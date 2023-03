Boletín de informaciones educativas actualizado al 11.3.2023

Bolet铆n de informaciones educativas actualizado al 11.3.2023

Escuelas horno

Mario Hernandez

Con la ola de calor se puso en evidencia la falta de obras, de espacio y ventilaci贸n e incluso de agua en muchas escuelas. La 鈥渞espuesta鈥 del gobierno de Kicillof, es un comunicado con recomendaciones a lxs docentes para que los estudiantes no se deshidraten, lo que gener贸 mucha bronca y fue tomado como una burla en las escuelas. Mientras la conducci贸n del Suteba de Baradel hace silencio, la comunidad educativa se moviliz贸 en La Matanza y en otros distritos se organiza desde abajo. Tambi茅n se repite la situaci贸n en CABA donde la ministra env铆a agua mineral

A primeras horas de la ma帽ana del martes pasado se movilizaron desde la escuela secundaria 23, 160 de Laferrere y la escuela primaria 121 de Gonz谩lez Cat谩n. Estas escuelas no cuentan con agua potable en los edificios, ni con ventiladores en funcionamiento en todas las aulas, as铆 como otros problemas de infraestructura como son falta de arreglos de ba帽os, falta de luz en 谩reas de los edificios. La respuesta del Consejo escolar fue 鈥渆stamos desbordados鈥 y la promesa de una futura e incierta resoluci贸n. Mientras tanto se multiplican las escuelas que tienen que reducir horario o suspender clases. Algunos ejemplos en el distrito son la secundaria 23, la 13, la 15, la 20, la 29 o las primarias 97, 140, 153, 121.

La ola de calor, como en invierno la ola de fr铆o, deja en evidencia la crisis educativa que est谩 lejos de los discursos del gobernador Kicillof quien se jacta de ser el gobierno que hizo la 鈥渕ayor inversi贸n educativa en la historia鈥. Luego del gobierno de Vidal que lleg贸 al extremo de provocar el crimen social de Sandra y Rub茅n por la falta de inversi贸n en las escuelas, las promesas del Frente de Todos en la provincia se esfumaron tras la continuidad del sometimiento al FMI y el beneficio a los grandes empresarios del campo y banqueros que vieron crecer sus ganancias mientras el ajuste vino para los sectores populares y los presupuestos estatales en salud y educaci贸n.

Colegios que arden

El viernes, en Florencio Varela, Axel Kicillof elogi贸 su gesti贸n en materia educativa. En un acto donde entreg贸 158 computadoras a estudiantes de cuatro escuelas (menos de 40 dispositivos por establecimiento), el gobernador de la Provincia de Buenos Aires sentenci贸: 鈥淢uchos dicen que los pol铆ticos son todos iguales, pero est谩n los que hacen escuelas y los que no; los que distribuyen computadoras y los que no; los que conectan las escuelas y los que no. As铆 que iguales no somos鈥.

Obviamente, una cohorte de funcionarios y militantes del intendente local, Andr茅s Watson, aplaudi贸 a rabiar cuando Kicillof nombr贸 a Mauricio Macri y Mar铆a Eugenia Vidal como responsables de abandonar el programa Conectar Igualdad Bonaerense. Otro tanto cuando se vanaglori贸 de dar m谩s conectividad a las escuelas p煤blicas respecto a sus predecesores.

Pero en ese mismo momento Kicillof, su ministro de Educaci贸n, Alberto Sileoni, y el resto del funcionariado (en el que habr铆a que incluir a la dirigencia de Suteba y otros gremios) no dejaban de recibir mensajes desde todos los distritos alertando del hartazgo que se empezaba a expresar en cientos de escuelas y que, en algunos casos, deriv贸 en la suspensi贸n de clases por falta de condiciones m铆nimas de funcionamiento en aulas, patios y ba帽os que registraban, en promedio, 40 grados de temperatura.

Obras de ampliaci贸n de espacio que hace a帽os que no se terminan (o sea, superpoblaci贸n de aulas y salones), ventiladores (olvidate de un aire acondicionado) que no funcionan desde hace m谩s de un a帽o, falta de agua (a veces por corte general y otras por falta de ca帽er铆as y presi贸n), edificios sin ventilaci贸n adecuada, ausencia de dispensers u otra forma alternativa de provisi贸n de hidrataci贸n; y un largu铆simo etc茅tera. Esa es la postal extendida en la mayor铆a de las escuelas de toda la provincia. Una postal que, conscientemente, todas las alas del Frente de Todos quieren ocultar con la complicidad de la oposici贸n de derecha (a la que ni le interesa el tema o lo toma s贸lo demag贸gicamente).

En Tigre casi cincuenta escuelas (seg煤n datos recogidos por la conducci贸n Multicolor del Suteba local, opositora a Roberto Baradel) directamente suspendieron sus clases. All铆 se llegaron a detectar varios casos de descompensaciones de docentes, alumnas y alumnos. Otro tanto se pudo saber de La Plata, Berisso y Ensenada.

Los reclamos, desatendidos sistem谩ticamente por el ministerio de Educaci贸n que conduce Sileoni, van desde un plan de contingencia ante la 鈥渟orpresiva鈥 (se sab铆a que ser铆a as铆) ola de calor hasta el comienzo de obras en escuelas que hace tiempo tienen 鈥減resupuesto asignado鈥. En la capital provincial, la Escuela 55 (6 y 72) es un ejemplo palmario. Desde el a帽o pasado tiene asignados $ 42 millones para construcci贸n de aulas y ba帽os. Les dijeron que en el verano se har铆an, pero no se toc贸 ni un ladrillo. Hoy la escuela funciona con 鈥渞otaci贸n鈥 de cursos (ocupan aulas -sin ventiladores- alternadamente) y de ba帽os (hay horarios para ir seg煤n el curso al que se pertenezca). De all铆 que se vengan haciendo abrazos simb贸licos y dem谩s protestas.

Ante esta situaci贸n, tanto los funcionarios como las dirigencias sindicales burocr谩ticas exhortan a docentes y auxiliares a dar clases a como d茅 lugar. Lo hacen en l铆nea con las directivas del ministro de Educaci贸n de la Naci贸n que conduce Jaime Perzcyk, quien lleg贸 a decir que si hace mucho calor 鈥渉ay que dar clases en el patio鈥. Sin dudas, un desprecio por el bienestar de miles de ni帽as y ni帽os de las familias trabajadoras.

