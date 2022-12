Guerra contra los m谩s pobres y fuerte reacci贸n de los trabajadores del Potenciar Trabajo

Mario Hernandez

Pablo Anino escribi贸: 鈥淓n los grandes medios de comunicaci贸n se bombardea a cada segundo, sin descanso, sobre un supuesto estilo de vida dispendioso de quienes son v铆ctimas del declive capitalista.

En un espect谩culo morboso, a aquellos quienes la miseria creciente los obliga a recurrir a todo tipo de estrategia de supervivencia se les cuenta hasta las costillas: se los culpabiliza por tener que recurrir al Potenciar Trabajo, se les pregunta por la AUH o si tienen el lujo de recibir la garrafa social, que es la contraparte de no tener acceso a la red de gas en pleno siglo XXI鈥.

El lunes 20 de junio, en su discurso de Avellaneda, la vicepresidenta, Cristina Fern谩ndez de Kirchner, lanz贸 la estigmatizaci贸n de los que no tienen nada y que mal sobreviven con la asistencia de alg煤n programa social. El mi茅rcoles 3 de agosto, en su primera conferencia de prensa, el nuevo ministro de Econom铆a, Sergio Massa, anunci贸 la auditor铆a de los programas sociales con el eje en una supuesta 鈥渧uelta al trabajo鈥.

Para no quedar atr谩s, el martes 9 de agosto, el jefe de Gobierno porte帽o, Horacio Rodr铆guez Larreta, junto con su ministra, Soledad Acu帽a, anunci贸 que les quitar铆an los planes sociales a las familias que no garanticen el 85% del presentismo de sus hijos en la escuela, sin preguntarse las razones por las cuales las ni帽as y ni帽os no llegan al colegio.

Y agrega Anino: 鈥淟a pobreza es una expresi贸n n铆tida de la decadencia del r茅gimen capitalista argentino: pas贸 de afectar al 4 % de la poblaci贸n a principios de la d茅cada de 1970 hasta aproximadamente el 40 % en la actualidad. Pero para declarar inocente al r茅gimen capitalista de ese crimen del cual es culpable se invierte la realidad: se ataca a los pobres, a las organizaciones sociales y al presupuesto social como el origen de todos los males鈥.

El Potenciar Trabajo en el foco del ataque

Se presenta como 鈥渧agos鈥 a quienes bancan los comedores y otras tareas comunitarias en los barrios, a quienes defienden sus puestos de trabajo en las empresas recuperadas, a trabajadoras y trabajadores de la Econom铆a popular. Carecer de un empleo en una empresa no es equivalente a no trabajar. De hecho, trabajan y mucho.

En el marco del Consejo de las Am茅ricas, el ministro de Econom铆a, Sergio Massa, habl贸 del decreto para transformar los planes sociales en 鈥渆mpleo genuino鈥 que beneficiar铆a a m谩s de 200.000 personas. Adem谩s, explic贸 que 鈥el empleador tiene bonificados los aportes y contribuciones, solo paga obra social, ART y sindicato鈥 y 鈥渆l Estado sigue pagando durante un a帽o la base del programa y el empleador completa el salario de convenio鈥.

La falsa idea de la 鈥渧uelta al trabajo鈥 de Massa, tiene como 煤nico objetivo ofrecer como mano de obra barata a las empresas y a los intendentes a quienes perciben el Potenciar Trabajo, es decir, medio salario m铆nimo ($ 30.976,50).

Esta mano de obra barata es en realidad un 鈥渟ubsidio鈥 de las trabajadoras y trabajadores precarizados a la ganancia empresaria o a los presupuestos municipales. E implica una presi贸n adicional para bajar las expectativas de la clase trabajadora y devaluar m谩s los salarios.

Los defensores del r茅gimen capitalista se ponen la gorra para vigilar y castigar a los que no tienen nada. 驴Por qu茅 no se auditan las cuentas y los stocks de las grandes alimenticias o de las agroexportadoras que especulan con la suba de precios? 驴Por qu茅 no se audita la fraudulenta deuda externa que dej贸 Mauricio Macri con los lobos de Wall Street y el FMI? 驴Por qu茅 no existe una auditor铆a en todo el pa铆s del trabajo para regularizar el 36 % de la fuerza laboral que no tiene descuento jubilatorio (es decir, no est谩 registrada), seg煤n estad铆sticas del INDEC?

Seg煤n datos del ministerio de Econom铆a, el Potenciar Trabajo tiene recursos para el corriente a帽o por $284.000 millones. Se trata apenas del 1,7 % del total del presupuesto. Es decir, que el ataque a este programa como el origen de todos los males no se condice con su importancia dentro del presupuesto.

Muy por encima del presupuesto del Potenciar Trabajo se ubican los servicios de la deuda p煤blica, que representan el 7,4 % del presupuesto: el Estado desembolsar谩 durante el corriente a帽o $1,2 billones en pagos de deuda. Lo destinado a servicios de la deuda es 4,2 veces superior que lo destinado al Potenciar Trabajo.

Por fuera del presupuesto p煤blico del Estado Nacional, el Banco Central podr铆a destinar, durante 2022, $ 2,3 billones en pagos de intereses por Leliq y pases a los bancos que equivale a casi 3 % del PBI. Los banqueros se llevan 8 veces m谩s que el presupuesto del Potenciar Trabajo.

Para este a帽o 2022, se estima que el Estado dejar谩 de percibir $1,6 billones por el total del gasto tributario, lo cual se explica por la recaudaci贸n que pierde de grandes empresas. Esto equivale a 2,6 % del Producto Interno Bruto (PIB) y es 5,6 veces m谩s que el presupuesto del Potenciar Trabajo.

Mientras los amos del pa铆s juegan a ser esclavos de un Estado que subsidia a los pobres, los principales subsidiados y beneficiados son los due帽os de todo.

La pobreza alcanz贸 al 43,1% y afecta a m谩s de 18 millones de personas en Argentina

El Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Cat贸lica Argentina public贸 el informe de avance Deudas sociales en la Argentina urbana 2010-2022, cuyos datos se elaboraron en base a la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA) durante los meses del tercer trimestre de 2022.

Seg煤n se desprende de los principales resultados, el 32,7% de los hogares y 43,1% de las personas se encuentran bajo la l铆nea de la pobreza en el pa铆s. En comparaci贸n con las cifras del a帽o pasado, cuando el porcentaje de pobreza fue 42,4%, el estudio da cuenta de un aumento de 0,7 puntos porcentuales en 2022. El reporte se帽ala, adem谩s, que entre julio y octubre de este a帽o el 5,7% de los hogares y 8,1% de las personas eran indigentes.

De acuerdo con los resultados del informe Trabajo, empleo, inactividad forzada y exclusi贸n social. Argentina Urbana 2010-2022,

La tasa de empleo subi贸 del 58,8% registrado en 2021 a 64,3 % este a帽o. Solo el 40,3% de la poblaci贸n econ贸mica activa de 18 a帽os y m谩s logr贸 acceder a un empleo pleno de derechos, mientras que el 8,7% de esta poblaci贸n se encontraba abiertamente desempleada y el 23,0% sometida a un subempleo inestable, es decir, realizando changas, trabajos temporarios o no remunerados o siendo beneficiarios de programas de empleo con contraprestaci贸n.

Al mismo tiempo, el 28,0% contaba con un empleo regular, pero precario, con niveles de ingresos superiores a los de subsistencia y sin afiliaci贸n al sistema de seguridad social.

Por otro lado, si en 2021 la tasa de desocupaci贸n fue de 9,1%, la posterior reactivaci贸n gener贸 que este a帽o la desocupaci贸n disminuyera al 8,7%. Entre otros datos, recolectado por la Encuesta de la Deuda Social Argentina de la UCA entre julio y octubre de 2022, se se帽ala tambi茅n que aproximadamente un 50% de la poblaci贸n activa no posee un empleo con plenos derechos laborales.

El universo geogr谩fico de la EDSA abarca a una serie de grandes y medianos aglomerados urbanos: 脕rea Metropolitana del Gran Buenos Aires Gran C贸rdoba, Gran Rosario, Gran Mendoza, Salta, Neuqu茅n: Plottier 鈥 Cipolletti, Mar del Plata, Salta, Tucum谩n 鈥 Taf铆 Viejo, Paran谩, Resistencia, San Juan, Z谩rate, La Rioja, Goya, San Rafael, Comodoro Rivadavia, Ushuaia y R铆o Grande.

