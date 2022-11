Boletín de informaciones educativas actualizado al 13.11.2022

CABA: Sindicatos docentes se movilizaron contra el ajuste en el presupuesto 2023

Mario Hernandez

Docentes marcharon el jueves pasado a la Legislatura porteña, donde se votó el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires para el año próximo enviado por el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. Denunciaron un «ajuste en educación y salud».

«Este jueves nos movilizamos contra el presupuesto de ajuste de Larreta», anunció la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) en su cuenta de Twitter, y agregó que habrá «paros, movilizaciones, semaforazos y asambleas ante el ajuste en educación, salud, desarrollo social, vivienda y cultura».

El gremio docente Ademys, por su parte, anunció para el jueves un paro y movilización a la Legislatura para rechazar el «ajuste en educación y salud».

El presupuesto porteño establece que los gastos del año próximo serán de 2 billones 154 mil millones de pesos, mientras que los ingresos serán de 2 billones 164 mil millones de pesos.

Los proyectos de Presupuesto, Ley tarifaria y Código fiscal para el año próximo fueron dictaminados por el interbloque oficialista Juntos por el Cambio el 28 de octubre último, en una reunión de comisión a la que no concurrió ningún bloque opositor.

El Frente de Todos, principal fuerza opositora en la Legislatura, informó que no asistió a dicha comisión debido a la negativa del Ejecutivo porteño a realizar la habitual ronda de consultas con los ministros de cada área.

El jueves también se votó la segunda ampliación presupuestaria del 2022 solicitada por Rodríguez Larreta a la Legislatura, que lleva el total de gastos anuales a 1 billón 220 mil millones de pesos.

Desde el FdT, afirmaron en varias oportunidades que el jefe de Gobierno gasta 21 millones de pesos por día en publicidad con fines electorales, mientras áreas como salud, educación y vivienda se desfinancian.

El presupuesto más bajo en toda la historia de la Ciudad

El pasado 31 de octubre, la esquina de Perú y Av. Julio Argentino Roca, una vez más se convirtió en el epicentro del reclamo de miles de guardapolvos blancos. De frente al parlamento porteño y de espaldas al polémico monumento al ex Presidente, un escenario; a los costados, las banderas de los diferentes gremios acompañadas de consignas con reclamos históricos; y en el medio, una multitud de trabajadores y trabajadoras de la educación que saltaban y cantaban al ritmo de los redoblantes. La docencia porteña mostró nuevamente su poder de organización y movilización en unidad, en un importante acto en las puertas de la Legislatura que, como otras tantas veces, fue recibida con el Palacio legislativo totalmente vallado.

La jornada se realizó en el marco de un paro de 24 horas, el cuarto que llevaron adelante en este ciclo lectivo, con un acatamiento superior al 90% en todas las escuelas del distrito porteño. El objetivo de la movilización fue volver a poner en agenda reivindicaciones históricas, como el pedido de aumento del presupuesto educativo de la Ciudad; un incremento de salarios ya que se encuentran por debajo de la canasta familiar; y mejores condiciones laborales en todas las escuelas porteñas. También, volvieron a reiterar una serie de proclamas coyunturales que tienen que ver con: el cese inmediato al hostigamiento y persecución a la comunidad educativa; el acceso al derecho a la salud y el repudio al vaciamiento de la obra social ObSBA; y la inmediata titularización de decena de miles de docentes, entre otros reclamos.

De la movilización participaron los gremios mayoritarios de CABA: la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación (UTE –CTERA); la asociación docente Ademys; y el Sindicato Argentino de Docentes Privados. Las agrupaciones sindicales sostuvieron que el paro fue contundente y que la no presencialidad del sábado 29, en una jornada de capacitación docente impuesta por Acuña, fue un rechazo rotundo a la sistemática violación del Estatuto docente. “El sábado 29 debería ser declarado el Día de la rebeldía, porque les vaciamos las aulas, se escuchó el rugir de un silencio que le dijo a Larreta que no le vamos a permitir que se apropien de nuestro tiempo libre, y mucho menos que intenten comprarnos por 8.000 pesos que querían pagar esa jornada”, expresó la secretaria general de UTE-CTERA, Angélica Graciano.

La titular del gremio con mayor cantidad de afiliados docentes en la Ciudad, manifestó que este año el presupuesto educativo es nuevamente vergonzoso. “En este último presupuesto no se ve aumento de becas, mucho menos incremento de vacantes porque no estipula la construcción de nuevas escuelas; pero lo que sí se ve es que durante los 15 años que llevan de gobierno en la Ciudad bajaron más de 10 puntos el presupuesto en el sector”, agregó y concluyó: “Larreta se va del gobierno sin haber derrotado a los maestros y con el presupuesto educativo más bajo».

De acuerdo a estimaciones gremiales, el Ejecutivo porteño continúa la tendencia a la baja de la participación de la inversión en el ministerio de Educación local. En el año 2007 representaba el 27,84% y el 22,69% del gasto total y, para este 2023, la inversión en materia educativa cae al 16,81%.

“Es el cuarto paro de la docencia un paro muy importante como los anteriores, pero que se suma a la ausencia masiva de maestras y maestros en la jornada EMI de este sábado, que realmente es un fracaso rotundo de Acuña que quiso hacer trabajar a la docencia un día sábado”, destaca la secretaria general de Ademys, Mariana Scayola. “Nuevamente todos los maestros y maestras le dijimos basta a un nuevo atropello de la ministra de Educación, con esto le dijimos que queremos capacitarnos en servicio, mientras trabajamos, le dijimos una vez más que queremos la jornada laboral de lunes a viernes como lo marca nuestro Estatuto. Pero además de todo eso queremos una recomposición salarial urgente”, agregó. Por último, la líder sindical, consideró que las últimas siete semanas que quedan de este ciclo lectivo van a ser las más conflictivas. “Esto se debe a que la ministra se niega a atender los reclamos de la docencia y a cambio nos sigue atacando, no solo a nosotros y nosotras, sino también a las familias, a estudiantes y a toda la comunidad educativa”.

