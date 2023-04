Hubo marchas a Desarrollo Social y m谩s de 100 cortes en todo el pa铆s

Mario Hernandez

Distintas organizaciones sociales se manifestaron en las calles de la Ciudad de Buenos Aires el martes y mi茅rcoles en reclamo por la delicada situaci贸n econ贸mica del pa铆s. Hubo cr铆ticas contra la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, y tambi茅n cortes en m谩s de 100 puntos del pa铆s el mi茅rcoles.

El martes la Coordinadora por el Cambio Social, el MST Teresa Vive y Libres del Sur se reunieron a partir de las 10:00 en el Obelisco. Fue el punto de encuentro para trasladar el reclamo por alimentos y herramientas al ministerio de Desarrollo Social.

鈥淓n el marco del ajuste que profundiza el Gobierno nacional por exigencia del FMI, y que golpea a la poblaci贸n m谩s empobrecida, nos movilizamos para reclamar la regularizaci贸n en la entrega de alimentos y de herramientas para los espacios de trabajo鈥, dijeron las organizaciones piqueteras.

En el mismo comunicado, recordaron la muerte de una beba ocurrida la semana pasada en cercan铆as a la Casa Rosada. 鈥淣i Larreta ni Alberto pueden explicar la muerte de una ni帽a en plena Plaza de Mayo. La pobreza crece y la inflaci贸n de los alimentos, que acumula un 31% solo en el primer trimestre, se suman al plan de recortes de la pol铆tica social que ejecuta Tolosa Paz鈥, se quejaron.

Con el 煤ltimo dato de la pobreza fresco, Unidad Piquetera volvi贸 a las calles reclamando mejores situaciones econ贸micas en medio de un inflaci贸n creciente y una ca铆da estrepitosa de los salarios.

鈥淓l Indec public贸 los datos correspondientes a los 铆ndices de pobreza e indigencia del segundo semestre del 2022, con un salto del 36,5 al 39,2% de pobres y una consolidaci贸n de 8,1% de indigentes. Las pol铆ticas de ajuste del gobierno y el FMI sumaron m谩s de un mill贸n de pobres en seis meses, ascendiendo a un total de 18 millones y 3,7 millones de indigentes鈥, expresaron en un comunicado desde el Polo Obrero.

El llamado 鈥減iquetazo nacional鈥 tambi茅n apunta, al igual que la protesta de este martes, contra la ministra de Desarrollo Social. 鈥淭olosa Paz: de la mesa del hambre al hambre en la mesa鈥, reza una de las consignas piqueteras.

Entre las provincias incluidas en los cortes se encontraron Buenos Aires, San Juan, C贸rdoba, La Rioja, Entre R铆os, Santa Fe, Chaco, Misiones, Corrientes, Formosa, Chubut, Santa Cruz, Santiago del Estero, Neuqu茅n, R铆o Negro, Tucum谩n, Jujuy, Catamarca, Salta y Tierra del Fuego.

Adem谩s, estuvieron cortados al menos seis accesos a la Ciudad de Buenos Aires: Puente Pueyrred贸n, Puente La Noria, Panamericana y 197, General Paz y Ruta 3, Autopista La Plata y Acceso Oeste.

Tras levantar la jornada de reclamo, podr铆a haber nuevas medidas y no descartaron un acampe.

鈥淪i no hay una reuni贸n en el ministerio de Desarrollo, vamos a hacer el acampe m谩s grande hasta ahora para el 18,19 y 20 de abril con lugar a definir鈥, se帽al贸 Eduardo Belliboni.

鈥淓s mentira que quiera trasparencia, el FMI le acaba de ordenar 400.000 bajas. 驴Por qu茅 es eso? 驴Por transparencia? No, por ajuste. Tenemos que estar en contra del ajuste porque adem谩s se mete el FMI con la moratoria jubilatoria. El Fondo est谩 teniendo una injerencia s煤per colonial que no podemos permitir. Se est谩n comiendo los ingresos de los trabajadores y los jubilados鈥, agreg贸 el referente piquetero.

鈥淰amos a traer una olla y vamos a cocinar la polenta miserable que le da la ministra Tolosa Paz a los chicos en los comedores populares en este pa铆s. Vamos a cocinar lo mismo que se come ac谩鈥, manifest贸.

鈥淓l Gobierno lleva adelante una pol铆tica de ajuste que hambrea a los trabajadores y saquea a los jubilados. Una pol铆tica que se profundizar谩 en las pr贸ximas semanas, luego del planteo del FMI de profundizar el ajuste con bajas masivas en planes sociales y recortes de los presupuestos en todos los rubros: previsi贸n social, salud, educaci贸n, obra p煤blica, etc.鈥, indic贸 UP en un comunicado.

La pobreza afect贸 a 18,2 millones de personas

El 铆ndice de pobreza alcanz贸 al 39,2% de la poblaci贸n econ贸micamente activa al cierre del segundo semestre del pasado a帽o, por encima del 37,3% de igual per铆odo del 2021, inform贸 este jueves el Instituto Nacional de Estad铆stica y Censos (Indec).

En tanto, el 铆ndice de indigencia, entendida esta como la porci贸n de pobres cuyos ingresos no alcanzan para comprar la cantidad m铆nima de alimentos para subsistir, se ubic贸 en 8,1% entre julio y septiembre del a帽o pasado, frente al 8,8 % de igual per铆odo del 2021.

En lo que respecta al primer semestre de 2022, cuando el 铆ndice de pobreza fue de 36,5%, el 39,2% del segundo semestre tambi茅n fue mayor.

En tanto, el nivel de indigencia casi no registr贸 variantes ya que en el segundo semestre termin贸 en 8,1% contra el 8,2% del primer semestre.

Con una poblaci贸n estimada en 46,2 millones de habitantes, estas cifras implican que 18,1 millones de personas est谩n por debajo de la l铆nea de la pobreza, y dentro de ellos 3,7 millones son indigentes.

El Indec dio cuenta que la pobreza afecta m谩s al grupo etario comprendido entre 30 y 64 a帽os, con un nivel del 37,8%, y entre los reci茅n nacidos y adolescentes de hasta 14 a帽os, con el 31,7%.

Algo similar ocurre con los indigentes, donde los mayores de entre 30 y 64 a帽os explican el 36,7% de los comprendidos dentro del 铆ndice de pobreza.

Este aumento en la tasa de pobreza se dio en medio de una inflaci贸n del 94,8% en 2022, con un crecimiento del 5,1% de la econom铆a, y una tasa de desocupaci贸n que baj贸 del 7% a finales del 2021, al 6,3% en 2022.