Se reuni贸 el Consejo del Salario M铆nimo Vital y M贸vil

Se aprob贸 un aumento del 20%, 7% en diciembre, 6% en enero, 4% en febrero y 3% en marzo.

El 20% aprobado durante la reuni贸n del Consejo del Salario M铆nimo, Vital y M贸vil se suma a los montos alcanzados en los consejos de marzo y agosto de este a帽o, y es acumulativo respecto del 57.900 de noviembre. De esta manera, el Salario M铆nimo, Vital y M贸vil (SMVyM), alcanzar谩 los $69.500 en marzo, y un total de 110,5% anual para el per铆odo marzo 2022 a marzo 2023.

Hugo 芦Cachorro禄 Godoy, secretario General de la CTA Aut贸noma, argument贸: 芦hace rato que la inflaci贸n en Argentina no la determinan los aumentos de precios, sino por la especulaci贸n de los sectores empresariales. Y no vemos ning煤n esfuerzo de los empresarios para una distribuci贸n de ingresos en favor de los trabajadores禄.

El dirigente afirm贸 que: 芦este aumento no permite siquiera sostener el nivel de ingresos de marzo de este a帽o, est谩 muy lejos de lo que pedimos, y siguen sin atenderse nuestros pedidos de recuperar el poder adquisitivo del SMVyM禄.

La Ministra de Trabajo, Kelly Olmos, se comprometi贸 a realizar una nueva convocatoria del Consejo de no cumplirse las expectativas inflacionarias previstas para los pr贸ximos meses. Teniendo en cuenta la p茅rdida que sufri贸 el Salario M铆nimo, Vital y M贸vil que durante el gobierno de Macri alcanz贸 el 20%, y desde el 2019 un 11% m谩s, la CTA Aut贸noma hab铆a reclamado un aumento del 47% desde el mes de noviembre y hasta marzo del 2023.

Los programas sociales cada vez m谩s devaluados

Una familia beneficiaria del Potenciar Trabajo, AUH y Tarjeta Alimentar adquiere hoy apenas el 87% de la Canasta B谩sica de Alimentos, mientras que en enero de este a帽o cubr铆a el 99% del 铆ndice que calcula el INDEC. La inflaci贸n y los magros aumentos dispuestos por el Gobierno explican el deterioro.

Un estudio del Instituto de Investigaci贸n Social Econ贸mica y Pol铆tica Ciudadana (ISEPCi) revela el atraso en las actualizaciones de dichos haberes en funci贸n del ajuste fiscal que viene impulsando el Gobierno, en particular desde la llegada de Sergio Massa al ministerio de Econom铆a.

Se observa que a lo largo del presente a帽o, salvo en los meses de abril y junio, los valores de la canasta alimentaria siempre estuvieron por encima de los programas, con el agravante de que durante los 煤ltimos cuatro meses la cobertura fue cada vez menor.

Todo esto en el marco de una fuerte estigmatizaci贸n de los sectores m谩s vulnerables, principales destinatarios de estas ayudas, desde medios de comunicaci贸n hegem贸nicos y figuras de la oposici贸n e incluso el oficialismo. El paroxismo de este ataque incluy贸 la difusi贸n de un informe de la AFIP que apuntaba a supuestas incompatibilidades entre los beneficiarios. A la filtraci贸n le sobrevino una desmentida por parte de la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, quien de todas maneras lanz贸 un proceso obligatorio de revalidaci贸n de identidad para seguir cobrando el Potenciar Trabajo.

Y como si este deterioro alcanzado no fuera poco, el estudio del ISEPCi proyecta un an谩lisis para los futuros incrementos anunciados por el Gobierno, pero en este caso tomando en cuenta los pron贸sticos de inflaci贸n del Relevamiento de Expectativas de Mercados (REM) elaborado por el BCRA: 鈥渟e puede presumir una continuidad de deterioro para los meses subsiguientes鈥.

Tolosa Paz: 芦El aumento del Potenciar Trabajo seguir谩 atado al salario m铆nimo禄

As铆 lo asegur贸 la ministra de Desarrollo Social, cabeza de playa de la ofensiva contra las organizaciones sociales, que habl贸 de recortar 250.000 programas, en una entrevista que le realizara la revista Ladran Sancho.

La ministra Victoria Tolosa Paz hizo estas declaraciones mientras visitaba un emprendimiento del Movimiento Evita en Luj谩n, acompa帽ada de Emilio P茅rsico y otros referentes locales, donde claramente quiso demostrar que se hab铆an acabado las rencillas. Y se帽al贸: 芦les pedir铆a que entiendan que la justicia meti贸 la cola como tantas veces, impidiendo que el 5 se depositaran los Potenciar. Corrimos y pudimos hacerlo dos d铆as m谩s tarde buscando, como le dije al juez, no cometer delitos pero mucho menos injusticias. Lo que pas贸 fue una emboscada de la justicia en contra de esta ministra禄.

No fue as铆, la propia ministra aument贸 la confrontaci贸n y ante las multitudinarias movilizaciones de la Unidad Piquetera y la UTEP, tuvo que tirar la toalla y cambiar de posici贸n.

Para las y los piqueteros el retroceso de la ministra ha significado una victoria y la demostraci贸n de que solo en la lucha callejera se pueden conseguir avances. Hay que recordar que la semana pasada cientos de miles en todo el pa铆s desafiando las altas temperaturas se movilizaron en las calles exigiendo que les paguen miserables 30.000 pesos.

La Unidad Piquetera consigui贸 torcer el brazo al Gobierno

La Unidad Piquetera realiz贸 una nueva medida de lucha el martes 6, con piquete frente a Desarrollo Social de Naci贸n y acciones en todo el pa铆s, ante las demoras en la liquidaci贸n del pago del Potenciar Trabajo. Como resultado de la jornada de lucha, despu茅s de una reuni贸n con funcionarios de Desarrollo Social pese a la ausencia de la ministra Tolosa Paz, finalmente se anunci贸 desde el gobierno que pagar谩 el Potenciar Trabajo el mi茅rcoles 7.

La avanzada oficialista contra los beneficiarios del Potenciar Trabajo suscit贸 una respuesta inmediata de las organizaciones sociales y piqueteras que culmin贸 con la 鈥減ostergaci贸n鈥 de la auditor铆a fiscal de los programas sociales y la amenaza latente de cientos de miles de bajas en los programas.

De todos modos, el gobierno a煤n preserva una ofensiva general que busca liquidar los programas sociales: auditor铆as, bloqueo de nuevas altas, desenganche del salario m铆nimo, son algunas de las medidas que el gobierno articula con este prop贸sito.

El pasado viernes 2 tuvieron lugar diversas acciones en todo el pa铆s. La Unidad Piquetera protagoniz贸 una conferencia de prensa en el Obelisco, seguida de movilizaci贸n y medidas en distintas ciudades y provincias; mientras que las organizaciones sociales afines al gobierno protagonizaron un corte en el Puente Pueyrred贸n.

El gobierno tuvo que retroceder postergando la auditor铆a fiscal sobre los programas sociales, por lo desmedido de la medida -en contraste con los beneficios y 鈥渓ibertades鈥 para los grupos capitalistas- y por la contundente respuesta popular.

En el informe de Afip una inmensa mayor铆a de casos est谩 vinculada a la tenencia de una motocicleta o la declaraci贸n de una vivienda, ambos compatibles con el Potenciar Trabajo.

Esto revela a煤n m谩s la naturaleza de la campa帽a sucia contra los programas sociales, que busca allanar el camino de bajas masivas difamando a los y las trabajadoras desocupadas que luchan por la asistencia econ贸mica del Estado en el marco de una crisis de desocupaci贸n, pobreza e indigencia que se agrava.

