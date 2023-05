Bolet铆n de informaciones educativas actualizado al 14 de mayo de 2023

CABA: Paro y movilizaci贸n en defensa de la educaci贸n p煤blica

Mario Hernandez

Gremios docentes de la Ciudad de Buenos Aires cumplieron el lunes 8 con un paro de 24 horas en defensa de las infancias y el rechazo a la violencia contra la docencia y la educaci贸n p煤blica. Huelga por tiempo indefinido de Autoconvocados en Salta. Docentes universitarios reclaman reapertura de la paritaria

La medida fue convocada en unidad por la Uni贸n de Trabajadoras y Trabajadores de la Educaci贸n (UTE-CTERA), la Asociaci贸n Docente ADEMYS y la Uni贸n Argentina de Maestros y

Profesores (CAMYP).

Los tres sindicatos realizaron en la ma帽ana del lunes 8 una convocatoria en Plaza Armenia, en el barrio porte帽o de Palermo, reivindicando que 鈥渓as escuelas son territorios de paz鈥. Por la tarde, hicieron una radio abierta para visibilizar sus reclamos, entre los que destacaron la urgente convocatoria a la mesa de condiciones salariales y laborales y la resoluci贸n de los graves problemas de infraestructura de los establecimientos.

鈥淕racias por esta enorme muestra de dignidad鈥, asegur贸 durante el acto en Palermo Ang茅lica Graciano, secretaria general de UTE-CTERA.

鈥淟a 茅tica est谩 siempre en la escuela p煤blica. Sabemos muy bien todo lo que no hacen porque lo denunciamos en forma permanente, pero hoy les decimos hasta ac谩 llegamos. 隆Basta de persecuci贸n, hostigamiento y maltrato!鈥, reclam贸 la dirigente sindical.

鈥淟a escuela p煤blica ense帽a, resiste, cuida y defiende a los pibes y a las pibas鈥, agreg贸.

Las organizaciones que nuclean a la mayor铆a de las y los docentes de la Ciudad de Buenos Aires reflejaron que el acatamiento al paro fue de m谩s del 90 % y anunciaron que las medidas van a continuar en caso de no obtener respuestas favorables.

Cansados de la invasi贸n de ratas, estudiantes de escuela de m煤sica porte帽a dar谩n un concierto

Por Mart铆n Su谩rez

La jornada de protesta la realizan familias y alumnos de la Escuela N掳 5 DE 5 de Barracas. Vienen sufriendo la plaga desde septiembre de 2022. Tras suspender las clases por varios d铆as, decidieron cortar las calles con m煤sica en vivo.

Tramperas, cebos y cajas con pegamento. Ning煤n m茅todo empleado por las empresas tercerizadas del ministerio de Educaci贸n de la Ciudad, result贸 efectivo para acabar con las ratas en las escuelas del distrito. El domingo pasado, Tiempo public贸 en su edici贸n impresa un informe sobre la situaci贸n general que aqueja a miles de estudiantes y docentes porte帽os: La invasi贸n de roedores est谩 presente en 62 instituciones. As铆 lo refleja el Mapa de la Rata, iniciativa impulsada por la legisladora Laura Velasco (FdT) que ya recibi贸 m谩s de 40 denuncias.

Ante la falta de respuestas por parte de la cartera que conduce Soledad Acu帽a, estudiantes, familias y docentes de las escuelas afectadas, cortaron calles, movilizaron y redactaron cartas abiertas para visibilizar la situaci贸n. Esta vez, alumnas y alumnos de la Escuela N掳5 DE 5 situada ubicada en Av. Montes de Oca 439 del barrio de Barracas, decidieron tocar m煤sica en vivo en las puertas del edificio escolar este viernes a las 18:30, una medida que incluye corte de calles realizado por padres y madres.

La jornada de protesta llega tras suspender varios d铆as de clases a inicios de abril por la presencia de ratas en el edificio donde, adem谩s, funcionan otras dos escuelas: un Jard铆n de Infantes, el JIN A DE 05, y la Escuela Primaria N潞 03 DE 05. En esa ocasi贸n, fueron los propios padres y madres que manifestaron a las autoridades escolares que hasta que el gobierno porte帽o no solucione la plaga los chicos no iban a asistir a clases.

鈥淧usieron cinco trampas el feriado largo del 1掳 de mayo porque segu铆an apareciendo ratas, y cuando las retiraron el martes de la otra semana las sacaron vac铆as. Por lo pronto siguen apareciendo por todos lados: salen de la sala de percusi贸n, est谩n en el patio, se les aparecen a los chicos en el ba帽o鈥, detalla Ezequiel Agnol贸n, director de la Escuela N掳5 DE 5. El titular del establecimiento educativo cuenta que las familias est谩n cansadas de esta situaci贸n y de la falta de respuesta de las autoridades gubernamentales.

La escuela de m煤sica funciona en horario vespertino (17:30 hasta 21:00), y al lugar asisten estudiantes que quieren profundizar el aprendizaje que se da en escuelas primarias intensificadas en esa especialidad, aparte de brindar la posibilidad de aprender un instrumento particular. Los alumnos pueden aprender viol铆n, violonchelo, contrabajo, piano, teclado, guitarra, flauta dulce flauta traversa y clarinete; adem谩s de danzas folkl贸ricas, coro, instrumentos aut贸ctonos, expresi贸n musical e iniciaci贸n de 5 y 6 a帽os.

