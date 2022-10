–

De parte de Congreso Nacional Indígena October 13, 2022

ACCI脫N GLOBAL CONTRA LA MILITARIZACI脫N Y LA GUERRA CAPITALISTA Y PATRIARCAL HACIA LOS PUEBLOS

DE MEXICO Y DEL MUNDO, HACIA EL EZLN Y LAS COMUNIDADES ZAPATISTAS Y HACIA LOS PUEBLOS

ORIGINARIOS DE MEXICO, CONVOCADA POR EL CONGRESO NACIONAL INDIGENA

BOLETIN DE PRENSA 12 DE OCTUBRE 2022

Como Proceso de Articulaci贸n de la Sierra de Santa Marta y Movimiento Regional Ind铆gena en Defensa y Respeto

por la Vida, integrados al Congreso Nacional Ind铆gena, el Centro de Derechos Humanos de los pueblos del Sur de Veracruz Bety Cari帽o, la Resistencia Civil contra las altas tarifas de luz del Sur de Veracruz 鈥 zona sierra y otras organizaciones aliadas de este Sur de Veracruz como la Asociaci贸n de productores ecologistas (APETAC), el colectivo 鈥淢adres en b煤squeda Bel茅n Gonz谩lez鈥, el colectivo 鈥淯nidos por amor a ti鈥, el Centro de derechos humanos Josefa Ortiz, y otras m谩s, marchamos el d铆a de hoy 12 de octubre del 2022 para manifestar nuestro repudio a todas las violencias capitalista patriarcal en el mundo y en nuestro pa铆s:

Esta fecha marca el inicio de la resistencia de nosotros los pueblos originarios contra el mayor genocidio de la historia que significo la conquista de Am茅rica. Como Congreso Nacional Ind铆gena, el d铆a de hoy, cumplimos 26 a帽os de nuestra fundaci贸n y como hace 530 a帽os, los grandes poderes que dominan nuestro planeta, con el respaldo de casi todos los gobiernos de los estado-naci贸n, se siguen peleando por las riquezas de nuestros territorios y explot谩ndolas para generar sus incalculables ganancias sin preocuparse por los millones de muertos, heridos, desaparecidos, encarcelados, empobrecidos y desastre ambiental que provocan en todo el mundo.

Hablamos de la guerra de Rusia contra Ucrania, de Turqu铆a contra el pueblo kurdo, de Israel contra Palestina y otras m谩s guerras declaradas, pero tambi茅n de la guerra contra el pueblo de M茅xico, contra el pueblo zapatista y contra los pueblos originarios en todo el pa铆s, a trav茅s de los carteles de la delincuencia organizada y de la militarizaci贸n del pa铆s. Ya nos queda claro que el Estado Mexicano protege al ej茅rcito y a la marina totalmente infiltrad@s por la delincuencia organizada, culpables de tantas y tantas violaciones de derechos humanos, entre las cuales la desaparici贸n de los 43 normalistas de Ayotzinapan y de los j贸venes 鈥渓evantados鈥 en Coatzacoalcos justo un a帽o despu茅s.

En Chiapas, nuestros hermanos y hermanas zapatistas est谩n bajo el asedio constante de los grupos paramilitares de la delincuencia organizada; muchas comunidades de Chiapas se tienen que refugiar nuevamente en las monta帽as y siguen las matanzas como el pasado 29 de septiembre en Chenalho. Pero el Estado no hace nada; al contrario, donde los pueblos han logrado en los 煤ltimos a帽os, en medio de la violencia generalizada, proteger sus territorios en paz con sus rondas comunitarias aut贸nomas como la comunidad nahua de Ostula, en la costa de Michoac谩n, el mal gobierno pretende desmantelar esta guardia comunitaria, visibilizando que no le interesa de ninguna manera la paz sino el control de los territorios para garantizar los intereses de los poderosos de la maldita triada megaempresas, gobiernos, narcos.

驴C贸mo es posible que un cuerpo de seguridad p煤blica como la Guardia Nacional que se supone se cre贸 para salvaguardar la seguridad de todas y todos nosotros mexicanos, pase a ser parte de la secretar铆a de la Defensa Nacional, que se ha caracterizado a lo largo de la historia por sus violaciones graves a los derechos humanos en toda impunidad sin ninguna rendici贸n de cuentas y que se le est茅 otorgando un poder econ贸mico cada vez mayor a los cuerpos castrenses poniendo en mayor riesgo a la poblaci贸n y particularmente a los defensores de derechos humanos y de los territorios? M茅xico pas贸 a ganar el primer lugar a nivel mundial en asesinatos de defensores de la madre tierra, con total impunidad y tambi茅n de periodistas comprometidos con la verdad. Hasta asesinan a las madres de j贸venes desaparecidas, como el reci茅n caso de Esmeralda Gallardo en Puebla.