Sin embargo, el gobierno persiste en su l铆nea de ajuste contra los programas sociales y los desocupados. Est谩 en pie la auditor铆a virtual que deben completar la totalidad de los beneficiarios del Potenciar Trabajo -tengan o no recursos para hacerlo-, con lo que esperan imponer miles de bajas. Tambi茅n persiste el impedimento por decreto de nuevas altas y el intercambio de 鈥渢rabajadores por herramientas鈥.

Otra de las medidas 鈥渆n carpeta鈥 es el desenganche del Potenciar Trabajo respecto al salario m铆nimo (representa el 50% de este 煤ltimo), con lo que se busca deprimir a煤n m谩s la asistencia econ贸mica del Estado por medio de negociaciones trasladadas a un Consejo de la Econom铆a Popular.

La Unidad Piquetera volvi贸 a salir a las calles para enfrentar esta ofensiva ajustadora, reclamando adem谩s el cumplimiento de los compromisos asumidos y la entrega de los alimentos a los comedores populares.

El gobierno posterg贸 hasta febrero el relevamiento de los planes Potenciar Trabajo

Como ep铆logo de una jornada 芦caliente禄 en la que los movimientos sociales con sus distintas siglas protestaron en la calle y anunciaron m谩s medidas de fuerza, Alberto Fern谩ndez cit贸 en su despacho a la ministra de Desarrollo Social, Tolosa Paz, a Emilio P茅rsico y Esteban 芦Gringo禄 Castro, del Movimiento Evita y tom贸 la decisi贸n de postergar hasta febrero el relevamiento de los planes Potenciar Trabajo.

Ante esta decisi贸n oficial, la UTEP desactiv贸 las medidas anunciadas de cortar rutas el mi茅rcoles 7.

En la reuni贸n con Fern谩ndez se discuti贸 la decisi贸n de la ministra Tolosa Paz de solicitarle a la Justicia que levante el secreto fiscal para que la AFIP entregue la lista nominal de los beneficiarios del Potenciar Trabajo que cobraban el plan con incompatibilidades hab铆a generado un fuerte malestar en los movimientos sociales oficialistas, que incluso dejaron trascender que analizaban renunciar a los cargos que ocupan en el Poder Ejecutivo, principalmente dentro de la cartera de Desarrollo Social.

Durante la reuni贸n, Alberto Fern谩ndez le reproch贸 a Tolosa Paz el manejo desprolijo de la situaci贸n y se帽al贸 que como resultado termin贸 鈥渃on la gente en la calle鈥. En esa l铆nea, P茅rsico le recrimin贸 que no deber铆a haber pedido el levantamiento del secreto fiscal.

Por su parte, la ministra Tolosa Paz explic贸 que hizo el pedido para evitar una imputaci贸n del fiscal Guillermo Mariju谩n quien de todos modos la denunci贸 -junto con P茅rsico- por los presuntos delitos de 鈥渁buso de autoridad y violaci贸n de los deberes de funcionario p煤blico y malversaci贸n de caudales p煤blicos鈥, por no haber dado de baja a los 253.184 beneficiarios del programa Potenciar Trabajo que habr铆an cobrado ese beneficio de manera irregular por tener alguna 鈥渋ncompatibilidad鈥, seg煤n el informe que el 24 de octubre envi贸 la AFIP por pedido de su antecesor Juan Zabaleta.

Dado que Mariju谩n igualmente hizo la denuncia, Tolosa Paz se mostr贸 de acuerdo con Alberto Fern谩ndez y P茅rsico en esperar hasta febrero para depurar los listados.

Sin embargo, aclar贸 que las asignaciones que ya fueron canceladas porque los beneficiarios compraron d贸lares o est谩n fallecidos, seguir谩n dadas de baja.

Ante estos planteos y la promesa de que se entregar谩n m谩s alimentos a los comedores, P茅rsico y Castro se comprometieron a no implementar el plan de lucha anunciado en la asamblea que realizaron en el Puente Pueyrred贸n -bautizado 鈥Navidad en la calle鈥- que implicaba varias movilizaciones la semana pasada en todo el pa铆s.

El corte de la Utep en el Puente Pueyrred贸n

Como medida de rechazo al recorte de los planes sociales, organizaciones sociales nucleadas en distintos agrupamientos piqueteros protestaron el viernes 2 con cortes de tr谩nsito en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, con epicentro en los accesos al Puente Pueyrred贸n y en las inmediaciones del Obelisco porte帽o.

芦Este viernes 2 de diciembre salimos a las calles en todo el pa铆s para exigir que dejen de recortar en los programas de trabajo de la Econom铆a popular. Concentramos a las 9:30 en Plaza Alsina y vamos al Puente Pueyrred贸n para llevar adelante la asamblea central que defina el plan de lucha禄, dec铆a el comunicado de la Utep.

芦Una vez m谩s -agregaba- cuando las cosas no van bien, vuelven a cargar contra los 煤ltimos y las 煤ltimas de la fila, con criterios burocr谩ticos ins贸litos y falaces. Pareciera que no les tiembla el pulso para sacarle la comida de la mesa a las familias que m谩s lo necesitan en un contexto cr铆tico de fin de a帽o禄.

La central, cuyo secretario general es Esteban 芦el gringo禄 Castro, se帽al贸 en el comunicado que 芦hace a帽os y con much铆sima lucha, conquistamos derechos para los y las que inventamos trabajo cuando el mercado laboral nos expuls贸. Esas reivindicaciones arrancadas en un gobierno neoliberal son puestas en duda en este contexto complicado donde se deber铆a defender a los y las que m谩s lo necesitan禄.

Para finalizar, el escrito se帽ala: 芦Vayan a buscar a los que la fugaron, f铆jense qui茅nes son los que ganan siempre, los que especulan con su riqueza. Siempre vamos a acompa帽ar las medidas que apunten a la justicia social, pero la persecuci贸n y el ajuste a los y las de abajo, que la pelean todos los d铆as, no lo vamos a permitir禄.

Renunci贸 funcionario piquetero

Con duras cr铆ticas Alberto Fern谩ndez y al ministro de Econom铆a, Sergio Massa, el dirigente del Movimiento Popular La Dignidad, Rafael Klejzer, confirm贸 que el espacio que lidera dio un paso al costado del Gobierno del Frente de Todos.

El hasta entonces director nacional de Pol铆ticas Integradoras del ministerio de Desarrollo Social asegur贸 que no est谩n dispuestos a 鈥渃onvalidar un ajuste鈥 y denunci贸 que los trabajadores populares nunca estuvieron tan mal como en este momento.

Explic贸 que el arribo de Victoria Tolosa Paz tiene el objetivo de realizar el ajuste que comandan desde Econom铆a, y afirm贸 que se 鈥渁ct煤a con la agenda de la derecha鈥.

鈥淗ay una pol铆tica de congraciarse con la derecha. Gerardo Morales maneja m谩s planes que todas las organizaciones que resistieron el macrismo. Despu茅s entonces no nos llenemos la boca pidiendo la libertad de Milagro Sala. Hay que resetear el pa铆s鈥, puntualiz贸.

Klejzer asegur贸 que si bien se desvincularon del ministerio de Desarrollo Social hace 20 d铆as, no lo pudieron comunicar con anterioridad, teniendo en cuenta el cambio en la dirigencia de la cartera, los reclamos sociales y el 鈥渁taque de la derecha a los planes Potenciar Trabajo鈥.

鈥淓n l铆neas generales, el ministerio se divide en tres: los laburantes que son los que sostienen el ministerio, los que no entienden nada del drama social que pasa en la Argentina y los que sabiendo el drama convalidan un ajuste. Eso es muy peligroso para un gobierno que se dice popular鈥, lament贸 el dirigente social.

Y a帽adi贸: 鈥淟a pol铆tica cre贸 las condiciones para que haya un consenso de que los responsables de la pobreza son los pobres. Desde que se fue Arroyo no hay debate, no hay ideas centrales. Hoy es un ministerio de transferencia de guita en alimentos y directa a la gente鈥.

La Unidad Piquetera realiz贸 un corte total en la Avenida 9 de julio

El viernes 2, las organizaciones de la Unidad Piquetera realizaron una conferencia de prensa en el Obelisco porte帽o, seguida de cinco horas de movilizaci贸n y corte total de la Avenida 9 de julio, Corrientes, Diagonal Norte y calles aleda帽as, contra el ataque del gobierno hacia trabajadoras y trabajadores del Potenciar Trabajo.

