Boletín de informaciones educativas actualizado al 27.11.2022

Bolet铆n de informaciones educativas actualizado al 27.11.2022

Resistencia al ajuste educativo en CABA y provincia de Buenos Aires

Mario Hernandez

鈥淣o al cierre de las carreras de pedagog铆a y educaci贸n social鈥

Por Estudiantes y docentes de IFTS N潞 28

15 Noviembre 2022

Las y los estudiantes y docentes de las carreras de Pedagog铆a y Educaci贸n Social con Orientaci贸n en DD HH y Gesti贸n de Pol铆ticas Culturales queremos alertar y denunciar sobre la decisi贸n del Ministerio de Educaci贸n de la Ciudad de Buenos Aires de cerrar dos carreras de nuestro IFTS 28.

El d铆a 28 de octubre, mediante un informe administrativo, el Ministerio comunic贸 que 鈥渄esde esta administraci贸n se han ponderado diversos factores, situaciones y contextos con el fin de definir la oferta educativa a ser ofertada por esta jurisdicci贸n para el pr贸ximo a帽o y (鈥) se ha resuelto no ofertar la Tecnicatura Superior en Administraci贸n y Gesti贸n de Pol铆ticas Culturales ni la Tecnicatura Superior en Pedagog铆a y Educaci贸n Social con orientaci贸n en 鈥淩ecursos Humanos鈥 (n贸tese que ni siquiera la nominan correctamente) en la inscripci贸n para el a帽o 2023鈥 (鈥) 鈥渟e ha contemplado el contexto coyuntural imperante a fin de definir la oferta estrat茅gica para la Ciudad de Buenos Aires, priorizando aquella con mayor requerimiento del sector socio-productivo鈥 (Informe-2022-38439640-GCABADGGALV).

No son novedosas estas decisiones. Desde hace muchos a帽os asistimos a pol铆ticas llevadas adelante por la gesti贸n de Horacio Rodr铆guez Larreta y Soledad Acu帽a, que no hacen m谩s que vulnerar los derechos de la poblaci贸n. Mientras los sectores populares y la comunidad en general es v铆ctima de los recortes presupuestarios en Salud, Educaci贸n y Vivienda, el presupuesto asignado para publicidad crece y crece.

Les estudiantes queremos estudiar y queremos hacerlo sin que nos impidan elegir qu茅 carreras estudiar. Ese es nuestro derecho y venimos a decir basta frente al atropello de un gobierno que apuesta a la mercantilizaci贸n de la educaci贸n y atenta contra la oferta p煤blica y gratuita de carreras que debiera garantizarnos. Cuando decidimos formarnos en el campo socio-educativo y cultural, desde una perspectiva de DD HH, lo hicimos porque creemos que otro mundo es posible. Y en la defensa de esa posibilidad se asienta este reclamo. El cierre de nuestras carreras no solo vulnera nuestro derecho a la educaci贸n, negando la educaci贸n como derecho, sino tambi茅n las fuentes de trabajo de las y los docentes que se desempe帽an en el I.F.T.S., un espacio de formaci贸n que fomenta una mirada cr铆tica de la realidad y un compromiso inclaudicable con los Derechos Humanos de todas y todos, pero especialmente de las mayor铆as populares.

Nuestra formaci贸n nos permite desarrollarnos tanto en 谩mbitos p煤blicos como privados, en a茅reas de salud, educaci贸n y cultura. Y es eso lo que quieren impedir, que nos formemos para ejercer y hacer ejercer derechos que, sistem谩ticamente, se esfuerzan por vulnerar.

Los gestores culturales egresades del Instituto trabajan en la producci贸n de eventos art铆sticos 鈥 culturales, gesti贸n de Centros Culturales, programaci贸n de museos, conservaci贸n y exhibici贸n de patrimonio cultural. Los pedagogos sociales con orientaci贸n en DD HH intervienen en todos los niveles educativos, en equipos de orientaci贸n, alfabetizaci贸n, talleres de prevenci贸n y rehabilitaci贸n de adicciones, programas de revinculaci贸n escolar de ni帽es y j贸venes, organismos del sistema de protecci贸n de derechos, sitios de memoria, centros comunitarios. Nuestra tarea es trabajar con grupos vulnerados para ejecutar pol铆ticas de inclusi贸n y ejercicio de derechos.

Cerrar nuestras carreras no solo atenta contra el derecho a la educaci贸n y a decidir con qu茅 orientaci贸n nos queremos formar. Atenta contra el trabajo que llevamos adelante sosteniendo el tejido social, reparando los da帽os que el neoliberalismo no se cansa de generar y democratizando el acceso a la educaci贸n y la cultura.

El ajuste de Larreta

El GCBA anuncia en toda la Ciudad que proponen una transformaci贸n que no para. Y es verdad. No para de quitarnos derechos. Ante eso, nosotres respondemos con organizaci贸n y lucha. Organizaci贸n y lucha llevada adelante junto a estudiantes y docentes de otros IFTS afectados por la misma medida.

El hecho de que cierren la 煤nica carrera p煤blica y gratuita de la Ciudad de Buenos Aires con orientaci贸n en DD HH, solo evidencia el posicionamiento negacioncita del que hacen alarde hace a帽os y pone de manifiesto que si hay algo que verdaderamente no les importa, al jefe de Gobierno y a su ministra de Educaci贸n, es la educaci贸n p煤blica, de calidad e inclusiva para todas y todos. El recorte intencionado sobre las diferentes opciones educativas, que habilitan otros posibles modos de pensar y habitar los territorios, dan fe de ello.

Estudiantes, docentes y equipo directivo y de administraci贸n, exigimos al GCBA que revierta esta medida y reabra las inscripciones para el a帽o pr贸ximo de nuestras carreras y de todas aquellas que est谩n siendo cerradas.

