio que sostiene la precarizaci贸n laboral de lxs compa帽erxs que cobran programas sociales por realizar labores comunitarias y de obra p煤blica en los municipios, y no es otra cosa que trabajo precarizado, con una remuneraci贸n que est谩 por debajo de la mitad de salario m铆nimo vital y m贸vil鈥, denunciaron en un comunicado los convocantes.

Sin embargo, 鈥渢ras el informe de TN, la Justicia investigar谩 por extorsi贸n a dos organizaciones piqueteras que controlan las asistencias a las marchas鈥, inform贸 el canal del Grupo Clar铆n. La campa帽a pone el foco en el m茅todo de las organizaciones, buscando deslegitimar el reclamo de quienes perciben, con suerte, subsidios que rondan los 12.000 pesos, como le respondi贸 una de las manifestantes a una movilera.

A los medios empresariales no les preocupa el 鈥渃lientelismo鈥. Su objetivo es criminalizar la protesta de los sectores m谩s empobrecidos y m谩s castigados por la crisis, as铆 como desalentar la movilizaci贸n callejera. Con el 茅nfasis puesto en el m茅todo implementado por las organizaciones, buscan deslegitimar el reclamo de quienes m谩s sufren el ajuste en un pa铆s con un 42 % de la pobreza, un desempleo del 11 %, una precarizaci贸n laboral que en la juventud alcanza al 70 % y una inflaci贸n de alrededor del 50 % que impacta m谩s que nada en el valor de los alimentos y carcome el poder de compra de salarios y subsidios.

Esta es una pelea que tiene que unir al conjunto de la clase trabajadora, entre ocupados, desocupados, efectivos, contratados y precarios.

La Unidad Piquetera responde: 芦Gobierno y oposici贸n vuelven a criminalizar a las organizaciones sociales禄

Las organizaciones nucleadas en la Unidad Piquetera, que protagonizaron la impactante jornada de lucha nacional el pasado mi茅rcoles 18, realizaron a una conferencia de prensa el viernes en el Obelisco, con el prop贸sito de responder a las tergiversaciones y manipulaciones medi谩ticas contra el movimiento de desocupados.

Eduardo Belliboni, del Polo Obrero, comenz贸 la conferencia afirmando que al t茅rmino de la jornada de lucha 鈥渃omenz贸 un operativo pol铆tico de encubrimiento de los reclamos que estamos haciendo, encabezado por algunos medios, hegem贸nicos en algunos casos, y oficialistas鈥, en respuesta a las acusaciones de TN y T茅lam, entre otros.

El pasado mi茅rcoles 18, las corporaciones medi谩ticas buscaron deslegitimar la movilizaci贸n piquetera y las reivindicaciones urgentes de los trabajadores desocupados, montando una operaci贸n que buscaba presentar a las organizaciones convocantes como responsables de supuestas pr谩cticas punteriles.

Esta operaci贸n fue acompa帽ada, luego, por el resto de los programas 鈥渋nformativos鈥 dependientes de los grandes grupos capitalistas, y lleg贸 incluso al lanzamiento de una persecuci贸n judicial contra las organizaciones piqueteras.

Desde la Unidad Piquetera destacaron en un comunicado que: 鈥淟as pr谩cticas punteriles, que rechazamos de plano, son las que combatimos todos los d铆as en los barrios y que tienen como primeros actores a los punteros de los intendentes que manejan las cajas del Estado al servicio de la dominaci贸n de los barrios obreros鈥.

鈥淓sto tiene el objetivo de ocultar el reclamo que estamos haciendo en un pa铆s con un 50% de pobreza; en un pa铆s que no tiene trabajo y que no discute c贸mo crear trabajo; en un pa铆s que tiene programas sociales de $12.000: la mitad de la canasta de indigencia y programas que est谩n cerrados. El que da bajas es el Estado鈥, denunci贸 Belliboni, trasladando la responsabilidad a los verdaderos art铆fices de los recortes y el ajuste.

Juan Grabois: Unos sentimientos鈥

Reproducimos parcialmente declaraciones de Juan Grabois* despu茅s de la marcha convocada por 鈥淟os Cayetanos鈥 el pasado 7 de agosto