Se trat贸 de una jornada de lucha resuelta de emergencia y convocada con poco tiempo, en el marco de un agravamiento y profundizaci贸n del ataque del gobierno contra los trabajadores desocupados, con el levantamiento del secreto fiscal para forzar la eliminaci贸n de miles de programas sociales.

En la conferencia de prensa, las distintas organizaciones que conforman la Unidad Piquetera, plantearon que el gobierno de los Fern谩ndez hab铆a echado gasolina al fuego, y tendr铆a como contrapartida 芦un diciembre caliente y piquetero禄.

鈥淓l informe, difundido desde la propia Afip busca golpear a los sectores m谩s empobrecidos. En cambio no se abre el secreto fiscal para las grandes fortunas y los evasores millonarios. Duros con los pobres, complacientes con los ricos鈥, se帽alaron en su comunicado de prensa, denunciando la doble vara del gobierno nacional.

El ensa帽amiento del gobierno con los trabajadores desocupados y beneficiarios de los programas sociales contrasta con los beneficios que se le otorga a los capitalistas y exportadores, como el reciente d贸lar soja 2, que implica miles de millones de pesos para las patronales sojeras en tan solo 30 d铆as.

Las organizaciones piqueteras encuadran las hostilidades actuales en el marco del plan de ajuste dise帽ado por el FMI y aplicado rigurosamente por el gobierno nacional, que busca liquidar los programas sociales como un medio para aplastar los salarios del conjunto de los trabajadores.

Comunicado de la Unidad Piquetera

Fuerte reacci贸n contra el ajustazo del gobierno.

La semana que viene contin煤a y se refuerza el Plan de lucha.

En todo el Pa铆s y especialmente en la Ciudad de Buenos Aires hubo una fuerte reacci贸n de los trabajadores del Potenciar Trabajo ante la amenaza real de bajas masivas y el desenganche de los programas sociales del salario m铆nimo, ingreso que ya es m谩s que miserable

A eso se suma la incertidumbre de si habr谩 doble aguinaldo, que servir铆a como paliativo frente a la inflaci贸n que destruye los ingresos.

El gobierno ajusta a los que menos tienen y la 芦justicia禄 que no investiga nada, persigue a los trabajadores que sobreviven con un plan social, luego de que las pol铆ticas de los gobiernos destruyeran el trabajo.

Hoy hubo una confluencia en los hechos con organizaciones que sostienen un apoyo al gobierno, pero que no pueden seguir ocultando a sus bases que este es un gobierno ajustador.

Las organizaciones de la Unidad Piquetera llamamos a todas las organizaciones a unir fuerzas en una acci贸n com煤n, fuerte con todas las fuerzas posibles para derrotar el ajuste.

La semana que viene profundizaremos las medidas con cortes de acceso, acampes y movilizaciones en m谩s de 100 rutas nacionales y provinciales, puentes carreteros y autopistas.

芦Para que los planes sociales se transformen en trabajo genuino hay que democratizar la tierra禄

Por Diego Aranda

驴Reforma agraria en el Siglo XXI? 驴El rol de los movimientos sociales y los gobiernos? 驴C贸mo salir del extractivismo y del agronegocio? Algunas de las preguntas que abord贸 Diego Mont贸n, 46 a帽os, mendocino, referente del Movimiento Nacional Campesino Ind铆gena 鈥 Somos Tierra (MNCI-ST) y con larga trayectoria en la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC). Y algunas de sus definiciones: el balance negativo del gobierno de Alberto Fern谩ndez, 芦la Secretar铆a de Agricultura Familiar est谩 desfinanciada禄, los 30 a帽os de La V铆a Campesina y su reorganizaci贸n local, y un repaso de temas: el modelo agropecuario, las contradicciones en la relaci贸n con los gobiernos, la Mesa Agroalimentaria, la relaci贸n Grabois-Grobocopatel, la lucha por la tierra y la soberan铆a alimentaria. Y un mensaje a las organizaciones, que tambi茅n puede ser un llamado a la acci贸n: 芦El rol del movimiento social no es contener el descontento sino transformar la realidad, lograr cambios estructurales, el cambio social禄.

芦La Secretar铆a de Agricultura Familiar est谩 desfinanciada禄

鈥斅縌u茅 evaluaci贸n hacen desde el MNCI Somos Tierra de la actualidad pol铆tica, del gobierno de Alberto Fern谩ndez? Un Gobierno que ustedes llamaron a votar y est谩 volcado al extractivismo, incluido al agronegocio.

鈥擡l balance para nosotros no es positivo, porque arrancamos con un ministro de Agricultura yendo al Foro por un Programa Agrario Soberano y Popular, comprometi茅ndose con ese programa a fines del a帽o 2019, un Alberto Fern谩ndez que en su primer discurso ante el Parlamento puso a la agricultura familiar en el centro, habl贸 de soberan铆a alimentaria, plante贸 la expropiaci贸n de Vicent铆n, justamente en el camino a construir la soberan铆a alimentaria鈥

鈥擸 no hizo nada de eso.

鈥擲铆, hay que se帽alarlo. Y tambi茅n decir que vino una pandemia que cambi贸 todo el escenario.

-La pandemia tambi茅n se transforma en excusa de muchas cosas. Y el Gobierno dio m谩s v铆a libre a las mineras, petroleras鈥

鈥擫a pandemia tambi茅n podr铆a haber sido la excusa perfecta para avanzar en otra agenda, para m谩s producci贸n de alimentos, lograr precios m谩s accesibles para los sectores populares, pero no se hizo. Se retrocedi贸 con lo de Vicent铆n a tal punto que termin贸 siendo negativo. Se demor贸 mucho el monotributo social agropecuario y todav铆a no es efectivo, tampoco se avanz贸 con la Ley de Acceso a la Tierra, que perdi贸 estado parlamentario. La Secretar铆a de Agricultura Familiar est谩 desfinanciada. Entonces, la lectura que hacemos hoy es que no se cumplieron los propios postulados que Alberto Fern谩ndez hab铆a planteado para el sector. Y, relacionado al modelo, el tema del precio de los alimentos es uno de los principales problemas que tiene la sociedad argentina.

鈥擜nte el balance negativo, 驴qu茅 har谩n como MNCI Somos Tierra o como Mesa Agroalimentaria?

鈥擡stamos en un proceso desde la Mesa Agroalimentaria de debate sobre las pr贸ximas acciones de lucha que vamos a desarrollar en funci贸n de, justamente, esta severa crisis alimentaria, severa crisis ambiental, severa crisis energ茅tica, frente a las cuales no vemos pol铆ticas de fondo que apunten a resolverla desde la perspectiva popular.

鈥擱especto al apoyo de movimientos sociales a determinados gobiernos que luego no cumplen con las promesas, incluso hacen lo contrario. 驴Qu茅 autocr铆tica hacen?

鈥擫a cr铆tica y la autocr铆tica es permanente y es parte tambi茅n de la fuerza con la que nosotros nos organizamos.

鈥擡l MNCI estuvo muy cercano al 煤ltimo gobierno de Cristina Fern谩ndez de Kirchner, recuerdo en particular un Congreso de la CLOC en Ezeiza. 驴La cercan铆a a los gobiernos desmoviliza y debilita la lucha?

鈥擡l tema de la fuerza o debilitamiento de los movimientos no ha tenido que ver con la relaci贸n con el Estado, sino con la propia din谩mica interna y las propias debilidades que a veces se maximizan con algunas acciones. Si bien es m谩s sencillo, quiz谩s, plantearse en movimiento sin la relaci贸n con los gobiernos, la posibilidad de que se efectivicen algunas pol铆ticas p煤blicas que nosotros planteamos tiene que ver con la participaci贸n y las contradicciones que asumimos como movimiento. Lo que s铆 tenemos que seguir revisando son, justamente, por un lado, los roles y las din谩micas en el sentido de la combinaci贸n de la movilizaci贸n, la formaci贸n pol铆tica y la lucha con la implementaci贸n de las pol铆ticas. Y lo que no puede ser una ilusi贸n, y eso hace a la formaci贸n pol铆tica, es creer que s贸lo de la mano del control de una instituci贸n del Estado se va a poder avanzar con cambios estructurales.