Le decimos 隆basta! a las decisiones arbitrarias y tomadas a espaldas de la comunidad educativa. 隆Basta de atentar contra el derecho a la educaci贸n y las fuentes de trabajo!

Carreras cuya inscripci贸n ha sido eliminada por el Ministerio de Educaci贸n del GCBA:

Pedagog铆a y Educaci贸n Social con Orientaci贸n en DDHH 鈥 IFTS N潞 28

Gesti贸n de Pol铆ticas Culturales 鈥 IFTS N潞 28

Ceremonial y protocolo 鈥 IFTS N潞 12

Administraci贸n y relaciones del trabajo 鈥 IFTS N潞 8

Administraci贸n comercial 鈥 IFTS N潞 8

JUEVES 17/11 CESE DE TAREAS DESDE LAS 8:00



10:00 concentramos en Congreso junto a docentes de la provincia de Buenos Aires y los sectores de salud para marchar a Plaza de Mayo

Aumento salarial de emergencia no menor al 50% e indexaci贸n mensual

Urgente actualizaci贸n de las asignaciones familiares

No al vaciamiento de la #ObSBA y respeto de las licencias m茅dicas.

A las 16:30 concentraci贸n en la sede central de la Obra social (Av. Rivadavia 6082), unificando con la convocatoria de lxs trabajadorxs y afiliadxs autoconvocadxs.

Titulatizaci贸n de docentes interinxs de media, superior, normales y socioeducativa. No a los concursos en media sin previa titularizaci贸n.

En defensa de la educaci贸n especial. No al ajuste.

No a la reforma de los planes de estudio en Terciarios

****************************

NO A Los Concursos Sin Titularizaci贸n En Media

El gobierno pretende hacer los concursos de ingreso en media sin titularizaci贸n previa y colocando en riesgo los cargos de cientos de docentes interinos.

Algunos sindicatos negocian con el gobierno a espaldas de la docencia

La semana pasada lxs docentes de Educaci贸n Media recibimos en nuestro correo electr贸nico un comunicado que indicaba que, a partir del 10/11, estar谩n en exhibici贸n los listados de ingreso 2023 para su reconsideraci贸n. M谩s tarde se inform贸 que se pospone la exhibici贸n para el 18 de noviembre.

A esto se suma la circulaci贸n de un acta firmada por UDA, AMET, SEDEBA y ADEF en la que supuestamente se acordaron pautas para la realizaci贸n de los concursos de ingreso, traslado y acumulaci贸n (Ver el acta aqu铆 https://drive.google.com/file/d/1IqVlxE4FtkJw5-EvQN8UOl_SP3qpsFFr/view?usp=drivesdk.) 隆Nuevamente a espaldas de la docencia algunos sindicatos amigos del gobierno llevan adelante negociaciones que en nada garantizan los derechos laborales docentes!

Seguir leyendo en https://www.ademys.org.ar/v2/no-a-los-concursos-sin-titularizacion/

************************************

NO A LA REFORMA DE PLANES DE ESTUDIO EN TERCIARIOS

Compartimos pronunciamiento de Docentes del Inst. Superior de Educaci贸n F铆sica N掳 02 Prof. Federico Williams Dickens.

Alertamos a la docencia de Terciarios y en general sobre las reformas a los planes de estudios que pretende implementar el gobierno. Convocamos a informarse y debatir al respecto para poder organizar un rechazo masivo a esta pol铆tica.

Acu帽a y Larreta imponen una reforma del plan de estudios en los IFD (que empez贸 en los de Educaci贸n F铆sica) que profundiza la neoliberalizaci贸n de la educaci贸n y, en consecuencia, la mercantilizaci贸n y bancarizaci贸n de la educaci贸n 隆No a la reforma de Acu帽a y Larreta! https://docs.google.com/鈥/1SOf8io49f-BEPTO9CgSyoH鈥/edit

No al desafuero de Jorge Adaro

En setiembre de 2021 el Director General de Educaci贸n de Gesti贸n Estatal de CABA, Fabi谩n Capponi, se hizo presente en la escuela N潞 19 de Villa Soldati.

Los docentes colocaron carteles denunciando la pol铆tica del gobierno durante la pandemia, cuando Capponi bailaba en el ministerio sin barbijo y fallec铆an 35 trabajadores de la Educaci贸n, y otras medidas en contra de la escuela p煤blica.

Luego de retirarse de la escuela Capponi regres贸 acompa帽ado de tres sujetos que no se identificaron e intentaron ingresar a la escuela mientras se retiraban les alumnes.

Esta provocaci贸n que fue rechazada nuevamente por la docencia dio lugar al inicio de un sumario por parte del Gobierno porte帽o, aplicando una sanci贸n a Jorge Adaro y a Juan Manuel Di Vincenzo (docente de la misma escuela y delegado de Ademys) de 30 d铆as de suspensi贸n laboral sin goce de sueldo. Medida que no se puede aplicar por la protecci贸n de los fueros sindicales.

Por ello ahora pretenden avanzar con el juicio de desafuero, para quitar los fueros sindicales y aplicar la sanci贸n. Se encuentra a la firma un petitorio impulsado por Ademys que en los primeros d铆as cuenta con la firma de 2.000 trabajadores. Y llamamos a la CGT y las CTA a rechazar esta nueva persecuci贸n a la docencia.

Elecciones en Ademys

El martes 29 de noviembre son las elecciones en Ademys para renovar la Comisi贸n Directiva.

Se presenta la Lista Multicolor conformada por Maestros y Profesores (IS), Tribuna Docente (PO), Corriente 9 de Abril (PTS) y Alternativa Docente (MST).