La transversalidad gorila ataca de nuevo. Lanata y Verbitsky. Dos desgraciados. El mismo d铆a, con la misma mirada. No son individuos sueltos. Expresan las ideas de dos sectores que nos odian. Los due帽os de la pelota de uno y otro lado. Verbitsky a pesar de las m煤ltiples pruebas de su inmoralidad, abusos de poder, misoginia, sigue siendo como un gur煤 para la primera plana del Frente de Todos. Lo mismo puede decirse de Lanata. Tienen ese talento. L茅anlos, esc煤chenlos, esto es lo que les sale despu茅s de la m谩s masiva marcha del pueblo pobre y trabajador en los 煤ltimos a帽os. Una marcha llena de emoci贸n y m铆stica donde los de abajo s贸lo piden un pedazo de tierra, un techo, un laburo digno. Pero ellos no pueden ver eso. Ven 鈥減laneros鈥. Ven 鈥済ente arriada鈥. Ven dirigentes que les caen mal. No pueden ver el fen贸meno social que expresa. Hay una obsesi贸n hist茅rica contra los 芦planes sociales禄; nos ponen a nosotros como responsables de la pobreza del pa铆s porque organizamos a la gente que los recibe. Los m谩s descarados dicen que nosotros tenemos la gente como rehenes. Los m谩s amables repiten que hay que 芦convertir los planes en trabajo禄. Y siguen trat谩ndonos como mierda. Los de adentro y los de afuera. Los trabajadores que cobran el Salario Social Complementario en el marco del Programa Potenciar Trabajo TRABAJAN. Trabajan, trabajan, trabajan. Dejen de mentir con que no trabajan lpm. Trabajan m谩s que muchos ministr@s, diputad@s, funcionarios, intendentes, gobernadores y la infinidad de 帽oquis que tienen con sueldos diez veces superiores a los de las do帽as que sostienen el comedor de lunes a lunes o de los cartoneros que empujan la carreta bajo la lluvia. Se tienen que lavar la boca antes de hablar de nosotros bur贸cratas de la pol铆tica, ustedes inmorales, ustedes vendidos y coimeros. Y tambi茅n tienen que cuidarse m谩s del chusmer铆o despectivo, abrir los ojos y las orejas a los dirigentes pol铆ticos comprometidos, las personas de buena voluntad. No repitan prejuicios. No tienen ni la m谩s reputa idea de lo que pasa entre los marginados, lo que hacen las organizaciones, lo que cuesta, las horas de sacrificio que cuestan organizar una cooperativa, un polo textil, una casa comunitaria, un centro barrial. Si te cae mal el dirigente est谩s en tu derecho, pero no pod茅s desvalorizar toda esa obra de amor hecha en favor del pueblo. 驴Saben las juventudes que han quemado su vida en esta tarea? Les aseguro que es much铆simo m谩s dif铆cil organizar una cooperativa de doscientos cartoneros o un polo textil de cincuenta costureros que negociar una lista electoral, ocupar un cargo, sacarse fotitos pelotudas o ir a la tele a repetir las boludeces que te ense帽贸 un coach. Y aun siendo dif铆cil, lo hemos logrado en muchas ocasiones. Creamos trabajo de la nada. Trabajo tan digno y genuino como cualquier otro. Porque nos desvalorizan todo el tiempo sin siquiera conocernos. Y para los que dudan honestamente, si quieren, vengan a verlo. Est谩 todo abierto. Todo para mostrar. No son pruebas pilotos. Son actividades a escala masiva con miles y miles de hombres y mujeres laburando. Hay que salir de la calle con asfalto nom谩s. A varios compa帽eros de la alta pol铆tica que tambi茅n subestiman y desprecian a los movimientos populares los invit茅 personalmente. Los sigo esperando. Por lo menos hasta que no vengan a ver, dejen de tirar mierda. La famosa 芦caja禄 del Potenciar Trabajo es el 0,097% del Presupuesto nacional, es una pol铆tica p煤blica bastante miserable, amarreta, que adem谩s tiene todas las c谩maras encima. No se obsesionen. Nadie se hizo rico con el Potenciar Trabajo. El salario social complementario y la ayuda para los proyectos productivos la sacamos por una ley aprobada por unanimidad. Es poquito, casi nada, pero le ha dado una tabla de salvaci贸n a un mill贸n de personas. No entiendo por qu茅 le pegan tanto a esto, lo ponen en la picota como si fuera el mayor mal de la Argentina鈥 pero no se habla de la pauta oficial de los medios, las comisiones de los intermediarios financieros, los pagos de la deuda externa que hace unos meses catalog谩bamos como ileg铆tima, el costo exorbitante de un Poder judicial principesco o los subsidios a las grandes empresas en los que se van miles de miles de millones, por no hablar de otros organismos. No, de eso no, hay que contarle las costillas a los muertos de hambre. Hay que ser canalla para meterse as铆 con los m谩s d茅biles. 驴Pero ser谩 cierto que tenemos la culpa de la pobreza? 驴Tienen alguna idea mejor que la Econom铆a popular? 隆Claro! El trabajo en el sector privado. Avanti. Todos de acuerdo. Firmamos. Vamos por ah铆. Pero 驴mientras tanto? Porque les comento que hay otros once millones de personas en edad laboral sin trabajo registrado que no reciben el Potenciar Trabajo 驴El problema es el mill贸n de personas que s铆 lo recibe? 驴El problema es que los movimientos sociales 鈥渕anejan鈥 ese programita que no llega al 0,01% del Presupuesto nacional? No jodamos. Miren el presupuesto. 驴Saben qu茅 es el rubro 芦Sustentabilidad del Mercado El茅ctrico禄? bueno eso vale treinta veces m谩s que el programa de los malos de la pel铆cula 驴Esa qui茅n la maneja? 驴Los 鈥減iqueteros鈥? Con ese dinero podr铆amos crear un salario universal, sacar de la indigencia a cuatro millones de argentinos y reducir significativamente la brecha de pobreza permitiendo que once millones de personas tengan un salario de base. Pero bueno, el Mercado El茅ctrico es muy importante as铆 los chetos que nos acusan de planeros pagan m谩s barata la factura de luz, Techint tiene la energ铆a subsidiada para vendernos la varilla de acero m谩s cara de lo que la exporta, Siderar tiene la energ铆a subsidiada para que la chapa que necesitan nuestros ranchos est茅n a precio d贸lar, Loma Negra tiene la electricidad subsidiada para acopiar bolsas de cemento, Cargill tiene la electricidad subsidiada para exportar soja, las empresas de megaminer铆a tienen la electricidad subsidiada para hacer pelota el pa铆s y llevarse el oro, Galperin tiene la electricidad subsidiada para destruir el mercado interno, los casinos tienen la electricidad subsidiada para sus maquinitas, Puerto Madero tiene la electricidad subsidiada para sus habitantes, etc. Muy importante. Genera mucho 芦trabajo genuino禄. Pero nosotros s铆. Somos los peores. Que llevamos a la gente arreada, que la tenemos de reh茅n, que la usamos para la pol铆tica. S铆, obviamente, entre un mill贸n de personas que est谩n en el Potenciar Trabajo algunos avivaditos piden coima, abusan de su poder y hacen cosas a煤n peores. Los hay. Entre cientos de organizaciones sociales hay algunas que tienen pr谩cticas inaceptables. Las hay. M谩s o menos en la misma proporci贸n que los hay en los medios de comunicaci贸n, las empresas transnacionales, los partidos pol铆ticos, las familias patricias. Pero nosotros estamos ah铆, pele谩ndola, para que el trabajo sea cada vez mejor, estos abusos sean cada vez menos y las organizaciones comunitarias cada vez mejores. [鈥 Les juro que nunca jam谩s desde el MTE movilizamos a los compa帽eros por otra cosa que no sea la lucha por tierra, techo y trabajo. Nunca movilizamos a los compa帽eros trabajadores y trabajadoras de la Econom铆a popular por otra cosa que conseguirles un terreno, un laburo, un plato de comida o alg煤n mango para el bolsillo. No es que la movilizaci贸n pol铆tica est茅 mal, pero al menos nosotros tenemos absolutamente claro que el objetivo principal de los movimientos populares y la UTEP es arrancar en la lucha cada derecho que no se reconozca en la pol铆tica. Sobre todo les juro, les recontra juro, que mientras nos quede una gota de sangre, con este gobierno, como con el que pas贸 y como con el que venga, con el intendente amigo, con el intendente macrista, donde haya una necesidad insatisfecha y no haya una respuesta adecuada vamos a seguir movilizando para conseguir las peque帽as cosas que podamos para ayudar a los de abajo y mitigar su sufrimiento hasta que alg煤n d铆a haya una pol铆tica social y econ贸mica que incluya a todos y nada de eso haga falta. Bueno Juan puede ser, as铆 ser谩n ustedes pero 驴y los otros? Todos los movimientos sociales realizan una tarea impresionante en los lugares donde nadie quiere estar. Todos. Cada comedor, cada olla popular. Ah铆 hay amor. Ah铆 est谩 Dios. Y s铆, se mezcla todo. Jes煤s con los publicanos y pecadores. Y s铆 efectivamente hay dirigentes de movimientos populares que tienen aspiraciones pol铆ticas, cargos, etc. Qu茅 gran drama 驴no? 驴Los presidentes de los clubes de f煤tbol no las tienen? 驴Los grandes empresarios no las tienen? 驴Los funcionarios que manejan presupuestos millonarios no las tienen? 驴Los zares de la obra p煤blica no las tienen? 驴Los sindicalistas no las tienen? 驴Los due帽os de los medios no las tienen? 驴Con ese argumento nos van a descalificar? Bueno Juan pero los troskos, los troskos son funcionales a Macri, viste lo de Lomas, viste que cortan la ruta me dijo uno ayer. Mir谩, los troskos a m铆 no me quieren ni compartimos mucho, pero 驴qu茅 es lo que est谩n pidiendo? Juguetes para el D铆a del ni帽o, alimentos para los comedores, 煤tiles para los estudiantes鈥 驴Est谩 mal? Av铆vense: tienen raz贸n, est谩n pidiendo comida, juguetes y 煤tiles para los ni帽os hambreados鈥 tienen raz贸n sean guevaristas o seguidores de Gandhi. Tienen raz贸n. Lo que est谩 pasando no se aguanta y si se aguanta peor todav铆a porque quiere decir que nos acostumbramos al horror de la miseria generalizada. Pero bueno. Para qu茅 tanta palabra. Nos odian. Nos desprecian. La raz贸n por la que nos odian es porque les recordamos a los negros de mierda que ustedes desprecian o que ignoran o que no priorizan, con los que no pueden compartir ni 20 minutos sin sentirse inc贸modos; porque les mostramos en la cara que la sociedad que construyeron ustedes, s铆, ustedes, los copropietarios del sistema, es la mierda de sociedad que tenemos. Eso no nos da la raz贸n. Eso no nos exime de errores. Ni si quiera nos hace mejores. Pero, por favor, dense cuenta, eso nos da derecho a que hagan un esfuerzo por entender qu茅 somos y dejen de acusarnos de lo que no somos. Otro s铆 digo: yo no me pienso hacer cargo, ni pienso permitir que hagan cargo, a ninguno de mis compa帽eros sobre todo los j贸venes que jam谩s ejercieron el poder, que con suerte coordinaron alg煤n peque帽o programa social, del desastre de este pa铆s. Gerentes de la pobreza la pindonga. Luchadores contra la pobreza. Servidores del Pueblo. Los mejores. Las mejores. O mu茅strenme gente mejor que la nuestra porque yo no la conozco. Para nosotros esto no es joda. Ac谩 dejamos la vida y nos vamos a morir luchando.

