Boletín de informaciones educativas actualizado al 20.4.2023

Bolet铆n de informaciones educativas actualizado al 20.4.2023

Paro de docentes universitarios

Mario Hernandez

En la continuidad del plan de lucha puesto en marcha por la CONADU HIST脫RICA habr谩 cese de actividades entre el lunes 17 y el s谩bado 22 de abril, en las Universidades Nacionales, ante la falta de respuestas por parte del gobierno frente al reclamo por la reapertura de la paritaria salarial.

A su vez, ante las amenazas de descuento de los d铆as de paro por parte del rectorado de la UNCuyo, el Plenario de Secretar铆as Generales se reuni贸 en la Universidad Nacional de Cuyo (Mendoza) el mi茅rcoles 19 de abril para manifestar su solidaridad con la docencia nucleada en Fadiunc.

Los principales reclamos de los docentes universitarios son: 隆Reapertura ya de la paritaria! 隆Basta de ajuste sobre los salarios!; Ning煤n salario por debajo de la inflaci贸n; No al impuesto a las ganancias sobre los salarios; Respeto del 82 % y 85% m贸vil en las jubilaciones; Programa de regularizaci贸n para docentes ad honorem y contratados; Garant铆a salarial para ayudantes de segunda; Revisi贸n del nomenclador y recomposici贸n del cargo inicial.

En este marco la Asociaci贸n Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires emiti贸 el siguiente comunicado: 鈥淐uando a principios de marzo, las direcciones burocr谩ticas de Conadu y Fedun firmaron una paritaria expr茅s tras s贸lo dos reuniones, la asamblea de AGD UBA y el Congreso de Conadu Hist贸rica denunciaron la entrega y llamaron a organizar un plan de lucha con acciones de visibilizaci贸n, movilizaci贸n a los rectorados y paros. Incluso se sumaron otras ocho asociaciones que rechazaron el acuerdo firmado por su federaci贸n.

Estaba claro que nuestro salario segu铆a en ca铆da libre. El 铆ndice del costo de vida de febrero no fue del 3% como fabulaba Massa sino m谩s del doble. Frente a una inflaci贸n sin control, las tres cuotas del 鈥渁cuerdo鈥, extendidas hasta junio (de 16%, 7% y 7%), eran y son un ajuste.

En esta semana, la Fatun -la federaci贸n que agrupa a los no docentes nacionales y que firm贸 una paritaria similar- anunci贸 que fueron convocados por el Ministerio de Educaci贸n y los rectores para reabrir la negociaci贸n.

En poco menos de un mes se dan cuenta de que los incrementos aceptados se disolvieron en el aire.

隆Ten铆amos raz贸n! Y la raz贸n nos la empiezan a dar forzados por la crisis inflacionaria y por las medidas de fuerza que desplegamos en colegios y universidades.

Exigimos la reapertura de la paritaria docente pre y universitaria; un aumento del 30% ya; ning煤n salario por debajo de la l铆nea de pobreza; salario para ad honorem; abajo el impuesto al salario; fondos especiales para las destruidas obras sociales; derogaci贸n del nuevo reglamento de Dosuba; pago inmediato de la deuda del Fonid.

Inmediata devoluci贸n de los descuentos a los docentes del Carlos Pellegrini y del Nacional Buenos Aires. Parar es un derecho y se muestra una vez m谩s que tiene sentido.

Del 17 al 22 de abril, tenemos que ir con todo al paro en la UBA y en todo el pa铆s hasta arrancar la reapertura de la paritaria y conquistar nuestros reclamos鈥.

A su vez detallaron los motivos de la semana paro: 鈥淪igue el deterioro de nuestros salarios. El incremento que percibimos en marzo no puede disimular que la 煤ltima oferta salarial de 30% en cuotas no acumulativas ser谩 devorada por la inflaci贸n. Una inflaci贸n que no es del 3% que so帽aba Massa sino de 6,6%, m谩s del doble. Y la de marzo se calcula en torno a 7% (7,7%). (鈥) Sigue el deterioro de nuestra obra social. Profundizado por un nuevo reglamento que deja afuera de la atenci贸n de la salud a lxs futurxs jubiladxs docentes y no docentes, y a lxs docentes ad honorem鈥.

鈥淔rente a las medidas de protesta y repudio, las autoridades de la Universidad de Cuyo se lanzaron a amenazar con el descuento por los d铆as de huelga a lxs docentes preuniversitarixs. En C贸rdoba solicitaron la conciliaci贸n obligatoria. En la UBA, el secretario de Media y las rectoras del Pellegrini y el Nacional Buenos Aires fueron m谩s all谩: directamente aplicaron descuentos a lxs docentes. Golpean el salario y atacan el derecho de todos los derechos: el derecho a la huelga. Repudiamos estas amenazas, exigimos la devoluci贸n inmediata de todos los descuentos y las vamos a enfrentar con una fuerte y masiva campa帽a en todas las universidades. Por lo pronto, lanzamos un petitorio al que llamamos a firmar masivamente por docentes, personalidades de la cultura, los DD HH, las organizaciones sindicales, sociales y pol铆ticas y el movimiento estudiantil鈥, agregaron.

Preuniversitarios de la UBA reclaman por deudas y descuentos salariales

Los docentes de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini y del Nacional de Buenos Aires, que dependen de la Universidad de Buenos Aires, se encuentran en estado de alerta frente a los descuentos salariales dispuestos por las autoridades en respuesta a una medida de fuerza adoptada por los docentes de esas instituciones y que se llev贸 adelante el mes pasado.

Se trat贸 de un paro de alcance nacional, convocado por la Conadu Hist贸rica y reafirmado por asambleas docentes de ambos establecimientos. Entre los reclamos que motivaron este paro, los docentes denunciaron deudas salariales de cuatro meses en el pago del Fondo Nacional de Incentivo Docente y la modificaci贸n del reglamento de la obra social Dosuba que deja sin cobertura a los futuros jubilados. Tambi茅n exig铆an la reapertura de la negociaci贸n salarial con el ministerio de Educaci贸n, tras una paritaria del 30% a la que consideraron insuficiente.

En este marco, los y las docentes difundieron un petitorio en defensa de su derecho de huelga, adem谩s de una carta abierta a las familias de las escuelas para informar sobre esta grave situaci贸n.

Los profesores afirman que desde ambas rector铆as y desde la UBA no dan respuesta a la deuda salarial y ni a su pedido respecto de la obra social, al mismo tiempo que mantienen los descuentos que afectan sus salarios y atentan contra su leg铆timo derecho de huelga.

Festival por los docentes despedidos de Musicoterapia

Se realiz贸 el martes 18 en la sede de la Facultad de Psicolog铆a de la UBA, ubicada en Independencia 3065 de la Ciudad de Buenos Aires. La jornada, se dio en el marco de la semana de paro nacional de Conadu Hist贸rica en el que se exige la reapertura de paritarias para los docentes universitarios.

El festival cont贸 con el cierre de Acorazado Potemkin, adem谩s de grandes artistas sorpresa.

Adem谩s de la incorporaci贸n de los docentes despedidos de la Carrera de Musicoterapia y la reapertura paritaria, en esta semana de lucha que lleva adelante Conadu Hist贸rica se rechaza el quite de los d铆as de paro a docentes preuniversitarios y se exige la recuperaci贸n de la obra social Dosuba.

Cipayo: El vicerrector de la UBA recibi贸 a la n煤mero dos del Departamento de Estado

El viernes 14 de abril, la subsecretaria de Estado, Wendy Sherman realiz贸 una conferencia en la Facultad de Ciencias Econ贸micas a prop贸sito de los 鈥200 a帽os de las relaciones entre Estados Unidos y Argentina鈥 acompa帽ada por el embajador en Argentina, Mark Stanley. Fueron recibidos calurosamente por el vicerrector de la UBA y diputado nacional de Cambiemos, Emiliano Yacobitti.

