–

Ciudad de México, 23 de agosto de 2021

A los medios de comunicación



A los organismos defensores de los derechos humanos



A las organizaciones populares



Al pueblo en general

Boletín de prensa: Jornada nacional de lucha por justicia, verdad y libertad

En el marco de la Jornada nacional de lucha por Justicia, Verdad y Libertad, el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) desarrolla actividades políticas de denuncia y movilización en exigencia de presentación con vida de los detenidos desaparecidos y libertad incondicional de nuestros compañeros presos políticos en el gobierno de la “cuarta transformación”.

Las víctimas de los crímenes de Estado y lesa humanidad nos enfrentamos a la impunidad que prevalece sobre los autores intelectuales y materiales de la práctica de la desaparición forzada y otras graves violaciones a los derechos humanos. Las instancias encargadas de garantizar la justicia en el país están empeñadas en responder con la dilación para perpetuar la impunidad cuando la responsabilidad de un crimen, en cadena de mando, conduce a la cúpula policíaco militar encargada de planificar la represión contra el pueblo.

El caso de los revolucionarios, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, reivindicados por el Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EPR), a la fecha es un caso paradigmático ampliamente documentado, derivado de ello, se emitieron recomendaciones como el de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) 007/2009, la Resolución Jurídica 29/2014 emitida por el Noveno Tribunal Colegiado de la Federación, que marcan la responsabilidad del Estado mexicano en la planeación, ejecución y consumación de un crimen imprescriptible.

El discurso gubernamental de justicia y no a la impunidad contraviene la respuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al archivar el caso de los luchadores sociales Gabriel Alberto y Edmundo con la suspensión indefinida del juicio de amparo 51/2020 remitido por el Segundo Tribunal Colegiado de la Federación.

Si la máxima instancia de procuración de justicia en el país asume la actitud política de cerrar filas en favor de los perpetradores de crímenes de lesa humanidad, significa extender el manto de impunidad sobre los criminales de Estado, en este caso los responsables intelectuales y materiales tienen nombre y apellido son: los representantes del Ejecutivo estatal y Federal de ese tiempo, los titulares de la SEDENA y SEMAR en el 2007 y las distintas corporaciones policíacas que participaron en el cometido de ese execrable crimen.

No hay crímenes de lesa humanidad que exenten de responsabilidad al gobierno actual, la omisión, la dilación e indolencia es el muro de la injusticia que se extiende como política en el gobierno actual. Las víctimas y la organización popular exigen verdad y justicia por los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el Estado mexicano a través de los cuerpos policíaco militares.

La justicia no debe ser postergada para tiempos mejores, debe traducirse en hechos concretos, en la presentación con vida de los detenidos desaparecidos, en el conocimiento del paradero de la víctima, en conocer ante la opinión pública las motivaciones políticas del cometido, en el juicio y castigo a los autores materiales e intelectuales y en las garantías de no repetición.

La realidad es adversa en particular para la organización popular independiente, hacia quienes se les dirige la represión de forma selectiva con el cometido de asesinatos políticos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura, prisión por motivos políticos y persecución política.

Nuestros compañeros presos por motivos políticos Javier Gonzáles Díaz, Armando Hernández Sánchez, Venturino Torres Escobar, Asunción Gómez Sánchez, Leobardo Reyes Meza e Higinio Bustos Navarro, en Chiapas, Michoacán y Veracruz, es evidencia de la represión de que somos víctimas en el gobierno de la “cuarta transformación”. Mantener en la prisión a cada uno de ellos bajo argumentos jurídicos falaces, es por demás injusto y arbitrario, el gobierno pretende someter la voluntad de lucha y organización de hombres y mujeres luchadores por el socialismo.

Los actos de represión en Chiapas, Michoacán y Veracruz contra los que integramos el FNLS no se diluye con la negación y el silencio cómplice del gobierno federal, refuerza la sentencia de la existencia de un gobierno antipopular que en el discurso sostiene ser un gobierno del pueblo, pero en los hechos afila sus instrumentos represivos e instituciones para asestar golpes políticos y jurídicos contra quienes ejercemos crítica política al actual régimen y al conjunto del movimiento popular independiente.

El testimonio de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos contra luchadores sociales, activistas, defensores de los derechos humanos, pueblo organizado y no organizado, es testigo irrefutable de la continuidad de la política represiva que políticos de oficio pretenden evadir con la demagogia.

La protesta en el gobierno de la “cuarta transformación” no es un acto irrazonable producto de la personalización de los asuntos políticos, es, ante todo, por la persistente sistematicidad de las graves violaciones a los derechos humanos cometidos, la impunidad hacia los autores materiales e intelectuales de los crímenes de lesa humanidad, las detenciones arbitrarias e injustas que día con día aumentan en el país.

Dado que mantienen injustamente y sin justificación en la cárcel a los presos políticos; a los detenidos desaparecidos no los han presentado con vida ni acatado resoluciones jurídicas; lejos de tener respuesta se nos amenaza con más de 132 Carpetas de Investigación; se persigue a integrantes del FNLS por su actividad y pensamiento político; y, en tanto, que la violencia institucional no cesa, instalamos un plantón afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en apego a nuestro derecho a la protesta. No desistiremos de nuestra lucha, hasta lograr verdad, justicia, presentación y libertad.

Fraternal y combativamente

¡Con represión no hay transformación!

¡Presentación con vida! ¡Ya!

¡Presentación con vida de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y

Edmundo Reyes Amaya!

¡Presentación con vida de nuestro compañero Fidencio Gómez Sántiz!

¡Libertad inmediata a nuestros compañeros Javier, Armando, Venturino, Asunción, Leobardo e Higinio!

¡Alto a la represión contra el FNLS!

¡Por la unidad obrero, campesino, indígena y popular!

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo

