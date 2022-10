Bolet铆n de noticias educativas

La rebeli贸n secundaria no se detiene

Mario Hernandez

Contin煤a el conflicto entre la comunidad educativa y el gobierno porte帽o. Un grupo de estudiantes de escuelas secundarias se movilizaron en la ma帽ana del mi茅rcoles a la sede del ministerio de Educaci贸n porte帽o para exigir ser recibidos por su titular, Soledad Acu帽a, 鈥減ara que escuche los reclamos鈥 de viandas de calidad nutritiva, soluciones a problemas de infraestructura y contra las pasant铆as laborales obligatorias y no rentadas, mientras cuatro colegios contin煤an con tomas.

鈥淩eclamamos una mesa donde podamos, justamente, laburar todo el proyecto de las pasant铆as, no es que les pibes no queremos laburar, ellos nos quieren mandar a laburar gratuitamente para las empresas que tienen convenios con el gobierno de la Ciudad鈥, se帽al贸 Valentina Menc铆a, de la escuela Rogelio Yrurtia de Parque Avellaneda.

La estudiante reclam贸 que esas tareas 鈥渘o est谩n vinculadas a nuestras especializaciones鈥 y tampoco son en 鈥渙rganizaciones civiles o cooperativas de barrio鈥.

Una veintena de estudiantes permanec铆a frente al Ministerio, en Carlos Perette 750, en el Barrio 31, pasadas las 13:00 sin respuesta de parte de las autoridades de Educaci贸n.

Adem谩s de un canal de di谩logo para discutir las pasant铆as, Menc铆a se refiri贸 a otro de los reclamos que vienen sosteniendo los estudiantes con diversas medidas desde hace casi dos semanas.

芦Una mejora en el sistema alimentario escolar porque no s贸lo las viandas no alcanzan, sino que vienen de mala calidad y no nos llenan鈥, precis贸.

El reclamo es que 鈥渉aya comedores en las escuelas鈥 y que la cartera educativa porte帽a se ocupe de mejorar las condiciones edilicias porque 鈥渆s su responsabilidad鈥, a帽adi贸.

Los colegios secundarios que manten铆an las tomas este mi茅rcoles eran la Escuela Superior de Educaci贸n Art铆stica en Artes Visuales Rogelio Yrurtia, la escuela Rodolfo Walsh, la Escuela Superior de Educaci贸n Art铆stica Manuel Belgrano, y el Normal Superior en Lenguas Vivas Sof铆a Esther Broquen de Spangenberg, conocido como Leng眉itas.

Est谩 previsto que se levanten las tomas de la Manuela Belgrano y la Rodolfo Walsh de acuerdo a lo consensuado en asambleas, mientras el Yrurtia lo har谩 ma帽ana, y la comunidad educativa del nivel secundario del Leng眉itas votar谩 durante la jornada c贸mo continuar谩 la medida de fuerza.

Menc铆a se帽al贸 que 鈥渟e van a seguir re discutiendo las tomas鈥 y que 鈥渟e levanten no significa que no se mantengan los reclamos鈥 estudiantiles.

Gran movilizaci贸n educativa a Jefatura de Gobierno

En el marco de un paro docente, convocado y preparado por el sindicato de Ademys, y luego por UTE, en medio de la lucha de lxs estudiantes secundarios que est谩n en proceso de toma, y acciones de lucha en m谩s de 20 colegios, precedidas por numerosas e importantes asambleas terciarias en varios institutos, la comunidad educativa realiz贸 una movilizaci贸n a Jefatura de Gobierno exigiendo respuestas a sus reclamos.

Miles de docentes, estudiantes secundarios, estudiantes terciarios y familias de la comunidad educativa, se dieron cita para protagonizar esta gran marcha en defensa de la educaci贸n p煤blica, contra los recortes de los distintos gobiernos y contra la persecuci贸n a secundarios que est谩n tomando las escuelas para visibilizar sus demandas.

Las y los estudiantes secundarios vienen mostrando el estado deplorable de los colegios, techos que se caen, escuelas que se inundan; reclaman por las viandas miserables que el gobierno de Larreta les entrega, una feta de queso y algo que ni siquiera es fiambre, que no les alcanza para nada, porque cada vez hay m谩s hambre en las escuelas; contra las pasant铆as obligatorias que estableci贸 el gobierno porte帽o, que no tienen nada que ver con sus orientaciones.

