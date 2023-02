Boletín de noticias educativas enero-febrero 2023

Bolet铆n de noticias educativas enero-febrero 2023

La docencia comienza a calentar motores

Mario Hernandez

El ministerio de Educaci贸n convoc贸 para el jueves a la primera audiencia a los cinco gremios con representaci贸n nacional (CTERA, UDA, SADOP, CEA y AMET) para empezar a discutir el salario m铆nimo garantizado que luego deben replicar las provincias.

Mientras el gobierno intentar谩 encauzar las paritarias del sector p煤blico en el tope del 60% que impulsa el ministro de Econom铆a, Sergio Massa, la conducci贸n de CTERA anticip贸 que ir谩 a la negociaci贸n con el reclamo de recomposici贸n por encima de la inflaci贸n. 鈥淰amos a solicitar un aumento de salario que supere la inflaci贸n, con revisi贸n permanente鈥, advirti贸 la entidad sindical, adem谩s de plantear la modificaci贸n del Impuesto a las Ganancias para exceptuar los salarios docentes y acelerar la discusi贸n por la elaboraci贸n del Convenio colectivo de la actividad.

Las administraciones provinciales aguardar谩n la definici贸n a nivel nacional para encarar las negociaciones en sus respectivos distritos, aunque ya iniciaron los primeros contactos Buenos Aires, Santa Fe, C贸rdoba y CABA, de manera de evitar poner en riesgo el inicio de las clases para el lunes 27 de febrero en la mitad de las jurisdicciones y para el mi茅rcoles 1潞 de marzo en el resto.

Desde febrero el salario m铆nimo garantizado docente alcanza $ 90.338, a los que se suma el suplemento del FONID que en enero y febrero fue de $ 12.000. En diciembre el sueldo garantizado fue de $ 81.324 y en enero de $ 84.500, alcanzando el incremento interanual el 114%.

Provincia de Buenos Aires: primera reuni贸n paritaria sin oferta del gobierno

El martes 31 de enero las conducciones de los sindicatos docentes se reunieron con el Gobierno bonaerense, en el marco de las paritarias salariales.

En la reuni贸n paritaria no hubo ning煤n ofrecimiento concreto por parte del gobierno. Seg煤n el comunicado del FUD (integrado por , , , y ) 鈥La representaci贸n del Frente de Unidad Docente Bonaerense expres贸 la demanda de aumento y actualizaci贸n salarial por medio de la cl谩usula de monitoreo y recuperaci贸n, de modo que el salario quede siempre por encima de la inflaci贸n鈥.

En el mismo comunicado se expresa que: 鈥La representaci贸n del Gobierno Provincial se comprometi贸 a darle continuidad y avanzar en resolver la agenda planteada en lo salarial y laboral. De igual forma, el Gobierno se comprometi贸 a una nueva convocatoria inmediata, para que se puedan garantizar las Asambleas y/o Congresos con participaci贸n democr谩tica de Docentes afiliados/as a las diferentes Organizaciones Sindicales鈥.

A nivel nacional, mediante una decisi贸n administrativa, el Ejecutivo dej贸 sin efecto la ampliaci贸n del gasto en programas que afectan directamente a la educaci贸n y el salario docente. Como detalla el informe realizado por la Oficina de Presupuesto del Congreso, en Pol铆ticas Alimentarias la baja en los fondos ser谩 superior a los $ 100.000 millones, en Asignaciones Familiares $ 90.000 millones, en el caso de las becas estudiantiles casi $ 60.000 millones y m谩s de $ 30.000 millones no ser谩n asignados para el Fondo Nacional de Incentivo Docente.

La masividad de los paros docentes del 2022 impulsados por la opositora lista Multicolor expresaron el descontento de miles de trabajadores de la educaci贸n en la Provincia. Hoy es necesario exigir e impulsar asambleas en las escuelas y de cada seccional, incluso ante las decisiones arbitrarias de inspectores que buscan imponer un retorno a los lugares de trabajo sin que haya sido convocado por el nivel central.

R铆o Negro: 鈥渟in respuestas no habr谩 inicio鈥

El jueves 2 abrieron nuevamente las escuelas en R铆o Negro para reincorporar a les docentes de todos los niveles; aunque el inicio de clases en las aulas con estudiantes ser谩 reci茅n a fines de febrero. La jornada comenz贸 con conflicto. Es que el gobierno provincial hab铆a convocado a una reuni贸n paritaria el 20 de enero, pero luego no se present贸, pasando la misma al 23 de ese mismo mes. En esta reuni贸n, s铆 se presentaron, pero no hubo oferta salarial. La paritaria pas贸 a un cuarto intermedio hasta el lunes 6 de febrero.

Es necesario destacar que el sector docente, al igual que estatales de la provincia, cerraron el 2022 con conflicto: el gobierno de Carreras hizo descuentos de cifras que alcanzaron los $15.000 en el sueldo de diciembre y no se hizo efectivo un acuerdo en relaci贸n a la paritaria del 3er. trimestre.

Es por esto que la docencia realiz贸 una medida de fuerza que consisti贸 en el retiro de las escuelas entre las 10:00 y las 15:00, acompa帽ado de importantes movilizaciones. En Cipolletti se convoc贸 una radio abierta y volanteada en las puertas del IPROSS en reclamo de una recomposici贸n salarial y por las condiciones de las escuelas. En la capital rionegrina los docentes marcharon por las calles hacia el ministerio de Educaci贸n, diciendo que 鈥渟in respuestas no habr谩 inicio鈥.

En Bariloche, se defini贸 una conferencia de prensa y luego movilizaci贸n. La conferencia se realiz贸 en la Escuela Laboral N潞 6 con la presencia de decenas de docentes, en particular de la rama de educaci贸n especial. El principal reclamo es por el edificio propio, que tiene a帽os sin respuestas.

Funciona en una casa alquilada y este a帽o recibir谩 107 chicos y chicas. Sus docentes y trabajadores reclaman garant铆as para poder llevar adelante los talleres con los 7 grupos inscriptos: la escuela no tiene edificio, sus instalaciones no est谩n adaptadas para estudiantes con discapacidad, est谩 sin agua potable, no funcionan correctamente los ba帽os, no es factible trabajar adecuadamente en las aulas divididas con durlock, y m谩s a煤n: no est谩 preparado el espacio para que entre, por ejemplo, una ambulancia frente a una emergencia.

Luego de la conferencia de prensa, les docentes se movilizaron hacia Onelli y Mascardi para realizar una volanteada, difundiendo los motivos del reclamo con la comunidad.

El lunes 6 habr谩 reuni贸n paritaria en la que se espera una nueva oferta salarial y respuestas a los diversos reclamos del gremio docente. Arabela Carreras anunci贸 la inversi贸n de $7.300 millones para alimentos y mantenimiento edilicio. Les trabajadores de la educaci贸n, saben que ese dinero no lleg贸 a ning煤n establecimiento, es por eso que UNTER tendr谩 un nuevo Congreso el 10/02 para definir las medidas a seguir.

Tucum谩n: 鈥淣ecesitamos un aumento salarial ya鈥

Durante el enero miles de docentes comenzaron a organizarse en grupos de WhatsApp independientes para debatir c贸mo pelear por aumento de salario. El mi茅rcoles 1潞 realizaron la primera concentraci贸n, que cont贸 con cientos de docentes.