鈥淐ada vez que aparecen las ratas, o mejor dicho que las vemos porque las ratas est谩n siempre, elevamos las alertas a la supervisi贸n escolar y ellos hacen lo mismo a sus superiores. Ya perd铆 la cuenta de la cantidad de alertas que elevamos. Es por esta raz贸n que las familias y los estudiantes organizaron esta jornada donde van a cortar las calles y a tocar m煤sica en vivo鈥, suma Agnol贸n y recuerda: 鈥淓sta escuela viene sufriendo la aparici贸n de roedores desde el mes de septiembre del a帽o pasado, cuando en medio de una clase de percusi贸n apareci贸 una rata鈥.

D贸nde denunciar la presencia de ratas en las escuelas

Cada vez que las autoridades de un establecimiento educativo elevan un reclamo por la aparici贸n de roedores, r谩pidamente deber铆a activarse un protocolo para remediar la situaci贸n lo antes posible. La burocracia, sumada a la falta de acci贸n por parte de la cartera educativa porte帽a, gener贸 hast铆o y cansancio entre familias, docentes y estudiantes.

Desde el a帽o pasado, la Comisi贸n de Educaci贸n de la Legislatura porte帽a viene recibiendo denuncias de la comunidad educativa por las condiciones edilicias de las escuelas p煤blicas, y por la presencia de plagas como ratas y alacranes. 鈥淩ealic茅 como legisladora varios proyectos de pedidos de informe y al no obtener respuesta hice un Mapa de la Rata, colaborativo, para que nos sigan llegando denuncias, las podamos corroborar y luego demandar el control de plagas al Ministerio de Educaci贸n鈥, cont贸 la diputada Velasco hace unos d铆as.

En los primeros d铆as el Mapa alcanz贸 las 20 denuncias. Actualmente llegan a 40: 鈥淟os establecimientos con ratas funcionan en 34 edificios diferentes e incluyen a 62 instituciones de gesti贸n p煤blica estatal de los niveles educativos obligatorios. Las denuncias provienen de 16 de los 21 distritos escolares, y tienen una distribuci贸n relativamente homog茅nea (entre norte y sur), lo cual indica que afecta a distintos barrios de la Ciudad. Tambi茅n hay dos denuncias en instituciones privadas禄.

Denuncian el cierre de la carrera de Protocolo y Ceremonial en CABA

Docentes y alumnes del Instituto de Formaci贸n T茅cnica Superior N掳 12 que imparten la Tecnicatura Superior en Protocolo y Ceremonial denuncian el cierre de la carrera por decisi贸n del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a pesar de contar con un elevado n煤mero de inscriptos en la carrera y un plantel docentes conformado con m谩s de 40 profesores.

芦La Agencia de Aprendizaje a lo Largo de la Vida, dependiente del ministerio de Educaci贸n de la Ciudad de Buenos Aires, considera que nuestra carrera no estar铆a dentro del plan que ellos tienen y no pasa por la cantidad de alumnos que se anotan a帽o tras a帽o, sino simplemente por otro tipo de decisi贸n que a煤n no nos informaron禄 explicaron desde la comunidad educativa.

El ministerio de Educaci贸n de la Ciudad de Buenos Aires encabezado por la ministra Soledad Acu帽a explic贸 que la decisi贸n de discontinuar la tecnicatura tiene como objetivo 鈥fomentar la formaci贸n continua y de calidad de las personas siempre alineada al desarrollo socioecon贸mico de la Ciudad y a las demandas del mundo laboral鈥. El Plan de Estudios se mantendr谩 vigente hasta la 煤ltima cohorte inscripta en 2022.

En el marco de las estrategias que realizan para difundir el conflicto, docentes y estudiantes realizaron el jueves una charla en la Feria del Libro en la Ciudad de Buenos Aires. 芦Las acciones que se est谩n llevando a cabo, es para demostrar cu谩n importante es el ceremonial y protocolo tanto en la vida cotidiana, como en los organismos, empresas e instituciones禄 afirmaron.

鈥淣os dejan sin trabajo. Muchos tenemos otros trabajos porque sino no podemos vivir. Pero hay otros que no y viven de esto鈥, agreg贸 Adriana Socastro, docente de la c谩tedra de ceremonial 1 y 2.

En Salta, las y los docentes autoconvocados ratificaron seguir con medidas de fuerza

La docencia autoconvocada de Salta contin煤a con medidas de fuerza, y este jueves realiz贸 una nueva asamblea provincial junto a los sectores de la salud y judiciales. Si bien la acci贸n ya estaba pautada desde su 煤ltima asamblea, tom贸 nuevo impulso despu茅s de los incidentes que ocurrieron el mi茅rcoles en las puertas del Centro C铆vico de gobierno ubicado en el barrio Grand Bourg, cuando quisieron ingresar al edificio para reclamar por la falta de respuesta oficial a sus pedidos.

El principal reclamo que se mantiene es una recomposici贸n salarial para que los sueldos b谩sicos no queden rezagados con el costo de la canasta familiar. Adem谩s, piden que se atiendan demandas como el proceso de titularizaci贸n o la falta de personal de maestranza en las escuelas.

La delegada por el departamento San Mart铆n, Mariel 脕lvarez, cont贸 que se encuentran en paro por tiempo indeterminado, medida que ya se hab铆a adoptado en la asamblea provincial del 6 de mayo. En ese marco, tambi茅n se hab铆a dispuesto realizar una marcha provincial este 煤ltimo mi茅rcoles a la Casa de Gobierno con la exigencia de que 鈥渆l gobierno reciba a los representantes electos de la asamblea provincial de docentes autoconvocados y que responda al pliego de manera inmediata鈥.

