Bolet铆n de noticias educativas

La rebeli贸n secundaria

Mario Hernandez

芦Si no nos escuchan, les estudiantes vamos a seguir en lucha禄. Las organizaciones estudiantiles que mantienen tomas y protestas en m谩s de veinte escuelas de la Ciudad de Buenos Aires volvieron a reclamarle una instancia de di谩logo al gobierno porte帽o, en particular a su ministerio de Educaci贸n. Representantes de la Coordinadora de Estudiantes de Base (CEB), la Uni贸n de Centro de Estudiantes Secundarios (UnCES) y de la Red Nacional de Centros de Estudiantes (ReNaCE) repudiaron en茅rgicamente las medidas persecutorias de las autoridades de CABA y exigieron que la ministra Soledad Acu帽a los reciba. Ante los hechos de violencia y aprietes de los 煤ltimos d铆as, remarcaron su derecho a participar en las decisiones educativas. 芦Esto reci茅n comienza禄, avisaron.

Frente al Liceo N掳5 芦Profesor Pascual Guglianone禄, los dirigentes estudiantiles convocaron a una conferencia de prensa para explicar los motivos de las tomas, que comenzaron hace unos diez d铆as en el colegio Mariano Acosta, y la situaci贸n actual.

Zoe Varela, estudiante de la escuela de teatro 芦Nin铆 Marshall禄 e integrante de la CEB, se帽al贸 que las tomas son el 煤ltimo recurso, 芦despu茅s de haber elevado nuestros reclamos por diferentes v铆as con las m煤ltiples cartas elevadas al ministerio con pedido de reuni贸n, los cortes de calle zonales, las diversas movilizaciones禄. Y volvi贸 a destacar los cuatro ejes sobre los que se erige el reclamo estudiantil: mayor cantidad y calidad en viandas educativas, participaci贸n en la planificaci贸n de las pasant铆as, el fin de la persecuci贸n a quienes se manifiestan pol铆ticamente y mayor presupuesto para mejoras edilicias. 芦No se puede cursar cuando los techos se te caen, cuando se suspenden diariamente las clases por la falta de agua, o la aparici贸n de ratas en los pasillos禄, sostuvo.

Otro de los representantes de la CEB dijo: 芦Lo que suceda con las familias y estudiantes que estamos en las escuelas es responsabilidad de Horacio Rodr铆guez Larreta y Soledad Acu帽a禄, en alusi贸n a las visitas de la Polic铆a de la Ciudad a las escuelas y las casas de los estudiantes. Adem谩s, sostuvo que 芦las puertas de nuestros colegios van a estar siempre abiertas para dialogar y pensar c贸mo mejorar nuestra educaci贸n禄, pero 芦si Larreta y Acu帽a no nos escuchan, les estudiantes vamos a seguir en lucha禄.

Ayrton Blanco, presidente de la UnCES dijo: 鈥淩odr铆guez Larreta, que nos mand贸 a la polic铆a a nuestras casas y les labr贸 contravenciones y multas a nuestras familias, ahora dice que va a ser m谩s estricto y duro; yo me pregunto 驴a qu茅 se refiere, qu茅 planea hacer que sea m谩s duro que mandarnos la polic铆a?鈥. La vicepresidenta del centro de estudiantes del Liceo N掳5 destac贸 que 芦esta es la primera vez que se toma este colegio禄 y repudi贸 el accionar de los efectivos policiales que 芦no est谩n cuando los necesitamos para cuidar a nuestros compa帽eros cuando salimos y entramos de los colegios禄. Tambi茅n hablaron estudiantes del Leng眉itas y del Nacional Buenos Aires, que asistieron para manifestar su apoyo.

Valentina Mencia, del Rogelio Yrurtia, destac贸 la precariedad de las pr谩cticas laborales: 芦Hay colegios que tienen orientaci贸n art铆stica y los quieren hacer laburar 60 horas en Rappi. Nadie est谩 diciendo que no queremos formarnos para el trabajo, pero esto es trabajo totalmente gratuito que no nos deja ni siquiera experiencia laboral芦.

Los estudiantes apuntaron que se sumar谩n este 4 de octubre a la movilizaci贸n que convocan los docentes de UTE-Ctera, en reclamo de mejoras en las condiciones salariales y laborales. En este sentido, Mencia pidi贸 un mayor apoyo a la comunidad educativa: 芦El conflicto es el mismo. El de la reforma docente y el de las pasant铆as gratuitas禄, remarc贸.

Entre quienes se acercaron a escuchar la conferencia estaba parte del equipo docente del colegio. Frente a los hechos de los 煤ltimos d铆as, profesores de diferentes 谩reas pegaron un comunicado en la puerta de la escuela. Rechazaron 芦las amenazas de denuncias penales a las familias禄, y exigieron al gobierno porte帽o 芦que se establezcan r谩pidamente puentes de di谩logo que permitan dar soluci贸n a los reclamos禄.

Camila Carrillo, secretaria general de la Renace, distribuy贸 fotograf铆as de viandas en mal estado y problemas de infraestructura de diferentes escuelas. 芦Lo que estuvo pasando en estos d铆as nos demuestra que Acu帽a charla m谩s con ustedes que con nosotros, quiz谩s si les dejamos estas hojas con la situaciones edilicias y las viandas que comemos, los escuche禄, dijo a los periodistas.