En la concentraci贸n se denunci贸 que la inflaci贸n est谩 comi茅ndose los m铆seros aumentos salariales del a帽o pasado, que la situaci贸n de los docentes tucumanos es de emergencia. 鈥淣ecesitamos un aumento salarial ya鈥.

Juan Luis V茅liz, de la Agrupaci贸n Marr贸n Docente, plante贸: 鈥淗ay muchos reclamos que nos nuclean, el principal es que la inflaci贸n del 100% est谩 comi茅ndose nuestro salario. El salario inicial de un docente en la provincia est谩 por debajo de la l铆nea de pobreza. Necesitamos unirnos con nuestros alumnos, con sus familias porque hay que unir reclamos que nos est谩n afectando a todos, como el recorte a los comedores y las malas condiciones en las que se encuentran las escuelas鈥.

Las conducciones sindicales estuvieron ausentes. A esto se suma que contin煤a la puja por la fraudulenta elecci贸n de ATEP.

Los docentes organizan una Asamblea masiva para el lunes 6 de febrero en Plaza Independencia para definir pliego de reclamos y medidas de fuerza.

Jujuy: se eligi贸 la nueva Junta Electoral de Cedems

El s谩bado 28 de enero se realiz贸 la Asamblea General Extraordinaria en la que se eligi贸 Junta Electoral para las elecciones del 31 de marzo.

Andr茅s Garc铆a, referente de la Agrupaci贸n 9 de abril-Bord贸 se帽al贸 que 鈥渆l s谩bado se dio un paso importante al ganar la Junta Electoral en el camino de recuperar el sindicato para la lucha de toda la docencia. En una fecha muy complicada puesta por el ministerio de Trabajo en el marco de las vacaciones, la oposici贸n combativa conquist贸 la mayor铆a de la Junta Electoral. Del otro lado, se unieron la mayor铆a de las listas que promovieron a Montero durante a帽os y a帽os de p茅rdidas. Hay que fortalecer esa oposici贸n de lucha, democr谩tica e independiente de los gobiernos nacional y provincial de cara a recuperar el sindicato para la pelea del conjunto de la docencia en unidad y coordinaci贸n con el resto de la clase trabajadora鈥.

Se presentaron dos opciones: una en la que confluyeron la Violeta, Celeste y Blanca y Naranja, apoyada por sectores de la Multicolor de Montero; y la presentada por la Lista Morena (Corriente Marina Vilte, Agrupaci贸n 9 de abril Bord贸, Corriente Conti Santoro y delegados y docentes independientes). La propuesta de la Lista Morena gan贸 por 60 votos contra 51.

鈥淓n el marco de una asamblea que pudo desarrollarse de forma democr谩tica y contra una convergencia de listas que seguramente cuenten con el benepl谩cito del gobierno provincial y sus socios, se impuso una Junta Electoral de qui茅nes venimos luchando en unidad y con persistencia contra el fraude de Montero y por la recuperaci贸n de nuestro gremio.

As铆 y todo, y sabiendo que los n煤meros nos eran favorables para ganar la Junta completa, mocionamos que la minor铆a tambi茅n est茅 representada en la Junta Electoral. Dando un ejemplo democr谩tico, porque as铆 es el gremio que queremos: un gremio que impulse la unidad y coordinaci贸n en la lucha colectiva y no la conveniencia particular, independiente de los gobiernos, democr谩tico y al servicio del conjunto de la docencia. Una pr谩ctica muy distinta a quienes dirigieron el gremio los 煤ltimos a帽os鈥, se帽alan los ganadores en un comunicado.

CABA: el gobierno porte帽o cierra el ingreso a carreras de profesorados

A horas de finalizar el ciclo lectivo, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires notific贸 a los Institutos de Formaci贸n Docente que cerrar谩 el primer a帽o de las carreras de Lengua y Literatura y F铆sica de los Profesorados Mariano Acosta y Alicia M. de Justo, respectivamente. Adem谩s, le neg贸 el ingreso a la carrera de Psicopedagog铆a a 400 de los 700 estudiantes que se inscribieron en tiempo y forma.

鈥淓ste nuevo atropello, evidencia el plan que Emmanuel Lista, director de la Unidad de Coordinaci贸n del Sistema de Formaci贸n Docente, y la ministra de Educaci贸n, Soledad Acu帽a, tienen para los Profesorados. Plan que ya denunciamos en abril del 2022, cuando nos negaron nuestro derecho a la estabilidad laboral, excluy茅ndonos de la titularizaci贸n. Aunque se la pasen hablando de los preocupados que est谩n por la formaci贸n docente, lo que buscan es achicar la oferta acad茅mica para reducir el 鈥榞asto鈥 educativo. Sino no se explica por qu茅 cierran profesorados de materias que est谩n en emergencia por falta de docentes o limitan el acceso a casi el 60% de lxs ingresantes a la 煤nica carrera p煤blica (y gratuita) de psicopedagog铆a. Todo esto sin siquiera dar explicaciones de qu茅 pasar谩 con los m谩s de 130 puestos de trabajo docente que quedan en riesgo al cerrarse el ingreso a estas carreras鈥, expresaron desde el gremio de Ademys

En este sentido, y como graduadxs de la formaci贸n docente, se declaran en estado de alerta, acompa帽ando a las comunidades educativas, y reclaman la inmediata reapertura de los Profesorados de F铆sica y Lengua y Literatura de los Institutos de Formaci贸n Docente Alicia M. de Justo y Mariano Acosta; que se garantice el ingreso a lxs m谩s de 700 inscriptos a la carrera de Psicopedagog铆a; apertura para todas las carreras de la inscripci贸n complementaria en febrero 2023; titularizaci贸n inmediata para lxs docentes del nivel Superior; y una campa帽a de Incentivo y difusi贸n de las carreras de formaci贸n docente.

Desde los gremios docentes de Ademys y UTE-Ctera convocaron a un abrazo y conferencia de prensa el jueves 29 de diciembre en la puerta del IES N掳1 Alicia Moreau de Justo, ubicado en C贸rdoba y Ayacucho de la Ciudad de Buenos Aires, tras el anuncio por parte del gobierno porte帽o.

Soledad Acu帽a termin贸 2022 como arranc贸: atacando a la comunidad educativa

Por Mart铆n Su谩rez

Familias, docentes y alumnos marcharon contra el cierre de profesorados, que decidi贸 Ciudad el 23 de diciembre. Otro hecho que marca un a帽o signado por la 鈥渄erechizaci贸n鈥 y la desinversi贸n: desde la prohibici贸n del lenguaje inclusivo hasta la falta de vacantes o las denuncias a familias por las tomas de colegios.

Mientras Horacio Rodr铆guez Larreta busca instalarse como el candidato de Juntos por el Cambio a la presidencia, ayudado ahora con la coparticipaci贸n, la pol铆tica educativa de la Ciudad puede ser un anticipo de lo que se proyectar铆a a nivel nacional. En ese sentido, el 2022 termina como arranc贸: con ataques a la comunidad educativa, cierres de carreras y marchas de docentes, alumnos y familias.