Nuevo hachazo contra el 鈥淧otenciar Trabajo鈥

El 煤ltimo documento oficial enviado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la Argentina confirma la hoja de ruta para el gobierno que no es otra que el incremento del ajuste en curso, lo cual queda certificado en restricciones en la moratoria jubilatoria, un fuerte aumento de tarifas, una reducci贸n fiscal del 1,9%, entre otros.

Un punto obligado de los 煤ltimos informes del FMI tiene que ver con la asistencia social, sobre la cual plantea una reducci贸n del 0.7% para este 2023 (lo que llaman 鈥渟implificar la asistencia social鈥). Varios fragmentos del texto apuntan a la situaci贸n del Potenciar Trabajo (PT), programa que, si bien no llega ni al 1% del PBI, se erige como el caballito de batalla simb贸lico que se utiliza para legitimar el ajuste en curso. 驴Qu茅 dice el informe en cuesti贸n respecto a los programas de empleo?

鈥淢ejorar la calidad y la focalizaci贸n del gasto social sigue siendo una prioridad. Esfuerzos para fortalecer la focalizaci贸n del programa insignia de empleo social (Potenciar Trabajo) debe continuar. Tras una auditor铆a reciente, alrededor de 97.000 reclamantes no elegibles fueron suspendidos del programa, mientras que ahora se espera que otros 400.000 beneficiarios vuelvan a ingresar al mercado laboral, y otros 500.000 para volver a matricularse en la escuela鈥.

En principio cabe preguntarse de d贸nde sale que 400.000 beneficiarios de planes sociales ingresar铆an al mercado laboral y por qu茅 esa menci贸n queda atada a las casi 100.000 personas recortadas. M谩s all谩 de las especulaciones, el FMI estima que de una u otra forma hay un 30% del PT que se caer谩 del padr贸n total (1.268.000 de personas) en un futuro pr贸ximo.

Siguiendo la l铆nea del informe, se sostiene: 鈥淢ientras tanto, tras una r谩pida expansi贸n de la asistencia durante la pandemia y los aumentos de precios de los alimentos del a帽o pasado, una evaluaci贸n integral de programas de apoyo social (finales de marzo de 2023) est谩 identificando el potencial para reducir el programa de superposiciones, incluso limitando los beneficios de asistencia social totales para aquellos que reciben otros beneficios sociales, transferencias iguales o inferiores al salario m铆nimo para fomentar la entrada en el mercado laboral formal禄.

Aqu铆 se devela otra forma del ajuste. En diciembre del a帽o pasado, el gobierno nacional ten铆a listo un decreto que finalmente no sali贸 a la cancha, y que planteaba reducir 鈥済astos鈥 evitando que una persona que percibe un PT, por ejemplo, pueda cobrar la AUH, Tarjeta Alimentar u otra asistencia social.

La Naci贸n dio de baja 1.168 Potenciar Trabajo a pueblos originarios de El Impenetrable

El trabajo de relevamiento parcial, de beneficiaros del Programa Potenciar Trabajo en El Impenetrable, que no cobraron el mes de marzo o cobraron la mitad del monto, arroj贸 el siguiente resultado: se cayeron 1.168 programas, pr谩cticamente todos, que corresponden a personas de Pueblos Originarios Wich铆 y Qom de Misi贸n Nueva Pompeya (184), Comandancia Fr铆as (68), El Sauzal (177), El Sauzalito (343), Tartagal (56), Fort铆n Belgrano (35), Tres Pozos (75), El Vizcachera (66), Wich铆 el Pintado (139), El Sevilar (7), Techatt (4), Quinta 4 y 17 (1), Chara 66/2 (1), Miraflores (5), Chacra 27 (1), Villa R铆o Bermejito (3), Pampa Argentina (2), y Quinta 24 (1).

Se trata de Programas de Construcci贸n de Centros Comunitarios, ladriller铆as, pozos de agua y merenderos, entre otros, que no han podido actualizar los datos exigidos por el ministerio de Desarrollo Social de la Naci贸n mediante la aplicaci贸n 鈥淢i Argentina鈥, y que han sido insistentemente reclamados desde el mes de Noviembre por la CCC, FNC y el Movimiento de Naciones y Pueblos Originarios en Lucha al mencionado Ministerio, y al gobierno provincial, para que gestione la resoluci贸n del conflicto, fundamentando la falta de conectividad y las distancias de los parajes rurales y entregando los listados de beneficiarios con datos completos.

Cabe destacar que en Sauzalito se realiz贸 un operativo Municipal en el que se actualizaron unos cincuenta programas y aun as铆 tampoco cobraron.

En Misi贸n Nueva Pompeya y los dem谩s parajes, no hubo operativos municipales para actualizar los programas.

La Ministra Victoria Tolosa Paz, se comprometi贸 en la visita presidencial a El Impenetrable, el pasado 1掳 de febrero a proteger el listado enviado por las organizaciones, implementar un sistema de actualizaci贸n m谩s flexible y prorrogar las veces que sea necesario hasta que todos se actualicen. No cumpli贸 ninguna.

Llama la atenci贸n que, en el mes de febrero, cuando los beneficiarios tampoco hab铆an podido actualizar sus datos, se liquidaron los fondos de todas formas. Sin embargo, en el mes de marzo, y luego de la crisis desatada en Nueva Pompeya tras la desaparici贸n de Salustiano Gim茅nez, los beneficiarios no cobraron. Adem谩s, en las noticias de ayer, la ministra nacional comunica que quienes se actualicen al 15 de marzo, cobrar谩n en abril, pero no cobrar谩n en marzo, castigando particularmente a El Impenetrable.

Es por esto que, comienza un plan de lucha provincial con cortes de ruta de media calzada, con la consigna 鈥淓L GOBIERNO NACIONAL QUITA PLANES A PUEBLOS ORIGINARIOS DE EL IMPENETRABLE, PARA PAGAR AL FMI鈥 隆隆隆BASTA DE AJUSTE!!!

A su vez, solicitan una reuni贸n de emergencia con el Gobernador, para resolver que no caiga ning煤n Potenciar Trabajo y se paguen a los beneficiarios el monto total (no parcial) correspondiente a marzo.

Las organizaciones aseguran que 鈥渆s indispensable actuar r谩pido porque si se juntan la falta de justicia y se potencia el hambre en El Impenetrable, la situaci贸n puede ser insostenible鈥.

Todos-Juntos por el ajuste

A lo largo del informe, se destaca la gesti贸n de la ministra Tolosa Paz al frente del ministerio de Desarrollo Social, ya que se pone en valor鈥渓a focalizaci贸n鈥 de las pol铆ticas sociales, el cierre de los ingresos nuevos al programa y se recalca los frutos dados por la validaci贸n de datos por la que se garantiz贸 la ca铆da de casi 100.000 beneficiarios (sic).