Entre las exigencias pronunciadas arriba del escenario, destacaron el blanqueo de todas las cifras fijas y por fuera del salario; una actualización por inflación; la plena vigencia de las licencias médicas y el repudio al vaciamiento de la obra social ObSBA; como así también la inmediata regularización de la atención médica y de los servicios, y la apertura de los libros a afiliados y afiliadas, para que puedan controlar el destino de los fondos; y un aumento de emergencia de los montos de las asignaciones familiares y eliminación de los topes que dejan afuera de su cobro a miles de docentes; entre otras reivindicaciones.

El gremio de docentes privados, SADOP, se sumó a la movilización, aunque no realizaron medidas de fuerza. “Nosotros llevamos adelante una jornada de protesta con varios puntos de reclamos que son semejantes al de nuestros colegas de escuelas públicas, y nos oponemos claramente a la baja del presupuesto educativo porteño”, explicó Alejandra López, secretaria general de SADOP. La titular de docentes de colegios privados trajo a colación varios puntos en el petitorio de reclamos: “Le exigimos a Acuña una Ley de paritarias en la Ciudad, la Ley de financiamiento educativo”, y recordó que en su sector “hay una proporción importante de docentes de colegios privados que ganan un 50% por debajo de lo que gana un docente de planta y, sin embargo, esos mismos docentes precarizados, son los que sostienen la oferta educativa que el empleador propone en cada colegio. Es por eso que exigimos equiparación salarial, de licencias y de jubilación para todo nuestro sector”.

Docentes proponen una gran marcha junto a personal de la salud contra el presupuesto porteño 2023

Por Martín Suárez

Desde muy tempano del jueves 10, los alrededores de la Legislatura porteña estuvieron cerrados al paso. Las vallas, nuevamente, evidenciaron que el oficialismo porteño iba a votar algo que afectará a la mayoría de vecinas y vecinos de la Ciudad, en especial a los sectores más postergados del distrito. En este caso, el presupuesto para el próximo año con importantes recortes en Salud, Vivienda y Educación. Cerca de las 11 de la mañana, los gremios docentes mayoritarios volvieron a movilizar a las puertas de la Legislatura, en el marco de un paro total de actividades en todas las escuelas porteñas, con un acatamiento que superó el 80 % de adhesión.

El objetivo de la jornada de protesta era rechazar la sanción del presupuesto 2023. Ademys, UTE-CTERA y SADOP, coincidieron que el Ejecutivo local bajó la inversión educativa en los últimos 15 años, y que en este 2023 el sector tendrá el presupuesto más bajó de toda su historia.

“Este ya es el quinto paro de docentes en dos meses, que le ha dicho no a la jornada laboral los días sábados. Lo hicimos frente a un gobierno que no deja de atacar a la docencia, pero esta vez le arrancamos un triunfo, esta vez tuvieron que mostrar las fotos de las aulas vacías”, celebra la secretaria general de la asociación docente Ademys, Mariana Scayola, arriba del escenario armado por la docencia, instalado de espaldas al controvertido monumento al ex Presidente Roca.

La líder sindical destacó que la ministra Soledad Acuña miente cuando dice estar preocupada por la educación, y que esa mentira se refleja en muchos aspectos, sobre todo en el ajuste sistemático a la inversión en el sector. “Esta ministra y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, están votando un presupuesto de ajuste en la educación, que no es el presupuesto que necesitamos en las escuelas, ni para el aumento salarial que necesitamos, ni para aumentar los recursos, ni para que las escuelas dejen de estar llenas de ratas. Pero también, este presupuesto viene con un fuerte ajuste y recorte en salud y vivienda”, señala y remata: “apostamos a poder tener una instancia de coordinación, qué importante sería tener una marcha blanca de docentes, de médicos, de residentes, de enfermeras de la Ciudad de Buenos Aires”.

La jornada incluyó una radio abierta de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación UTE-CTERA, donde dialogaron estudiantes, docentes y referentes educativos de distintos espacios. Contó con la presencia de docentes curriculares y culturales, uno de los sectores más precarizados de la educación y, además, con el acompañamientos de dos referentes de médicos residentes y concurrentes que, al mismo tiempo, se manifestaban en las puertas de la oficina del ministro de Salud, Fernán Quirós. Los docentes recibieron el apoyo de legisladoras y legisladores del Frente de Todos (FdT) y del Frente de Izquierda: Maru Bielli y la diputada porteña Laura Velasco (FdT) y Mercedes de Mendieta y Amanda Martin (FIT).

El cierre del acto estuvo a cargo de la secretaria general de UTE, Angélica Graciano que destacó una nueva jornada de paro y movilización con la docencia unida, “en contra de las políticas de ajuste en educación”. La titular del gremio docente mayoritario manifestó que “una vez más Larreta se pone de espaldas a la comunidad y se pone de frente con todos los que hacen negocios con las políticas públicas y decide bajar el presupuesto en áreas que garantizan derechos”, exclama.

“A los reclamos de hoy se sumó el intentó de sumariar y sancionar a Julio Pasquarelli, el vicerrector del Mariano Acosta. Esto es un hecho gravísimo porque él descubrió que durante la toma de la escuela se metió una persona de una empresa que trabaja para la Ciudad para cortarle la luz a los estudiantes”, agrega Graciano y termina: “de esta manera se va Rodríguez Larreta de la jefatura de gobierno, repudiado por la comunidad educativa, porque él se va y quiere dejar aquí todas sus políticas de ajuste”.