Camino a sus ocho a帽os de gesti贸n, Larreta y su ministra de Educaci贸n, Soledad Acu帽a, no solo dejan a CABA con el presupuesto educativo m谩s bajo de toda su historia (poco menos del 17% del total, diez puntos menos que hace 15 a帽os) sino que adem谩s este a帽o fue el 谩rea predilecta de los ataques oficiales. La 煤ltima novedad es el anuncio del cierre de hist贸ricos profesorados en favor de la UniCABA, lo que motiv贸 una masiva movilizaci贸n el jueves, reclamando por 鈥渆l derecho a la educaci贸n superior鈥.

La lista de hechos es larga. Recorte a la educaci贸n especial; eliminaci贸n de materias de terciarios, la interrupci贸n del proceso de inscripci贸n a carreras; al menos 13 escuelas sin clases por roedores; la persecuci贸n a maestros, familias y estudiantes que terminaron tomando colegios en reclamo por mejoras edilicias, por el mal estado de las viandas y en oposici贸n al trabajo gratuito de las pasant铆as laborales.

A esto se suma la carencia de docentes que gener贸 decenas de miles de horas sin clase, el robo de m谩s de mil computadoras en menos de un a帽o y el pase compulsivo a jornada extendida de decenas de establecimientos que oblig贸 a modificar las rutinas familiares. Pero el origen de todo es la falta de inversi贸n, sobre todo en infraestructura. A principios de a帽o se conoci贸 la falta de m谩s de 56.000 vacantes en el sistema p煤blico, n煤mero r茅cord para la Capital Federal. En los 煤ltimos 9 a帽os, el PRO cre贸 apenas 4.816 vacantes en nivel inicial: 535 por a帽o. Una cifra escasa que solo cubre el 21% de quienes quedaron excluidos este a帽o en ese sector.

Derechizaci贸n de la pol铆tica educativa

El 2022 tambi茅n fue el a帽o de la 鈥渄erechizaci贸n鈥 de la educaci贸n porte帽a, en el marco de ambiciones personales de Soledad Acu帽a para candidatearse a jefa de Gobierno, intentando captar el voto libertario y del ala dura de JxC. 鈥淟a ministra se esfuerza por mostrar p煤blicamente una postura de dureza e inflexi贸n. En nombre de la 鈥榗alidad educativa鈥 prohibi贸, por ejemplo, el lenguaje inclusivo en las aulas, argumentando que atenta contra el aprendizaje de las habilidades de lectura y escritura, lo cual nunca pudo mostrar con ning煤n estudio鈥, se帽ala a Tiempo la legisladora porte帽a Maru Bielli (FdT).

Para la presidenta de la comisi贸n de Educaci贸n en la Legislatura, otro ejemplo fue el abordaje de las tomas de escuelas: 鈥淟a Ciudad opt贸 por negar canales de di谩logo ante las demandas leg铆timas de las y los estudiantes que ped铆an comer bien, discutir en qu茅 condiciones realizar谩n las pr谩cticas profesionalizantes el 煤ltimo a帽o de su secundario y estudiar en condiciones dignas鈥. Y acota: 鈥淧ero tal vez la mayor expresi贸n de este desgobierno como pr谩ctica sistem谩tica es la ca铆da de 10 puntos del presupuesto educativo desde que el PRO gobierna la Ciudad鈥.

En octubre, Bielli propuso la creaci贸n de un contador de horas oficiales sin clase por falta de docentes en CABA. En apenas dos semanas, a partir de datos oficiales de Actos P煤blicos de la Ciudad, contabiliz贸 20.235 en el secundario y un promedio diario de casi 200 cargos docentes sin cubrir en primaria.

La mala alimentaci贸n

Lo (mal) que se come en los establecimientos educativos es otro signo de la gesti贸n, que sigue 鈥減remiando鈥 a las empresas que dan el servicio. En abril, la Ciudad public贸 que pagar谩 12.000 millones de pesos a las firmas concesionarias de las viandas en las escuelas, algunas aportantes del PRO y muchas denunciadas por intoxicaciones.

En mayo comenzaron las acciones estudiantiles contra las pasant铆as laborales gratuitas, algunas de ellas en las propias empresas que dan las viandas o en lugares tan dis铆miles como hoteles cinco estrellas donde ten铆an que comprarse la ropa de mucamas. En septiembre, tras cinco meses de falta de di谩logo, apelaron a la toma de escuelas. Reclamaban mejoras edilicias, por el estado de la comida y por las pasant铆as.

鈥淪i bien lo peor que le ocurre a la educaci贸n porte帽a es la propia ministra Acu帽a, este 2022 la situaci贸n m谩s grave fue la persecuci贸n a estudiantes secundarios que reclamaban por sus derechos鈥, lanza la legisladora porte帽a Amanda Martin (FIT), secretaria adjunta del gremio docente Ademys, en referencia a las tomas de septiembre. 鈥滾a persecuci贸n vino acompa帽ada con notificaciones a los domicilios de las familias de estudiantes. Tambi茅n a docentes. Ademys lo sufre en carne propia con sumarios y desafueros como ocurre con Jorge Adaro. Todo aquel que cuestione la pol铆tica educativa es objeto de persecuci贸n y sanciones鈥.

Eduardo L贸pez, secretario adjunto de UTE鈥揅TERA, coincide en que uno de los hechos m谩s graves de 2022 fue la persecuci贸n a estudiantes y familias, 鈥減ero tambi茅n el intento de extender la jornada escolar a los s谩bados. La ministra dijo que era obligatorio ir a capacitarse esos d铆as, cuando hist贸ricamente desde 1958 la realizamos durante la semana. Por eso la docencia no asisti贸 a ninguna jornada鈥. L贸pez asegura que ese intento fue 鈥渦n fracaso total. Cuando la ministra vio que no iba nadie, cambi贸 el discurso y dijo que era optativo y que a los que fueran le daban 8.000 pesos: asisti贸 menos del 1%. Ni siquiera el propio electorado docente del PRO particip贸 de esa barbaridad porque hay una conciencia de los derechos laborales. Hay una imagen que es muy fuerte, en la primera jornada de los s谩bados, la Ciudad alquil贸 el aula magna de la Facultad de Derecho donde entran 1.000 personas y apenas fueron 20鈥.

Durante 2022, la educaci贸n superior fue la que sufri贸 mayores ataques. En junio Acu帽a anunci贸 el recorte de 24 materias y la quita de 400 horas de estudios en profesorados. A mediados de este mes public贸 el remate del edificio donde funciona la UniCABA (Paseo Col贸n 255) y la fusi贸n de esa universidad con los institutos Romero Brest y Federico Dickens.

El viernes 23 de diciembre, horas antes de Noche Buena, los institutos de formaci贸n docente Alicia Moreau de Justo y el Mariano Acosta, fueron notificados del cierre de la inscripci贸n 2023 para los profesorados en F铆sica y Lengua y Literatura. Beatriz Frenkel, rectora del Alicia Moreau de Justo, asegur贸 a Tiempo que 鈥渆l cierre de la cohorte 2023 del profesorado en F铆sica, es el paso previo al cierre de la carrera. Desde el Ministerio de Educaci贸n, argumentaron que se debe a que hay pocos inscriptos en el instituto y que los derivar谩n hacia otros profesorados鈥. La comunidad educativa se moviliz贸 este jueves y planean judicializar la medida.