Al momento de la conferencia, por la tarde del viernes, eran once los colegios tomados, mientras que se desarrollaban actividades de protesta en quince establecimientos m谩s. Por la noche comenzaban asambleas en todas las escuelas para ver c贸mo seguir. Desde las coordinadoras estudiantiles estimaron que 芦ante el cansancio de los estudiantes, es posible que algunos centros levanten las tomas por una semana禄, a la espera de que se abran canales de di谩logo. Sin embargo, remarcaron que el domingo habr谩 una reuni贸n de todas las coordinadoras para definir sus pr贸ximas acciones para demandar que el ministerio de Educaci贸n dialogue con la comunidad escolar. 芦No sirve que a un solo colegio le solucionen el tema de las viandas, es un problema general禄, insistieron.

4/10 PARO Y MARCHA EDUCATIVA

BASTA DE MALTRATO A LA EDUCACI脫N

FUERA ACU脩A

BASTA DE PERSECUCI脫N A ESTUDIANTES, FAMILIAS Y COMUNIDAD EDUCATIVA

Continuidad del plan de lucha:

Por el salario y nuestras condiciones laborales

En defensa de la jornada laboral de lunes a viernes y la capacitaci贸n en servicio

Por los derechos educativos de nuestrxs estudiantes y en apoyo a sus leg铆timos reclamos y luchas

Por nuestro derecho a la salud y contra el vaciamiento de la #OBSBA

Por la titularizaci贸n de lxs docentes interinos de media y superior y la regularizaci贸n de los Concursos

Desde el mediod铆a Acciones Distritales

16:00 Concentramos y marchamos desde el Mariano Acosta (Urquiza 277) junto a estudiantes y comunidad educativa

17:00 Caseros y La Rioja para marchar a Jefatura de Gobierno

Comunicado del colegio Mariano Acosta: 鈥淩epudiamos violencia y persecuci贸n contra estudiantes, autoridades y docentes鈥

La comunidad educativa del porte帽o colegio Mariano Acosta emiti贸 un duro comunicado en el que repudiaron la 鈥渧iolencia鈥 ejercida por el gobierno de Horacio Rodr铆guez Larreta contra estudiantes, sus familiares y docentes.

鈥淓l plantel docente de los cuatro niveles del Mariano Acosta, en unidad, repudiamos violencia y persecuci贸n contra estudiantes, autoridades y docentes鈥, escribieron. Los estudiantes tomaron el colegio para reclamar por las viandas de comidas en mal estado y problemas edilicios.

鈥淎nte la falta de di谩logo y respuesta por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el estudiantado resolvi贸 llevar adelante una medida de fuerza pac铆fica鈥, aseguraron. Forzado por las internas de la oposici贸n, Larreta decidi贸 girar hacia posiciones m谩s duras, lo que lo obliga a mostrarse 鈥渄uro鈥 frente al conflicto social.

Despu茅s, detallaron la violencia -inaudita para un conflicto as铆- que autoridades porte帽as llevaron adelante contra docentes y estudiantes. 鈥淎menazas a estudiantes, docentes y familias. Lo m谩s grave: un personal de MIG SA ingres贸 por la noche del viernes sin ser convocados por la escuela, con la excusa de arreglar un ba帽o no identificado. En ese momento, dej贸 sin luz a toda la instituci贸n tras ser violentado el tablero el茅ctrico鈥, relataron.

鈥淎nte estos hechos de persecuci贸n y violencia, tanto simb贸lica como institucional, los cuatros niveles nos declaramos en estado de alerta y asamblea permanente, exigiendo que se termine el hostigamiento contra la educaci贸n p煤blica鈥, concluyeron.

Alumnas de Lugano son obligadas a vestir zapatos cerrados de taco alto para poder realizar las pasant铆as

Por Mart铆n Su谩rez

Referentes educativos consideran que 鈥渆s un claro ejemplo de discriminaci贸n鈥, de humillaci贸n y de explotaci贸n laboral, contra alumnas de un sector de extrema vulnerabilidad.

Uno de los reclamos fuertes de las tomas de colegios porte帽os, apunta a las pasant铆as laborales gratuitas que, alrededor de 30.000 estudiantes, realizan en empresas privadas, ONG鈥檚, firmas internacionales y organismos del Estado de la Ciudad. Estas son obligatorias para poder aprobar el 煤ltimo a帽o del secundario. Desde que comenzaron a implementarse, algunas personas de la comunidad educativa, incluso funcionarios del PRO, cuestionaban a quienes se resist铆an a que los estudiantes trabajaran gratuitamente. La ministra Soledad Acu帽a maquill贸 la mano de obra gratuita con un nombre llamativo: 鈥淧r谩cticas Laborales Obligatorias鈥, m谩s conocidas como las ACAP (Actividades de aproximaci贸n al mundo del trabajo y a los estudios superiores).

A esta situaci贸n se le suma un hecho grave que es la discriminaci贸n ejercida, por algunas empresas del sector privado, contra estudiantes de una comunidad educativa muy vulnerada. En las 煤ltimas horas se viraliz贸 una publicaci贸n que denunciaba: 鈥淓stupor en escuela de Villa Lugano. La 鈥減asant铆a鈥 les ha sido designada en el Hotel Hyatt. Les exigen ZAPATO DE TACO NEGRO CERRADO. Las chicas no tienen, y los docentes se est谩n organizados para conseguirles. Adem谩s de hacerles cruzar la ciudad, esa humillaci贸n鈥.