Marcharon contra la persecuci贸n y hostigamiento del gobierno porte帽o, que la semana pasada envi贸 polic铆as a las casas de los protagonistas de las tomas, como en las 茅pocas m谩s oscuras de la historia del pa铆s, y trataron de ingresar a las escuelas tambi茅n durante las tomas, a pocas semanas de un nuevo aniversario de la Noche de los L谩pices.

Persecuci贸n, viandas, pasant铆as y falta de inversi贸n: las claves del ataque de la Ciudad a la comunidad educativa

Por Mart铆n Su谩rez

Familias, alumnado y docentes sufren el amedrentamiento de un gobierno porte帽o cada vez m谩s reaccionario. Reclamos contra viandas en mal estado, pr谩cticas laborales, persecuci贸n pol铆tica y el accionar de la polic铆a. C贸mo se incentiva el odio hacia las chicas y los chicos de las escuelas p煤blicas de CABA.

Llegaron a ser casi treinta, hoy son una decena, bajar谩n esta semana como gesto para un llamado al di谩logo que no recibir谩n, pero los reclamos se mantienen est茅n o no tomadas las escuelas. Gran parte del alumnado p煤blico porte帽o denuncia la persecuci贸n pol铆tica, el deterioro edilicio, el mal estado y escasez de las viandas, y las pr谩cticas laborales gratuitas. Del otro lado, la respuesta del gobierno porte帽o con amedrentamiento, denuncias y polic铆a, visibiliz贸 un escenario en ebullici贸n: el ataque de la gesti贸n de Horacio Rodr铆guez Larreta es a toda la comunidad educativa, y al mismo tiempo. Familias, estudiantes y docentes. Cada uno de los sectores que la integran lo sufri贸 en todos estos a帽os. Sin embargo, el 2022 es un punto de inflexi贸n: con la pandemia, la cuarentena y el crecimiento de Javier Milei y los libertarios, la gesti贸n de Juntos por el Cambio en CABA parece haber encontrado en la Educaci贸n la madre de sus batallas, compitiendo por el electorado m谩s reaccionario.

Las embestidas se profundizaron en la 煤ltima semana con las denuncias contra familias de estudiantes que toman escuelas, el hostigamiento de la polic铆a porte帽a apareciendo de noche en los domicilios y las agresiones al movimiento estudiantil. Hace un par de d铆as Larreta los calific贸 de 鈥渆xtorsionadores鈥 y 鈥渁gresivos鈥. Se neg贸 a dialogar con ellos: 芦Seremos inflexibles禄. Y los vincul贸 con 鈥済rupos pseudomapuches鈥, con 鈥渓a extorsi贸n del sindicato del neum谩tico鈥 y 芦el kirchnerismo que intenta anular las PASO. Es todo lo mismo鈥.

Pero no es nuevo. Al hacer un racconto de los siete a帽os de Acu帽a al frente del Ministerio sobresalen hechos de espionaje a familias que reclaman vacantes ; frases como 鈥淧obres禄, 芦viejos禄, 芦de izquierda禄 y que 芦fracasaron鈥 dirigidas a las y los docentes, la defensa de una directora denunciada por golpear estudiantes; el vaciamiento de los institutos de formaci贸n docente para crear la UniCABA; la falta de nuevas escuelas y m谩s de 56.000 chicos y chicas sin vacante en la educaci贸n p煤blica, entre otras.

Familias

Desde la comunidad educativa aseguran que el larretismo eligi贸 a la educaci贸n como su caballito de batalla para situar a su enemigo, vaciarla y usarla como slogan electoral. En 2018 Acu帽a ya hab铆a denunciado a 40 familias por las tomas de sus hijos el a帽o anteriores. Ahora acrecent贸 las denuncias penales y civiles, y cont贸 con la complicidad de los medios y el protagonismo de la polic铆a de la Ciudad.

Florencia Garc铆a, mam谩 de una alumna de la EEM N潞 1 DE 16 芦Rodolfo Walsh禄, relata la presi贸n por parte de las autoridades del Ministerio para que los rectores identifiquen a las familias que acompa帽an a sus hijos durante las tomas, o que les llevan comida y elementos de limpieza: 芦como mi hija firm贸 el acta de la escuela apenas comenzada la toma, el rector me llama por tel茅fono dici茅ndome que yo soy la responsable de ella y me empez贸 a pedir mis datos personales鈥. El 鈥榩rotocolo anti鈥搕oma鈥 creado en 2018 y enviado a los establecimientos, exige que cada equipo de conducci贸n solicite los datos de las personas mayores. Todas aquellas que figuren en el acta ser谩n las responsables de supuestos da帽os materiales en el edificio y de quienes se encuentran realizando la toma. 鈥淵o no se los pas茅, les dije que 茅l ten铆a todos mis datos personales, entonces me pregunt贸 si yo estaba apoyando la toma y le dije que ponga que no me manifest茅 al respecto. Me coment贸 que no me quer铆a perjudicar pero que es algo que lo obligan a hacer鈥.