Dicho pliego tiene entre sus principales demandas el pedido de que el salario m铆nimo sea igual al costo de la canasta familiar (que oscila los $250.000), y que haya actualizaciones autom谩ticas de acuerdo a la inflaci贸n. Tambi茅n se pide que la jubilaci贸n sea del 82% m贸vil, y rechazan la quinta hora que se sum贸 a las escuelas primarias con jornada simple y la extensi贸n del calendario escolar ya que 鈥渋mplican la sobre explotaci贸n del docente por salarios devaluados鈥.

A ello se agreg贸 el pedido de una real estabilidad laboral, donde se garantice la titularizaci贸n anual para todos los niveles y que haya nombramientos en todos los cargos vacantes en cuyos procesos vienen denunciando irregularidades. 脕lvarez dijo que el pliego fue entregado en el gobierno el viernes 5, pero no tuvieron una respuesta.

Ante la falta de di谩logo, se dispuso continuar con las acciones adoptadas en la asamblea y ayer marcharon al Centro C铆vico. Esta vez los docentes sumaron el acompa帽amiento de trabajadores de la salud y del Poder Judicial de Salta, que tambi茅n vienen reclamando mejoras salariales.

鈥淗icimos una marcha multitudinaria donde estimamos que fuimos m谩s de 2.000 docentes鈥, relat贸 la delegada de San Mart铆n, quien destac贸 el acompa帽amiento de otras y otros trabajadores. Al llegar a Grand Bourg realizaron una nueva asamblea en la que ratificaron el paro por tiempo indeterminado y pidieron que el Ejecutivo provincial reciba al Cuerpo de delegados. Para ello, entregaron una hoja con nombre y apellido de cada una de las personas que solicitaba el ingreso.

脕lvarez dijo que se dio un plazo para esta atenci贸n, pero no hubo respuesta. Por ello se volvi贸 a reunir la asamblea y se aprob贸 ingresar el predio. 鈥淵a estaba todo vallado, estaban las fuerzas de seguridad y no dejaron ingresar a los docentes鈥, record贸 la delegada. Con el rechazo de la Polic铆a empezaron los forcejeos.

鈥淗ubo empujones, una docente se golpe贸 la mano y la tuvimos que acompa帽ar hasta el hospital鈥, narr贸 la delegada. A esa situaci贸n se sum贸 que varias maestras se descompensaron y tuvieron que ser asistidas por sus pares, pero sin tener que lamentar mayores incidentes. A pesar de lo que se viv铆a en las puertas de la Casa de Gobierno, 鈥渘adie sali贸 a para debatir con la docencia鈥, reclam贸.

Poco antes de las 21:00, y despu茅s de sostener por horas una fuerte presencia en el lugar, el grupo de maestros decidi贸 levantar la acci贸n y acord贸 concentrar desde el d铆a siguiente en la Plaza 9 de Julio, para emprender diversas acciones de visibilizaci贸n. 脕lvarez adelant贸 que se curs贸 la invitaci贸n para que cualquier sector de los trabajadores se sume al reclamo. Adem谩s, se convoc贸 鈥渁 una gran Asamblea Intersectorial (con la participaci贸n de trabajadores de Salud, Educaci贸n y Judiciales) de car谩cter bimodal鈥, en la plaza central de la capital salte帽a.

鈥淎nte la respuesta de gobernador (Gustavo) S谩enz que a d铆as de las elecciones decidi贸 dar la espalda a nuestro paro enorme provincial, queda de manifiesto que no tiene ninguna intenci贸n de respondernos, sino que junto a la Intergremial est谩n decididos a ir a fondo con la ca铆da de nuestros salarios y las condiciones educativas鈥, sentenci贸 el comunicado que difundi贸 la Asamblea Provincial de Docentes Autoconvocados. En el escrito, tambi茅n denunciaron que desde las entidades gremiales y otros sectores 鈥渘o dejan de amenazar a los docentes con las faltas injustificadas y descuentos para tratar de intimidarnos鈥.

No obstante, el delegado por Capital, Claudio Uriona, consider贸 que la jornada de ayer tuvo un balance positivo a pesar de los incidentes puesto que 鈥渆l paro sigue alto y vamos a ir con acciones directas鈥. 鈥淪eguimos sin ver voluntad pol铆tica鈥 de parte del gobierno, reclam贸, al asegurar que su pliego es leg铆timo ante la realidad socio econ贸mica que atraviesa el pa铆s.

Sin respuestas en Tartagal

Mientras ocurr铆an los incidentes en la capital salte帽a, el gobernador se encontraba en Tartagal por el cierre de campa帽a de Mario Mimessi, actual intendente de la ciudad que busca la reelecci贸n. El acto se realiz贸 en el C铆rculo Argentino y all铆 tambi茅n lo esperaba un grupo de docentes.

鈥淣o tuvo ninguna conversaci贸n con la docencia que estaba presente鈥, denunci贸 Mariel 脕lvarez, quien cont贸 que algunos docentes lograron ingresar al espacio a pesar de que personas de seguridad y algunos efectivos policiales trataban de impedir su ingreso. 鈥淓ran docentes de todo el departamento los que estuvieron en las puertas del C铆rculo Argentino鈥, agreg贸.

Comunicado de Asamblea Provincial de Docentes Autoconvocados

Ante la respuesta de Gobernador S谩enz que a d铆as de las elecciones decidi贸 dar la espalda a nuestro PARO enorme provincial, queda de manifiesto que no tiene ninguna intenci贸n de respondernos, sino que junto a la Intergremial est谩n decididos a ir a fondo con la ca铆da de nuestros salarios y las condiciones educativas. Es por eso que gremios y sectores que responden a ellos no dejan de amenazar a los docentes con las faltas injustificadas y descuentos para tratar de intimidarnos. Pretenden que volvamos a encasillarnos dentro de los gremios para que sigan garantizando la ca铆da del salario con porcentajes en cuotas, un mecanismo que ha liquidado nuestro poder adquisitivo.