鈥斅緾贸mo se logran cambios estructurales si, por ejemplo, se est谩 dentro de un Gobierno que impulsa el extractivismo y el agronegocio?

鈥擯ara los cambios que nosotros planteamos hacen falta la movilizaci贸n y la organizaci贸n popular. Y hace falta tambi茅n la construcci贸n institucional de un poder pol铆tico que est茅 en el marco de las organizaciones populares. En eso nos falta mucho por recorrer. Y obviamente en esto tambi茅n juega la naturaleza humana, juegan los egos de las personas, nuestros propios egos, de los dirigentes, de los movimientos y de quienes asumen roles institucionales.

鈥擧ay una Secretar铆a de Agricultura Familiar y una Direcci贸n de Agroecolog铆a. Pero es dif铆cil pensar que desde ah铆 surgir谩n cambios profundos, y no lo digo por los trabajadores y trabajadoras que est谩n en esos lugares sino por las pol铆ticas concretas que pueden ejecutarse desde esas estructuras.

鈥擧emos visto que algunas veces hemos impulsado luchas para generar instrumentos institucionales y despu茅s cuando a esos instrumentos los ejecuta una persona totalmente ajena al sector y al movimiento termina siendo desnaturalizado. El problema tambi茅n es que, a partir de la conquista de un espacio institucional para una pol铆tica p煤blica, se desinfla la movilizaci贸n y la organizaci贸n. Creo que es un desaf铆o. Y, ante el avance de la derecha, es una contradicci贸n necesaria, que hay que asumirla y que tenemos que ir evaluando con cr铆tica y autocr铆tica de los errores que hemos cometido. Y tambi茅n nosotros tenemos que ser capaces de seguir instalando los debates que son fundamentales para nosotros. El tema de la tierra, por ejemplo, la reforma agraria, que se evalu贸 en los 30 a帽os de La V铆a Campesina, es necesario que vuelva a estar en la agenda global y en la agenda nacional, y nos parece que esa es la disputa que tenemos que dar.

鈥斅縑e que alg煤n candidato presidencial, por fuera de la izquierda, pueda tomar el tema de la reforma agraria en Argentina?

鈥擡n lo que se viene hacia adelante, al 2023, nuestro principal objetivo es fortalecer la lucha y a partir de ah铆 evaluar qui茅nes son las compa帽eras y compa帽eros que pueden disputar alg煤n espacio institucional que, justamente, venga a resolver estos problemas.

芦El rol del movimiento social es transformar禄

鈥A m谩s de 20 a帽os del 2001, del 芦que se vayan todos禄, se fueron pocos y aument贸 la pobreza, la inflaci贸n y seis de cada diez chicos es pobre. Algunos referentes de movimientos sociales explican que no se producen estallidos como en 2001 porque las organizaciones sociales contienen ese disgusto, adem谩s de las pol铆ticas sociales implementadas. 驴Coincide con esa lectura?

鈥擡l rol del movimiento social no es contener el descontento sino transformar la realidad, lograr cambios estructurales, el cambio social. Para nosotros el post 2001, de alguna manera, se hac铆a fuerte la idea del cambio social y creo que ese es el principal valor de un movimiento social. Claro que tiene que ver con el momento hist贸rico que le toque vivir, generar las condiciones subjetivas, pero tambi茅n la fuerza para lograr ese cambio social. No creo que el rol tenga que ser la contenci贸n social, ese en todo caso puede ser el rol de una pol铆tica p煤blica, pero no de un movimiento. De todas maneras, no coincido con la idea de que hoy la situaci贸n est谩 contenida. Me parece que tambi茅n hay una sobreestimaci贸n de la capacidad de algunos movimientos de contener. Lo que s铆 creo es que el desaf铆o, justamente, tiene que ver con la construcci贸n de escenario para la movilizaci贸n, con avances, con la construcci贸n de escenarios de cambio o de la conquista de derechos, y no con el solo hecho de frenar el avance de grupos de derecha o fascistas.

鈥斅縌u茅 opina de la demanda de 芦transformar planes sociales en trabajo genuino禄?

鈥擟reo que muchas veces estamos frente a un debate pol铆tico de eslogan, que no nos est谩 haciendo bien al movimiento social y al movimiento popular. Creo que tenemos que avanzar en acciones m谩s profundas. Es un eslogan muy f谩cil decir 鈥渧amos a traducir los planes sociales en trabajo鈥 y eso no aparece muy vinculado a cuestiones estructurales, que son las que creo que los movimientos populares debemos volver a poner sobre la mesa: para que los planes sociales se transformen en trabajo genuino hay que democratizar la tierra y democratizar el sistema agroalimentario. Cuando en algunas organizaciones naturalizan el vivir con 鈥渓a changa m谩s una ayuda del Estado鈥︹. Es un error, no puede ser ese el horizonte de vida, eso pasa a ser conservador y ah铆 volvemos a plantear la necesidad del cambio social.

鈥擲obre movimientos sociales y cambios transformadores o no. En las 煤ltimas semanas pasaron dos hechos puntuales. Juan Grabois junto a Gustavo Grobocopatel, contando sobre la posibilidad de un trabajo conjunto. Por otro lado, organizaciones que en centros urbanos son muy conocidas, como J贸venes por el Clima, sentados en la mesa con el Gobierno y las empresas mineras. 驴Qu茅 opini贸n tiene?

鈥擱espeto mucho la lucha que ven铆a haciendo Juan Grabois, me parece que tambi茅n que J贸venes por el Clima vienen dinamizando un debate. Y no me preocupa tanto que se sienten a mesas de di谩logo, lo que s铆 me parece 鈥攜 volvemos al tema anterior鈥 es que hay que ser claros, si nos dedicamos a contener o a transformar. Tener expectativas de que los referentes del agronegocio van a aceptar cambios estructurales me parece falso y, si el dirigente social no tiene esa expectativa, hay que pensar bien c贸mo comunica las ideas porque se lee que tiene esa expectativa. Y no entiendo que se pueda tener expectativas de esos sectores del poder econ贸mico, con intereses claramente determinados, que no ceden derechos, que no van a ceder parte de sus beneficios solamente por 鈥渂uena gente鈥. Y me parece que ese tipo de falsas ilusiones puede tener un efecto que desmovilice la lucha.

鈥斅縌u茅 opina de Grobocopatel?

鈥擡stoy convencido que Grobocopatel no es ni bueno ni malo, sino que representa intereses y esos intereses son seguir subordinando a la agricultura familiar a los intereses del capital financiero.

鈥斅縔 por qu茅 cre茅s que algunas organizaciones y movimientos hablan de planes conjuntos o intentos de consenso con esos sectores, del agronegocio o las mineras?

鈥擜 esos sectores les dir铆a que es necesario hacer la lectura hist贸rica de los 500 a帽os, pero adem谩s de los 200 a帽os de Naci贸n Argentina, y de la sangre que ha corrido en t茅rminos justamente de las luchas por conquistar derechos, de trabajo digno, de democratizar la tierra. Desde nuestra perspectiva no hay posibilidades de democratizar la tierra sin m谩s organizaci贸n y sin fortalecer la lucha. Y en eso trabajamos todos los d铆as.

[鈥

Rupturas campesinas y nuevas articulaciones

鈥擡l MNCI daba la sensaci贸n de ser un movimiento fuerte y consolidado. Luego estuvo el acercamiento al Movimiento Evita y la ruptura, que fue bastante silenciosa. 驴Qu茅 fue lo que pas贸?

鈥擴na virtud que tuvo el MNCI fue la capacidad de poner las luchas por delante y administrar las divergencias y tendencias que siempre existieron en el movimiento. El MNCI logr贸 articular muchas experiencias. Pero en un contexto de la ofensiva macrista y de la reconstrucci贸n del movimiento popular de Argentina, no encontramos las herramientas para gestionar algunas de esas divergencias que se profundizaron. Eso llev贸 la divisi贸n, entre el MNCI y el MNCI-Somos Tierra, donde quedamos la Red Puna, el Movimiento Campesino de C贸rdoba y la UST (Uni贸n de Trabajadores Sin Tierra de Mendoza). Pienso que, para los dos MNCI, siguen siendo objetivos fundantes la soberan铆a alimentaria y la reforma agraria. Y entiendo que la articulaci贸n pol铆tica se va a poder seguir haciendo en funci贸n de construir unidad de acci贸n.