Cierre de carreras y de edificios

En marzo, Soledad Acu帽a confirm贸 que iba a dejar de dar clases a estudiantes con discapacidad mayores de 22 a帽os en las escuelas especiales que ofrecen formaci贸n laboral e integral. Se sum贸 a la quita del Palacio Ceci a la comunidad sorda de la Escuela N掳 28 Bartolom茅 Ayrolo de Devoto, que lo usaba desde hac铆a 84 a帽os. Ahora ser谩 transformado para fines tur铆sticos.

En noviembre, la Ciudad elimin贸 cinco carreras t茅cnicas de los institutos de formaci贸n superior, sobre todo con tendencia a sociales y derechos humanos, y la carrera en Ceremonial y Protocolo. Seg煤n el director de Gesti贸n de Aprendizaje a lo largo de la Vida del gobierno porte帽o, Juan Pablo Becerra, el argumento para cerrarlas fue que 鈥渟e ha contemplado el contexto coyuntural imperante a fin de definir la oferta estrat茅gica para la Ciudad, priorizando aquella con mayor requerimiento del sector socio-productivo鈥.

Ratas

En noviembre de este a帽o, Tiempo realiz贸 un relevamiento sobre la presencia de roedores en escuelas porte帽as. En apenas dos meses, fueron 13 los establecimientos educativos que denunciaron la aparici贸n de ratas, aunque familias y directivos de escuelas aseguran que son muchas m谩s pero que, por diferentes presiones, muy pocas hacen p煤blico el tema. En el mismo sentido, la Defensor铆a del Pueblo porte帽a registr贸 este a帽o una docena de denuncias formales por presencia de roedores en diferentes escuelas porte帽as, y exigi贸 al Gobierno porte帽o que 鈥渁vancen de forma urgente con las tareas de desratizaci贸n, desinsectaci贸n e higiene de la v铆a p煤blica en los alrededores de los establecimientos escolares鈥, destac贸 el organismo. Durante el ciclo lectivo, muchas familias decidieron dejar de enviar a sus hijos a la escuela dado que las ratas deambulaban en las aulas, en el patio y en el comedor.

鈥淎 Larreta y Acu帽a les digo: en el 2023 seremos su pesadilla鈥

Ang茅lica Graciano, secretaria general de la Uni贸n de Trabajadores de la Educaci贸n (UTE), sali贸 a marcarle la cancha al Jefe de Gobierno de la Ciudad Aut贸noma de Buenos Aires.

La referente de los educadores porte帽os ni bien comenzado el 2023 estableci贸 algunos de los puntos fundamentales por los que van a luchar desde el gremio.

En este contexto, la titular de UTE avis贸: 鈥淭e digo Larreta: vamos por la titularizaci贸n de todos compa帽eros y compa帽eras; vamos por la reapertura de la reinscripci贸n de todas las carreras de Norte a Sur de la Ciudad de Buenos Aires; vamos por una mesa de trabajo intersectorial con estudiantes, docentes, familias, para discutir qu茅 queremos ense帽ar en los Profesorados.鈥

En esta misma l铆nea tambi茅n les advirti贸 tanto a Horacio Rodr铆guez Larreta como a Soledad Acu帽a, la ministra de Educaci贸n de la CABA que 鈥渆n el 2023 maestras, maestros, estudiantes y familias seremos su pesadilla. Porque si no nos dejan so帽ar, no los dejaremos dormir. Seguiremos luchando cada d铆a en defensa de nuestros derechos鈥, concluy贸.

Ni CFK, ni Macri ni Alberto cumplieron con la ley de financiamiento educativo

Por Virginia Pescarmona y Mar铆a D铆az Reck

En los 煤ltimos 15 a帽os casi no se cumpli贸 con la Ley de Financiamiento Educativo que obliga a destinar el 6% del PBI en educaci贸n. Queda claro que, m谩s all谩 de los encendidos discursos, ya de campa帽a, no hay grieta a la hora de las prioridades: tanto el Frente de Todos como Juntos por el Cambio son responsables del ajuste educativo.

A pocos d铆as de comenzar un nuevo ciclo lectivo, volvi贸 el debate sobre el financiamiento de la educaci贸n p煤blica. Esto despierta un inter茅s en las familias trabajadoras que ven a sus hijos asistir a escuelas desfinanciadas, docentes sobrecargados para llegar a fin de mes y una canasta escolar inalcanzable por la inflaci贸n que no para de subir.

El observatorio Argentinos por la Educaci贸n public贸 un informe donde analiza y compara el presupuesto educativo en los 煤ltimos a帽os. Informe que fue replicado por los principales diarios del pa铆s. Por su lado, Alejandro Bercovich, periodista de Radio con Vos y C5N, tambi茅n se refiri贸 a este tema en una de sus editoriales radiales. Incluso el ministro Jaime Perczyk sali贸 al cruce aduciendo que en la gesti贸n del Frente de Todos hay inversi贸n y en la de Juntos por el Cambio, ajuste. Insostenible. Ajustar, ajustaron todos: porque se ha achicado el PBI, entonces porcentualmente hay ajuste, por recortes directos, v铆a inflaci贸n, v铆a bajos salarios o desinversi贸n.

Un debate sobre prioridades: deuda millonaria del Estado con la educaci贸n

Desde 2006 cuando fue sancionada la Ley de Financiamiento Educativo hasta 2020 (煤ltimo a帽o con estad铆sticas), solo en tres a帽os se cumpli贸 con la meta que llevaba a invertir 6% del PBI: 2009, 2013 y 2015.

En el resto de los a帽os las metas no se cumplieron y el 68,4% de la desinversi贸n ocurri贸 en cuatro a帽os: en 2010 y entre 2018 y 2020. En 2019 se dej贸 de invertir 841.000 millones de pesos, actualizados a 2022 (el 22,6% del total de la deuda). En 2018, 751.000 millones (el 20,1%); y en 2020, 570.000 millones.

Cuando fue sancionada esta ley, desde la izquierda y sectores antiburocr谩ticos, advertimos que se trataba de un parche que no iba a resolver la crisis educativa y que por el contrario habilitaba todo tipo de financiamiento por parte de empresas y ONG. Pero, y sobre todo, manten铆a la l贸gica neoliberal de la descentralizaci贸n, la gran pol铆tica neoliberal desde la dictadura, o incluso antes, para desentender al Estado nacional de la educaci贸n p煤blica.

Esta ley fue acompa帽ada de una nueva Ley Nacional de Educaci贸n que lejos de revertir todos los avances del neoliberalismo en la educaci贸n, los reforz贸 par谩ndose sobre ellos.

La ley Nacional de educaci贸n (26.206) mantuvo el sistema fragmentado. El Estado nacional s贸lo garantiza un piso salarial muy bajo y se desentendi贸 del financiamiento de la educaci贸n p煤blica, que sigue en manos de las provincias tal cual lo defini贸 Menem en 1993 con la Ley Federal y la descentralizaci贸n educativa (24.049), de 1991 con la transferencia de servicios a partir del 92.

El desentendimiento sobre el financiamiento se traduce hoy, en que a lo largo de estos 15 a帽os se fue acumulando una deuda del Estado con la educaci贸n que asciende al equivalente al 5% del PBI de 2020. Si se quisiera, se帽ala el informe, el Estado deber铆a invertir 11% del PBI en educaci贸n este a帽o (5% que deben m谩s 6% que corresponde). Casi dos presupuestos educativos juntos (15,3%). Algo que est谩 muy lejos de las decisiones que viene tomando el FDT en el gobierno con Massa a la cabeza y con el apoyo de la oposici贸n de derecha.