*dirigente social, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y del Frente Patria Grande.

La nota de Verbitsky a la que hace referencia Grabois

La soga y el ahorcado

El jueves, movimientos sociales de izquierda intentaron tomar el municipio de Lomas de Zamora, en demanda de mayores recursos para los comedores que mantienen. Afirman que son discriminados en favor de otras organizaciones m谩s afines al gobierno. Al mismo tiempo, grupos del Polo Obrero acamparon frente al Ministerio de Educaci贸n, reclamando computadoras y conectividad. La campa帽a electoral agudiza las demandas sociales, cuya contenci贸n es uno de los activos de los que puede jactarse el gobierno. Ayer el Movimiento Evita y otras organizaciones que giran en su 贸rbita, marcharon desde una iglesia cat贸lica de Liniers hasta la Plaza de Mayo. Sus principales l铆deres son secretarios de Estado, uno en la jefatura de gabinete, otro en el ministerio de Desarrollo Social, lo que les ha permitido acumular un poder que supera al de casi todos los intendentes y gobernadores del pa铆s. Lo que no consiguieron es que eso se reflejara tambi茅n en la integraci贸n de las listas electorales. La aversi贸n de algunos de sus jefes a Cristina no es compartida por sus bases, por lo que deben manifestarla con sordina.

El profesor universitario Juan Grabois, referente de algunas de las organizaciones de Trabajadores excluidos, explic贸 el malestar con el gobierno por las negociaciones en las listas en las que 芦no se alcanzan los objetivos de m铆nima禄. En un mensaje a sus colaboradores que culmina con el pedido de no difundir, dice que les ofrecieron que una de sus militantes 芦ingrese por dos a帽os con los corrimientos de dos diputadas, una vinculada a la Bancaria y otra a Barrios de Pie. Eso ser铆a admisible si hubiera lugar para otros postulantes; pero no sucede禄. En la provincia de Buenos Aires les ofrecieron un puesto posterior al 24掳 de la lista de diputados, cuando 芦este a帽o entran 16 con suerte禄. En la Plata, donde entrar铆an cinco concejales, les ofrecieron el sexto puesto, y en la CABA dos 芦lugares no expectables禄. En las elecciones provinciales 芦no nos ofrecen nada por ahora禄. Sobre C贸rdoba, Entre R铆os y Santa Fe, 芦silencio de radio禄. El docente de la UBA y la UNSAM tambi茅n describe 芦una reuni贸n muy mala禄 con el diputado M谩ximo Kirchner a la que Grabois asisti贸 junto con el diputado nacional Ita铆 Hagman, un ex dirigente estudiantil. 芦Se nos dijo que ten铆amos muchos planes sociales y hubo una referencia a [la ex ministra de Macr矛, Carolina] Stanley. En ese momento, me retir茅 de la reuni贸n realmente indignado禄. Agrega que le escribi贸 a Cristina para 芦informarle la situaci贸n. Sin respuesta por ahora禄. En consecuencia, el 芦Frente Patria Grande deber谩 revaluar su marco de alianzas y estrategia; desde luego, tambi茅n su conducci贸n pol铆tica empezando por quien suscribe禄. La marcha fue extensa, pero no de gran densidad. Durante los discursos, la mitad de la Plaza de Mayo estaba vac铆a. Entre los oradores, el chinoista Juan Carlos Alderete dijo 芦No queremos que vuelva Macr矛禄. Esta prueba de fuerza fue presentada como una expresi贸n de apoyo al gobierno, donde la sucesi贸n de Daniel Arroyo recae en el ex intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta.

El integrante de una organizaci贸n que no comulga con Los Cayetanos, lo reinterpret贸: 鈥淓s cierto. Sostienen al gobierno, en el mismo sentido que la soga al ahorcado鈥.

Libertad condicional a Luis D鈥橢l铆a

La justicia concedi贸 la libertad condicional desde el pr贸ximo 24 de agosto a Luis D鈥橢l铆a, en la causa en la que fue condenado a cuatro a帽os de prisi贸n por la toma de una comisar铆a del barrio porte帽o de La Boca en junio de 2004, por decisi贸n de la jueza del Tribunal Oral Federal 6 Sabrina Namer.

El titular del partido Miles qued贸 detenido el 25 de febrero de 2019, cuando la condena se consider贸 firme y la pena vencer谩 el 24 de noviembre de 2022.

Pero el 4 de abril de 2020 se le concedi贸 arresto domiciliario en la causa en la que fue condenado en 2017 por 芦atentado a la autoridad agravado, lesiones leves cometidas en perjuicio de un miembro de la entonces Polic铆a Federal Argentina, instigaci贸n a cometer delitos, privaci贸n ilegal de la libertad y usurpaci贸n禄.

La condena se dict贸, trece a帽os despu茅s (sic), a ra铆z de la toma de la comisar铆a 24 el 25 y 26 de junio de 2004, en reclamo por el esclarecimiento del asesinato de un referente de su agrupaci贸n, Mart铆n 鈥極so鈥 Cisneros.

En la resoluci贸n la jueza Namer destac贸 que D鈥橢lia se present贸 芦a estar a derecho una vez que la sentencia reca铆da a su respecto se torn贸 ejecutable, lo que tambi茅n se vio reflejado en los informes de control de la prisi贸n domiciliaria agregados al legajo y en la no comisi贸n de nuevos delitos verificada en autos禄.

Cer谩mica Neuqu茅n

El juez Cosentino, que entiende en la causa por el conflicto en Cer谩mica Neuqu茅n, hab铆a convocado para el viernes 20 a una mesa para retomar el pre acuerdo entre las tres partes, los obreros de la Cooperativa Cer谩mica Neuqu茅n, la ex patronal y los ex trabajadores que reclaman indemnizaci贸n, patrocinados por el abogado MPN, Jos茅 Brillo. Pero ni la patronal ni este 煤ltimo se hicieron presentes por lo que la mesa no pudo realizarse.

En asamblea junto al sindicato ceramista los trabajadores convocaron a las organizaciones, sociales, sindicales, de Derechos Humanos, estudiantiles y a la comunidad que viene acompa帽ando su lucha, a una multisectorial que se realiz贸 el d铆a lunes 23 en la f谩brica y el martes 24 dieron una conferencia de prensa en Casa de Gobierno.