隆BASTA YA! Y 隆BASTA

YA DE FEMINICIDIOS! 隆NI UNA M脕S! 隆QUEREMOS PAZ! 隆QUEREMOS JUSTICIA!

En todo el pa铆s, los pueblos originarios seguimos en pie de lucha para defender nuestros territorios contra la imposici贸n de megaproyectos que violan nuestros derechos a la autonom铆a y a la autodeterminaci贸n de los pueblos, destruyen la naturaleza, contaminan aguas, tierras y aire, contribuyendo dr谩sticamente al calentamiento global y aumentando las enfermedades graves cuando los servicios de salud p煤blica est谩n cada vez peor; acaban con nuestras culturas, generan aumento de inseguridad, de alcoholismo, drogadicci贸n en j贸venes, prostituci贸n, trata de migrantes y violencia contra las mujeres sin ning煤n beneficio para nosotros los pueblos.

Tal vez los parques industriales planeados en el corredor interoce谩nico generaran un poco de empleos, casi esclavizados y totalmente violadores de los derechos laborales como ya se est谩 viendo, y que ser谩n en su mayor铆a para los hermanos y hermanas migrantes de Centro Am茅rica como lo exige el gobierno de los Estados Unidos para que no vayan a molestarlos a la frontera norte; pero acabaran con las pocas aguas limpias de por si escasas que quedan en este Sur de Veracruz. Seguimos afirmando 隆OTRA ECONOMIA PARA LOS PUEBLOS Y NO PARA LAS MEGAEMPRESAS ES POSIBLE!

En nuestra Sierra de Santa Marta, los pueblos nuntajiyi, nahuas y campesinos mestizos, seguimos organizados en nuestro Movimiento Regional Ind铆gena en Defensa y Respeto por la Vida. No permitiremos la explotaci贸n minera.

No permitiremos la exploraci贸n y explotaci贸n de hidrocarburos como lo demostraron, en febrero de este a帽o 2022, las comunidades de Amamaloya, San Pedrito y Mirador Saltillo cuando corrieron a los trabajadores de la empresa COMESA de sus territorios. No permitiremos ning煤n despojo m谩s de nuestras aguas y no permitiremos la imposici贸n del DOMINIO PLENO, que ser铆a la privatizaci贸n de nuestros ejidos y Bienes Comunales. Seguiremos defendiendo nuestros territorios terrestres y mar铆timos. Nos oponemos a las consultas ama帽adas del mal gobierno y declaramos que nuestras actas de asambleas son actos de autoconsulta conforme a nuestros usos y costumbres y derechos como pueblos ind铆genas. Nos opusimos a la declaratoria de una reserva arrecifal porque sabemos que es pura farsa institucional, pero declaramos que, como pueblos ind铆genas, cuidaremos decididamente nuestro territorio y no permitiremos que nos despojen, invadan y contaminen lo que es nuestro, sustento de nuestras vidas y esperanza de vida mejor para nuestro futuro.

隆SEGUIREMOS CUIDANDO

NUESTROS TERRITORIOS, NUESTRA SEGURIDAD, NUESTRAS CULTURAS, NUESTROS DERECHOS Y

NUESTRAS VIDAS!

Y seguiremos luchando junto con much铆simas organizaciones a nivel nacional por el reconocimiento del acceso a la energ铆a el茅ctrica como un derecho humano y tarifas justas de luz. El 27 de septiembre estuvimos movilizados en la Ciudad de M茅xico donde solicitamos una audiencia con el presidente de la rep煤blica para retomar el dialogo subsecuente con el director general de la CFE y las comisiones de energ铆a del Congreso. No desistiremos de nuestra resistencia civil contra las altas tarifas de luz hasta no lograr nuestras demandas y esperamos que la CFE a nivel regional cumpla con los acuerdos recientes en materia de mantenimiento de nuestras l铆neas el茅ctricas.

隆NUESTRA LUCHA ES POR LA VIDA!

FIN A LA GUERRA, PAZ EN EL MUNDO, PAZ EN MEXICO

RESPETO AL MOVIMIENTO ZAPATISTA Y A LOS PUEBLOS INDIGENAS DE MEXICO.

Proceso de Articulaci贸n de la Sierra de Santa Marta, Movimiento Regional Ind铆gena en Defensa y Respeto por la Vida, Centro de Derechos Humanos de los pueblos del Sur de Veracruz Bety Cari帽o, Resistencia Civil contra las altas tarifas de luz del Sur de Veracruz- zona sierra, Asociaci贸n de productores ecologistas (APETAC), Colectivo 鈥淢adres en b煤squeda Bel茅n Gonz谩lez鈥, Colectivo 鈥淯nidos por amor a ti鈥, Centro de derechos humanos Josefa Ortiz.