Para los gobiernos la prioridad viene siendo cumplir las metas del FMI, y esto es a costa de la salud, educaci贸n y beneficiando con subsidios a los grandes empresarios.

En 2022 a Massa no le tembl贸 el pulso para sacar de un plumazo 50.000 millones del presupuesto, que iban a ser destinados, entre otras cosas, al Plan Conectar Igualdad y al programa 鈥淔ortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles鈥. Nada que envidiar a otras 鈥渇alsas promesas鈥, como la del ex presidente Macri, cuando en 2017 anunci贸 la construcci贸n de 3.000 jardines. Meses m谩s tarde el ex ministro Finocchiaro anunciaba 鈥 que no se pod铆an construir por falta de terrenos鈥.

La desinversi贸n educativa es una triste realidad a la vista: escuelas destruidas, cursos superpoblados, servicios alimentarios escolares insuficientes y poco nutritivos, becas insuficientes, falta de material did谩ctico y libros, personal insuficiente y de equipos interdisciplinarios que son vitales en las escuelas. Salarios de pobreza y precarizaci贸n laboral completan un cuadro que miles de docentes y estudiantes a lo largo y a lo ancho del pa铆s vienen denunciando y peleando para transformarlo, como mostraron las decenas de huelgas y luchas en 2022.

El ajuste en educaci贸n se profundiza en un marco de profunda crisis social, donde m谩s del 50 % de les ni帽es y adolescentes de este pa铆s son pobres.

La pandemia profundiz贸 y expuso a煤n m谩s la crisis educativa. Como es sabido, ni el gobierno nacional ni los gobiernos provinciales garantizaron el acceso universal a internet ni dispositivos para que lxs estudiantes pudieran aprender. Si analizamos los n煤meros del presupuesto educativo en el 2020 fue uno de los a帽os donde se estuvo m谩s lejos de cumplir la Ley de financiamiento.

Desfinanciamiento, descentralizaci贸n y ajuste educativo: 驴y los sindicatos?

La Ctera es la confederaci贸n sindical m谩s numerosa del pa铆s y es la que viene dejando pasar todos los ajustes y ataques de todos los gobiernos a la educaci贸n p煤blica. Achiques, reformas sin debate, bajos salarios, privatizaci贸n creciente de 谩reas y sectores, precarizaci贸n laboral, calendario escolar de 190 d铆as, etc. La novedad es la extensi贸n horaria que, sin debate ni consenso, se empez贸 a aplicar de hecho.

Hoy, su conducci贸n profundiza la integraci贸n al Frente de Todos, como lo viene expresando Roberto Baradel en su campa帽a por la reelecci贸n de Axel Kicillof como gobernador de la Provincia de Buenos Aires. Pero no es tal o cual dirigente. Es su pol铆tica y en cada provincia adopta posturas m谩s o menos similares, acorde a la l铆nea pol铆tica del Frente de Todos en cada una: m谩s o menos oficialista, m谩s o menos es parte del cogobierno con Juntos por el Cambio.

En abril de 2021 las conducciones sindicales acompa帽aron la presentaci贸n de un proyecto de una nueva ley de financiamiento educativo, que entre otros puntos planteaba llevar del 6% al 8 % del PBI lo destinado al presupuesto para educaci贸n. M谩s de lo mismo, para que nada cambie.

En 1991, bajo el auge del neoliberalismo, se sancion贸 la Ley 24.049 de Transferencia de los servicios de la Educaci贸n de Naci贸n a las provincias. As铆 se concretaba la descentralizaci贸n del Gasto en Educaci贸n. Ning煤n gobierno puso esto en cuesti贸n. La Ley de Financiamiento no revirti贸 esta avanzada, sino que puso un parche, que ni siquiera, como se ve en los n煤meros y realidad de las escuelas, termina siendo tal.

Esto tuvo como efecto que el gasto para educaci贸n se financiara con las cajas provinciales, dispares entre s铆, siendo los salarios docentes un 80 % del destino del gasto en educaci贸n en la mayor铆a de las provincias. Este proceso de descentralizaci贸n del gasto que se corona bajo el menemismo tuvo varios intentos y antecedentes durante la dictadura militar. Desde entonces no se ha cuestionado esta l贸gica neoliberal ni por parte de los gobiernos peronistas, radicales, PRO, y menos a煤n por los liberales/libertarios que opinan que el Estado ni siquiera deber铆a poner un peso en la educaci贸n p煤blica.

Luego de las jornadas revolucionarias de 2001 y en los comienzos de una recuperaci贸n de la econom铆a nacional, con viento de cola internacional a favor principalmente por el precio de las materias primas, el kirchnerismo sancion贸 en 2006 la Ley de Financiamiento Educativo (LFE), que entre otras cosas 鈥渆stablece un aumento gradual y progresivo del gasto en Educaci贸n, Ciencia y Tecnolog铆a durante el per铆odo 2006-2010, hasta alcanzar el 6% del PIB. Tanto el Gobierno Nacional como los Gobiernos Jurisdiccionales se han comprometido financieramente para alcanzar dicho objetivo.鈥

A 15 a帽os de la sanci贸n de la Ley, esta casi no se cumple y tampoco ning煤n gobierno cuestiona la herencia de las leyes de Menem con la descentralizaci贸n por provincia.

Las distintas conducciones peronistas de la Ctera y los sindicatos de base provinciales solo se han adaptado, una y otra vez, a las reformas neoliberales y sus parches. Por eso, los salarios de los y las trabajadoras de la educaci贸n se discuten en cada provincia y la paritaria nacional solo fija un monto.

隆Plata para educaci贸n, NO para la deuda!

Como venimos planteando en todo el pa铆s desde la 9 de abril, Lista Marr贸n Nacional en el Frente de Izquierda Unidad, para empezar a revertir el atraso y la dependencia, en educaci贸n se debe volver a un sistema educativo nacional y que el Estado nacional no sea un 鈥渕inisterio sin escuelas鈥 y financie la educaci贸n de todo el pa铆s, con un salario 煤nico para las y los docentes de Ushuaia a la Quiaca y un presupuesto acorde a las necesidades, con una base del 10% del PBI.

Pero bien sabemos que es imposible revertir la decadencia, el atraso y los altos niveles de pobreza, invertir en educaci贸n, salud y trabajo, sin un desconocimiento soberano de una deuda ilegal e ileg铆tima y la ruptura con el FMI y sus planes de sometimiento.

Son indispensables medidas como la nacionalizaci贸n de la banca, el comercio exterior o la expropiaci贸n de los grandes terratenientes y los servicios estrat茅gicos, para poner los recursos en funci贸n de un plan que sea favorable a las grandes mayor铆as y no de la ganancia de unos pocos.

Es en las escuelas donde se concentra el conjunto de las penurias sociales. Las consecuencias de las pol铆ticas que dejan a las familias en la calle, el hambre, la desocupaci贸n en las familias o la desaparici贸n de una joven, etc. Para la crisis educativa no alcanza con un reclamo parcial.

Sabemos que en esta pelea no s贸lo tenemos que enfrentar la pol铆tica del gobierno nacional y de los gobernadores provinciales, sino tambi茅n de los que se preparan para gobernar y aplicar con m谩s crudeza el plan acordado con el FMI.