Tiempo pudo confirmar por varias fuentes: docentes, familiares y referentes sociales del barrio, que el Palacio Duhau 鈥 Park Hyatt Buenos Aires, obliga a las alumnas a calzar zapatos de taco negro cerrado para poder ingresar al lugar y realizar las pasant铆as. Aunque la comunidad educativa manifest贸 que nadie est谩 dispuesto a prestar testimonio (por el momento) sobre la situaci贸n por temor a represalias: 鈥渢enemos mucho miedo de que el ministerio de Educaci贸n de la Ciudad tome alg煤n tipo de medida en contra nuestra. Preferimos seguir pidiendo zapatos para que nuestras pibas puedan terminar con esa pasant铆a鈥, se帽alaron desde la comunidad educativa. Esta situaci贸n ocurri贸 en una escuela secundaria del distrito escolar 20 de Villa Lugano (que docentes prefieren no revelar) ubicada a pocos metros del Barrio popular San Pablo, del asentamiento Scapino, del Barrio Piedrabuena y a pocas cuadras del ministerio de Desarrollo Humano y H谩bitat de la Ciudad.

鈥淓ste es un claro ejemplo de discriminaci贸n encabezado por el ministerio de Educaci贸n porte帽o que permite esto, y que decidi贸 que las pibas y pibes trabajen gratis y obligatoriamente para poder aprobar; y tambi茅n por el Hotel Hyatt que de alguna manera humilla a las chicas con esta exigencia鈥, analiza en di谩logo con Tiempo, Ivana Otero, maestra y referente educativa de Villa Lugano, y secretaria de cultura del gremio docente Ademys.

La comunidad educativa asegura que el 99% del alumnado que asiste a esta escuela de Lugano, est谩 en condiciones de extrema vulnerabilidad, y que no tienen los medios econ贸micos para acceder a zapatos que rondan entre 5.000 y 17.000 pesos. 鈥淗ay un claro aprovechamiento por parte de estas empresas privadas, en este caso internacionales tambi茅n, para utilizar mano de obra gratuita de menores que son obligados a trabajar para poder aprobar el 煤ltimo a帽o鈥, agrega Otero.

Cabe recordar que si las y los estudiantes se niegan a realizar las pasant铆as de mano de obra gratuita, o las autodenominadas 鈥減r谩cticas laborales鈥, no aprueban el 煤ltimo a帽o de cursada. 鈥淓sto pone a las alumnas de la escuela de Lugano en un lugar muy dif铆cil: las humillan, las explotan y las discriminan. Si las chicas no consiguen esos calzados no pueden ingresar al Hyatt, si no lo hacen no pueden realizar la pasant铆a, por lo tanto, no aprueban el a帽o. Por eso digo que es discriminatorio dado que las excluyen y no les permiten terminar sus estudios鈥, suma la referente educativa.

En el marco del desarrollo de las practicas obligatorias, de acuerdo a lo informado por la administraci贸n de Rodr铆guez Larreta, 鈥渆l Gobierno porte帽o implementa las pr谩cticas educativas en 谩mbitos laborales, obligatorias para todos los estudiantes del 煤ltimo a帽o de secundaria. El plan se puso en marcha para 29.400 chicos de 442 establecimientos educativos de gesti贸n p煤blica y privada鈥. Las pr谩cticas educativas tienen una duraci贸n de 120 horas c谩tedras que se distribuyen a lo largo del a帽o. 鈥淟es permitir谩n a los estudiantes desarrollar nuevas capacidades, tomar decisiones con autonom铆a, y estimular su creatividad, su pensamiento cr铆tico y su potencial de trabajar en equipo鈥, dice la informaci贸n oficial.

Aceiteros solidarios con docentes rosarinos

El martes 27 de setiembre, en conjunto con Amsafe Rosario y en el marco del duro y extenso conflicto que vienen sosteniendo lxs docentes santafesinos por salarios y condiciones laborales dignas, el SOEAR organiz贸 tres hist贸ricas asambleas solidarias en las principales plantas aceiteras: Dreyfus General Lagos, Cargill VGG y Molinos.

鈥淟os maestros est谩n cobrando un sueldo miserable y eso no es de ahora. Los gobiernos, independientemente de los colores pol铆ticos, los usan como variable de ajuste鈥, expres贸 Carlos Vall茅s, Secretario Gremial del SOEAR. 鈥淪on quienes educan a nuestros hijos y nos ense帽an a pensar. Tienen un rol fundamental dentro de la sociedad. No podemos mirar para otro lado. Tenemos que tener una participaci贸n activa鈥.