La decadencia de la escuela p煤blica en la provincia no es responsabilidad exclusiva de la gesti贸n peronista actual. Tampoco se da 煤nicamente en territorio bonaerense. Pero en el caso de Kicillof, es singular el esfuerzo que hace por hacerle creer a la poblaci贸n que est谩 preocupado por la crisis educativa.

Tanto cuando Kicillof fue ministro de Econom铆a de Cristina Kirchner como ahora que gobierna la provincia m谩s grande del pa铆s, la decadencia de la escuela p煤blica fue una constante. S贸lo en los mejores a帽os de crecimiento del PBI el peronismo 鈥渄erram贸鈥 algunos recursos para la educaci贸n p煤blica. Nunca en un nivel que pudiera comprometer el 鈥渁horro鈥 de presupuesto para pagar la deuda o financiar a los grandes capitalistas.

Quienes d铆a a d铆a sostienen la escuela p煤blica en la provincia de Buenos Aires, las y los docentes, las y los auxiliares y las y los estudiantes ya no le creen nada a Kicillof y sus voceros.

La Matanza: M谩s de 400 docentes estudiantes y familias se movilizan y desmienten la campa帽a de Kicillof

Pasadas las 10 de la ma帽ana y hasta el mediod铆a a pesar de la sensaci贸n t茅rmica de m谩s de 41 grados, delegaciones de maestras, profesores, estudiantes y familias se concentraron frente al Consejo Escolar que est谩 encargado de administrar los fondos educativos provinciales en el Municipio de La Matanza, eran casi 100 escuelas y se quedaron hasta que las recibieron a todas. Nos vamos con un acta-compromiso donde se comprometen a 鈥渞esponder en breve a todos los reclamos鈥.

鈥淓sto no es culpa del tiempo, esto viene hace a帽os鈥 declar贸 hoy una profesora de la Secundaria 23 en el micr贸fono frente al Consejo Escolar. 鈥淓stamos hartos de traer los reclamos鈥 le dijo un pap谩 de una estudiante de la secundaria 17 en la cara de la presidenta del Consejo Escolar.

Los discursos y campa帽as publicitarias del gobernador Kicillof que habla de un 鈥渘ormal comienzo de clases鈥 o de que hizo la 鈥渕ayor inversi贸n en la historia en educaci贸n鈥 est谩n muy alejados de la realidad que viven millones en las escuelas de la provincia. El cinismo se expresa en una pol铆tica de beneficio a los grandes empresarios y sumisi贸n a los pedidos del FMI, a costa de ajustar y desfinanciar la educaci贸n p煤blica. Escuelas a las que asisten familias que ya vienen golpeadas por tener trabajos precarios, o la desocupaci贸n.

Desde que comenz贸 la ola de calor se vienen expresando distintos reclamos, hasta que, como no son resueltos ni escuchados, se llega a medidas dr谩sticas como la suspensi贸n de clases para preservar la salud. Con docentes y estudiantes descompensados del calor decenas de escuelas definieron en asambleas organizarse y coordinarse con otras escuelas tomando la convocatoria de la Multicolor en sus manos para hacer visible este reclamo y pelear por lo que corresponde. 鈥淣uestros pibes no son descarte鈥 queremos condiciones dignas gritaba indignada una mam谩.

Es necesario poner en la agenda las demandas de los sectores populares, la educaci贸n es una de ellas. La derecha de Juntos, que con Vidal hundieron la educaci贸n en la provincia y el Frente de Todos, que no revirti贸 sino que profundiz贸 esa crisis, hacen demagogia prepar谩ndose para la campa帽a electoral y se pelean por quien dej贸 peor la educaci贸n. Sin embargo, ambos acuerdan seguir los lineamientos del FMI. Nota aparte merece el liberfacho de Milei que directamente quiere privatizar la educaci贸n, poner sistema de vouchers y que los pobres no se eduquen.

La 煤nica salida viable y realista para priorizar la educaci贸n es tocar los intereses de los grandes empresarios y desconocer la fraudulenta deuda que nos dej贸 Macri con el FMI como plantea el Frente de Izquierda. Destinar esos fondos a educaci贸n y realizar un plan de obra p煤blica de reparaci贸n y construcci贸n de escuelas, gestionado y controlado por docentes y familias, que son los 煤nicos interesados en la educaci贸n p煤blica.

La bronca y el malestar se vienen manifestando fuertemente en la docencia. Los paros docentes del a帽o pasado y este a帽o un fuerte paro en el distrito y en varios distritos de la Provincia convocado por la Multicolor, confluyeron en la semana del 1潞 de marzo con paros docentes en todo el pa铆s en rechazo a las paritarias de pobreza y el techo salarial de Massa que avalan las conducciones sindicales como la Celeste de Baradel en SUTEBA.

A pesar de la tregua de la burocracia sindical, el malestar no cesa y la ola de calor ayud贸 a canalizar la bronca contra el ajuste.

Las clases no empezaron normalmente en Merlo

鈥淓stos d铆as fue inhumano trabajar en esas aulas de chapa y sin agua potable, ni dispenser de agua fr铆a para los alumnos. Muchos se descompusieron鈥, dice una docente de la secundaria 1 del m谩stil.

En la primaria 56 cuentan 鈥渉oy se descompuso un nene en la escuela y casi se da una situaci贸n grave鈥 terrible鈥. 鈥淯na alumna se fue con s铆ntomas de golpe de calor en la escuela 21 de Loma Florida鈥, comenta otra profesora.

Es que por m谩s recomendaciones que hagan, en las escuelas no est谩n dadas las condiciones y se pone en riesgo la salud de los estudiantes, docentes y auxiliares. Por eso muchas escuelas se vieron obligadas a suspender las clases y otras fue la comunidad educativa la que se organiz贸 para ello, ya que las autoridades hacen lo posible para tapar la verdadera situaci贸n y quieren mantener las clases de cualquier forma. Algo que hace aumentar a煤n m谩s la temperatura en las escuelas.

Por ejemplo, en la escuela 84 de Pontevedra cuentan que llegaron los inspectores a tratar de impedir que se suspendieran las clases pese al calor. Un grupo de padres y docentes empez贸 a levantar un petitorio y reci茅n ah铆 aparecieron del gobierno con ventiladores.

La lista de maltratos contin煤a鈥

En la secundaria 8 de Los Aromos, Libertad, denunciaron que en el pico de la ola de calor sal铆an larvas de la canilla y el gobierno municipal lo quer铆a 鈥渞esolver鈥 con 50 bidones. Por eso levantaron un petitorio que ya cuenta con muchas firmas de la comunidad para suspender las clases y que se hagan las obras necesarias.