La Agrupaci贸n Haroldo Conti (Rompiendo Cadenas) decidi贸 romper con la Multicolor y dividir el sindicalismo combativo. Por lo tanto, se presentan otras tres listas: Haroldo Conti, Docentes en Clase y Pol铆tica Obrera (Tendencia) y el Nuevo MAS.

La Multicolor, actual conducci贸n de Ademys, llama a seguir apostando a la organizaci贸n desde cada escuela y distrito escolar en unidad, para seguir fortaleciendo la independencia pol铆tica y la autonom铆a sindical impulsando las asambleas abiertas con mandatos de escuela para definir los planes de lucha con la base.

Repudio a ley de Larreta y Acu帽a contra las cooperadoras escolares

El jueves 14 en la sesi贸n legislativa porte帽a se sancion贸 una Ley que regimenta el funcionamiento de las Cooperadoras Escolares, con el voto en soledad del oficialismo. La oposici贸n en su conjunto la rechaz贸 por considerarla persecutoria, como denunciaban las propias cooperadoras que funcionan a diario en la gran mayor铆a de las escuelas porte帽as. 鈥淣i siquiera respetaron los art铆culos que hab铆amos pedido鈥, denunciaban las familias.

La ley que reglamentaba el funcionamiento de las cooperadoras escolares databa de la 茅poca de la 煤ltima dictadura militar, y su modificaci贸n ven铆a siendo un reclamo hist贸rico de la comunidad educativa. Sin embargo, con menos de una semana de debate y con cambios de articulado a 煤ltimo momento Juntos por el Cambio aprob贸 esta nueva Ley sin contemplar ni uno de los pedidos de las familias que sostienen las cooperadoras. Por el contrario, es un ataque a las cooperadoras y habilita la persecuci贸n de sus miembros por posicionamiento ideol贸gico.

La Legisladora del Frente de Izquierda, Alejandrina Barry, se帽al贸: 鈥淨uiero hacer una reivindicaci贸n muy grande del rol que cumplen las cooperadoras. Como me dec铆an las familias, quisi茅ramos estar juntando plata para excursiones o viajes para los chicos, materiales para m煤sica o recreaci贸n, pero no. Tienen que estar juntando plata para papel higi茅nico o como en pandemia para alcohol en gel, todas cosas esenciales que el Estado no entrega鈥.

Esta nueva ley que dicen desde Juntos por el Cambio, 鈥渧iene a acabar con la pol铆tica y la grieta en las escuelas鈥, en realidad es un ataque al rol social de las cooperadoras y habilita la persecuci贸n a las familias que pretendan exigir al Estado que cumpla con su funci贸n de sostener y mejorar la educaci贸n p煤blica, estatal y gratuita.

Agregaba Alejandrina: 鈥淒icen que las cooperadoras no pueden tener conflicto de intereses, ni promulgar ideolog铆as. Esto significa que no pueden denunciar las injusticias, la falta de vacantes, los techos que se caen en las escuelas. Sin embargo, son los mismos que meten estafadoras a dar clases de finanzas o mandan a los pibes de secundaria a trabajar gratis a Rappi y empresas de amigos鈥.

Y apunt贸 contra Garc铆a Morit谩n, jefe del bloque Republicanos Unidos, quienes fueran los autores de esta Ley: 鈥淓n las escuelas y en la televisi贸n hace ideolog铆a. En televisi贸n cont贸 c贸mo le paga a sus empleados por debajo de la l铆nea de pobreza, mientras se vanagloriaba de que no sabe cu谩ntos ba帽os tiene su mansi贸n. Por eso esta gente no tiene autoridad para reglamentar una instituci贸n solidaria. Solo les interesa perseguir y regimentar la protesta鈥.

鈥淩ecordemos que las cooperadoras eran parte de la entrega de las viandas en las escuelas en medio de la pandemia, por eso es tan importante el rol solidario que cumplen. Y adem谩s esto se pudo hacer gracias al fallo judicial que conquistamos por una alimentaci贸n sana. Fallo que surgi贸 del amparo que presentamos junto a muchas de estas mismas cooperadoras. Esto es lo que quieren perseguir y controlar a las mismas para que no puedan reclamar m谩s鈥, denunciaba Alejandrina Barry.

Junto a esta Ley y tambi茅n entre gallos y medianoche Juntos por el Cambio present贸 un proyecto sobre becas escolares. As铆 lo explic贸 Barry 鈥渉ablan de ampliar la educaci贸n y en este caso las becas, pero con esta Ley lo que hacen es reducir de 12 meses a 9 la entrega de becas鈥.

鈥淟os que hacen estas leyes no mandan sus hijos a la escuela p煤blica y la atacan constantemente. Empezaron contra los docentes con la modificaci贸n del Estatuto, siguieron contra los secundarios y contra el rector del Acosta. Ahora contra las cooperadoras鈥, afirmaba Barry.

Y para finalizar sali贸 a denunciar uno de los negocios m谩s turbios del Gobierno porte帽o 鈥淪i tanto les preocupa las escuelas, porque no tratan nuestro proyecto de estatizaci贸n de los comedores escolares, bajo control de la comunidad educativa鈥, se preguntaba y agregaba: 鈥淐laramente no porque es un negocio para amigos y encima entregando un p茅simo servicio, nada m谩s y nada menos, que en la alimentaci贸n de nuestros pibes鈥, refiri茅ndose a las denuncias, casi semanales, que surgen desde las escuelas por alimentos en mal estado, podridos o escasos y de mal铆sima calidad en el mejor de los casos.

El derecho a la educaci贸n, el derecho a ser escuchado y la derecha

Por Dar铆o Balvidares

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires denunci贸 penalmente a 366 familiares responsables de los estudiantes que participaron de las tomas de escuelas, entre fines de septiembre y principios de octubre.