Marco Pozzi, Secretario General del Sindicato Aceitero de Rosario, sostuvo: 鈥淓sto que estamos haciendo es hist贸rico. Es el comienzo de la construcci贸n de una lucha que traspasa la barrera que pretende dividir a un trabajador docente de un trabajador aceitero. Somos todos trabajadores y nos tenemos que manifestar como clase鈥. Pozzi, que plante贸 la idea de una lucha social, tambi茅n apunt贸 a desnudar al gobierno provincial que 鈥渜uiere someter a las y los docentes bajo un salario de pobreza y sin condiciones de laburo鈥. Por eso, agreg贸: 鈥淟a normalidad que nos quiere vender el gobierno es con nuestra cabeza, con nuestra sangre y con nuestros cuerpos鈥.

Por su parte, el Secretario General de Amsafe Rosario, Juan Pablo Casiello, advirti贸: 鈥淓n este pa铆s al que se organiza para defender sus derechos se lo pone en la mira, se lo cuestiona, se lo ataca, se lo demoniza鈥. El dirigente gremial se refiri贸 a la importancia de recibir el abrazo de los aceiteros. 鈥淟a lucha no la ganaremos solos. Ojal谩 asambleas como 茅stas sean el inicio de una nueva etapa. Parte de la ense帽anza de Horacio Zamboni es lo que estamos encontrando ac谩: la idea de que vale la lucha a fondo por un salario digno y que esa lucha se da en unidad entre todos los trabajadores y trabajadoras鈥.

Sobre el estado de situaci贸n, Casiello resumi贸: 鈥淭enemos una provincia rica con maestros pobres. Muchas escuelas est谩n en p茅simas condiciones鈥. Si para muestra sobra un bot贸n, el docente grafic贸: 鈥淟a raci贸n de comedor para armar la comida que muchas veces es el principal alimento de nuestros pibes es de 80 pesos鈥.

Gustavo Teres, Secretario Adjunto de la CTA Aut贸noma Rosario, se refiri贸 al poder de estas asambleas en puerta de f谩brica: 鈥淓s emblem谩tico lo que estamos haciendo. Estas pr谩cticas no abundan en el movimiento obrero. Son expresiones necesarias para esta etapa hist贸rica鈥. Sobre la persecuci贸n que se aplica sistem谩ticamente sobre el movimiento obrero organizado, dijo que 鈥渆stamos en una etapa de demonizaci贸n de la lucha de los trabajadores鈥. 鈥淟a rueda del mundo funciona porque existe la clase obrera. El sindicato es el germen en donde se construyen los derechos obreros. Hay que defender cada una de las conquistas. As铆 nos vamos a salvar entre todos鈥. Teres plante贸 que hay dos opciones: 鈥淓st谩n los que luchan y los que se entregan. Nosotros decidimos estar del lado de los que luchan鈥.

Juan Pablo Casiello abund贸 sobre la estrategia del Ejecutivo a nivel provincial. 鈥淣os quieren quebrar. La apuesta del gobierno es que no sigamos luchando, que agarremos lo que podamos, que perdamos la dignidad鈥. En ese sentido, aclar贸 que el 煤nico responsable es justamente el gobierno provincial. 鈥淭iene los recursos para resolver este problema. Es el que apuesta a que no haya un acuerdo鈥.

Paro en Santa Fe

Lo llevaron adelante desde el martes 27 de septiembre maestros y maestras nucleados en el sindicato AMSAFE, ante el descontento de la oferta salarial del gobierno provincial de Omar Perotti y la amenaza de los descuentos por los d铆as de lucha. En este marco, se hizo una conferencia de prensa y radio abierta, en la Casa de la Provincia de Santa Fe en Buenos Aires, ubicada en 25 de mayo 178, con la presencia de dirigentes de AMSAFE Rosario. Adem谩s, estuvieron en el Congreso de la Naci贸n en una audiencia en apoyo a su lucha, junto a la diputada Myriam Bregman y otros legisladores y legisladoras del Frente de Izquierda.

Durante todas las actividades estuvieron acompa帽ados por docentes de Provincia de Buenos Aires, SUTEBAS Multicolor y Santa Fe, coordinando una importante acci贸n nacional para fortalecer las luchas de la docencia de todo el pa铆s, acompa帽adxs por otros sindicatos e importantes dirigentes nacionales.

鈥淓l descontento sigue recorriendo todas las escuelas y se ratifican los paros ya votados para el 27/28 y 29/9 con acciones como Asamblea de Aceiterxs en apoyo a la huelga docente, Asamblea por escuelas junto a las familias y movilizaci贸n provincial el d铆a jueves 29 de septiembre. Frente al terrible ajuste nacional y provincial a la Educaci贸n P煤blica y los Salarios sabemos que es con la fuerza de la unidad de toda la clase trabajadora como vamos a enfrentarlo, paro y plan de lucha Nacional鈥, expresan las y los docentes santafesinos.

Pese al boicot de Baradel, fue contundente el paro docente contra el ajuste

El martes 27 no hubo clases en parte de las escuelas bonaerenses. Tambi茅n pararon estatales de toda la provincia. En Bah铆a Blanca, Tigre, Marcos Paz, La Matanza, La Plata y Ensenada el paro docente fue masivo.

La bronca y el descontento se hacen sentir. Los 煤ltimos paros docentes en la provincia de Buenos Aires ya tuvieron un importante acatamiento, muy a pesar de la conducci贸n Celeste de Suteba, a cargo de Roberto Baradel, que se dedic贸 a mandar mensajes desacreditando el paro e insinuando que el mismo se deb铆a pasar como ausencia 鈥渋njustificada鈥.

鈥淟a masividad de los paros docentes expresan el gran malestar que hay entre les trabajadores de la educaci贸n ante el ajuste, la sobrecarga laboral y la p茅rdida salarial. El Gobierno quiere tirarnos migajas, como el anuncio del aumento en la cuota de la paritaria a cobrarse en octubre, que ser谩 un 25 % respecto del sueldo de diciembre. De todos modos seguimos perdiendo contra la inflaci贸n mientras empeoran las condiciones laborales y vemos c贸mo las familias y nuestros pibes se hunden en la pobreza鈥, expres贸 Paula Akerfeld, integrante de la Comisi贸n directiva de Suteba Tigre, opositora a Baradel.

Asambleas por escuela en Bah铆a Blanca

El viernes 23 de setiembre, como ya hab铆a sucedido a fines de agosto, cientos de docentes participaron en distintos establecimientos (EES N掳 35, EES N掳 5, EEST N掳 3, sede de SUTEBA, CEF 125, EEST N掳 2, EP 48, JI 911 y EES N掳 37) de asambleas por instituci贸n o nucleamientos por zona para organizar las jornadas de lucha de la siguiente semana, votadas en un plenario provincial con mandatos de escuelas que se convoc贸 desde las conducciones Multicolor el pasado 19 de septiembre. All铆 se vot贸 realizar un paro el martes 27 y una jornada de protesta con movilizaci贸n el mi茅rcoles 28, coordinada con la movilizaci贸n provincial contra el cierre de las Formaciones B谩sicas de las escuelas de arte.

Nuevamente estuvo presente en los debates la importancia fundamental de tender lazos con la comunidad para pelear en com煤n, convocarlas a las asambleas y acciones para que est茅n presentes tambi茅n sus propias demandas y problemas, unir fuerzas contra el ajuste que afecta a todas las familias trabajadoras, y la necesidad de confluir con otros sectores de trabajadoras y trabajadores ocupados o desocupados en lucha.

En ese sentido, las asambleas se pronunciaron contra el ajuste en discapacidad, que viene siendo enfrentado por personas con discapacidades, sus familias y prestadores, en todo el pa铆s y tambi茅n en Bah铆a Blanca. Y desde el Jard铆n 911 enviaron un c谩lido saludo en apoyo a la lucha del SUTNA, de lxs trabajadorxs del neum谩tico, como muestra del camino de unidad que tenemos que construir para enfrentar el ajuste sobre las familias trabajadoras.

En las distintas asambleas se debati贸 sobre el impacto de la sobrecarga laboral en las y los trabajadores de la educaci贸n, que tiende a agravarse con las medidas del gobierno como agregar una 5陋 hora en primaria o imponer la mal llamada 鈥渃ontinuidad pedag贸gica鈥, que sobrecarga a maestras y preceptoras, haci茅ndolas cubrir los cargos que el propio Estado no designa en acto p煤blico. Esto s贸lo profundiza la precarizaci贸n educativa y la l贸gica de las escuelas como meros lugares de cuidado, es decir, que las y los estudiantes est茅n en la escuela, sin importar las condiciones en las que se encuentren los espacios, ni el impacto en las vidas y la salud de quienes integran las comunidades educativas del ajuste y la sobrecarga laboral.

Asimismo, la profunda y larga crisis econ贸mica que atravesamos afecta a las comunidades, genera m谩s precarizaci贸n de las condiciones de vida, m谩s pobreza, y todo eso repercute en la educaci贸n. En las asambleas se plante贸 denunciar la responsabilidad en estos problemas de los gobiernos Nacional y Provincial, y empezar a desnaturalizar que la responsabilidad de resolver esto recaiga sobre jardines, escuelas y sus trabajadorxs.

Sumado a esto, las situaciones de violencia que recorren las comunidades educativas, empeoran por la profundizaci贸n de la crisis social. Los equipos de orientaci贸n escolar (EOE) no alcanzan a cubrir todas las demandas porque no cuentan con personal suficiente ni recursos ni dispositivos tecnol贸gicos y edilicios para abordar las problem谩ticas de fondo.

Tambi茅n atraves贸 los debates la necesidad urgente de que se reabran las paritarias, con una inflaci贸n que seg煤n el propio gobierno llegar谩 al 95% a fin de a帽o. Para llegar a fin de mes muchos docentes trabajan dos o tres cargos, con un profundo desgaste y sobrecarga laboral. Por eso seguimos peleando para que un cargo cubra el costo de la canasta b谩sica, y se creen los cargos necesarios para que no haya docentes sin trabajo ni estudiantes sin docentes.

Se rechaz贸 el avance de la precarizaci贸n laboral, el recorte a los programas FORTE y ATR+ (ahora llamado COI) que dej贸 a miles de docentes sin trabajo, y que luego de mucho retraso se abrieron nuevos cargos precarios con fecha de cese en diciembre. Muy pocos en relaci贸n a lxs 22.000 docentes que formaron parte del programa. Esto gener贸 una suerte de 鈥渏uegos del hambre鈥 para acceder a este programa, mientras prima la confusi贸n en relaci贸n a la prioridad de quienes ya se desempe帽aban como ATR hasta ser cesadxs. Se exigi贸 el pase a planta para todxs ellxs, con plenos derechos estatutarios en todos los programas.

Las y los docentes repudiaron en las asambleas el ajuste progresivo en educaci贸n (que se hace por ramas y niveles para dividir las luchas que intenten resistirlo); especialmente el cierre de las Formaciones B谩sicas (FOBA) en escuelas art铆sticas, donde peligran much铆simos puestos docentes y tambi茅n el acceso a una formaci贸n art铆stica gratuita y de calidad para miles de pibxs; el recorte de 15.000 millones de pesos en jardines (mientras en la ciudad uno de los dos jardines municipales ya no tiene atenci贸n para beb茅s de 45 d铆as a 2 a帽os); la implementaci贸n de la reforma educativa en relaci贸n a los CENS (educaci贸n de adultxs), ya que significan la precarizaci贸n docente, la eliminaci贸n de las fuentes de trabajo, y del derecho a estudiar, mientras avanzan programas precarizantes como el FINES, con contratos temporarios sin derechos laborales y muchas veces en espacios no aptos y sin equipos de orientaci贸n ni condiciones b谩sicas para ense帽ar y estudiar.

Tambi茅n se propuso una acci贸n hacia el IOMA exigiendo que ampl铆e las prestaciones y la total cobertura de las mismas, ya que los ilegales y alt铆simos aranceles que se cobran en negro convierten en papel mojado el derecho a la salud.

Como conclusi贸n, se se帽al贸 que el gobierno recorta en educaci贸n, salud, discapacidad pero su prioridad es seguir negociando y pagando al FMI.

Movilizaci贸n en defensa de la FOBA

Una importante movilizaci贸n invadi贸 las calles de La Plata en la ma帽ana del mi茅rcoles 28. Entre batucadas, cantitos y banderas m谩s de 300 docentes y estudiantes llegaban a la esquina de 12 y 51, la puerta de la Direcci贸n de Educaci贸n Art铆stica, con una consigna clara y precisa: 鈥淟a FOBA no se toca鈥.

Representantes de la Escuela de Arte de Berisso, la EARI de Florencio Varela, el Danzas tradicionales de La Plata, el Danzas Cl谩sicas de La Plata, el Juli谩n Aguirre, el conservatorio Gilardo Gilardi, el Conservatorio Ginastera de Mor贸n, el de Chascom煤s, la EMBA de Quilmes y la EMPA de Avellaneda movilizaron en La Plata exigiendo una reuni贸n con Daniel Fabi谩n, director de Educaci贸n Art铆stica de la provincia de Buenos Aires, quien viene planteando abiertamente en las 煤ltimas semanas la necesidad de avanzar en la eliminaci贸n de la formaci贸n b谩sica de los profesorados de Educaci贸n Art铆stica en sus orientaciones en artes visuales, danzas, teatro y m煤sica.

Al mismo tiempo, se realizaba en el centro de Bah铆a Blanca una importante movilizaci贸n con las mismas consignas.

La comunidad movilizada exige la inmediata derogaci贸n de la disposici贸n 123/15 que plantea este recorte, incluyendo en el pedido la reapertura de las FOBAs en aquellas instituciones en donde ya se avanz贸 con el cierre. Tambi茅n llevaron demandas sentidas y urgentes de las comunidades educativas, como el pedido de boleto educativo para terciarios, planes de becas para estudiantes, infraestructura escolar, titularizaci贸n de los docentes, servicio alimentario, incorporaci贸n de equipos de orientaci贸n, entre otros.

Mientras en las calles docentes y estudiantes bailaban y tocaban folklore, tango y distintas m煤sicas en vivo, en el ingreso al edificio los y las representantes estudiantiles y docentes votados para ingresar se encontraban con un grupo de polic铆as impidi茅ndoles el ingreso. Ante el reclamo, plantearon que solo podr铆an ingresar siete representantes. En asamblea, deliberaron y eligieron a los representantes que participaron de la reuni贸n en las oficinas de Daniel Fabi谩n.

All铆 leyeron el documento redactado desde el Frente de Docentes y Estudiantes en Defensa de la FOBA, con el pliego de demandas votadas en las asambleas de coordinaci贸n. Tambi茅n plantearon un repudio a los dichos elitistas, reaccionarios y discriminatorios vertidos por el funcionario durante la semana previa a la movilizaci贸n donde plante贸 que muchos estudiantes 鈥渉acen la FOBA para despu茅s armar un grupo de rock o de cumbia, exigiendo que se retracte de sus dichos y pida disculpas a la comunidad, reivindicando el valor de la FOBA no solo como instancia proped茅utica (para el acceso al nivel superior), sino tambi茅n como espacio de formaci贸n p煤blica en s铆 mismo para aquellos y aquellas que quieran aprender una disciplina art铆stica.

Ante el planteo realizado, enmarcando el cierre de la FOBA como una pol铆tica de ajuste (dentro de un ajuste general del gobierno no solo en educaci贸n, sino tambi茅n en 谩reas sensibles como salud, discapacidad y vivienda), Daniel Fabi谩n respondi贸 que no existe tal ajuste y que este gobierno es 鈥渆l que m谩s ha hecho en favor de la educaci贸n p煤blica鈥. Insisti贸 con lo que viene planteando sobre la 鈥渋legalidad鈥 de la FOBA y el falso argumento inclusivo del ingreso irrestricto a la carrera.