Repudio de la comunidad educativa tras la sanción de Soledad Acuña al vicerrector del Mariano Acosta

La ministra de Educación de la CABA aduce que Julio Pasquarelli «bajó línea» a sus estudiantes. Larreta lo calificó como «adoctrinamiento». Un sector de la comunidad educativa advierte que es un nuevo ataque a la docencia y hablan de «marketing punitivo».

Pasó un mes y medio de la toma de escuelas porteñas realizadas por el movimiento estudiantil, con la intención de que la cartera educativa brinde solución a varias de sus reivindicaciones históricas. La lista de reclamos es extensa, pero no desconocida por las autoridades gubernamentales: urgente solución a la mala infraestructura edilicia de las escuelas, mejor calidad y cantidad en las viandas y que las decisiones unilaterales, como las polémicas pasantías laborales no pagas, puedan definirse de manera conjunta entre el Ejecutivo local y el movimiento estudiantil; entre los principales puntos. La respuesta del gobierno porteño fue desoír esas demandas, siguió con su postura de no convocar al diálogo y, a cambio, comenzó a sancionar penal y económicamente a padres y madres de estudiantes que participaron de las tomas de escuelas; no abonó los exámenes de inglés para estudiantes de colegios bilingües que tomaron el edificio, también suspendió excursiones solidarias que realizan cada año los estudiantes del Normal 2; y ahora emprendió una sanción a integrantes de los equipos de conducción de las escuelas.

En las últimas horas, la ministra Soledad Acuña publicó un video aparentemente rescatado por el diario Clarín, donde se ve al vicerrector del Mariano Acosta hablando al alumnado que había decidido tomar la escuela: «Hay un equipo directivo que sabe que tiene espaldas suficientemente grande para que cuando toquen a un solo padre, a un solo docente, vamos a salir a luchar y no lo vamos a permitir», decía en la grabación Julio Pasquarelli, tras la amenaza de la administración de Rodríguez Larreta sobre posibles sanciones a las familias de estudiantes que tomaron el colegio.

«En la escuela educamos para formar ciudadanos libres, con capacidad de pensar y elegir su futuro, y no para bajar línea. Vamos a rechazar y sancionar las conductas que vayan en contra de este principio», amenazó la titular de la cartera educativa en sus redes sociales. En el mismo sentido, el jefe de gobierno porteño manifestó: «Hay límites que no se pueden cruzar. No vamos a permitir el adoctrinamiento; todo lo contrario: vamos a seguir trabajando para que los chicos puedan pensar libremente. La prepotencia y la violencia no son formas de diálogo y no las queremos para nuestro país».

Rápidamente, referentes de la comunidad educativa y legisladores salieron a repudiar esta nueva persecución y a brindar su solidaridad a Pasquarelli. «Larreta quiso cerrar los Profesorados y no pudo. Ahora, quiere sancionar a sus profesores por defender el derecho de los jóvenes a ser escuchados», señaló Eduardo López, secretario adjunto de la unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación UTE-CTERA. «Tampoco va a poder. La docencia enseña, con el ejemplo y la palabra, que las leyes deben cumplirse», agregó.

Desde el bloque de legisladoras y legisladores del Frente de Todos (FdT) CABA, también se manifestaron sobre este nuevo ataque a la comunidad educativa: «Nuestra solidaridad con Julio Pasquarelli, vicerrector del Mariano Acosta, ante los ataques de Larreta y Acuña», dijo la diputada porteña Lucía Cámpora. «Lo que hizo Julio Pasquarelli, en todo momento, fue garantizar que se cumplan las leyes que a usted no le gusta cumplir, ministra», le respondió a Acuña la vicepresidenta de la comisión de educación de la Legislatura, Maru Bielli. Además, la legisladora del FdT sostuvo que «respetar la organización estudiantil y defenderla no puede ser motivo de persecución y sanción. ¿Cómo puede hablar de espacios de convivencia y diálogo democrático? Son la gestión que hace de la imposición de medidas inconsultas y del desprecio a la comunidad educativa una práctica sistemática», y terminó: «Una vez más, fuerte con los débiles».

Por su lado, docentes y profesores de diferentes establecimientos educativos dejaron plasmado su rechazo a este nuevo acto de persecución y hostigamiento sobre la comunidad educativa. «El sumario al director del Normal 2 de CABA tiene la chotada (sic) de ser al mismo tiempo marketing punitivo y joderle la vida a un docente que está haciendo un reclamo justo. A veces, se combinan las dos cosas y no se sabe realmente cómo salir», expuso en sus redes el profesor de Historia del Joaquín V. González, Manuel Becerra. «Persecución política y suma de votos, esta gestión es un infierno realmente».

El sumario lo definió la Junta de Disciplina del Ministerio de Educación porteño. Según el protocolo, antes de cualquier sanción, debe investigarse cómo fueron los hechos que ocurrieron durante la toma de la escuela. El ministerio de Educación interpreta que el comportamiento del vicerrector incumple el Estatuto Docente que el oficialismo porteño aprobó en soledad este año en la Legislatura, además del Reglamento Escolar (Resolución Nº 4776-MEGC/06 y modificatorias): «Propender a la armonía de las relaciones entre miembros de la comunidad educativa (…) con las normas de la ética” y «con la función educativa», así como «desempeñar digna, eficaz y lealmente las funciones inherentes a su cargo», a la vez que prohíbe «desarrollar toda forma de proselitismo político partidario». Cabe destacar que, a priori, el vicerrector del Mariano Acosta no incumplió ninguno de estos puntos en los que se basa el Ejecutivo porteño para sancionarlo. Desde la comunidad educativa aseguran que la ministra Acuña interpreta el Estatuto a su manera, dado que Pasquarelli lo único que hizo fue estar siempre cerca de sus alumnos y defender sus derechos. De hecho, Pasquarelli no está a favor de la toma, tal como lo señaló en septiembre a este medio (Tiempo Argentino).