No es el 煤nico ataque que sufrieron las familias este a帽o. Hace un par de meses, CABA empez贸 a pasar a jornada extendida m谩s de 30 colegios de manera compulsiva, sin consulta y sin un aumento de la inversi贸n en infraestructura. La mayor铆a debi贸 modificar su organizaci贸n semanal, o cambiar de colegio. Y est谩n las miles que no consiguieron vacante por ausencia de inversi贸n. A pesar de que el 2022 fue un a帽o r茅cord de falta de vacantes, el Gobierno de la Ciudad no encar贸 ninguna escuela nueva.

Alumnas y alumnos

La lista que enumeran los chicos es larga. Trabajo gratuito en empresas privadas, viandas escolares que llegan en mal estado, intromisi贸n del Ejecutivo porte帽o en los centros de estudiantes, y descalificaciones tales como los chicos fueron 鈥渇ogoneados鈥 por el kirchnerismo y por la Uni贸n de Trabajadores de la Educaci贸n (UTE). 鈥淒esde hace 15 a帽os sufrimos en la Ciudad el brutal desfinanciamiento, el destrato a las comunidades educativas, la persecuci贸n pol铆tica a docentes, estudiantes y familias, viandas podridas, techos que se caen禄, destacaron la Coordinadora de Estudiantes de Base (C.E.B.) y la Uni贸n de Centros de Estudiantes Secundarios (UnCeS). 鈥淣uestro colegio tiene serios problemas estructurales y muy graves. Hace cinco a帽os comenzaron la construcci贸n de otro edificio sobre la calle Yerbal que iba a ampliar nuestra escuela pero hoy la obra est谩 abandonada. La concesi贸n de ese edificio venci贸鈥, narra Juana, integrante del centro de estudiantes de la Escuela N掳6 Fernando Fader del barrio de Flores, que fue tomado el jueves. 鈥淗ay compa帽eros que est谩n estudiando en el subsuelo a oscuras porque no tienen luz. Y est谩n ah铆 porque no hay espacio, las aulas son muy chiquitas. Las falencias edilicias que tenemos no se arreglan poniendo cemento y pintando las paredes, estamos en una grave situaci贸n鈥, remata.

Los ataques del gobierno porte帽o encuentran eco en un sector de la sociedad adepto al clima de odio. Hace un par de d铆as, dos personas se acercaron a insultarlos al Leng眉itas. Una estaba armada con cuchillo. El viernes arrojaron piedrazos y huevos al patio, donde estaban los pibes y las pibas. En las redes y los medios hegem贸nicos se incentiva la acusaci贸n contra ellos, y promov铆an marchas de padres 芦antitoma禄. En ese marco, la polic铆a fotografi贸 a varios alumnos, y requiri贸 los datos.

El jueves, vecinos y vecinas recibieron llamados a sus celulares desde un n煤mero sin identificar: 芦驴Los alumnos que toman escuelas deber铆an ser expulsados?禄, era una de las preguntas de la encuesta. El Ministerio neg贸 haberla realizado. 鈥淪on medidas contrarias y violatorias a las normas establecidas en la Constituci贸n de la Ciudad, porque los chicos y chicas son sujetos de derecho y por lo tanto su reclamo deben ser escuchados y reconocidos鈥, destaca Mar铆a Elena Naddeo, integrante de la mesa directiva de la Asamblea por los Derechos Humanos (APDH). 鈥淚ncluso las amenazas de aplicar el C贸digo Contravencional con sanciones millonarias a las familias, son totalmente violatorias de los derechos y la Constituci贸n鈥.