Alejandro L贸pez, secretario general del Sindicato Ceramista, dijo en la conferencia que: 鈥淪igue en riesgo nuestra fuente de trabajo. Es muy brutal que se quiera rematar una f谩brica. Es muy brutal que no haya participado la patronal que es justamente a la que quer铆amos escuchar, est谩 el proyecto para que la f谩brica quede en manos de los compa帽eros, para que se vendan algunos terrenos y puedan cobrar los ex trabajadores que hicieron juicio. Es una soluci贸n que abarca a todos los que necesitan cerrar este conflicto tan complejo pero que no se presenten es un problema. Pero otro problema es que el gobierno de la provincia no diga nada. No puede ser que est谩n en plena campa帽a electoral el gobierno de la provincia, hablan de trabajo genuino y por el otro lado quieren rematar una f谩brica. Entonces ellos se paran desde el poder para impulsar su campa帽a, nosotros nos paramos desde la necesidad de mantener nuestra fuente de trabajo. Vamos a seguir movilizados con todas las organizaciones ac谩 de la zona, a nivel nacional que tenemos mucho apoyo y bueno, ese va a ser el camino pero no vamos a cesar de buscar una soluci贸n definitiva porque esta f谩brica tiene que seguir produciendo as铆 que le vamos a pedir reuni贸n al poder pol铆tico y vamos a seguir insistiendo para poder lograr una soluci贸n definitiva a nuestro conflicto鈥.

Bernardo Retamales, presidente de la Cooperativa, afirm贸 que fueron a la mesa con la posici贸n de que se resuelva por medio del acuerdo 鈥減ero la mesa no pudo avanzar porque faltaron actores importantes, fuimos los 煤nicos que nos conectamos v铆a zoom con el juez. El gobierno tiene que intervenir en este sentido porque nosotros hemos hecho mucho para lograr un acuerdo, hemos trabajado bastante, hemos armado una mesa de di谩logo, hemos logrado que gente importante se pronunciara, la misma Legislatura sac贸 un pronunciamiento votado un谩nimemente, no al remate de Cer谩mica Neuqu茅n y que se resuelva por v铆a del acuerdo pero cuando llegan estas instancias importantes para poder avanzar vemos que hay sectores o personas que tienen que estar para tomar determinaciones y decisiones no se hacen presentes鈥

De la gesti贸n obrera de Cer谩mica Neuqu茅n, gestada luego de la recuperaci贸n de la f谩brica en 2015, viven 80 familias que est谩n en riesgo de perder su fuente de trabajo.

MadyGraf: 7 a帽os de lucha sin patrones

Un 11 de Agosto del 2014, los gerentes de Donnelley se iban y quer铆an dejar 400 familias en la calle. Sobre la puerta de la gr谩fica se recib铆a la peor noticia, un cartel con un 0800: la f谩brica quebr贸 llamen a este n煤mero.

El 12 de agosto de 2014, el Ministerio dicta la conciliaci贸n. La patronal no la cumple. Los trabajadores s铆: abren las puertas y comienza una nueva gesta.

Poco tiempo despu茅s, arrancan las rotativas. Luego las cosedoras se ponen nuevamente en marcha.

Luego vendr谩n las marchas; la pelea por la expropiaci贸n; los festivales, campeonatos, la juegoteca y la Comisi贸n de mujeres; la unidad con Zan贸n y cada lucha que surgiera en el pa铆s; los cuadernos para donar a las escuelas y la solidaridad con las familias sin techo; los encuentros obreros; las asambleas y cientos de historias que ya son parte de las p谩ginas m谩s combativas de la clase trabajadora.

隆Viva MadyGraf bajo gesti贸n obrera!

Reapertura de la Juegoteca

Hace m谩s de siete a帽os que las mujeres de Madygraf se ocupan de la producci贸n y administraci贸n, junto a sus compa帽eros, de la f谩brica gr谩fica ubicada en la zona norte del Gran Buenos Aires. En un primer momento, la Juegoteca era un espacio en el acampe que hac铆an las familias sobre la colectora de la Ruta Panamericana Km 36,7 en la puerta de la f谩brica para defender los puestos de trabajo y no permitir que se quiebre por el hambre, armando bolsones de comida para las m谩s de 200 familias de la ex Donnelley.

Con el avance en su organizaci贸n se fueron poniendo nuevos objetivos: juntar 煤tiles escolares, huevos de pascua, pa帽ales y los bolsones de alimentos, que era lo que m谩s les preocupaba. 鈥淓ran momentos dur铆simos de alacenas vac铆as. Eso nos llev贸 a so帽ar, y luego a ponernos como un nuevo objetivo luchar por tener la Juegoteca para nuestros ni帽os y ni帽as鈥, se帽al贸 Erica, una trabajadora de la Comisi贸n de Mujeres.

Desde hace 7 a帽os que pusieron en pie la Juegoteca, la cual durante todo este tiempo ha ido transform谩ndose. Durante la pandemia tuvieron que cerrar sus puertas, sin embargo, aprovecharon ese tiempo para acondicionarla y realizar las modificaciones necesarias para volver a abrirla en funci贸n de los ni帽os y ni帽as que la necesitan.

Hoy la Juegoteca vuelve a abrir sus puertas con un proyecto que combinar谩 educaci贸n no formal, basada en el juego, la reflexi贸n, la experimentaci贸n, el destierro de estereotipos y prejuicios sociales, con talleres de Educaci贸n Sexual Integral, y las comidas necesarias para los chicos.

Una larga lucha por no caer

Luego del cierre del hotel Cacique Pismanta en San Juan, el referente del Bauen, Federico Tonarelli, advirti贸 la necesidad de resolver el problema de la propiedad inmueble en estas experiencias: 鈥淐uando el Estado tiene la posibilidad de solucionar, no debe perder tiempo. Era vital tanto para ellos como para el Bauen tener solucionado esto de manera definitiva鈥.

Y a帽adi贸: 鈥淣osotros logramos votar una Ley de expropiaci贸n, Macri la vet贸, y habr铆a que haber ido por la soluci贸n como m铆nimo del problema que tuvimos durante 17 a帽os que fue la posibilidad permanente de desalojo鈥.

La salida de los trabajadores y trabajadoras de Pismanta del inmueble y la ca铆da del hotel transcurri贸 con una larga agon铆a que finaliz贸 en junio pasado: 鈥淔ue sin violencia, de mutuo acuerdo. Est谩bamos muy alica铆dos, y encima, desde Barrick Gold usaron el hotel de campa帽a por el tema Covid. Se termin贸 una concesi贸n de 15 a帽os que nos hab铆a dado el gobierno provincial en 2006, y no se pudo continuar por cinco a帽os m谩s porque no cont谩bamos con el dinero suficiente para hacer las obras requeridas, no cont谩bamos con recursos para desarrollar nuevas instalaciones de luz, agua, etc.鈥, explic贸 Nicol谩s, socio de la cooperativa.

Si bien no lograron cumplir con todos los requerimientos, en Pismanta hab铆an avanzado con algunos cambios cuando cre铆an que a煤n pod铆an salvar el emprendimiento: 鈥淟ogramos poner en todas las habitaciones del hotel televisores Led de 32 pulgadas, pusimos sommier; la cocina la reformamos toda con acero inoxidable. Esto fue en plena pandemia, no nos dejaban abrir el hotel sin eso鈥, agregaron desde la coordinaci贸n del hotel, y descartaron en principio que las 20 familias que compart铆an la gesti贸n de la cooperativa contin煤en en alg煤n emprendimiento de forma conjunta.

La vida de Pipinas

Como contraste positivo a los cierres, se ubica la experiencia de Pipinas Viva Ltda: 鈥淓n este momento estamos m谩s fortalecidos que nunca porque en 2017 pudimos firmar una renovaci贸n de contrato a 30 a帽os, sin tener que estar con el temor de la renovaci贸n cada cuatro. Es la primera vez que nos ponernos a planificar el negocio de verdad鈥, narr贸 Claudia D铆az, s铆ndica de la cooperativa.