En la secundaria 67 una mam谩 relata: 鈥淧or el calor tuvieron clases en el patio. Mi hija me cuenta que es imposible para los profes dar clases as铆.鈥 Misma situaci贸n se vivi贸 en otras secundarias como la 19, o la 17 donde los estudiantes y profesores est谩n hacinados porque los desalojaron de su edificio hist贸rico y a煤n no se cumplen las promesas de restituci贸n, o en la EES 76, donde desde el municipio se prometi贸 la realizaci贸n de aulas el a帽o pasado, frente a la organizaci贸n de la comunidad, pero todav铆a no se cumpli贸.

Pero el gobierno de la provincia no es el 煤nico que quiere esconder la falta de presupuesto en las escuelas.

La propia intendenta Karina Men茅ndez dijo en la inauguraci贸n de las sesiones del Concejo Deliberante de Merlo este jueves: 鈥淓quipamos 80 aulas con mobiliario nuevo y aire acondicionado. Que los chicos no pasen fr铆o o calor al ir a la escuela鈥. A lo que el concejal David Maidana del PTS FIT-U le respondi贸 en su cuenta de twitter contando la realidad de las escuelas que no coincide con el relato oficial.

La realidad mata el relato, ya que el mismo d铆a hubo fogonazos en las cajas t茅rmicas, como comenta una preceptora, 鈥減usieron los aires pero no cambiaron el sistema el茅ctrico鈥.

El gobernador Kicillof abri贸 el discurso inaugural de las sesiones legislativas diciendo que hab铆a 鈥渦n comienzo de clases con total normalidad鈥, lo que qued贸 r谩pidamente desmentido.

Por el contrario la bronca crece por abajo, y en muchas escuelas se ve como un ejemplo lo que hicieron en La Matanza, donde cerca de 100 escuelas se coordinaron junto a delegados de la oposici贸n Multicolor y realizaron una importante movilizaci贸n al Consejo Escolar de dicho distrito.

En Merlo, no s贸lo expresan bronca, sino tambi茅n la necesidad de dar respuesta. Por eso, en varias escuelas ya se organizaron petitorios, cartas a la comunidad pidiendo apoyo y se debate la necesidad de hacer acciones como sentadas y movilizaciones.

Al respecto, Natalia Moreno, docente y delegada de la secundaria 17, de la Agrupaci贸n Marr贸n declar贸: 鈥淭enemos que tomar el ejemplo de La Matanza, coordinarnos entre las escuelas desde abajo y movilizarnos para exigir respuestas urgentes. Para tener una educaci贸n p煤blica de calidad hay que dar la pelea de fondo, por un aumento en el presupuesto educativo que es lo contrario al ajuste que aplica el gobierno provincial y nacional, para darles beneficios a los empresarios y cumplir con el FMI. Es la 煤nica manera de conquistar un verdadero plan de obras de infraestructura, construcci贸n y reparaci贸n de escuelas, controlado por docentes y familias, que como se ve, somos los 煤nicos interesados en la educaci贸n p煤blica.

Acu帽a mand贸 鈥渁gua fr铆a鈥 a las escuelas porte帽as para combatir la ola de calor

La ministra de Educaci贸n porte帽a, Soledad Acu帽a, luego de intensos debates con sus equipos t茅cnicos, envi贸 botellas de agua a las escuelas como respuesta del Gobierno de la Ciudad a la ola de calor que atraviesa el 谩rea metropolitana.

El cargamento que arrib贸 el martes a los establecimientos y que suscit贸 un enorme repudio de la comunidad educativa, ya que ni siquiera alcanzaba para cubrir a todos los chicos, fue anunciado el lunes a trav茅s de sus redes sociales. Un verdadero baldazo de agua fr铆a, aunque el agua lleg贸 a temperatura ambiente.

鈥淰amos a dar inicio a un operativo de distribuci贸n de aguas fr铆as para promover m谩s intensamente la hidrataci贸n en los colegios鈥, anunci贸 la ministra. Pero, esto no fue todo. Tambi茅n destac贸 鈥渓a importancia de evitar la exposici贸n al sol en horas cr铆ticas y reducir la actividad f铆sica mientras perduren las altas temperaturas鈥 desde su fresco despacho con aire acondicionado.

Durante la primera semana de clases, atravesada por las fuertes temperaturas, m谩s de 450 escuelas presentaron problemas de ventilaci贸n. Algunos edificios tuvieron que suspender las clases.

En los barrios de Villa Lugano, Soldati y Nueva Pompeya, denunciaron que llegaron botellas de un litro y medio de agua con seis vasitos descartables para un aula de hasta 30 chicos.

Las instalaciones no se encuentran preparadas para soportar la ola de calor. La respuesta de Acu帽a fue enviar 170.000 botellitas de agua mineral para una poblaci贸n estudiantil cercana a los 700.000 estudiantes. Faltan sistemas de refrigeraci贸n, ventiladores e infraestructura.

Docentes y estudiantes del colegio Pueyrred贸n de San Telmo desmayados por calor

Mientras que los funcionarios del ministerio de Educaci贸n tienen aire acondicionado en sus despachos, las aulas de la escuela son un horno. Durante los turnos ma帽ana y tarde del jueves, fueron quince las personas que se descompensaron en la escuela de nivel medio N掳7 Juan Mart铆n de Pueyrred贸n. Dos horas esperaron la llegada del SAME. Cuatro personas fueron trasladadas al Argerich con golpes de calor. Ante esta situaci贸n, los profesores decidieron no dar clases.

Tienen un techo de policarbonato que genera un efecto invernadero en la escuela, llevan ya diez a帽os exigiendo que lo cambien o lo quiten sin ninguna respuesta. La ola de calor viene ya desde hace diez d铆as, la semana pasada en el colegio tuvieron situaciones similares con desmayos y llamadas al SAME. En verano siempre las temperaturas se hacen notar, pero actualmente asisten a valores r茅cords que los condicionan negativamente para encarar las tareas cotidianas en la escuela.

Las familias y estudiantes tambi茅n muestran una profunda preocupaci贸n por esta situaci贸n. Al respecto, Ale, mam谩 de un alumno del turno tarde, cont贸: 鈥淢i hijo me pidi贸 que lo fuera a buscar porque no pod铆a respirar. El Estado no piensa que los que estudian y dan clases son humanos鈥. E., estudiante del turno ma帽ana presente el d铆a jueves en la escuela, se refiri贸 a los problemas de infraestructura: 鈥渓a pas茅 remal, hace mucho calor en el colegio. Los ventiladores est谩n sucios y no tiran viento, demasiado calor鈥.