La posición de Pasquarelli

El pasado 23 de septiembre, cuando el Centro de estudiantes del Mariano Acosta decidió tomar la escuela, las y los chicos fueron víctimas de un corte de luz del edificio, realizado por un empleado de una empresa tercerizada que trabaja para el gobierno de la Ciudad.

La persona desconocida que había ingresado al colegio estaba identificada como trabajador de la empresa MIG, que es la empresa tercerizada por el Ministerio que realiza tareas de mantenimiento en varias escuelas y que, tras el corte de luz, «nos dijo que él había venido a destapar los baños y, en ese momento, me percato que este hombre no traía los materiales para destapar baños, sino que tenía una caja de herramientas con cables y elementos de medidores de electricidad», contó Pasquarelli. «Le pregunté por qué, si venía a destapar baños tenía esa caja. Se puso nervioso. Un grupo de padres le preguntó lo mismo. Llamé a su jefe de la empresa y el señor me responde que no podían enviar ninguna guardia a esa hora y que la escuela se iba a quedar sin luz», había dicho en ese momento el vicerrector, al mismo tiempo que aseguraba que, si bien no estaba a favor de la toma, se iba a quedar al lado de sus estudiantes hasta que se restableciera el suministro de luz.

Comunicado en apoyo al Vicerrector

Las autoridades y los organismos representativos electos de la E.N.S N°2 Mariano Acosta vimos la necesidad de reunirnos de forma extraordinaria teniendo en cuenta los hechos de público conocimiento acontecidos en las últimas horas.

En primer lugar, queremos manifestar nuestro apoyo al Vicerrector de la escuela, profesor Julio Pasquarelli, quien ayer entró en conocimiento de una sanción administrativa a través de un medio masivo de comunicación. Rechazamos también que se haya publicado en el mismo la dirección de sus redes personales sin consentimiento alguno. Un agravante de esto es que, alejada de los canales institucionales, dicha nota haya sido compartida por la ministra de Educación en sus redes, quien además utiliza esto para reafirmar sus intenciones políticas.

Ante los reiterados reclamos del estudiantado, el ministerio de Educación de la Ciudad respondió con falta de acción pedagógica y negación al debate. Esto propició que el Centro de Estudiantes, reunido en asamblea, tome una medida de fuerza que no fue incentivada ni apoyada por docentes o directivos, a pesar de que hubo medios transmitiendo lo contrario, tergiversando dichos y accionares de actores de nuestra escuela.

Frente a las agresiones y los hechos de violencia contra estudiantes e instalaciones de nuestro edificio, se realizó un abrazo post medida de fuerza, donde habló el profesor manifestando que no estaba de acuerdo con la toma, pero que, sin embargo, como docente iba a cuidar a estudiantes, colegas y familias del Mariano Acosta.

Como integrantes de la comunidad educativa, preocupados por la educación de nuestros chicos y chicas, adherimos a la necesidad de mejoras tanto edilicias como en lo que respecta a las condiciones de trabajo y de diálogo. Creemos indispensable que sea escuchada la voz de los estudiantes, las familias y los trabajadores de la educación; así como respetamos y valoramos la organización democrática de los espacios representativos que conforman a una institución.

Rechazamos las actitudes autoritarias y estigmatizantes y reivindicamos la unidad y el consenso. El trabajo en conjunto como escuela es fundamental para lograr el fortalecimiento de nuestro querido Normal 2.

Consejo Directivo

Regencia de Nivel Terciario

Dirección de Nivel Medio

Regencia de Nivel Primario

Dirección de Nivel Inicial

Cuerpo Delegado electo

La comunidad del Acosta está más unida que nunca

Festival en defensa de la Educación Especial

El domingo 23 de octubre por la tarde, en Parque Patricios, familias, docentes y estudiantes de Educación Especial realizaron el segundo festival contra el ajuste en el sector. Exigen mayor presupuesto y la derogación de una resolución que recorta 8 años la formación integral.

Hace tiempo, quienes forman parte de la comunidad educativa de Educación Especial de la Ciudad de Buenos Aires vienen alertando sobre el ajuste que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta junto a la ministra de Educación Soledad Acuña vienen haciendo sobre el sector, en el marco del recorte a nivel nacional en discapacidad. Es que a la falta de servicios como el de transporte y de comedor, no restablecidos luego de la pandemia, el desmantelamiento de talleres para las y los estudiantes y el incumplimiento del cupo laboral para personas con discapacidad, se suma la imposición de la resolución N°155, que establece que la formación integral ya no será hasta los 30 años, sino hasta los 22, recortando 8 años de formación para las personas con discapacidad.

Ante esta situación, la comunidad educativa se encuentra organizada, llevando adelante diferentes medidas para visibilizar su reclamo y exigir sus demandas. Marisa, mamá de una estudiante con discapacidad señaló: “este es el segundo festival que hacemos. En noviembre del año pasado, cuando nos enteramos de que iban a aplicar esta resolución, mandamos cartas, solicitamos entrevistas, realizamos cortes de calle y semaforazos”. También agregó que le escribieron una carta a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que no contestó y que, si bien el gobierno nacional los recibió, tampoco les dieron ninguna respuesta.