Se habla de que se est谩 trabajando 鈥渆n la normativa para reducir los posibles desincentivos para reingresar al mercado laboral鈥, lo cual no queda claro a qu茅 se refiere o qu茅 puede implicar. Asimismo, se sostiene las tesis del 鈥減lan empalme鈥 aunque no se admite el fracaso total de la iniciativa.

Por otra parte, se da un respaldo indirecto a la l铆nea impulsada por Emilio P茅rsico dentro del gobierno en relaci贸n a que se confirma que 鈥渓a mayor parte de los ahorros de la reducci贸n de transferencias se utilizar谩 para fortalecer el capital humano a trav茅s de la entrega de herramientas o financiamiento de polos productivos鈥, cuesti贸n que era objetada por el propio ministro de Econom铆a, Sergio Massa, quien apuntaba, resoluci贸n mediante, a quedarse con dichos fondos.

El FMI empez贸 a ponerle n煤meros a lo que entiende debe ser el recorte total del programa que, de confirmarse en 400.000, no necesariamente implica que se haga abruptamente, ya que la l铆nea por el momento es contener socialmente la crisis. En ese contexto, la idea que sobrevuela en el informe pareciera tener m谩s que ver con la orientaci贸n de los Massa y Larreta de recortar el Potenciar Trabajo para condicionar a los movimientos y legitimar ante la clase media el ajuste, a diferencia de la proyectada por Bullrich y 鈥渓os halcones鈥 que apunta abiertamente a recortar los planes sociales para desarticular definitivamente a las organizaciones sociales.

Massa y los 鈥渁liados鈥 menos pensados para licuar el gasto de los planes sociales

Por Fabi谩n Rojo

Cuando Sergio Massa embarc贸 de regreso a Buenos Aires desde Washington lo hizo sabiendo que las gestiones para obtener m谩s pr茅stamos para intentar llegar de cualquier modo a las elecciones no hab铆an tenido los resultados esperados.

La intenci贸n de 鈥渕oderar la punta del l谩piz rojo鈥 hab铆a sido sepultada y ahora no queda otra m谩s que encarar 鈥渆l trazo grueso鈥.

El FMI flexibiliz贸 las metas de reservas, pero las dos m谩s importantes quedaron inc贸lumes: d茅ficit de 1,9% y emisi贸n de 0,6% del PBI.

Estos n煤meros, que escritos o dichos al aire parecen lejanos a la vida cotidiana, representan ni m谩s ni menos cu谩nto plata cada uno podr谩 tener en el bolsillo y cu谩nto valdr谩 en t茅rminos de poder adquisitivo cada billete.

Por ejemplo, al tener que cumplir con ese objetivo, el Ministerio de Econom铆a mand贸 a que los trabajadores ganen menos para de esa forma licuar su gasto en prestaciones sociales. Directo.

驴C贸mo lo hizo? A trav茅s del Consejo del Salario M铆nimo que integran empresarios y sindicalistas con el auspicio del Ministerio de Trabajo que, si bien oficialmente oficia de veedor, en esta oportunidad articul贸 y convalid贸 el pedido del Palacio de Hacienda, de una actualizaci贸n salarial a la baja. El 鈥1,9% de d茅ficit鈥, esa frase de dif铆cil comprensi贸n pega directamente en cada bolsillo.

El FMI flexibiliz贸 las metas de reservas, pero las dos m谩s importantes quedaron inc贸lumes

Aumento salarial seg煤n la proyecci贸n inflacionaria del 60 %

Para alinear expectativas, a principios de a帽o Massa intent贸 imponer que los aumentos salariales de 2023 se ajustaran a la proyecci贸n inflacionaria de 60% incluida en el presupuesto. Eran tiempos en que se confiaba en frenar la aceleraci贸n de precios a merced del programa 鈥淧recios Justos鈥, con un sendero de suba de precios de 4% para que la tasa de inflaci贸n de abril 鈥渆mpiece con 3鈥.

Pero en dos meses esa estimaci贸n fue arrasada por la din谩mica de aumentos y los gremios que comenzaron a discutir paritarias lo hicieron por encima de ese porcentaje ignorando el pedido oficial y presionados por sus bases.

Con el correr de los d铆as, a Massa se le agotaron los argumentos para apoyar su iniciativa y all谩 fue por el Salario M铆nimo Vital y M贸vil (SMVM) para reducir el gasto p煤blico.

As铆 fue que en la mesa empresarios y gremialistas enseguida se alinearon al pedido de Econom铆a y acordaron una suba del SMVM que durante el primer semestre del a帽o acumular谩 una actualizaci贸n de 34% contra una inflaci贸n que se estima superar谩 el 50%.

De esta forma, entre los haberes b谩sicos y la suba de precios habr谩 una p茅rdida de poder adquisitivo superior a los 16 puntos.

Suba de precios y el impacto en el bolsillo del trabajador

Esto resulta en el impacto directo en los bolsillos de los trabajadores que se replica en los beneficiarios de los planes Potenciar Trabajo, cuyo haber surge del monto del SMVM.

Del otro lado del mostrador, una ca铆da real de esas remuneraciones significa un menor gasto real para la secretar铆a de Hacienda.

Se acord贸 una suba del SMVM durante el primer semestre del 34% contra una inflaci贸n que se estima superar谩 el 50%

Seg煤n el presupuesto Nacional para 2023, se destinar谩 para financiar el Potenciar Trabajo unos $600.000 millones, que representa una erogaci贸n mensual de alrededor de $50.000 millones.

La prestaci贸n para cada beneficiario -se estima en 1.200.000 personas- es equivalente a la mitad del SMVM que tendr谩 los siguientes valores: abril $80.342, mayo $84.515 y junio $87.987.

En consecuencia, un aumento por debajo de la inflaci贸n har谩 que quien lo reciba pueda comprar menos productos, pero al mismo tiempo disminuir谩 el gasto del Estado para que se mantenga vivo el acuerdo con el FMI.

Este menor ritmo de aumento tambi茅n impacta directamente en las asignaciones por desempleo, que por las mismas razones ajustar谩n a la baja respecto de la inflaci贸n. A marzo, esos valores son de $19.305,16 para la prestaci贸n m铆nima y de $32.175,26 para la m谩xima, de acuerdo a la condici贸n de cada trabajador que lo solicite.