Ante esta situaci贸n la Asamblea Provincial de Docentes Autoconvocados de la Provincia de Salta que sesion贸 en Gran Bourg resolvi贸:

1) Ratificar el PARO POR TIEMPO INDETERMINADO

2) Cortes de ruta en toda la provincia.

3) Ratificar el estado de alerta y movilizaci贸n

4) Que el Frente se llame Docentes Autoconvocados de la Provincia de Salta

5) Trabajar el paro con las bases, eligiendo delegados por escuela y reuniones

6) Convocar a una gran Asamblea Intersectorial ( Salud-Educaci贸n- Judiciales)de car谩cter bimodal en la plaza 9 de Julio a las 16:00 el Jueves 11 del corriente mes.

7) Dar un plazo de 5 minutos (m谩s) para saber si tendremos una respuesta del gobierno de lo contrario se efectivizan todas las medidas de fuerza y acci贸n directa aportadas.

Observaci贸n: Qued贸 sin votar por falta de tiempo la fecha de la nueva marcha provincial

El Gobierno de S谩enz reprimi贸 a la docencia a d铆as de las elecciones

En el marco del paro por tiempo indeterminado que est谩 llevando adelante la docencia salte帽a, la Polic铆a reprimi贸 un corte de ruta en Aunor.

Mientras sigue con la negativa de atender a las y los delegados autoconvocados, reprime a la docencia que lucha por aumento salarial frente a una situaci贸n socio econ贸mica insoportable.

Una docente que reci茅n se inicia cobra $130.000, muy por debajo de la canasta familiar. El pliego autoconvocado incluye el aumento salarial acorde a la canasta por cargo y el no descuento a los d铆as de paro. Una medida que alcanza al 90% de las escuelas de la provincia.

Autoconvocados convocaron a una marcha de antorchas para repudiar el hecho represivo.

Docentes universitarios

El viernes 12 de mayo se movilizaron frente al ministerio de Educaci贸n de la Naci贸n, ubicado en Pasaje Pizzurno 935 de la Ciudad de Buenos Aires, en contra de los descuentos y los despidos, por el salario y las obras sociales, y en defensa de la universidad p煤blica. En este marco, sesion贸 el Congreso Extraordinario de la Conadu Hist贸rica, y hubo un festival con la presentaci贸n de cantantes del Teatro Col贸n, Natalia Baz谩n, En la cuerda floja (murga uruguaya), Las Manos de Filippi, y Laura Garc铆a Torres y sus guitarras (tango).

Compartimos un documental elaborado por la Mesa Ejecutiva de la Conadu Hist贸rica sobre la situaci贸n gremial de la docencia universitaria y preuniversitaria:

El contexto econ贸mico-pol铆tico del pa铆s

Nuestro pa铆s atraviesa un proceso inflacionario que deteriora de manera sistem谩tica nuestros ingresos y pone en crisis la previsibilidad de nuestras econom铆as. M谩s all谩 de los discursos sobre el combate a la inflaci贸n est谩 claro que el proceso inflacionario es una consecuencia directa del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que pauta una reducci贸n 鈥渄r谩stica鈥 del gasto p煤blico y una reconversi贸n de la pol铆tica econ贸mica del pa铆s hacia el pago de los 鈥渟ervicios鈥 de la deuda. Ese acuerdo produjo una novedad pol铆tica: legitimar una deuda que tiene un car谩cter fraudulento por su origen y su destino que fue engrosar los activos de las grandes empresas y su posterior fuga al exterior. A ello se suma el accionar especulativo de los grupos concentrados de la econom铆a formadores de precios.

Este Gobierno acord贸 con el FMI condicionado por la acci贸n del ex presidente Macri y su alianza con Estados Unidos. La deuda se paga sin una auditor铆a previa, se pone en riesgo el fondo de sustentabilidad de ANSES y se consolida una pol铆tica de ajuste estructural en materia social.

La CONADU Hist贸rica, junto a la CTA Aut贸noma y a la clase trabajadora en su conjunto, se pronunciaron en contra del acuerdo con el FMI y denunciaron la responsabilidad del Gobierno del ex presidente Macri en comprometer la econom铆a y la pol铆tica del pa铆s a los condicionamientos externos. La derrota de Macri en las urnas no fue acompa帽ada de una derrota jur铆dica que corte la dependencia externa de nuestro pa铆s de tales condicionamientos que s贸lo trajeron m谩s pobreza y p茅rdida de bienestar. Esto es, el acuerdo con el FMI produce una verdadera crisis econ贸mica en el espacio nacional. La respuesta que el propio FMI exige es sobre la base de favorecer a煤n m谩s a los sectores concentrados vinculados al mundo de las finanzas, de los agronegocios y de la explotaci贸n de nuestros recursos naturales.

El FMI y las estrategias de los sectores de poder del pa铆s plantean un fuerte proceso de ajuste y bloquean para que el Gobierno Nacional d茅 la 煤nica respuesta positiva a tal crisis: la salida redistributiva y con m谩s inversi贸n en educaci贸n, salud, vivienda e infraestructura. La experiencia hist贸rica de los condicionamientos del FMI a nuestro pa铆s muestra que uno de los sectores que prontamente recibe los ataques a su propia existencia es la Universidad P煤blica.