Pero los problemas de fondo persisten. Las pr谩cticas laborales, llamadas ACAP (Actividades de Aproximaci贸n al mundo laboral) por el gobierno porte帽o para no decirles 芦pasant铆as禄 鈥搇as cuales tienen su propia ley鈥, es uno de los m谩s graves. En la semana se conoci贸 el caso de las estudiantes de la escuela EEM N掳 2 DE 20 de Lugano, que realizan las pasant铆as en el Hotel Hyatt de Recoleta, y que fueron obligadas a vestir zapatos de taco alto cerrado de color negro, con un costo de entre 5 mil y 17 mil pesos. Otra escuela debe ir al Palace Hotel 鈥 Ferrari SA, en Suipacha 960. Durante 80 horas, en horario escolar, cinco d铆as a la semana, grupos de diez estudiantes para ser 鈥渁ma de llaves鈥 (sic). Entre las tareas figuran: limpieza de vidrios y espacios comunes y acompa帽ar a las mucamas en el aseo de habitaciones 鈥渃on todo lo que ello implica鈥. En el Leng眉itas los mandaron a empaquetar s谩ndwiches. El alumno sostiene que los trabajos deben ser 芦con contenido禄 acorde a su orientaci贸n y que no afecten la cursada. En la pr谩ctica, se convierten en una 芦flexibilidad y precariedad laboral禄 en favor de las empresas, y al ser en horario escolar pierden horas de contenido curricular.

El servicio de viandas (por el que la Ciudad pagar谩 12.000 millones de pesos en 2022 a firmas amigas) tampoco mejor贸. Son escasas y de baja calidad. Aun as铆, en algunos casos ni siquiera las enviaron esta semana, como represalia a escuelas que hayan reclamado. En el Normal 8 pernoctaron solo la noche del martes, sin perjudicar el dictado de clases. Al buscar las viandas el jueves, no estaban. El viernes tampoco. 芦Llamamos a la empresa que las trae y nos comunicaron que el Ministerio de Educaci贸n les baj贸 que no pod铆an traer viandas a este colegio porque est谩bamos en toma禄, denunci贸 el centro de estudiantes.

Docentes

La agresi贸n a maestras y maestros porte帽os no es una novedad: m谩s de 35.000 docentes porte帽os sin titularizar, el salario que se ubica 19掳 en todo el pa铆s, modificaci贸n inconsulta del estatuto, y hasta represi贸n. 鈥淧ero ahora se le sum贸 una persecuci贸n a todo lo que es organizaci贸n comunitaria estudiantil, es por eso que paramos y marchamos el 4 de octubre, porque el ataque a la escuela p煤blica es tambi茅n el ataque a la democracia, a la autonom铆a de los j贸venes para defender sus derechos鈥, expresa Ang茅lica Graciano, secretaria general del gremio UTE-CTERA. 鈥淟arreta necesita estudiantes sumisos que vayan a trabajar gratis a cualquier lado, en condiciones indignas, porque quiere trabajadoras y trabajadores a futuro que no se organicen y que no reclamen鈥. Otro eje central del paro ser谩 la decisi贸n reciente del GCBA de que las y los docentes deban capacitarse los s谩bados, por primera vez en la historia. Igual la convocatoria no se refiere solo a ellos. Es m谩s amplia. Involucra a todo el sistema. Dice: 芦Basta de hostigar y perseguir a la comunidad educativa禄.

芦Important铆simo禄

A las estudiantes de la escuela N掳 2 de Lugano les hacen hacer la pr谩ctica laboral en el Hotel Hyatt de Recoleta, debiendo asumir la compra de indumentaria y zapatos de taco alto. 驴Sus tareas? Almacenamiento de materias primas, control de vencimientos; rotulaci贸n y rotaci贸n de mercader铆a, y preparaci贸n de mesas de sal贸n, entre otras. Javier Ortiz, rector de la escuela, defendi贸 las pr谩cticas: 鈥淐onsideramos important铆simo que vivan la realidad de tener que viajar independientemente y en medios de trasporte (subte) con los cuales no est谩n habituados, para saber que sus oportunidades no terminan en el barrio鈥.

芦Est谩n ejerciendo el derecho a manifestarse禄

La polic铆a yendo a casa de familias a entregar notificaciones, de noche, a la misma hora en que estaba jugando la selecci贸n. La guardia de uniformados en las puertas de los colegios tomados y las amenazas medi谩ticas de la ministra de Educaci贸n porte帽a, Soledad Acu帽a. Un combo que, el ciudadano com煤n, no est谩 acostumbrado a soportar m谩s all谩 de la 鈥渆spectacularizaci贸n鈥 de los hechos. 鈥淧ara el caso de las personas que hayan sido denunciadas por alguna contravenci贸n, lo que hay que hacer es una defensa, porque hay que ver de qu茅 se los imputa, y explicar que lo que se est谩 haciendo ah铆 es el ejercicio del derecho a manifestarse y de peticionar a las autoridades鈥, explica la abogada del Grupo de Litigio Estrat茅gico, Mar铆a Cecilia Fern谩ndez.

