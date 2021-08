–

El 6 de agosto de 1825 se proclam贸 la fundaci贸n de la Rep煤blica de Bolivia y la independencia de la corona espa帽ola. El pa铆s debe su nombre a Sim贸n Bol铆var que reconoci贸 que deb铆a llamarse 鈥淎zurduy鈥 en honor a la ind铆gena Juana Adurduy, que protagoniz贸 la lucha por la independencia. Lo que demuestra la exclusi贸n de la historia oficial de los Pueblos Originarios y sus l铆deres.

Para declarar la independencia, el rol de los Pueblos Originarios, los afrobolivianos, y en especial de sus mujeres, fue determinante, no s贸lo en Bolivia, sino en toda Abya Yala. Sin embargo, tras la proclamaci贸n de las 鈥渋ndependencias鈥 en el continente y la creaci贸n de los Estados Naci贸n, fueron excluidos del poder pol铆tico y de la redistribuci贸n de las riquezas.

En la 茅poca de la Rep煤blica (1825-2009) y pese a que se ya hab铆an decretado en la asamblea de 1813 la abolici贸n de la esclavitud, los ind铆genas siguieron esclavizados. Tampoco votaban, reci茅n en 1952 se instaur贸 el voto universal, que permiti贸 que los ind铆genas y las mujeres puedan votar.

El 2009 mediante una asamblea constituyente y tras la redacci贸n de una nueva constituci贸n pol铆tica, se refund贸 Bolivia como Estado Plurinacional. Lo que implic贸 que los ind铆genas, los afrobolivianos y las mujeres sean reconocidos institucionalmente produciendo su ingreso masivo a la esfera pol铆tica.

Por primera vez, en la historia de Bolivia la oligarqu铆a que pregona la supremac铆a blanca y que durante 180 a帽os gobern贸 el pa铆s, se tuvo que sentar en la mesa pol铆tica con los ind铆genas. Tambi茅n, tuvo que hacerlo, la 鈥渋zquierda tradicional y colonial鈥, integrado por intelectuales blancos de clase media. Seg煤n su visi贸n euroc茅ntrica, su educaci贸n acad茅mica que anta帽o le fue negada al ind铆gena en casi toda la etapa de la rep煤blica, justificar铆a la direcci贸n del ind铆gena con 鈥渕enos conocimiento鈥. Pese a no saltar del escritorio a la praxis revolucionaria, que tiene de protagonista como sujeto pol铆tico emancipador a los Pueblos Originarios, con 茅nfasis de las mujeres ind铆genas tanto en Bolivia como a nivel regional.

La construcci贸n del estado Plurinacional y la situaci贸n del ind铆gena.

La llegada al poder el 2006 del ex mandatario Evo Morales con el objeto de refundar Bolivia como Estado Plurinacional, fue gracias a la sangre derramada ind铆gena durante las insurrecciones populares de la guerra del agua y la guerra del gas. El protagonista de la 煤ltima insurrecci贸n fue el ind铆gena l铆der hist贸rico 鈥淓l Mallku鈥 (el recientemente fallecido FelipeQuispe), qui茅n lider贸 la ca铆da del ex gobierno neoliberal de Gonz谩lez S谩nchez de Losada, pero no fue reconocido en vida y no ocup贸 cargos pol铆ticos durante el proceso de cambio. El es un ejemplo paradigm谩tico de c贸mo es todav铆a la situaci贸n del ind铆gena en Bolivia, palpable en el territorio y el malestar que produce ello, se irradia cada vez m谩s, no sin efectos.

Un efecto fue el quiebre del MAS y del voto ind铆gena tras la expulsi贸n del MAS de Eva Copa, ex presidenta del senado de Bolivia, que implic贸 la p茅rdida electoral de la alcald铆a de El Alto con el 70%, el principal basti贸n de resistencia ind铆gena del MAS. M谩s efectos se empiezan a visualizar y hasta un ciego puede afirmar que su devenir definir谩 la elecci贸n presidencial 2025.