Una compensaci贸n parcial en el nivel de gastos del Estado se dar谩 por el lado de la asignaci贸n de las Becas Progresar, dado que quienes las pidan deber谩n demostrar que no tienen ingresos superiores a tres SMVM. Por lo tanto, un nivel m谩s bajo del salario b谩sico permitir铆a que m谩s interesados est茅n calificados para recibirlas. Esta ayuda contempla un pago de $9.000, adem谩s de beneficios como la reducci贸n de las tarifas de transportes p煤blicos.

Quienes pidan asignaci贸n de las Becas Progresar deber谩n demostrar que no tienen ingresos superiores a tres SMVM

La suba de los salarios b谩sicos por debajo de la inflaci贸n fue denunciada por algunas centrales sindicales como CTA y por una parte de la CGT que responde a Pablo Moyano. El representante de Camioneros tild贸 de 鈥渧ergonzoso鈥 el cronograma pactado, justamente haciendo alusi贸n a la p茅rdida de poder adquisitivo que sufrir谩n los trabajadores.

Burzaco recargado

El nuevo ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Eugenio Burzaco, manifest贸 su intenci贸n de crear 鈥渦na ley que regule el derecho a manifestarse鈥 para poder combatir los piquetes.

鈥淨uienes manifiestan tienen que coordinar y despu茅s cumplir con lo que corresponde. No pueden cortar todas las v铆as, tienen que dejar un carril libre, no pueden cortar el Metrob煤s, el transporte p煤blico鈥, indic贸.

鈥淵 si lo hacen, tienen que tener multas econ贸micas los organizadores, y si generan violencia, tendr谩n penas de prisi贸n鈥, amenaz贸. Para Burzaco deber铆a haber una ley 鈥渜ue permita a los jueces actuar con celeridad鈥.

鈥淯na ley mejorar铆a claramente la situaci贸n porque pod茅s poner penas de prisi贸n para los organizadores, pod茅s poner multas muy grandes鈥, poniendo adem谩s como ejemplo el caso de Mendoza, donde 鈥渃ay贸 notablemente el nivel de piquetes y cortes porque pusieron leyes m谩s contundentes, claras y duras鈥.

A 16 a帽os del asesinato del docente Carlos Fuentealba, recordamos que uno de los responsables pol铆ticos de su muerte hoy gestiona la seguridad de CABA. Eugenio Burzaco, ministro de Larreta, era asesor de la polic铆a de Neuqu茅n durante el operativo de represi贸n en el que muri贸 el docente.

Burzaco trabaj贸 en Neuqu茅n asesorando a la polic铆a del ex gobernador, Jorge Sobisch, 茅poca donde hubo 1.040 denuncias por abusos policiales en esa provincia. Su gesti贸n fue con el ministro de Seguridad, Juan Carlos Aguinaga, y el entonces jefe policial, Carlos Rico Tejero, quien tuvo que renunciar al descubrirse su pasado como represor durante la dictadura.

Al momento del nombramiento de Burzaco como ministro de Seguridad de la Ciudad, Marcelo Guagliardo, secretario General de ATEN, expres贸: 鈥淟a designaci贸n de Burzaco significa una alerta para todas las organizaciones de trabajadores y Derechos Humanos, que tienen que manifestar firmemente que con esta presencia p煤blica estamos ante un retroceso en la mirada que tiene que tener el Estado sobre la problem谩tica social. No puede haber un retroceso de esta naturaleza: terrorismo de Estado en democracia鈥.

Choferes liberados

Finalmente, el paro de los choferes de la L铆nea 620 junto a los trabajadores de 16 l铆neas de colectivo, que pertenecen a las empresas Almafuerte y Nueva Ideal, consigui贸 que los choferes, Jorge Oscar Galiano y Jorge Ezequiel Zerda, fueran puestos en libertad.

Ambos fueron detenidos luego de la protesta por el asesinato de Daniel Barrientos, el chofer de la L铆nea 620 de la Matanza que termin贸 con el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, golpeado.

Aunque fueron liberados, se mantendr谩 la instrucci贸n. La apuesta represiva del Poder Judicial y los gobiernos bonaerense y porte帽o se mantiene. Tambi茅n existe otra causa impulsada por el ministro de Justicia Bonaerense, Julio Alak.

El repudio a la detenci贸n hab铆a recorrido las redes sociales generando una fuerte indignaci贸n y a lo largo de la jornada se fueron replicando las declaraciones de repudio. Mientras, los trabajadores se mantuvieron firmes en su medida de lucha y repudiando el cinismo de Berni que primero anunci贸 que no iba a armar ninguna causa y luego carg贸 contra los trabajadores e incluso reivindic贸 el operativo policial, al que la vicepresidenta de la Naci贸n calific贸 de desmedido.

Criminalizan el bloqueo de calles en C贸rdoba

Vecinos de barrio Centro de C贸rdoba elevaron un habeas corpus para evitar los cortes totales de ruta. El recurso fue aprobado por la Justicia, pero el mi茅rcoles las manifestaciones ocurrieron igual. Al respecto, el fiscal Juan Manuel Delgado dijo que el fallo 鈥渘o da instrucciones espec铆ficas鈥.

Delgado manifest贸 que la resoluci贸n permite 鈥渆mpezar a discutir鈥 protocolos espec铆ficos, aunque aclar贸 que la Polic铆a ya tiene un plan para estas situaciones.

Respecto a la manifestaci贸n de Unidad Piquetera, que comenz贸 en el Puente Centenario y se extendi贸 a las principales calles del Centro, la Justicia de C贸rdoba decidi贸 imputar a siete referentes piqueteros.

La acusaci贸n pesar谩 contra los responsables de organizar el corte y la protesta. El fiscal Ernesto de Arag贸n los imput贸 por obstrucci贸n indebida de la v铆a p煤blica.

鈥淓n principio, entendemos que estas personas han infringido el art铆culo 194 del C贸digo Penal que es la obstrucci贸n a los medios de transporte, obstaculizando un sector importante en la manifestaci贸n鈥, dijo De Arag贸n.

鈥淐uando esta iniciativa de protestar se visibiliza cortando u obstruyendo la calle deliberadamente, yo creo que ah铆 se cruza una l铆nea, que no es lo mismo a que mucha gente concurra a un mismo lugar para expresar o pedir鈥, se帽al贸 el fiscal.

Empieza el juicio contra referentes populares de Jujuy

En la provincia de Jujuy, el jueves 30 comenz贸 el juzgamiento a referentes populares que reclamaban salario digno y exig铆an el cese de la represi贸n a la protesta social. Desde las organizaciones sociales explicaron que el pueblo est谩 sometido a la pol铆tica de miseria y hambre que impone el gobernador radical Gerardo Morales, quien no permite que nadie cuestione su mandato.