La letrada considera que estas denuncias no tienen ning煤n asidero legal 芦porque tanto las familias como los estudiantes tienen derecho a hacer lo que est谩n haciendo, que es el derecho a peticionar a las autoridades. Esto tiene diversas formas, dado que los alumnos dieron cuenta de todas las instancias previas que intentaron antes de llegar a las tomas. Los padres est谩n cuidando de sus hijos y los chicos est谩n pidiendo una respuesta a sus demandas, es decir, es un reclamo leg铆timo鈥. Los casos de las familias a las que les lleg贸 la notificaci贸n se estar铆an tramitando en la Fiscal铆a de Flagrancia: 鈥渆s una fiscal铆a especial para concentrar todas estas causas para que no se esparzan por otras fiscal铆as y las pueda controlar un solo organismo鈥, acota.

Quien tambi茅n habl贸 fue el ministro de Educaci贸n de Naci贸n, Jaime Perczyk: 芦En la educaci贸n los problemas se resuelven escuchando y gestionando禄.

Cronolog铆a de un conflicto que se agrava

Enero: Soledad Acu帽a declara sobre los alumnos que abandonaron la escuela: 鈥淗oy en 2022 ya es muy tarde para ir a buscar a los chicos, seguramente est谩n perdidos en los pasillos de una villa. Ya cayeron en actividades de narcotr谩fico鈥. En 2020 ya hab铆a declarado que los docentes son personas 鈥渃ada vez m谩s grandes de edad禄 y de 芦los sectores m谩s bajos socioecon贸micos禄.

Febrero: Al inicio del ciclo lectivo hab铆a 50.000 chicos y chicas sin vacante en CABA.

Abril: se conoce que este a帽o la Ciudad les pagar谩 12.000 millones de pesos a las firmas concesionarias de los alimentos en las escuelas porte帽as, algunas de ellas aportantes del PRO. Denuncian intoxicaciones y viandas escasas y en malas condiciones. Ofelia Fern谩ndez, legisladora de la CABA, presenta un proyecto legislativo para crear un nuevo sistema que excluya a empresas denunciadas y que se busque alimentaci贸n saludable.

Mayo: comienzan las acciones de estudiantes porte帽os contra las pasant铆as laborales gratuitas.

Junio: Acu帽a proh铆be el lenguaje inclusivo en los colegios y advierte que sancionar谩 a las y los docentes que lo promuevan.

Agosto: sin consulta ni inversi贸n en infraestructura, Ciudad encara un pase a jornada extendida de m谩s de 30 escuelas, afectando la organizaci贸n de miles de familias.

Septiembre: en seis semanas, diez escuelas denuncian aparici贸n de roedores. En los meses previos se denunciaron graves hechos de infraestructura como la ca铆da del techo en el Comercial 6 de Lugano.

En estas dos semanas, el Normal 1 sufri贸 tres robos. Se llevaron m谩s de cien computadoras del Plan Sarmiento que el gobierno porte帽o se niega a d谩rselas a los chicos fuera del horario escolar, tablets, proyectores y bicicletas

En los 煤ltimos diez d铆as, comenz贸 la toma de colegios. El alumnado reclama contra la persecuci贸n pol铆tica, la falta de inversi贸n en infraestructura, el estado de las viandas y las pasant铆as laborales. Acu帽a responde denunciando a los padres, manda a la polic铆a de noche a notificarlos, y surge una encuesta para ver si se apoya la idea de echar a los chicos de las escuelas.

Los docentes en Chubut contra el ajuste

El gremio docente de la Atech lanz贸 un paro para este jueves 6 de octubre con movilizaciones en las distintas ciudades de la provincia y concentraci贸n en las afueras del Edificio de Vialidad Provincial en Rawson, donde se desarrollar谩 una nueva reuni贸n paritaria entre el gobierno provincial y los sindicatos docentes. Desde la ATECH se plante贸 que 鈥渟i no hay respuestas del Gobierno que conduce Mariano Arcioni, la pr贸xima semana paro por 48 horas鈥.

Algunas de los puntos que la ATECh reclama y son motivo del paro y llevar谩 a la paritaria son:

Exigir mayor porcentaje de recomposici贸n en el Salario B谩sico, ante la escalada de la inflaci贸n y atraso de los salarios docentes, escuelas dignas y seguras.

La incorporaci贸n del Bono establecido en el Decreto 970/22 al salario b谩sico.

La devoluci贸n de los haberes descontados por Huelga.

El rechazo de la continuidad de la Prueba Piloto de extensi贸n horaria.