La estrategia gremial de CONADU HIST脫RICA

Nuestra Federaci贸n, consultando permanentemente a sus bases, intensificando los procesos de democracia interna, coordinando con las asociaciones de base del FAB y convocando a quienes rechazan paritarias a la baja, plante贸 un claro horizonte de rechazo al ajuste al salario. Este a帽o a partir de decisiones que se hab铆an tomado ya en diciembre de 2022, se inici贸 un plan de acci贸n gremial de medidas de fuerza de una semana, evaluaci贸n, reorganizaci贸n estrat茅gica y nueva semana de paro que totalizaron 3 semanas de paro. Esto produjo una din谩mica del conflicto y una reorganizaci贸n de la voluntad de nuestras bases de luchar para defender el salario, nuestras condiciones de trabajo y la universidad p煤blica.

Esta din谩mica implic贸 un in crescendo de la lucha y un impacto real en nuestras patronales: el CIN y el ministerio de Educaci贸n. Nuestros paros incidieron en que se convoque a la reapertura de la paritaria en abril. La Federaci贸n eval煤a que la acci贸n gremial desplegada, a partir del rechazo a la propuesta salarial de marzo, oblig贸 al Gobierno Nacional a reabrir la negociaci贸n y a mejorar la propuesta. Ninguna otra Federaci贸n tuvo, ni tiene, la voluntad de exigir una mejora salarial. En este sentido, la acci贸n convergente de nuestra Federaci贸n con el Frente de Asociaciones de Base (FAB) de CONADU permite afirmar que la mayor铆a de la docencia universitaria y preuniversitaria rechaz贸 la propuesta y consecuentemente est谩 luchando para defender el salario.

La situaci贸n del salario

El Congreso Extraordinario de CONADU Hist贸rica, de fecha 24/04/23, rechaz贸 por insuficiente la nueva propuesta salarial formulada por el Gobierno Nacional a trav茅s del ministerio de Educaci贸n y la secretar铆a de Pol铆ticas Universitarias. Esa propuesta s贸lo reorganiz贸 el porcentaje ofrecido en el mes de marzo 2023 de manera que el 14 % que estaba pendiente para cobrar -un 7% en mayo y un 7% en junio- se pas贸 a un 8 % en abril y 6% en mayo. Ese esquema mantiene la p茅rdida del poder adquisitivo del salario frente a la inflaci贸n, no satisface nuestros reclamos y tampoco se condice con el discurso del Gobierno Nacional de que los salarios le ganar铆an a la inflaci贸n.

Los salarios de la docencia universitaria y preuniversitaria est谩n tan bajos que la 鈥淕arant铆a Salarial Docente鈥, esa compensaci贸n salarial para llegar a un piso salarial m铆nimo alcanza a casi la totalidad de los cargos universitarios y, ahora, a algunos cargos preuniversitarios. Esta es una evidencia palmaria del retraso salarial.

Los bajos salarios son alcanzados igualmente por el Impuesto a las ganancias en las categor铆as superiores y de mayor antig眉edad. Esta injusticia flagrante tiene que cesar; deben los salarios de trabajadoras y trabajadores dejar de tributar este impuesto. Con ese horizonte, reclamamos medidas concretas para desgravar 铆tems como antig眉edad, t铆tulo de posgrado o zona desfavorable, incluso el FONID para el sector preuniversitario.

Una menci贸n especial requiere nuestras jubilaciones. Desde diciembre de 2019 con la llamada 鈥渓ey de solidaridad鈥 est谩n bajo 鈥渙bservaci贸n鈥 nuestros reg铆menes especiales de jubilaci贸n del 82% y del 85 % m贸vil. 脡ste 煤ltimo, de hecho, ya no se ajusta de acuerdo a nuestras remuneraciones.

Por ello entendemos que, si no le ponemos l铆mites con firmeza a la pol铆tica salarial del Gobierno para nuestro sector, el deterioro de nuestros ingresos se profundizar谩. Tenemos la certeza de que la situaci贸n hubiera sido mucho peor, en este periodo, sin las medidas de acci贸n gremial que desplegamos.

Lo que la derecha nos promete

Consideramos que nos encontramos frente a una gran campa帽a desde los sectores de derecha -que hoy son la 鈥渙posici贸n鈥- que expl铆citamente plantean que si retornan al gobierno habr谩 arancelamiento y privatizaci贸n de la educaci贸n p煤blica, flexibilizaci贸n laboral, eliminaci贸n de nuestros reg铆menes jubilatorios, privatizaci贸n de lo poco que nos queda del patrimonio nacional. Esto es, un ajuste profundo, m谩s dependencia del pa铆s y sufrimientos para las mayor铆as populares.

Los rectorados de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de Cuyo se muestran 鈥渃omo la mano dura鈥, como ejemplos de ese camino. A contramano del conjunto de las universidades nacionales, impusieron el descuento de haberes por los d铆as de paro y, como el rectorado de la Universidad Nacional de C贸rdoba, la conciliaci贸n obligatoria. Rechazamos y repudiamos estas acciones que avasallan nuestro derecho constitucional de huelga como clase trabajadora y son un claro intento de amedrentamiento y disciplinamiento.

En este contexto es que continuamos con nuestros reclamos. La salida no es cortar por lo m谩s fino y ceder a las imposiciones del FMI y los condicionamientos de la deuda externa. Por ello denunciamos las propuestas y campa帽a de elitizaci贸n, privatizaci贸n y profundizaci贸n del ajuste que pregonan desde los sectores reaccionarios del pa铆s.