鈥擯or otro lado, naci贸 la articulaci贸n con Fecofe y UTT en la conformaci贸n de la Mesa Agroalimentaria.

鈥擲铆, y tiene relaci贸n con lo anterior. Para nosotros la alianza con los movimientos urbanos es estrat茅gica, pero siempre pensamos que era fundamental construir una plataforma de lucha estrictamente agraria y rural, porque la propia din谩mica de la urbanizaci贸n argentina y de la agenda medi谩tica del Conurbano tiende a invisibilizar las luchas agrarias y la realidad de toda la diversidad territorial argentina. Por eso, una cuesti贸n que nosotros entendemos, y s铆 fueron puntos elementos de divergencia, es no subordinar el movimiento agrario en la UTEP (Uni贸n de Trabajadores y Trabajadoras de la Econom铆a Popular), porque eso iba a invisibilizar a las luchas agrarias. Y de hecho nos parece que en parte eso ocurri贸 con otras organizaciones que quedaron ah铆 dentro.

鈥斅縋or d贸nde pasa la construcci贸n con otros movimientos sociales?

鈥擡l Foro por un Programa Agrario Soberano y Popular fue una s煤per experiencia, muy buena, porque logr贸 aglutinar a diversos sectores que pon铆an sobre la mesa justamente esa realidad y las propuestas para esa realidad. Incluso en ese momento de construcci贸n y de m谩xima visibilidad de ese proceso todos los actores pol铆ticos empezaron a poner en su agenda, de una u otra manera, a la agroecolog铆a y a la soberan铆a alimentaria. Y una vez que se retrocedi贸 en ese proceso tambi茅n eso se vio en el impacto en la agenda pol铆tica, por eso es que nos abocamos a la construcci贸n de la Mesa Agroalimentaria Argentina, fundamentalmente con la UTT y Fecofe. Entendiendo y tratando de representar la diversidad que va desde una comunidad de pueblo originario hasta una cooperativa de medianos productores, que entienden y conciben a la soberan铆a alimentaria como el objetivo y al alimento como un derecho. Y, por supuesto, que no entendemos a la Mesa Agroalimentaria en una burbuja del campo, sino que desde ese espacio articular con el movimiento sindical, con los sectores pol铆ticos, con los movimientos urbanos, pero con nuestra agenda sobre la mesa.

鈥斅緾u谩les con las acciones concretas realizadas desde la Mesa Agroalimentaria?

鈥擜dem谩s de la articulaci贸n pol铆tica se trata de la articulaci贸n cotidiana de las acciones concretas. Venimos trabajando juntos por la transici贸n agroecol贸gica. Desde la Mesa tenemos una propuesta concreta sobre c贸mo es la transici贸n y c贸mo seguirla desarrollando en los territorios. En temas comerciales hemos dado un paso muy importante en articular y de, por ejemplo, que en los almacenes que tenemos en las organizaciones se ofrecen todos los productos de las distintas organizaciones de la Mesa. Eso nos ha ido llevando tambi茅n a poder establecer circuitos de comercializaci贸n, que ya van incluyendo todos nuestros productos. Esto nos ha ido tambi茅n ense帽ando, mediante la pr谩ctica concreta, que es posible desarrollar una din谩mica de los sistemas agroalimentarios de una manera totalmente diferente a la que hoy tiene la Argentina. Es otro principio importante que yo destacar铆a de la Mesa: est谩 la lucha pol铆tica gremial, pero en el camino tambi茅n son acciones concretas y coordinadas. Tambi茅n estamos nutri茅ndonos juntos en la formaci贸n de escuelas de agroecolog铆a y de la cuesti贸n de nuevas colonias agr铆colas o comunidades agroecol贸gicas.

Jornada de lucha por tierra

Con la consigna 芦Basta de privilegios para los negocios inmobiliarios禄, el jueves 1潞 de diciembre, familias sin tierra ni vivienda, junto a organizaciones sociales que las acompa帽an, llevaron adelante una jornada de lucha en reclamo de tierra para vivir.

En este marco, en la Ciudad de Buenos Aires un sector concentr贸 frente a la Casa de la Provincia de Buenos Aires, sobre la Avenida Callao, en la zona de Congreso, donde adem谩s presentaron una carta.

芦Acercamos esta carta para transmitir la preocupaci贸n sobre el problema de tierra y vivienda que afecta en general a la provincia y en particular al municipio de Almirante Brown. Tenemos la voluntad de encaminar un di谩logo sustancial sobre el tema, el cual nos preocupa hondamente, considerando que son muy pocos los conflictos que se resuelven favorablemente para las familias, ya que en su mayor铆a s贸lo se obtiene como resultado represi贸n y judicializaci贸n para las personas afectadas芦, sostiene en la carta el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), que acompa帽a a las familias sin vivienda.

芦La Ley Provincial 14.449 de Acceso Justo al H谩bitat se aplica de manera limitada y discrecional, siendo habitualmente necesario que se alcancen elevados niveles de conflicto para su concreci贸n, contin煤a la carta presentada a las autoridades. Un claro ejemplo sobre este planteo es el caso de Guernica, donde durante los meses de septiembre y octubre de 2020 presentamos un proyecto de urbanizaci贸n dise帽ado con apoyo de equipos de profesionales y expertos de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de La Plata, para evitar el desalojo urbanizando in situ los barrios existentes, utilizando las herramientas provistas por la mencionada Ley. Tras el violento desalojo del 29 de octubre del mismo a帽o, estas mismas tierras terminan por ser asignadas a usos habitacionales, estando actualmente a la espera de la implementaci贸n de un plan de urbanizaci贸n lanzado por la provincia. Era clara la viabilidad de nuestra propuesta, pero fue una decisi贸n primar el desalojo de miles de familias芦, remarcaron.

En la misma l铆nea, agregan: 芦hoy estamos reclamando por un nuevo retroceso. El proyecto A.R.C.A., de lotes con servicios para familias en situaci贸n de vulnerabilidad habitacional, implementado por la Secretar铆a de Integraci贸n Socio Urbana (SISU) del Ministerio de Desarrollo Social de la Naci贸n, es en este momento una posibilidad de explorar l铆neas de resoluci贸n a muchos conflictos en curso pero, sin embargo, tambi茅n nos es negada en su implementaci贸n. La mayor铆a de los intendentes del conurbano del FdT y JxC han definido entregar las zonas rurales de sus distritos a los intereses inmobiliarios de countries y barrios cerrados, referidos bajo eleufemismo de 鈥榗lubes de campo鈥櫬, sostienen.

En cuanto al proyecto del Barrio Comunitario Norita Corti帽as, sostienen: 芦fue aprobado por la SISU (ID 615), que estar铆a en condiciones de dar una soluci贸n a la problem谩tica habitacional de unos 200 grupos familiares organizados, ha sido vetado por el intendente electo Mariano Cascallares, en el municipio de Almirante Brown. Detr谩s de esto, hay un acuerdo m谩s amplio que incluye a muchos de los intendentes del Conurbano, para no concretar los proyectos A.R.C.A., ya que va en contra de sus planes estrat茅gicos de ceder la tierra a los intereses inmobiliarios y los sectores sociales ricos. Por estas diferentes situaciones antes planteadas nos preguntamos: 驴Qu茅 futuro nos espera si no hay ning煤n plan a gran escala de soluci贸n a esta grav铆sima problem谩tica y las pocas posibilidades que existen, nos son negadas? Ante estos interrogantes, consideramos necesaria una mesa de di谩logo urgente para poder avanzar en resolver el conflicto desatado en Almirante Brown y muchos otros conflictos existentes禄, finaliza la carta que entregaron a las autoridades de la Casa de la Provincia de Buenos Aires.

Simult谩neamente, un grupo concentr贸 frente a la Secretar铆a de Tierras en la ciudad de La Plata.