Las y los docentes fueron convocados a reintegrarse el 7 de febrero, los y las estudiantes iniciaron las clases apenas unas semanas despu茅s, con lo cual todos est谩n expuestos a asistir a las escuelas durante una buena parte del verano. Es de suma importancia, entonces, equipar a las escuelas con los recursos suficientes para afrontar las actividades en d铆as de mucho calor como la instalaci贸n de aires acondicionados, la provisi贸n de agua fresca y disponer con heladeras y/o freezers donde mantenerla fr铆a. Sin embargo, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contin煤a reduciendo el presupuesto educativo y los resultados est谩n a la vista: frente a sucesivos reclamos que durante diez a帽os hicieron los docentes del Pueyrred贸n para cambiar el techo del colegio, el ministerio de Educaci贸n no hizo nada.

Es provocativo que la ministra de Educaci贸n porte帽a, Soledad Acu帽a, escriba un tweet en el cual afirma haber tenido que reunirse con 鈥渆quipos t茅cnicos鈥 para darse cuenta que en verano los colegios necesitan algo tan b谩sico como la provisi贸n de agua fresca. Y es m谩s provocativo a煤n cuando el agua llega a las escuelas: en el colegio Pueyrred贸n reci茅n el jueves recibieron un total de 468 botellas de agua cuando s贸lo el turno ma帽ana asisten 350 estudiantes. Adem谩s, al no contar con una heladera o freezer con capacidad para guardar las botellas enviadas, el agua se mantiene a la misma temperatura con la que lleg贸.

Por otra parte, en lo que va de la semana, la luz se cort贸 cuatro veces, no s贸lo en el colegio sino tambi茅n en todo el barrio.

Tambi茅n este viernes hubo un corte planeado por la Escuela N掳 12 del barrio de Barracas por las condiciones en las que se est谩n desarrollando las clases durante d铆as de calor insoportable.

Isauro Arancibia

Hace m谩s de una semana que la escuela Isauro Arancibia est谩 cerrada porque emergen l铆quidos cloacales que inundan el edificio. Ante la falta de definiciones y respuestas por parte del ministerio de Educaci贸n de la Ciudad de Buenos Aires, la comunidad educativa convoca a una intervenci贸n y conferencia de prensa para el lunes 13 de marzo, a las 10:00, en Paseo Col贸n y Cochabamba.

鈥淐uando une estudiante del Isauro no est谩 en la escuela est谩 en la calle y todo el esfuerzo que hace para estudiar y progresar se desvanece. Hace m谩s de una semana que la escuela est谩 cerrada porque emergen l铆quidos cloacales que inundan el edificio. Es una gravedad por tiempo indeterminado porque nadie nos informa c贸mo y cu谩ndo se resolver谩. Es urgente que asuma la responsabilidad quien le corresponda. 驴Al ministerio de Educaci贸n de CABA no le importa que una escuela p煤blica est茅 cerrada?鈥, expresan en la convocatoria.

Reclamos de Ademys

En un gremio en donde m谩s del 80% somos mujeres y sostenes de hogar, desde Ademys exigimos:

Salario por cargo igual a la canasta familiar

Aumento de las asignaciones salariales, eliminaci贸n de topes e indexaci贸n autom谩tica por inflaci贸n

Licencia por adaptaci贸n escolar para acompa帽ar a nuestrxs hijxs

Capacitaci贸n gratuita, en servicio y con relevo de tareas, con puntaje.

Vacantes para escuelas infantiles 隆Ningunx ni帽x sin escuela!

Acceso a la salud sexual y (no) reproductiva. Porque el vaciamiento de nuestra obra social dilata, anula y/o retrasa nuestros derechos sexuales.

Incorporaci贸n inmediata de la opci贸n de traslado para la licencia por violencia de g茅nero, sin afectar la estabilidad laboral.

Porque somos docentes comprometidxs con nuestrxs estudiantes, exigimos:

Una ESI laica, cient铆fica y respetuosa de las diversidades.

Que se garantice el acceso a la IVE/ILE

La aplicaci贸n efectiva de los protocolos y ampliaci贸n de los EOE/ASE para las derivaciones.

Porque somos independientes de todos los gobiernos y denunciamos el ajuste que recae especialmente sobre las mujeres, nos solidarizamos con la lucha del pueblo de Per煤 y decimos:

隆Abajo el gobierno de Boluarte y r茅gimen fujimorista. Juicio y castigo a todos los responsables de la masacre del pueblo peruano!

Denuncian que la Ciudad quiere tapar un mural en homenaje a estudiantes detenidos-desaparecidos

Por Martin Su谩rez

La comunidad educativa realiz贸 un abrazo al mural. Afirma que esta es una nueva 鈥渕ovida negacionista鈥 por parte de Soledad Acu帽a. 鈥淟o rechazamos y lo vamos a evitar鈥, aseguran familias, estudiantes, docentes y referentes educativos.

En el mes de la Memoria por la Verdad y la Justicia, la comunidad educativa del barrio de Almagro, se mantiene en estado de alerta ante un nuevo intento del gobierno de la Ciudad de querer borrar parte de la historia m谩s oscura de nuestro pa铆s que fue retratada en una pared. En Sarmiento 4041 se encuentra un polideportivo que es utilizado por tres establecimientos educativos: El Normal 7, el Comercial N掳 8 y el Comercial N掳 25. Desde hace seis a帽os, la comunidad educativa de la Escuela Normal Superior N潞7 芦Jos茅 Mar铆a Torres禄, por medio de sus autoridades, viene llevando a cabo varios reclamos ante la cartera de Educaci贸n que conduce Soledad Acu帽a, para que realice obras de mantenimiento en ese centro deportivo. Manifiestan que, a causa de la desidia del Ejecutivo porte帽o, el lugar se encuentra parcialmente inutilizado debido a las incontables filtraciones de agua y el levantamiento del parquet, que no solo torna imposible el normal desarrollo de las actividades escolares, sino que tambi茅n vuelve peligroso el simple hecho de transitar por el patio. Tras el encuentro entre la comunidad educativa y el ministerio, el GCBA respondi贸 que la primera medida que realizar谩 en el lugar, es pintar la fachada del polideportivo tapando as铆 el mural homenaje a las y los desaparecidos por la 煤ltima dictadura c铆vico militar. Este jueves, la comunidad educativa realiz贸 un abrazo al polideportivo para que Infraestructura emprenda la obra necesaria y para que la ministra no tape el mural.