Hay que desarrollar y ampliar la unidad de la docencia con el resto de los trabajadores, para pelear juntos. Hay que unir lo que la burocracia sindical divide en realidades tan dis铆miles como Buenos Aires, Salta, Chubut o Mendoza. Tenemos que prepararnos para derrotar esta nueva ofensiva del gobierno nacional y la oposici贸n patronal, que pretenden imponer ajuste y saqueo, como ya lo vemos en muchos puntos del continente.

Por eso, desde nuestras agrupaciones y desde las seccionales opositoras a las conducciones burocr谩ticas de nuestros sindicatos de las que somos parte, peleamos en las escuelas para unir nuestras demandas a la comunidad educativa, a otros trabajadores y desde abajo imponer la lucha por una salida a la crisis en favor de las mayor铆as populares.

Empecemos por organizar asambleas en todas las escuelas, junto a la comunidad. Nuestra perspectiva es la construcci贸n de un congreso educativo democr谩tico, donde los verdaderos interesados en defender la escuela p煤blica podamos discutir un verdadero plan, en base al aumento del presupuesto en forma inmediata y la pelea por la nacionalizaci贸n del sistema educativo.

Un congreso construido desde abajo, que pueda no s贸lo llegar a una visi贸n com煤n sobre esta realidad, sino debatir y votar las medidas necesarias para luchar por transformarla a favor de las mayor铆as.

El Grupo de Filosof铆a de la Biolog铆a anunci贸 que se queda en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA

El jueves 22 de diciembre, el Grupo de Filosof铆a de la Biolog铆a, que funciona en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, se anotici贸 de que no pod铆an seguir realizando su trabajo que hace m谩s de 20 a帽os desarrollan en el segundo piso del pabell贸n 2 de la Ciudad Universitaria de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Fue en una reuni贸n con las autoridades de la instituci贸n en donde las mismas no argumentaron motivos concretos, m谩s que el espacio f铆sico deb铆a ser cedido y ante esto no propusieron lugar alternativo y sugirieron al Grupo redireccionarse a otra instituci贸n.

El Grupo est谩 integrado por investigadores e investigadoras de Conicet, de las carreras de Biolog铆a, Filosof铆a, Historia, Antropolog铆a, en total 25 personas, con presencia en C贸rboba, Areco, Bariloche y Puerto Madryn. Su n煤cleo, 20 personas, est谩n en Buenos Aires. Hace alrededor de dos d茅cadas que trabajan problem谩ticas vinculadas a lo sociombiental, poniendo como eje lo 茅tico y lo pol铆tico de las intervenciones cient铆ficas en lo p煤blico. Es un espacio interdisciplinario y de compromiso con las comunidades y la naturaleza. Para el Grupo estar en la Universidad no s贸lo es importante por el espacio f铆sico de trabajo sino que significa adem谩s estar cerca donde se produce la ciencia que se pone en discusi贸n.

Luego de la noticia, numerosas asambleas comunitarias, socioambientales y activistas expresaron su repudio a lo sucedido y apoyo al grupo. M谩s de 5.000 firmas acompa帽aron un documento en donde se ped铆a a las autoridades la no expulsi贸n y una soluci贸n institucional estable.

Luego de una reuni贸n con autoridades, el GdFB anunci贸 finalmente que gracias a todo el apoyo lograron que la instituci贸n siga garantizando el espacio f铆sico, mientras se trate en paralelo la regularizaci贸n del equipo en la Facultad.

El Grupo hace varios a帽os que reclama regularizar su situaci贸n. Son muchos profesionales que entraron a carrera de Conicet por la Facultad de Filosof铆a pero que la misma nunca les dio espacio de trabajo como as铆 lo hizo la Facultad de Exactas, pero manteniendo la irregularidad.

Finalmente, el equipo ratific贸 que seguir谩n ejerciendo su trabajo, activismo y ciencia p煤blica como hace ya 20 a帽os: 鈥淩atificamos nuestro compromiso con la b煤squeda del bienestar de las comunidades y la naturaleza, a la vez que reiteramos los agradecimientos, en particular a las diversas comunidades, movimientos y organizaciones que nos han acompa帽ado. Confiamos plenamente en que la articulaci贸n entre 茅stas y las universidades es clave para el futuro de la ciencia y de la sociedad.鈥

Dependencia acad茅mica y econ贸mica en investigaciones del Conicet

Por Varios autores

Fuente: Agencia TierraViva

Una publicaci贸n acad茅mica confirma que la ciencia m茅dica local est谩 subordinada a la agenda de las empresas internacionales y de los pa铆ses del Norte. Imponen una pol铆tica que reduce la salud y la enfermedad a genes, mol茅culas y f谩rmacos, y se dejan de lado los aspectos socioambientales. 芦Es imprescindible que se discuta ciencia para qu茅 y para qui茅n禄, proponen.

El campo de las Ciencias Biom茅dicas (toda investigaci贸n b谩sica y aplicada en salud) constituye un caso cl谩sico de l铆mites difusos entre la investigaci贸n acad茅mica y la investigaci贸n que busca maximizar ganancias en el mercado, por lo que representa un sistema ideal para analizar la influencia del inter茅s corporativo en las agendas cient铆ficas. Nuestro reciente trabajo da cuenta de c贸mo las investigaciones del Conicet est谩n alineadas con las agendas marcadas por las grandes corporaciones y por los pa铆ses del norte global.

Se trata de un tema de inter茅s p煤blico porque las asociaciones entre la industria y las instituciones p煤blicas de investigaci贸n pueden sesgar y orientar las agendas p煤blicas hacia los intereses privados. Es conocido que las grandes empresas farmac茅uticas suelen patrocinar y establecer acuerdos con instituciones de investigaci贸n de pa铆ses centrales. En la actualidad, este grupo de pa铆ses dominantes (Estados Unidos, China, Reino Unido y Jap贸n, entre otros) que se caracterizan por altos niveles de industrializaci贸n, urbanizaci贸n y producci贸n cient铆fica.

Los v铆nculos directos entre las corporaciones privadas y las instituciones de investigaci贸n est谩n tan concentrados en esos pa铆ses que las instituciones reconocidas del resto del mundo (consideradas perif茅ricas), rara vez llaman la atenci贸n directa de las corporaciones. Dado que las empresas locales no suelen demandar investigaci贸n novedosa, que los contactos directos entre las instituciones de investigaci贸n locales y los l铆deres mundiales son escasos y que, si se producen, tienden a concentrarse en un peque帽o grupo de equipos de investigaci贸n internacionalizados, podr铆a concluirse precipitadamente que el sesgo de la agenda de investigaci贸n local hacia los intereses privados es insignificante.

Sin embargo, los contactos directos entre actores son una pero no la 煤nica forma en que las grandes empresas privadas pueden influir en las agendas p煤blicas. De hecho, la influencia de las grandes empresas farmac茅uticas moldea la agenda de investigaci贸n dominante en el campo de las Ciencias Biom茅dicas y de la Salud (CBMS), sin necesidad de contactos directos.