鈥淐omenzamos a ser juzgados este jueves a la tarde por una serie de imputaciones que nos hicieron el 30 de noviembre de 2021 con el C贸digo Contravencional del gobernador, ese d铆a nosotros hab铆amos movilizado junto a dos organizaciones sociales amigas y compa帽eras鈥, record贸 Miguel Ramos, uno de los referentes del Partido Pol铆tico AJI20 y su expresi贸n territorial Asamblea Trabajo y Dignidad que est谩 siendo enjuiciado. Sigui贸 relatando que aquella vez 鈥渇uimos brutalmente reprimidos a palazos, a punta de escopeta y con el C贸digo de Morales bajo el brazo鈥.

鈥淓l juicio se hace en el Juzgado Contravencional N掳1 que fue creado por Morales hace unos cuantos a帽os para someter al pueblo juje帽o y amedrentar a la militancia鈥, se帽al贸 el referente popular. Tambi茅n se quej贸 de que cuando fueron a declarar el pasado 9 de marzo el fiscal 鈥渘o respet贸 nuestro derecho de poder fundamentar sobre lo que sucedi贸 aquel d铆a que nos reprimieron y nos armaron las causas, adem谩s cuando salimos de la audiencia nos echaron a los golpes y nos amenazaron鈥, denunci贸.

鈥淩ecuerdo que aquella marcha que hicimos el 30 de noviembre del 2021 fue para reclamar trabajo genuino, un salario digno, nos cansamos, por eso dijimos basta de planes sociales y bolsones de mercader铆a, porque para nosotros eso es una estrategia de los del poder pol铆tico que nos someten al hambre y la miseria todo el tiempo鈥, subray贸 Ramos. En aquel momento tambi茅n 鈥渋mputaron a mi compa帽era de militancia Gabriela Garz贸n y a dos miembros de otras organizaciones que son hermanas nuestras鈥.

鈥淎dem谩s de todo esto sufrimos distintos tipos de aprietes, amenazas, acusaciones gratuitas, causas penales armadas por la justicia del gobernador radical que se maneja con total impunidad鈥, asegur贸 el dirigente popular. 鈥淓s vergonzoso lo que nos propusieron cuando fuimos a declarar el 9 de marzo, nos dieron dos opciones, una es que paguemos una multa de 40.000 pesos en cuotas -les dijo el fiscal- y que as铆 nosotros aceptar铆amos que hab铆amos cometido un delito en ese momento que realizamos la protesta social pidiendo por los derechos del pueblo juje帽o鈥, agreg贸.

鈥淓stamos acusados de obstaculizar el tr谩nsito vehicular, eso ac谩 es un delito para el d茅spota Morales y la justicia que 茅l maneja como quiere鈥, se帽al贸 Ramos. La otra opci贸n que les dio el fiscal fue ejercer el derecho a la 鈥渄efensa a partir de que nosotros presentemos las pruebas que demuestren nuestra inocencia respecto a ese supuesto delito que hemos cometido, cuando movilizamos lo 煤nico que hicimos fue pedir un salario justo por todas las necesidades que padecemos a diario鈥.

鈥淧or supuesto que nosotros elegimos esta 煤ltima opci贸n que nos dio el magistrado, porque no vamos a aceptar de ninguna manera que la protesta social es un delito, nuestra defensa est谩 basada en los hechos inhumanos concretos que vivimos a diario por la injusticia que nos imponen鈥, asever贸 el referente. Continu贸 contando que tienen sueldos muy bajos y que 鈥渘o llegamos a cubrir ni la canasta b谩sica de alimentos, un docente tampoco llega, estamos muy lejos de tener un ingreso que pueda suplir esta necesidad tan importante. Mientras tanto, la terrible inflaci贸n y los precios de los productos que suben todo el tiempo nos ahoga a煤n m谩s鈥, expres贸.

鈥淟a justicia de Morales nos lleva a juicio injustamente este jueves a partir de las 15:00, necesitamos ayuda con extrema urgencia para que no nos metan a la c谩rcel鈥, implor贸 a la sociedad el dirigente popular Ramos. Pero de todos modos 鈥渘osotros vamos a seguir luchando por los derechos del pueblo, porque creemos en lo que hacemos, tenemos fe en nuestra militancia, porque sentimos amor por nuestro querido pueblo juje帽o que padece miles de necesidades y distintos tipos de violencias todo el tiempo鈥, finaliz贸.

Organizarse no es delito

El pasado 30 de marzo, se llev贸 a cabo en la localidad de Fiske Menuco (General Roca, R铆o Negro) una jornada en contra de la criminalizaci贸n de la protesta. M谩s de una decena de organismos de Derechos Humanos nacionales y regionales se hicieron presentes en la localidad para solidarizarse con organizaciones protagonistas de procesos de lucha de las provincias de R铆o Negro, Neuqu茅n y Chubut, que est谩n siendo perseguidas por la justicia federal y provincial.

Esta es la situaci贸n que atraviesan dos integrantes del FOL en dicha localidad rionegrina. Se lxs acusa de diferentes delitos sostenidos en la demonizaci贸n de las formas de organizaci贸n independientes, autogestivas y democr谩ticas de los sectores populares.

Todo comenz贸 en febrero del 2020, cuando la polic铆a federal allan贸 las casas de estos militantes y se llev贸 anotaciones, cuadernillos de formaci贸n, banderas, elementos de trabajo personal como computadoras y celulares, e incluso retuvieron el DNI de una de las integrantes del FOL. A partir de esto fue que se enteraron de que exist铆a una investigaci贸n desde el 2017 impulsada por el abogado Nicol谩s Su谩rez Colman quien en su momento pertenec铆a al PRO y que actualmente se encuadra en el partido de Milei. Adem谩s, la denuncia hab铆a ca铆do en manos del fiscal Alejandro Moldes y el juez Hugo Greca. Todas personalidades conocidas en la ciudad por su clara pol铆tica anti-organizaciones y por sus discursos de odio hacia militantes sociales y pol铆ticos.

La investigaci贸n se hab铆a mantenido en silencio durante a帽os e inclu铆a escuchas telef贸nicas y tareas de inteligencia de manera encubierta en los barrios donde la organizaci贸n lleva adelante su trabajo cotidiano. Es decir, que se apuntaba a plantear como un delito las formas organizativas independientes y autogestivas que se discuten de manera democr谩tica en los espacios asamblearios.

驴Casos aislados o una nueva faceta represiva?

En diferentes provincias se da un proceso de profundizaci贸n de la persecuci贸n pol铆tica a quienes se organizan y luchan, cuesti贸n que amenaza nuevamente con quebrantar las libertades democr谩ticas y el derecho a la organizaci贸n popular.