Soluciones a los problemas denunciados por el sector de docentes jubilados.

Soluciones a los problemas en SEROS.

El desprocesamiento de la Profesora Estela Ju谩rez, y la absoluci贸n de Santiago Goodman.

La lucha de los docentes de la provincia se da en el marco de que durante esta semana nuevamente los docentes, estudiantes y sus familias ganan las calles en Santa Cruz contra el ajuste de Alicia Kirchner.

Rosario: Una plaza estallada de indignaci贸n

El mediod铆a del lunes, en el marco de una desobligaci贸n de Amsafe Rosario y de ATE Rosario, se realiz贸 frente a Gobernaci贸n una masiva convocatoria contra los descuentos de d铆as de paro a la docencia.

El primer d铆a de octubre se concretaron reducciones salariales a mansalva a les docentes del 谩mbito p煤blico provincial por reclamar salarios dignos. Se relevaron descuentos por d铆as de paro de entre 40.000 y 120.000 pesos. Fueron 11 los d铆as de paro descontados, que deber铆an implicar un 35% del salario, pero hay casos en los que el porcentaje escala al doble y m谩s. No hubo distinci贸n en si se ten铆an horas c谩tedra o no en las jornadas de huelga, ni si la base del d茅bito eran sumas remunerativas o no, bonificables o no. El accionar del gobierno fue, sin dudas, extorsionador, confiscatorio e ilegal.

A tal punto result贸 un intento de castigar a los sectores m谩s combativos, que en el caso de ATE Rosario, la desobligaci贸n fue por la falta de pago del concepto de 鈥榯铆tulo鈥 a asistentes escolares, el sector salarialmente m谩s postergado de la administraci贸n p煤blica provincial y que, en Rosario, estuvo al frente del rechazo a la propuesta gubernamental. Una propuesta finalmente aceptada por el Consejo Directivo Provincial de la ATE con casi nulo debate real con las bases.

Por eso, una vez m谩s la plaza estall贸 de bronca, indignaci贸n y expresi贸n colectiva de descontento contra el ajuste irracional del gobierno de Omar Perotti. Y, como en cada instancia de lucha, la CTA Aut贸noma Regional Rosario particip贸 frente a la sede de Gobernaci贸n de la jornada hist贸rica de resistencia.

En el escenario, con la estatua de San Mart铆n de fondo, hubo representantes de diversos sindicatos, organizaciones sociales, pol铆ticas y de DD HH que, entendieron, estos descuentos a mansalva son una extorsi贸n inaceptable sobre salarios miserables, para tensionar un cierre de la paritaria. Vale recordar que la AMSAFE fue el 煤nico sindicato de la provincia que por votaci贸n defini贸 continuar el plan de lucha ante la magra propuesta oficial, maquillada este lunes con el blanqueo de algunos 铆tems.

鈥淟a propuesta es m谩s de lo mismo, la que rechazamos hace veinte d铆as. En el medio la inflaci贸n sigui贸 creciendo y se firmaron convenios muy por encima de esto. Si era inaceptable antes, ahora m谩s, es un claro retroceso del salario. Se discutir谩 en asambleas y votar谩 en las escuelas. La recaudaci贸n de la provincia aument贸 por encima de la inflaci贸n, pero nos proponen un aumento de 20 puntos por debajo de la inflaci贸n鈥, analiz贸 tras el cierre de la paritaria provincial el Secretario General de Amsafe Rosario, Juan Pablo Casiello.

Durante el acto frente a la sede de gobierno, la Secretaria General de la CTAA y ATE Rosario, Lorena Almir贸n, expres贸: 鈥渉ablan de que tienen que redistribuir los gastos, que tienen que tener plata para la obra p煤blica, que tienen que tener plata para los comedores. Y no est谩n invirtiendo en nada de eso, compa帽eras y compa帽eros. Por eso desde ATE Rosario hoy venimos, no a acompa帽ar ni a apoyar, sino a ser parte de esta lucha, que tiene que ser la lucha de todos los trabajadores de la provincia鈥.

El Secretario Adjunto de la CTAA Rosario y referente de la docencia, Gustavo Ter茅s, subray贸 que la rebeli贸n docente se sinti贸 en toda la provincia. Incluso en Rafaela, la tierra original de Perotti, se sublev贸 y llen贸 de guardapolvos blancos la plaza local el domingo. Lo mismo pas贸 en El Tr茅bol, San Jorge, Sastre, Carlos Pellegrini, Casilda, Venado Tuerto, Armstrong, Las Rosas, Reconquista, Esperanza, entre muchos otros departamentos de la larga Santa Fe.