En tanto, en la Plaza Brown de Adrogu茅, el Barrio Comunitario Norita Corti帽as llev贸 a cabo una jornada de visibilizaci贸n y debate sobre la problem谩tica de la vivienda, los humedales, las urbanizaciones cerradas y el acceso al suelo urbano y la producci贸n autogestiva del h谩bitat.

芦Todas estas medidas parten de reconocer el dram谩tico problema que enfrentan millones de personas: la dificultad para acceder a una vivienda digna. En todo el pa铆s se multiplican los procesos de recuperaci贸n de tierras y frente a esto la respuesta del Estado es el desalojo y la represi贸n芦, denunciaron en un comunicado. Y agregaron: 芦en este contexto, el gobierno de Axel Kicillof decide trabar junto con los intendentes del Conurbano cualquier proyecto comunitario que se proponga dar respuesta a esta necesidad. Por ejemplo, en Almirante Brown deciden prohibir la construcci贸n del Barrio Comunitario Norita Corti帽as, una de las pocas alternativas habitacionales autogestivas existentes en el distrito, que podr铆a dar soluci贸n habitacional a 200 familias en situaci贸n de vulnerabilidad. Lo que hay de trasfondo a esta negativa es la decisi贸n de privilegiar la construcci贸n de barrios cerrados y countries, a trav茅s de nuevas ordenanzas de usos de suelo, que no s贸lo relegan la posibilidad de desarrollar loteos sociales o vivienda para trabajadores, sino que tambi茅n destruyen las nacientes de los arroyos y los humedales locales, agravando las inundaciones en los barrios populares circundantes禄.

Finalmente, se帽alaron: 芦estamos dispuestxs a trabajar nosotrxs mismxs en la construcci贸n del barrio. Tenemos proyectos e ideas, conformamos un equipo con t茅cnicxs y personas capacitadas para llevar la propuesta adelante, s贸lo necesitamos que dejen de privilegiar a los ricos, a las constructoras y a los emprendimientos inmobiliarios por encima de la vida de lxs trabajadorxs禄

Se present贸 la Universidad Piquetera por el Cambio Social en La Plata

Con el fin de presentar el ciclo de formaci贸n de la Universidad Piquetera por el Cambio Social en febrero del 2023, el martes 29 m谩s de 40 compa帽eros y compa帽eras de las distintas asambleas de La Plata se acercaron a la Facultad de Trabajo Social para un primer encuentro.

鈥淗acer un piquete tambi茅n es militar y hacer pol铆tica, esto es una Universidad piquetera para aprender a defender la organizaci贸n鈥, son algunas de las reflexiones que surgieron del trabajo en grupo coordinado por el equipo docente en la Regional del FOL La Plata, Berisso, Ensenada, Berazategui. La Universidad Piquetera por el Cambio Social comenzar谩 en febrero a trav茅s de seis encuentros para unxs 100 compa帽eros y compa帽eras. Tambi茅n cont贸 con la participaci贸n de cuatro compa帽erxs que ya hab铆an realizado la formaci贸n en el ciclo 3 en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.

Para Laura, compa帽era de la asamblea el Foquito de Berazategui que particip贸 de la formaci贸n en la UBA, signific贸 un desaf铆o pero asegur贸 que vali贸 el esfuerzo y anim贸 a la pr贸xima camada a que tambi茅n lo hagan.

La Escuela de Formaci贸n Pol铆tica (UPCS-EFP) se propone como un espacio de formaci贸n pol铆tica dirigido especialmente a quienes ya vienen cumpliendo tareas como delegades, responsables, coordinadores (Mesas, RCB, RCR) apuntando a una conciencia cr铆tica anticapitalista, antiburocr谩tica, ecosocialista, feminista, antimperialista, antirracista, solidaria, comunitaria y plurinacional.

Por su parte Gabi, compa帽ero de La Plata de la asamblea Pan y Trabajo del barrio El Mercadito destac贸 la importancia de la formaci贸n por la historizaci贸n de las luchas del movimiento piquetero, 鈥渃贸mo lo econ贸mico que nos atraviesa, por qu茅 salimos a luchar, por qu茅 la deuda, por qu茅 la lucha feminista鈥 expres贸.

鈥淪on miles de preguntas con las que te volv茅s a tu casa, es lo mejor que te puede pasar鈥 agreg贸 Jaqueline sobre la experiencia de formaci贸n, y agreg贸 la importancia de leer la hoja de coyuntura semanal.

Daniela, una de las docentes explic贸 que el proyecto de la Escuela de Formaci贸n Pol铆tica (UPCS-EFP) fue motivado por el salto cuantitativo que dio el Frente de Organizaciones en Lucha desde antes de la pandemia. 鈥淎l trabajo sin patr贸n y sin punteros le sumamos la complejidad, porque en primera instancia les compas se acercan por necesidad de trabajo, pero luego es necesario complejizar cu谩l es nuestra identidad, nuestros principios, c贸mo nos organizamos鈥, expres贸 y agreg贸 que al mismo tiempo tambi茅n es importante generar recambios generacionales y democratizar tareas.

Hacia el final del encuentro Sol, una de las docentes cont贸 que el enfoque educativo de la formaci贸n es construir conocimiento desde la educaci贸n popular, colectivamente. 鈥淣os da verg眉enza tomar la palabra porque hist贸ricamente nos negaron construir conocimiento desde nuestras experiencias, por eso proponemos un di谩logo con nuestras experiencias previas, del movimiento piquetero鈥.

Bachillerato Popular Ra铆ces: La escuela se construye con el barrio

Por Ernestina Arias

隆La Selecci贸n Argentina a octavos de final en el Mundial Qatar 2022! El mi茅rcoles 30 de noviembre con goles de Alexis Mac Allister y Juli谩n 脕lvarez, los dirigidos por Lionel Scaloni se impusieron por 2-0 sobre Polonia, obteniendo as铆 el pase a la siguiente fase donde enfrentar谩 a Australia. Y ahora s铆, nos volvimos a ilusionar. En el barrio Las Tunas de Tigre se vivi贸 con intensidad el partido, y al t茅rmino les j贸venes que asisten al Bachillerato Popular Ra铆ces 鈥 CEIP concurrieron a las aulas para concluir el a帽o lectivo. En charla con docentes y estudiantes, profundizamos sobre esta experiencia de Educaci贸n popular que ya cumpli贸 15 a帽os.

[鈥

Llego a casa de Mat铆as, docente del Bachillerato Popular Ra铆ces 鈥 CEIP y uno de los primeros estudiantes en graduarse en el 鈥淏achi鈥. Nos preparamos unos mates para aprestarnos a ver el partido decisivo que coloc贸 a la selecci贸n argentina en octavos de final de la Copa Mundial en Qatar. Dos gritos en el barrio, dos goles esperados, un primer puesto en el grupo, que determina que se jugar谩 contra Australia, dos eliminados, M茅xico y Arabia Saudita. Afuera, la lluvia solo amag贸.

A pocas cuadras, cruzando el arroyo hom贸nimo al barrio, en Callao y Sargento Cabral, se encuentra el Bachi. Vamos caminando escuchando los festejos de les vecines, y al llegar, les estudiantes ya est谩n sacando las mesas y sillas para tener las clases en el patio. Es el momento de las 鈥渄evoluciones鈥, la forma en que se eval煤a colectivamente el desempe帽o en cada materia de les estudiantes y docentes de los tres cursos. Momento de girar la palabra en un intercambio de pareceres, y de ahondar en los puntos flojos que determinen qui茅nes vuelven en diciembre y febrero a seguir completando el a帽o. Momento en que se escuchar谩n propuestas para mejorar el traspaso y generaci贸n de conocimientos. La Educaci贸n popular en el barrio.

鈥Quince a帽os de construcci贸n colectiva. Volvimos de la pandemia convencidos de la necesidad de seguir apostando al pensamiento cr铆tico, a luchar con el otro. En un mundo donde el 鈥渟谩lvese quien pueda鈥 es promovido cada vez m谩s como la 煤nica soluci贸n posible, y los privilegios individuales se disfrazan de meritocracia, proponemos la organizaci贸n colectiva como una necesidad, como la posibilidad de hacer frente a estos tiempos de disgregaci贸n social鈥, sostiene Mat铆as, en el reciente festejo por un nuevo aniversario de la recuperaci贸n del terreno para construir con vecinas y vecinos 鈥nuestra escuela鈥.