La Universidad es el lugar donde docentes y estudiantes convergemos en un proyecto de formar t茅cnicos y profesionales que el pa铆s necesita. La Universidad es el espacio de producci贸n y puesta a punto de los conocimientos que contribuyen a un desarrollo nacional independiente. Esta es una posici贸n estrat茅gica, de soberan铆a del conocimiento y desde ah铆 docentes, investigadores y creadores art铆sticos desarrollamos nuestra tarea diaria.

Reorganizar las fuerzas y sostener el pliego de reivindicaciones

Presupuesto universitario, salarios y condiciones laborales son requisitos para el desarrollo del aprendizaje de millones de estudiantes. Debe revertirse el retraso salarial que sufre nuestro sector respecto de la escalada inflacionaria. Por ello continuamos reclamando.

En este contexto, exigimos la actualizaci贸n mes a mes de nuestros salarios. Es mucho lo que se pierde cada vez que los incrementos quedan por debajo de la inflaci贸n o no hay ning煤n incremento. Nuestro reclamo de cl谩usula gatillo para, por lo menos, no perder con la inflaci贸n cobra una vigencia evidente.

La paritaria debe convocarse nuevamente en el mes de mayo para exigir los incrementos necesarios y recuperar el poder adquisitivo de nuestros salarios.

Este viernes 12 de mayo sesionar谩, en una carpa frente al ministerio de Educaci贸n de la Naci贸n, el Congreso de nuestra Federaci贸n. Esta instancia de deliberaci贸n nacional resolver谩 en funci贸n de los mandatos de las Asociaciones de Base las pr贸ximas medidas necesarias.

Convocamos a la docencia universitaria en cada asociaci贸n de base, en cada Universidad, en cada Facultad, en cada Escuela a debatir las medidas de acci贸n gremial para defender nuestros salarios y condiciones de trabajo.

Llamamos tambi茅n a la m谩s amplia unidad de las distintas organizaciones gremiales que no pertenecen a nuestra Federaci贸n a unirnos en defensa de nuestros salarios, condiciones de trabajo y, en definitiva, de la Universidad P煤blica.

Juntan firmas para exigir que la UNLP cumpla el derecho al aborto

Por Manuela Wilhelm

芦Si fuimos miles que luchamos por la ley, hoy tenemos que defenderla禄 dice Mar铆a Julia Constant a trav茅s del meg谩fono en la esquina del rectorado de la Universidad Nacional de La Plata. La Campa帽a Nacional por el Derecho al Aborto regional La Plata junto a organizaciones estudiantiles cortaron la avenida 7 al mediod铆a para denunciar que recientemente el 谩rea de Bienestar Estudiantil de la UNLP dej贸 de garantizar el derecho al aborto. Impulsan la juntada de firmas en las redes de la Campa帽a para presentar al rectorado por la restituci贸n del servicio de acompa帽amiento en el proceso de aborto, ecograf铆as pre y post aborto, y entrega de la medicaci贸n. Tambi茅n cuestionan la demora en el arreglo del ec贸grafo del que disponen y que asignen el cargo para el funcionamiento correcto del mismo.

芦Qu茅 verg眉enza, qu茅 verg眉enza, que verg眉enza que me da, la universidad recorta nuestro derecho a abortar禄 cantaron estudiantes de la UNLP en un corte de la avenida 7. Se trat贸 de una actividad que culmin贸 con un pa帽uelazo organizado por la Campa帽a Nacional por el Derecho al Aborto junto a organizaciones estudiantiles para exigir que la UNLP retome el servicio de acompa帽amiento en el proceso de aborto voluntario para estudiantes contemplado por la Ley 27610.

驴D贸nde est谩 la Federaci贸n Universitaria de La Plata para defender el derecho de las estudiantes?禄, preguntaron en el micr贸fono abierto donde difund铆an que est谩n juntando firmas en las redes sociales de la Campa帽a Nacional por el Derecho al Aborto en La Plata para presentar al rectorado.

芦Dejaron de atender y las hacen ir de un lado para el otro cuando sabemos que aqu铆 el tiempo es muy importante禄, dice Mar铆a Julia Constant, hist贸rica militante de la Campa帽a. 芦La direcci贸n de Bienestar Estudiantil dirigida por Franja Morada no cumple con la ley de aborto voluntario de la misma forma que lo hace su Intendente de La Plata, Julio Garro, de Juntos por el Cambio禄, agrega y precisa que 芦de 47 centro de atenci贸n primaria solo se atiende en 5芦.

El lunes 17 de abril hicieron un pedido de informe sobre las garant铆as de acceso al derecho al aborto de estudiantes de la UNLP donde no obtuvieron respuestas concretas. 芦El secretario de bienestar estudiantil nos dijo que ten铆amos que elegir entre que suspendan el aborto o suspendan las becas. Es terrible porque es parte del ajuste tremendo que hay en educaci贸n. Es por eso que volvemos a hacer un corte porque no puede quedar as铆禄, dijo Macarena, una estudiante.

Recientemente la Campa帽a denunci贸 que en t茅rminos pr谩cticos la Secretar铆a de Bienestar estudiantil de la UNLP dej贸 de garantizar el derecho al aborto voluntario IVE. 芦Desde la gesti贸n de esta secretar铆a se dio la orden de quitar la ecograf铆a postaborto, que es fundamental para asegurar la eficacia del procedimiento禄, hab铆an comunicado.