D铆az subray贸 que el inmueble en el que gestionan el hotel fue obtenido es propiedad de la municipalidad de Pipinas, fue cedido por la empresa Loma Negra y fue obtenido al 鈥済anar una licitaci贸n p煤blica inversa鈥.

Pipinas logr贸 resistir los cuatro a帽os del gobierno de Macri y la pandemia, pero no sin dificultades: 鈥淭uvimos que cerrar el hotel de lunes a viernes, tenemos una deuda de luz que a煤n no podemos saldar y quedamos afectados. Pudimos gestionar algunos Salarios Sociales Complementarios (Potenciar Trabajo) y eso nos permiti贸 aguantar los tarifazos y la baja del calendario tur铆stico鈥.

La s铆ndica destac贸 que en tiempos de cuarentena lograron aprovechar para 鈥減intar el hotel con un subsidio de la municipalidad, y acordamos con el ENARD (Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo) para alojar a la selecci贸n nacional de Taekwondo, una burbuja deportiva que nos permiti贸 abrir el hotel y sostener los puestos de trabajo鈥.

Adem谩s, en noviembre pr贸ximo ser谩 sede del Primer Encuentro de 鈥淢ujeres Muralistas鈥, en el marco del Museo de Cielo Abierto de Murales, donde exhibieron recientemente obras de Seraf铆n, vecino del pueblo que ilustr贸 el 煤ltimo libro del 鈥淚ndio鈥 Solari: La vida es una misi贸n secreta.

Turismo en red, turismo socio-comunitario

鈥淓n 2010 nos conocimos con el Bauen, Pismanta, otros hoteles de Mendoza, de Rosario; muchos fueron cerrando por distintas problem谩ticas. Quisimos construir la Red de Hoteles cooperativos, pero todo el esfuerzo fue a pulm贸n y nunca logramos instalar al turismo cooperativo鈥, reconoce D铆az quien, sin embargo, reivindica los principios del turismo comunitario: 鈥淣o lo concebimos como el tradicional, que viene, invierte y se la lleva; nosotros priorizamos el arraigo, generamos pertenencia, y buscamos que los servicios los preste la propia comunidad. Las mermeladas y las pastas de nuestro hotel las hacen cocineras de nuestro pueblo, ac谩 hay trabajo autogestionado y emprendimientos familiares鈥.

Pipinas Vive es parte del programa 鈥Pueblos Tur铆sticos鈥 en provincia de Buenos Aires, en el que participan m谩s de 30 localidades del distrito; y participa de la Incubadora de Turismo socio-solidaria de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ).

La disputa por la subsistencia de los emprendimientos hoteleros cooperativos no ha sido ni contin煤a siendo sencilla, y para Tonarelli, la disputa sigue estando en la forma de pensar y reconocer al sector: 鈥淒e una vez nos tienen que tomar como lo que somos: generadores de trabajo genuino, promotores de una gesti贸n democr谩tica y participativa; defensores de la producci贸n nacional, la distribuci贸n equitativa y la reinversi贸n absoluta de todo el excedente. Ojal谩 las nuevas experiencias que se dediquen a la hoteler铆a cooperativa tengan solucionadas estas cuestiones鈥.

Beneficios destinados a cooperativas y mutuales

La organizaci贸n Trabajando para la Econom铆a Social (TES) reflexiona sobre 鈥淩enovar鈥, la propuesta que present贸 el INAES:

La semana pasada se public贸 en el Bolet铆n Oficial la resoluci贸n 1000/2021 emitida por el INAES, la cual fue presentada en el predio de Tecn贸polis, con la participaci贸n funcionarios/as del gobierno nacional junto a representantes de cooperativas y mutuales.

La resoluci贸n Renovar -como fue bautizada- viene a dar respuesta a necesidades emergentes de los distintos sectores del cooperativismo y mutualismo, a la vez que marca un nuevo rumbo a seguir en la pol铆tica p煤blica que el INAES promueve para el sector. Los principales ejes se asientan en la 鈥渟implificaci贸n administrativa para facilitar el cumplimiento por parte de las entidades鈥.

En ese sentido, sobresale como novedad la segmentaci贸n de entidades, lo que permitir谩 dirigir de forma m谩s eficiente y direccionada la elaboraci贸n, implementaci贸n e impactos de pol铆ticas p煤blicas para el sector, por ejemplo, otorgando beneficios a las entidades de menor envergadura -micro y peque帽as-, asumiendo el Estado la responsabilidad de promover el cumplimiento de las obligaciones.

Resulta ejemplo de ello la unificaci贸n de los reg铆menes de informaci贸n en una declaraci贸n jurada 煤nica anual, facilitando el cumplimiento para las entidades micro, con una capacidad administrativa reducida.

Por otro lado, se destacan los cambios en la constituci贸n de entidades, tendientes como ya dijimos a facilitar los tr谩mites que las entidades realizan con el Instituto.

Mencionamos en primer t茅rmino la celebrada novedad de la reducci贸n del m铆nimo legal para cooperativas de trabajo y de provisi贸n de servicios para productores rurales a 3 (tres) integrantes, dando respuesta a las realidades sociales y econ贸micas que llevan la fluctuaci贸n de las relaciones a marcos m谩s peque帽os de asociaciones.

En cuanto al tr谩mite de constituci贸n, se establece la transformaci贸n del curso de capacitaci贸n en cooperativismo -para las nuevas entidades y aquellas que a la fecha lo adeudan-, reemplaz谩ndolo por un esquema de acompa帽amiento. Se destaca el cambio de paradigma, que ya se hab铆a visto con la Resoluci贸n 485/2021 sobre asambleas a distancia, donde el Instituto busca la asistencia y promoci贸n por sobre la obligaci贸n que resulta un obst谩culo para las entidades. Tambi茅n se establece la simplificaci贸n del 鈥渋nforme de iniciadores鈥 que supone la Ley 20.337, al incluir dicho requisito en los estatutos modelos. Del juego de ambas cl谩usulas se consagra un cambio de paradigma: la idoneidad para conformar una cooperativa viene dada por su voluntad de conformarla, toda vez que cuenten con capacidad jur铆dica, el mismo requisito que se entiende para conformar una sociedad comercial. En otros t茅rminos, el cambio de paradigma presupone entender la matriculaci贸n como un derecho.

Resaltamos tambi茅n el tr谩mite con formulario proforma para la constituci贸n de entidades, una herramienta en la que se ha incursionado brevemente en sociedades comerciales, y que el INAES con atino e inteligencia toma y aprovecha en favor de las entidades sector. El tr谩mite fue dise帽ado de manera tal que permite a las organizaciones realizarlo en forma m谩s 谩gil y eficiente, reduciendo al m铆nimo los posibles errores en su constituci贸n. Todo ello es acompa帽ado con modelos de estatutos y actas constituidas que prev茅n la posibilidad de elegir entre casi 40 objetos sociales seg煤n la actividad a desarrollar. Dichos objetos ya han sido aprobados por el INAES, y se encuentran como anexos de la propia resoluci贸n 1000/21 facilitando as铆 la tarea a las entidades al momento de confeccionar el famoso 鈥渁rt铆culo quinto鈥 de los Estatutos sociales.