La mandataria declar贸 que 鈥渓a Argentina puede salir adelante si los ciudadanos soportan el dolor a corto plazo鈥.

El vicerrector rescat贸 de la conferencia que 鈥渆l debate y la exposici贸n de ideas resulta relevante y prioritario a la hora de educarnos鈥. Lo hizo en una facultad donde las autoridades vienen de reformar recientemente de forma inconsulta el plan de estudios de la Lic. en Econom铆a, eliminando la materia Geograf铆a Econ贸mica del ciclo obligatorio, una de las pocas materias cr铆ticas al extractivismo y su impacto socioambiental.

No solo en lo ideol贸gico, sino tambi茅n en lo material, el Rectorado viene de votar, con el apoyo del peronismo y La C谩mpora, el recorte a las obras sociales de los docentes. Un ajuste que profundiza la precarizaci贸n de la educaci贸n en una Universidad sostenida mayormente con docentes no pagos bajo la figura de 鈥渁d honorem鈥.

Esta visita se da en el marco del pedido del ministro Sergio Massa, de relaciones estrechas con los EE UU, de 鈥渁uditor铆a鈥 de la FCE UBA a su medida que obliga a pesificar la tenencia de bonos en la Anses, ante los p煤blicos repudios de las organizaciones de la tercera edad. Una medida a favor de la sed de d贸lares de bancos y especuladores.

Ejemplos como el anterior cada vez se replican m谩s y con mayor frecuencia. El a帽o pasado el gobierno del Frente de Todos sugiri贸 usar las universidades para controlar planes sociales. A esto hay que sumarle los m煤ltiples negocios y convenios con empresas multinacionales contaminantes como Monsanto y la Facultad de Agronom铆a, Shell con la Facultad de Exactas, Santander R铆o con la Facultad de Econ贸micas, etc.

Hay dos modelos de universidad en disputa. Una est谩 al servicio de los yanquis, el FMI y las multinacionales. Otra al servicio de la clase trabajadora y los sectores populares.

Cobran a estudiantes de la UNT para inscribirse y rendir ex谩menes

La bronca crece entre los estudiantes de la Facultad de Veterinaria, Agronom铆a y Zootecnia de la Universidad Nacional de Tucum谩n (UNT). Este a帽o comenz贸 con la noticia de que deber铆an pagar un bono de $2.500 para ser dados de alta en el SIU Guaran铆 y poder inscribirse para rendir. Veterinaria da un primer paso arancelando la posibilidad de ser estudiante.

La exigencia del 鈥渂ono鈥 es completamente arbitraria y rompe con la gratuidad. Las agrupaciones de la Facultad, Franja Morada y Mivaz, son la correa de transmisi贸n de estas exigencias, no han denunciado v铆a ning煤n medio esta situaci贸n. Tambi茅n se inform贸 que a los estudiantes que no puedan pagar, deber谩n hacer una encuesta 鈥渆xplicando鈥 su situaci贸n econ贸mica.

Ya en varias facultades de la UNT suenan las alarmas de los estudiantes que por diferentes v铆as son obligados a pagar bonos. En la Facultad de Derecho, por ejemplo, para poder estar en algunas comisiones muy sobrecargadas, se paga. Ahora en Veterinaria para poder aparecer en el sistema.

En momentos de ajuste a la educaci贸n p煤blica donde surgen voces que desde la derecha plantean arancelamiento y terminar con la Universidad p煤blica, es m谩s importante que nunca pelear por el acceso irrestricto a las universidades. La universidad es una de las 谩reas que m谩s presupuesto viene perdiendo en los 煤ltimos 8 a帽os, si contamos el ajuste de Macri y el de Alberto y Massa ahora. La Universidad podr铆a perder en total un 46 % del presupuesto, v铆a recortes e inflaci贸n. Hay que pelear porque cesen estos intentos de las autoridades y por mayor presupuesto educativo.

La UNLP recorta el derecho al aborto

En la Direcci贸n de Bienestar Estudiantil de la UNLP funciona una Consejer铆a de Salud Sexual y Reproductiva, donde se brindan servicios de salud varios a les estudiantes universitaries. En esta Consejer铆a se implement贸 el servicio de acceso al aborto, que consta de una ecograf铆a pre-aborto, el acompa帽amiento, la medicaci贸n y una ecograf铆a post-aborto. Todo esto de manera gratuita para cualquier estudiante de la UNLP.

Sin embargo, desde la Campa帽a Nacional por el derecho al aborto legal seguro y gratuito Regional La Plata denunciaron que en las 煤ltimas semanas han tomado conocimiento que desde la gesti贸n de esta secretar铆a se dio la orden de quitar la ecograf铆a postaborto, que es fundamental para asegurar la eficacia del procedimiento.

Adem谩s, explicaron que la UNLP posee un ec贸grafo propio que est谩 fuera de servicio y no se est谩 considerando el arreglo del mismo. 芦Al d铆a de hoy no se puede acceder a un turno por formulario virtual y si se solicita por redes te mandan al servicio de salud de la provincia sin hacer la correcta derivaci贸n, (que es con historia cl铆nica y asegur谩ndote la atenci贸n)禄, explicaron las activistas.

Agregaron: 芦a efectos pr谩cticos la UNLP no garantiza el derecho al aborto. Sabemos que estas situaciones para las personas que vienen a estudiar a la UNLP son complejas, por lo general no tienen obra social, no conocen los centros de salud ni c贸mo funciona el servicio de salud provincial; a esto se suma el colapso que existen en los hospitales provinciales ya que el presupuesto y la cantidad de profesionales que se dedican a este servicio no aument贸 a pesar de haberse aprobado la ley ya hace m谩s de dos a帽os禄. Continuaron: 芦hace m谩s de un a帽o que no tenemos noticias de avance del proyecto que la Facultad de Ciencias Exactas y el ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires anunciaron sobre investigaci贸n y producci贸n de mifepristona, droga que es recomendada por la OMS para reducir el dolor y aumentar la eficacia de la pr谩ctica m茅dica con misoprostol de interrupci贸n. Nos preocupa que estas situaciones sean parte de una pol铆tica de recorte presupuestario de la UNLP donde la variable de ajuste sean los derechos de les estudiantes禄.

Finalmente, el lunes 17 realizaron una manifestaci贸n en el Rectorado, calle 7 entre 47 y 48, para reunirse con la Direcci贸n de Bienestar Estudiantil y realizar un pedido de informe sobre las garant铆as de acceso al derecho al aborto de les estudiantes de la UNLP.

Paro docente por 96 horas y movilizaci贸n en Santa Cruz por apertura de paritarias

En el Congreso Provincial de ADOSAC realizado el lunes 17 de abril, decidi贸 profundizar las medidas de fuerzas para esta semana y para la pr贸xima. La apertura inmediata de paritarias es el principal reclamo de la docencia, para superar los salarios de pobreza que perciben. El gobierno provincial de Alicia Kirchner, y el Concejo Provincial de Educaci贸n afirman que deber谩n esperar para una nueva negociaci贸n hasta el mes de junio.

Para la docencia esperar hasta junio es demasiado tiempo, porque ven c贸mo se deteriora constantemente su poder adquisitivo. Es por eso exigen un aumento salarial, acorde a la Canasta B谩sica Total de la Patagonia. Se calcula que dicha CBT ronda en 250.000 pesos aproximadamente, seg煤n datos INDEC.