Adem谩s, detallan otras situaciones que ponen de manifiesto el desfinanciamiento para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de les estudiantes. Una es que el ec贸grafo propio de la UNLP est谩 fuera de servicio y no se est谩 considerando el arreglo del mismo. Adem谩s, se帽alan que al d铆a de hoy no se puede acceder a un turno por formulario virtual y si se solicita por redes te mandan al servicio de salud de la provincia sin hacer la correcta derivaci贸n, (que es con historia cl铆nica y asegur谩ndote la atenci贸n)禄.

Formulario de la Campa帽a por el Derecho al Aborto

El comedor universitario de Trelew cierra un turno por falta de presupuesto

Desde hace unas semanas el turno noche del Comedor universitario de la sede Trelew de la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco, est谩 cerrado. Desde el Centro de estudiantes de Trelew denuncian que el presupuesto de la secretar铆a de Bienestar Universitario (SBU) hab铆a sufrido un ajuste y era insuficiente para afrontar no solo los gastos del comedor sino tambi茅n las becas, los espacios recreativos, deportivos, etc.; que son una conquista de lxs estudiantes. Ante este ajuste en las partidas presupuestarias, los diferentes Centros de estudiantes emitieron un comunicado que rechazaban el 鈥減resupuesto desconsiderado que niega la realidad econ贸mica y social鈥 del pa铆s. Y que no hubo ninguna respuesta de la rectora Lidia Blanco. Pero, adem谩s, denunciaron los m茅todos burocr谩ticos de la FUP (Federaci贸n Universitaria Patag贸nica) que dirige la Franja Morada que no dej贸 ingresar a lxs representantes de los diferentes centros a una reuni贸n pautada para el 26 de abril, para plantear la disconformidad con la partida presupuestaria.

No hace mucho en una entrevista v铆a un canal local de Trelew se film贸 grandes filas para ingresar a comer en el Comedor Yllana de dicha ciudad. Es que un bono econ贸mico y la aguda crisis hace que cientxs de estudiantes de la UNPSJB asistan all铆 para alimentarse. Pero no es solo Trelew y no es solo el comedor. Sino que la partida presupuestaria afectar谩 otros 鈥渂eneficios鈥 como acceder a una beca, espacios de recreaci贸n, investigaci贸n, entre otros.

El ajuste lleg贸 hace rato

El a帽o pasado se vot贸 un presupuesto para la partida destinada al fondo presupuestario de la universidad por un total de 752.482.394.720. Hab铆a tenido un aumento de un 44% en relaci贸n a la partida de la misma 谩rea del a帽o anterior. El gobierno proyect贸 para 2023 una inflaci贸n interanual de un 60%, sin embargo, las estimaciones del Banco Central esperaban un 84% de inflaci贸n interanual. Con esta 煤ltima proyecci贸n se estimaba que el presupuesto sufrir铆a un ajuste real cercano al 22%. Pero una vez m谩s el gobierno jug贸 a la baja con las estimaciones en la inflaci贸n y seg煤n diferentes analistas la proyecci贸n interanual volver铆a a superar el 100%. Es decir que el recorte del presupuesto para la universidad, de forma real, rozar铆a el 30 %. Dicho de otro modo, el gobierno ajusta indirectamente el presupuesto universitario, sacando $ 300 de cada $ 1.000 que entregaba en el a帽o 2022.

Por una gran asamblea y centros de estudiantes independientes

驴Qu茅 rol juega la franja morada? Como en la UBA en donde de manera antidemocr谩tica la Franja Morada se niega a realizar elecciones durante este a帽o y hasta fue con patovicas a una votaci贸n, ac谩 juega el rol de ser quien contiene la bronca. Lejos de llamar a medidas de lucha, la Franja Morada como corriente de la UCR cierra filas con el peronismo dejando pasar un ajuste que sufrimos el conjunto de los estudiantes.

Lxs estudiantes podemos y tenemos que organizarnos, para pelear por una educaci贸n de calidad. No podemos aceptar de forma natural un ajuste y un discurso de expectativas bajas.

Organicemos una gran asamblea y que sea convocada por cada centro que se pronuncie independiente, para recuperar un presupuesto a la altura de la realidad. Que cada curso elija delegados para formar un cuerpo democr谩tico de delegados para responder a este ataque. Plata para educaci贸n, becas integrales, transporte y no para el FMI. Tenemos que comenzar por una resistencia activa, es el primer paso en enfrentar el ajuste y transformar nuestro futuro.

Jos茅 C. Paz: la izquierda reclam贸 en el Concejo Deliberante por la ca贸tica situaci贸n edilicia de la escuela m谩s antigua del distrito

La concejala por el PTS en el Frente de Izquierda, Anabela Colli, solicit贸 en el recinto un pedido de informe al Consejo Escolar por la precaria infraestructura de la Escuela P煤blica n掳2.

Ante la presencia de las familias en el recinto, la referente de la izquierda local resalt贸 que 茅stas se vienen organizando para encontrar soluciones al deterioro de este edificio, el cual tiene 132 a帽os. 鈥La comunidad educativa nos dijo que hay dos aulas con peligro de derrumbe, con goteras y otras tienen cables colgando. Adem谩s, solo hay cinco inodoros para los tres turnos que funcionan en el establecimiento y no hay ba帽os para discapacitados, as铆 como tambi茅n la salida de emergencia est谩 tapada por un 谩rbol鈥, remarc贸.

La maestra de escuela p煤blica mencion贸 que desde el pasado diciembre est谩 aprobado un presupuesto de 31 millones de pesos para arreglos, pero todav铆a no comenzaron las obras. 鈥Las familias no quieren reformas cosm茅ticas, quieren que el edificio est茅 en condiciones y que se conserve la fachada鈥, aclar贸 Colli.