Adem谩s de las denuncias penales, el propio gobierno tambi茅n comunic贸 que fueron cursadas 21 denuncias 鈥por da帽os y perjuicios por los d铆as de clase perdidos, por un monto que asciende a los $ 50.538.442,45鈥.

La ministra Soledad Acu帽a, remite al viejo latiguillo pro-punitivo sobre que las 鈥acciones tienen consecuencias鈥. 驴Y las acciones de prepotencia gubernamental, las manifestaciones desvalorizantes y peyorativas de funcionarios como la propia ministra, habiendo tratado de fracasados a les docentes, no tiene consecuencias?

Confundir un acontecimiento estudiantil por reclamo de derechos con un delito y alinear su poder 鈥渁menazador鈥 para disciplinar en funci贸n de sus intereses ideol贸gicos deber铆a tener consecuencias para el funcionariato que se yergue con pretendidas lecciones de moral y civismo, propias de la m谩s rancia pedagog铆a de la opresi贸n.

La ministra Acu帽a entrevistada en el programa 鈥淓st谩 Pasando鈥 de la se帽al TN conducido por Pepe Gil Vidal y Sandra Borghi, manifiesta su 鈥減reocupaci贸n鈥 por el tiempo que dur贸 la toma y concluye que la demanda civil de m谩s de 50 millones de pesos, iniciada con la intervenci贸n de la Procuraci贸n, es 鈥lo que le cost贸 a los vecinos de la ciudad que las escuelas hubieran estado cerradas; la p茅rdida de posibilidad de trabajo de los docentes y tambi茅n las obras de infraestructura de mantenimiento que tambi茅n tuvieron que frenarse por el per铆odo en que las escuelas estuvieron cerradas鈥鈥

La conductora del programa, siguiendo el hilo del discurso punitivista de la ministra, pregunta: 鈥驴Cu谩l cree que deber铆a ser una sanci贸n o una pena para estos padres?鈥. La configuraci贸n de ese imaginario period铆stico, tambi茅n punitivista, supone que la actitud de respaldo de las familias en el reclamo estudiantil, constituye delito y por lo tanto debe ser 鈥渟ancionado鈥 o 鈥減enalizado鈥. Este tipo de reflexiones generan efectos comunicativos y emocionales. En principio intentan construir opini贸n p煤blica contra el derecho a la protesta y los efectos emocionales los constituyen en fomentar la generaci贸n de culpabilidades, que, por otra parte, son inexistentes.

La conductora, obsecuente con la postura de la ministra, dif铆cilmente, muy dif铆cilmente, pueda pensar en los derechos de les estudiantes, en la legitimidad de su protesta, lejos de eso, pregunta por las 鈥減enas鈥 que deber铆an tener 鈥渆stos padres鈥.

Lo que lleva a la titular de la cartera educativa a la hipocres铆a esquizofr茅nica de negar la persecuci贸n y al mismo tiempo reafirmar la supremac铆a moral que naturaliza el acecho judicial y la criminalizaci贸n de la protesta: 鈥Nosotros en primer lugar no estamos buscando ni perseguir, ni culpabilizar, lo que queremos es educar en democracia y marcar que las acciones tienen consecuencias es parte de este educar, de ense帽ar a convivir democr谩ticamente con posiciones diversas鈥鈥 luego argumenta que las denuncias a los familiares son la consecuencia de la 鈥intrusi贸n de un espacio p煤blico鈥鈥.

Desde un 鈥渘osotros鈥 exclusivo niega lo que efectivamente hicieron, denunciar y culpabilizar, amedrentar con polic铆a que en horas de la noche lleva 鈥渃itaciones鈥 y busca informaci贸n en los domicilios de les estudiantes que participan del reclamo con la toma de la escuela.

Por un momento tuve la misma sensaci贸n, cuando se conoci贸 ese accionar policial de rastrear domicilios, de una especie de continuaci贸n de aquella propaganda televisiva y radial, de la dictadura genocida, que dec铆a: 鈥Sabe d贸nde est谩n sus hijos ahora鈥.

Pero continuemos con el programa de la entrevista a Soledad Acu帽a; el otro conductor, cuando la ministra habla de 鈥渋ntrusi贸n鈥, tiene la ocurrencia de titular, 鈥淚nstrucci贸n y destrucci贸n鈥, e intenta subrayar hechos de 鈥渄estrucci贸n鈥 durante las tomas, para dar paso a la pregunta: 鈥溌A usted (a la ministra) le sorprendi贸 el nivel de destrucci贸n y violencia empleado en esas escuelas?鈥.

La respuesta no se hizo esperar para continuar con las acusaciones, en este caso con las escuelas secundarias 鈥渜ue m谩s se vandalizan鈥 y las inversiones que realizan en infraestructura, pero no tuvo m谩s que reconocer que durante las tomas hubo 鈥chicos que quer铆an como remediar el hecho de que estaban cerrando la escuela y estuvieron haciendo trabajos de pintura de bancos, de sillas, de aulas鈥鈥. Lo que demuestra, claramente, que les chiques tuvieron, seguramente, varias jornadas para pensar, debatir e incluso cubrir los d茅ficits ministeriales en cuanto a infraestructura y equipamiento.

Hay algo m谩s interesante respecto del punitivismo, la conductora, muy suelta de lengua dice no entender bien el tema de la culpabilidad de las familias y pregunta: 鈥qu茅 es lo que se le est谩 pidiendo a la justicia que haga con estos padres鈥. Siguiendo su l铆nea de razonamiento, el poder ejecutivo debe decirle al judicial qu茅 es lo que debe hacer con 鈥渆stos padres鈥.

Dos seudo periodistas delante de un micr贸fono incitando a la violencia institucional, adem谩s de ignorar que el ejecutivo no puede 鈥減edirle鈥 al poder judicial 鈥渜u茅 deben hacer鈥︹, aunque seguramente, la 鈥渋gnorancia鈥 deviene del costumbrismo a comportamientos serviles que tambi茅n ostenta un sector importante del poder judicial, tan habituados a festejar desde ciertas empresas de noticias.