鈥淓sto es una maniobra de disciplinamiento por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ante el reclamo de la comunidad educativa junto a los sindicatos y organizaciones que forman parte de la escuela鈥, analiza Antonella Bianco, profesora de m煤sica y gesti贸n cultural y vocal de la comisi贸n directiva de la Uni贸n de Trabajadores y Trabajadoras de la Educaci贸n (UTE-CTERA). El mural es un homenaje a las 7 desaparecidas de las 3 escuelas y se volvi贸 a realizar el a帽o pasado dado que el anterior se hab铆a deteriorado por el paso del tiempo. 鈥淓st谩 claro que esto es un chantaje al reclamo de la comunidad educativa que exige que se arregle el gimnasio dentro del polideportivo que no se puede utilizar hace a帽os, y la respuesta del Ejecutivo porte帽o es intentar tapar el mural hecho por la comunidad que recuerda a las detenidas-desaparecidas de las escuelas en una clara movida negacionista a la que nos tiene acostumbrados el ministerio de Educaci贸n de la Ciudad鈥, agrega Bianco.

A los pocos d铆as de haber sido restaurado, el mural fue vandalizado con consignas de Milei 2023, tapando los pa帽uelos de las Madres, la cifra de 30.000 y otras vejaciones realizadas sobre el mural.

鈥淓n su momento decidimos esperar para arreglarlo y este a帽o hablamos de hacerlo antes del 24 de marzo, hab铆amos puesto la fecha del s谩bado 18, pero ahora nos enteramos de la triste noticia de que el ministerio de Educaci贸n de CABA resolvi贸 arreglar la fachada, algo no urgente, a pesar que hay otras urgencias como el cambio del piso del gimnasio鈥, cuenta Pablo Cesaroni, vicepresidente de la Cooperadora del Normal 7 y titular de la organizaci贸n Cooperadores en Movimiento.

El referente de la comunidad educativa de Almagro, advierte que la administraci贸n de Rodr铆guez Larreta y el ministerio de Soledad Acu帽a, empezar铆an este jueves 9 de marzo a tapar todo el mural. 鈥淓sto lo rechazamos y lo vamos a evitar, porque es una provocaci贸n que no hagan las obras prioritarias y que ataquen la memoria de nuestras estudiantes desaparecidas.

Tras haber agotado la v铆a formal administrativa y todas las instancias de di谩logo, este jueves, la comunidad educativa realiz贸 un abrazo al polideportivo para que Infraestructura emprenda la obra necesaria y para que no tapen el mural.

Negacionismo PRO

No es la primera vez que la ministra Soledad Acu帽a intenta negar los cr铆menes cometidos por la 煤ltima dictadura c铆vico-militar. El 24 de marzo del a帽o pasado expuso un pol茅mico mensaje en sus redes sociales para cuestionar a la Direcci贸n General de Cultura y Educaci贸n de la provincia, que propuso para esa fecha, en conmemoraci贸n al D铆a Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, un cuadernillo para los alumnos bonaerenses en el cual se busca concientizar sobre lo sucedido. En esa l铆nea, Acu帽a intent贸 respaldar a legisladores de su espacio pol铆tico que firmaron un proyecto de declaraci贸n para 鈥渞epudiar鈥 dicha gu铆a de trabajos, ya que consideraron que se intenta 鈥減erpetrar el adoctrinamiento pol铆tico鈥 mediante 鈥渃onfusas asociaciones鈥 para emparentar a la dictadura militar con per铆odos de origen democr谩tico.

La postura de la titular de educaci贸n de la Ciudad, lejos de aclarar la situaci贸n, gener贸 m谩s pol茅mica y repudio en las redes sociales: Acu帽a acus贸 al oficialismo de la Provincia de impedir el debate en las aulas e impartir una mirada 煤nica.

鈥淟a escuela es el lugar donde se brindan herramientas para formar ciudadanos capaces de pensar por s铆 mismos, de decidir libremente. No podemos mirar para el costado cuando impiden el debate en el aula e imparten una 煤nica mirada鈥, sostuvo Acu帽a en sus redes.

La ola de calor y el ajuste afectan el derecho a la educaci贸n de les pibes

Ulises Valdez

Miles y miles de alumnes tienen que intentar estudiar en escuelas que no tienen calefacci贸n ni buena ventilaci贸n, ni agua potable, entre tantos problemas de infraestructura. Estudios demuestran que la ola de calor afecta el proceso de aprendizaje, sobre todo en las comunidades m谩s empobrecidas. El ajuste y el futuro de la juventud.

Como venimos mostrando, la ola de calor golpea todo el pa铆s, pero no afecta a todos y todas por igual. La falta de servicios, los tarifazos, las condiciones de los barrios y viviendas, afectan mucho m谩s en los barrios populares que en las zonas ricas.

Y el problema tambi茅n se traslada a las aulas. Sucede en invierno, con pibes estudiando envueltos en frazadas, sucede en verano con aulas que se convierten en un horno. Edificios con instalaciones y servicios precarios, con ventiladores rotos (o directamente sin ellos), donde escasean los aires acondicionados o la instalaci贸n el茅ctrica no permite usarlos, con falta de circulaci贸n adecuada de aire y problemas de provisi贸n de agua.

La situaci贸n contrasta con lo que pasa en los colegios privados. El diario La Naci贸n cuenta sobre el 鈥渃orredor semicubierto que inaugur贸 el Colegio Northlands Nordelta, con materiales que permiten que el calor sea absorbido y almacenado por los elementos del interior, contribuyendo al calefaccionamiento del ambiente鈥. O las inversiones del Colegio San Andr茅s, que incluyen 鈥渦n sistema de 33 paneles solares que tiene una pantalla de display que comunica la energ铆a generada y su impacto ambiental a los alumnos鈥.

Una muestra de que la ola de calor no se vive igual en todas las aulas

Pero la comunidad educativo no se qued贸 cruzada de brazos. En estos d铆as docentes, alumnes y sus familias denunciaron esas condiciones. Por ejemplo en La Matanza, donde se movilizaron desde escuelas de Laferre y Gonz谩lez Cat谩n al Consejo Escolar para reclamar soluciones. Tambi茅n se conocieron las denuncias de docentes de escuelas de San Mart铆n, San Nicol谩s, Bah铆a Blanca y la Ciudad de Buenos Aires.