De no haber respuestas favorables, habr谩 120 horas de paro a partir del lunes 24 de abril, con m谩s movilizaciones, volanteadas en las rutas y otras actividades que visibilicen la lucha docente.

La semana anterior hubo marchas de padres autoconvocados en localidades como El Calafate, Caleta Olivia, Piedra Buena, Pico Truncado y R铆o Gallegos, haciendo responsable de lo que ocurre al gobierno provincial y anunciando m谩s movilizaciones e invitando a que se sumen m谩s familias.

Otros puntos agregados en el comunicado del Congreso Provincial de ADOSAC son:

飩 Repudiar el car谩cter persecutorio del comunicado oficial emanado desde el CPE sobre el descuento de d铆as, aduciendo falta injustificada a los docentes que se pliegan en adhesi贸n a las medidas de paro adoptadas por nuestro sindicato, m谩xime teniendo en cuenta el car谩cter alimentario que el salario posee en plena contradicci贸n de un gobierno que reivindica las huelgas de 1921 desde la ret贸rica, pero en la pr谩ctica las condena.

飩 Exigir a CTERA la convocatoria de un paro Nacional en apoyo a las provincias que a煤n siguen en conflicto.

飩 Juicio y condena ejemplar al femicida de nuestra compa帽era Jesica Minaglia.

飩 Justicia para Facundo D铆az (prohibido olvidar).

飩 Aparici贸n con vida de Marcela L贸pez.

飩 Desprocesamiento inmediato para nuestros compa帽eros Gabriela Ance, Diego Barrionuevo, Claudio Wasquin y Juan Manuel Valent铆n. Luchar no es un delito. No a la judicializaci贸n de la protesta social en Santa Cruz.

Paro docente en Chubut por la absoluci贸n de Estela Ju谩rez

La Asociaci贸n de Trabajadorxs de la Educaci贸n de Chubut convocaron para el viernes 14 de abril a un paro provincial docente en repudio al inicio del juicio contra la docente Estela Ju谩rez. Se trata de la ex secretaria general de la regional suroeste de Atech, a quien se la criminaliza por haber participado del corte de la Ruta 26, camino a los yacimientos de Pan American Energy, realizado en 2019 en el medio del gran conflicto docente y estatal, que atravesaba la provincia y que a煤n sigue sin resolverse. Exigen adem谩s que abran las paritarias, ya que les maestres no llegan a fin de mes, y advertir la mala liquidaci贸n de m谩s de mil salarios.

En aquel conflicto, los docentes y estatales reclamaban por el pago de sus salarios en tiempo y forma, por mayor presupuesto educativo para garantizar el normal funcionamiento de las escuelas en cuanto a lo edilicio, partidas escolares para limpieza, copa de leche, comedor, oficina.

鈥淓n 2019, la realidad provincial se puede definir como ca贸tica en cuanto al abandono que el Estado hizo sobre todos los trabajadores p煤blicos. Est谩bamos atravesando una grav铆sima situaci贸n econ贸mica y social como resultado de una pol铆tica que respond铆a -responde- a los requerimientos del FMI y no a las necesidades de los habitantes de la provincia鈥, relat贸 la propia Estela Ju谩rez.

Un nuevo paro de 72 horas en C贸rdoba

La asamblea que re煤ne a los departamentos de toda la provincia vot贸 el lunes 10 el rechazo a una oferta del Gobierno que no contempla las demandas del pliego de reivindicaciones. Fueron 18 los departamentos que rechazaron la propuesta y s贸lo 8 la aceptaron. Adem谩s, se lanz贸 como medida de lucha un nuevo paro, esta vez de 72 horas desde el mi茅rcoles 12 hasta el viernes 15. Con estos tres d铆as de paro se acumular谩n siete d铆as con medidas de fuerza en total desde el comienzo del a帽o lectivo. Tambi茅n, se anunci贸 una movilizaci贸n en la capital provincial para el jueves 13.

Un par de horas despu茅s de finalizada la asamblea, la Provincia present贸 al ministerio de Trabajo un pedido de conciliaci贸n obligatoria y la conducci贸n de UEPC anunci贸 que ser铆a aceptado.

El gobierno de Schairetti que busca proyectarse nacionalmente como un buen gestor, se encuentra complicado por un conflicto que no puede cerrar ya que la burocracia sindical de Uepc se encuentra sobrepasada por las bases. Eso incluyendo a la propia base celeste (agrupaci贸n de la conducci贸n), que se niega a aceptar una oferta salarial que mantiene los salarios docentes por debajo de la l铆nea de pobreza.

Frente al anuncio del dictado de la conciliaci贸n obligatoria por parte del ministerio de Trabajo de la Provincia en el conflicto docente, Laura Vilches, Legisladora y concejal (MC) por el Frente de Izquierda y actualmente docente, se帽al贸: 鈥渆stamos ante una medida totalmente autoritaria por parte del gobierno de Schiaretti. Frente a un reclamo masivo de la docencia en toda la provincia que exige no cobrar salarios de pobreza, responde aumentando el autoritarismo y la arbitrariedad para impedir que realicemos el paro de 72 horas votado en el d铆a de hoy. Busca acallar un reclamo leg铆timo que tiene un gran apoyo social en la provincia.鈥

Para finalizar, Vilches se帽al贸: 鈥渆stamos viviendo un grav铆simo ataque al derecho a huelga en la provincia. Primero nos realizaron descuentos por los d铆as de paro: en mi caso fueron de $23.000, y hay casos de descuentos de 30.000 o 40.000 pesos. El mismo gobierno que ya nos atac贸 de esta manera para hacernos desistir de nuestras medidas de lucha, ahora impone la conciliaci贸n con el mismo objetivo. Inclusive si lo pensamos desde su propia imposici贸n, toda conciliaci贸n obligatoria deber铆a retrotraer el conflicto a cero, es decir, deber铆an devolvernos lo que nos descontaron por los d铆as de huelga; pero el gobierno tampoco anunci贸 eso. Por eso rechazamos esta conciliaci贸n, exigimos que UEPC haga lo propio y a la CGT C贸rdoba que convoque a un paro provincial en defensa del derecho a huelga. Las escuelas, docentes autoconvocados y agrupaciones opositoras, llamamos a continuar la lucha y convocamos a movilizarnos este martes a las 18:30 desde Illia y Chacabuco.鈥

Plenario por una lista de unidad de las escuelas y la oposici贸n

El s谩bado 15 de abril en el Colegio Tabor铆n (Av. Sabattini 359) se realiz贸 el segundo plenario de construcci贸n de la Lista de Unidad de las escuelas y la oposici贸n para debatir y construir un programa para un nuevo sindicato.

鈥淔uera Monserrat鈥 es el sentimiento profundo que miles de trabajadoras y trabajadores de la educaci贸n de C贸rdoba, hartas de la conducci贸n del sindicato que viene avalando el ajuste de los gobiernos provincial y nacional.

El descontento del a帽o pasado se ha profundizado y extendido en el presente a帽o con acciones autoconvocadas desde las escuelas, zonales, carpa blanca, semaforeadas, protestas en las rutas, peajes en toda la provincia, adem谩s de paros y enormes movilizaciones. En la gran marcha del 23/3 comenzaron a construir la unidad con salud y llegaron a otros trabajadores como la Coca Cola que se solidarizaron, a estudiantes de UNC que impulsaron un fondo de lucha, a familias de la Asamblea por Trabajo y Vivienda que difundieron las reivindicaciones en sus barrios.

En evidente crisis, la 鈥渃onducci贸n鈥 de UEPC no puede conducir las escuelas, ni las asambleas de delegadxs de Capital y en gran medida las del interior provincial para cerrar un acuerdo con el gobierno provincial. Lxs docentes no soportan m谩s una dirigencia gremial que defiende el ajuste, salarios y condiciones de trabajo cada vez m谩s terribles. Exigen a la CGT y la CTERA paro provincial y nacional.