Al poco entendimiento esgrimido por la conductora y a su pregunta ignorante, la ocupante del ministerio de educaci贸n responde: 鈥Hay dos planos, por el lado de los chicos, de los estudiantes, que son menores de edad, hay medidas que son compensatorias del da帽o que hicieron, que tiene que ver con lo pedag贸gico, entonces cerraron y dispusieron que no hubieran d铆as de clase, esos d铆as se recuperan (鈥) por eso la extensi贸n del calendario regular. Por otro lado, los estudiantes que tomaron (la escuela) tienen una falta injustificada, con lo cual, muchos corren el riesgo de perder la regularidad, entonces van a tener que compensar esos d铆as yendo a clases los s谩bados y si no (van) tienen otra falta injustificada (鈥) y tendr谩n que rendir todo el a帽o libre. Por otro lado, est谩n las consecuencias de los adultos, que ya no es pedag贸gico, ah铆 entra lo contravencional y penal y la figura que estamos utilizando es la intrusi贸n de un espacio p煤blico, que est谩 en el c贸digo contravencional y penal鈥.

Se podr铆a escribir un tratado sobre la pedagog铆a de la opresi贸n en el siglo XXI, en los casi 7 minutos de entrevista no hubo una sola referencia a cu谩les fueron las causas por las cuales se lleg贸 a las tomas de las escuelas. Ninguna apreciaci贸n sobre el derecho al reclamo, a la protesta y a que despu茅s de meses de ir por las v铆as administrativas y los canales de comunicaci贸n formales y no haber ninguna respuesta ministerial, se decidi贸 la medida para ser visibilizados en lo que hab铆a para decir, la toma.

El somero an谩lisis que intentamos en este art铆culo pinta cu谩l es el modelo pedag贸gico que enarbola el partido gobernante, en el que la sumisi贸n y la aceptaci贸n acr铆tica son los fundamentos donde los d铆as de clase deben funcionar como castigo. La amenaza de quedarse libres y perder el a帽o es parte de la did谩ctica alienatoria que imponen aquellos que dicen que les interesa la educaci贸n, pero no aclaran que su modelo de 鈥渆ducaci贸n鈥 se funda en la pedagog铆a de la obediencia, donde el derecho al reclamo y a ser escuchados es conculcado, cercenado de cuajo por estos discursos televisivos de la punici贸n a la juventud que se visibiliza en uno de sus 谩mbitos naturales, la escuela.

Acu帽a ha dejado en claro que la supremac铆a moral del gobierno impone las formas de relaci贸n y de comportamiento y si no obedecemos a sus intereses e imaginarios le indicar谩n al poder judicial qu茅 figura de desacatamiento deben aplicarnos, c贸digo contravencional y penal en mano.

El plexo de la brutalidad manifiesta con discursos amenazantes de tomo moralista con el que Acu帽a 鈥渟educe鈥 a una porci贸n de la poblaci贸n tanto contra la docencia como contra la juventud es un indicador palpable que la intencionalidad pol铆tica es nada m谩s que disciplinar en el orden de sus propias taxonom铆as del 鈥渄erecho鈥, aunque deber铆a decir de la derecha.

El t铆tulo del presente art铆culo pone en un plano de igualdad dos derechos que aparecieron en la superficie del conflicto que genera la derecha por la toma de escuelas, porque 鈥渆l derecho a ser escuchado鈥, es derecho de les estudiantes y es deber del gobierno como garante de esa obligaci贸n del Estado, 鈥渆scuchar鈥; sin embargo, es el propio estado que no cumple con la obligaci贸n, invocando, desde el gobierno, el derecho a la educaci贸n.

Sucede que el desprecio por 鈥渓os que caen en la escuela p煤blica鈥, por 鈥渓os fracasados鈥 devenidos en docentes son sus prejuicios y odios de clase. Las demandas de les chiques, por no recibir viandas en cantidad suficiente y adem谩s de dudosa calidad nutricional e inclusive en mal estado, no parece ser un reclamo menor.

Sobre todo, cuando en muchos casos presupone una comida, teniendo en cuenta que seg煤n los propios datos del INDEC del primer semestre 2022, el 50,9% del grupo etario entre 0 y 14 a帽os es pobre.

Mientras que, en la selecta y rica Ciudad de Buenos Aires, sobre un universo total de 3.079.000 habitantes el 40% se reparte en 5,9% indigente; 14,4% pobre; 7,6% vulnerable y 12.1% en situaci贸n de fragilidad, de acuerdo con estad铆sticas y censos de la Ciudad. Un universo del 40% debe albergar un alto porcentaje de ni帽os, ni帽as y adolescentes que s铆 necesitan de esa vianda que debe ser adem谩s nutritiva, no promiscua e insuficiente.

La Auditor铆a General de la Ciudad (AGC) ha producido diversos informes en los que detectan irregularidades tanto en las cantidades de viandas entregadas a algunas escuelas de manera insuficiente, a煤n con el reclamo pertinente de la falta realizado por la autoridad escolar, aunque el devengado fue por un total de viandas que no coincid铆a con la entrega real; es decir que el concesionario cobr贸 m谩s de lo que efectivamente entreg贸.