鈥溌縌u茅 nos van a decir que estamos solos? Solo est谩 Perotti, tuvo que ir a saludar las competencias interescolares y no avis贸 a la prensa, porque ni siquiera puede soportar la pregunta de periodistas. Nosotros no estamos solos, porque somos m谩s de la mitad de los empleados p煤blicos. Pero porque adem谩s estamos rodeados de todo este pueblo, de padres, de movimientos sociales, de sindicatos, de organismos de Derechos Humanos. Ellos est谩n solos, compa帽eras y compa帽eros, rompamos ese mito: nosotros tenemos el calor del pueblo鈥, expres贸 Ter茅s.

鈥淗oy m谩s que nunca tenemos que estar unidos, y desde ATE y CTA Aut贸noma queremos decir que hoy estamos ac谩 porque peleamos por un salario igual a la canasta familiar, porque peleamos por tener un aumento de las asignaciones familiares y por la dignidad de todos los trabajadores y trabajadoras. Muchas gracias, compa帽eros y a no aflojar, a seguir con la lucha y vamos a estar presentes en esta plaza de la unidad鈥, concluy贸 la Secretaria General de la Central.

Masivo acto contra los descuentos

Miles de docentes se concentraron en la Plaza San Mart铆n de Rosario.

La bronca docente no frena. Y en la ma帽ana del lunes, la ministra de educaci贸n Adriana Cantero ech贸 m谩s le帽a al fuego: asegur贸 que 鈥渓a oferta salarial no se va a mover porque la han aceptado el 90% de los estatales鈥. Mentira. El gremio mayoritario, Amsafe, no acept贸 y, por lo tanto, la paritaria sigue abierta, aunque el gobierno liquide los sueldos con aumento a los dem谩s gremios tratando de golpear a la docencia p煤blica.

El fin de semana empezaron a llegar los descuentos a los trabajadores de la educaci贸n: el gobierno descont贸 hasta el 80 % de los sueldos en algunos casos. Y la respuesta docente fue contundente: desde cada escuela, desde los barrios del sur, oeste, desde Granadero Baigorria empezaron a llegar colectivos a la Plaza San Mart铆n. Miles de docentes le respondieron al gobernador Omar Perotti y a su ministra que no bajan los brazos.

En cada intervenci贸n, en cada canto, la bronca docente se expres贸 contra los ataques del gobierno. La oferta paritaria que hace es en los hechos un recorte salarial del 20 %; quieren que los salarios pierdan con la inflaci贸n.

Los descuentos que empezaron a impactar buscan derrotar la enorme lucha de los docentes, que ya va por su novena semana. Pero en la plaza, adem谩s de bronca, se expres贸 firmeza. Las ganas de pelear buscan permanentemente canales para expresarse, pese a la campa帽a de los medios y el gobierno. Incluso pese a la conducci贸n provincial que no organiza la pelea, que llam贸 a aprobar el acuerdo y que pacta con el gobierno reuniones informales sin consulta ni informes a las bases.

El gobierno sigue con sus provocaciones: en la secretar铆a de Trabajo de la provincia, en la ciudad de Santa Fe, la negociaci贸n pas贸 a un nuevo cuarto intermedio. La ministra de Educaci贸n particip贸 de forma remota por la 鈥榩resencia de manifestantes鈥. Los docentes concentraban en el acceso al edificio, cortando sobre calle Rivadavia en una convocatoria simult谩nea a varias localidades impulsadas por la oposici贸n que encabeza AMSAFE Rosario como en Castellanos, en General L贸pez y en San Lorenzo. Una clara expresi贸n del rechazo de la docencia a la pol铆tica de ajuste no solo del gobierno provincial sino tambi茅n del gobierno nacional.

La oposici贸n denuncia maniobras fraudulentas de la conducci贸n de Amsafe en la votaci贸n de las mociones

Los docentes de toda la provincia fueron a las urnas para votar la aceptaci贸n o el rechazo a la propuesta salarial del gobierno.

El Frente 4 de Abril La Capital denunci贸 que la conducci贸n gremial impidi贸 el ingreso a la sede de Amsafe Capital para la fiscalizaci贸n y exigen votaciones libres y transparentes.

Por otro lado en el departamento San Crist贸bal la conducci贸n de Amsafe distribuy贸 mociones ap贸crifas donde la que representaba el rechazo supuestamente estaba a favor de la no devoluci贸n de los d铆as descontados.