En el camino de conformar una nueva lista de unidad para recuperar UEPC es fundamental acordar un programa que genere entusiasmo al proponer un sindicato diferente, con plena democracia sindical.

Elecci贸n de delegades de Suteba

Se realizan esta semana en todas las escuelas de la provincia.

Las elecciones de delegades se dan en un marco donde aumenta la bronca y el descontento en las escuelas. Con inflaci贸n r茅cord y una econom铆a ordenada en funci贸n del pago de la deuda crece el malestar popular con un gobierno que ajusta y desilusiona a miles de trabajadores que lo creyeron una alternativa frente al macrismo y la derecha.

Kicillof, el gobernador estrella de Cristina, pretendi贸 mostrar un inicio de clases con normalidad y hacer campa帽a con la educaci贸n, pagando pauta oficial sobre la extensi贸n de la quinta hora en primaria. Pero el relato se deshizo r谩pidamente con la llegada de la ola de calor que mostr贸 la grave crisis educativa en la provincia.

Desde abajo y por escuela, se fue poniendo en pie la organizaci贸n junto a familias, estudiantes y auxiliares por condiciones para ense帽ar y aprender. Se realizaron asambleas, movilizaciones, cortes de calles y en algunos lugares se retomaron los comit茅s de seguridad e higiene que surgieron en la pandemia por el control de las condiciones de salubridad e infraestructura. En toda la provincia confluyeron las escuelas en movilizaciones importantes, como en Bah铆a Blanca donde mil docentes marcharon por las calles de la ciudad.

En La Plata la Multicolor convoc贸 a 800 docentes en el aniversario del asesinato de Carlos Fuentealba, 500 se movilizaron en la Matanza como parte de las medidas que vienen realizando distintas escuelas junto a la Multicolor con asambleas y cortes por condiciones de infraestructura, en Lomas fueron 400 los docentes que se movilizaron ante la falta de condiciones de la ola de calor y en Ensenada donde la Multicolor impuls贸 una asamblea de 400 compa帽erxs frente al municipio, junto con movilizaciones al Consejo Escolar y cortes en escuelas.

En Tigre decenas de escuelas vienen organiz谩ndose junto a las comunidades y se movilizan junto a la seccional recuperada del Suteba,. Compa帽eras de m谩s de 50 escuelas se hicieron presentes en rechazo a la persecuci贸n y judicializaci贸n de Alfredo C谩ceres y el Suteba Tigre.

Esta respuesta muestra que la resignaci贸n que nos propone la Celeste no convence y que hay fuerzas para poner de pie a la clase trabajadora desde las escuelas insertas en los barrios populares donde m谩s golpea la crisis.

Las escuelas son el epicentro de la crisis social. Los pibes llegan con hambre, atravesados por las penurias de su vida cotidiana. Muchos j贸venes tienen que dejar de estudiar o trabajar mientras cursan el secundario.

Mientras ocurre todo esto, Baradel aplaude de pie en los actos oficialistas y parece el jefe de la campa帽a por la reelecci贸n de Axel Kicillof. Su agrupaci贸n Celeste, con un discurso 鈥渟ocial鈥 de cart贸n, desnuda una insensibilidad y una indiferencia feroz.

Nosotres tenemos que unirnos, hacernos fuertes desde abajo -sostienen desde la Multicolor-, para imponer a las conducciones sindicales un plan de lucha contra el ajuste, por presupuesto para salud, educaci贸n y vivienda. Por la universalizaci贸n de un servicio alimentario en las escuelas nutritivo, becas, boleto educativo, que la jornada laboral docente sea de un cargo con salario igual a la canasta familiar para que podamos trabajar todes y ense帽ar mejor, esto implica generar cargos y terminar con la precarizaci贸n. Queremos cuestionar esta educaci贸n de clase que nos ense帽a a obedecer, y discutir con la comunidad qu茅 ense帽amos y para qu茅 ense帽amos, poner en pie un Congreso pedag贸gico donde debatamos qu茅 educaci贸n necesitamos.

Para fortalecer esta pelea, y reorganizar la oposici贸n Multicolor en toda la Provincia, hay que extender la presencia de compa帽erxs combativxs en las elecciones de delegados de escuela. Participar con fuerza en las reuniones de delegados y asambleas para imponer a la burocracia medidas de lucha que no quieren tomar, desbordar los l铆mites que Baradel y el FUDB se empe帽an en imponer para sostener al gobierno y contener la bronca que hay en las escuelas. A su vez, tenemos que poner en pie espacios de coordinaci贸n provincial, con mandatos construidos desde abajo para impulsar la mayor participaci贸n de compa帽erxs y golpear con fuerza al gobierno.

El Gobierno de la Ciudad demoli贸 una sede de un Centro de Educaci贸n Especial y se niega a reconstruirla

Por Mart铆n Su谩rez

Mientras la comunidad educativa porte帽a reclamaba la institucionalizaci贸n de estos Centros, el Ministerio decidi贸 tirar abajo una sede.

En los 煤ltimos a帽os, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires profundiz贸 el vaciamiento en todos los sectores de la educaci贸n, especialmente, en la educaci贸n especial. En diciembre del a帽o pasado, el ministerio de Educaci贸n porte帽o que comanda Soledad Acu帽a, demoli贸 la sede de un Centro Educativo Interdisciplinario (CEI) del distrito escolar 13. Estos espacios son instituciones que funcionan en los diferentes distritos escolares donde no hay Escuelas Integrales Interdisciplinarias. Los CEI coordinan a maestros y maestras de apoyo pedag贸gico que brindan atenci贸n en escuelas comunes de nivel inicial, primario y secundario. Casualmente, estos centros, se encuentran mayoritariamente en los distritos de la zona sur de la Ciudad donde el gobierno de Rodr铆guez Larreta se niega a construir Escuela Integrales Interdisciplinarias, en los distritos 7.潞, 11.潞, 13.潞, 15.潞 y 19.潞. Esto representa otro ajuste en educaci贸n especial, un sector que en los 煤ltimos a帽os, sufri贸 persecuci贸n judicial, expropiaci贸n y fusi贸n de edificios, y una baja sistem谩tica en el presupuesto.

鈥淒esde hace muchos a帽os venimos luchando para que estos CEI se institucionalicen, es decir, transformarlos en una instituci贸n con sede propia, con un equipo de conducci贸n, con planta org谩nica funcional propia y que no dependa de una escuela, dado que actualmente los CEI que quedan no tienen presupuesto propio y tienen como coordinadora a una vicedirectora鈥, explica Jorge Godoy, secretario de educaci贸n especial de la Uni贸n de Trabajadores de la Educaci贸n (UTE-CTERA). Pese al reclamo sostenido de la comunidad educativa, la Ciudad no solo se neg贸 a institucionalizar esos centros, sino que, en diciembre pasado, tir贸 abajo el CEI del distrito 13.

鈥淟amentablemente desde el 谩rea de especial no hay ninguna intervenci贸n para que la sede se reconstruya o para que se le asigne una nueva. Este es el verdadero inter茅s que tiene el Ministerio de Educaci贸n de la Ciudad sobre el sistema educativo. Ellos hablan de inclusi贸n, de trabajo en territorio, pero cuando tienen que invertir en lo territorial miran para otro lado. Lo mismo de siempre, puro marketing, mucho discurso, pero la inclusi贸n real es un verso para este gobierno鈥, suma Godoy.