Es que la conducci贸n del SUTEBA (Baradel), se limit贸 a reenviar los 鈥渃onsejos鈥 del gobierno bonaerense: 鈥渕antener el aula fresca y ventilada鈥, 鈥渞ecomendar vestir con ropa holgada y colores claros鈥, 鈥減roponer actividades tranquilas鈥, y 鈥渓lamar al servicio de emergencia鈥 si se le desmaya un pibe. La 鈥渃alentura鈥 fue para las docentes que recibieron el comunicado oficial. La misma que sintieron en la Ciudad de Buenos Aires, donde hay 450 escuelas con problemas de ventilaci贸n, cuando Acu帽a mand贸 鈥渁gua fr铆a鈥 a las escuelas porte帽as para combatir la ola de calor.

En algunos de esos lugares hubo cierres de escuelas, tal como lo indica el Reglamento de Instituciones Educativas. Pero tuvo que ser por la pelea de la docencia, porque las autoridades no quer铆an hacerlo. Algo elemental para evitar situaciones a煤n m谩s cr铆ticas, pero que no es ninguna soluci贸n de fondo.

La situaci贸n plantea un problema social profundo. No es una cuesti贸n 鈥渘atural鈥, clim谩tica. Los gobernantes del Frente de Todos y Cambiemos se rasgan las vestiduras sobre 鈥渓a importancia de la educaci贸n鈥, 鈥渆l futuro de nuestros ni帽os鈥, pero los arrojan a condiciones de vida y de estudio brutales. Condiciones que afectan adem谩s los procesos de desarrollo y aprendizaje. Desde la pobreza en que crece la mitad de las infancias, hasta las condiciones de trabajo y ense帽anza de la docencia, pasando por la desinversi贸n y las 鈥減ol铆ticas pedag贸gicas鈥 de los distintos gobiernos.

El ambiente de estudio es uno de esos factores. As铆 lo plantean estudios cient铆ficos en todo el mundo. Uno de los m谩s conocidos fue realizado por investigadores de las universidades de Harvard, de California y la Universidad Estatal de Georgia. Estudiaron el 鈥渞endimiento鈥 de m谩s de 10 millones de estudiantes en ex谩menes. La conclusi贸n terminante fue que 鈥渓a exposici贸n a altas temperaturas impacta de forma acumulativa en el desarrollo de habilidades cognitivas鈥. Incluso trazaron una relaci贸n entre la relaci贸n entre los grados de exceso en la temperatura y c贸mo afectaba el 鈥渞endimiento鈥.

Ingenieros aseguraron que 鈥渓as aulas deben tener una temperatura m铆nima de 22潞 en invierno y de 24潞 en verano, con una humedad relativa del 40% al 60%鈥. 驴Cu谩nto hace en una escuela de La Matanza, del Gran Mendoza o Rosario, con 40 pibes hacinados? 驴40 grados?

Los estudios aseguran que 鈥渓a reducci贸n en el aprendizaje comienza a ser detectable cuando la temperatura sube por encima de los 21 grados, se acelera a partir de los 32 grados y se hace a煤n m谩s notable por encima de los 38 grados鈥. El calor hace m谩s dif铆cil concentrarse en clase, memorizar los contenidos y obviamente perjudica la tarea docente.

Las investigaciones dejaron otra conclusi贸n que no por obvia deja de ser preocupante: 鈥渓as familias de bajos ingresos y/o pertenecientes a comunidades negras e hispanas resultaron hasta tres veces m谩s afectadas. Por esto, los expertos hablan de 鈥渂rechas raciales鈥 y relativas a la condici贸n socioecon贸mica鈥.

Estas condiciones no solo hacen a la actividad en las aulas, sino al momento de hacer las tareas en casa que tambi茅n sufren la 鈥減obreza energ茅tica鈥.

Cuando empieza el ciclo lectivo y la campa帽a electoral, los partidos tradicionales hacen discursos c铆nicos y demag贸gicos sobre 鈥渋nvertir en la educaci贸n es invertir en el futuro鈥. Las conducciones de los gremios docentes aplauden (o reenv铆an consejos).

Pero tambi茅n surge el ejemplo de la docencia que se organiza para denunciar este ajuste y reclamar soluciones inmediatas.

Docentes exigen paro provincial en C贸rdoba

Miles de docentes marcharon por las calles de la ciudad en respuesta a la magra propuesta salarial del gobierno.

La exigencia es salario igual a la canasta b谩sica total, fin de la precarizaci贸n y acoso laboral, el 82% m贸vil para las y los jubilados y ninguna negociaci贸n con descuento de los d铆as de paro. Proponen que se unifiquen las luchas de salud y docentes y paro provincial.

Al finalizar se realiz贸 una asamblea donde se vot贸 marchar este 15 de marzo junto a los y las trabajadoras de Salud.

C贸rdoba: un periodista compar贸 a estudiantes con tornillos

Por Rafael Catalano

Se trata de Adri谩n Simioni, vocero habitual de los grandes empresarios de la provincia de C贸rdoba.

La columna fue realizada, cuando no, por Adri谩n Simioni, que es un verdadero cruzado contra los derechos del pueblo trabajador y defensor de las ganancias empresariales. En esta ocasi贸n ataca el derecho a poder alimentarse todos los d铆as. Para este caso se toma de un informe realizado por el Observatorio de 鈥淎rgentinos por la Educaci贸n鈥, una ONG que tiene como principal figura al ex ministro de educaci贸n porte帽o del PRO Mariano Narodoswky, para comparar a estudiantes de primaria con tornillos sin rosca, aunque luego se encarga de aclarar, menos mal, que una escuela no es una f谩brica de tornillos.

Hay una tendencia conservadora de querer mostrar a quienes aprenden, en este caso estudiantes de primaria, como sujetos pasivos, pero ya reducirlos a un objeto m铆nimo supera cualquier l铆mite.

El columnista, para atacar el reclamo docente se pregunta si les dar铆an aumento a los operarios que fabrican mal los tornillos. Como si esto fuera poco insiste se帽alando que 鈥渁 pesar del fracaso exigen como si fueran los mejores鈥.

Simioni realiza una simplificaci贸n absurda y abstrayendo la realidad social que rodea el andar cotidiano de las aulas. Fue durante la pandemia que miles de docentes de las escuelas m谩s postergadas iban casa por casa para realizar seguimiento a sus estudiantes que no contaban con conectividad.