Entre otros casos tambi茅n la AGC se帽ala que 鈥淟a Empresa concesionaria Equis Quince S.A. no cumpliment贸 durante el per铆odo 2019 con el env铆o de los protocolos de an谩lisis de su Planta Elaboradora y sus resultados de productos l谩cteos (鈥) La empresa concesionaria Equis Quince S.A. no cumpliment贸 ante la AGC con la presentaci贸n de la documentaci贸n relativa a Habilitaci贸n y Certificado de Registro Nacional de Establecimiento (鈥) Se ha observado que la Empresa Rodolfo Ferrarotti S.R.L. comparte el dep贸sito de mercader铆as y materias primas con la concesionaria Treggio S.R.L. en Pilar 1436, siendo que la Habilitaci贸n fue extendida a la Av. Directorio N掳 7042 Piso PB.鈥.

Estas son algunas de las 鈥渋rregularidades鈥 que la propia Auditor铆a constata en el Informe de lo auditado, en este caso, a la Direcci贸n General Servicios a las Escuelas (DGSE); Ministerio de Educaci贸n, Asistencia Alimentaria Inicial y Primaria, en el que se detectan estas y otras tantas 鈥渄esprolijidades鈥 de las pol铆ticas p煤blicas llevadas a cabo por el gobierno de la Ciudad en relaci贸n con el reclamo vinculado a las viandas.

Pero volviendo al alucinatorio ministerial, cargando 鈥渃ulpas鈥 y 鈥渞esponsabilidades鈥 en las familias de les estudiantes, es necesario recordar que las cuestiones patrimoniales y sus eventuales deterioros provocados, siempre son responsabilidad de los adultos a cargo, no es la toma una cuesti贸n diferencial, solo que en este caso la ministra Acu帽a utiliza el tema del patrimonio como punto de presi贸n para desalentar las tomas y de esa forma mitigar los justos reclamos.

Es necesario que la ministra y ese par de conductores televisivos sepan que la ley 26.061 de Protecci贸n a ni帽os, ni帽as y adolescentes, en el art铆culo 24 instituye taxativamente: 鈥DERECHO A OPINAR Y A SER OIDO. Las ni帽as, ni帽os y adolescentes tienen derecho a:

a) Participar y expresar libremente su opini贸n en los asuntos que les conciernan y en aquellos que tengan inter茅s; b) Que sus opiniones sean tenidas en cuenta conforme a su madurez y desarrollo.

Este derecho se extiende a todos los 谩mbitos en que se desenvuelven las ni帽as, ni帽os y adolescentes; entre ellos, al 谩mbito estatal, familiar, comunitario, social, escolar, cient铆fico, cultural, deportivo y recreativo鈥.

En el mismo sentido el art铆culo el art铆culo 39 de la Constituci贸n de la Ciudad establece que: 鈥La Ciudad reconoce a los ni帽os, ni帽as y adolescentes como sujetos activos de sus derechos, les garantiza su protecci贸n integral y deben ser informados, consultados y escuchados鈥鈥.

驴Cu谩l es el lugar para peticionar, sobre los reclamos que como ya dijimos hab铆an agotado las dem谩s v铆as? La respuesta es simple, si los reclamos se refieren a la vida escolar y afectan sus realidades diarias, el lugar de peticionar es la escuela.

Pretender intimar con 鈥渋ntrusi贸n de espacio p煤blico鈥 a quienes como sujetos de derecho realizan sus protestas en su espacio natural, es pretender forzar la interpretaci贸n sobre lo p煤blico, que en definitiva es lo com煤n y pretender encontrar o inventar un delito es nada m谩s que la exposici贸n de la obscenidad pol铆tica de quienes se pretenden supremacistas morales, tramando y decidiendo los destinos y las conductas del resto de la poblaci贸n conculcando un derecho sobre otro.

Lo importante es que tanto les estudiantes de las tomas y sus familiares que no s贸lo brindan el respaldo afectivo sino el acompa帽amiento para que ejerzan como sujetos activos de derecho, inscriben con su reclamo y protesta el 鈥渄erecho a la educaci贸n鈥, justamente porque el derecho a la educaci贸n incluye las buenas condiciones de infraestructura, y las viandas saludables, hoy m谩s necesarias a煤n por las condiciones sociales.

Lo que vulnera la dignidad es que haya que hacer un formulario de declaraci贸n de pobreza para recibir un precario refrigerio o incluso ni siquiera recibirlo, aunque el conjunto de la poblaci贸n, como dir铆a la ministra, lo paga porque est谩 facturado por el concesionario.

Lo concreto es que la ministra habla por televisi贸n, pero no da respuesta a los problemas planteados desde antes de las tomas, recordemos que tambi茅n en la protesta se menciona la promiscuidad en algunas pr谩cticas conveniadas con empresas para la realizaci贸n de las ACAP (Actividades de aproximaci贸n al mundo del trabajo y los estudios superiores) que como hab铆amos dicho en 鈥Las tomas de escuelas y The Truman show鈥 las orientaciones de los convenios firmados por el ministerio tiene un fuerte contenido ideol贸gico que impacta en la formaci贸n desde la pedagog铆a instrumental.

Pero adem谩s de la cuesti贸n ideol贸gica de mercado que impregna las ACAP, denuncian con toda su potencia que incluyen no s贸lo trabajos precarizados, sino que quienes est谩n a cargo de las actividades no son docentes de les estudiantes.

Es bueno volver a mostrar los documentos que ofician de testimonios que, tanto en el Hoyts Abasto como en Cinemark Palermo, estudiantes con orientaciones en Comunicaci贸n y en Econom铆a y Administraci贸n van a hacer sus ACAP a estos lugares para acomodar espectadores y para el armado y entrega de alimentos y bebidas.

En el otro caso denunciado por les chiques de las tomas remite a las pr谩cticas laborales en el Regente Palace Hotel 鈥 Ferrari SA, para estudiantes con las siguientes orientaciones, Turismo y Econom铆a y Administraci贸n, pero la tarea a realizar era 鈥渃ontabilizar blancos en el sector del lavadero y acompa帽ar a las mucamas en el aseo de las habitaciones con todo lo que ello implica鈥︹.