La propia cartera educativa reconoce la importancia de los CEI y destaca en su p谩gina web que 鈥渟us intervenciones est谩n orientadas a evitar el fracaso escolar y la deserci贸n en la escuela com煤n, a acompa帽ar y facilitar los procesos de inclusi贸n educativa, as铆 como a intervenir para mejorar las propuestas de ense帽anza鈥.

鈥淟os CEI se encuentran justamente donde no hay Escuelas Integrales Interdisciplinarias y casualmente son los distritos del sur donde se necesita mucha intervenci贸n en educaci贸n especial. Esta demolici贸n que hizo el Ministerio de Educaci贸n se inscribe en el contexto de hacer desaparecer la educaci贸n especial. Demoler el espacio es de alguna manera, tanto desde lo real como desde lo simb贸lico, una demostraci贸n de eso鈥, agrega el docente e integrante de la comisi贸n directiva de UTE y termina, 鈥渆s por eso por lo que este viernes a las 12:00, vamos a realizar un abrazo al lugar donde se encontraba el CEI, en calle Basualdo al 3100鈥.

Un vaciamiento constante sobre educaci贸n especial

En la Ciudad hay apenas 56 instituciones de Educaci贸n especial, insuficientes frente a la alta demanda de vacantes todos los a帽os. Pero no se crean m谩s lugares. Durante su primer mandato, el jefe de gobierno, Horacio Rodr铆guez Larreta, mantuvo pr谩cticamente congelado el presupuesto para el 谩rea, e incluso baj贸 su incidencia sobre el presupuesto total de Educaci贸n del 3,7% al 3,6% en su segunda gesti贸n. Desde hace 9 a帽os dejaron de enviar a las escuelas especiales los libros de texto, de literatura y materiales did谩cticos que recib铆an estudiantes de inicial y primario. Lo mismo con los materiales espec铆ficos para estudiantes ciegos y sordos, como textos en braille, en lengua de se帽as Argentina espa帽ol, m谩quinas Perkins para escribir en braille o las hojas especiales.

En los 煤ltimos diez a帽os, la modalidad de Educaci贸n Especial en CABA tuvo cinco directoras, y la mayor铆a no proven铆a de este 谩mbito educativo. Seg煤n varios especialistas, esto genera que las pol铆ticas educativas para el sector hayan sido escasas o nulas, y la sensaci贸n desde nuestra gesti贸n es siempre un 鈥榲olver a empezar鈥. Las y los docentes del sector tiene que volver a explicar una y otra vez a funcionarios y asesores qu茅 es lo que hacen en las escuelas. Una l贸gica que, evidentemente, impacta en la tarea diaria y en el fortalecimiento de la modalidad.

El antecedente de Macri

El ajuste en Educaci贸n Especial parece ser una marca del PRO. Cuando era presidente, Mauricio Macri quit贸 los fondos destinados a las prestaciones privadas, donde asisten unas 30.000 personas con discapacidad. Se desentendi贸 del manejo del programa Incluir Salud y descentraliz贸 su presupuesto en las provincias. La inversi贸n mensual en el 谩rea de institutos privados era de 700 millones de pesos y otros 150 millones para abonar las prestaciones de pensiones no contributivas. Pero las prestaciones corrientes y complementarias se dejaron de abonar en 2017 y 2018. En su momento, Carlos Alberto Mu帽oz, presidente de la Asociaci贸n de Institutos Educativos Privados Especiales, asegur贸 que no pod铆an 鈥渁frontar las obligaciones elementales: la educaci贸n inclusiva solo tiene 茅xito con recursos humanos adecuados y presupuestos acordes. El tiempo perdido no se recupera, sobre todo en esta poblaci贸n tan vulnerable鈥.

Importante movilizaci贸n rechaza la persecuci贸n sindical a Alfredo C谩ceres y al Suteba Tigre

Cientos de docentes, organizaciones de trabajadores y referentes de izquierda se hicieron presentes en la convocatoria de SUTEBA Tigre, ante la citaci贸n del Juzgado de Paz al miembro del Consejo Ejecutivo Seccional y Congresal, acusado falsamente por violencia de g茅nero cuando acompa帽aba el reclamo por condiciones seguras en el marco de la ola de calor, realizado por las docentes de la EP39.

Desde las 8:00, se hicieron presentes en las puertas del Juzgado de Paz de Tigre docentes de m谩s de cincuenta establecimientos del distrito, en repudio a la falsa denuncia llevada adelante por el equipo directivo de la escuela primaria n潞 39 cuando Alfredo C谩ceres, como parte de la comisi贸n directiva de SUTEBA Tigre, acompa帽aba a las docentes que se organizaban por condiciones en plena ola de calor.

Dicha denuncia fue desmentida por las docentes de la instituci贸n y desestimada por el equipo t茅cnico interdisciplinario del juzgado interviniente. Luego de estos hechos, con una investigaci贸n en curso, la polic铆a bonaerense hostig贸 e irrumpi贸 en la seccional con el 煤nico objetivo de intimidar.

La movilizaci贸n concluy贸 en la sede de la Jefatura Regional de Inspecci贸n a donde los docentes llevaron sus reclamos. Participaron delegaciones de trabajadores de la zona, como los choferes de la 60, que vienen enfrentando los ataques del gobierno con los violentos allanamientos ordenados por Berni y Kicillof. Estas acciones, como el hostigamiento policial que sufri贸 la seccional de SUTEBA, incurren en una clara pr谩ctica anti sindical, por medio de la judicializaci贸n de los conflictos laborales, sobre los cuales las fuerzas de seguridad se montan para perseguir a las organizaciones de trabajadores.

Tambi茅n llevaron su solidaridad Jorge Medina de MadyGraf, luego de haber votado el apoyo en su asamblea. Participaron trabajadores del Frigor铆fico Rioplatense, de la alimenticia Mondelez-Pacheco que se encuentran peleando contra los despidos de 300 trabajadores, contra un acta flexibilizadora que impone aumento del ritmo de trabajo. Tambi茅n estuvieron auxiliares de Ate Tigre,telef贸nicos, del neum谩tico Lista Roja-SUTNA y trabajadores desocupados del FOL. Acompa帽aron la movilizaci贸n referentes de la izquierda como Romina del Pl谩 y Vilma Ripoll, sumado a decenas de referentes y organizaciones sindicales y pol铆ticas que enviaron su adhesi贸n y solidaridad.

El amplio arco de repudio y solidaridad junto a la movilizaci贸n es una primera respuesta contra la judicializaci贸n y persecuci贸n a las organizaciones de lucha, contra el intento de disciplinar e impedir la organizaci贸n de las maestras de la escuela por mejores condiciones de trabajo. Las docentes que tomaron la palabra en la jornada expresaron la realidad de la mayor铆a de las escuelas del distrito y la Provincia, y como se vienen organizando junto a las comunidades como contaron desde la secundaria 22 y 14. Esta 煤ltima sufre tambi茅n la persecuci贸n, encarnada por la inspectora Zoilo que sancion贸 a su director Julio Gonz谩lez por suspender las clases en la ola de calor y qui茅n sufre descuentos en su salario.

Lo que quieren acallar con estas medidas es la realidad de las escuelas y la desinversi贸n de d茅cadas, que Kicillof pretende maquillar para la campa帽a electoral.

Docentes repudian el intento de amedrentamiento de la Infanter铆a de Jujuy en el CEDEMS

En la ma帽ana del s谩bado 15 de abril, en la sede del Centro de Docentes de Ense帽anza Media y Superior (CEDEMS), la Comisi贸n Directiva convoc贸 a su primera reuni贸n informativa. Antes de comenzar, la Infanter铆a de la provincia de Jujuy, ingres贸 al sindicato para amedrentar a quienes se organizan por sus derechos.