Son muchos los ejemplos que pueden nombrarse, sin ir m谩s lejos se desarrollaron cortes en diferentes puntos del pa铆s para pedir por la inmediata liberaci贸n de Lorena y Mart铆n, dos militantes del Polo Obrero que fueron detenidxs y llevados a un penal por realizar una manifestaci贸n pac铆fica en el centro de la ciudad de Mendoza; tambi茅n la provincia de Jujuy ha sido escenario de m煤ltiples persecuciones y allanamientos a luchadorxs populares; en Chubut hay 21 personas imputadas por defender el agua; el pueblo mapuche a煤n reclama por las cuatro hermanas que contin煤an detenidas junto con sus ni帽xs, tras el feroz desalojo en Villa Mascardi; y en Buenos Aires el oficialismo fue el encargado de perseguir y encarcelar a quienes se manifestaron el a帽o pasado contra el acuerdo con el FMI.

En Chubut indagan a 23 vecinxs por defender el agua

Este jueves 16 de marzo comenzaron las indagatorias a 23 vecinos y vecinas imputados en una causa de por entorpecimiento de servicios p煤blicos, que se tramita en el Juzgado Federal a cargo del Juez Gustavo Lleral. Es por haber participado de una manifestaci贸n en la Ruta 3 en mayo de 2021, en defensa de la Iniciativa Popular en contra de la Megaminer铆a en la provincia. En este marco, se convoc贸 a una concentraci贸n, a las 9:00, desde la Legislatura hasta el Juzgado Federal, para exigir el sobreseimiento de lxs acusadxs y el cese de la criminalizaci贸n de la protesta.

Compartimos un texto de Andrea Leonett, una de lxs 23 imputadxs de Chubut por defender el agua

Mi nombre es Andrea Leonett, soy una de las imputadas por la manifestaci贸n en la ruta 3, en mayo de 2021, cuando el pueblo se levant贸 en defensa de la Iniciativa Popular en contra de la Megaminer铆a. Este 16 de marzo de 2023 comienzan las indagatorias a 23 vecinos y vecinas que nos imputan la causa de entorpecimiento de los servicios p煤blicos, que se tramita en el Juzgado Federal a cargo del Juez Lleral.

En mayo del 2021, el pueblo de Chubut sufri贸 un gran golpe por parte de la Legislatura que tir贸 a la basura el proyecto de iniciativa popular. Este fue impulsado con mucho esfuerzo colectivo y recaud贸 miles de firmas en toda la provincia en pos de un proyecto de ley que proh铆ba la megaminer铆a en nuestro territorio. Este proyecto autogestivo que surge de las Asambleas de Comunidades de Chubut, teniendo al pueblo como protagonista, fue rechazado por les legisladores de la provincia de Chubut que, en una sesi贸n fraudulenta, sin un tratamiento y abordaje serio, decidi贸 que las miles de voluntades expresadas en este proyecto, no val铆an ni siquiera el esfuerzo de abordarlo como se merec铆a y nos quit贸 la posibilidad de una ley que nos resguarde de la actividad mega minera, habilitando la destrucci贸n y el saqueo del suelo en el que habitamos. Respondiendo directamente al gobierno nacional de Alberto Fern谩ndez que, presionado por el Fondo Monetario y en un plan de brutal ajuste hacia la clase trabajadora, dio la orden de avanzar con el modelo extractivista, llev谩ndose a todes y todo por delante.

Ante semejante burla y descaro de quienes dicen representar al pueblo, se toma la decisi贸n de trasladar la manifestaci贸n a las rutas y es as铆 como, en toda la provincia de Chubut, el pueblo se levant贸 y cop贸 las calles y rutas como expresi贸n de total desacuerdo con lo que hab铆a sucedido en el recinto de la Legislatura y como defensa de las miles de voluntades que, por medio del mecanismo de democracia directa como lo es la iniciativa popular, hab铆a logrado transferir a proyecto de ley el deseo de todo un pueblo que no quiere someterse al poder de las multinacionales y de los gobiernos corruptos que garantizan el saqueo de los territorios, en pos del crecimiento econ贸mico de unos pocos.

La respuesta de los gobiernos provincial y nacional, ante el pedido del pueblo para que nos devuelvan nuestro proyecto de ley, fue el desalojo por parte de la fuerza policial de la provincia, a cargo de Federico Massoni. A pesar de que la ruta fuera nacional y jurisdicci贸n de Gendarmer铆a, despleg贸 un operativo de magnitudes exageradas con todas las divisiones de la polic铆a para desactivar, por la madrugada, una manifestaci贸n leg铆tima de cientos y cientos de vecinas y vecinos que nos encontr谩bamos esa noche en la ruta.

Este hecho de avasallamiento de derechos con la clara intenci贸n de llevarnos por delante no fue m谩s que un eslab贸n de una cadena que en diciembre del mismo a帽o explot贸 por completo. Lo acontecido en mayo de 2021 fue la antesala al Chubutazo de diciembre. En el momento que tiran abajo la iniciativa popular, dejan con estado parlamentario y jugando solo al proyecto de zonificaci贸n minera presentado por el ejecutivo provincial. Las alertas en ese momento fueron esas, nos dejan sin proyecto de ley que proh铆ba la megaminer铆a, para avanzar con la zonificaci贸n minera. Y as铆 fue.

En diciembre del mismo a帽o se aprueba la zonificaci贸n y nos entregan de manos atadas a las multinacionales, pero el pueblo se enoj贸 y tuvieron que retroceder y derogar esa ley nefasta que nos destru铆a. La determinaci贸n de miles de personas que nos manifestamos en las calles de toda la provincia era hacer lo que haya que hacer para que retiren la ley, tal como sucedi贸. Porque nadie mejor que el pueblo para saber cu谩ndo defendernos de quienes pretenden hacernos tanto da帽o, nadie mejor que el pueblo con sus m茅todos para lograr algo de justicia, el pueblo supo c贸mo y lo logr贸.

Lo que vivenciamos hoy es ese castigo por parte del Estado a quienes defendemos el territorio y luchamos por el agua, este mecanismo de criminalizaci贸n de las luchas y de judicializar vecines es sistem谩tico, es el ABC de estos gobiernos capitalistas, nos quitan derechos, nos reprimen y luego nos judicializan para fragmentar y debilitar la lucha. Lejos de que esto suceda, en esta provincia tenemos una historia de resistencia hermosa, amorosa, muy s贸lida y con ra铆ces muy profundas, este es el suelo que habitamos, con esta historia nos paramos frente a quienes se atrevan a robarnos el sue帽o de vivir en un territorio que resguarde los bienes comunes y la vida, entendiendo que somos parte de un entorno vivo al que necesitamos y nos necesita. No permitiremos jam谩s que nos condenen a la miseria y la muerte, somos protagonistas de esta parte de la historia y queremos elegir c贸mo vivir y que dejarle a les que vendr谩n en un futuro.