Afirm贸 tambi茅n que se avanzar谩 con esta 鈥渄esarticulaci贸n鈥 instituci贸n por instituci贸n. Admiti贸 posibles 鈥減roblemas de comunicaci贸n鈥, pero desestim贸 realizar consultas con las comunidades educativas para posibles reformas de planes de estudio.

鈥淟a FOBA es necesaria para poder desarrollar los saberes previos para entrar en una carrera superior. E incluso para quienes no quieran seguir el Profesorado deben tener el derecho a formarse en cualquier rama art铆stica. Hay una tendencia privatizadora de todos los saberes en esta decisi贸n. S贸lo podr谩 estudiar el que pueda pagarse clases particulares o el Profesorado bajar谩 su nivel porque la FOBA ya no ser铆a necesaria. Entonces tambi茅n defendemos la calidad educativa. Por supuesto que estamos dispuestos a revisar los contenidos, los planes de estudio, fortalecerlos, pero en ese sentido, sacar la FOBA es un ajuste regresivo. 驴C贸mo pod茅s hacer un Profesorado de danza sin haber bailado? 驴O uno de m煤sica sin aprender un instrumento?鈥, plante贸 Miguel, presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela de Arte de Berisso.

鈥淣osotros estamos invirtiendo como nunca antes en la provincia de Buenos Aires en la Educaci贸n Art铆stica. Si no lo ven, yo les cuento鈥, se anim贸 a decir Daniel Fabi谩n en la reuni贸n.

鈥淧ero usted 驴desde qu茅 posici贸n lo cuenta, ac谩 sentado en una oficina? Yo soy la que cursa todos los d铆as en la escuela de arte y veo c贸mo el edificio est谩 en peligro de derrumbe, c贸mo los profesores no toman horas, c贸mo los estudiantes tienen que dejar la carrera. Entonces, 驴desde qu茅 situaci贸n de privilegio usted me est谩 diciendo que estamos equivocados?鈥, le contest贸 de forma contundente Luc铆a, estudiante de la EARI en la reuni贸n.

鈥淭odas las reformas que se est谩n dando en los Institutos de Formaci贸n Docente tambi茅n son con recortes de horas. Todas las reformas, con calculadora en mano, son con menos recursos. Es parte de un gobierno que est谩 haciendo un ajuste. Es el mismo gobierno el que lo dice, no son suposiciones pol铆ticas. Si se plantea que la educaci贸n art铆stica es un oasis donde no hay ajuste, los que estamos todos los d铆as en las escuelas no lo notamos鈥, agreg贸 en la reuni贸n Luis Urz煤a, delegado docente del Instituto de Danzas Tradicionales de La Plata.

El resultado de la jornada fue la demostraci贸n de una gran fuerza unitaria de docentes y estudiantes con disposici贸n de organizaci贸n y lucha en defensa de la educaci贸n p煤blica.

Es necesario que los sindicatos docentes y Centros de estudiantes rompan con el gobierno y tomen en sus manos la defensa de la escuela p煤blica, contra un gobierno que destina cada peso que saca de las escuelas al pago de una deuda externa ilegal y fraudulenta.

All铆 mismo, luego de la reuni贸n, todos los y las docentes y estudiantes movilizados votaron una nueva asamblea de coordinaci贸n para seguir organizando y ampliando esta pelea.

Elecciones en la Agremiaci贸n Tucumana de Educadores Provinciales (ATEP)

El lunes 25 de septiembre, la Junta Electoral de ATEP dio a conocer las listas oficializadas para las elecciones que David Toledo prepara para el pr贸ximo 6 de noviembre. Las listas oficializadas son las mismas que fueron cuestionadas por la sentencia del Juzgado N掳9 que ordena nuevas elecciones. Incre铆blemente se repiten hasta los candidatos cruzados en las listas de Toledo y Brito: el candidato Bar贸n Daniel Edgardo, aparece como candidato a delegado departamental en la lista de Toledo y como candidato a congresal en la lista de Brito. Esta es apenas una de las tantas irregularidades, adem谩s de la proscripci贸n de tres listas opositoras, que fueron oportunamente denunciadas ante la justicia y el ministerio de Trabajo.

Recordemos que s贸lo cuando Toledo perdi贸 las elecciones, la Junta Electoral dio lugar a las impugnaciones que antes hab铆a desestimado para anular la derrota del oficialismo. La sentencia del Juzgado N掳9 consider贸 v谩lidas las impugnaciones y orden贸 nuevas elecciones. Pero Toledo y la cuestionada Junta Electoral las organizaron de manera completamente arbitraria, a su medida, y repitiendo todas irregularidades de la elecci贸n pasada.

En conferencia de prensa conjunta con amplia cobertura medi谩tica en la televisi贸n, canales digitales y varias radios, la Agrupaci贸n Marr贸n Docente 鈥 Lista Multicolor y la Lista Roja denunciaron el fraude electoral que prepara David Toledo en su af谩n de atornillarse impunemente al sill贸n de ATEP por otro mandato contra la voluntad de la mayor铆a de la docencia.