Una forma de apretar a la nueva Comisi贸n Directiva de un sindicato recuperado que viene reclamando frente a los salarios de pobreza, por condiciones laborales y por la educaci贸n p煤blica, donde hay m煤ltiples problemas edilicios, no hay comedores, ni transporte para que todos puedan estudiar. El gobierno no da respuesta a ninguno de los reclamos, pero en todos sus discursos, Gerardo Morales, dice que la educaci贸n es lo primero.

En Rosario marchan docentes contra la violencia

El martes 11 los docentes reclamaron con una marcha tras los dos nuevos ataques desatados contra escuelas de la zona norte de la ciudad de Rosario. El lunes 10 las escuelas Jos茅 M谩rmol, de Larrea al 300 bis, y Rosa Ziperovich, de avenida Sabin al 1100, permanecieron sin actividad despu茅s de que sus edificios fueran baleados durante la madrugada del s谩bado. En ambos casos, los delincuentes dejaron tambi茅n un mensaje amenazante.

Bajo las consignas de 鈥淏asta de Violencia鈥 y 鈥淏asta de Balaceras a las Escuelas鈥, los docentes de escuelas p煤blicas se concentraron a media ma帽ana del martes 11 en la plaza San Mart铆n para pedir que se ponga fin a los episodios de intimidaci贸n p煤blica que en las 煤ltimas semanas tienen como blanco a los edificios escolares. Tambi茅n participaron familias con ni帽os peque帽os que acuden a diferentes instituciones.

Desde la delegaci贸n Rosario de Amsafe se decidi贸 desobligar a los alumnos en las 煤ltimas dos horas del turno ma帽ana y las primeras dos del turno tarde, a partir de las 10:30 y hasta las 14:30, para que los maestros puedan participar de la manifestaci贸n.

Entre los testimonios, la vicedirectora de la primera de las escuelas baleadas el fin de semana, Jos茅 M谩rmol N掳 84, relat贸 que 鈥渆s muy triste la situaci贸n que nos toc贸 y nos toca vivir, es un enfrentamiento entre bandas que afectan a los chicos y chicas que vienen a la escuela, a un lugar que es seguro鈥, en relaci贸n a la balacera.

鈥淟as escuelas que fueron atacadas cumplen una funci贸n muy importante en lo social, en nuestro caso tenemos una poblaci贸n escolar muy grande, son 650 alumnos, tenemos un comedor escolar y lo que quieren hacer es sombrar el miedo y no vamos a ceder鈥, expres贸 ya que la instituci贸n es un lugar de refugio, de aprendizaje y de juego para los chicos.

La vicedirectora aclar贸 que el mi茅rcoles las clases se retomar谩n de forma normal.

Ana Rosario, directora de la escuela 84, cont贸 que por parte de la seguridad les ofrecieron tener un patrullero en la puerta y ella dijo: 鈥淓sa no es la soluci贸n鈥 y sigui贸: 鈥淟os gobernantes no saben resolver esto鈥.

Por otro lado, dos docentes, una de arte y otra de educaci贸n f铆sica de la escuela 6055 de barrio Ludue帽a explicaron que no sufrieron balaceras pero s铆 son v铆ctimas de robos constantemente. 鈥淓stamos en barrio Ludue帽a y esta convocatoria adem谩s de docentes deber铆a ser para toda la comunidad, cada vez somos m谩s vulnerables. Las paredes ya no contienen a los alumnos鈥, expresaron.

La profesora de arte a modo de ejemplo cont贸 que los ni帽os naturalizan la violencia. 鈥淧lasman en sus dibujos balaceras鈥, y no hay que naturalizarlo bajo ning煤n punto de vista. Y sigui贸: 鈥淣o se puede salir a jugar, a tomar mate en la vereda鈥.

La otra docente sigui贸: 鈥淣o podemos dejar que esto suceda, no podemos ser indiferentes, no vemos salida. Entendemos que es una forma de negociar y una muy negra, con las infancias鈥, por los mensajes mafiosos.

Las docentes fueron firmes con su mensaje: 鈥淐on las escuelas no鈥, sentenciaron.

Juan Pablo Casiello, titular de Amsafe asegur贸 que el mi茅rcoles 12 a las 9:00 el ministro de Seguridad, Claudio Brillone, se comprometi贸 a tener una reuni贸n con el gremio docente.

Desde Sadop acompa帽aron la movilizaci贸n con el Cuerpo de Delegados, pero sin desobligar a los alumnos.

Con les ni帽es no, con les docentes tampoco

Por Natalia L贸pez

Despu茅s de las masivas movilizaciones de docentes de inicial en Echeverr铆a, fortalezcamos la organizaci贸n desde abajo, por un protocolo integral de intervenci贸n en denuncias de abuso.

En las 煤ltimas semanas se dieron dos movilizaciones masivas autoconvocadas de docentes de nivel de inicial de Esteban Echeverr铆a, frente a las situaciones que se replican de denuncias de abuso sexual infantil en jardines p煤blicos y agresiones a docentes.

Esto ocurre en varios distritos. En la mayor铆a de los casos, quedan archivadas o se verifica que los hechos no ocurrieron. Sin embargo, producen un da帽o hacia quienes son acusadxs sobre el cual no existe ning煤n acto reparatorio, al mismo tiempo que la vulneraci贸n hacia lxs ni帽xs que han manifestado indicios de abuso sin que se investigue su origen.

De las movilizaciones a la Jefatura Distrital participaron tambi茅n delegados y agrupaciones de izquierda que conforman la Multicolor de Suteba (la Marr贸n, Docentes en Marcha, Tribuna Docente, la Roja, la Naranja). Estuvo ausente la conducci贸n Celeste de Suteba (aliada al gobierno de Kicillof), que est谩 dando la espalda a los reclamos. Lxs docentes no recibimos ninguna respuesta a los reclamos m谩s que el ofrecimiento de una reuni贸n.

Para sumar a las propuestas para seguir organiz谩ndonos, desde La Marr贸n ponemos a disposici贸n para debatir la necesidad de un protocolo y recursos para prevenci贸n y actuaci贸n, con algunas medidas que se vienen debatiendo en las seccionales recuperadas por la Multicolor de Suteba as铆 como tambi茅n entre compa帽eras del nivel inicial.

Por un protocolo integral para el abordaje de situaciones de denuncias de ASI en jardines:

Medidas preventivas:

*Aplicaci贸n efectiva de la ESI (Educaci贸n Sexual Integral) con capacitaci贸n en servicio sobre el abordaje de situaciones de ASI (Abuso Sexual Infantil). Creaci贸n de equipos especializados dentro del marco del Estatuto Docente, que incluya el trabajo con las familias. Que la ESI sea un espacio curricular en las escuelas.

*Ampliaci贸n de los cargos de EOE para todas las instituciones de nivel inicial. Garantizando un equipo por turno y por escuela, cuya actuaci贸n es requerida para el abordaje y detecci贸n de situaciones de ASI.

*Creaci贸n de cargos de Preceptora en todos los jardines, y pareja pedag贸gica. Esto ayudar铆a no solo en materia pedag贸gica, sino de cuidados.

*Acondicionamiento de infraestructura para contar en todos los jardines con aulas y espacios 鈥渧idriados鈥 en el nivel inicial y primario que permitan la visualizaci贸n de todos los espacios educativos, y espacios amplios comunes. Construcci贸n urgente de las escuelas y Polos Educativos faltantes para terminar con el hacinamiento.

*Jornadas institucionales para tratar estos temas y reuniones plenarias de los cargos de base de todos los jardines con la Jefatura Distrital.