Les pedimos a todas las personas que entienden que el agua vale m谩s que todo y que este territorio se defiende a capa y espada, que nos acompa帽en en este proceso de criminalizaci贸n para demostrar que tenemos un pueblo detr谩s diciendo:

隆No es No!

隆No pasar谩n!

Luchar por el agua no es delito

Fuera multinacionales de nuestro territorio

No estamos soles, somos parte del pueblo que ya dijo NO.

Larreta les quita el plan social a 1.445 familias

El jefe de Gobierno junto a la ministra de Educaci贸n, Soledad Acu帽a, y el jefe de Gabinete, Felipe Miguel, explic贸 c贸mo fue el proceso para decidir quitar el beneficio de los planes sociales de la Ciudad a quienes no llevaron sus hijos a la escuela. 鈥El 92% de los padres que cumple con los requisitos del plan, sigue recibiendo el beneficio鈥, remarc贸.

鈥淟a educaci贸n brinda libertad para elegir en la vida, la forma de salir adelante es una sola: la educaci贸n鈥, comenz贸 Larreta. 鈥淓n Argentina estamos lejos de poder garantizarle a todos los chicos del pa铆s la posibilidad de educarse鈥, aclar贸 y continu贸: 鈥Queremos los chicos en las aulas y desde la pandemia sabemos que el presentismo empeor贸, que hay chicos que no van a la escuela鈥.

鈥淭enemos iniciativas para mejorar el presentismo, est谩 la responsabilidad de los padres, pero tambi茅n la responsabilidad del Estado鈥, aclar贸. 鈥淎ntes para ser alumno alcanzaba con presentar un certificado una sola vez, eso cambi贸, hay controles bimestrales y los chicos tienen que tener el 85% de asistencia鈥, sostuvo.

鈥淓sto nos permite seguir de cerca cada caso, cuando sabemos que no cumplen el presentismo nos comunicamos con las familias y les damos un plazo de tres meses para que recuperen la regularidad y si no se cumple se les quita el beneficio de los planes sociales que brinda la ciudad鈥, subray贸 Larreta.

鈥淓l 92% de los padres que cumple con los requisitos del plan, sigue recibiendo el beneficio鈥, enfatiz贸. 鈥Hay un 8% que no est谩 mandando a sus chicos a la escuela, pero cuando sus hijos recuperen el presentismo, vuelven a cobrar el plan鈥, detall贸. 鈥Vamos a transformar la educaci贸n si los argentinos me eligen como presidente, vamos a recuperar la educaci贸n p煤blica en Argentina鈥, cerr贸.

鈥El problema es el populismo educativo鈥, sostuvo a su turno Soledad Acu帽a y remarc贸 que haya obligaciones para los padres para que se garantice el acceso a la educaci贸n.

El a帽o pasado, desde la administraci贸n porte帽a hab铆an anunciado el cambio de criterio para definir la calidad de 鈥渁lumno regular鈥 y que la p茅rdida de la 鈥渞egularidad鈥 en la asistencia a las aulas tendr铆a como resultado la quita de la ayuda.

Desde Ademys, uno de los sindicatos docentes, criticaron la medida. 鈥淟a ministra de Educaci贸n, Soledad Acu帽a, en vez de tener pol铆ticas pedag贸gicas para las familias, mejorar la alimentaci贸n o construir escuelas, deja a 1.445 chicos y chicas sin plan social鈥, afirmaron.

Presentada en conferencia de prensa en la ma帽ana del jueves 30 de marzo por el propio Horacio Rodr铆guez Larreta y la titular de la cartera educativa, Soledad Acu帽a, la medida entra en sinton铆a con la tomada por la ministra de Desarrollo Social nacional, Victoria Tolosa Paz, quien en febrero pasado dio de baja 100.000 planes sociales mientas se plegaba a la campa帽a de estigmatizaci贸n de los movimientos sociales.

Ahora recort贸 alimentos a comedores

Por Martin Su谩rez

Organizaciones que administran comedores populares denuncian un fuerte recorte en las raciones de comida. Este ajuste, como la eliminaci贸n de asignaciones a estudiantes pobres, 鈥渟e da en una ciudad con el 61% de ni帽as y ni帽os mal nutridos鈥.

Desde las diferentes organizaciones sociales, aseguran que en la Ciudad de Buenos Aires hay m谩s de 600 comedores comunitarios y merenderos. Muchos de esos espacios son ollas populares o lugares informales que crecieron durante el confinamiento por la pandemia del COVID, y otros se sumaron con la crisis econ贸mica producto de la inflaci贸n. Algunos de estos espacios, aseguran referentes sociales, no cuentan con asistencia del Estado porte帽o.

Una de las organizaciones que tiene a cargo comedores barriales, denunci贸 un fuerte recorte en los alimentos que env铆a la Ciudad. Por esta raz贸n, se movilizaron hacia el ministerio de Desarrollo Humano porte帽o que comanda Mar铆a Migliore. Reclaman la reasignaci贸n urgente de los alimentos: 芦todos los d铆as comen 900 personas y nos env铆an alimentos para 600禄, denuncian. Este recorte se da en el marco de la quita de las asignaciones educativas a miles de estudiantes vulnerables de la Ciudad por no poder asistir a clases.

芦Repudiamos el recorte que est谩 realizando el gobierno a nuestros comedores. Esto lo viene haciendo desde hace mucho tiempo, pero 煤ltimamente, de un d铆a para el otro, a uno de nuestros comedores le quit贸 300 raciones禄, denuncia Flavia Romero, referente porte帽a del Frente Popular Dar铆o Santill谩n (FPDS). Seg煤n Romero, a ese espacio popular asisten alrededor de 900 personas entre ni帽as, ni帽os y adultos mayores. 芦Larreta dej贸 sin comer a 300 personas de un momento a otro, mientras ac谩 la ministra Mar铆a Migliore se la pasa hablando en televisi贸n de pobreza y viene a hacer este fuerte ajuste a nuestros comedores禄. La referente social analiz贸 el contexto del nuevo recorte de alimentos y manifest贸 que 芦no es casual que este nuevo ajuste se d茅 en el marco de la quita de las asignaciones educativas a estudiantes muy vulnerables que realiz贸 la semana pasada la Ciudad. Es por eso que le exigimos a la ministra Migliore que nos devuelva las raciones para que esas 300 personas puedan tener un plato de comida禄.