El festival contó con música en vivo, murga y free style a cargo de estudiantes de las escuelas en lucha. Acompañaron la jornada docentes de los sindicatos porteños Ademys y UTE, docentes de la agrupación 9 de abril-PTS y vecinos del barrio que se acercaron a apoyar y colaborar. También hubo un espacio en el que familiares y docentes tomaron la palabra para compartir con los y las presentes la pelea que vienen llevando adelante. Eliana, otra mamá presente, expresó: “queremos la formación permanente del adulto con discapacidad, queremos el cupo laboral, queremos que nuestros hijos tengan los mismos derechos que todos. Se lo merecen, son personas. Es desgarrador golpear puertas y que nadie nos reciba”. Al respecto de los dichos de la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, agregó: “no pueden decirnos que queremos usar las escuelas como depósitos. Queremos que nuestros hijos estén en las escuelas y no en otro lugar porque así les quitan oportunidades”.

Las familias también hicieron referencia a la unidad de la comunidad educativa en esta pelea: “queremos agradecer a los y las docentes de Educación Especial. Son una extensión nuestra, nosotros dejamos felices a nuestros hijos en las escuelas y nuestros hijos también se quedan felices en ellas. Los docentes nos acompañan un montón y sin ellos no hubiese sido posible todo esto. Si hay algo que tiene esta lucha es encontrarse con gente que vale la pena y que lucha por los derechos de nuestros hijos a la par nuestra”, señaló también Eliana.

El festival refleja con fuerza la poderosa unidad desde abajo entre familias, docentes y estudiantes. La organización del mismo, las diferentes actividades que se llevaron adelante y las palabras de quienes intervinieron con el micrófono son una expresión del potencial de esta unidad para luchar y conquistar sus demandas.

Se presentó el Frente Multicolor en Ademys

El 29 de noviembre se realizarán las elecciones del sindicato docente Ademys en CABA. La Lista Multicolor conformada por Lista de Maestros y Profesores, Tribuna Docente, Corriente 9 de Abril y Alternativa Docente va por un nuevo mandato. Encabezará la lista la actual secretaria general, Mariana Scayola.

También se presentan tres listas opositoras: la Haroldo Conti (Rompiendo Cadenas), Docentes en Clase y Política Obrera (Tendencia) y el Nuevo MAS. La distribución de secretarías y vocalías se reparte por el sistema D’Hont.

El desafío por delante es consolidar a Ademys como organizador de la docencia, para luchar contra las políticas de ajuste diseñadas por el FMI y aplicadas a rajatabla por el gobierno nacional del Frente de Todos y los gobiernos provinciales opositores.

El salario real docente en Tucumán cayó más de 25% desde 2019

El ajuste se hace sentir con fuerza en el bolsillo de la docencia tucumana, que desde 2019 viene perdiendo por goleada contra la inflación y este año, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios se combina con un aumento de la jornada laboral.

Recordemos que este año ATEP cerró una paritaria del 59% en cuotas de los cuales 21% correspondían a una compensación salarial por la pérdida salarial de 2021. Es decir que el aumento real pautado en febrero para el año 2022 fue de apenas un 38%, en cuotas y con una cláusula de revisión paritaria estipulada para octubre. La inflación estipulada para 2022 se acerca al 95% anual, sin embargo, pasó el mes de octubre y esa revisión paritaria no existió. Apenas anunciaron el adelantamiento de la última cuota estipulada para diciembre.

Hasta agosto, el salario inicial de un cargo testigo para escuela primaria era de 74.719 pesos, mientras que el salario inicial para un cargo testigo con 15 horas cátedras de un docente secundario ascendía a 92.284 pesos. Muy por debajo del valor de la Canasta Básica familiar que el Indec usa para delimitar la pobreza y que se ubicó en 105.000 pesos.

En Tucumán, el ajuste al salario docente viene de hace varios años. Desde marzo de 2019 hasta agosto de 2022, el salario real de un cargo testigo de escuela primaria cayó 22,2%, mientras que el salario real de un cargo testigo de escuela secundaria con 15 horas cátedra se desmoronó aún más, un 26,8%. Un ataque al salario docente transversal al gobierno de Macri y al de Alberto Fernández, y en ambos casos, bajo la responsabilidad directa de los gobiernos provinciales de Manzur y Jaldo.

Pero además el ajuste también se hace sentir con el aumento de la jornada laboral, tanto por la implementación de la quinta hora laboral como por la extensión del ciclo lectivo, con la excusa de recuperar los contenidos que se perdieron durante la pandemia, cuando la docencia estuvo sometida a una doble carga laboral, presencial y virtual. En vez de financiar programas de apoyo escolar y contratar más docentes hoy desocupados, el gobierno aprieta las tuercas sobre la docencia.

Mientras tanto, el aumento de la pobreza impacta directamente en las aulas con un fuerte aumento de la deserción en las escuelas periféricas de la provincia y un racionamiento de los recursos para el complemento alimentario y el mantenimiento edilicio de las escuelas.

Tucumán es una de las pocas provincias donde los gremios ni siquiera han convocado a una reapertura de paritarias. En un año pre-electoral, el gobierno de Jaldo hace caja licuando del salario docente con la total complicidad de los gremios docentes.

Recién en la última semana de octubre la conducción de APEMyS le pidió una audiencia a Jaldo para tratar la cuestión salarial. Mientras tanto, ATEP continúa en un estado de acefalía luego del fraude electoral de mayo.

