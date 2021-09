Descargar en PDF Panfleto vota CGT Telepizza Pizza Hut

TELEPIZZA – PIZZA HUT (QSR North s. c.)

El 1 de octubre haz que las cosas cambien. ¡VOTA CGT!

Entra en nuestro grupo de wasap, consulta tus dudas, conoce a tus compas y cuéntanos lo que ocurre en tu tienda.

¿Qué son las elecciones sindicales?

Aquellas en las que la plantilla elige a sus representantes para que defiendan sus derechos e intereses en el comité de empresa, cada 4 años.

El 1 de octubre son las elecciones sindicales en Telepizza-PizzaHut (QSR) Bizkaia.

Conoce tus derechos básicos

– El periodo de prueba es de 45 días naturales.

– Te corresponden dos uniformes gratis por año.

– Los turnos tienen que ser como mínimo de dos horas. Es decir, si haces un turno de

menos tiempo, tienen que pagarte dos horas mínimo.

– El horario tiene que publicarse en el tablón los miércoles como muy tarde.

– Con un contrato de 45h fijas/mes más complementarias, tienes 20h complementarias

que la empresa decide si necesita y 6,25h voluntarias que deben acordar contigo.

– Las complementarias deben preavisarse con al menos 7 días, y deben preguntarte si

quieres hacer las voluntarias. Si no es así, puedes negarte a trabajarlas.

– Deben entregarte cada mes la nómina y el resumen de horas trabajadas en el que

consten los días, las horas y el tipo de horas trabajadas ese mes.

– En el caso de repartidores, deben entregarte mensualmente el comprobante de las

direcciones realizadas sellado y firmado.

– El mínimo exigible es de 3 repartos/hora (2 en zonas rurales, polígonos, urbaniz.).

– No pueden imponerte las vacaciones. Ni 15 días, ni ninguno.

– Las vacaciones y los días de descanso pagado por la compensación de los festivos no

disfrutados durante el año, puedes disfrutarlos hasta marzo del año siguiente.

– No eres responsable del dinero que falte en caja si alguien más accede a ella durante

tu turno. En ese caso, no pongas el dinero ni firmes ninguna deuda.

– Las horas de los cursos de prevención de riesgos, de los cursos de manipulación de

alimentos, y las horas del reconocimiento médico, tienen que pagártelas.

– No tienes por qué quedarte más tiempo del que marque tu horario, ni en los cierres.

Si te quedas voluntariamente, asegúrate de que te suman el tiempo en el sistema.

– Te corresponde al menos un sábado o un domingo libre cada mes natural.

– Tenemos permisos retribuidos por matrimonio (15d); por nacimiento de hijo, falleci-

miento, accidente o enfermedad grave u hospitalización o intervención quirúrgica de

parientes hasta 2º grado (3-5d); por cambio de domicilio, bodas de hijos, hermanos o

padres (1d); por acudir al médico, exámenes finales, preparación al parto (las horas

necesarias); entre otros.

– En caso de cese voluntario preavisa 9 días antes (1 mes para encargados).

– Tras un año en la empresa puedes pedir una excedencia (preaviso de 20 días).

– No tienes que soportar gritos ni malas formas, ni por supuesto faltas de respeto.

Las órdenes se dan con educación. Exige el respeto que mereces.

¿Por qué son importantes las elecciones?

Es fundamental que auxiliares y repars seamos miembros del comité porque sería mucho más fácil exigir a QSR (Telepizza-PizzaHut) que respete nuestro trabajo. La empresa estaría obligada a darnos información, a consultarnos para algunas decisiones como ERTEs, podríamos convocar huelgas, presentar demandas que afecten a toda la plantilla… No podemos dejar todo esto en manos de jefes y sindicatos que ya han demostrado no preocuparse por la plantilla. Tenemos que hacer que se escuche nuestra voz.

¿Cuáles son nuestras reivindicaciones/propuestas?

– Salario que cumpla el SMI (7,44€/h) y pago inmediato de los atrasos.

– Motos en buen estado y con dos espejos para que se garantice nuestra seguridad.

– Plus por antigüedad y compensación por trabajar domingos y festivos.

– Pago íntegro a toda la plantilla de la ‘ayuda transporte’ que establece el convenio,

105€/mes, cantidad que no cobramos porque los sindicatos actuales firmaron repartir

esa cantidad en un sistema de incentivos a la gerencia que solo beneficia a jefes y E1s.

– Pago de plus de nocturnidad a los equipos gerentes y salario acorde a su responsa-

bilidad, que no dependa de otros aspectos como las ventas o quitarnos horas.