En la investigaci贸n 芦驴Sobre los hombros de qui茅n se apoya la investigaci贸n en salud? Determinaci贸n de los actores y contenidos clave de la agenda de investigaci贸n biom茅dica imperante禄 realizamos un an谩lisis de m谩s de 95.000 art铆culos cient铆ficos publicados entre 1999 y 2018 en las revistas de mayor impacto dentro de las CBMS. All铆 se demostr贸 que la agenda de investigaci贸n predominante en ese campo es el resultado del entrelazamiento de las agendas de las principales instituciones acad茅micas y las grandes farmac茅uticas. Los temas de investigaci贸n predominantes a nivel internacional se inclinan m谩s hacia los enfoques y metodolog铆as de la biolog铆a molecular y la investigaci贸n relacionada con el c谩ncer. Adem谩s, prioriza las investigaciones sobre el descubrimiento y desarrollo de f谩rmacos frente a la investigaci贸n sobre los factores ambientales y sociales que afectan a la aparici贸n o progresi贸n de la enfermedad.

La teor铆a de la dependencia acad茅mica sugiere que la investigaci贸n cient铆fica de los pa铆ses de ingresos bajos y medios adopta la agenda predominante, y que los investigadores de esos pa铆ses ocupan posiciones subordinadas en la divisi贸n global del trabajo cient铆fico.

Del mismo modo, el soci贸logo Edgardo Lander denomin贸 芦colonialidad del conocimiento禄 al complejo marco social y epistemol贸gico que determina los modos de producci贸n de la ciencia y la tecnolog铆a, incluyendo qu茅 pa铆ses centrales (en particular, qu茅 instituciones de esos pa铆ses) concentran el poder.

Sin embargo, otros autores y autoras 鈥攃omo Mar铆a Fernanda Beigel, Jorge Gallardo y Fabiana Bekerman en su trabajo 芦Expansi贸n institucional y desarrollo cient铆fico en la periferia: la heterogeneidad estructural del campo acad茅mico argentino芦鈥 ofrecen otros matices de la interacci贸n entre las agendas de investigaci贸n internacionales y locales. Sostienen que la noci贸n de dependencia acad茅mica est谩 vinculada a una perspectiva simplificadora de la relaci贸n entre las agendas cient铆ficas internacionales y locales, ya que pasa por alto las complejas asimetr铆as que se dan en un campo entrelazado por diferentes circuitos de reconocimiento (local, regional e internacional). Particularmente, se ha se帽alado que los campos de investigaci贸n en las periferias son internamente heterog茅neos. Ponen de manifiesto las limitaciones de considerar a los pa铆ses como importadores pasivos de conocimiento. Desde ese punto de vista, Beigel concluye que la autonom铆a y la heteronom铆a cient铆ficas pueden coexistir en determinadas situaciones hist贸ricas.

El caso de las investigaciones en el Conicet

El Conicet (Consejo Nacional de Investigaciones Cient铆ficas y T茅cnicas) es una instituci贸n de investigaci贸n l铆der en Am茅rica Latina, aunque tambi茅n puede definirse como una instituci贸n 芦semiperif茅rica禄 porque no forma parte de las organizaciones l铆deres que determinan la agenda de investigaci贸n dominante en CBMS, pero aun as铆 contribuye al campo con investigaci贸n de punta.

En nuestro 煤ltimo trabajo, titulado 芦Dependencia acad茅mica: la influencia de la agenda internacional de investigaci贸n biom茅dica imperante en el Conicet argentino芦, nos propusimos examinar tres cuestiones: si la agenda de investigaci贸n en CBMS del Conicet privilegia el estudio de las mismas enfermedades que la agenda de investigaci贸n predominante, si favorece o descuida los mismos enfoques y metodolog铆as, y 鈥攖ercero鈥 si la agenda de investigaci贸n del Conicet es internamente homog茅nea.

El objetivo fue explorar cuantitativamente si la agenda de investigaci贸n internacional predominante, establecida por las grandes empresas farmac茅uticas y las principales instituciones acad茅micas, influye indirectamente en la investigaci贸n acad茅mica de los pa铆ses no centrales.

Nuestros resultados muestran que la agenda de investigaci贸n en Ciencias Biom茅dicas y de la Salud del Conicet, al igual que la agenda internacional de investigaci贸n CBMS dominante, privilegia las metodolog铆as y enfoques de la biolog铆a molecular y descuida la investigaci贸n sobre los determinantes socioambientales de la enfermedad. Estos hallazgos se aplican a ambos per铆odos analizados (1999-2008 y 2009-2018), independientemente del aumento de casi tres veces en el n煤mero de art铆culos publicados sobre Ciencias Biom茅dicas y Salud en el segundo per铆odo analizado.

La gran mayor铆a de les investigadores del Conicet no publican en las revistas internacionales de mayor factor de impacto a partir de las cuales reconstruimos la agenda de investigaci贸n en CBMS dominante. Por lo tanto, el alineamiento entre la agenda predominante y la agencia cient铆fica nacional no se explica meramente por una conexi贸n directa sino probablemente por la influencia indirecta que estas instituciones de elite y las revistas internacionales ejercen, m谩s all谩 de los v铆nculos directos con las instituciones no centrales. Estos hallazgos son consistentes con la teor铆a de la dependencia acad茅mica y con el concepto de colonialidad del conocimiento.

Los resultados tambi茅n muestran que la agenda de investigaci贸n en CBMS del Conicet es internamente heterog茅nea, introduciendo algunas diferencias espec铆ficas en relaci贸n con la agenda de investigaci贸n en CBMS predominante. Los t茅rminos asociados a categor铆as que incluyen 芦pat贸genos禄 y 芦enfermedades end茅micas禄 est谩n entre cinco y diez veces m谩s representados que en la agenda internacional. Sin embargo, la biolog铆a molecular es el enfoque privilegiado en esta 谩rea, demostrando un abordaje que reduce la salud y la enfermedad a genes, mol茅culas y f谩rmacos, en consonancia con nuestros resultados previos que reflejan que los determinantes socioambientales de la salud humana, as铆 como otros enfoques metodol贸gicos, quedan relegados.

Curiosamente, mientras que la agenda en Ciencias Biom茅dicas y de Salud del Conicet muestra s贸lo una presencia marginal de t茅rminos vinculados a la investigaci贸n m茅dica a nivel cl铆nico o humano, los t茅rminos asociados a otros niveles o modelos de organizaci贸n (como animales, plantas, microbios o sistemas moleculares y celulares) est谩n sobrerrepresentados en comparaci贸n con la agenda internacional de investigaci贸n.

Por ejemplo, los t茅rminos vinculados a la biolog铆a molecular y celular son a煤n m谩s frecuentes en la agenda de investigaci贸n del Conicet que en la internacional (en la que ya est谩n fuertemente enriquecidos). Lo mismo ocurre con los t茅rminos relacionados con modelos animales. Esto se explica por una divisi贸n global del trabajo donde la investigaci贸n m茅dica trasnacional, que es sofisticada y costosa, se realiza en pa铆ses centrales. All铆, la cooperaci贸n entre las principales instituciones acad茅micas y sanitarias es s贸lida y din谩mica. Por el contrario, en las instituciones del resto del mundo quedan relegadas en su mayor铆a a proveedores de resultados experimentales b谩sicos, que luego son explotados por las instituciones acad茅micas l铆deres de los pa铆ses centrales, as铆 como por las grandes corporaciones farmac茅uticas.