Recordemos que luego de perder las elecciones en mayo, la Junta Electoral controlada por David Toledo, decidió dar por válidas las impugnaciones que previamente había desestimado y tras un fallo del juzgado Nº9, Toledo dio por nula su derrota y convocó nuevamente a unas elecciones fraudulentas con las mismas listas y los mismos vicios que dieron lugar a la impugnación original (candidatos cruzados en las listas de Brito y Toledo, proscripción de listas opositoras, etc.). Pero resulta que el ministerio de Trabajo, bajo la tutela de Jaldo, desestimó las impugnaciones y reconoció provisoriamente, por 180 días y a la espera de una resolución judicial, a la lista encabezada por Brito.

Es decir, ATEP se encuentra en un estado de acefalía. Toledo y Brito reclaman para sí mismos la titularidad del gremio, pero ninguno está dispuesto a movilizar a la docencia. Ambos vienen dejando pasar el ajuste a los salarios, la implementación de la jornada extendida y el ajuste que el gobierno nacional está imponiendo a la Educación y que se profundizará en 2023, según consta en el Presupuesto que, haciendo a un lado la “grieta”, acaban de votar el Frente de Todos en todas sus alas y Cambiemos.

Marcha en Bahía Blanca contra el ajuste en las escuelas de arte

Más de 1.300 docentes y estudiantes se movilizaron nuevamente en la ciudad de Bahía Blanca, en rechazo al recorte en educación artística y en defensa de la educación pública y gratuita.

Esta medida fue votada en una asamblea provincial de estudiantes y docentes que se vienen organizando en defensa de las Formaciones Básicas de las escuelas de artística, donde se decidió movilizar este 11 de noviembre a La Plata. En Bahía Blanca la última asamblea extraordinaria de Suteba, en la que participaron más de 600 docentes, votó movilizar también en la localidad en la misma fecha, llevando todas las demandas de las comunidades educativas.

El 24 de agosto, el Director de Educación Artística de la Provincia, Daniel Andrés Fabián, anunció la progresiva eliminación de las FoBas, instando a los equipos directivos de las instituciones a “colaborar” con dicho propósito. Más adelante circuló un video donde ya hablaba de “desarticulación”. Este intento de recorte se apoya en la disposición 123/15, impulsada por el gobierno de Daniel Scioli en el 2015, y en el ajuste en educación que viene llevando adelante el gobierno nacional y provincial.

Por su lado, la conducción provincial de la Celeste de Baradel justificó este recorte y pidió la “implementación práctica de la Disposición” alegando el acceso irrestricto a la carrera.

Las demandas más urgentes que se plantearon en esta nueva jornada de lucha son la derogación de la disposición 123/15, la exigencia de titularizaciones postergadas hace años en la rama, edificios propios y acordes a las necesidades de cada institución y el boleto educativo gratuito.

Conadu Histórica rechazó oferta salarial del gobierno

El Congreso Extraordinario de la agrupación que nuclea a docentes pre y universitarios sesionó de manera virtual y rechazó por amplia mayoría la última propuesta salarial del gobierno por considerarla insuficiente ya que los salarios seguirán quedando muy por detrás de la inflación. En este marco, también definieron convocar a un nuevo paro nacional de 24 horas para el martes 25 de octubre.

“Sumados al 62% ya pactado, los nuevos aumentos acumularán al mes de diciembre de 2022 un 82% calculado sobre el salario de marzo 2022. Teniendo en cuenta la proyección inflacionaria del BCRA que contempla un piso del 100% de inflación hacia fin de año, los salarios quedarán entonces al menos 18% por debajo de la inflación. Lamentablemente, el gobierno ajusta nuestros salarios poniendo como prioridad cumplir con las metas del FMI”, explicaron los y las docentes.

A su vez, el Congreso Extraordinario denunció que no se ha realizado una verdadera discusión paritaria, debido a que el gobierno -a través de la Secretaria de Políticas Universitarias- hizo una oferta sin posibilidad de efectuar una contrapropuesta o negociar nada: “Esta práctica no es nueva, sino que viene ocurriendo en el último tiempo en las sucesivas reuniones paritarias que se han convocado”, afirmaron.

Las y los congresales ratificaron además el pliego completo de demandas de CONADU Histórica: “Ningún salario por debajo de la inflación, trimestralización del incremento de los haberes jubilatorios y su actualización, garantía salarial para el cargo de Ayudante de Segunda, derogación del impuesto a las ganancias, recomposición del escalafón universitario, salarios para ad honorem, pase a planta de contratados, ascensos en la carrera docente y aporte de emergencia del Estado Nacional al sistema de obras sociales universitarias”.

El paro se llevó adelante el martes 25 de octubre luego de que Conadu Histórica y 12 sindicatos de Conadu rechazaran la propuesta salarial del gobierno. Según advirtieron, el gobierno volvió a ofrecer cuotas que se aplican sobre el salario de marzo, cuyo monto final sigue por debajo de la inflación proyectada.

La oferta fue de 9% en octubre, 7% en noviembre y 4% más en diciembre (paritaria marzo 22 – febrero 23).

“Pese a que no hubo debate entre las partes ni negociación paritaria, la propuesta fue aceptada sin chistar y firmada por las direcciones de Fedun (Aduba), Conadu (Feduba) Ctera(UTE), Fagdut (UTN) y UDA. Pero fue rechazada por la Conadu Histórica y doce sindicatos de la Conadu. Es decir, la mayoría de la docencia universitaria organizada”, afirmaron desde AGD-UBA.