Me pregunto si es para esto que la ministra firma los convenios con el Grupo Fundaciones y Empresas (GDFE) creado por el ministerio para estas actividades por las cuales, como contraparte, se les dar谩 un 鈥溾sello de empresa comprometida con la educaci贸n鈥 que otorgar谩 beneficios a aquellas instituciones que sean proveedoras de las pr谩cticas educativas鈥. L茅ase, exenciones impositivas.

驴Qui茅n pagar谩 por las empresas que tengan esos beneficios y por lo tanto el estado de la Ciudad dejar谩 de recaudar? 驴O se achicar谩 el presupuesto para educaci贸n?

El derecho a la educaci贸n es din谩mico y se construye todos los d铆as porque y entonces s铆 incluye el derecho a la infraestructura de calidad, a las viandas de calidad y el trabajo no puede confundirse con un empleo precario bajo la mirada de un jefe de personal, porque las pr谩cticas laborales deben tener una funci贸n pedag贸gica y una estrategia did谩ctica.

El derecho al reclamo por las mejoras educativas y el derecho a la protesta contra los desaguisados ministeriales, son parte constitutiva del derecho a la educaci贸n, cuanto m谩s si quien tiene que escuchar y atender los reclamos, desfila por sus canales vasallos amenazando, culpando, generando mayores conflictos, provocando dispendio de dinero con cartas documento y citaciones, porque esa es la estrategia de la pedagog铆a de la opresi贸n.

No hay di谩logo sobre educaci贸n, porque la educaci贸n en las escuelas p煤blicas no debe pasar de un entrenamiento, mera instrucci贸n en funci贸n de generar perfiles flexibles y adaptables en les egresados, solo con el manejo de ciertas habilidades que sean de inter茅s del mercado para la empleabilidad. Estos son los conceptos del curr铆culum 鈥渙culto鈥 del grupo neoliberal, Fundaci贸n Sophia, donde Soledad Acu帽a se inici贸 como pasante reclutada por su entonces director, Horacio Rodr铆guez Larreta.

En el mundo de Sophia, no hay educaci贸n p煤blica, hay pedagog铆a del sometimiento y p茅rdida de derechos. El mundo de Sophia es el imaginario del gobierno donde se instalan los supremacistas morales, l铆deres de la desposesi贸n.

La toma de escuelas tiene una tradici贸n como hecho pol铆tico y pedag贸gico, la respuesta ministerial/gubernamental es un hecho reaccionario y antidemocr谩tico.

Video de la entrevista en TN

Fuente: https://tramas.ar/2022/10/26/el-derecho-a-la-educacion-el-derecho-a-ser-escuchado-y-la-derecha/

El jueves 17 pararon y movilizaron docentes bonaerenses en unidad con los trabajadores de la salud

El paro fue impulsado por las seccionales de Tigre, Bah铆a Blanca, Marcos Paz y la lista Multicolor provincial. Fue la continuidad de contundentes medidas de lucha contra el ajuste y la precarizaci贸n educativa que profundiza el gobierno de Fern谩ndez y Kicillof.

La masividad de los paros docentes expresan el gran malestar que hay entre les trabajadores de la educaci贸n ante el ajuste, la sobrecarga laboral, la p茅rdida salarial y la crisis social que golpea a las familias de las escuelas.

Mientras las y los trabajadores de la salud dan un verdadero ejemplo de lucha en las calles y vienen de tener un gran triunfo en CABA, empat谩ndole a la inflaci贸n y luchando en unidad y con un m茅todo asambleario, las conducciones sindicales de la CTA-T con Yasky y Baradel a la cabeza, dan la espalda a las exigencias de plan de lucha y convocaron a un acto para el mismo jueves 17, en el estadio Maradona de la ciudad de La Plata, con Cristina Fern谩ndez de Kirchner como principal oradora.

Con la presencia de representantes de la CGT, de la Corriente Federal de Trabajadores y las dos CTA, Yasky habl贸 el lunes 14, en conferencia de prensa, en nombre del 鈥渕ovimiento sindical鈥 y el 鈥渆spacio aliado de organizaciones PyMEs鈥 y dijo: 鈥淓spont谩neamente surge el pedido, el clamor, para que la vicepresidenta de la Naci贸n vuelva a ser presidenta del pa铆s鈥. Y aclar贸 que 鈥渟e tiene que discutir en una mesa com煤n, con los distintos sectores que integran el Frente de Todos鈥.

Mientras el FDT y la oposici贸n de derecha piensan en 2023, distintos sectores de trabajadores, como docentes de distintas provincias y trabajadores de la salud vienen protagonizando luchas testigo que dan cuenta del descontento por las condiciones laborales y el atraso salarial frente a un ajuste que se profundiza, a tono con el acuerdo con el FMI.

Asamblea ordinaria en Suteba La Matanza

El mi茅rcoles 23/11 se realiz贸 la primer Asamblea ordinaria, donde se vota la memoria, el balance y la pol铆tica gremial, dirigida por la Celeste en el distrito de La Matanza, luego que ocupara la seccional con maniobras fraudulentas.

Esta es la primera en seis meses, sin que haya tenido difusi贸n, con un temario acotado, y que dio una votaci贸n distorsionada que no refleja la realidad de la docencia.

Hoy mientras la inflaci贸n lic煤a los salarios, hay aumento de la sobrecarga laboral, metieron la reforma con la 5陋 hora, contin煤an los programas de precarizaci贸n laboral y una maestra gana $90.000, quieren naturalizar que las maestras trabajen dos o tres cargos para vivir. Nos quieren bajar las expectativas y conformarnos con las migajas, como dijo CFK 鈥渃on la democracia no se come, no se educa, no nos cura, pero vivimos鈥. 驴Esto es lo que tiene para ofrecer el gobierno que defiende La Celeste?