Juan Luis V茅liz, referente de la Agrupaci贸n Marr贸n Docente, manifest贸 que: 鈥淭oledo se cree impune y quiere tapar un fraude con otro fraude electoral. Pero al mismo tiempo Hugo Brito se autoproclama ganador de una elecci贸n que la justicia cuestiona por fraudulenta. Pero en todos estos meses no ha convocado ni una sola vez a la docencia a pelear por sus reclamos, mientras se nos ajusta el salario, se nos extiende la jornada laboral y se recorta el presupuesto en Salud y Educaci贸n siguiendo la hoja de ruta del FMI y con un impacto directo en nuestras alumnas y alumnos. Toledo y Brito son parte del mismo fraude que mantiene al gremio paralizado y maniatado a los intereses del gobierno. La docencia no puede seguir de brazos cruzados, hay que tomar el ejemplo de la docencia que en numerosas provincias se organizan desde las escuelas y salen a la lucha con las familias. Necesitamos recuperar ATEP para la docencia y para eso es necesaria una gran asamblea que democratice el sindicato, para que funcione en base a asambleas por escuelas con delegados mandatados desde las bases y donde se discuta un verdadero plan de lucha contra el ajuste en curso鈥.

M谩s de 3.000 docentes en la jornada de lucha convocada por las seccionales opositoras de Aten en Neuqu茅n

A pesar de las amenazas de descuentos que hizo el gobierno del MPN y el boicot de la conducci贸n de Aten provincial, se llev贸 adelante una masiva jornada con la participaci贸n de escuelas enteras. En los encuentros llevados a cabo en Neuqu茅n capital, Plottier, Centenario y Pic煤n Leuf煤, se repudi贸 el ajuste llevado a cabo por los distintos gobiernos.

En las jornadas se debati贸 situaciones de distinta 铆ndole como lo es la violencia en las escuelas. Se expres贸 el apoyo a las luchas de los trabajadores del neum谩tico y a las docentes de Santa Fe y Santa Cruz.

En Neuqu茅n capital la jornada empez贸 con un informe de la situaci贸n general y luego se trabaj贸 en comisiones divididas por distritales. En ellas se intercambi贸 entre escuelas cercanas en base a las necesidades que tiene cada distrito.

Ra煤l Esparza, representante de la distrital oeste y militante de la Agrupaci贸n Negra, declar贸: 鈥渜ueremos que se construyan m谩s escuelas primarias, secundarias y jardines porque entendemos que si hay sobrepoblaci贸n en las aulas, los docentes no podemos darle la atenci贸n necesaria a cada estudiante. Ante la situaci贸n de violencia en las instituciones escolares proponemos la creaci贸n de gabinetes psicopedag贸gicos con 5 o 6 profesionales cada 1.000 estudiantes que est茅n en las escuelas para poder atender todas las necesidades鈥.

Acuerdo salarial en Salta

Los gremios docentes de Salta y el gobierno provincial llegaron a un acuerdo por un aumento del 93% anual en la revisi贸n salarial.

Los aumentos para los meses que restan ser谩n el 13% para setiembre, a cobrar en los primeros d铆as de octubre, el 11% para octubre, el 8% para noviembre y diciembre, respectivamente. El 40% otorgado se suma al 53% liquidado en los meses anteriores: 14% en febrero, 9% en abril, 13% en junio, 9% en julio y 8% en agosto.

Docentes y estudiantes de la UNCuyo apoyan a la Cooperativa COREME en lucha

La cooperativa COREME, compuesta por m谩s de 45 familias, realiza el trabajo de tratamiento y recuperaci贸n de los residuos s贸lidos de distintos barrios de la Capital mendocina y de todo el campus de la UNCuyo, son quienes tratan los materiales secos del programa 鈥淯NCuyo Separa los residuos鈥. Las y los trabajadores garantizan que esos materiales no terminen enterrados y se reutilicen; por todo ese trabajo es que docentes y estudiantes apoyan sin dudar la pelea que est谩 dando COREME para seguir funcionando como lo viene haciendo hace siete a帽os.

Pasados m谩s de 21 d铆as sin poder trabajar debido a la injusta clausura de su galp贸n por parte del Municipio y la polic铆a de Daniel Orozco, las trabajadoras de COREME se mantienen en pie luchando por la reapertura de la planta para recuperar sus puestos de trabajo, creando lazos de solidaridad en la comunidad, campa帽as en redes, eventos como el festejo de su aniversario y visitando la Universidad Nacional de Cuyo, acercando los productos que realizan con material reciclado en el taller de mujeres 鈥渓aboratorio de juguetes鈥 que es impulsado por las trabajadoras de la planta llevando a cabo un rol solidario para con merenderos y guarder铆as, adem谩s de tenerlos en venta para el sustento de sus familias. En este momento es su medio de recaudaci贸n mientras no pueden poner a trabajar el galp贸n, tambi茅n pasaron por las aulas compartiendo su historia y buscando solidaridad.

En los cursos el apoyo fue pleno, los y las j贸venes como tambi茅n docentes aportaron al fondo de lucha de la cooperativa y se sacaron fotos con la consigna #COREMEquiereseguirtrabajando.

Fuentes: Resumen Latinoamericano, La Izquierda Diario, Red Eco Alternativo, Tiempo Argentino, Cr贸nica, Prensa Ademys