En este sentido, explican que la oferta fue rechazada porque no hubo ninguna negociación paritaria, sólo una oferta para ser aceptada o rechazada; se sigue dejando el sueldo muy debajo de la inflación “en el mejor de los cálculos: casi un 20%”; no hay recuperación del salario; no se ofrece dinero ni programa para la docencia ad honorem, tampoco aumento para los y las ayudantes de segunda (cuyos salarios arañan los 17.000 pesos); se sigue sin incorporar el Fonid al sueldo básico.

“No hay respuesta frente al pedido de modificar la actualización de haberes para los jubilados que, en esta economía inflacionaria, sólo se aplica en marzo y septiembre. El ofrecimiento está no sólo muy por debajo de los índices de la inflación sino también de otras paritarias que se están actualizando en estos días. Sutna, Aceiteros, bancarios, pero también los docentes de CABA (91%) y los de la provincia de Buenos Aires (entre 90 y 94%). ¿Por qué la diferencia? Porque nuestros salarios salen del Tesoro Nacional, es decir, directamente de la caja comprometida con el FMI para bajar el déficit fiscal. Al igual que jubilados y quienes dependen de planes sociales, estamos en el centro del ajuste por el pago de la deuda externa usuraria”, advirtieron desde AGD-UBA.

No docentes universitarios

El ajuste salarial por paritarias será del 5% para este mes y del 15% para diciembre totalizando un 82% en el año y el pago de una suma de $ 22.000 para este mes

FUBA: las elecciones serán cada dos años

A pesar de no tener los dos tercios necesarios para impulsar una reforma, el viernes 11 tuvo lugar el Congreso Extraordinario de la FUBA a puertas cerradas presidido por la Franja Morada, Nuevo Espacio y la UES para reformar el Estatuto de la Federación.

Jubilaciones docentes subirán cada tres meses

Las jubilaciones de los docentes universitarios y no universitarios se ajustarán en forma trimestral y no cada seis meses, como venía sucediendo hasta ahora de acuerdo a la legislación.

El anuncio alcanza a más de 9.600 jubilados docentes universitarios y unos 170.000 jubilados docentes nacionales que ajustan sus haberes según la evolución de los salarios de los trabajadores activos.

Como los sueldos han tenido una muy fuerte caída frente a la suba de los precios, los haberes se deterioraron en mayor medida por los seis meses entre aumento y aumento. Además, los incrementos que se aplicarán a partir de enero 2023 se calcularán sobre haberes que han tenido una pérdida real del 35/40% en los últimos cinco años (17,1% en 2018, 2,9% en 2019, 0,3% en 2021 y 25% estimado en 2022 contra una mejora del 3,4% en 2020), ya que no se contempla ninguna reparación o aumento extraordinario.

Trelew: Estudiantes y docentes se solidarizan con las presas políticas mapuche en la UNPSJB

En las aulas y pasillos de la universidad de Trelew, docentes y estudiantes posaron exigiendo la libertad de las mujeres mapuches que aún continúan detenidas.

Se trata de una campaña por la liberación inmediata de las cuatro compañeras que se encuentran detenidas junto a otros cuatro detenidos desde el martes 4 de octubre tras el operativo encabezado por fuerzas federales.

A día de hoy se encuentran detenidas: la machi Betiana Colhuan, Martha Jaramillo y Romina Rosas que son acusadas de usurpación, y les recae un embargo por 10 millones de pesos.

Esta campaña al servicio de visibilizar y saltar el cerco mediático impuesto por los grandes medios de comunicación permite dar a conocer la lucha que lleva adelante la comunidad Lafken Winkul Mapu.

Quedó expresada en las aulas la necesidad de pedir no sólo por su libertad inmediata sino también por el desprocesamiento de lxs procesadxs, a la vez la disolución del Comando Unificado, la restitución de los territorios ancestrales y la desmilitarización del WallMapu.

Esta campaña tiene el objetivo de retomar las mejores tradiciones del movimiento estudiantil que en Trelew se movilizó contra la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado, por Rafa Nahuel, y que también fue parte de la lucha por el castigo a los responsables de la masacre de Trelew.

Asimismo, se realizó en la Universidad una conferencia de prensa con Andrea Despó, docente y artista que fue detenida en el desalojo de la lof Lafken Winkul Mapu.

¡Libertad y desprocesamiento a las presas políticas mapuches!

El sindicato ADIUNSa (Salta) impulsó una reunión abierta por la libertad de las presas mapuches

El viernes 21 de octubre se llevó adelante en la Universidad de Salta una primera reunión abierta por la libertad de las seis mujeres mapuches presas por luchar en Mascardi, Río Negro. La iniciativa fue votada en una asamblea del sindicato ADIUNSa el viernes 14, en el marco del paro universitario, junto con el repudio a la represión a la comunidad Lafken Winkul Mapu llevada a cabo el pasado 4 de octubre por parte de fuerzas represivas nacionales y la solidaridad con las comunidades del norte salteño, que también están peleando por sus derechos.

En cuanto a la exigencia de libertad para las mapus detenidas, que originariamente eran 7, las y los docentes reunidos definieron convocar a una reunión en el predio de la universidad abierta a estudiantes, docentes y organizaciones para organizar la pelea en Salta para lograr la excarcelación de todas.

El Frente Bachis Brecha propone una educación/saber descolonializante

Por Prensa FOL

El Frente Pedagógico Bachis Brecha publicó un nuevo número de la revista político pedagógica con eje central en Decolonialidad. El equipo propone dar una discusión pedagógica desde una perspectiva interseccional sobre las construcciones de sentido en torno a pueblos originarios a otros docentes que trabajen en bachis y otros espacios educativos.

“En esta oportunidad, exploraremos las posibilidades para pensar una educación/saber descolonializante que discuta con el eurocentrismo imperante en las instituciones que nos forman como docentes”, expresan en la editorial la nueva edición de la revista política pedagógica del Frente Pedagógico Bachis Brecha.