En el a帽o 2007 un grupo de educadores que ven铆an transitando la experiencia dentro de los Bachilleratos populares, desde la Cooperativa de Educadores e Investigadores Populares (CEIP), decidieron junto a una organizaci贸n social del barrio dar inicio a la escuela secundaria. Una necesidad de los vecinos y vecinas para reiniciar o iniciar los estudios. A帽os m谩s tarde, el 20 de junio de 2009, un predio vac铆o, pretendido y disputado en t茅rminos inmobiliarios fue recuperado y se concret贸 el sue帽o del espacio propio.

鈥淪ostenemos que la educaci贸n no es neutral, sino una apuesta pol铆tica. Porque no creemos en la ausencia de ideolog铆a, y porque sabemos que cuando la ideolog铆a no se asume como tal es porque est谩 tan segura de su dominio que se pretende 鈥渘atural鈥. Los sectores dirigentes, los medios de comunicaci贸n nos dicen 鈥渁s铆 son las cosas鈥, como si no hubiese otro mundo posible 鈥 transmite Mat铆as 鈥 sin embargo las desigualdades se profundizan cada vez m谩s a extremos nunca vistos. Se saquen los territorios bajo una l贸gica extractiva que solo deja pobreza y despojo. El sistema capitalista en su voracidad por explotarlo todo nos va rodeando de muros y nos deja afuera de lo m谩s b谩sico: el acceso a la vivienda, a la tierra para vivir, a la salud, a la educaci贸n, al trabajo digno. Lo m谩s elemental se ha vuelto un lujo, alimentarse un privilegio鈥.

En el Bachillerato Popular Ra铆ces, frente a ese panorama, proponen 鈥una forma de hacer las cosas que transforme la lucha individual por la supervivencia en la organizaci贸n colectiva para la transformaci贸n social. Creemos en la prefiguraci贸n de otro mundo. Lo prefigurativo asume su dimensi贸n en la construcci贸n de una forma distinta de hacer las cosas, en la que no prime el inter茅s individual ni la b煤squeda de prestigio o dominio, sino una construcci贸n cotidiana con el otro鈥, afirman.

La escuela se construye con el barrio, ha sido siempre desde su creaci贸n la premisa de docentes y estudiantes en pos de la de construcci贸n de un poder popular que sirva para transformar las desiguales relaciones sociales. 鈥Pensar la escuela como organizaci贸n social es pensarla como un espacio abierto al barrio, como parte de su territorio. En ese sentido el trabajo cotidiano en el aula nos permite considerar el conocimiento como parte de una reflexi贸n colectiva que nos permita desnaturalizar la desigualdad, trascender el individualismo para encontrarnos con el otro como un compa帽ero de lucha鈥, relata Mat铆as.

La tarea es ardua, de lunes a viernes, en el horario de 18 a 22, exige mucho de cada estudiante, pero vale la pena, al concluir el a帽o y ver el camino recorrido. Un t铆tulo secundario, la posibilidad de seguir estudiando una carrera, la posibilidad de cumplir un requisito en el trabajo.

鈥淪eguimos con la fuerte convicci贸n de que una educaci贸n cr铆tica que se proponga conocer la realidad para transformarla es hoy m谩s que nunca una necesidad de la clase trabajadora en su proceso de organizaci贸n para construir otro mundo鈥, se despiden desde el Bachi.

Pronto habr谩 novedades acerca de las inscripciones para el ciclo 2023, si viv铆s en el barrio o en Tigre y quer茅s terminar tus estudios secundarios, ac茅rcate al Bachi, un lugar para aprender, compartir e intervenir para transformar la realidad.

Contacto en redes sociales:

Facebook Bachillerato Popular Ra铆ces 鈥 CEIP

Madygraf sigue en pie de lucha por la expropiaci贸n definitiva

El mi茅rcoles 16 de noviembre, les trabajadores de la Cooperativa de Trabajo Madygraf se movilizaron a la Legislatura Bonaerense en la ciudad de La Plata, en nueva acci贸n de la campa帽a por la expropiaci贸n definitiva.

Jorge Medina, relat贸 los pormenores de esa movilizaci贸n. 鈥Nosotros el mi茅rcoles movilizamos a la Legislatura de la provincia de Buenos Aires que es donde est谩 el Proyecto de ley de expropiaci贸n de Madygraf, porque nos hab铆an informado que iba a sesionar la C谩mara de Diputados. Finalmente no hubo sesi贸n, no hubo acuerdo entre los bloques mayoritarios, que son Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, no hab铆a acuerdo en otra ley, pero por como es el sistema de funcionamiento entre ellos, cuando no hay acuerdo negocian o a veces extorsionan, dando o no dando qu贸rum para tal o cual proyecto鈥.

Seg煤n trascendi贸, en la sesi贸n se iba a tratar, por un lado, la ley para retrotraer la modificaci贸n en jubilaciones del personal de Banco Provincia, sancionada en su momento por el gobierno de Mar铆a Eugenia Vidal. Y por otro lado, tambi茅n el cambio de ley de trabajadoras de la salud.

鈥淐uando se confirma que no iba a haber sesi贸n 鈥 prosigue Jorge 鈥 hicimos asamblea, donde definimos c贸mo continuar y lo que hicimos de inmediato fue cortar en avenida 7 y calle 50, un lugar c茅ntrico de La Plata, en forma de protesta, pero tambi茅n como muestra de que vamos a continuar con el reclamo鈥.

La lucha contin煤a para les trabajadores de Madygraf, aun con malos augurios que llegan sin confirmar, pero indignan. 鈥Ahora tambi茅n vamos a seguir intercambiando y debatiendo en asamblea y ver c贸mo continuar seg煤n los tiempos legislativos, porque lo que dicen 鈥渓os pasillos鈥, que posiblemente no haya sesiones hasta terminado el Mundial, porque varios diputados se ir铆an a Qatar. Esto no est谩 confirmado, pero son rumores que circulan por los pasillos y desde ya generaron y generan todav铆a m谩s bronca鈥, advirti贸 Jorge.

Festival en defensa de las gestiones obreras

La cita fue el 26 de noviembre en Cer谩mica Neuqu茅n, la f谩brica ubicada en la ruta 7 kil贸metro 6,5 del Parque Industrial de Neuqu茅n. Fue el cierre de a帽o ceramista en una nueva jornada de lucha bajo las consignas 鈥淓n defensa de las gestiones obreras鈥 y 鈥淣o al remate de Cer谩mica Neuqu茅n鈥. La fiesta la aportaron a toda cumbia, Sabor Canela, La Cumbiamba con la Negra Pereyra y las chicas de Akelarre E Cumbia.

Franco Bridarolli de Sabor Canela coment贸 que conocen la experiencia de las gestiones obreras ceramistas, el lugar donde van a estar tocando y explic贸 que 鈥渃onocemos y apoyamos la lucha de los obreros ceramistas, creemos important铆sima su dedicaci贸n para mantener esos puestos de trabajo y esperamos con nuestra m煤sica y nuestro show aportar un granito de arena en la visibilizaci贸n de 茅sta situaci贸n.鈥

El grupo cordob茅s presentar谩 鈥淎fter en Hong Kong鈥, y compartir谩n el escenario con La cumbiamba de Cipolletti y con la 鈥淣egra鈥 Pereyra y se definen como 鈥渦na banda de cumbia que fusiona estilos populares de la cumbia tropical latinoamericana, apropi谩ndose de un estilo personal que los caracteriza, y que ha logrado insertarse de a poco, hasta conseguir una amplia convocatoria popular.鈥

Adem谩s estuvieron abriendo las chicas de Akelarre E Cumbia de la ciudad de Plottier quienes se presentan como 鈥渦na agrupaci贸n de mujeres construyendo un espacio de experiencias musicales, tejiendo redes, haciendo tribu鈥, interpretan ritmos afrocolombianos 鈥渃omo cumbia, mapal茅, bullerengue, fandango y puya鈥.

Fuentes: Redacci贸n Canal Abierto, La Izquierda Diario, Resumen Latinoamericano, Anred, Prensa FOL