La concejala denunci贸 que los fondos destinados a la EP n掳2 son pocos porque solo podr铆an alcanzar para refacciones en la biblioteca y la salida de emergencia. 鈥Es brutal que las familias no puedan ir a los actos escolares porque no hay los ba帽os suficientes鈥, sostuvo.

Se帽al贸 que la EP n掳2 es considerada monumento hist贸rico y que, por esa raz贸n, debe recibir fondos del municipio de Jos茅 C. Paz. En ese sentido, aclar贸 que el pedido de informe tiene como fin, no solo visibilizar c贸mo se ejecutan las partidas de dinero provincial en esta escuela, sino tambi茅n c贸mo se invierten los fondos municipales

Anabela Colli contextualiz贸 esta situaci贸n en el marco de que la educaci贸n ha recibido recortes presupuestarios por las pol铆ticas actuales de ajuste y responsabiliz贸 al gobierno de la provincia de Buenos Aires y al Consejo Escolar por no haber hecho los arreglos a tres meses de haber empezado las clases.

Para finalizar, reforz贸 que la pelea de la comunidad educativa de la EP N掳2 es en defensa de la educaci贸n p煤blica, gratuita y de calidad y que la clave es mantenerse organizados y unidos en las calles para conseguir los reclamos y enfrentar el desfinanciamiento educativo.

C贸rdoba. Docentes del Garz贸n Agulla en Asamblea Permanente

Reproducimos el Comunicado de las y los docentes del Colegio Garz贸n Agulla:

Como es de p煤blico conocimiento los y las docentes del Garz贸n, venimos sosteniendo el pedido de di谩logo frente a diversos reclamos de 铆ndole edilicia, laboral y de seguridad y salubridad para toda la comunidad del Garz贸n, mismos que al d铆a de la fecha no tienen respuestas de las autoridades competentes.

Es por tal motivo que el cuerpo docente del nivel secundario se declara el 9 de mayo del corriente a帽o en asamblea, a la espera de que se otorgue reuni贸n con el Ministro Grahovac Walter, ya que se han agotado todas las instancias previas de posibles soluciones.

Para su entendimiento queremos informar que al d铆a de la fecha la escuela cuenta con:

Matafuegos vencidos (2017, 2022) e imposibles de manipular por una sola persona.

Ausencia de plan de evacuaci贸n, indispensable en caso de emergencias.

Falta de informe t茅cnico de la estructura que sostiene o apoya el sal贸n de actos, cabe aclarar que las columnas presentan grietas y la pileta se encuentra debajo del sal贸n de actos.

Columnas estructurales rotas en la base, que presentan a la vista los hierros de sost茅n.

Incumplimiento sobre la promesa de refuncionalizaci贸n de la pileta, donde se incluye el cargo de calderista.

Faltantes de 11 cargos en distintas 谩reas administrativas, vi茅ndose afectada principalmente la prosecretar铆a y secretar铆a del nivel secundario.

Faltante de cargo de personal de mantenimiento.

Faltante de cargo de porter铆a turno tarde/noche, en puerta de ingreso Viamonte y puerta de ingreso 24 de septiembre, con la misma caracter铆stica de cobertura del cargo de la ma帽ana.

P茅rdida de espacios funcionales a la vida cotidiana por falta de mantenimiento (laboratorio, gimnasio, pileta, entre otros).

Constante mal clima institucional que repercute negativamente en la labor escolar.

Persecuci贸n ideol贸gica y laboral.

Por mencionar algunos de los reclamos que se vienen sosteniendo desde el a帽o 2005.

La asistencia de los estudiantes a la escuela, a sabiendas de la asamblea vigente, no es responsabilidad del cuerpo docente, que inform贸 la medida de forma inequ铆voca al equipo directivo.

CUERPO DOCENTE NIVEL SECUNDARIO

Comunidad educativa de la mayor escuela de Chubut logr贸 la renuncia de interventores

La Escuela Polit茅cnica 703 de la localidad de Chubut es la m谩s grande de la provincia y hab铆a sido intervenida por el ministerio de Educaci贸n chubutense a cargo de Jos茅 Grazzini. Sin embargo, la comunidad educativa de la escuela logr贸 que renuncien los interventores luego de varias asambleas de docentes, familiares y estudiantes.

鈥淓l equipo docente pide la renuncia y que se restituya o que nombremos gente que nos represente, es la renuncia de todo el equipo normalizador que restituya a nuestras compa帽eras y en caso de ser necesario que venga un equipo externo a la escuela. Si es necesario una auditor铆a externa, a m铆 no me consta que sea necesario鈥, manifest贸 una integrante del equipo educativo.

La docente pidi贸 que sea la misma comunidad 鈥渜uienes nombremos y nos organicemos con representantes para poder seguir garantizando las clases y el buen desempe帽o de la escuela鈥.

El titular del gremio docente Daniel Murphy afirm贸 que la escuela 鈥渢iene que normalizarse a partir de un consenso democr谩tico de quienes pueden llevar adelante esa normalizaci贸n鈥,

鈥淣o podemos estar esperando como pasa habitualmente con los sumarios tres a帽os para tener una respuesta que despu茅s no sirva para nada porque ya pas贸 tanto tiempo que queda totalmente desfasada y no da respuesta a las necesidades鈥, agreg贸.

Por 煤ltimo, mencion贸 la ley 825 que regula a los secundarios 鈥渢iene falencias democr谩ticas muy severas porque fue hecha en 茅pocas de dictadura y habilita mecanismos como estos鈥.