Por 煤ltimo, en la mayor铆a de los departamentos que conduce La Celeste no est谩n permitiendo votar a los trabajadores no afiliados lo que rompe con una tradici贸n de d茅cadas donde todos los trabajadores est谩n habilitados a votar. Tratan de este modo de limitar la votaci贸n de los docentes que sufrieron los descuentos por parte del gobernador Perotti.

Diputados del PTS-FITU aportaron 150.000 pesos al fondo de huelga de Amsafe Rosario

Las bancas del PTS en el Frente de Izquierda Unidad hicieron un aporte de 150.000 pesos al fondo de huelga lanzado por Amsafe Rosario. 鈥淣o podemos permitir que Perotti quiebre por hambre la hist贸rica lucha docente en Santa Fe鈥, declar贸 Myriam Bregman.

La bronca estall贸 este domingo cuando los docentes de Santa fe nucleados en Amsafe vieron en sus recibos descuentos que iban de 30.000 hasta 80.000 pesos. En algunos casos los descuentos fueron del 100 %. La extorsi贸n de esta medida hizo estallar la bronca. Al d铆a siguiente miles de docentes coparon la plaza San Mart铆n en Rosario exigiendo una inmediata devoluci贸n y una recomposici贸n salarial por encima de la inflaci贸n.

El mismo lunes, en simult谩neo con la movilizaci贸n, se reun铆a la paritaria donde el gobierno ratific贸 la oferta del 77 % y condicionaba la devoluci贸n de los d铆as de paro a la aceptaci贸n de este ofrecimiento. A ra铆z de esto, Amsafe Rosario lanz贸 un fondo de huelga para poder enfrentar los descuentos y que no quiebren la lucha por hambre. A la vez que exig铆a a la conducci贸n provincial que aporte los 200 millones de pesos del fondo com煤n con el que cuenta el sindicato.

鈥淓s de primer orden rodear de solidaridad a toda la docencia santafesina. Las bancas del Frente de Izquierda est谩n a entera disposici贸n y por ello hacemos este aporte. El viernes pasado estuve en Rosario compartiendo con much铆simas docentes que me contaban la enorme lucha que vienen dando y de la que nos sentimos parte鈥, se帽al贸 Bregman.

Aten-Neuqu茅n: Paro Provincial y Movilizaci贸n

Jueves 13 de octubre

隆隆隆TODXS a la LEGISLATURA!!!

En el marco del proyecto de Ley presentado y ante el inminente tratamiento de la Ley de Presupuesto 2023.

Por la Ley de exclusi贸n de adicionales por zona del c谩lculo de la 4陋 Categor铆a del Impuesto a las Ganancias. El salario NO es ganancia.

Por creaciones de cargos para Escuelas Primarias y Jardines de Infantes. En camino a la dupla pedag贸gica en Inicial y Primaria.

Por Escuelas Sin Violencias;

Por la Ley de Sustentabilidad Previsional. En defensa de la Ley 611. 隆Contra la reforma previsional!

Por presupuesto para Infraestructura Educativa que garantice un 2023 con Escuelas Seguras;

Concentramos a las 10:00 en el Monumento al Gral. San Mart铆n. Marchamos a la Legislatura.

Paro de docentes universitarios

La Federaci贸n Nacional de Docentes de las Universidades Nacionales -CONADU Hist贸rica- realiz贸 el mi茅rcoles 5 de octubre un paro nacional por 24 horas en el marco de las acciones gremiales en defensa del salario y por la reapertura de la paritaria. En ese contexto, hubo una conferencia de prensa, a las 12:00, frente al ministerio de Educaci贸n de la Naci贸n, junto a Asociaciones de Base de la CONADU que tambi茅n rechazaron el acta paritaria. Fue en una carpa donde, adem谩s, sesion贸 el plenario de secretar铆as generales de CONADU Hist贸rica.

La docencia universitaria y preuniversitaria reclama la urgente recomposici贸n salarial que deje los haberes por encima de la inflaci贸n, refuerzo presupuestario urgente para las Obras Sociales Universitarias, trimestralizaci贸n de la actualizaci贸n de las jubilaciones universitarias y preuniversitarias, rechazo al impuesto a las ganancias y aumento del presupuesto universitario.

Las medidas de protesta continuar谩n la semana pr贸xima con un paro de 48 horas, que se llevar谩 adelante los d铆as jueves 13 y viernes 14 de octubre.

Fuentes: Red Eco Alternativo, La Izquierda Diario, Tiempo Argentino, Resumen Latinoamericano, Comunicaci贸n CTAA Rosario