Tambi茅n, los ind铆genas pusieron los muertos en las masacres de Senkata y Sacaba durante la represi贸n de Jeanine 脕帽ez. No hubo muertos blancos, esa es una realidad que se grita desde adentro de Bolivia y es uno de los tantos puntos que divide las filas del MAS, el ser siempre la carne de ca帽贸n y la escalera para que accedan a cargos pol铆ticos de alto rango siempre 鈥減erfiles blancos鈥 del sector de la llamada izquierda tradicional y colonial.

Los bloqueos de agosto del 2020 que obligaron a 脕帽ez a establecer fecha electoral y catapultaron a Luis Arce como presidente, fueron liderados por ind铆genas como hist贸rico l铆der El Mallku y el minero fallecido Orlando Guti茅rrez. En este contexto el 13 de agosto del 2020 Segundina Flores ex l铆der de la Confederaci贸n de Mujeres Ind铆genas Bartolina Sisa marc贸 un punto de inflexi贸n en una conferencia de prensa junto al pacto de unidad y la central obrera boliviana (C.O.B.), denunci贸: 鈥淓ste sector de intelectuales blancos de clase media que dirigieron el proceso de cambio, al MAS, siguen conduci茅ndolo y a los ind铆genas que somos los fundadores del instrumentos pol铆tico (鈥) no nos dejan dirigir. Ellos hablan siempre en nuestro nombre y de nuestra lucha ind铆gena como si fueran nuestros voceros鈥. Se denuncia, por primera vez, de manera clara y ante la prensa, algo que se realizaba por lo bajo desde hace muchos a帽os antes del golpe de estado, generando malestar en el movimiento ind铆gena. El golpe solo acent煤o y explot贸 la interna que reedita un enfrentamiento hist贸rico, cuya irradiaci贸n es imprevisible.

Son muchos los dirigentes que coinciden con este relato, por ejemplo el fallecido l铆der minero Orlando Guti茅rrez: 鈥淵o era enemigo de la rosca de viejos pol铆ticos del MAS鈥. El apelativo 鈥渞osca鈥 refiere a un entorno blanco que rodeaba al ex mandatario Evo Morales, a qui茅nes Guti茅rrez acusaba de cerrar el paso a los nuevos l铆deres ind铆genas. Este malestar oblig贸 que la campa帽a presidencial de Luis Arce y David Choquehuanca est茅 atravesada por la promesa de 鈥渞enovaci贸n鈥 de un MAS 2.0. con protagonismo de la juventud y la no participaci贸n de la vieja estructura del MAS en su nuevo gabinete. Promesa que se puede verificar en redes sociales en las diversas entrevistas que brindaron durante ese periodo. No cumplir con esta promesa podr铆a originar desde la cultura andina un 鈥渧oto castigo鈥 en la pr贸xima elecci贸n presidencial 2025

Por otro lado, no considerar este conflicto dentro del MAS o hacer como si no existiera en apariencias, siendo de p煤blico conocimiento en el pa铆s, no quiere decir que no exista y que no produzca sus efectos.

No obstante, obstaculiza la construcci贸n de un Estado Plurinacional con participaci贸n ind铆gena en cargos pol铆ticos de alta jerarqu铆a y poder decisional, as铆 como tambi茅n de las mujeres. Y que esto sea posible respetando la identidad ideol贸gica y/o pensamiento propio del ind铆gena y no desde una visi贸n euroc茅ntrica que importa ideolog铆as de Europa con pretensi贸n de universalidad y por ende aplicables a realidades distintas.

Si bien, con la nueva constituci贸n pol铆tica de Bolivia se produjo la entrada masiva de los ind铆genas y las mujeres a la esfera pol铆tica, esto solo aconteci贸 hasta un l铆mite de un 鈥渢echo de cristal鈥.