Estas diferencias, lejos de apuntar a una autonom铆a local, son consistentes con las teor铆as de colonialidad del conocimiento y la dependencia acad茅mica en relaci贸n con un modelo de extractivismo del conocimiento. A este 煤ltimo lo definimos como un proceso por el cual la ciencia y la tecnolog铆a producidas por instituciones p煤blicas en las periferias (o semiperiferias) son monetizadas en los pa铆ses centrales, generalmente por empresas que monopolizan el acceso al conocimiento.

Extractivismo de recursos y de conocimientos

Una forma de medir el extractivismo de conocimientos es la identificaci贸n de formas de transferencia ciega. Es decir, la cita de publicaciones cient铆ficas en patentes en las que los/las autores de las primeras no figuran entre los/las copropietarios de las mismas y a menudo ni siquiera son conscientes de su existencia.

Un ejemplo concreto de esta forma de extractivismo del conocimiento se puede observar en los art铆culos relacionados con Covid19. A pesar de que las grandes empresas farmac茅uticas se han beneficiado enormemente de la pandemia, se ha demostrado recientemente que los art铆culos con autores provenientes de corporaciones privadas s贸lo representaron el dos por ciento de las publicaciones mundiales sobre el tema.

Retomando los resultados de nuestra 煤ltima investigaci贸n, otra diferencia importante entre la agenda de investigaci贸n internacional predominante y la del Conicet es que en esta 煤ltima aparecen t茅rminos asociados a la investigaci贸n vegetal, la agrobiotecnolog铆a y la industria alimentaria. Esto es consistente con el rol protag贸nico de la Argentina como productor de bienes derivados de la agrobiotecnolog铆a, a trav茅s de la consolidaci贸n de su agroindustria durante la d茅cada de 1990.

Del mismo modo, la sobre representaci贸n de t茅rminos asociados a categor铆as de microbiolog铆a aplicada e industria alimentaria en la agenda de investigaci贸n del Conicet es consistente con el rol de Argentina en la divisi贸n internacional del trabajo como productor y exportador de commodities.

Nuestros resultados son coherentes con las teor铆as que sostienen la existencia de un modelo global donde las empresas de los pa铆ses centrales capturan no s贸lo conocimiento sino tambi茅n 鈥渞ecursos鈥 naturales del resto del mundo, causando importantes da帽os ambientales y conflictos sociales.

Ciencia para qu茅 y para qui茅n

La agenda de investigaci贸n del Conicet en materia de Ciencias Biom茅dicas y de la Salud se alinea, en buena medida, con la agenda de investigaci贸n predominante a nivel internacional. Esta similitud, sin embargo, presenta importantes salvedades. La presencia de ciertos temas de investigaci贸n distintivos (agrobiotecnolog铆a, microbiolog铆a aplicada e industria alimentaria) que se encuentran en la agenda de investigaci贸n del Conicet puede explicarse por el lugar (dependiente) que ocupa Argentina en la divisi贸n internacional del trabajo. En este sentido, la agenda de investigaci贸n del Conicet parece ser el resultado de una combinaci贸n de elementos que reflejan un grado de dependencia acad茅mica y econ贸mica.

Con respecto a esto 煤ltimo, los temas de investigaci贸n distintivos del Conicet podr铆an responder a la acci贸n de empresas privadas y grupos de investigaci贸n que construyen una posici贸n de poder local o regional que les permite disputar financiamiento y prestigio. Este ha sido el caso de las empresas de agrobiotecnolog铆a y alimentos. Estas empresas fomentaron un discurso sobre la necesidad de la innovaci贸n basada en la ciencia y la tecnolog铆a, del que se hizo eco parte de la comunidad cient铆fica, dando lugar a colaboraciones entre estas empresas y diversos organismos p煤blicos de investigaci贸n.

Por ejemplo, Bioceres (la empresa de agrobiotecnolog铆a m谩s grande de Argentina), el Conicet y la Universidad Nacional del Litoral han desarrollado un fuerte v铆nculo de investigaci贸n y desarrollo a largo plazo, que llev贸 a la co-titularidad de patentes internacionales para dos semillas gen茅ticamente modificadas con la tecnolog铆a HB4. Otro ejemplo es el Instituto Nacional de Agrobiotecnolog铆a de Rosario (Indear), un emprendimiento de investigaci贸n conjunto entre Bioceres, la farmac茅utica Biosidus y el Conicet.

Este contexto fortalece la integraci贸n de la ciencia y la agricultura m谩s all谩 de las colaboraciones directas mediante la creaci贸n de marcos institucionales, normativos y de financiaci贸n en Argentina.

Los resultados de nuestro estudio mapean la red invisible de relaciones de poder que subyace a la agenda internacional de investigaci贸n de las Ciencias Biom茅dicas y de la Salud. Esa agenda influye indirectamente en las agendas de investigaci贸n del resto del mundo. Una contribuci贸n clave de nuestra m谩s reciente publicaci贸n es arrojar luz sobre el modo en que las agendas de investigaci贸n internacionales predominantes subordinan la investigaci贸n p煤blica de un pa铆s semiperif茅rico.

Esto es coherente con la aparici贸n de lo que denominamos un discurso dominante cient铆fico. Este concepto puede definirse como un eje de referencia que asigna valor a los signos en una comunidad discursiva (en este caso, la comunidad de investigaci贸n en Ciencias Biom茅dicas y de la Salud), condicionando por tanto la circulaci贸n de cada producci贸n (por ejemplo, art铆culos cient铆ficos) y la posici贸n que ocupan determinados 铆tems en la agenda (temas y m茅todos de investigaci贸n).

La existencia de ese discurso dominante implica un papel disciplinador durante la producci贸n cient铆fica, alineando as铆 las agendas de investigaci贸n locales con la agenda internacional predominante. En consecuencia, regula la prevalencia (o marginaci贸n) de determinadas l铆neas de investigaci贸n. Si existen razones econ贸micas para privilegiar determinados temas, enfoques, metodolog铆as y subcampos dentro de un campo, es de esperar que se privilegien no s贸lo en t茅rminos de producci贸n cient铆fica, sino tambi茅n en lo que respecta a la financiaci贸n p煤blica y, en particular, privada.

En el estudio de caso del Conicet coexisten la heteronom铆a y un cierto grado de autonom铆a acad茅mica. Sin embargo, el otro hallazgo crucial es que esta aparente autonom铆a parece ser mayormente la expresi贸n de otra forma de dependencia, la dependencia econ贸mica argentina, que vincula la producci贸n de conocimiento a una matriz productiva basada en la exportaci贸n de commodities.

En definitiva, no alcanza solo con invertir m谩s en ciencia, sino que es imprescindible que se discuta el contenido de nuestra ciencia, ciencia para qu茅 y para qui茅n. De lo contrario, esa mayor inversi贸n termina reproduciendo m谩s cantidad de ciencia para el mercado, una ciencia orientada al servicio de ciertas empresas como las farmac茅uticas, el agronegocio, la megaminer铆a o alg煤n otro negocio extractivista, pero que no necesariamente responde a una agenda preocupada por los determinantes sociales o ambientales de la salud y de la enfermedad.

Firman este art铆culo Mercedes Garc铆a Carrillo, Federico Testoni, Marc-Andr茅 Gagnon, Cecilia Rikap y Mat铆as Blaustein.

Fuentes: La Izquierda Diario, Resumen Latinoamericano, Tiempo Argentino, Anred, Red Eco Alternativo, Clar铆n.