En esta l铆nea de aprovechar herramientas disponibles en el derecho comercial, se inscriben las asambleas autoconvocadas un谩nimes para cooperativas, que toma las previsiones del C贸digo Civil y Comercial de la Naci贸n sancionado en 2015, el cual, permite la celebraci贸n de asambleas de cooperativas sin aviso previo, siempre que concurran todas las personas que las integran y exista unanimidad sobre el orden del d铆a a tratar. Sin dudas esto facilitar谩 la vida de las entidades, acercando la norma a la realidad de las organizaciones.

En la l铆nea de facilitar las constituciones de entidades, e incorporando las palabras del presidente del organismo quien se帽ala que para las nuevas autoridades la 鈥渕atr铆cula es un derecho鈥, la nueva normativa trae la novedad de la emisi贸n de certificados online y gratuitos, por medio de los cuales las entidades acreditar谩n ante terceros su vigencia, sus autoridades y el cumplimiento de las obligaciones ante el organismo.

Otra de las novedades que ya hab铆an sido anticipadas en distintos eventos de testeo, era la creaci贸n de un registro en l铆nea de personas asociadas a cooperativas de trabajo, que exime a la entidad del libro f铆sico. Esta opci贸n es de uso optativo para cooperativas micro y peque帽as y obligatorio para las medianas y grandes. Este registro permitir谩 informar altas y bajas de manera manual y masiva e imprimir distintos reportes, adem谩s cuenta con un m贸dulo para informar las retribuciones que se paguen a cada persona asociada e imprimir el recibo de retribuci贸n respectivo.

Mediante este sistema el Instituto busca formalizar distintos aspectos de la vida diaria de quienes trabajan de manera asociativa en cooperativas de trabajo, dando un paso fundamental en el reconocimiento del trabajo asociativo, contemplado en la figura 鈥渆l trabajo en sus diversas formas鈥 que consagra el art. 14 bis de la Constituci贸n Nacional. Por otro lado contar谩 con datos cuali y cuantitativos en tiempo real y en l铆nea que permitir谩 un dise帽o m谩s inteligente de pol铆tica p煤blica; la representatividad del registro depender谩 del nivel de adhesi贸n con que cuente el registro entre el sector.

Adem谩s de los cambios ya abordados, la resoluci贸n cuenta con distintas novedades como son la posibilidad de formalizar la asociaci贸n por medios digitales, incorpora la rendici贸n de vi谩ticos para autoridades de cooperativas y mutuales, y crea un programa para la adjudicaci贸n de los libros sociales de manera gratuita para aquellas entidades que se encontraren inscriptas en el registro nacional de efectores sociales.

Habiendo hecho un repaso por los puntos m谩s relevantes, consideramos que se ve

reflejada en esta resoluci贸n una comuni贸n de las funciones del Instituto: promoci贸n en la fiscalizaci贸n.

Lanzan la Federaci贸n de Cooperativas Comercializadoras

La Federaci贸n de Cooperativas Comercializadoras Alta Red fue lanzada en un acto que se llev贸 a cabo en el Mercado Central de Buenos Aires.

El evento cont贸 con la presencia de referentes del sector, funcionarios y funcionarias, organizaciones dedicadas a la producci贸n de alimentos y las cooperativas integrantes.

En este marco, desde la Federaci贸n recordaron que luego de una d茅cada de trabajo asociado y la construcci贸n de confianza mutua, en 2018 las comercializadoras cooperativas comenzaron a formalizar una agenda com煤n con 23 grupos productivos de todo el pa铆s para trabajar una comercializaci贸n conjunta.

鈥淪omos 12 organizaciones de la Econom铆a Popular, Social y Solidaria las que formamos parte de la Federaci贸n de Cooperativas Comercializadoras. La gesti贸n colectiva de un espacio as铆 es una caracter铆stica sin precedentes en Argentina鈥, dijo Leidy Ortiz, presidenta de la Federaci贸n e integrante de la Cooperativa Despierta Voces.

Las cooperativas que participan en la Federaci贸n de Cooperativas Alta Red son: la Cooperativa de Trabajo Nuestra Am茅rica (Caracoles y Hormigas), Productores a Consumidores (PAC), Mercado Territorial, Central Cooperativa (Cooperativa Despierta Voces y Universidad Nacional de Quilmes), Cooperativa de Trabajo V铆nculos Productivos (M谩s cerca, m谩s justo), Proyecto Colsol (Colectivo Solidario), Cooperativa de Trabajo Frente Dar铆o Santill谩n (Mecopo), Cooperativa de Trabajo La Ciudad (S茅ptimo Var贸n), Cooperativa Almacoop, Kolmena y Mercado Transformador.

Actualmente, Alta Red distribuye m谩s de 50 toneladas de alimentos mensuales y se vincula con doce provincias: Misiones, Corrientes, Formosa, Salta, Jujuy, Tucum谩n, C贸rdoba, Entre R铆os, Mendoza, Neuqu茅n, R铆o Negro y Buenos Aires.

鈥淯n fin b谩sico de este espacio es acercar alimentos sanos y agroecol贸gicos a la poblaci贸n formando un v铆nculo lo m谩s cercano posible entre quienes producen y quienes consumen con el objetivo de encontrar precios justos鈥, explic贸 Francisco Caputo, secretario de Alta Red e integrante de la Cooperativa de Trabajo V铆nculos Productivos.

A su vez, se帽alaron que la organizaci贸n apuesta a la agroecolog铆a como sistema de producci贸n en pos del cuidado del medioambiente ya que contempla las condiciones sociales y pol铆ticas de toda la cadena de valor de los alimentos que comercializan.

鈥淗oy buscamos darle representaci贸n y formalizar este recorrido a trav茅s de la Federaci贸n, como forma de consolidar una estructura que nos permita ir por m谩s. Buscamos la representaci贸n de nuestro trabajo, el reconocimiento del Estado y la articulaci贸n con organizaciones del sector鈥, dijo Bruno Chiodi, tesorero de la organizaci贸n e integrante de Cooperativa de Trabajo Nuestra Am茅rica.

Por otra parte, explicaron que Alta Red trabaja con un listado de m谩s de 60 alimentos a gran escala: frutas y verduras agroecol贸gicas, yerbas con estacionamiento natural, az煤car rubia mascabo, l铆nea de aceites y productos secos, entre otros. La Red incide en el fortalecimiento de alrededor de 200 puestos de trabajo (s贸lo considerando las doce comercializadoras que la integran) sin incluir a las familias de cada grupo de comercializaci贸n.

La presentaci贸n p煤blica de la Federaci贸n de Cooperativas fue transmitida en vivo a trav茅s del canal de youtube: Alta Red Cooperativa.

Los bloqueos en Vaca Muerta

Informamos a la opini贸n p煤blica y en particular a las autoridades gubernamentales, que es nuestro deber como pu mapuce proteger el agua, la salud, el territorio y nuestra cultura. Necesitamos sacar a la luz una vez m谩s, y con urgencia, los enormes da帽os a la naturaleza y, en consecuencia, el directo impacto a la poblaci贸n de la regi贸n, el mal manejo y descontrol de la industria hidrocarbur铆fera y del fracking.

