De parte de La Peste May 12, 2021 39 puntos de vista

En este número: -Editorial: A los vientos reformistas respondemos con huracanes de anarquía -Sacando cuentas constituyentes -Apuntes elecciones y proceso constituyente -2° Comunicado público presxs en huelga de hambre -Toque de queda: tocan la movilización, queda la represión -Sólo te puedo mostrar el conteo -Pensamientos del sentido común -Propaganda anticarcelaria (contraportada)

Si bien no queremos hacernos parte del proceso constituyente que se impuso en este territorio para silenciar el estallido que pudo haber llegado a poner en jaque a la democracia y al capitalismo, nos es imposible no tener una lectura crítica, y querer expresarla con la finalidad de poder difundir dichas críticas, hasta que ya no sea suficiente repetir cada día que la única salida es la acción política autogestionada y anarquista, sin darle más poder a la representatividad institucional ni a autoridades.

Agradecemos los aportes recibidos, así como también les agradecemos su difusión.