Ante esta denuncia, el gobierno porte帽o tom贸 distancia y asegura que el espacio comunitario mencionado por el FPDS, ubicado en la Villa 21.24, 芦hoy brinda alimentos a 200 personas禄. La cartera que conduce Migliore, dice que no hubo un recorte de alimentos sino un 芦redireccionamiento禄 de la comida, 芦que ahora se entrega en el comedor y dentro del barrio, fue para poder llegar a m谩s personas. La decisi贸n se tom贸 luego de dos relevamientos en territorio y tambi茅n por la dimensi贸n del espacio禄. Por su parte, la diputada porte帽a del Frente de Todos, Laura Velasco, que adem谩s preside la Comisi贸n de Pol铆ticas de Promoci贸n e Integraci贸n Social, asegur贸 que la Ciudad 芦este a帽o recort贸 en 4 puntos el presupuesto del ministerio Desarrollo Humano y H谩bitat y se redujo los montos de asistencia alimentaria en el contexto de una malnutrici贸n infantil en ascenso禄. La legisladora porte帽a lanz贸 una cifra preocupante que se desprende de un relevamiento realizado por la Universidad Popular de Barrios de Pie: 芦el 61% de ni帽as y ni帽os de 6 a 10 a帽os, est谩n mal nutridos en barrios populares de la CABA禄. Cabe destacar que estos datos relevados por la casa de estudios se inspeccionaron en 10 barrios de la Ciudad de Buenos Aires. 芦No es casual que en los barrios del sur el promedio de vida sea de 10 a帽os menos que en el norte, es el resultado de 16 a帽os de gobiernos macristas: una ciudad rica y cada d铆a m谩s desigual禄, termina la diputada.

Recortes en cadena: 驴Casualidad o causalidad?

La semana pasada, el Jefe de Gobierno porte帽o y la ministra de Educaci贸n, Soledad Acu帽a, anunciaron en conferencia de prensa la quita de un plus educativo del Programa Ciudadan铆a Porte帽a a 1.445 familias, por no contar con el 85% de asistencia a clases de ni帽os, ni帽as y j贸venes. 驴Casualidad, causalidad, o dos situaciones que encuadran en una cosmovisi贸n del mundo y que se aplica desde el Ejecutivo porte帽o?

Desde la administraci贸n porte帽a, dicen que detectaron que hab铆a un 30% de estudiantes que faltaba a clases al menos una semana al mes. Con esos guarismos, en lugar de generar las condiciones para que esos chicos vuelvan a clases, la ministra Soledad Acu帽a modific贸 las reglas que debe cumplir un estudiante para ser considerado 鈥渁lumno regular鈥 y decret贸 que aquellos que no alcanzan la asistencia m铆nima (85% de los d铆as efectivos de clases por bimestre) pierden la regularidad. A todos esos estudiantes autom谩ticamente les quitan la ayuda econ贸mica.

El hambre en la Ciudad m谩s rica

Un estudio realizado por la Universidad Popular Barrios de Pie, remarca el impacto que tiene el actual proceso inflacionario sobre la alimentaci贸n de las familias m谩s pobres, la emergencia social, la ausencia de pol铆ticas p煤blicas por parte del gobierno porte帽o para los sectores m谩s humildes, la reducci贸n de partidas para asistencia alimentaria -incluso en plena pandemia- en comedores y merenderos comunitarios y la mala alimentaci贸n en los comedores escolares que dependen del GCBA. El relevamiento se realiz贸 en diez barrios populares porte帽os -Barracas, Bajo Flores, Cild谩帽ez, Fraga, Villa Soldati, Villa Lugano, Ciudad Oculta, Pirelli, Retiro y Piedrabuena-, entre agosto y septiembre de 2022, cuando relevaron a 179 familias y 1.752 chicos y chicas de la Ciudad de Buenos Aires que concurrieron a distintos espacios comunitarios. La investigaci贸n revel贸 que la malnutrici贸n afecta al 54,6% de ni帽os, ni帽as y adolescentes de los barrios populares de la ciudad m谩s rica del pa铆s. El 铆ndice aumenta al 61% entre los 6 y los 10 a帽os.

Marcha federal campesina e ind铆gena hacia la Ciudad de Buenos Aires

Concluy贸 el domingo 14 el Congreso Nacional por la Tierra, la Producci贸n y Nuestra Casa Com煤n, con la presencia de m谩s de 1.500 productoras y productores de 24 provincias y m谩s de 25 organizaciones de la agricultura familiar, campesina e ind铆gena, y de la pesca artesanal, que debatieron durante tres d铆as en Ezeiza un programa con planteos y propuestas del sector.

Entre las medidas acordadas se destaca la instalaci贸n de 1.000 ferias populares en todo el pa铆s en el marco del D铆a de las Luchas Campesinas, el pr贸ximo 17 de abril, y manifestaciones el D铆a de los Pueblos Originarios, el 19 de abril, como previa a confluir m谩s adelante en una Gran Marcha Federal hacia la Ciudad de Buenos Aires.

Entre los reclamos principales, se destacan la puesta en vigencia de la Ley de Reparaci贸n Hist贸rica de la Agricultura Familiar (27.118), sancionada en 2014, y que se garantice un presupuesto para su ejecuci贸n. Asimismo, se plante贸 la necesidad del cumplimiento y reglamentaci贸n de la Ley de Emergencia Territorial Ind铆gena (21.160).

Tambi茅n se hizo un llamado a las autoridades para lograr la implementaci贸n de pol铆ticas de comercializaci贸n, como los mercados de cercan铆a, las compras estatales y el financiamiento a cooperativas, adem谩s del otorgamiento de asistencia a la emergencia econ贸mica y productiva, profundizada por la sequ铆a.

A su vez, se anunci贸 que en breve se difundir谩 el documento completo con las conclusiones del encuentro.

El Congreso Nacional por la Tierra, la Producci贸n y Nuestra Casa Com煤n comenz贸 el 10 de marzo con un Gran Feriazo Federal frente al Congreso Nacional, en CABA, con 100 puestos con productos de 24 provincias. Luego, se traslad贸 al Centro Recreativo Nacional (Cerena), ubicado en la Av. Ing. Fern谩ndez Garc铆a s/n, Ezeiza, para debatir un nuevo modelo para el campo, basado en los conceptos de soberan铆a alimentaria.

Fuentes: Perfil, Anred, Tiempo Ar, Resumen Latinoamericano, La Izquierda Diario, Red Eco Alternativo