Les hablamos desde el centro de esa contaminaci贸n, donde desde la madrugada de hoy (13/8) hemos iniciado un conjunto de acciones directas. Hemos bloqueado el acceso a distintos puntos de nuestros territorios, a saber: Fort铆n de Piedra (Lof Wirkalew y Lof Campo Maripe), Loma la Lata, Ruta 51 (Lof Kaxipayi帽), Area Loma Campana (Lof Fvta Xayen), Puesto Hernandez (Lof Newen Kura). Vamos a poner un l铆mite al desastre que dejan a su paso los yacimientos, las torres de perforaci贸n, los basureros petroleros y las bases de las distintas operadoras, que han sido instalados en nuestros territorios comunitarios. Queremos denunciar nuevamente que hay responsables de tanto da帽o y desastre, y que contin煤an sin escuchar nuestra demanda presentada con sobradas pruebas ante el 贸rgano de aplicaci贸n que es la subsecretar铆a de Ambiente.

Sobre la denuncia penal a las 鈥渟upuestas tratadoras鈥 de la basura petrolera, la justicia nos ha entretenido hasta la fecha y a pesar del pedido para que se formule cargos a los responsables, ning煤n resultado hemos logrado. Las actividades industriales siguen con dram谩tica 鈥渘ormalidad鈥, mientras el silencio y despreocupaci贸n c贸mplice entre empresas, tratadoras y gobierno provocan: m谩s basura, m谩s sismos, m谩s crisis h铆drica y sequ铆a, y m谩s muerte.

Como Pueblo Mapuce defendemos los territorios y todas las vidas que integran el Ixofil Mogen (medio ambiente). Anunciamos que las medidas que hemos tomado a la madrugada son parte de un plan de acci贸n que iniciamos ante una publicitada producci贸n petrolera con la que se llenan de m茅rito las pol铆ticas energ茅ticas y los falsos discursos del desarrollo.

En plena crisis sanitaria por la pandemia, remarcamos que en 鈥淰aca Muerta鈥 la salud es la 煤ltima de las prioridades: est谩n vaciando los r铆os que proveen de agua a toda la regi贸n. Est谩n haciendo temblar la tierra con sus explosiones, provocando terror y en especial a nuestros ni帽os y ni帽as. Siguen contaminando la tierra, el agua y el aire con el no tratamiento de los residuos. Siguen haciendo m谩s precarias las vidas en pos del progreso, que es s贸lo para ellos. Con todo eso no hacen m谩s que atentar contra la vida, contra la seguridad, contra la cultura, contra la cosmovisi贸n, contra el Kvme Felen o Buen Vivir, tanto de la sociedad mapuce y como la de la regi贸n.

Por todo esto, convocamos e invitamos a toda la sociedad y sectores de la regi贸n a que apoyen decididamente nuestro pedido de justicia:

鈥 A la Fiscal铆a y a la Justicia Federal: procesamiento penal a responsables del desastre ambiental: funcionarios p煤blicos (subsecretario de Ambiente; Ceo麓s de las empresas operadoras y supuestas tratadoras de la 鈥渃ontaminaci贸n petrolera鈥)

鈥 Consulta y Consentimiento ante cualquier proyecto a instalar en territorios comunitarios

鈥 A las autoridades gubernamentales: Urgente ejecuci贸n de pol铆tica de remediaci贸n al da帽o generado por la 鈥渃ontaminaci贸n petrolera鈥, temblores de tierra y da帽o ambiental/cultural en territorios comunitarios

鈥 Relevamiento y titularizaci贸n de las tierras comunitarias

鈥 Convocatoria urgente al presidente de YPF a la localidad de A帽elo para que asuma compromisos ante las autoridades mapuche por las consecuencias generadas hasta la fecha.

No hay otra forma de garantizar una vida sana y libre de esta contaminaci贸n que nos est谩 matando sino accionamos.

隆隆隆Por los territorios, la salud, el aire y el agua!!!

隆MARICIWEW! MARICIWEW!

Comunidades mapuche de Vaca Muerta / Confederaci贸n Mapuche de Neuqu茅n

Chubut: en defensa del agua y contra la zonificaci贸n minera

Organizaciones y asambleas ambientales nucleadas en la Uni贸n de Asambleas de Comunidades de Chubut (UACCh) se manifestaron leyendo una declaraci贸n conjunta el 23 de agosto en Trelew, Esquel, Lago Puelo y Epuy茅n. Con la consigna 芦No es sequ铆a, es saqueo禄, la jornada de lucha fue en defensa del agua, contra la zonificaci贸n minera y el tipo de Declaraci贸n de Emergencia H铆drica que impulsa el gobierno de Mariano Arcioni.

En la declaraci贸n conjunta acordada, la Uni贸n de Asambleas de Comunidades de Chubut (UACCh) expresaron: 芦驴Qu茅 pasa con el agua en Chubut? La falta de lluvias y nevadas en la zona de la cordillera, el aumento de las temperaturas y el impacto de lo que el norte global viene nombrando como 鈥榗ambio clim谩tico鈥, en diferentes partes de nuestro pa铆s preocupa a toda la poblaci贸n. Las redes se llenan de videos de personas caminando por el lecho del Paran谩 o atravesando a pie los diques de los canales de riego de Neuqu茅n; los medios masivos no lo muestran, pero vecines recorren el Paran谩 a remo en traves铆a por la Ley de Humedales, y en Neuqu茅n las comunidades mapuche salen a las rutas bloqueando los accesos a Vaca Muerta para denunciar la situaci贸n del agua. En nuestra provincia, circulan im谩genes de vecines caminando por los lechos secos del embalse Florentino Ameghino, el lago Colhue Huapi, la Laguna del Aeropuerto cerca de Esquel y otros espejos y cursos de agua. La charla cotidiana entre vecines sobre la bajante de r铆os, arroyos, lagos, la remisi贸n de agua en pozos, y la acuciante situaci贸n de poblaciones como la aldea Yala Laubat en la meseta central, nos llevaron a afirmar, en el 煤ltimo documento de la UACCh que 鈥楥hubut se queda sin agua鈥 芦, alertan.

Y se帽alan: 芦en las 煤ltimas semanas, replicando lo actuado por los gobiernos de Neuqu茅n y R铆o Negro (pero tambi茅n por el gobierno nacional respecto de la cuenca del Paran谩 entre otras), el Poder Ejecutivo provincial envi贸 a la Legislatura un proyecto para la sanci贸n de una Ley de Emergencia H铆drica que se basa en el reconocimiento de la crisis h铆drica que atravesamos. Se suma a otro proyecto de diferente autor铆a, que coincide en declararla Emergencia H铆drica禄.

Desde las asambleas y organizaciones ambientalistas apuntan contra el tipo de declaraci贸n que impulsa el gobierno de Mariano Arcioni, dados sus antecedentes de acompa帽amiento e impulso del extractivismo y de la zonificaci贸n minera en la provincia: 芦驴Qu茅 puede aportar una declaraci贸n de emergencia h铆drica a un Estado que se ha demostrado contrario a la defensa del agua como bien com煤n? 驴C贸mo puede querer resolverse una crisis h铆drica a la vez que impulsan un proyecto de zonificaci贸n minera que da v铆a libre a la contaminaci贸n de millones de litros de nuestras cuencas subterr谩neas? 驴En qu茅 medida puede aportar al cuidado del agua cuando se protegen los intereses de las grandes corporaciones extractivas petroleras? Hace a帽os que nos niegan los estudios sobre el agua del R铆o Chubut en la zona cercana a la explotaci贸n uran铆fera de los a帽os 鈥70 (Los Adobes, en cercan铆as a Paso de Indios); se han negado a controlar los efluentes de las pesqueras generando un desastre ambiental en el valle; 驴y ahora quieren que le demos al zorro las llaves del gallinero?禄, se preguntan.