D铆a a d铆a, la docencia tiene que atender problemas como la falta de trabajo, alimentaci贸n y oportunidades, as铆 como casos de violencia de g茅nero, o c贸mo vimos en Rosario la 煤ltima semana, con los abrazos que realizan los docentes a las escuelas contra la violencia narco y la complicidad policial, que ya lleva asesinados a decenas de ni帽os.

Asimismo, y a pesar de todas las tareas 鈥渆xtras鈥 y de 鈥減olifuncionalidad鈥 que realizan los docentes, se logran dar contenidos para que el conjunto de los y las estudiantes logren aprender los contenidos curriculares, Simioni deber铆a acercarse a cualquier escuela de la periferia en vez de leer los res煤menes de los PDF.

Pero vayamos por un rato a la imaginaria f谩brica de tornillos de Simioni, lo m谩s probable es que lo que suceda es que esos productos salgan defectuosos por la falta de inversi贸n y renovaci贸n tecnol贸gica, los trabajadores seguramente llevar铆an a帽os de contrato, estar铆an por consultora o directamente en negro. La f谩bula, siguiendo lo que es habitual en nuestro pa铆s, seguir铆a con que el empresario culpar铆a de su falta de ganancia a 鈥渓os costos laborales鈥, cerrar铆a la planta dejando a todas las familias en la calle y, por 煤ltimo, fugar铆a su fortuna o comprar铆a bonos de deuda en d贸lares para vivir de la especulaci贸n.

A favor de Simioni podemos se帽alar su coherencia, su actitud no es pasajera ni una moda. Su difusi贸n de fake news y recortes parciales para defender pol铆ticas a favor de los empresarios viene mucho antes de que Milei empezara a salir en los medios.

Docentes de San Juan toman el Centro C铆vico

El Centro C铆vico y alrededores sigui贸 siendo el mi茅rcoles 8 epicentro de protestas por mejoras salariales de los Docentes Autoconvocados que cumplieron el sexto d铆a de paro desde el inicio del ciclo lectivo en San Juan.

Con diversas columnas que partieron desde departamentos como Pocito y Albard贸n, las marchas de los maestros se multiplicaron en la ciudad y sobre el mediod铆a se hicieron escuchar con altavoces, aplausos y c谩nticos, acompa帽ando el reclamo con pancartas y enormes banderas blanquicelestes.

El Gobierno mantiene la medida de descontar los d铆as a los maestros que no se presentan a trabajar en virtud de la protesta.

Los Docentes Autoconvocados rechazan el acuerdo ya firmado por el Gobierno con los tres gremios docentes que son UDAP, UDA y AMET.

Pasado el mediod铆a, algunos representantes de los docentes autoconvocados lograron ingresar al Centro C铆vico a la espera de dar con alguna respuesta.

ATEN acusa a Sobisch como el instigador pol铆tico del asesinato del maestro Carlos Fuentealba

En Neuqu茅n se est谩 llevando a cabo el Juicio Oral y P煤blico por la Causa Fuentealba II (Operativo Arroyito) en el cual se juzga a los polic铆as que asesinaron al docente, Carlos Fuentealba, el 4 de abril de 2007 durante un corte de ruta.

El ex gobernador, Jorge Sobisch, quien estaba al frente del Ejecutivo provincial al momento de los hechos fue citado por la defensa como testigo. Desde el gremio docente ATEN emitieron un duro comunicado.

芦A 16 a帽os del crimen de nuestro compa帽ero y de la orden de represi贸n m谩s brutal que se recuerde en nuestra provincia, el autor intelectual de esa orden, es propuesto para testificar en el juicio donde se acusa a sus jefes policiales de abuso de poder, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, encubrimiento, amenazas y uso indebido de armas禄, expresaron desde el gremio.

Y aseguraron que el lugar del ex mandatario 芦debiera ser el de imputado禄. 芦Por eso decimos que esto no termin贸, y que su nombre estar谩 siempre ligado al crimen禄, manifestaron.

Asimismo, desde ATEN reivindicaron haber llegado a las instancia de Juicio a pesar de los intentos del ex gobernador 芦por eliminar, con la complicidad de miembros del Poder Judicial, toda remisi贸n a su responsabilidad en los sucesos de aquel doloroso 4 de abril de 2007禄.

芦Su presencia, a煤n como testigo, lo vincula indefectiblemente con el modelo de seguridad interior m谩s ligado a los reg铆menes dictatoriales que a las democracias禄, sentenciaron.

Docentes universitarios rechazan oferta salarial

Nucleados en Conadu Hist贸rica sesionaron el viernes pasado en Congreso Extraordinario en una carpa instalada frente al ministerio de Educaci贸n de la Naci贸n. En este marco resolvieron el rechazo a la oferta salarial del gobierno, tanto para el cierre de la paritaria 2022 como el inicio de 2023, al considerarla 鈥渢otalmente insuficiente鈥, y convocaron a un paro de una semana con cese total de actividades, a partir del lunes 13 de marzo.

Participaron del Congreso 81 representantes de 21 Asociaciones de Base. Cabe recordar que en relaci贸n al cierre 2022, la oferta del gobierno consisti贸 en un incremento de 2,8% que se suma al 2% ya pautado en diciembre, lo que arroja un total del 96,8% que se aplica sobre el salario conformado de febrero 2022. No hubo oferta de compensaci贸n de lo perdido en 2022 equivalente a casi un salario no pagado por los retrasos en la aplicaci贸n de las actualizaciones respecto a la inflaci贸n registrada. En relaci贸n a la apertura de la paritaria 2023, se ofreci贸 un aumento del 30% en tres cuotas no acumulativas: 16% en marzo, 7% en mayo y 7% en junio. Esos porcentajes no compensar谩n siquiera la inflaci贸n prevista, mayor al 20% en marzo y 26% en abril.

La evaluaci贸n y continuidad del plan de acci贸n gremial se realizar谩 el jueves 16 de marzo en un Plenario de Secretar铆as Generales, para el que las asociaciones de base realizar谩n sus asambleas previamente.

Derechos vulnerados. 鈥淪in transporte, ni acompa帽ante terap茅utico鈥: as铆 sigue el ajuste en discapacidad

Por Celeste V谩zquez

Desde la pandemia que las prestaciones por discapacidad est谩n en un estado cr铆tico. La interrupci贸n de tratamientos por falta de pago se convirti贸 en una postal habitual. Algunas historias de c贸mo el ajuste cotidiano deja huellas imborrables. El pr贸ximo lunes habr谩 movilizaci贸n de un sector de prestadores y se esperan nuevas acciones.