Este t茅rmino es una met谩fora originada en la epistemolog铆a feminista para explicar una barrera invisible que impide a las mujeres el acenso profesional a los cargos de alta jerarqu铆a y de poder decisional en las empresas o instituciones del estado, definido por estereotipos, prejuicios y representaciones sociales. Dicho concepto es 煤til para visibilizar un 鈥渢echo de cristal ind铆gena鈥 que define la situaci贸n pol铆tica y social del ind铆gena en una sociedad, organizada desde la pigmentocracia donde la 鈥渃apacidad y el conocimiento鈥 est谩 puesto en los 鈥減erfiles blancos鈥.

La descolonizaci贸n, una cuenta pendiente

Una de los errores del ex gobierno del MAS es no haber avanzado en un proceso de descolonizaci贸n de las instituciones de la sociedad y en la decolonialidad del pensamiento, que es la condici贸n sine qua non para seguir construyendo el Estado Plurinacional. La importancia de reconducir el rumbo pol铆tico en esta senda es vital para el futuro del MAS. Al respecto Enrique Dussel se refiri贸 a Bolivia durante un conversatorio: 鈥淟os grandes procesos de cambio que se han dado en pa铆ses como Bolivia con Evo Morales (鈥) parad贸jicamente no realizaron a nivel de la ense帽anza una revoluci贸n cultural. Siguieron siendo euroc茅ntricos, significa que ense帽amos una historia de la cultura y una cultura como universal a la europea y la ense帽amos desde el jard铆n hasta la universidad (鈥) Nuestros intelectuales son euroc茅ntricos hablan de Grecia, Roma, del feudalismo y la modernidad europeo-norteamericano, y desconocen y desprecian lo propio (鈥) Todos los curr铆culos del sistema de educaci贸n son euroc茅ntricos (鈥) Se lo he dicho a 脕lvaro Garc铆a Linera: 鈥溌緾u谩ndo van a cambiar los curr铆culos y dejar de ense帽ar una cultura euroc茅ntrica que nos ignora? (鈥) Tanto que cacarean con la reforma educativa no cambiaron nada los contenidos de la ense帽anza, porque no tienen inter茅s de cambio interno, hay que hacer una revoluci贸n cultural para dignificar nuestra historia milenaria鈥.

En cuanto a quienes sostienen que descolonizar es una tarea 鈥渃uasi imposible鈥 de larga data para justificar su inacci贸n, Dussel los contradice: 鈥淓sto podr铆a implementarse r谩pidamente e impactar en la totalidad de la ni帽ez y la juventud en un sexenio si se quisiera hacer una reforma educativa en serio鈥.

Si bien, hubo avances cuantitativos hist贸ricos durante los 14 a帽os del ex gobierno del MAS, donde Bolivia ocup贸 el primer puesto en Sudam茅rica en inversi贸n en educaci贸n con 27 mil millones de bolivianos que represent贸 el 8% del PIB hasta el 2019, lo que se estaba reproduciendo era una educaci贸n colonial que no es acorde a la 鈥淩evoluci贸n Democr谩tica y Cultural鈥 que se plante贸 el MAS el 2006. Un salto cualitativo al respecto es vital para el proceso de cambio y la reconducci贸n del MAS a la senda ideol贸gica con la que se origin贸.

Mencionar茅 solo tres de las numerosas consecuencias que produjo este error durante el golpe de estado del 2019: 1, los grupos paramilitares y las 鈥減ititas鈥 (simpatizantes de los golpistas) estuvieron integradas por j贸venes universitarios. Por otro lado, estaban las 鈥減ititas azules鈥 en referencia al color del MAS que el fallecido l铆der minero Orlando Guti茅rrez denunci贸 en un audio que se viraliz贸 en las redes sociales, que eran integraban incluso por los hijos de algunos ex funcionarios del MAS. Ambos t茅rminos revelan la complejidad de un an谩lisis de la realidad pol铆tica social boliviana. 2, el accionar de las FFAA y la polic铆a al sacar la Whipala de sus uniformes, integrada mayoritariamente por ind铆genas que masacraron a su misma sangre, pues conservan una mentalidad colonial e imperial pro yanki. 3, el hurac谩n de racismo y machismo que se desat贸 durante el golpe de estado, demostr贸 que la estructura colonial racista y machista segu铆a intacta en el pa铆s.