芦No nos saca del problema quien nos meti贸 en 茅l 鈥 contin煤a la declaraci贸n 鈥 El IPA ha mostrado ser un organismo completamente ineficiente para el cuidado del agua. Si repasamos su formato institucional y la historia de su creaci贸n, previa disoluci贸n de la Secretar铆a de Recursos H铆dricos, comprendemos que es parte de un plan que tiende hacia la privatizaci贸n del agua: es una entidad sin presupuesto propio que s贸lo interviene en aquellos casos en los que un privado lo solicita y garantiza el financiamiento de su intervenci贸n. Su hist贸rico director, Gerardo Bulacios, ha sido denunciado p煤blicamente por sus manejos fraudulentos de esta doble cabalgadura p煤blico-privada. Su actual director, Ingeniero Nicol谩s Cittadini, viene de ser corrido de Vialidad Provincial por las y los trabajadores de la direcci贸n, por su nefasto rol en los atropellos laborales hacia trabajadores del sector. Pero adem谩s, 驴cu谩les han sido las propuestas del IPA en el 煤ltimo tiempo para garantizar el acceso al agua de todes les chubutenses? En el segundo semestre del a帽o 2020 el IPA autoriz贸 un nuevo permiso de uso de agua para Minera Argenta (Pan American Silver) para un campamento minero en la zona de La Rosada. La minera utiliza esos permisos para seguir vaciando los afluentes subterr谩neos de la cuenca del Sacanana en su af谩n de seguir realizando exploraciones en el territorio que ocupa. 驴Alguna relaci贸n con la remisi贸n de las napas en la zona que denuncian vecines de la comunidad de Yalalaubat? Todas. Y sin embargo, el IPA desoy贸 las miles de presentaciones de recursos de oposici贸n a ese permiso de uso de aguas para la minera, presentadas por vecines y organizaciones de toda la provincia en defensa de la producci贸n, la salud y la biodiversidad禄.

Asimismo, desde la Uni贸n de Asambleas se帽alan: 芦Vuelven a la carga con los proyectos hidroel茅ctricos en Corcovado, en el r铆o Senguerr y en la zona de Gualjaina, ampliamente rechazados por les vecines y comunidades mapuche tehuelche en ambos territorios. A la vez proyectan financiar mega obras de compuertas de riego, para beneficiar a los espurios intereses de grandes terratenientes en El Mait茅n, y dan por hecho el Azud (un dique de contenci贸n) en el lago Fontana para intervenir sobre la cuenca del Senguerr禄.

En ese sentido, plantean que 芦es francamente alarmante que habiendo permitido que las petroleras, con sus tomas de agua clandestinas, sequen por completo el lago Colhue Huapi y est茅n secando el vecino lago Musters, el Estado se permite tama帽a intervenci贸n sobre el nacimiento del r铆o que alimenta ambos cuerpos de agua, estando en discusi贸n si la construcci贸n de un azud es el mejor plan en tiempos de sequ铆a禄. 芦Con esos antecedentes, y con la probada voluntad predatoria que tiene el gobierno de Chubut hacia nuestros territorios y nuestras comunidades, 驴podemos confiar en su declaraci贸n de emergencia h铆drica?禄, se preguntan. 芦Basta leer las prioridades que han establecido para el uso de agua (se estipulan por art铆culo 42 del C贸digo de Aguas de la Provincia del Chubut) para comprender que se trata de una herramienta m谩s para el saqueo de nuestros bienes comunes. Si bien el primer lugar es para el uso dom茅stico y residencial como el abastecimiento de poblaciones, luego se enlistan en orden de prioridad: agr铆cola, pecuario, industrial, minero, energ茅tico, terap茅utico y, por 煤ltimo, tur铆stico y recreativo禄, destacan desde la UACCh.

Es por eso que, con respecto al contenido de la declaraci贸n que impulsa el gobierno de Arcioni, se帽alan: 芦 [鈥 a pesar de reconocer la existencia de 鈥榤谩s de 3.000 productores鈥 (seg煤n Cittadini) de los que no se tiene registro alguno. Con lo cual, las medidas propuestas corren graves riesgos de terminar redundando en nuevos beneficios para los mayores usurpadores de tierras ancestrales de la Patagonia: el grupo Benetton y su Compa帽铆a de Tierras del Sud. Este grupo econ贸mico transnacional es responsable de los principales emprendimientos ilegales con el fin de acaparar agua en el curso de los r铆os Chubut, Lep谩, Gualjaina y sus afluentes; a su vez, es corresponsable -junto con diversos estamentos del estado provincial y nacional- de la invasi贸n de especies ex贸ticas como el pino en toda la zona de las nacientes del r铆o Chubut y sus afluentes. El negociado de la pinificaci贸n tiene probados efectos negativos en el agua: baja el nivel fre谩tico y deseca manantiales, mallines y peque帽os arroyos, mientras merma el caudal de otros cursos de agua禄.

Adem谩s, agregan: 芦el proyecto del ejecutivo tambi茅n proyecta declarar responsables legales de la custodia de las compuertas, a los propietarios de los predios donde se instalen los dispositivos de aforo y transmisi贸n. M谩s poder de control del agua, a los mismos grupos. No se planean obras en los municipios para garantizar agua. Este dinero es s贸lo para megaproyectos, lo que -sabemos- trae aparejada la 鈥榤egacorrupci贸n鈥 que ha devastado al estado provincial. Toda declaraci贸n de emergencia genera una nueva caja, reduciendo los controles, generando la posibilidad de hacer compras directas, sin licitaciones ni control previo de organismo alguno (ni hablar de controles ciudadanos o transparencia)禄.

En este contexto, desde la UACCh consideran 芦de vital importancia compartir禄 esta informaci贸n con vecinos y vecinas de Chubut 芦para poder seguir articulando acciones de defensa del agua, fuente de vida para nuestros territorios y nuestras comunidades禄. Por lo que denuncian 芦la sistem谩tica violaci贸n del gobierno de Chubut a los convenios internacionales en t茅rminos de consulta previa, libre e informada al mundo ind铆gena (Convenio 169 OIT) y a los suscriptos recientemente sobre participaci贸n ciudadana en materia ambiental (Acuerdo de Escaz煤), ambos con rango constitucional en nuestro pa铆s禄.

Por todo lo se帽alado, finalizan exigiendo: 芦la disoluci贸n del Instituto Provincial del Agua -IPA-, como lo venimos haciendo desde el Parlamento por el Agua en El Mait茅n en febrero de 2020. Demandamos la jerarquizaci贸n de la problem谩tica en un marco institucional apropiado a la caracterizaci贸n del agua como bien com煤n y la generaci贸n de una pol铆tica h铆drica acorde a los principios rectores de la autoridad federal en la materia, el Comit茅 H铆drico Federal (COHIFE). 隆Ninguna autorizaci贸n de uso de agua que no sea para la vida y el cuidado de la mapu! Entendemos que la 煤nica garant铆a para evitar que nos sigan robando el agua es la organizaci贸n comunitaria que nos permita caminar con autonom铆a hacia el buen vivir, y es por eso que convocamos a todos y todas las vecinas, vecines y vecinos de Chubut a sumarse a las asambleas de sus localidades, a articularse en las redes de asambleas y a salir a luchar con todas las herramientas que tengan para ponerle un freno a los intereses de estos gobiernos y de las corporaciones que quieren saquear nuestro territorio. Todas las estrategias son v谩lidas y la salida siempre es colectiva禄.

Fuentes: Anred, Resumen Latinoamericano, Trabajando para la Econom铆a Social (TES), Confederaci贸n Mapuche de Neuqu茅n, Ansol, argentina.indymedia.