– Vuelta al convenio de hostelería, cuyo salario sería casi el doble de lo que cobramos

con el actual convenio Delivery, convenio que tenemos “gracias” a CCOO y UGT, y

que lleva 3 años caducado sin que estos hagan nada.

Para defender nuestro salario y nuestros derechos necesitamos tu voto el día 1 de octubre. No podemos permitir que se nos pague menos del SMI, ni que teniendo uno de los peores convenios colectivos, encima Telepizza-PizzaHut (QSR) no lo cumpla.

¿Cómo puedo votar?

El día 1 de octubre, las urnas pasarán por las tiendas en distintos horarios, puedes verlos en nuestra web (mediante el QR inferior de este folleto) y redes sociales, y también deben facilitártelos en tu tienda. Para poder ejercer tu derecho al voto, debes llevar al menos 1 mes en la empresa e identificarte con tu DNI o carnet de conducir. Habrá dos urnas, una en la que los jefes de tienda votarán a un representante, y otra llamada de ‘Especialistas no cualificados‘ donde nos corresponde votar al resto de la plantilla para elegir 16 representantes. No se puede tachar ni marcar la papeleta, hay que meterla tal cual dentro del sobre y a la urna. Contamos con tu apoyo, cada voto cuenta.

. ¡Vamos a cambiar las cosas!

Incumplimientos laborales de QSR (Telepizza-PizzaHut)

– Cobramos por debajo del salario mínimo. Nos deben 1,10€ por hora a auxiliares/

limpieza, y 1,28€ a repars, más de 50€ cada mes.

– Por cada festivo trabajado deben compensarnos, o bien pagándonos el 75% más, o

concediéndonos posteriormente descansos pagados.

– No nos pagan las horas de los cursos de manipulación y de prevención de riesgos ni

los reconocimientos médicos. Es tiempo de trabajo y debe pagarse.

– Comunican los horarios sin antelación. Deben publicarse, como muy tarde, los

miércoles. Además, el descanso semanal debe de ser dos días continuados.

– Nos pagan mal las vacaciones. Tienen que pagarnos la media del salario de los

últimos seis meses, pero solo incluyen las horas, sin el salario de vacaciones y bajas.

– Nos descuentan en nómina dos pantalones los dos primeros meses y sólo dan uno,

pero no debemos pagar el uniforme. Nos deben dar 2 uniformes al año.

– Si nos pasamos o no llegamos a las horas fijas, nos lo compensan sin cumplir el

convenio, que dice que deben compensarse dentro del mismo trimestre.

– No entregan resumen mensual de horas, ni comprobante de los repartos realizados.

¿Quiénes somos?



Un grupo de auxiliares y repars de distintas tiendas, hartxs de esta situación de indefensión y de que nadie hiciera nada, ni tan siquiera informarnos o preguntarnos, nos hemos unido y nos presentamos a las elecciones por CGT. Ya que los sindicatos actuales (CCOO, ELA y UGT) han permitido que la empresa nos robe durante muchos años, dejando claro que no van a hacer nada por nosotrxs, nos toca dar un paso al frente.

Llevamos algo más de un año organizándonos, aún así, ya hemos realizado distintas acciones y reclamaciones gracias a CGT y a distintos colectivos de jóvenes precarios que nos apoyan. Destacamos las siguientes:

– Pegadas de carteles junto con Harian y Eragin.

– Reparto de octavillas y pegada de carteles en concierto de La Polla en el BEC, infor-

mando tanto a empleados de Telepizza como a clientes sobre nuestra situación.

– Pancarta en la manifestación de Bilbao en la huelga del 30 de enero y acto en el

Telepizza de Santurtzi denunciando la precariedad que vivimos.

– Concentración en febrero en el Telepizza de Barakaldo, junto con Harian.

– Reclamaciones judiciales por la ayuda de transporte, festivos trabajados y por el

pago del SMI (esto último en espera de sentencia del Tribunal Supremo).

– Actualmente pegada de carteles y reparto de panfletos informando a nuestros

compas de sus derechos básicos y los incumplimientos de la empresa.

– Web y RRSS donde explicamos a la plantilla nuestros derechos y cómo defenderlos.

Además, nuestrxs compas de CGT en otras provincias donde llevan más tiempo organizados y ya han sido elegidos miembros del comité en las elecciones (Zaragoza, Barcelona y Burgos), han realizado protestas e incluso huelgas con muy buenos resultados, como la subida de 0,50€/hora en 2019 tras las huelgas de Zaragoza y Barcelona.