Está integrada por espacios de organización educativa y territorial del Conurbano bonaerense como el Bachillerato Popular Lago del Bosque, los bachis del FAR Frente Arde Rojo, y el Bachillerato Popular El Galpón Cultural y el Llamador del FOL.

El material plantea un posicionamiento desde la Educación popular, la cual intenta desnaturalizar lo que el sistema colonial insertó en nuestras sociedades, de esas injusticias sociales que también se han impregnado en nuestras subjetividades.

El fin es buscar el desarrollo de sociedades que primen los lazos de solidaridad entre sujetos, y que terminen con la justificación de la explotación de unxs sobre otrxs, pilar básico que la sociedad judeo-cristiana difundió al mundo desde su victoria sobre el resto del mundo.

Cuenta con una serie de actividades y propuestas pedagógicas que recuperan a Liliana Ancalao, Osvaldo Bayer, así como actividades realizadas en el Galpón de Claypole. Los ejes que problematiza son Ciencia y Saberes, Ser Humanx y Naturaleza, Pueblos Originarios y Educación Popular y Colonización.

“Desde la pedagogía popular pensamos a través de las preguntas, darle lugar a esos grises que generan muchas veces en las clases, porque hay una espera de una docente que va a presentar un material ya masticado y consolidado pero me parece que lo más fructífero es presentar una discusión y en este caso pueblos originarios la discusión es súper valedera”, dice Pau del Frente Pedagógico del Bachillerato Popular El Llamador que funciona en el Galpón de Tolosa, Partido de La Plata.

En el marco de un sistema educativo que reduce el conocimiento sobre pueblos originarios a un momento histórico pasado, contribuyendo a su desaparición, Pau remarca la “convicción de necesidad y urgencia de pensar el contenido desde esta mirada nueva” que hace visible que “la preponderancia de un mundo blanco europeo en la currícula sigue reproduciendo un sistema de dominación y violencias en estos silencios que aboga, esto que no se dice, que no se estudia, y es una bola de pueblos que viven acá y ya no están”. Por eso, remarca que este material permite pensar las resistencias de los pueblos.

A su vez, Paula cuenta que quieren problematizar la formación que recibieron las personas que integran el Frente Pedagógico. “En este caso este mes sacamos el de decolonialidad, en el cual la propuesta fue pensarnos y pensar nuestra mirada, nuestra formación, muches hemos sido formades en universidades, y repensar qué es lo que legitimamos a la hora de dar materiales, que no sean blanquitudes universitarias hablando de decolonialidad”

En ese sentido explica que como los materiales que recorren las currículas tradicionales sobre pueblos originarios tienen esta perspectiva eurocéntrica, el objetivo del material político pedagógico del Frente Bachis Brecha es compartirlo “para que tengan una herramienta de laburo porque muchas veces es problemático hacer planificaciones extensas teniendo en cuenta la situación de precariedad de les trabajadores docentes”. Pensar entonces en construir un conocimiento que se construya desde el territorio y que dispute las estructuras de opresión existentes.

Rosario: La biblioteca Pocho Lepratti cumplió 20 años con un festival popular

La Biblioteca Pocho Lepratti festejó sus 20 años de actividad ininterrumpida con un festival popular el sábado 22 de octubre, en el Parque Yrigoyen, con una propuesta artística, teatral y musical a la altura de su historia, del involucramiento comunitario y la resistencia que caracterizan al espacio cultural.

“Hay que recordar que la biblioteca nace con una serie de espacios que tenían que ver fundamentalmente con las necesidades de una sociedad golpeada en el 2001”, remarca Carlos Núñez, uno de los referentes.

La biblioteca Pocho Lepratti “nació en medio del dolor del asesinato de un compañero irreemplazable, pero para nosotros significó la idea de honrar la memoria (de Claudio “Pocho” Lepratti)”, recordó Nuñez, y continuó diciendo que el espacio se dedicó a trabajar “en algo en relación a lo que para él era un estilo de vida, que trabajó con niños, niñas y jóvenes. Es algo de lo cual la biblioteca se planteó hacer el primer día y empezamos allá un 18 de octubre del 2002 hasta lo que continúa siendo hoy, abriendo las puertas todos los días, de lunes a sábado con muchas actividades”.

“Hay que recordar que la biblioteca nace con una serie de espacios que tenían que ver fundamentalmente con las necesidades de una sociedad golpeada en el 2001, las primeras actividades nuestras daban cuenta de ese escenario: servicio comunitario, talleres de arte, apoyo escolar”. El referente popular destaca el funcionamiento de la radio La Hormiga, que transmite por el 104.3 FM del dial rosarino desde hace 11 años, con una perspectiva popular y comunitaria, y de “Las Hormiguitas”, el jardín de infantes que tiene espacio allí desde hace 12 años.

El festival, que fue declarado de interés por el Concejo Municipal, se llevó adelante de forma gratuita y abierta a la comunidad el sábado 22 de octubre desde las 16:00 hasta las 20:00, en Alem y Rueda, en el parque Yrigoyen, con la presencia de Floreal Chaparro, del Movimiento Coyotista, y la actuación de la “Triple Orquestina Ilustrada” en un número para las niñeces de todas las edades, el conjunto femenino “Lavanda Sonora”, la murga local “Y parió el abuelo” y la banda cumbiera “Eternos Inquilinos”.

Fuentes: Tiempo Argentino, La Izquierda Diario, Resumen Latinoamericano, El Ciudadano (Rosario), Red Eco Alternativo, Prensa FOL, Clarín, Diario Popular, El Socialista.