*Incluir en la paritaria docente, la discusi贸n sobre una normativa particular para el tratamiento de estas situaciones

Por un protocolo de actuaci贸n que resguarde los derechos de los ni帽os y docentes:

*Urgente creaci贸n y aplicaci贸n de un protocolo de resguardo claro y r谩pido para dar curso a las denuncias de presunciones de abuso, donde tanto las y los ni帽os o j贸venes y las familias puedan canalizar su denuncia, y llegar a la verdad y justicia.

*La Gu铆a de Orientaci贸n para la Intervenci贸n en Situaciones Conflictivas es insuficiente, y hace recaer la denuncia frente a una presunci贸n de ASI en las instituciones escolares, lo cual no contribuye a los lazos comunitarios y expone a la docencia. Las denuncias debe realizarlas la DGCyE, a trav茅s de autoridad competente.

*La exigencia de que contin煤en las investigaciones en aquellas situaciones donde se comprobare la inocencia del docente, para garantizar el resguardo y justicia para los ni帽os.

*Creaci贸n de una unidad especializada de la DGCyE con especialistas, abogados, etc., que demuestren la intervenci贸n de las autoridades educativas, y eviten el mecanismo actual por el cual se pone en primer lugar la presunci贸n de culpabilidad. Asimismo, que se encarguen del correcto tratamiento del tema con la comunidad afectada por la situaci贸n.

*Patrocinio legal financiado por el Estado, para docentes sobre los que pese una acusaci贸n y frente a la defensa en relaci贸n a agresiones enmarcadas en el caso.

*Que se cumplan con las garant铆as procesales para salvaguardar los derechos y la integridad de lxs ni帽xs y de lxs trabajadores de la educaci贸n.

*Ante la falta de encuadre para la separaci贸n del docente mientras dure el proceso penal (se suelen aplicar art铆culos que no corresponden), creaci贸n de una figura espec铆fica de 鈥渞esguardo frente a situaciones de conflicto鈥 que no implique presunci贸n de culpabilidad y garantice la continuidad salarial, as铆 como la pronta reincorporaci贸n al finalizar el proceso si resulta desestimada la denuncia, archivada o resulta absuelto.

*Garantizar al ni帽x/s el resguardo de sus derechos y la posibilidad efectiva de continuar su trayectoria en otra instituci贸n si lo solicitara.

Frente al hostigamiento medi谩tico, y las denuncias archivadas o que se demuestran inconsistentes, exigimos actos reparatorios:

*Cese del hostigamiento medi谩tico a docentes por denuncias que no han sido probadas. Los medios masivos que deformen la informaci贸n y el tratamiento de los hechos exponiendo a ni帽xs y acrecentando la violencia hacia trabajadores, deber谩n realizar una reparaci贸n p煤blica y efectiva.

*En el caso de docentes que sufrieran agresiones f铆sicas o a su patrimonio, las acciones legales correspondientes deber谩n correr a cuenta de la DGCyE, para preservar al docente y no generar mayor enfrentamiento entre la instituci贸n, les trabajadores y la comunidad.

*Cobertura por parte de la ART de la totalidad del personal afectado, tanto f铆sica como emocionalmente. Cobertura de los da帽os al personal fuera del 谩mbito laboral, pero que guardan relaci贸n con las denuncias que hubieren ocurrido.

Por la organizaci贸n de la comunidad educativa:

*Para seguir organiz谩ndonos, necesitamos asambleas para debatir y decidir c贸mo continuamos, c贸mo llegamos tambi茅n a las familias que apoyan nuestros reclamos y defienden la educaci贸n p煤blica.

*Impulsar la formaci贸n de comisiones para tratar estos casos en los sindicatos.

驴Cu谩l es el trasfondo social y por qu茅 la pol铆tica no es ajena?

Las situaciones de violencia que se desencadenan hacia docentxs y auxiliarxs, no son casuales: est谩n fogoneadas desde los grandes medios de comunicaci贸n, en el tratamiento que les dan a las denuncias. Tambi茅n en los ataques a lxs docentes, desde el gobierno y la derecha que buscan sembrar la idea de que todos los problemas de la educaci贸n p煤blica son responsabilidad de lxs trabajadorxs de la educaci贸n y que todo se resuelve con los chicos en las aulas, no importa en qu茅 condiciones. Son ellos los principales responsables de enfrentar a docentes y familias.

驴Qui茅n conoce mejor que nosotrxs lxs docentes la situaci贸n de las familias y lxs ni帽xs que todos los d铆as asisten a nuestras escuelas? Muchos sin zapatillas, sin 煤tiles, sin haber siquiera desayunado o cenado, habiendo dormido hacinados en viviendas precarias. En las escuelas no solo desempe帽amos una funci贸n pedag贸gica, sino que cada vez son m谩s las funciones que recaen en las aulas, sin personal, sin infraestructura, sin recursos.

Cuanto m谩s avanza la pobreza, que ya supera el 40%, m谩s emergen los problemas sociales. Y el lugar donde se expresan es en las escuelas. Las resoluciones de la DGCyE son insuficientes mientras las denuncias por abuso van en aumento de mano de la miseria social con el ajuste econ贸mico que est谩 aplicando el Frente de Todos, y que Cambiemos y Milei quieren continuar.

Es por esto que peleamos por el cese de la violencia hacia docentes junto a pelear por infancias que merezcan ser vividas: libres de violencia, de abuso y de pobreza. Para esto son necesarias medidas de fondo, y los recursos necesarios para eso tienen que salir de los que se llenan los bolsillos a costa de la miseria de millones, los grandes empresarios, banqueros y sojeros. Por eso creemos que tenemos que luchar tambi茅n por el aumento del presupuesto educativo en base al no pago de la deuda al FMI, para que puedan tomarse estas medidas y todas aquellas que se necesitan para invertir en una educaci贸n p煤blica gratuita y de calidad, por vivienda y acceso a la salud para todas las familias de nuestras escuelas.

Carla Rivero, primera directora trans de Argentina

Por Maby Sosa

Despu茅s de 28 a帽os como docente, Carla Rivero es la directora de la Escuela N潞79 鈥淩ep煤blica del Paraguay鈥 de Tiro Suizo, zona sur de Rosario (Santa Fe).

En la infancia, cuando jugaba con sus amigas, Carla se convert铆a en una directora de escuela. So帽aba con ocupar ese rol. Tras 28 a帽os de recorrido en la educaci贸n p煤blica, desde esta semana Carla cumple su sue帽o en la Escuela N潞79 鈥淩ep煤blica del Paraguay鈥 de Tiro Suizo, zona sur de Rosario (provincia de Santa Fe). Y hoy es la primera directora trans del pa铆s.

Carla Valeria Rivero lleg贸 al cargo por una licencia que se renueva mes a mes, y podr谩 acceder a trav茅s de un concurso. En su escritorio ya puso a disposici贸n todo el contenido de Educaci贸n Sexual Integral para que lxs docentes lo usen en sus clases, pero tambi茅n para que lo consulten cuando sea necesario. Despu茅s de leer los comentarios en las redes sociales, luego de una nota period铆stica que le hicieron hace unos d铆as, se dio cuenta que todav铆a falta mucho camino para recorrer.

鈥淪igue habiendo una mirada inquisidora, acusadora. Porque sigue estando mal visto y porque hay una especie de acusaci贸n indirecta a pesar de muchos avances鈥, dice Carla, minutos antes de salir hacia una manifestaci贸n.

Docencia y transici贸n

Carla lleva 28 a帽os de vida docente. Se recibi贸 en 1996 y comenz贸 a ejercer al a帽o siguiente en la escuela de Villa Gobernador G谩lvez como docente de Matem谩ticas. All铆 comenz贸 tambi茅n su transici贸n. Ella se reconoc铆a Carla, pero en los papeles figuraba el nombre asignado al nacer. 芦Imaginate que no me pod铆an decir Carlos porque ya ten铆a unos pechos gigantes, entonces me empezaron a decir Carli禄, se r铆e.