Kati tiene 21 a帽os y par谩lisis cerebral cuadripar茅sica esp谩stica. Antes de la pandemia ten铆a una rutina que consist铆a en asistir a la escuela y un centro de rehabilitaci贸n para hacer sus terapias. Pero de repente su rutina cambi贸 y nunca pudo recuperarla.

鈥淒esde que se fren贸 todo con la pandemia, nos quedamos sin transporte, ni tratamientos y as铆 estamos hasta hoy鈥, la que habla es M贸nica, su mam谩, quien cuida y acompa帽a a Kati porque es totalmente dependiente. 鈥淜ati egres贸 de escuela en pandemia y si bien podr铆a seguir concurriendo al centro donde antes realizaba sus terapias, no lo hace por no tener transporte. No encuentro que acepten trabajar con la obra social que tengo (que es IOMA) por las demoras en los pagos. Tampoco estoy consiguiendo acompa帽ante terap茅utico por la misma raz贸n鈥.

As铆 las cosas, Kati pasa la mayor parte del tiempo encerrada en su casa con su mam谩. 鈥淓stuve llev谩ndola yo un tiempo, pero despu茅s ya no pude. Mi cuerpo no pudo m谩s, adem谩s en mi casa todos trabajan鈥. Es que Kati no puede ser trasladada en un autom贸vil com煤n porque su silla no entra y el esfuerzo para poder sacarla que tienen que hacer M贸nica y su familia es muy grande.

La interrupci贸n de tratamientos no solo es un impacto para las personas con discapacidad, sino tambi茅n para sus familiares, y en especial para las mujeres que en la gran mayor铆a de los casos son quienes tienen que encargarse del cuidado de adultos y menores de edad con discapacidad. 鈥淓l transporte es esencial para la calidad de vida de la persona con discapacidad pero tambi茅n para quienes nos encargamos de su cuidado鈥.

****

Laura vio el mail y respir贸 aliviada. Mucho tiempo despu茅s de lo esperado recibi贸 la autorizaci贸n por parte de la obra social para que su hija Pilar pueda retomar sus terapias habituales en un centro de rehabilitaci贸n al que concurre desde hace 4 a帽os. Como todos los a帽os, junt贸 uno por uno todo lo que le pidieron y present贸 los papeles 15 d铆as antes de que termine el a帽o pero la autorizaci贸n reci茅n lleg贸 a principios de marzo.

鈥淪in la autorizaci贸n se cortan todas las terapias de manera autom谩tica. Pilar reci茅n pudo retomar su rutina esta semana que consiste en 4 tipos de terapias diferentes (kinesiolog铆a, psicopedagog铆a, psicolog铆a y terapia ocupacional). Durante ese tiempo tuve que pagar particular su kinesi贸loga, porque sin kinesio no puede estar鈥, cuenta Laura.

Paula es kinesi贸loga y es una de las profesionales que atiende a Pilar. 鈥淭odav铆a tengo nenes y nenas que no est谩n viniendo a las terapias. Lo que hago es ofrecerles continuar con el tratamiento de forma particular y les cobro un poco menos, pero no todos tienen la posibilidad de pagar鈥.

Laura es una de las que todav铆a puede pagar, con mucho esfuerzo por supuesto, pero solo una de las terapias. 鈥淢antener todas las terapias que necesita Pilar me implicaba $67.200 por mes. Por eso tuve que optar y solo pude mantener kinesio de forma particular. Este a帽o el panorama es mucho peor que el a帽o pasado鈥.

****

Marco trabaja como acompa帽ante personal no docente (APND) con ni帽as y ni帽os con discapacidad en edad escolar. 鈥淓l salario sigue muy bajo, se nos dijo que en diciembre se iba a actualizar pero eso no sucedi贸 y los aumentos del nomenclador son pocos y muy inferiores a la inflaci贸n, el 煤ltimo fue de 21 % en tres cuotas鈥.

El mayor descontento de quienes trabajan en este sector es el gran atraso salarial, nos relata Marco. Pero ese atraso es apenas uno de los elementos de una cadena de precarizaci贸n que existe desde hace a帽os y parece perfeccionarse con el tiempo. 鈥淓stamos en una situaci贸n en la que cada uno de nosotros tiene que ir a pelear de manera individual sus condiciones de trabajo. Y hay compa帽eros que se est谩n quedando sin trabajo por no aceptar las condiciones y exigencias de los centros de integraci贸n. Pedimos pase a planta permanente y plenos derechos para todos los trabajadores: sindicalizaci贸n, licencia por embarazo, enfermedad, vacaciones, aguinaldo鈥.

Una cadena de precarizaci贸n que lleva a帽os

La situaci贸n en la que trabaja Marco y el resto de sus compa帽eras y compa帽eros no es nueva. Es la otra cara de lo que padecen las personas con discapacidad y sus familias. Las prestaciones que ellos no cobran, son las que cortan. Como ya venimos denunciando, este panorama no para de agravarse, gobierne quien gobierne.

En 2018, Macri dio de baja miles de pensiones por discapacidad y humill贸 a quienes las percib铆an al obligarlos a aportar 鈥渓a prueba鈥 de su discapacidad, a pesar de tener el CUD (el certificado que as铆 lo indica). Pero el Gobierno del Frente de Todos no se qued贸 atr谩s, cuando al poco tiempo de haber asumido Sergio Massa recort贸 fondos en salud para cumplir las 贸rdenes del Fondo Monetario Internacional.

Por algo, ambas coaliciones se negaron a tratar el proyecto de Ley de Emergencia en Discapacidad que present贸 el Frente de Izquierda Unidad el a帽o pasado en la C谩mara de Diputados.

El pr贸ximo lunes 13 habr谩 movilizaci贸n de los transportistas a las oficinas del Pami en la Ciudad de Buenos Aires contra el ajuste en curso. Adem谩s, en varias ciudades y provincias del pa铆s se est谩n comenzando a convocar reuniones y asambleas para debatir la necesidad de volver a realizar acciones de lucha. Porque como bien dice Laura, 鈥渆ste a帽o el panorama es mucho peor que el del a帽o pasado鈥. Y hay que darle batalla.

Fuentes: El extremo sur, Resumen Latinoamericano, La Izquierda Diario, Red Eco Alternativo