–

De parte de Congreso Nacional Indígena March 15, 2022 100 puntos de vista

Cuentepec municipio de Temixco, Morelos a 15 de marzo de 2022.

La comunidad indígena de Cuentepec, municipio de Temixco, toma las instalaciones de lo que ocupa la base de los autobuses del “Lasser” de la empresa PULLMAN de Morelos desde las 7:00 am del día de hoy, esto por el aumento del costo del transporte de $23.00 a $26.00 pesos (de Cuentepec a Cuernavaca), esto sin previo aviso alguno, sin tomar en cuenta la comunidad.

Por esta razón exigimos a la empresa que se nos brinde una mesa de dialogo, ya que el día de ayer al solicitarlo se nos dijo que ellos verán cuando ellos puedan, por lo que no están siendo accesibles ante este dialogo y para resolver esta problemática.

Por lo que, en Asamblea comunitaria del día 14 de marzo del presente año, se acordaron los siguientes acuerdos:

Siendo que la empresa no emitió ningún aviso previo del aumento del costo, el pueblo de Cuentepec, seguirá pagando los $23.00 de la comunidad a la Ciudad de Cuernavaca. Y en caso de no aceptar esto, se acuerda que la comunidad tomara la base de los LASSER que tiene en la comunidad de Cuentepec, hasta que se nos brinde una mesa de dialogo, donde podamos llegar a un acuerdo para que siga funcionado el servicio, con un costo accesible, y que la comunidad este informado, que sea tomado en cuenta, y que no de la noche a la mañana se nos avise que el costo ya aumento.

La comunidad exige que sea tomado en cuenta ante este tipo de decisiones, por lo que no permitiremos más abusos por parte de esta empresa, la comunidad exige sus derechos, no permitirá ningún tipo de discriminación.

ATENTAMENTE

Habitantes de la comunidad indígena de Cuentepec

Voceros. Ayudante Municipal, C. Calixto Salazar