鈥淨ued贸 Carli durante muchos a帽os hasta que lleg贸 la Ley de Identidad de G茅nero. Ah铆 es cuando al personaje que yo hab铆a construido pude darle la legalidad, pero reci茅n en 2012. Hab铆an pasado muchos a帽os, no fue tan r谩pido鈥, cuenta la docente.

鈥淪in Ley de Identidad de G茅nero quedaba todo dentro de un marco personal. No ten铆amos nuestro nombre, era un fantasma, no ten铆amos legalidad y no ten铆amos c贸mo llamarnos. Siempre fui Carla Valeria, pero para el sistema yo no exist铆a, era Carlos Alberto. Fue la comunidad donde transicion茅 la que me dio la posibilidad de sentir comodidad. En esa escuela donde trabaj茅 20 a帽os constru铆 un poco de la esencia de lo que soy鈥, agrega.

Carla dice que es crucial hablar de Educaci贸n Sexual Integral para no retroceder en los derechos que el colectivo travesti trans alcanz贸 en las 煤ltimas d茅cadas. 鈥淎yuda mucho a la infancia y a todas las adolescencias trans. Hace 25 a帽os esto ni siquiera se pod铆a pensar鈥, expresa.

Carla cuenta que cuando hizo su transici贸n no exist铆a la ESI y andaba con cautela a la hora de hablar con lxs estudiantes. 鈥淗ace 20 a帽os ten铆amos que tener cuidado, todo pod铆a ser malinterpretado. Se hablaba desde un lugar personal y no curricular, por eso insisto en la aplicaci贸n de esa ley. En aquel momento, para hablar de educaci贸n sexual ten铆amos que pedir una autorizaci贸n a los padres. Y las clases se limitaban a la genitalidad y el aparato reproductivo鈥.

La primera docente trans en los 麓90

Cuando comenz贸 en la docencia, a fines de la d茅cada del 90, Carla fue noticia.

Se escribieron algunos art铆culos period铆sticos donde se destacaba que era la primera docente trans. Recuerda esos a帽os como 鈥渦na 茅poca de muchas luchas鈥. En el pa铆s hab铆a s贸lo tres personas trans que ejerc铆an la docencia. Y en Santa Fe hab铆a s贸lo tres personas trans con trabajo formal: una amiga de Carla que estaba en el 谩rea de salud, otra conocida dentro de las fuerzas de seguridad y ella en educaci贸n.

En 2015 la trasladaron a la Escuela Cabecera N掳 53: 鈥淩am贸n F. Garc铆a鈥, en la ciudad de Esquina, Corrientes. All铆 se encontr贸 con situaciones de maltrato por parte de la directora. 鈥淪ent铆 la discriminaci贸n en forma personal y como una cuesti贸n acusadora鈥.

Durante una reuni贸n de padres de tercer grado la mujer se refiri贸 a Carla de manera despectiva y discriminatoria. La frase fue grabada por la mam谩 de un alumno y gracias a eso, pudo denunciarla ante el INADI (Instituto Nacional contra la Discriminaci贸n, Xenofobia y Racismo).

鈥淪e avanz贸 mucho. Pero para las personas trans sigue siendo complejo habitar todos los lugares sociales de cualquier ciudadano. En los 90, si bien hab铆a terminado la dictadura militar, no nos pod铆amos sentar en un bar. No pod铆amos ir a bailar adonde tuvi茅ramos ganas. Hab铆a un mont贸n de cuestionamientos desde lo social, lo pol铆tico, y desde las fuerzas de seguridad que nos deten铆an. Hoy verme en un lugar as铆, despu茅s de tantos a帽os, me alegra鈥.

El foco: garantizar la educaci贸n

En su regreso a Rosario, en 2021, Carla se encontr贸 con algunas puertas abiertas, entre ellas la posibilidad de coordinar el bachillerato trans de Rosario. 鈥淓s un espacio que habitamos y que construimos en base al amor, la ternura鈥. Ese trabajo la ayud贸, dice, a plantarse dentro de la escuela y a no perder de vista el objetivo: garantizar la educaci贸n de ni帽xs, adolescentes y adultxs.

鈥淓l sentido de todo esto es 茅se. Y me voy a enfocar en eso: garantizar la educaci贸n. Con todo lo que implica, con todas las fallas que tiene el sistema educativo que es bastante viejo y retr贸grado. Habr铆a que actualizarlo. Las escuelas p煤blicas que tanto queremos o que tanto sostenemos se nos caen. Hay poca inversi贸n, donde la infraestructura a veces es precaria. Los docentes sostenemos la escuela. 驴Y eso c贸mo se sostiene? Con amor. Es la 煤nica manera鈥.

Carla renueva mes a mes este cargo de directora, al que podr谩 acceder f谩cilmente gracias a su recorrido en la escuela. En este tiempo, insiste en que lo principal es lograr transversalizar la ESI en la escuela y participar activamente para disminuir la violencia contra las diversidades sexuales.

ESI es trabajar en el cuidado y el afecto

La docente afirma que, una vez llegada al cargo de directora le resulta imposible no tener una mirada retrospectiva de su carrera. Tambi茅n de la sociedad y sobre todo del 谩mbito educativo.

鈥淟os cambios de paradigmas son culturales. Hay gente que sigue pensando que somos personas degeneradas, que es anti biol贸gico. Cambiar esa mirada cuesta. Pero vamos dando pasos hasta que llegue el momento en que todo se transforme鈥, reflexiona Carla.

鈥淟a ESI no es hablar del aparato reproductor masculino o femenino. La ESI es trabajar en el cuidado del cuerpo, la prevenci贸n, el afecto. Debe darse desde lo transversal y en todas las 谩reas. Porque un cuerpo trans dentro de una instituci贸n p煤blica est谩 resistiendo un mont贸n de cosas. Educar es la 煤nica manera de erradicar toda esta cuesti贸n de odio y de violencia鈥.

Orgullo y libertad

Desde muy chica quiso ser maestra, pero tambi茅n sacerdote. 鈥淭en铆a un traje de cura y daba misa. Cuando me quisieron llevar al seminario, creo que ten铆a 11 a帽os, mi mam谩 se opuso. Y hasta el d铆a de hoy se lo agradezco鈥, dice entre risas.

鈥淣o cuestiono nada de lo que tenga que ver con la fe, tengo otra mirada sobre la Iglesia. Soy creyente, pero hay cosas que cuestiono a la instituci贸n鈥, afirma.

Creci贸 entre papeles porque su mam谩 trabajaba en una oficina. 鈥淭engo una madre que nunca me ha cuestionado. Una mujer muy buena que estudi贸 hasta tercer grado pero que tuvo la visi贸n de dejarme ser libre. Eso siempre se lo agradezco鈥, agrega. 鈥淪oy una persona abierta, muy libre. A algunas personas trans les molesta hablar del pasado o no les gusta decir el nombre que ten铆an. Yo no tengo problemas con esas cosas y lo planteo porque siempre lo viv铆 desde un lugar de felicidad. Todas mis etapas las viv铆 desde la felicidad y desde el orgullo. Porque si yo tengo que contar c贸mo fue mi vida anterior a ser trans fui una persona feliz, como fue mi vida despu茅s de ser trans鈥.

Fuentes: La Izquierda Diario, Red Eco Alternativo, Tiempo Argentino, Presentes, Resumen Latinoamericano, Prensa Obrera, elciudadanoweb.com