鈥淟a Fangio no se toca. Sus docentes tampoco鈥

La Escuela de Educaci贸n Secundaria T茅cnica 鈥淔undaci贸n Fangio鈥 est谩 en el Km 43 de la Ruta 3 en Virrey del Pino. A escasos metros de la conocida f谩brica de camionetas Mercedes Benz, de quienes dependen desde que abrieron. 鈥淎hora quieren separar todo. Es como que se est谩n despegando鈥, cuenta un docente. 鈥淟a Fangio鈥 es un espacio importante de formaci贸n de t茅cnicos en La Matanza desde su fundaci贸n en 1962 que provey贸 a la Mercedes Benz de trabajadores calificados.

El s谩bado 19 de noviembre, alumnos, ex alumnos, docentes y familiares fueron parte de la esperada primera muestra de fin de a帽o luego de la pandemia. La preparaci贸n del evento se fue mezclando con el enojo y desgano de alumnos, docentes y padres que empezaban a sentir los ataques de la empresa y la fundaci贸n. 鈥淐uando nos enteramos del arancelamiento, fue la gota que rebals贸 el vaso鈥, cuenta Alberto Frank, docente y actualmente delegado. La empresa decidi贸 que, a partir del 2023, los nuevos ingresantes deber铆an pagar un arancelamiento.

鈥淓s una serie de recortes que fueron pasando a lo largo de los a帽os y nosotros no nos dimos cuenta -reflexiona el docente-, el transporte, despu茅s el comedor de f谩brica, despu茅s el acceso al ateneo que era el espacio para hacer actividades f铆sicas, el uniforme鈥 y tambi茅n el hostigamiento a docentes para recortar horas de clase, 鈥減r谩cticamente oblig谩ndolos a que renuncien, siendo totalmente ilegal esa pr谩ctica鈥, aporta Franco, profesor de mec谩nica. Nos cuentan que con el sindicato SADOP (Sindicato Argentino de Docentes Privados) tuvieron varias instancias de mediaci贸n en el ministerio de Trabajo 鈥測 todav铆a no est谩 resuelto鈥.

鈥淓st谩n tratando a los chicos como n煤meros. Nosotros nos dimos cuenta que vinieron a implementar una pol铆tica de recorte y lo est谩n haciendo鈥, cuenta indignada Carolina, madre de dos alumnos de la Fangio.

Docentes, familias y alumnos de la escuela se vienen organizando. Primero contando boca en boca, a trav茅s de grupos de whatsapp y pensando las mejores formas para no permitir el ajuste en la escuela. Durante el d铆a de la muestra llevaron pecheras para visibilizar, en una jornada que ya hab铆a empezado con pasacalles en la entrada del barrio con una consigna clara: 鈥淟a Fangio no se toca. Sus docentes tampoco鈥. Durante la muestra, tambi茅n se generaron reuniones espont谩neas donde los docentes contaron su visi贸n a los familiares, que se segu铆an interiorizando de lo que viene pasando. Hasta el hijo de Juan Manuel Fangio se sum贸 a las cientos de firmas de la nota presentada.

En la previa a la muestra y ante los pedidos de explicaci贸n de las familias, los representantes legales de la escuela y de la Fundaci贸n Fangio convocaron a una reuni贸n en la que planteaban que deb铆an ingresar de a dos familias 鈥減or falta de lugar鈥. Finalmente, la reuni贸n se termin贸 haciendo con todas las familias pero se neg贸 cualquier problem谩tica de recortes y el representante legal expres贸 que 鈥渘o ten铆an que dar ninguna explicaci贸n ante estos cambios鈥.

鈥淓l acceso a la educaci贸n era libre para todos los alumnos de la comunidad educativa de Virrey del Pino, La Matanza y alrededores鈥, cuenta Carolina, haciendo referencia a que pasar谩 a ser una escuela excluyente por el poder adquisitivo, una preocupaci贸n de varios familiares.

La contracara a los avances de la multinacional y la Fundaci贸n para arancelar la educaci贸n, son los lazos de solidaridad entre familiares, docentes y alumnos para resistir este avasallamiento y pelear por la educaci贸n gratuita y de calidad.

Docentes universitarios convocaron a dos jornadas de lucha

La primera fue el mi茅rcoles 23 y la pr贸xima ser谩 el martes 29 de noviembre para exigir al gobierno nacional el adelantamiento de la paritaria de revisi贸n salarial planteada para el mes de diciembre y un bono de fin de a帽o. La decisi贸n se tom贸 en el marco de un Plenario de Secretar铆as Generales de CONADU Hist贸rica.

鈥淓l plenario manifest贸 su rechazo a la exclusi贸n del bono que fuera otorgado al personal no docente de las Universidades Nacionales. En ese sentido, sum贸 a su pliego de reivindicaciones la exigencia del bono para toda la docencia universitaria y preuniversitaria del pa铆s. Asimismo, seguimos reclamando la derogaci贸n del Impuesto a las Ganancias sobre el salario, la mejora de las jubilaciones y el refuerzo de emergencia para las Obras sociales universitarias. Las y los secretarios generales de las asociaciones de base de CONADUH analizaron el escenario adverso en el que se encuentra tanto la docencia universitaria y preuniversitaria como la clase trabajadora en su conjunto frente a la situaci贸n inflacionaria y el cumplimiento del programa econ贸mico del FMI. Adem谩s, volvieron a expresar la preocupaci贸n y malestar de lxs afiliadxs ante el agravamiento de las condiciones salariales debido al avance de la inflaci贸n鈥, expresaron desde Conadu Hist贸rica.

Fuentes: elgritodelsur.com.ar, La Izquierda Diario, Red Eco Alternativo, Resumen Latinoamericano, El Socialista.